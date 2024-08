10 beste Sales Tracking Software im Jahr 2024 (Bewertungen & Preisgestaltung)

Im Vertrieb dreht sich alles um Zahlen. Die Überwachung des Erfolgs einzelner Vertriebsmitarbeiter, Team-Leads oder Kampagnen erfordert umfangreiche Datensätze und Tools zur Analyse und Nachverfolgung der Ergebnisse. Wenn Sie dies effektiv tun, erhalten Sie Einblicke, welche Arten von Initiativen gut funktionieren, wer beim Abschluss von Geschäften führend ist und welche Bereiche verbessert werden müssen.

Doch die Nachverfolgung von Daten ist nicht einfach. Es erfordert viel Recherche, Organisation und analytische Fähigkeiten, um die Vorgänge zu ergründen. Außerdem müssen Sie Wege finden, um mit dem Team zusammenzuarbeiten und über Ihre Ergebnisse zu berichten, um Änderungen vorzunehmen.

Glücklicherweise kann Software zur Nachverfolgung von Verkäufen die Lücke zwischen dem einfachen Sammeln von Daten und der tatsächlichen Nutzung dieser Daten für eine effektive Entscheidungsfindung überbrücken. Diese Tools sind so konzipiert, dass die Überwachung des Erfolgs ein Kinderspiel ist, und durch die benutzerdefinierte Anpassung können Sie sich auf die Zahlen konzentrieren, die am wichtigsten sind. 🙌

Hier zeigen wir Ihnen 10 der besten Softwareoptionen für die Nachverfolgung von Verkäufen aus dem Full-Service-Bereich

projektmanagement tools

bis hin zum Customer Relationship Management (CRM) und zur Software für die Vertriebsplanung. Außerdem zeigen wir Ihnen, worauf Sie bei diesen Tools achten müssen, um das Tool zu finden, das am besten für Ihr Vertriebsteam geeignet ist.

Worauf sollten Sie bei Software zur Nachverfolgung von Vertriebsaktivitäten achten?

Sind Sie bereit, ein Tool zur Nachverfolgung zu entdecken, das Ihre Ziele im Vertrieb unterstützt? Die Wahl einer Plattform kann zunächst überwältigend erscheinen, aber mit ein wenig Recherche finden Sie das richtige Tool für die Anforderungen Ihres Geschäfts. 👀

Hier erfahren Sie, worauf Sie bei einer Software zur Nachverfolgung von Verkäufen achten sollten:

Anpassbare Verkaufsmetriken und Daten: Die besten tools bieten die Kontrolle über die Daten, die Sie verfolgen, egal ob es sich um Lead Scoring, die Nummer von Verkaufsleads, die Rentabilität oder den Erfolg bei der Leadgenerierung handelt

Die besten tools bieten die Kontrolle über die Daten, die Sie verfolgen, egal ob es sich um Lead Scoring, die Nummer von Verkaufsleads, die Rentabilität oder den Erfolg bei der Leadgenerierung handelt Verkaufsprognose tools: Es reicht nicht aus, Daten zu haben. Suchen Sie nach einem Tool zur Nachverfolgung von Verkäufen, das prädiktive Analysen und Prognosen anbietet, um bessere ihre Ziele zu verwalten

Es reicht nicht aus, Daten zu haben. Suchen Sie nach einem Tool zur Nachverfolgung von Verkäufen, das prädiktive Analysen und Prognosen anbietet, um bessere ihre Ziele zu verwalten Integrationen: Die besten Tools arbeiten nahtlos zusammen. Wählen Sie eine Software zur Nachverfolgung von Verkäufen, die sich in Ihre täglichen Plattformen integrieren lässt, einschließlich Messaging-Apps und Tools für das Projektmanagement

Die besten Tools arbeiten nahtlos zusammen. Wählen Sie eine Software zur Nachverfolgung von Verkäufen, die sich in Ihre täglichen Plattformen integrieren lässt, einschließlich Messaging-Apps und Tools für das Projektmanagement Automatisierungen und Benachrichtigungen : Überwachen Sie die Vertriebsaktivitäten und stellen Sie Parameter ein, um sofort Benachrichtigungen auszulösen, wenn ein Geschäft gefährdet ist, oder weisen Sie Folgeaufgaben zu, wenn ein potenzieller Client mehr Engagement benötigt

