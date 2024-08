die 10 besten vollständig anpassbaren CRM-Software-Systeme im Jahr 2024

Software für das Management von Kundenbeziehungen (CRM) hilft Geschäften bei der Organisation und Verwaltung von Kundeninformationen und Verkaufsvorgängen. Mit dem Wachstum eines Unternehmens wachsen auch die Arbeitsabläufe und Datenanforderungen. Um die Effizienz aufrechtzuerhalten und zu verbessern, sollte das Unternehmen in der Lage sein, seine Systeme auf diese Anforderungen zuzuschneiden.

Daher ist eine anpassbare CRM-Software-Lösung wird zum Rückgrat des Vertriebserfolgs. Von Drag-and-Drop-Schnittstellen bis hin zu benutzerdefinierten Berichten, die Einblicke in Vertriebsketten und Kundendaten gewähren, kann die richtige benutzerdefinierte CRM-Software Ihr Vertriebsmanagement in eine Kunstform verwandeln.

In diesem Blog stellen wir Ihnen die besten Optionen für Vertriebsteams vor, die ihr Umsatz- und Ertragswachstum durch eine hochgradig anpassbare CRM-Software maximieren möchten.

Wir besprechen einige benutzerdefinierte CRM-Alternativen -Tools zum Speichern von Kontaktdatensätzen, zum Anreichern von Kundeninteraktionen und zum Erhöhen Ihrer Verkaufsstrategien.

Worauf sollten Sie bei einer anpassbaren CRM-Software achten?

Bei der Suche nach einem anpassbaren CRM-System sollten Sie unbedingt auf Features achten, die auf Ihre Vertriebs- und Geschäftsanforderungen abgestimmt sind. Suchen Sie nach:

Anpassung und Flexibilität: Wählen Sie eine flexible CRM-Software, die umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten bietet, darunter benutzerdefinierte Felder, eine Drag-and-Drop-Schnittstelle und anpassbare Dashboards, um das System an die spezifischen Anforderungen Ihres Teams anzupassen

Integrationsmöglichkeiten : Stellen Sie sicher, dass sich das benutzerdefinierte CRM-System nahtlos in andere von Ihrem Team verwendete Business-Tools und Plattformen integrieren lässt. Dazu gehören Tools zur Marketing-Automatisierung, zum Projektmanagement und zur Kundenbindung für einen einheitlichen Workflow

Skalierbarkeit : Entscheiden Sie sich für eine anpassbare CRM-Software, die mit Ihrem Geschäft wächst. Sie sollte kleine und mittlere Businesses unterstützen und skalierbar sein, um wachsende Kundendaten, Verkaufspipelines und Geschäftsprozesse aufnehmen zu können

Erweiterte Funktionen zur Berichterstellung und Datenanalyse: Suchen Sie nach einer Software für das Management von Kundenbeziehungen, die benutzerdefinierte Berichte und detaillierte Analysen erstellen kann. So können Sie fundierte Entscheidungen auf der Grundlage von Daten, Verkaufsprognosen und Kundeninteraktionen treffen

Automatisierung von Vertriebs- und Marketingaufgaben: Wählen Sie ein Tool für das Management von Kundenbeziehungen mit Workflow-Automatisierung, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und die Produktivität der Vertriebsmitarbeiter zu steigern. Viele Plattformen haben auchKI-Tools für CRM um Agenten dabei zu helfen, alltägliche Aufgaben für sie zu erledigen

Robuster Kundensupport: Wählen Sie einen Anbieter von CRM-Systemen, der einen hervorragenden Kundensupport bietet, einschließlichschulungsressourcen, Angebote zur Kundenbindung und technische Unterstützung, um eine reibungslose Implementierung und Nutzung zu gewährleisten

Datensicherheit: Priorisieren Sie die benutzerdefinierte CRM-Software mit starken Datensicherheitsmaßnahmen, um Kundendaten zu schützen und die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen zu gewährleisten

Die 10 besten anpassbaren CRM-Software Systeme im Jahr 2024

Es gibt viele leistungsstarke CRM-Software für Geschäfte, um Vertriebsabläufe effizient zu verwalten. Wir haben die besten benutzerdefinierten CRM-Tools aufgelistet, die die Vertriebs- und Kundenmanagement-Landschaft neu definieren werden.

