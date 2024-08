10 kostenlose Verkaufsplanvorlagen für eine wirksame Verkaufsstrategie

Jedes Vertriebsteam möchte mehr Leads gewinnen und mehr Geschäfte abschließen. Aber wie lässt sich das bewerkstelligen? Natürlich mit einem soliden Vertriebsplan!

Ein Vertriebsplan gibt Ihrem Team die Möglichkeit, sich auf Ihre Ziele zu konzentrieren und nur die notwendigen Schritte zu unternehmen, um diese zu erreichen. Er enthält alles, was Sie brauchen, um erfolgreich zu sein, was bedeutet, dass er oft ein umfassender Leitfaden ist - und das braucht Zeit.

Und wir vermuten, dass Sie bereits unter Zeitdruck stehen. ⏲️

Glücklicherweise muss die Erstellung eines Plans nicht kompliziert sein - mit der richtigen Vorlage können Sie den Prozess vereinfachen.

Deshalb stellen wir Ihnen diese Liste der besten Vorlagen für Vertriebspläne zur Verfügung. Diese Vorlagen für Verkaufsstrategien sind nicht nur absolut kostenlos, sondern sparen Ihnen auch Zeit, sodass Sie Ihre Geschäfte schneller abschließen können. ⚡

Was ist ein Verkaufsplan und warum sollte man einen erstellen?

Ein Vertriebsplan ist Ihr Fahrplan für einen effektiven Vertrieb. Stellen Sie ihn sich so vor, wie einen Geschäftsplan, der die Strategie für Ihr Unternehmen festlegt, oder einen Marketingplan, der beschreibt, wie Sie Ihre idealen Kunden finden, erreichen und bedienen werden.

Verfolge deine Ziele bis hin zu den wichtigsten KPIs und erhalte automatisch detaillierte Einblicke in deinen Fortschritt

Ein guter Vertriebsplan legt fest, was Sie verkaufsziele , Ziele und Vertriebsaktivitäten. Er berücksichtigt Ihre Zielgruppe, Ihre Marke, Ihre Produkte, Dienstleistungen und Bedürfnisse und legt fest, mit welchen Verkaufstaktiken und -strategien Sie Geschäfte abschließen und welche Messgrößen Sie zur Erfolgsmessung verwenden werden.

Ihr Vertriebsplan ist ein praktischer Plan, der darlegt, wer wofür verantwortlich ist, welche Ressourcen Sie benötigen und auf welche Ziele Sie insgesamt hinarbeiten. Ohne einen solchen Plan wird sich Ihr Vertriebsteam verloren fühlen und Schwierigkeiten haben, mit Ihrem Kundenstamm in Kontakt zu treten.

Mit einem strategischen Vertriebsplan hingegen wissen der Vertriebsleiter und das gesamte Team genau, was Sie erreichen wollen und welche Schritte dafür erforderlich sind. 📚

Wie Sie die beste Vorlage für einen Vertriebsplan auswählen

Es gibt so viele verschiedene Vorlagen für Vertriebspläne auf dem Markt. Einige sind für bestimmte Nischen konzipiert, andere sind allgemeiner gehalten und lassen sich leichter anpassen. Woher wissen Sie, welche Vorlage die richtige für Sie ist?

Wenn Sie darüber nachdenken, eine Vorlage für einen Vertriebsplan zu verwenden, sollten Sie Folgendes beachten:

Benutzerfreundlichkeit: Ist die Vorlage einfach zu verwenden? Wird jeder im Unternehmenteamstruktur und im Vertriebsplanungsprozess in der Lage sein, sie vollständig zu verstehen?

Wählen Sie aus verschiedenen Zieltypen, um nach Währung, Prozentsätzen, Zahlen und wahr oder falsch zu messen

Zusammenarbeit: Kann mein Vertriebsteam gemeinsam an dieser Vorlage arbeiten?

Kann mein Vertriebsteam gemeinsam an dieser Vorlage arbeiten? Integrationen: Kann ich bei der Erstellung eines Vertriebsplans diese Vorlage mit anderen Aspekten meiner Vertriebs-Pipeline oder meines Workflows, wie z. B. der Aufgabenverwaltung, integrieren?