Überwachen Sie die Vertriebsaktivitäten und stellen Sie Parameter ein, um sofort Benachrichtigungen auszulösen, wenn ein Geschäft gefährdet ist, oder weisen Sie Folgeaufgaben zu, wenn ein potenzieller Client mehr Engagement benötigt Vorlagen: Zeit sparen und arbeiten Sie effizienter mit einer Software zur Nachverfolgung von Verkäufen, die Vorlagen enthält, darunter CRM-Vorlagen , Vorlagen für Berichterstellung und Nachverfolgung von Vertriebskontakten

Die 10 Beste Software zur Vertriebsnachverfolgung zur Verwendung im Jahr 2024

Ganz gleich, ob Sie ein kleines Geschäft oder ein großes Unternehmen sind, die Nachverfolgung von Verkäufen ist eine Einstellung für Erfolg und verbesserte Rentabilität. Überwachen Sie die Vertriebsleistung mit diesen 10 besten Programmen zur Nachverfolgung von Verkäufen, die Arbeitsabläufe rationalisieren, die Verwaltung vereinfachen und Pipelines verbessern. ✨

1.

ClickUp

Aufschlüsselung von Zielen, Aufgaben, agilen Punkten und Projektstatus im hochgradig anpassbaren ClickUp 3.0 Dashboard

ClickUp ist eines der

besten Projektmanagement-Software

und bietet mehrere Features für Vertriebsteams und Nachverfolgung.

Verwenden Sie

ClickUp's CRM

zur Nachverfolgung von Verkäufen, zur Visualisierung von Kunden-Workflows und zur Erstellung von Dashboards für die Berichterstellung

vertriebs-KPIs

. Analysieren Sie Kundendaten, und nutzen Sie mehr als 15 Ansichten, um den Fortschritt bei der Erreichung von Zielen zu sehen. 💪

Verwendung von

ClickUp für Verkäufe

hält Ihren gesamten Trichter an einem Ort und macht es einfacher denn je, Metriken nachzuverfolgen und den Erfolg zu messen.

Automatisierung des Vertriebs

prozesse, um Geschäfte schnell abzuschließen. Nutzen Sie Dashboards, um Engpässe zu beseitigen, den Überblick über Abschlüsse zu behalten und Verbesserungspotenziale zu erkennen.

ClickUp verfügt außerdem über eine umfangreiche Datenbank mit Vorlagen für den Vertrieb und die Nachverfolgung, sodass Sie Berichte nahtlos erstellen können. Verwenden Sie die

Sales Tracker Vorlage

zur Bewertung der Teamleistung und zur Verwaltung der Vertriebspipeline von der Kaltakquise bis zum Abschluss. Benutzerdefinierte Felder ermöglichen die Nachverfolgung von Metriken, die für Ihr Team wichtig sind, und Prioritätskennzeichen heben die dringendsten Aufgaben hervor.

Die Website

Vorlage für Vertriebs-KPIs

ist ein weiteres hervorragendes Tool zur Messung des Erfolgs Ihrer Vertriebsstrategie. Legen Sie im Handumdrehen messbare Ziele fest und fügen Sie Schlüssel-Leistungsindikatoren für Ihren Trichter hinzu. Weisen Sie den relevanten Mitgliedern Ihres Teams sofort Aufgaben zu und verfolgen Sie den Fortschritt, um den Erfolg Ihres Vertriebsprozesses zu messen.

ClickUp beste Features

Visuelle Dashboards bieten sofortige Berichterstellung und benutzerdefinierte Nachverfolgung von Metriken, die für Ihr Team wichtig sind

Mehr als 1.000 Vorlagen, darunter vorlagen für Verkaufsberichte machen die Erstellung von Dashboards, die Nachverfolgung von Bewertungen und die Überwachung des Fortschritts von Zielen zum Kinderspiel

ClickUp AI hilft bei der Erstellung von Statusberichten, bei der Gewinnung von Erkenntnissen aus Analysen und bei der automatischen Zuweisung von Aufgaben, um Arbeitsabläufe zu optimieren und den Fortschritt zu beschleunigen

Die Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglicht es dem gesamten Team, Workflows zu visualisieren und Projekte nahtlos durchzuführen - von der Akquise bis zum Geschäftsabschluss

Die benutzerfreundliche Oberfläche lässt sich endlos benutzerdefinieren, sodass Sie Listen, Nachverfolgungen und Berichte so anordnen können, wie es für Sie sinnvoll ist

