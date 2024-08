10 kostenlose Vorlagen für die Vertriebsplanung, um mehr Geschäfte abzuschließen

Was macht ein Vertriebsteam erfolgreich? Ist es Talent, Größe oder ausgefeilte tools? All diese Elemente sind zwar wichtig, aber die besten Teams konzentrieren sich unermüdlich auf die Verwaltung und das Wachstum ihrer Vertriebspipeline.

Die Vertriebspipeline ist ein entscheidender Bestandteil der Umsatzprognose und der Formulierung einer soliden Vertriebsstrategie.

Vertriebsteams sehen sich jedoch häufig mit Herausforderungen konfrontiert, wie z. B. unorganisierten Leads, mangelnder Sichtbarkeit der potenziellen Kunden und Schwierigkeiten bei der Nachverfolgung, während sie ihre Vertriebspipeline strukturieren.

Eine Vorlage für die Vertriebs-Pipeline kann Ihnen dabei helfen, Ihren Vertriebsprozess zu rationalisieren, Leads zu verwalten, den Fortschritt im Vertrieb zu verfolgen und die Konversionsraten zu verbessern.

In diesem Artikel werden 10 kostenlose Vorlagen für Vertriebspipelines freigegeben, mit denen Sie Ihre Vertriebspipeline stärken und die Effizienz und Leistung Ihres Vertriebs verbessern können.

Was ist eine Vorlage für eine Vertriebs-Pipeline?

Eine Vorlage für eine Vertriebs-Pipeline stellt alle Phasen des Vertriebsprozesses visuell dar, einschließlich der Akquise, der Lead-Qualifizierung, der Lead-Pflege und des Geschäftsabschlusses. Sie hilft dabei, alle Daten der Vertriebspipeline in einen Kontext zu setzen, damit Sie Geschäfte effektiv nachverfolgen, sich auf die richtigen Opportunities konzentrieren und eine gut geplante Strategie umsetzen können.

Eine effektive Vorlage für die Vertriebs-Pipeline bietet einen klaren Rahmen, der sich in Lead-Generierung, Qualifizierung, Kontaktaufnahme, Nachfassaktionen, Verhandlungen und Geschäftsabschlüsse unterteilen lässt. Wenn Sie nicht wollen, dass Ihre Geschäfte durch die Maschen schlüpfen, ist eine Vorlage für die Vertriebspipeline eine hervorragende Ergänzung zu Ihrem Arsenal an software zur Nachverfolgung von Verkäufen , tools, und Ressourcen.

Vertriebsabteilungen nutzen diese Vorlagen, um realistische Ziele einzustellen, Hindernisse und Verkaufschancen zu erkennen, den Fortschritt in der Phase der Vertriebspipeline zu verfolgen und Umsatzprognosen zu erstellen.

Jede Vorlage für die Vertriebspipeline sollte idealerweise die folgenden Komponenten enthalten:

Anzahl der Opportunities in Ihrer Pipeline : Enthält Ihre Pipeline genügend Opportunities, die Sie in Verkäufe umwandeln können?

: Enthält Ihre Pipeline genügend Opportunities, die Sie in Verkäufe umwandeln können? Größe und Wert jeder Verkaufschance: Wie groß ist der durchschnittliche Geschäftsumfang und wie hoch sind die Geschäftsunterlagen? Welche Vertriebsmitarbeiter arbeiten an dem Geschäft, usw.?

Wie groß ist der durchschnittliche Geschäftsumfang und wie hoch sind die Geschäftsunterlagen? Welche Vertriebsmitarbeiter arbeiten an dem Geschäft, usw.? Zeit zwischen den Phasen der Vertriebspipeline: Wie lange dauert es, bis eine Verkaufschance von einer Phase in die nächste übergeht, einschließlich des erwarteten Abschlussdatums, der Gewinnwahrscheinlichkeit und der Gesamtzeit für den Geschäftsabschluss

Bevor Sie eine solche Vorlage für Ihr Team übernehmen, sollten Sie wissen, was eine gute Vorlage für die Vertriebs-Pipeline ausmacht.

Was macht eine gute Vorlage für eine Vertriebspipeline aus?

Ihre Vorlage für die Vertriebspipeline sollte eine Ressource und keine Ablenkung sein, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Vertriebspipeline effizient zu verwalten und Ihre Umsatzziele zu erreichen.