Wenn Sie sich diese Fragen stellen, können Sie herausfinden, welche Bedürfnisse Sie haben, und dann eine passende Vorlage auswählen.

10 Vorlagen für Verkaufspläne, die Ihnen helfen, Ihr nächstes Geschäft abzuschließen

Nun, da Sie eine bessere Vorstellung davon haben, wonach Sie suchen, sollten Sie sich umsehen, was es auf dem Markt gibt. Werfen Sie einen Blick auf unsere handverlesene Auswahl der besten Vertriebsplanvorlagen, die derzeit für Microsoft Word und tools für die Verkaufsförderung wie ClickUp.

1. ClickUp Verkaufsplan Vorlage

Erstellen und organisieren Sie Aufgaben nach Team, Art der Leistung, Priorität, Fälligkeitsdatum und Genehmigungsstatus mit der ClickUp Vertriebsplan-Vorlage

Kluge Vertriebsteams verwenden einen Vertriebsplan, um ihren Weg zum Erfolg zu planen. Die besten Verkaufsteams nutzen den Verkaufsplan-Vorlage von ClickUp um den Prozess zu vereinfachen und sicherzustellen, dass sie nichts auslassen.

Diese Vorlage enthält die gesamte Struktur, die Sie benötigen, um einen umfassenden Vertriebsplan zu erstellen, der zu Ergebnissen führen kann. Verwenden Sie diese Vorlage, um SMART-Ziele (spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden) festzulegen, Strategien und Taktiken zu planen und alle Ihre Vertriebsideen an einem Ort zu organisieren.

Die Vorlage im Stil einer Liste ist in Abschnitte unterteilt, die von der Zusammenfassung bis hin zu spezifischen Taktiken und Strategien reichen. Darunter können Sie Aufgaben und Unteraufgaben anordnen und den Fortschritt auf einen Blick sehen. Sie sehen Aufgabentitel, Fristen, Verantwortliche, Genehmigungsstatus und einen visuellen Fortschrittsbalken.

Verwenden Sie diese Vorlage, wenn Sie alle Ihre Vertriebsaufgaben und -initiativen in einem Bereich zusammenfassen möchten. Fügen Sie Ihre Vertriebsaufgaben und -taktiken hinzu und markieren Sie dann die Teammitglieder, damit Sie sehen können, was passiert, und jeden zur Verantwortung ziehen können. ✅ Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Vertriebs- und Marketingplan Vorlage

Nutzen Sie die Vertriebs- und Marketingvorlage von ClickUp, um Ziele zu setzen und an Kampagnen mitzuarbeiten

Auch wenn Vertriebs- und Marketingteams oft unabhängig voneinander arbeiten, ist es manchmal sinnvoll, bei gemeinsamen Zielen zusammenzuarbeiten. Mit der Vertriebs- und Marketingplan-Vorlage von ClickUp können Sie Ihre Vertriebs- und Marketingaktivitäten von einem Ort aus organisieren und durchführen.

Unsere kollaborative Vorlage macht es einfach, den Vertrieb und marketingziele und Ziele, visualisieren Sie Ihre Aufgaben, arbeiten Sie gemeinsam an Vertriebs- und Marketingkampagnen, und verfolgen Sie Ihre Ergebnisse in Echtzeit. Sehen Sie sich den Status Ihrer Vertriebs- und Marketingprojekte an, passen Sie Ihre Pläne an und überwachen Sie Ihre Key Performance Indicators (KPIs) - alles in einer Ansicht.

Diese Vertriebs- und marketingplan-Vorlage ermöglicht es Ihnen, Ihre Aufgaben in Abschnitte zu unterteilen. Zu den Beispielen in der Vorlage gehören Umsatzziele, Wettbewerbsanalysen und Aktionspunkte, aber Sie können diese genau auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.

Sehen Sie sich die Aufgaben unter diesen Kategorien an, um auf einen Blick zu sehen, ob es Hindernisse gibt, wenn eine Aufgabe fällig ist, und wer dafür verantwortlich ist.

