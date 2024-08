die 10 besten KI-Tools für Vertriebsteams im Jahr 2023

Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen haben einen großen Sprung nach vorn gemacht. KI-Technologien galten früher als unzuverlässige Hilfsmittel, aber heute sind sie eine leistungsstarke Möglichkeit für Vertriebsmitarbeiter, Aufgaben zu automatisieren, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und bessere Ergebnisse zu erzielen.

An KI-Verkaufsassistenten mangelt es heute nicht, aber in welche lohnt es sich zu investieren? Wir haben die Recherche erledigt, um Ihnen diesen Expertenleitfaden zu den besten KI-Vertriebstools für Teams im Jahr 2023 zu präsentieren.

Lassen Sie uns eintauchen.

Nicht alle KI-Tools für den Vertrieb sind gleich aufgebaut. Einige sind für große Unternehmen konzipiert, während andere eher für junge Startups geeignet sind. Einige Tools konzentrieren sich auf die Verwaltung der Vertriebspipeline und die Leistung, während andere ChatGPT verwenden, um die Erstellung von E-Mails zu erleichtern.

Wenn Sie verschiedene KI-Verkaufstools in Betracht ziehen, sollten Sie Folgendes bedenken:

Features: Verfügt es über die Features, die Sie benötigen? Bietet es etwas Einzigartiges?

Verfügt es über die Features, die Sie benötigen? Bietet es etwas Einzigartiges? Benutzerfreundlichkeit: Ist das KI-Verkaufstool einfach zu bedienen? Hat es eine steile Lernkurve?

Ist das KI-Verkaufstool einfach zu bedienen? Hat es eine steile Lernkurve? Preisgestaltung: Ist das Verkaufstool erschwinglich?

Ist das Verkaufstool erschwinglich? Vertrag: Können Sie einen monatlichen Vertrag abschließen, oder sind Sie an einen Jahresvertrag gebunden?

Können Sie einen monatlichen Vertrag abschließen, oder sind Sie an einen Jahresvertrag gebunden? Kompatibilität: Lässt sich das Tool in Ihre bestehende Sammlung integrieren?

Lässt sich das Tool in Ihre bestehende Sammlung integrieren? Skalierung: Kann das Tool mit Ihrem Wachstum mitwachsen?

Kann das Tool mit Ihrem Wachstum mitwachsen? Kundenservice: Wird der Kundensupport des Tools gut bewertet?

Einfache Nachverfolgung von Status, Abschluss- und Fälligkeitsdaten, Budgets, Kontogrößen und mehr in einem anpassbaren CRM in ClickUp

Damit können Sie eine Auswahlliste erstellen mit verkaufs-Apps die tatsächlich Ihren Bedürfnissen entsprechen. Testen Sie einige von ihnen und nutzen Sie kostenlose Testversionen und Pläne, um ein Gefühl für ihre Arbeit zu bekommen. Schon bald haben Sie einen Werkzeugkasten mit den besten Tools für den Vertrieb, die perfekt zu Ihrem Unternehmen passen vertriebsziele , vertriebs-OKRs und Arbeitsstil. 🧰

Bei so vielen KI-Tools für den Vertrieb ist es schwer zu wissen, welches man zuerst in Betracht ziehen soll. Tauchen Sie ein in unsere Liste der besten KI-Tools für Vertriebsteams und entdecken Sie ein Tool für jeden Zweck - von CRM-Systemen (Customer Relationship Management) bis zu virtuellen KI-Assistenten.

1. ClickUp

ClickUp AI ermöglicht es Vertriebsteams, ihre Kommunikation sicherer zu gestalten, indem sie E-Mail-Texte prüfen, kürzen oder verfassen

Wenn es um KI-Verkaufsassistententools geht, die Ihnen alles an einem Ort bieten, ist ClickUp die beste Option. ClickUp's Sales Features bedeuten, dass Sie Ihren gesamten Betrieb von einem zentralen Hub aus steuern können.