Um den maximalen ROI aus Ihrer Vorlage für die Vertriebsplanung zu erzielen, sollten Sie auf folgende Punkte achten:

Gut definierte Phasen

Sie müssen jede Phase des Vertriebsprozesses definieren, um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter auf derselben Seite stehen, wenn es darum geht, eine Verkaufschance von der Lead-Generierung bis zur Qualifizierung und zum Abschluss zu bringen, und um Missverständnisse zu vermeiden.

Visuelle Darstellung

Eine effektive Vorlage für die Vertriebspipeline sollte eine visuelle Darstellung der wichtigsten metriken für die Vertriebspipeline und KPIs.

Features zur Zusammenarbeit

Wählen Sie eine Vorlage für einen Bericht über die Vertriebspipeline mit Echtzeit-Bearbeitung, Formatierungsfeatures, um die Vorlage visuell ansprechend zu gestalten, und der Möglichkeit zur Zusammenarbeit durch Erwähnungen, Tags und Kommentare.

Berichterstellung

Die kostenlose Vorlage für die Vertriebspipeline sollte eine detaillierte Analyse des Zustands Ihrer Pipeline und der Vertriebsdaten bieten und die Leistung der Vertriebsmitarbeiter nachverfolgen.

Integration mit Ihren Workflows

Schließlich sollten Ihre Teams in der Lage sein, diese Vorlage in ihre bestehenden Arbeitsabläufe zu integrieren. Zum Beispiel sollten Sie die Pipeline-Daten aus der Vorlage automatisch in Ihr CRM importieren können, um einen fehlerfreien Flow zu gewährleisten.

10 kostenlose Vorlagen für Vertriebs-Pipelines

Wenn Sie bereit sind, Ihre erste Vertriebs-Pipeline zu erstellen, finden Sie hier die 10 besten Vorlagen, die Sie kostenlos herunterladen und noch heute verwenden können.

1. ClickUp Schritte zur Erstellung einer Sales Funnel Vorlage

Verwenden Sie die ClickUp Vorlage "Schritte zur Erstellung des Verkaufstrichters", um schnell Kundeneinblicke zu erhalten, Aufmerksamkeit zu entwickeln und automatisch Aufgaben zu erstellen

Ein Schlüssel zu einer Vertriebskette ist der Verkaufstrichter. Er zeigt die Nummer der Leads, die von der Bekanntschaft mit Ihrer Marke zum Kauf übergehen.

Die ClickUp Schritte zur Erstellung einer Sales Funnel Vorlage unterstützt Vertriebsteams bei der Navigation ihrer Kunden von Interessenten über Leads zu Kunden und visualisiert verschiedene Phasen des Trichters, um die Vertriebsleistung zu prognostizieren, zu verwalten und zu verbessern.

Diese Vorlage enthält die ClickUp Board Ansicht mit der Sie alle Schritte visualisieren können, einschließlich Lead-Generierung, Qualifizierung, Pflege und Konvertierung.

Mit dieser Vorlage können Sie ständig überwachen, wie ein qualifizierter Lead die einzelnen Phasen durchläuft, und die entsprechenden Maßnahmen ergreifen. Die Analyse dieser Phasen hilft Ihnen, gezielte Inhalte und Werbematerialien zu erstellen und zu kuratieren, um potenzielle Kunden effektiv zu betreuen. ClickUp Gehirn , der in ClickUp eingebaute KI-Assistent, entlastet Ihr Team, indem er die Daten in Ihren Vorlagen für die Verkaufspipeline vorausfüllt. Darüber hinaus hilft ClickUp Brain:

Kundenpräferenzen zu verstehen

Potenzielle Leads schnell zu identifizieren

Zeitnahe Kontaktaufnahme mit Kunden

Zum Beispiel können Vertriebsteams mit ClickUp Brain ansprechende E-Mails an Kunden schreiben, wenn deren Abonnement ausläuft.

Mit ClickUp Brain E-Mails zur Verlängerung des Abonnements für aktive Kunden erstellen

Hier ist eine weitere anwendungsfall von KI im Vertrieb : Verwenden Sie ClickUp Brain mit ClickUp Clips um Videos mit KI-generierten Transkripten zu erstellen.