Fügen Sie diese Vorlage zu Ihrer Sammlung hinzu, wenn Sie mit Ihrem Marketingteam enger zusammenarbeiten möchten - insbesondere bei der Vorbereitung von Unterlagen für Verkaufsgespräche oder Outreach-Programme. 📞 Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Vertriebsstrategie Leitfaden Vorlage

Das ClickUp Sales Strategy Guide Template kann Ihnen helfen, den richtigen Weg zu finden, um Ihr Produkt zu bewerben, indem Sie vordefinierte Fragen beantworten

Bevor Sie Ihre Verkaufstaktiken planen können, müssen Sie zunächst Ihre allgemeinen Ziele festlegen. Die Vertriebsstrategie-Leitfaden Vorlage von ClickUp ist Ihre erste Anlaufstelle für die Festlegung Ihres Ansatzes.

Diese Vorlage für den Verkaufsprozess erklärt die Vorteile eines klar definierten Ansatzes und bietet Ihnen einen zentralen Ort, um Ihren eigenen Ansatz zu erstellen, zu überprüfen und zu speichern. Jeder in Ihrem Team kann dann auf Ihren Leitfaden für die Vertriebsstrategie zugreifen, um zu verstehen, was bei der Akquise und beim Abschluss von Geschäften zu tun ist.

Unsere Vorlage für Vertriebsziele und -strategien wird in einem Dokumentformat präsentiert. Einige Abschnitte und Überschriften ermöglichen es Ihnen, Ihren Leitfaden in verschiedene Bereiche aufzuteilen, damit er leichter zu lesen und zu verstehen ist.

Nutzen Sie die Eingabeaufforderungen, um Ihre eigenen Details zum Strategieleitfaden auszufüllen, z. B. Ihren Zielmarkt, Ihre Verkaufsstrategien und die Art und Weise, wie Sie den Fortschritt überwachen werden.

Verwenden Sie diese Vorlage für einen Vertriebsstrategie-Leitfaden, um eine Ressource für Ihr Team zu erstellen. Machen Sie sie zur einzigen Anlaufstelle für alles, was Ihre Vertriebsmitarbeiter wissen müssen, um einen effektiven Vertriebsplan umzusetzen. 📝 Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Sales Pipeline Vorlage

Verfolgen Sie Ihre Leads und Geschäftsabschlüsse und wenden Sie ein konsistentes Rahmenwerk für die Qualifizierung von Geschäftsabschlüssen und einen Geschäftsprozess an, um den Umsatz zu steigern.

Vertriebsstrategien sind ein Muss für jedes gute Vertriebsteam, aber darüber hinaus brauchen Sie eine Möglichkeit, bestimmte Aufgaben oder Initiativen zu erfassen und zu überwachen. Dafür gibt es die Sales Pipeline Vorlage von ClickUp ist sehr nützlich, wenn Sie eine visuelle Darstellung der Verkaufsprognose oder Ihrer spezifischen Verkaufsziele benötigen.

Mit dieser Vorlage für die Vertriebspipeline können Sie alle Ihre täglichen vertriebsbezogenen Aufgaben an einem Ort speichern. Mit dieser Vorlage ist es einfach, auf Ihre Verkaufsziele hinzuarbeiten, Leads zu verfolgen, jeden Schritt des Verkaufsprozesses abzubilden und alle Ihre Aufgaben an einem Ort zu organisieren.

Sie können den Titel einer Aufgabe, den Empfänger, den Status, das Fälligkeitsdatum, den Komplexitätsgrad, das Startdatum und die Abteilung anzeigen - oder Sie können die Vorlage mit Ihren eigenen Feldern anpassen. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Sales KPI Vorlage

Vertriebs-KPIs sind wichtig, um den Erfolg Ihrer Vertriebsstrategie zu messen.

Mit ClickUp's Sales KPI Vorlage können Sie und Ihr Team Ziele für Ihre Vertriebsinitiativen erstellen und verwalten. Sie sehen sofort, was in Arbeit ist und wann es fällig ist, zusammen mit dem Wirkungsgrad der Aufgabe.

So können Sie Aufgaben mit hoher Priorität identifizieren und schnell reagieren, wenn es so aussieht, als ob es ein Hindernis gibt.