ClickUp Beschränkungen

ClickUp AI ist nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar, aber die Preise beginnen bei nur $5 pro Monat

Es gibt so viele Features, dass es ein wenig Zeit braucht, um sie alle kennenzulernen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,100+ Bewertungen)

4.7/5 (9,100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,900+ Bewertungen)

2. Pipedrive

über

Pipedrive

Pipedrive

ist einer der weltweit führenden

CRM-Dienste

. Verfolgen Sie Ihre Vertriebspipeline, überwachen Sie die Kundenerfahrung, und optimieren Sie Ihren Vertriebstrichter - alles an einem Ort. Funktionen wie benutzerdefinierte Felder, visuelle Pipelines und intuitive Berichterstellung geben Ihnen den Einblick, den Sie zur Nachverfolgung von Vertriebsprozessen und Teams benötigen.

Pipedrive Beste Features

Echtzeit-Verkaufsberichte bieten minutengenaue Einblicke, sodass Sie Ziele festlegen, fundierte Entscheidungen treffen und sehen können, was funktioniert

Benutzerdefiniert metriken zur Vertriebspipeline um sich auf die Daten zu konzentrieren, die für Ihr Geschäft am wichtigsten sind, und den Rest zu ignorieren

Nahtlose Arbeit mit Ihrem Tech-Stack dank der Integrationen mit Tools wie Slack, Zoom und HubSpot

Nutzen Sie die Prognose-Tools, um auf der Grundlage früherer Projekte oder individueller Ergebnisse von Vertriebsmitarbeitern Gewinne vorherzusagen

Pipedrive Einschränkungen

Einige Benutzer stellten fest, dass die Konfiguration von Berichten bei großen Datensätzen schwierig sein kann

Niedrigere Preispläne haben weniger Features und können einige Teams limitieren

Pipedrive Preise

Grundlegend: 21,90 $/Monat pro Benutzer

21,90 $/Monat pro Benutzer Erweitert: $37,90/Monat pro Benutzer

$37,90/Monat pro Benutzer Professionell: 59,90 $/Monat pro Benutzer

59,90 $/Monat pro Benutzer Power: 74,90 €/Monat pro Benutzer

74,90 €/Monat pro Benutzer Enterprise: $119/Monat pro Benutzer

Pipedrive Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1,700+ Bewertungen)

4.2/5 (1,700+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,900+ Bewertungen)

3. Zendesk Verkauf

über

Zendesk

Zendesk

ist eine Plattform zur Vereinfachung des Kundensupports. Das Zendesk Sales CRM bietet Sichtbarkeit in der Pipeline und detaillierte Daten zur Nachverfolgung all Ihrer Initiativen und individuellen Leistungen. Die Plattform zur Vertriebsnachverfolgung steigert die Produktivität mit Automatisierungen, Benachrichtigungen und vollständiger Sichtbarkeit der Daten in jeder Phase der Vertriebspipeline. 📈

Beste Features von Zendesk Sell

Die einheitliche Plattform fasst alle Vertriebsprozesse an einem Ort zusammen - ganz gleich, ob Sie in das Pipeline-Management einsteigen oder die Nachverfolgung von Metriken für Ihre Teams auswerten möchten

Benutzerdefinierte Felder und Datenpunkte, die automatisch mit Leads oder Geschäftsabschlüssen verknüpft sind, ermöglichen Ihnen ein besseres Vertriebsmanagement

Leistungsmetriken und benutzerdefinierte Dashboards bieten visuelle Anhaltspunkte für Gewinne und Vertriebserfolge

Apps und Integrationen von Drittanbietern bieten nahtlose Workflows für Ihre bevorzugten Tools

Einschränkungen bei Zendesk Sell

Es gibt keinen kostenlosen Plan, daher müssen Sie einen kostenpflichtigen Plan wählen, der zu Ihrem Budget passt

Die niedrigeren Pläne bieten keine erweiterten Features

Zendesk Sell Preise

Verkaufen Team: 25 $/Monat pro Agent

25 $/Monat pro Agent Sell Growth: $69/Monat pro Agent

$69/Monat pro Agent Sell Professional: $149/Monat pro Vermittler

Zendesk Sell Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (400+ Bewertungen)

4.2/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (100+ Bewertungen)

4. Einfühlsam

über

Einsichtsvoll

Insightly ist ein CRM, das benutzerdefinierte Lösungen für Vertriebs-, Marketing- und Serviceteams bietet. Das Vertriebs-CRM wurde entwickelt, um den Aufbau von Pipelines so einfach wie nie zuvor zu machen, während Nachverfolgungs-Features dafür sorgen, dass Sie dem Spiel immer einen Schritt voraus und bereit sind, sich jederzeit anzupassen.