Dieses Feature ist praktisch beim Onboarding eines neuen Kunden und bei der Erstellung eines personalisierten Demo-Videos zur Erklärung komplexer Konzepte.

aufnehmen und Freigeben von kurzen Videos mit ClickUp Clips

2. ClickUp Sales Pipeline Vorlage

Verwalten Sie jede Phase Ihres Verkaufsprozesses mit der ClickUp Sales Pipeline Vorlage

Ihre Vertriebspipeline ist der Ort, an dem alle Ihre Einnahmen letztendlich entstehen. Wenn Sie Ihre Leads von Anfang bis Ende genau im Auge behalten, können Sie Ihre Zahlen optimieren.

Sie brauchen die ClickUp Sales Pipeline Vorlage um Ihren Vertriebsprozess zu visualisieren und Leads nach Kriterien wie Dringlichkeit und Potenzial zu priorisieren.

Fügen Sie Leads aus Telefonanrufen, Empfehlungen und E-Mails hinzu und unterteilen Sie sie schrittweise in die verschiedenen Phasen Ihres Zyklus. Delegieren Sie dann Ihre Mitarbeiter an andere Gruppen von Leads oder andere Phasen der Vertriebskette.

Diese kostenlose Vorlage für die Vertriebs-Pipeline hilft Ihnen bei der Erstellung effizienter Workflows und beschreibt Aufgaben in benutzerdefinierten Status, wie z. B. "abgelehnt", "nachfassen" und "Aufmerksamkeit erforderlich". Eine effektive Vertriebspipeline führt zu einer genaueren Vorhersage zukünftiger Verkäufe und einer schnelleren Produktentwicklung. Außerdem bringt sie Sie näher an Ihr vertriebsziele .

💡Pro-Tipp: Die Verwendung einer zuverlässigen CRM-Software zur Zentralisierung von Client-Daten und zur Verwaltung aller Lead-Bewegungen kann die Produktivität Ihrer Teams erhöhen. Diese kuratierte Liste von 20 besten CRM-Software hilft Ihnen beim Einstieg.

3. ClickUp Sales Tracker Vorlage

Verfolgen und analysieren Sie alle beweglichen Teile Ihres Verkaufsprozesses mit ClickUp's Sales Tracker Template

Damit Ihre Vertriebsmitarbeiter Höchstleistungen erbringen können, brauchen Sie einen gründlichen Vertriebsprozess. Verwenden Sie die ClickUp Sales Tracker Vorlage um eine Ansicht aus der Adlerperspektive auf jeden beweglichen Teil Ihres Verkaufsprozesses zu erhalten.

Diese Vorlage hilft Ihnen bei der Erstellung eines narrensicheren Plans, indem Sie Ihre Leistung in Bezug auf Ihre Ziele nachverfolgen und Sichtbarkeit für die Leistung des Einzelnen und des Teams erlangen.

Vertriebsleiter können jede Interaktion zwischen dem potenziellen Kunden und dem Vertriebsmitarbeiter überwachen, Feedback erfassen und zeitnahe E-Mails zur Nachverfolgung planen.

Verwenden Sie ClickUp Dashboards innerhalb Ihrer vorlagen für Verkaufspläne zur Ermittlung und Nachverfolgung wichtiger Metriken wie dem Wert der Kundenlebensdauer. Fügen Sie ein Standard-Deals Board, die Gewinnwahrscheinlichkeit und den durchschnittlichen Umsatz pro Kunde nach Ihren Wünschen hinzu.

*Pro-Tipp:💡 ClickUp Meilensteine zerlegt größere Einzelziele in kleinere Aufgaben und sorgt dafür, dass sich alle an den wichtigsten Schlüsseln orientieren. Vergessen Sie nicht, kleine Erfolge zu feiern, um Ihr Team zu motivieren!

4. ClickUp Vorlage für den Verkaufsbericht

Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für Verkaufsberichte zur Nachverfolgung und Analyse der Verkaufsleistung

ClickUp's Vorlage für den Verkaufsbericht ist eine übersichtliche Tabelle zur Nachverfolgung wichtiger Metriken und zur Gewinnung von Einblicken in Ihre Fortschritte und zukünftigen Pläne.

Visuelle Diagramme ermöglichen es Ihnen, Chancen und Trends zu erkennen, die Verkaufsleistung zu analysieren und Ihr Unternehmen zu optimieren vertriebs- und Betriebsplanungsprozesse (S&OP) .