Kümmern Sie sich um Ihre Vertriebsabläufe von Anfang bis Ende mit CRM, Nachverfolgung von Leads, Verwaltung der Vertriebs-Pipeline, Zusammenarbeit bei Geschäftsabschlüssen, Kundenanbindung und vielem mehr. Zu erledigen ist dies alles über den Produktivität- und Projektmanagement-Hub von ClickUp.

Vereinfachen Sie die Workflows Ihres Vertriebsteams mit ClickUp AI . Unser KI-gestütztes Tool spart Zeit mit sofort generierten Zusammenfassungen und Elementen für Aktionen. Schreiben Sie wirkungsvollere E-Mails mit unserem KI-Tool, und nutzen Sie unsere KI-Intelligenz, um neue Ideen für Ihre nächste Verkaufskampagne zu entwickeln. ✨

ClickUp beste Features:

Verlegen Sie Ihren gesamten Verkaufstrichter und -prozess auf eine benutzerfreundliche Plattform

Verwenden SieClickUp Automatisierungen zur Unterstützung bei zeitaufwändigen, sich wiederholenden Aufgaben und zur automatischen Zuweisung von Aufgaben auf der Grundlage Ihres Vertriebszyklusprozesses

Auslösen von Status-Updates und Benachrichtigung Ihres Teams darüber, worauf es sich als nächstes konzentrieren soll

Organisieren Sie Ihre persönliche Liste und die des Teams und bleiben Sie mit integrierten Aufgaben produktiv

Verwalten Sie Ihr Vertriebsteam und Ihre Ressourcen

Erfassen Sie Antworten und qualifizieren Sie Leads mitClickUp Formulare* Vertriebsmanager können ganze Vertriebsprozesse visualisieren, Vertriebsmitarbeiter beaufsichtigen und Interessenten an einem Ort nachverfolgen - über eine Vielzahl verschiedener Ansichten wie Board-Ansicht, Tabellenansicht und Listenansicht

Individuelle Anpassung durch Farbcodierung, benutzerdefinierte Status, mehrere Ansichten und vieles mehr

Verwenden Sie ClickUp Aufgaben und arbeiten Sie gemeinsam im Team mit Echtzeit-Kommentaren und integriertem Chat

Optimieren Sie Ihre Prozesse mitvorlagen für Verkaufsberichte undvorlagen für Angebote ClickUp Limits:

ClickUp AI ist relativ neu, daher werden im Laufe der Zeit weitere Features hinzukommen

Bei so vielen Features und benutzerdefinierten Optionen kann es für manche Benutzer eine Weile dauern, bis sie die Features in vollem Umfang nutzen können

ClickUp Preise:

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. 6Sinn

über 6Sinn 6sense Revenue AI™ for Sales ist das Angebot des Softwareunternehmens für Vertriebsteams, die Informationen über potenzielle Kunden an einem Ort haben möchten. Die B2B-Verkaufsintelligenzplattform nutzt maschinelles Lernen mit KI, um Arbeitsabläufe zu optimieren, Verkaufschancen aufzuzeigen und anhand von Dateneinblicken zu priorisieren, welche Konten zuerst bearbeitet werden sollen. ▶️

6sense beste Features:

Priorisierung von Konten anhand von Kaufabsichtssignalen

Hochwertige Kontodaten

Möglichkeit, Daten in relevante Gruppen zu segmentieren

6sense Limitierungen:

Es kann eine Herausforderung sein, die Integration mitCRM-Systeme außer einigen wenigen, berichten einige Benutzer

Einige Benutzer erwähnen, dass sich die Plattform langsam anfühlt und die Benutzererfahrung beeinträchtigt

6sense Preise:

Free

Team: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Wachstum: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

6sense Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (10+ Bewertungen)

3. Pipedrive

über PipedrivePipedrive ist eine CRM-Plattform, die speziell für Vertriebsprofis entwickelt wurde. Sie ermöglicht es Mitgliedern eines Teams, ihre gesamte Vertriebspipeline zu visualisieren und sie an ihre Bedürfnisse anzupassen. Segmentieren Sie Leads, sehen Sie frühere Kundeninteraktionen, verwenden Sie Webformulare, um qualifizierte Leads zu generieren, und sehen Sie Umsatzprognosen ein. Nutzen Sie das KI-Verkaufsassistententool von Pipedrive, um die Produktivität im Vertrieb zu verbessern und strategischere Entscheidungen zu treffen.