Diese Vorlage für Vertriebs-KPIs enthält:

Benutzerdefinierte Status: Erstellen Sie Aufgaben mit benutzerdefinierten Status wie "Offen" und "Abgeschlossen", um den Fortschritt der einzelnen KPIs zu verfolgen

Benutzerdefinierte Felder: Nutzen Sie 15 verschiedene benutzerdefinierte Attribute wie Upsell-Versuche, Angebotswert, Produktkosten, Anzahl der Angebote pro Einheit, Wiederholungsverkaufsumsatz, um wichtige KPI-Informationen zu speichern und Leistungsdaten einfach zu visualisieren

Benutzerdefinierte Ansichten: Öffnen Sie 4 verschiedene Ansichten in verschiedenen ClickUp-Konfigurationen, z. B. den Wochenbericht, den Monatsbericht, die Umsatztafel pro Monat und den Leitfaden für Einsteiger, damit alle Informationen leicht zugänglich und übersichtlich sind

Projektverwaltung: Verbessern Sie die Nachverfolgung von KPIs mit Tagging, Warnungen zu Abhängigkeiten, E-Mails und mehr

Mit dieser Vorlage können Sie auf einfache Weise sehen, welche Aufgaben abgeschlossen oder in Bearbeitung sind, so dass Sie den Fortschritt Ihres Projekts überwachen und Ihre Vertriebs-KPIs verbessern können. 📈 Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp B2B Vertriebsstrategie Vorlage

Die ClickUp B2B-Vertriebsstrategie-Vorlage führt Sie durch den Prozess der Erstellung eines effektiven Plans und einer Liste von Zielen für Ihr Vertriebsteam

Auch wenn sich die Art und Weise, wie wir heutzutage an Business-to-Business- (B2B) oder Business-to-Consumer-Kunden (B2C) vermarkten, nicht großartig unterscheidet, ist es dennoch nützlich, spezifische Vorlagen für Nischenbedürfnisse zu haben. Wenn Sie Verkäufe im B2B-Bereich anstreben, benötigen Sie die B2B-Verkaufsstrategie-Vorlage von ClickUp .

Wie unsere erste Vorlage für einen Vertriebsplan bietet auch diese Vorlage Platz für die Mitteilung Ihrer Vertriebs- und Umsatzziele, führt aber auch andere Bereiche ein, wie Marktforschung, Stakeholder-Analyse, Kundenbeziehungen, Buyer Persona und Kundenschmerzpunkte.

Diese Vorlage im Dokumentenstil ist in hohem Maße anpassbar, sodass Sie sie an Ihren Markenstil und Ihren Vertriebsansatz anpassen können. Füllen Sie jeden Abschnitt aus und nutzen Sie die mitgelieferten Hinweise, um Ihr Dokument zur B2B-Vertriebsstrategie noch schneller fertigzustellen.

Fügen Sie diese Vorlage zu Ihrer Sammlung hinzu, wenn Sie im B2B-Vertrieb tätig sind und Ihren Prozess besser organisieren möchten. Nutzen Sie die Vorlage, um eine starke Vertriebsstrategie zu entwickeln, und teilen Sie sie dann mit dem Rest Ihres Vertriebsteams, damit dieses weiß, wie es Ihre Vertriebs- und Unternehmensziele erreichen kann. 🎯 Diese Vorlage herunterladen

7. ClickUp Verkaufsaufrufe Vorlage

Sales Calls Template bietet Ihnen eine Pipeline für Verkaufsanrufe, die Ihnen dabei hilft, potenzielle Kunden in Kunden umzuwandeln.

Die ClickUp Vorlage für Verkaufsanrufe wurde entwickelt, um den Verkaufsprozess zu rationalisieren, von der Verfolgung von Kontakten und Anrufen bis hin zur Verwaltung von Verkaufschancen.

Die Vorlage enthält benutzerdefinierte Status für die Erstellung einzigartiger Arbeitsabläufe, die sicherstellen, dass jeder Anruf und jede Kundeninteraktion berücksichtigt wird. Sie bietet auch ein einfach zu bedienendes Sales CRM, um Leads zu verwalten und zu verfolgen, Verkaufschancen im Verkaufstrichter zu visualisieren und alle Kontakte zu organisieren.