Verkaufsberichte können Sie zwar mit Excel-Tabellen erstellen, vorlagen für Verkaufsberichte bieten vergleichbare Ansichten für Projekte und Automatisierungsmöglichkeiten, um Ihre Produktivität zu steigern.

5. ClickUp Customer Journey Karte Vorlage

Skizzieren Sie die Reise Ihres Clients durch die verschiedenen Phasen des Verkaufstrichters mit der Vorlage für die Customer Journey Map von ClickUp

Die ClickUp Customer Journey Karte Vorlage ist eine Whiteboard-Vorlage, die Ihnen hilft, die Erfahrungen Ihrer Kunden mit Ihrer Marke zu verstehen. Diese Vorlage stellt die Schmerzpunkte, Aktionen, Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden dar, um die Customer Journey an jedem Touchpoint zu verbessern.

Vertriebsmitarbeiter, die an komplexen Geschäften arbeiten, können diese Vorlage verwenden, um tiefere Einblicke in das Verhalten und die Empfindlichkeiten der Kunden zu gewinnen, damit sie Produkte effektiver anbieten können.

💡Pro-Tipp: Um Ihren Aufwand für die Abbildung der Customer Journey zu unterstützen, sollten Sie die Investition in kundendatenbank-Software die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. So erhalten Sie wertvolle Einblicke in die Interaktionen mit Ihren Kunden._

6. ClickUp Vorlage für einen Kundenerfolgsplan

Mit der ClickUp Vorlage für den Kundenerfolgsplan erhalten Sie Einblicke in das Kundenverhalten, damit Sie Ihr Angebot verbessern können

ClickUp's Vorlage für den Kundenerfolgsplan skizziert die Strategie und die Prozesse eines umfassenden Plans für das Management der Vertriebspipeline. Sie ist ideal für Teams, die die Kundenerfahrung während des gesamten Kundenlebenszyklus verbessern möchten.

Diese Vorlage für die Vertriebspipeline bietet die folgenden Vorteile:

Definieren Sie die Erfolgskriterien für jeden einzelnen Kunden mit benutzerdefinierten Status wie aktives Abonnement, gefährdet, abgewandert und Neukunde

Organisieren Sie Onboarding-, Schulungs- und Erfolgsaktivitäten und speichern Sie wichtige Informationen zu jedem Kunden auf der Grundlage von Abonnementtyp, Phase des Kontos, Vertrag und Problembeschreibung

Verbessern Sie die Nachverfolgung des Kundenerfolgs mit geschachtelten Unteraufgaben, Tags, Beschreibungen von Prioritäten und Mitarbeitern

💡Pro-Tipp: Holen Sie sich eine von diesen tools für die Automatisierung des Vertriebs um zeitraubende Aufgaben zu automatisieren, Workflows zu rationalisieren, sich auf die Verwaltung und Nachverfolgung von Pipelines zu konzentrieren und _die Produktivität Ihres Teams zu steigern.

7. ClickUp Vorlage für den wöchentlichen Verkaufsbericht

Die ClickUp Vorlage für den wöchentlichen Verkaufsbericht hilft bei der Bewertung der wöchentlichen Metriken und Leistungen des Teams

Als Vertriebsexperte möchten Sie regelmäßig wichtige KPIs nachverfolgen, z. B. das Verhältnis von Leads zu Opportunities, die Lead-Konversionsrate, den Umsatz pro Region und das Umsatzvolumen pro Kanal. ClickUp's Vorlage für den wöchentlichen Verkaufsbericht ist eine großartige Möglichkeit, die wichtigsten Metriken zu verfolgen, für den zukünftigen Erfolg zu planen und die Leistung Ihres Teams an einem zentralen Ort zu optimieren, anstatt mit mehreren Tools zu jonglieren, um diese Informationen zu sammeln.

Verwenden Sie diese Vorlage, um wichtige Daten für Ihre wöchentlichen Berichterstellungen zu analysieren, z. B. die Nummer von Leads und generierten Verkäufen.

Analysieren Sie diese Daten im Vergleich zu früheren Vertriebsleistungen, z. B. in wöchentlichen, monatlichen oder vierteljährlichen Berichten, um Muster in der Vertriebspipeline, Anomalien in der Phase des Geschäftsabschlusses und Verbesserungsmöglichkeiten für die Vertriebsaktivitäten zu erkennen.