1. ClickUp

Behalten Sie Ihre Projektmanagement tools und CRM auf einer Plattform, ClickUp

ClickUp's benutzerdefinierte Plattform für das Projektmanagement erledigt mehr als nur Aufgaben; sie bietet eine vollständig anpassbare kollaboratives CRM system, das auf die individuellen Arbeitsabläufe und Präferenzen Ihres Teams zugeschnitten ist.

Mit dem ClickUp CRM-Lösung für Teams können Sie benutzerdefinierte Ansichten und Dashboards nutzen, um ein Tool für das Management von Kundenbeziehungen zu entwerfen, das Ihren Arbeitsstil perfekt widerspiegelt.

Dank dieser benutzerdefinierten Funktionen können sich Geschäfte auf die Daten konzentrieren, die für sie am wichtigsten sind, und so eine fundierte Entscheidungsfindung gewährleisten.

Die robusten Automatisierungsfunktionen und benutzerdefinierten Felder der Plattform ermöglichen es Ihnen, ein Dashboard für Ihr CRM-System zu erstellen, das so einzigartig ist wie Ihr Geschäft, was die Effizienz steigert und rationalisierung der Abbildung von Vertriebsprozessen .

Darüber hinaus sorgt die integrierte KI dafür, dass Teams bei allem - vom Verfassen von E-Mails bis zur Ermittlung des Fortschritts von Aufgaben - Zeit und Aufwand sparen.

Mit ClickUp können wir den Verlauf unserer Initiativen in einer regionalen Ansicht oder einer Kampagnenansicht darstellen. Dazu gehört auch, dass wir sehen können, welche Arten von Aktivitäten wir durchführen und welcher Phase des Trichters wir sie zugewiesen haben. Auf diese Weise kann sich das Senior Management leicht über den Status eines Projekts informieren

Daria Girju, Finastra

Beste Features von ClickUp

Echtzeit-Zeiterfassung: Die anpassbareClickUp Dashboards können Sie aus mehr als 50 benutzerdefinierten Dashboard-Widgets auswählen, um Ansichten wichtiger Metriken zu erstellen, z. B. den Wert der Kundenlebensdauer, die durchschnittliche Größe von Geschäftsabschlüssen, die Vertriebsleistung und vieles mehr. Teams können alle wichtigen Vertriebs- und Marketing-Metriken in einer Ansicht anzeigen lassen, die in Echtzeit aktualisiert wird.

Erstellen Sie die perfekte Kundendatenbank mit ClickUp CRM

Effizienz durch Automatisierung: Richten Sie Auslöser für sich wiederholende Aufgaben ein mitClickUp Automatisierungdamit stellen Sie sicher, dass der Verkaufsprozess ohne ständige manuelle Eingriffe reibungslos und effizient abläuft, was Zeit spart und menschliche Fehler reduziert. Zum Beispiel könnten Sie eine neue Aufgabe zur Rechnungsstellung für Ihr Team erstellen lassen, sobald der Status eines Interessenten im CRM auf "Geschlossen gewonnen" geändert wird

erstellen Sie automatisierte Aktionen, die durch bestimmte Ereignisse oder Bedingungen mit ClickUp Automatisierung ausgelöst werden E-Mail-Integration und -Verwaltung Die anpassbare CRM-Lösung Pipedrive beschleunigt Ihre Vertriebsprozesse durch Personalisierung und Effizienz. Die benutzerfreundliche Plattform ermöglicht personalisierte Phasen in der Pipeline, die Ihren individuellen Vertriebsprozess widerspiegeln und den Fokus auf umsetzbare Schritte und nicht auf das Ziel legen.

Durch die zuverlässige Nachverfolgung des Fortschritts bei der Erreichung von Zielen fungiert Pipedrive als virtueller Coach, der Berichte und Analysen in Echtzeit bereitstellt, um Strategien zu verfeinern. Die Automatisierungsfunktionen reduzieren die administrativen Aufgaben und bieten über 350 Integrationen zur Erweiterung der Funktionen.