Pipedrive beste Features:

Einfaches Einstellen von Erinnerungen zum Nachfassen bei potenziellen Kunden

Benutzerdefinierte Pipelines zur Anpassung an Ihre Vertriebskampagnen

Eingebauter KI-Verkaufsassistent, der Sie zu den nächsten Schritten auffordert

Pipedrive-Einschränkungen:

Für nicht-technische Benutzer kann sich das Setup und die erste Erfahrung überwältigend anfühlen

Einige Benutzer berichten, dass der Prozess der Dateneingabe repetitiv sein kann

Pipedrive Preise:

Essential: $14,90/Monat pro Benutzer

$14,90/Monat pro Benutzer Erweitert: $27,90/Monat pro Benutzer

$27,90/Monat pro Benutzer Professional: 49,90 $/Monat pro Benutzer

49,90 $/Monat pro Benutzer Power: 64,90 $/Monat pro Benutzer

64,90 $/Monat pro Benutzer Enterprise: 99 $/Monat pro Benutzer

Pipedrive Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.2/5 (1,000+ Bewertungen)

4.2/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,000+ Bewertungen)

4. Outplay

über Überspielen Outplay ist ein KI-gestütztes Sales Engagement Tool für Teams, die mit Outbound Sales Calls, E-Mails und SMS Outreach Erfolg haben wollen. Die Plattform bietet Gesprächsintelligenz, Vertriebsautomatisierung, Multichannel-Einsätze, Vertriebsanalysen und Nachverfolgung von Interessenten an einem Ort. 📞

Outplay beste Features:

Schnelles Versenden von E-Mails und SMS mit vorgefertigten, anpassbaren Vorlagen

Schnelles Aktualisieren mit Features zur Massenbearbeitung

Integriert mit führenden CRM-Tools, um einen Überblick über den Fortschritt zu geben

Outplay Einschränkungen:

Einige Benutzer wünschen sich detailliertere Analyse- und Berichterstellungs-Features

Die Umstellung auf die Plattform kann eine steile Lernkurve aufweisen, sagen einige Benutzer

Outplay Preise:

Free

Wachstum: $79/Monat pro Benutzer

$79/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Outplay Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

4.5/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (50+ Bewertungen)

5. Nahtlose KI

über Nahtlos.KI Die KI-Vertriebssoftware Seamless.ai gibt modernen Vertriebsteams die Daten an die Hand, die sie benötigen, um die richtigen Personen anzurufen und ihnen vorzustellen. Dieses Tool liefert verifizierte E-Mail-Adressen, Handynummern und Durchwahlen für Inhaber von Schlüssel-Kontos. Vertriebsmitarbeiter können damit Zeit bei der manuellen Suche sparen und die Ergebnisse verbessern, indem sie die richtigen Kontakte erreichen. 👤

Nahtlose KI beste Features:

Große Datenbank mit hochwertigen Kontaktdaten

Suchen und Filtern, um relevante Leads für Ihre Vertriebskampagne zu finden

Sparen Sie Zeit, indem Sie Daten direkt in Ihr CRM-System importieren

Nahtlose KI Limits:

Einige Benutzer berichten, dass die Daten manchmal nicht so genau sind wie gewünscht und zusätzliche Schritte zur Überprüfung erforderlich sind

Während einige Benutzer die integrierte Spielfunktion zu schätzen wissen, wünschen sich andere Benutzer die Möglichkeit, diese abzuschalten