Besonders gute Features

Mit der Nachverfolgung von Vertriebsleads können Sie den Verlauf von Geschäftsabschlüssen in der Pipeline überwachen und Hindernisse und Reibungspunkte erkennen

Automatisierungen reduzieren sich wiederholende Aufgaben und legen so den Grundstein für effektivere Vertriebsteams und bessere Metriken

Anpassbare Berechtigungen gewähren Zugriff auf Daten und stellen sicher, dass die relevanten Mitglieder des Teams die Metriken sehen, die sie für ihre optimale Leistung benötigen

Sie können benutzerdefinierte KPIs einstellen und die Leistung in Echtzeit mit Einblicken aus Dashboards und Berichterstellungstools überwachen

Einfache Einschränkungen

Der Support kann einige Zeit brauchen, um auf Probleme und Anfragen zu reagieren

Die Lernkurve kann für Anfänger steil sein

Unsichtbar Preise

Plus: $29/Monat pro Benutzer

$29/Monat pro Benutzer Professional: $49/Monat pro Benutzer

$49/Monat pro Benutzer Enterprise: 99 $/Monat pro Benutzer

Insightly Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (800+ Bewertungen)

4.2/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (600+ Bewertungen)

5. SugarCRM

über

SugarCRM

SugarCRM ist eine Online-Plattform zur Verbesserung der Produktivität und des Gewinns im Geschäft durch die Verbindung von Service-, Vertriebs- und Marketing-Teams an einem Ort. Nutzen Sie das Tool, um Konversionsraten nachzuverfolgen, den gesamten Zyklus zu überwachen und Schlüssel für den Erfolg Ihres Geschäfts zu entwickeln.

Die besten Features von SugarCRM

Verwalten Sie Ihre Pipeline und nutzen Sie Forecasting-Tools, um den Fortschritt zu bewerten und messbare Ziele für Vertriebsmitarbeiter und Team-Leads festzulegen

Tools für die Aufgabenverwaltung nehmen Ihnen viel Arbeit ab, damit sich Ihr Vertriebsteam auf das konzentrieren kann, was den größten Gewinn bringt

Integrierte KI-Tools bieten prädiktive Analysen, Vertriebseinblicke und Metriken-Berichte, um über den Vertriebserfolg informiert zu bleiben

Verbindung von Vertriebsdaten aus einem breiten Bereich von Quellen mit vereinfachten Integrationen

Einschränkungen von SugarCRM

Benutzer haben festgestellt, dass die Tools für E-Mail-Marketing und E-Mail-Nachverfolgung nicht immer einfach zu bedienen sind

Einige Vertriebsmitarbeiter wünschten sich detailliertere Berichte mit detaillierteren Metriken

SugarCRM Preisgestaltung

Markt: Beginnt bei $1.000/Monat

Beginnt bei $1.000/Monat Verkaufen: Beginnt bei $49/Monat pro Benutzer

Beginnt bei $49/Monat pro Benutzer Service: Beginnt bei $80/Monat pro Benutzer

Beginnt bei $80/Monat pro Benutzer Enterprise: Beginnt bei 85 $/Monat pro Benutzer

SugarCRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (900+ Bewertungen)

3.9/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 3.8/5 (400+ Bewertungen)

6. HubSpot

über

HubSpot

HubSpot

ist ein erstklassiges CRM tool, das alles von Lead Management und

automatisierung des Vertriebs

zu

kontaktverwaltung

und Dateneingabe. Nutzen Sie das Tool zum Aufbau von Vertriebspipelines und treffen Sie datengestützte Entscheidungen dank wichtiger Features wie umfangreicher Analysen und Berichterstellungen zur Nachverfolgung. ✍️

HubSpot Beste Features

Berichterstellung und Analysetools sind vollständig anpassbar, sodass Sie die Kontrolle über die zu überwachenden Informationen haben

Coaching tools gehen noch einen Schritt weiter, indem sie die berufliche Entwicklung in Ihre Prozesse zur Nachverfolgung von Verkäufen integrieren