Pipedrive beste Features

Passen Sie Phasen und Felder an Ihren Vertriebsprozess an, um eine personalisierte Vorgehensweise bei der Nachverfolgung von Geschäften und Aktivitäten zu gewährleisten

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und richten Sie benutzerdefinierte Auslöser ein, um Zeit zu sparen und die Effizienz innerhalb Ihres Zyklus zu steigern

Gewinnen Sie mit anpassbaren Berichten und Dashboards wertvolle Einblicke in Ihre Vertriebsleistung

Integration mit einem breiten Bereich von Drittanbieteranwendungen zur Verbesserung der Funktionen und der Anpassungsfähigkeit an Ihre Geschäftsanforderungen

Pipedrive Einschränkungen

Der Fokus der Plattform auf Vertriebsprozesse bedeutet, dass sie möglicherweise nicht so umfangreiche Features für Projektmanagement oder Kundenservice bietet wie einige All-in-One-Plattformen

Erweiterte Features und tiefere benutzerdefinierte Anpassungen können für neue Benutzer oder technisch nicht versierte Benutzer eine steile Lernkurve erfordern

Preise von Pipedrive

Grundlegender Plan: 11,90 $/Monat pro Benutzer

11,90 $/Monat pro Benutzer Erweiterter Plan: $24,90/Monat pro Benutzer

$24,90/Monat pro Benutzer Professioneller Plan: 49,90 $/Monat pro Benutzer

49,90 $/Monat pro Benutzer Power Plan: 59,90 $/Monat pro Benutzer

59,90 $/Monat pro Benutzer Enterprise-Plan: 74,90 $/Monat pro Benutzer

Pipedrive-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1,738 Bewertungen)

4.2/5 (1,738 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,900+ Bewertungen)

3. Caspio

via Caspio Caspio ermöglicht es Ihnen, ein benutzerdefiniertes CRM zu erstellen, das genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, ohne dass Sie dafür einen Code benötigen. Sie können praktische Erfahrungen sammeln, eine Anwendung auf der Einstiegsebene erstellen und mit fortgeschrittenen Funktionen fortfahren, während Sie wachsen.

Caspio ermöglicht flexible Benutzerebenen, sodass Mitarbeiter und Manager je nach Bedarf auf maßgeschneiderte Dashboards zugreifen können. Es hilft Ihnen die Verwaltung Ihrer Vertriebspipeline zu verwalten, neue Leads einzugeben und detaillierte Berichterstellungen zu erstellen. Manager können den Überblick über die Vertriebsaktivitäten des Unternehmens behalten, Team-Zuweisungen verwalten und bei Bedarf Details zu Leads einsehen.

Beste Features von Caspio

Erstellen Sie benutzerdefinierte CRM-Anwendungen mühelos und ohne Code-Kenntnisse mit Hilfe eines visuellen Application Builders

Passen Sie Ihr CRM an die individuellen Anforderungen Ihres Geschäfts an, indem Sie benutzerdefinierte Objekte, Felder, Tabellen und Schnittstellen freigeben

Skalieren Sie Ihr Geschäft mit Caspio, das darauf ausgelegt ist, wachsende Datenmengen und Benutzeranforderungen zu unterstützen und dabei hochleistungsfähig zu bleiben

Integrieren Sie externe Systeme und Dienste schnell, um die Funktionen des CRM zu erweitern und einen reibungslosen Daten Flow zwischen den Anwendungen zu gewährleisten

Caspio Grenzen

Während der No-Code-Ansatz die Anpassung vereinfacht, können Geschäfte mit hochkomplexen oder einzigartigen Anforderungen einige Limits in den Möglichkeiten der Plattform finden

Die Preisstruktur, die auf dem Speicher und der Nutzung der Daten und nicht auf den Gebühren pro Benutzer basiert, kann für Geschäfte mit schwankenden Nutzungsmustern weniger vorhersehbar sein

Caspio-Preise

Starter Plan: $44.06/Monat

$44.06/Monat Professioneller Plan: 527,48 $/Monat (jährliche Abrechnung)

527,48 $/Monat (jährliche Abrechnung) Enterprise Plan: $1979.57/Monat (Jährliche Abrechnung)

Caspio Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (130+ Bewertungen)

: 4.4/5 (130+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

4. Maximierer

{via_} Maximizer Maximizer CRM ist eine leistungsstarke, anpassbare Lösung, die allen Anforderungen gerecht wird - ganz gleich, ob Sie ein neues Unternehmen gründen, Ihr Angebot erweitern oder bereits ein großes Unternehmen sind.