Nahtlose KI-Preise:

Free

Basic: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Pro: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Nahtlose KI-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.2/5 (1,000+ Bewertungen)

4.2/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 3.8/5 (100+ Bewertungen)

6. Drift

über Drift Drift ist eine KI-gestützte intelligente Plattform für den Vertrieb und die Kundenunterhaltung. Mit dieser Vertriebssoftware und dem Chatbot-Tool können Vertriebsmitarbeiter Kunden priorisieren und Kundenerlebnisse durch Features wie Engagement-Scores, frühere Verkaufsleistungen und Kaufsignale personalisieren. Erhalten Sie Benachrichtigungen in Echtzeit für das Engagement und chatten Sie live mit potenziellen Kunden, während diese Ihre Website besuchen. 🤖

Drift beste Features:

Generieren Sie Leads direkt von Ihrer Website mit Live-Chat

Nutzen Sie Einblicke, um mit Leads dann in Kontakt zu treten, wenn sie am meisten interessiert sind

Verfolgen Sie Ihre Fortschritte und analysieren Sie den Erfolg Ihrer Vertriebsinteraktionen

Drift Einschränkungen:

Die Preisstruktur von Drift ist für Vertriebsteams mit kleinem Budget unerschwinglich

Einige Benutzer stellten fest, dass Kunden sich nicht auf den KI-gesteuerten Chat einlassen wollten

Drift-Preise:

Premium: $2.500/Monat

$2.500/Monat Erweitert: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung Enterprise: Preise auf Anfrage

Drift Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (1,000+ Bewertungen)

4.4/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

7. LeadIQ

über LeadIQ LeadIQ ist eine KI-gestützte Plattform für die Akquise, die Vertriebsmitarbeitern hilft, Meetings mit hochwertigen Leads zu planen. Entdecken Sie Interessentendaten, verfolgen Sie Vertriebsauslöser und verfassen Sie personalisierte Nachrichten, um Ihre Meeting-Raten zu steigern. 📈

LeadIQ beste Features:

Schnelles Erstellen von Listen mit datenreichen Kontaktprofilen

Überprüfen Sie die Richtigkeit Ihrer Daten mit der integrierten Datenvalidierung

Übertragen Sie Daten von LinkedIn in LeadIQ für die Akquise

LeadIQ Beschränkungen:

Einige Benutzer wünschen sich die Möglichkeit, Kundendaten in großen Mengen zu exportieren

Einige Benutzer berichten, dass die Qualität der Leads nicht so hoch ist, wie sie es erwartet haben

LeadIQ-Preise:

Free

Essential: $39/Monat pro Benutzer

$39/Monat pro Benutzer Pro: 79 $/Monat pro Benutzer

79 $/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

LeadIQ Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (300+ Bewertungen)

4.3/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (20+ Bewertungen)

8. Apollo

über Apollo Apollo ist ein durchgängiges KI-Vertriebssoftware-Tool, das Ihrem Vertriebsteam Kontaktdaten zur Verfügung stellt. Finden Sie Daten, führen Sie Outreach-Kampagnen für Ihre Leads durch und nutzen Sie Engagement-Workflows, um die Erfahrung zu rationalisieren und mehr Geschäfte abzuschließen. 🤝

Apollo beste Features:

Sammeln Sie Kontaktdaten und unterteilen Sie sie in Kategorien für eine gezielte Ansprache

Nachverfolgung von Antworten, Bounces und Abmeldeanfragen aus E-Mail-Kampagnen

Integration mit einem Vertriebs-CRM-Tool für unterbrechungsfreie und optimierte Workflows

Apollo-Einschränkungen:

Automatische Berichterstellung unterscheidet nicht zwischen nicht zugestellten und beantworteten E-Mails, sagen einige Benutzer

Einige Benutzer berichten, dass die Limits für den Export und den Versand von E-Mails als einschränkend empfunden werden können