Integrationen mit mehr als 1.400 Tools bieten ein hohes Maß an benutzerdefinierter Anpassung, um Datenquellen zu verbinden und Metriken nachzuverfolgen

HubSpot KI kann alles zu erledigen, vom Schreiben von Kampagnen für soziale Medien bis zum Abrufen von Erkenntnissen aus Daten in Tabellenkalkulationen

HubSpot Einschränkungen

Die Lern- und Trainingsbereiche sind sehr umfangreich, was bedeutet, dass es einige Zeit dauern kann, bis Sie den benötigten Leitfaden finden

Die Preisgestaltung kann limitierend sein, insbesondere für große Teams mit Dutzenden von Benutzern

HubSpot Preise

Professional: Beginnt bei $500/Monat

Beginnt bei $500/Monat Enterprise: Beginnt bei $1.500/Monat

HubSpot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (10,800+ Bewertungen)

4.4/5 (10,800+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (400+ Bewertungen)

7. SalesNOW

über

SalesNOW

SalesNOW ist eine Verkaufsplattform, die alles bietet, von

nachverfolgung von Kunden

bis hin zu Pipeline-Analysen. Mit einer mobilen App und benutzerdefinierten Anpassungen können Sie das Tool auch unterwegs nutzen und Dashboards erstellen, die für Ihre Vertriebsprozesse geeignet sind.

SalesNOW beste Features

Support für Mobilgeräte und Tablets bedeutet, dass Sie die Nachverfolgung auch dann im Auge behalten können, wenn Sie nicht an Ihrem Schreibtisch sitzen

Mit den Karten-Features können Sie Kundendaten nach Speicherort segmentieren und erhalten so tiefere Einblicke in Metriken, die nach regionalen Vertriebsbüros aufgeschlüsselt sind

Benutzerdefinierte Felder und Kontodatensätze geben Ihnen die Kontrolle darüber, welche Daten Sie überwachen und nachverfolgen

Dank der schnellen Implementierung verbringen Sie nicht Wochen mit der Einstellung von Dashboards und Tools zur Nachverfolgung

SalesNOW-Einschränkungen

Die Software ist webbasiert, daher kann die Geschwindigkeit je nach Verbindung langsamer werden

Die Benutzeroberfläche kann anfangs etwas klobig sein

SalesNOW Preise

Ein niedriger Preis : $19.95/Monat pro Benutzer

SalesNOW-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (2+ Bewertungen)

4/5 (2+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (80+ Bewertungen)

8. Agiles CRM

über

Agiles CRM

Agil

CRM-Software

vereint Kundenservice, Marketing-Automatisierung und Vertriebsanalyse in einem praktischen Tool. Mit automatischer Terminplanung, Gamification und Tools für die Nachverfolgung von Verkäufen hilft sie Ihrem Team, Geschäfte schneller abzuschließen.

Agil CRM Beste Features

Gamification bietet spielerische Anreize für Vertriebsmitarbeiter, mehr Geschäfte abzuschließen und mehr Interessenten zu gewinnen

Definieren Sie benutzerdefinierte Meilensteine und verfolgen Sie den Fortschritt in Ihren Pipelines und Prozessen

Zusätzliche Integrationen sind gegen Aufpreis erhältlich, sodass Sie nahtlos mit mehr als 30 Apps arbeiten können

CRM-Tools für die Berichterstellung generieren automatisch Diagramme, Grafiken und Einblicke auf der Grundlage der verfolgten KPIs

Agile CRM Einschränkungen

Die Integrationsmöglichkeiten sind im Vergleich zu anderen Tools begrenzt

Es gibt eine steile Lernkurve für neue Benutzer

Agile CRM Preise

Free: Für bis zu 10 Benutzer

Für bis zu 10 Benutzer Starter: $14.99/Monat pro Benutzer

$14.99/Monat pro Benutzer Standard: 49,99 $/Monat pro Benutzer

49,99 $/Monat pro Benutzer Enterprise: $79.99/Monat pro Benutzer

Agile CRM Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (300+ Bewertungen)

4/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (500+ Bewertungen)

9. Geschlossen

über

Geschlossen

Close ist ein CRM, das alles vom Onboarding potenzieller Kunden bis zur Analyse der Ergebnisse von Geschäftsabschlüssen und der Nachverfolgung von KPIs abdeckt. Close wird von Unternehmen auf der ganzen Welt eingesetzt und es gibt Pläne für die Budgets von Start-ups, kleinen Geschäften und großen Unternehmen gleichermaßen. 🛠️