Mit Maximizer können Sie alle Ihre Beziehungen zu Kunden und Verkaufsdaten organisieren. Sie erhalten eine kristallklare Ansicht Ihres Verkaufstrichters und Ihrer Kundeninteraktionen, sodass Ihre Daten leicht zugänglich und umsetzbar sind.

Mit Maximizer können Sie Ihr CRM an die Anforderungen Ihres Geschäfts anpassen und nahtlose Vertriebs- und Marketing-Automatisierung sowie aufschlussreiche Berichterstellung ermöglichen. Dies steigert nicht nur die Produktivität Ihres Teams, sondern positioniert Ihr Geschäft auch für ein beschleunigtes Wachstum.

Maximizer beste Features

Passen Sie Dashboards, Berichterstellungen und Felder an Ihre individuellen Geschäftsprozesse an

Umfassende Tools für Lead-Management, E-Mail-Marketing und Nachverfolgung - alles in einem einheitlichen System

Maximizer bietet Sicherheit und Zugriff auf Daten und unterstützt den Fernzugriff, ohne die Datenintegrität zu beeinträchtigen

Maximizer-Einschränkungen

Einige Benutzer finden das anfängliche Setup und die benutzerdefinierten Anpassungen etwas gewöhnungsbedürftig

Die Plattform bietet möglicherweise keinen so großen Bereich an Integrationen von Drittanbietern wie einige ihrer Konkurrenten

Maximizer Preise

Basis-Edition: $65/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung, mindestens 3 Benutzer)

$65/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung, mindestens 3 Benutzer) Verkaufsleiter-Edition: 79 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung, mindestens 5 Benutzer)

Maximizer Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.9/5 (450+ Bewertungen)

3.9/5 (450+ Bewertungen) Capterra: 4.0/5 (300+ Bewertungen)

5. Zendesk Verkauf

via Zendesk Sell Zendesk Sell CRM verändert die Arbeitsweise von Vertriebsteams und führt Effizienz mit Intelligenz zusammen, um Umsatzwachstum und Produktivität zu steigern. Es gibt Teams die Tools für weniger Arbeit und erfolgreichere Geschäfte.

Das CRM bietet eine einheitliche Plattform, die Kontakt- und Geschäftsmanagement, Nachverfolgung von Aktivitäten und Lead-Generierung umfasst. Dadurch wird Ihr Vertriebsprozess gestrafft und die Sichtbarkeit der Pipeline wird mühelos aufrechterhalten.

Es bietet Ihnen die Flexibilität, sich nahtlos in Ihr bestehendes technisches System zu integrieren. So bleibt Ihr Team agil, informiert und bereit, von überall aus persönlichen Service zu bieten.

Beste Features von Zendesk Sell

Vereinfachen Sie die Nachverfolgung und Verwaltung von Leads und Geschäften, um die Effizienz Ihres Teams zu steigern

Nutzen Sie benutzerdefinierbare Pipelines, Felder und benutzerdefinierte Berichte, um das CRM an die spezifischen Anforderungen Ihres Geschäfts anzupassen

Erhalten Sie detaillierte Einblicke in Ihre Vertriebsaktivitäten und -leistungen und helfen Sie Ihren Teams, datengestützte Entscheidungen zu treffen

Integrieren Sie Ihre Apps von Drittanbietern mühelos in die breitere Zendesk-Plattform und erhalten Sie eine umfassende Lösung zur Kundenbindung