Apollo-Preise:

Free

Basic: $49/Monat pro Benutzer

$49/Monat pro Benutzer Professional: $79/Monat pro Benutzer

$79/Monat pro Benutzer Organisation: $99/Monat pro Benutzer

Apollo Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.8/5 (5,000+ Bewertungen)

4.8/5 (5,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (300+ Bewertungen)

9. Wärmer

über Wärmer.ki Warmer ist ein KI-gestütztes Tool zum Schreiben von E-Mails. Vertriebs- und Marketing-Teams können mit Warmer dank eines KI-gesteuerten Prozesses, der Ihr E-Mail-Ziel und die Daten Ihres Interessenten berücksichtigt, schnell personalisierte warme oder kalte E-Mails an potenzielle Kunden erstellen und versenden. ✉️

Warmer beste Features:

Senden Sie personalisierte E-Mails in schnellerem Tempo

Von KI geschriebene E-Mails mit einer sehr persönlichen Note

Dateneinblicke von der Website oder dem LinkedIn-Profil Ihres potenziellen Kunden

Wärmere Limits:

Warmer konzentriert sich auf die Personalisierung von E-Mails, so dass Benutzer, die ein allgemeineres KI-Tool zum Schreiben von E-Mails wünschen, stattdessen ein anderes Tool bevorzugen könnten

Einige Benutzer bevorzugen ein monatliches Preismodell im Vergleich zu einem System auf Guthabenbasis

Warmer Preise:

Free

Zahlungspläne verfügbar

Warmer Bewertungen und Rezensionen:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Freshsales

über Freshworks Freshsales ist ein salesforce tool des Softwareunternehmens Freshworks. Bei dieser Plattform handelt es sich um eine End-to-End-Lösung, die Vertriebsteams die Tools an die Hand gibt, um mehr Geschäfte schneller abzuschließen und insgesamt konsistentere Umsätze zu erzielen. Zu den wichtigsten Features gehören Kundeneinblicke und -kontext, Multichannel-Outreach, Tools zur Automatisierung des Vertriebs und Kontaktbewertung mit dem KI-Verkaufsassistenten Freddy. ⚒️

Freshsales beste Features:

Lead-Scoring auf Basis von KI-gestützten Algorithmen und Erkenntnissen

Vereinen Sie Ihr Vertriebsmanagement, Ihre Kontaktdatenbank und Ihr E-Mail-Marketing an einem Ort

Vereinfachen Sie Workflows mit vorgefertigten Vorlagen für E-Mails

Freshsales Beschränkungen:

Einige Benutzer wünschen sich mehr Features für die Automatisierung von Vertriebsaktivitäten

Es kann schwierig sein, CRM-Daten zu finden und zu exportieren, berichten einige Benutzer

Freshsales Preise:

Free

Growth: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Pro: 39 $/Monat pro Benutzer

39 $/Monat pro Benutzer Enterprise: $69/Monat pro Benutzer

Freshsales Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (1,000+ Bewertungen)

4.5/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

Es gibt unendlich viele Tools für KI-Verkaufsassistenten, aber für Vertriebsleiter lohnen sich nur einige von ihnen, in sie zu investieren. Dieser Leitfaden hilft Ihnen dabei, die besten KI-Tools für den Vertrieb zu finden, mit denen Sie die Lead-Generierung steigern und datengestützte Einblicke erhalten, um mehr Geschäfte abzuschließen.

Wenn Sie auf der Suche nach einem Ort sind, an dem Sie alles zu erledigen haben, sollten Sie ClickUp zu Ihrer nächsten Investition machen. Unsere Features für künstliche Intelligenz und Vertrieb bedeuten, dass Sie alles von einem zentralen Hub aus steuern können, z. B. die Verwaltung der Vertriebspipeline, die Nachverfolgung von Leads, die Verwaltung von Vertriebsteams und vieles mehr. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos . 🤩