Verwenden Sie bei der Zuweisung wöchentlicher Aufgaben an Ihr Vertriebsteam ClickUp's Workload-Ansicht um die Workload zu bewerten, sicherzustellen, dass jeder mit seiner optimalen Kapazität arbeitet, und die Arbeit auf der Grundlage Ihrer Erkenntnisse neu zuzuweisen, um Burnout zu verhindern.

💡 Pro-Tipp: Statten Sie Ihr Vertriebsteam mit den Tools und Ressourcen aus, die es zu Höchstleistungen anspornen. Hier ist eine Liste von top-Tools für die Vertriebsförderung zur Verbesserung Ihrer Vertriebsstrategie.

8. Pipeline Tracker Kalkulationstabelle von Sales Hacker

über Sales Hacker Sind Sie auf der Suche nach einer einfachen Vorlage für die Vertriebspipeline, die sich hauptsächlich auf die Zahlen konzentriert? Dann ist die Pipeline Tracker Tabellenkalkulation von Sales Hacker könnte eine gute Option sein. Es bietet einen vierteljährlichen Überblick über Ihre Verkaufszahlen und ermöglicht es Ihnen, organisiert zu bleiben und datengestützte Entscheidungen zu treffen, um den Vertrieb zu fördern.

Bonus: Werfen Sie einen Blick auf diese Liste von 30+ sales tools Sie müssen der Kurve voraus sein und einen effizienteren Verkaufsprozess aufbauen.

9. Excel Sales Pipeline Vorlage von OnePageCRM

über OnePageCRM verwenden Sie die Excel-Vorlage von OnePageCRM, um Ihre Vertriebsstrategie in Karten zu fassen

Die Excel Sales Pipeline Vorlage von OnePageCRM wurde entwickelt, um Ihre Pipeline-Strategie von Grund auf zu kartographieren und Ihr Team für den Erfolg zu rüsten.

Sie enthält alles, was Ihre Vertriebsmitarbeiter für die Verwaltung der Pipeline benötigen: Kontaktname, Organisation, Phase des Geschäftsabschlusses, Gewinnwahrscheinlichkeit, erwartetes Abschlussdatum und gewichtete Prognose. Fügen Sie Ihre Daten in diese Excel-Tabelle ein, und beginnen Sie mit der Nachverfolgung Ihrer Vertriebs-Pipeline.

10. Excel Sales Funnel Vorlage von SalesFlare

über SalesFlare Die Excel Sales Funnel Vorlage von SalesFlare eignet sich perfekt für die Erstellung benutzerdefinierter Phasen des Verkaufstrichters, die Ihrem individuellen Verkaufsprozess entsprechen.

Sie können Phasen hinzufügen und entfernen, Teammitglieder verwalten, Einzelziele erstellen und sogar Erinnerungen für die Nachverfolgung von Leads einstellen.

Diese kostenlose Vorlage steht in den Formaten Google Tabellen und Excel zur Verfügung und ermöglicht einen einfachen, aber effektiven Prozess zur Vertriebsoptimierung.

Importieren Sie diese Vorlage für die Verwaltung der Vertriebspipeline in Ihr Salesflare CRM, eliminieren Sie die manuelle Dateneingabe und konzentrieren Sie sich auf den Aufbau stärkerer Beziehungen. Salesflare sendet auch praktische Benachrichtigungen, um Ihre Aufgaben zu verfolgen und auf dem Laufenden zu bleiben.

Schließen Sie mehr Geschäfte mit ClickUp's Sales Pipeline Vorlagen

Wenn Sie es leid sind, Daten manuell einzugeben, um Ihre Vertriebspipeline und Kunden in Excel zu verwalten, probieren Sie die kostenlosen Vorlagen für Ihre Vertriebspipeline von ClickUp aus.

Die Features von ClickUp - von ClickUp Brain zur Automatisierung des Ausfüllens von Vorlagen, Meilensteinen zur Visualisierung des Fortschritts, Automatisierungen zur Eliminierung von Routinearbeiten und CRM zum Importieren aller Daten im Zusammenhang mit Kunden- und Lead-Interaktionen in eine zentrale Plattform - werden von leistungsstarken Vertriebsteams häufig genutzt. Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und laden Sie jetzt unsere kostenlose Vorlage für die Vertriebspipeline herunter.