Zendesk Sell Einschränkungen

Die Plattform bietet zwar umfangreiche Anpassungs- und Integrationsmöglichkeiten, erfordert jedoch für bestimmte Funktionen möglicherweise zusätzliche Investitionen in Apps von Drittanbietern

Einige fortschrittliche Features und Analysen sind nur in höheren Abonnements verfügbar, die nicht für alle Budgets geeignet sind

Preise für Zendesk Sell

Team: 25 $/Monat pro Benutzer

25 $/Monat pro Benutzer Growth: 69 $/Monat pro Benutzer

69 $/Monat pro Benutzer Professionell: 149 $/Monat pro Benutzer

Zendesk Sell Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (500+ Bewertungen)

4.4/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (3,800+ Bewertungen)

6. HubSpot

via HubSpot Mit der CRM-Plattform von HubSpot haben Sie alles zur Hand, was Sie brauchen, um Leads und Kunden in jeder Phase ihrer Reise nachzuverfolgen.

Mit diesem CRM können Sie jeden Kunden im Detail ansehen und seine Interaktionen mit Ihrem Unternehmen, Kollegen, Aktivitäten, Kommunikation und vieles mehr nachverfolgen. Die Möglichkeit, eine einheitliche Ansicht über die gesamte Plattform hinweg anzubieten, ist ein herausragendes Feature, das Ihren Aufwand für Marketing, Vertrieb und Service optimiert.

Mit den Formularen von HubSpot können Sie Daten direkt von Ihrer Website, sozialen Medien oder Landing Pages erfassen. Sie können ein breites Array an Informationen über Ihre Interessenten und Kunden erfassen, von deren Website-Verhalten bis hin zu persönlichen Details und früheren Interaktionen mit Ihrer Marke.

Sie können das CRM-System an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen und eine umfassende Lösung erstellen, die jeden Aspekt Ihrer Wachstumsstrategie für Ihr Geschäft unterstützt.

HubSpot beste Features

Nutzen Sie eine einzige Plattform, um jede Phase der Kundeninteraktion abzuwickeln, vom ersten Kontakt bis zur Unterstützung nach dem Verkauf

Personalisieren Sie die Kontakt- und Unternehmensdaten, Deal-Pipelines und Dashboards zur Berichterstellung, um die verschiedenen Anforderungen Ihres Geschäfts zu erfüllen

Nutzen Sie den robusten Integrationsmarktplatz von HubSpot, um Ihr CRM mit einem breiten Array von Business tools und Anwendungen zu verbinden

Automatisieren Sie Routineaufgaben in Marketing und Vertrieb und ermöglichen Sie Ihren Teams, sich auf Strategie und Kundenbindung zu konzentrieren

HubSpot Limitierungen

Die Plattform ist zwar kostenlos, erfordert aber für erweiterte Features und höhere Limits einen kostenpflichtigen Plan. Dies kann für kleine Geschäfte mit zunehmender Größe kostspielig werden

Die umfangreichen Funktionen der Plattform können für neue Benutzer oder kleinere Teams ohne speziellen IT-Support eine steile Lernkurve darstellen

HubSpot-Preise

Starter: $20/Monat

$20/Monat Professionell: $500/Monat

$500/Monat Enterprise: $1500/Monat (jährliche Abrechnung)

HubSpot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (11.000+ Bewertungen)

4.4/5 (11.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

7. Kurz und bündig

via {\an8}Das ist eine gute Nachricht Nutshell CRM rationalisiert Ihren Vertriebsprozess und macht es mühelos möglich, Workflows zu automatisieren, Kundendaten zu zentralisieren und die Zusammenarbeit im Team zu verbessern. Mit Features wie der intuitiven Automatisierung des Vertriebs und der aufschlussreichen Berichterstellung sind Sie in der Lage, zeitaufwändige Aufgaben zu reduzieren und Verbesserungsbereiche zu identifizieren.

Mit den effizienten E-Mail-Tools von Nutshell können Sie schnell personalisierte E-Mails versenden und Leads direkt von Ihrer Website erfassen. Die vereinfachte Kontaktverwaltung und die vielseitigen Ansichten in der Pipeline bieten einen vollständigen Überblick über die Kundeninteraktionen.