Die besten Features von Close

Integrierte Automatisierungen für jedes Mitglied des Vertriebsteams helfen Ihnen, in kürzerer Zeit mehr zu verkaufen

Integrationen ermöglichen Ihnen die Arbeit mit Projektmanagement-Tools und Datenquellen in Ihrem gesamten technischen Umfeld

Dashboards und Aktivitätsübersichten bieten Einblicke in Workflows, Workloads und Kapazitäten

Berichterstellungstools sind anpassbar und ermöglichen Ihnen die Einstellung von Zielen und KPIs zur Nachverfolgung über das ganze Jahr hinweg

Geschlossene Limits

Einige Benutzer fanden, dass die Tools zur stündlichen Nachverfolgung für ihre Teams nicht so robust waren

Die Suchabfragen könnten intuitiver sein, um die Datenanalyse zu beschleunigen

Schließen Preisgestaltung

Startup: $59/Monat

$59/Monat Professionell: $329/Monat

$329/Monat Unternehmen: $749/Monat

Bewertungen und Rezensionen schließen

G2 : 4.7/5 (700+ Bewertungen)

: 4.7/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

10. Bitrix24

über

Bitrix24

Bitrix24 ist ein

produktivität tool

das Unternehmen in den Bereichen Personalwesen, Vertrieb und

client-Management

. Verwenden Sie dieses Tool, um die Produktivität Ihres Teams zu verfolgen - von der Zeiterfassung und Kampagnenanalyse bis hin zu Registerkarten, die zeigen, wie Ihre Vertriebsmitarbeiter ihre Workloads effektiv verwalten.

Bitrix24 beste Features

Nachverfolgung der Arbeitszeiten und Berichterstellung bieten Sichtbarkeit der Kapazitäten und effektives Zeitmanagement für jeden Vertriebsmitarbeiter

Benutzerdefinierte Regeln und Auslöser weisen automatisch Aufgaben zu und senden Benachrichtigungen, wenn Geschäfte geschlossen oder neue Interessenten in die Pipeline aufgenommen werden

Integrationen ermöglichen die sofortige Migration von Daten aus anderen Quellen, so dass Sie die Metriken, die Sie zur Nachverfolgung benötigen, immer zur Verfügung haben, unabhängig davon, woher sie stammen

Das integrierte CRM vereinfacht Online-Zahlungen, die Nachverfolgung von Leads und die Automatisierung des Vertriebs, um bessere Beziehungen zu Kunden aufzubauen und Geschäfte nahtlos abzuschließen

Bitrix24-Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche kann anfangs einschüchternd sein, und mehr Tutorials wären für Anfänger hilfreich

Es gibt eine mobile App, aber nicht alle Features sind darauf verfügbar

Bitrix24 Preise

Basic: $61/Monat für bis zu fünf Benutzer

$61/Monat für bis zu fünf Benutzer Standard: $124/Monat für bis zu 50 Benutzer

$124/Monat für bis zu 50 Benutzer Professional: $249/Monat für bis zu 100 Benutzer

$249/Monat für bis zu 100 Benutzer Enterprise: Ab 499 $/Monat für 250 Benutzer

Bitrix24 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (500+ Bewertungen)

4.1/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (700+ Bewertungen)

Nachverfolgung Metriken und Hit KPIs Mit ClickUp

Diese Software zur Nachverfolgung von Verkäufen bietet Ihnen die Tools, die Sie benötigen, um messbare Ziele zu setzen, den Fortschritt zu verfolgen und die Produktivität Ihres gesamten Teams zu bewerten. Wählen Sie eine Software, die die Integrationen, benutzerdefinierten Anpassungen und Schlüssel-Features bietet, die Ihr Geschäft braucht, um an der Spitze zu bleiben.

Melden Sie sich noch heute für ClickUp an

und beginnen Sie, Ihr Team zu managen und Metriken effizienter zu verfolgen. Mit

tools wie einem anpassbaren CRM

, Vertriebsvorlagen und Automatisierung von Aufgaben können Sie den Fortschritt vom Start der Initiative bis zur Ausführung überwachen. Das Beste daran ist, dass ClickUp mit Hunderten von Tools integriert werden kann und so eine All-in-One-Plattform für den Aufbau und die Verwaltung Ihrer Vertriebsprozesse bietet. 🤩