Mit zusätzlichen Funktionen wie der SOP-Vorlage für Verkaufsanrufe können Vertriebsprofis ihre Teams befähigen, jeden Anruf zum Erfolg zu führen und mehr Geschäfte abzuschließen. Die ClickUp-Vorlage für Verkaufsanrufe ist eine vielseitige Lösung für Vertriebsteams, die von täglichen Anrufen bis hin zu langfristigen Verkaufsprognosen alles unterstützt. Diese Vorlage herunterladen

8. Word Verkaufsplan Vorlage von Business News Daily

Über Business News Daily

Wir sind große Befürworter der Verwendung von ClickUp wenn Sie nur Microsoft Word oder Google Docs verwenden können, dann ist diese Vorlage eine gute Option.

Dieser Vertrieb businessplan-Vorlage enthält Abschnitte für Ihre Zusammenfassung, Ihr Leitbild, Ihre Zielkunden, Ihre Verkaufsziele, Benchmarks und vieles mehr. Jeder Abschnitt enthält nützliche Hinweise, die Sie beim Ausfüllen Ihres neuen Vertriebsplans unterstützen.

Verwenden Sie diese Vorlage, wenn Sie an Microsoft Word gebunden sind und eine umfassende Anleitung zur Erstellung Ihres eigenen Vertriebsplans oder Ihrer Vertriebsstrategie wünschen. 📄 Diese Vorlage herunterladen

9. Word Verkaufsplan Vorlage von TemplateLab

Über TemplateLab

Wenn Sie eine kostenlose Vorlage für einen Verkaufsplan suchen oder aus einer Vielzahl von Optionen wählen möchten, ist diese Sammlung von Word-Vorlagen von TemplateLab ein guter Ort, dies zu tun.

Es gibt eine große Auswahl an Optionen, darunter Pläne für Verkaufsprozesse, Pläne zur Lead-Generierung, Aktionspläne für den Verkauf und vorlagen für Verkaufsberichte . Jede Vorlage funktioniert mit Microsoft Word, und Sie können das Aussehen und die Handhabung an Ihre Marke oder Ihre Verkaufsziele anpassen.

Verwenden Sie diese Ressource, wenn Sie es vorziehen, eine Reihe von Vorlagen auf einer Seite zu sehen, oder wenn Sie sich nicht sicher sind, wonach Sie genau suchen, bis Sie es sehen. Sie können ganz einfach Ihre Verkaufsziele und die zu deren Erreichung erforderlichen Aktionsschritte festlegen. 📃

Erfolgreiche Vertriebsstrategien müssen mit anderen Teams, z. B. Ihrer Marketingabteilung, abgestimmt werden, um sicherzustellen, dass Ihre Vertriebsziele klar sind und möglicherweise auch mit der allgemeinen Marketingstrategie übereinstimmen. Wählen Sie Ihre spezifischen Vertriebsziele, legen Sie Umsatzziele fest, und beschreiben Sie alles im Detail mit diesen Word-Vorlagen für die Vertriebsplanung und den Vertriebsprozess. Diese Vorlage herunterladen

10. Excel Vertriebsplan Vorlage von Spreadsheet.com

Über Spreadsheet.com

Die Excel-Verkaufsplanvorlage von Spreadsheet.com ist ein umfassendes und benutzerfreundliches Werkzeug, das Unternehmen bei der Entwicklung effektiver Verkaufsstrategien und der Verwaltung ihrer Verkaufsaktivitäten unterstützt.

Diese Vorlage wurde mit dem Ziel erstellt, einen strukturierten Rahmen für die Vertriebsplanung zu schaffen, der es Unternehmen ermöglicht, klare Ziele zu setzen, die Leistung zu verfolgen und ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Diese Vorlage herunterladen

Verkaufsziele erreichen mit kostenlosen Vorlagen für Verkaufspläne

Ein strategischer Vertriebsplan macht es einfacher, Ihre Ziele zu erreichen. Geben Sie Ihrem Team die Anleitung und Unterstützung, die es braucht - mit Hilfe einer gut ausgearbeiteten, kostenlosen Vorlage für einen Vertriebsplan.

Wenn Sie darüber nachdenken, Ihre Arbeitsweise noch weiter zu verbessern, testen Sie ClickUp kostenlos . Wir haben nicht nur unglaubliche Vorlagen für Verkaufsprozesse: Unser Angebot an Funktionen und KI-Tools für den Vertrieb machen es Ihnen leicht, Ihren gesamten Verkaufstrichter und Ihr CRM-System von einem Ort aus zu optimieren und zu betreiben. ✨