Nutshell beste Features

Navigieren Sie durch Ihre Vertriebs-Pipeline und überwachen Sie sie effektiv, um Ihre Produktivität insgesamt zu steigern

Passen Sie CRM-Vertriebs-Pipelines, Berichterstellung und Automatisierung an Ihre individuellen Geschäftsprozesse an

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und Nachfassaktionen, um sicherzustellen, dass kein Lead durch die Maschen fällt

Erhalten Sie aufschlussreiche Berichterstellungen und Analysen, die Ihren Teams helfen, datengestützte Entscheidungen zu treffen

Einschränkungen in der Kurzfassung

Einige Benutzer finden den Funktionsumfang im Vergleich zu anpassungsfähigerer CRM-Software limitiert, insbesondere bei schneller Skalierung

Die Integrationen der Plattform mit Apps von Drittanbietern wachsen, sind aber möglicherweise nicht so umfangreich wie die von größeren Wettbewerbern angebotenen

Kurzbeschreibung der Preise

Foundation: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Pro: 49 $/Monat pro Benutzer

49 $/Monat pro Benutzer Power KI: $59/Monat pro Benutzer

$59/Monat pro Benutzer Pro+ Services: $79/Monat pro Benutzer

Nutshell Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (1,000+ Bewertungen)

4.2/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (448 Bewertungen)

8. Apptivo

via Apptivo Die anpassbare CRM-Software von Apptivo rationalisiert Ihren Vertriebsprozess, vom Lead-Management bis zur Rechnungsstellung, und sorgt so für schnellere Ergebnisse und höhere Umsätze. Sie verwandelt Rohdaten in verwertbare Erkenntnisse und steigert so den Vertrieb, die Produktivität und die Effizienz.

Mit Apptivo können Sie Ihr CRM dank der intuitiven Drag-and-Drop-Funktionalität ohne eine einzige Zeile Code benutzerdefinieren. Egal, ob Sie im Büro oder auf dem Feld sind, mit dem mobilen CRM bleiben Sie immer und überall in Verbindung. Und dank der Integrationsfunktionen können Sie eine nahtlose Verbindung zu Ihren täglichen Tools herstellen und so das Vertrauen und die Loyalität Ihrer Kunden stärken.

Beste Features von Apptivo

Passen Sie CRM-Aktivitäten umfassend an, um sicherzustellen, dass sie perfekt auf Ihre Geschäftsprozesse abgestimmt sind

Greifen Sie auf einen Bereich integrierter Apps zu, die alles vom Projektmanagement bis zu den Finanzen abdecken und die betriebliche Effizienz steigern

Optimieren Sie Ihre Vertriebs- und Marketingprozesse durch leistungsstarke Automatisierung und reduzieren Sie die manuelle Arbeit

Einschränkungen von Apptivo

Neue Benutzer können aufgrund der umfangreichen Funktionen der Plattform eine Lernkurve durchlaufen

Einige erweiterte Features und Integrationen sind nur in höherwertigen Plänen verfügbar, was die Kosten für kleine Geschäfte erhöhen kann

Apptivo Preise

Lite: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Premium: $30/Monat pro Benutzer

$30/Monat pro Benutzer Ultimate: $50/Monat pro Benutzer

$50/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Apptivo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (180+ Bewertungen)

4.4/5 (180+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (700+ Bewertungen)

9. Salesforce

via {\an8}Ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin Salesforce verändert die Art und Weise, wie Unternehmen mit ihren Clients in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Handel, Service und IT in Verbindung treten.

Es ist in hohem Maße anpassbar und skalierbar und verfügt über umfangreiche Integrationsfunktionen und erweiterte KI-Features.

Mit Salesforce vereinen Sie Ihre Teams rund um Ihre Kunden und nutzen verwertbare Erkenntnisse aus Daten, um treue Kunden zu binden. Sie können alle Kunden- und Interessenteninformationen an einem Ort speichern, nachverfolgen und analysieren und erhalten so eine abschließende Ansicht, auf die jedes Team in Echtzeit zugreifen kann.

Die besten Features von Salesforce

Nutzen Sie die beispiellosen benutzerdefinierten Optionen, um Features so anzupassen, dass sie sich nahtlos in jeden Geschäftsprozess einfügen

Fügen Sie über den umfangreichen Marktplatz der Plattform Tools hinzu, um spezifische Anforderungen zu erfüllen

Gewinnen Sie KI-gestützte Einblicke und Empfehlungen, um Vertriebsstrategien zu verfeinern und Kundeninteraktionen zu verbessern

Erhalten Sie eine ganzheitliche Ansicht der Customer Journey über Vertrieb, Marketing, Kundensupport und mehr

Salesforce-Einschränkungen

Das breite Array an Features und benutzerdefinierten Optionen der Plattform kann eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern

Der Preis ist höher als bei anderer CRM-Software, insbesondere wenn mehrere Module und benutzerdefinierte Anpassungen hinzugefügt werden

Salesforce-Preise

Starter: $24/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$24/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Professional: $80/Monat pro Benutzer (Jährliche Abrechnung)

$80/Monat pro Benutzer (Jährliche Abrechnung) Enterprise: $165/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$165/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Unlimited: $330/Monat pro Benutzer (Jährliche Abrechnung)

$330/Monat pro Benutzer (Jährliche Abrechnung) Einstein 1 Verkauf: $500/Monat pro Benutzer (Jährliche Abrechnung)

Salesforce Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (1,800+ Bewertungen)

4.3/5 (1,800+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (1,800+ Bewertungen)

10. CompanyHub

via FirmenHub Mit seiner vollständig anpassbaren CRM-Plattform bietet CompanyHub eine nahtlose 2-Wege-Synchronisierung von E-Mails, robuste Automatisierung, dynamische Berichterstellung und vieles mehr. Dieses CRM organisiert Ihre Daten mit Drag-and-Drop-Tools.

Mit CompanyHub können Sie Ihre Vertriebspipeline rationalisieren, Dokumente mit einem Klick erstellen und aufschlussreiche Analysen erstellen. Sie können damit komplexe Vertriebsprozesse vereinfachen, das Lead-Management verbessern und die Kundeninteraktionen mit minimalem Setup-Aufwand verbessern.

Beste Features von CompanyHub

Passen Sie das benutzerdefinierte CRM an Ihre spezifischen Prozesse und Kundenverwaltungsanforderungen an

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, Nachfassaktionen und E-Mail-Kampagnen, um Ihre Effizienz zu steigern und manuelle Arbeit zu reduzieren

Schnelle Anpassung und Optimierung Ihrer Vertriebsprozesse durch vereinfachtes Design und Navigation

Nutzen Sie die dynamischen Tools zur Berichterstellung und Dashboards, um in Echtzeit Einblicke in das Vertriebsmanagement und das Kundenverhalten zu erhalten

CompanyHub-Einschränkungen

Möglicherweise fehlen der umfangreiche Marktplatz für Apps von Drittanbietern und das Integrations-Ökosystem von größeren Plattformen wie Salesforce

Erweiterte Anpassungs- und Automatisierungsfeatures können für Geschäfte, die neu im benutzerdefinierten CRM sind, einen gewissen Zeitraum zum Erlernen erfordern

CompanyHub-Preise

Produktivität: 21 $/Benutzer pro Monat

21 $/Benutzer pro Monat Automatisierung: 36 $/Benutzer pro Monat

36 $/Benutzer pro Monat Accelerate: $64/Benutzer pro Monat

CompanyHub-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (40+ Bewertungen)

4.7/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (22 Bewertungen)

Finden Sie die am besten benutzerdefinierten CRM-Lösungen für Ihr Team

Egal, ob Sie ein kleines Startup oder ein großes Unternehmen sind, diese benutzerdefinierten CRM-Systeme bieten Tools zur Gestaltung Ihrer Vertriebsstrategie, zur Vertiefung von Kundenbeziehungen und zur Beschleunigung des Wachstums.

Vollständig anpassbare CRM-Softwarelösungen sind der Grundstein für jedes Vertriebsteam, das sich in der wettbewerbsintensiven Geschäftswelt behaupten will.

