10 kostenlose Vorlagen für Preisangebote für Unternehmen in Word und Excel

Genaue Kostenvoranschläge für potenzielle Kunden sind der Schlüssel für jedes Geschäft, das eine Dienstleistung mit benutzerdefinierten Preisen anbietet. Professionelle Kostenvoranschläge vermitteln den Kunden ein klares Bild von den umfang der Arbeit und wie viel es kosten wird - was ihnen bei der Entscheidung helfen wird, ob sie Ihr Geschäft in Anspruch nehmen wollen oder nicht.

Anstatt jedes Mal von vorne anzufangen, verwenden versierte Geschäftsleute Vorlagen für Angebote. Das spart Zeit, sorgt für Konsistenz bei allen Angeboten und verringert die Gefahr von Fehlern. Außerdem sehen sie professionell aus, was dazu beiträgt, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen 😊

Mit dieser Liste von Vorlagen für Preisangebote für ClickUp, Word und Excel finden Sie den richtigen Ausgangspunkt für die Arten von Kostenvoranschlägen, die Sie an Kunden senden.

Was ist eine Angebotsvorlage?

Eine Vorlage für einen Kostenvoranschlag ist ein vorformatiertes Dokument, das Informationen über eine Dienstleistung und deren Kosten enthält. Sie ist anpassbar und enthält bereits die Details, die bei jedem Auftrag gleich bleiben, so dass Sie schnell nur die neuen Informationen eingeben und loslegen können schneller arbeiten . ✨

Wenn Sie eine Vorlage verwenden, müssen Sie das Rad nicht jedes Mal neu erfinden, wenn Sie ein Angebot versenden. Wenn Sie zum ersten Mal eine Vorlage für ein Preisangebot verwenden, geben Sie alle Details zu Ihrem Geschäft ein - z. B. den Namen Ihres Unternehmens, Ihr Firmenlogo, Ihre Kontaktdaten und die Links zu sozialen Medien - und speichern diese Vorlage für die spätere Verwendung.

Danach können Sie beliebig viele benutzerdefinierte Angebote erstellen, indem Sie einfach die variablen Informationen eingeben, z. B. die geschätzten Materialkosten und die voraussichtlichen Arbeitsstunden, die benötigt werden.

Was macht eine gute Vorlage für Preisangebote aus?

Es gibt einige Features, auf die Sie bei der Auswahl der besten kostenlosen Vorlagen für Preisangebote für Ihr Geschäft achten sollten:

Sie sollte professionell aussehen und die Erwartungen festlegen, um spätere Unstimmigkeiten zu vermeiden

Wenn Sie mit anderen zusammenarbeiten, sollte die Vorlage die Möglichkeit bieten, bei der Erstellung von Angeboten zusammenzuarbeiten

Die Vorlage sollte neben Ihren Unternehmensdaten auch Space für den Kundennamen, eine Nummer für das Angebot, das Angebotsdatum und ein Ablaufdatum enthalten

Sie sollte mehrere Elemente mit den dazugehörigen Kosten enthalten, damit Sie einen guten Überblick über die Kosten haben - auch wenn Sie eventuell noch einen detaillierteren Anhang beifügen müssenprojektumfang dem Angebot beifügen

Die Gesamtkosten sollten zusammen mit den Bedingungen für die Zahlung deutlich angegeben werden

Das Dokument sollte in einem für Sie einfach zu verwendenden Format vorliegen, z. B. einemClickUp Dokument, Google Docs, Word- oder Excel-Vorlage

Es kann auch eine Signaturzeile enthalten, mit der der Client das Angebot genehmigen kann

Die besten Vorlagen lassen sich mit anderen topsoftware zur Dokumentenverwaltung oderTask Management Tools um Ihren Workflow zu erleichtern

10 Vorlagen für Business-Angebote für das Jahr 2024

Bei den unzähligen Vorlagen für Kostenvoranschläge besteht die größte Herausforderung darin, diejenige zu finden, die für Sie am besten geeignet ist.

Überlegen Sie, welche Art von Geschäft Sie betreiben, wie detailliert Ihre Angebote sein müssen und in welchem Format Sie am liebsten arbeiten. Überlegen Sie auch, ob ein eigenständiges Dokument zu erledigen ist oder ob Sie es in Ihren allgemeinen Workflow integrieren möchten.

Sehen wir uns einige der besten Angebotsvorlagen für Teams aus verschiedenen Branchen an.

1. Angebot Formular Vorlage von ClickUp

Angebot Formular Vorlage von ClickUp

Die Angebot Formular Vorlage von ClickUp hilft Ihnen bei der einfachen Erstellung, Nachverfolgung und Nachbearbeitung von Angeboten. Es führt Sie durch den Prozess der Angebotserstellung von Anfang bis Ende, rationalisierung Ihres Workflows .

Diese Vorlage für ein Angebot stellt alle richtigen Fragen, damit Sie effizient die informationen, die Sie von Ihren Kunden benötigen einschließlich des Namens, der Kontaktdaten und der spezifischen Anforderungen. Anhand dieser Infos können Sie dann die Arbeitsstunden und Materialkosten genau abschätzen und Zeitleisten für das Projekt erstellen. Benutzerdefinierte Felder in ClickUp wie Stundensatz, erforderliche Stundenzahl und Kopfzahl machen diese Vorlage noch informativer und wertvoller für Ihr Team.

Fügen Sie die richtigen Informationen für den Auftrag ein, fügen Sie Ihre Bedingungen hinzu, und schon haben Sie ein professionell aussehendes Angebot, das bei Ihrem Kunden einen guten Eindruck hinterlassen wird.

Die Zusammenarbeit mit Mitgliedern Ihres Teams zur Erstellung oder Fertigstellung des Angebots ist ebenfalls ein Kinderspiel. Legen Sie einfach eine Aufgabe und eine Frist für jedes Angebot fest und weisen Sie dann bestimmten Mitgliedern Ihres Teams Aufgaben zu. Angebote können dann intern überprüft und genehmigt werden, wobei benutzerdefinierte Status wie In Bearbeitung, Bereit, In Prüfung, Angebot gesendet oder Abgelehnt verwendet werden, damit Sie immer wissen, wo sie sich im Prozess befinden.

ClickUp unterstützt Sie sogar dabei, eine E-Mail mit dem Angebot im Anhang an den Kunden zu senden. Anschließend können Sie eine wiederholende Aufgabe einrichten, die Sie an eine erneute Kontaktaufnahme erinnert. 🙋‍♀️

2. Angebotsanforderung Vorlage von ClickUp

Vorlage für Angebotsanfragen von ClickUp

Keine Person und kein Geschäft kann alles zu erledigen, und manchmal müssen Sie vorschläge einholen von anderen Anbietern, um Ihr Projekt zu unterstützen.

Legen Sie zunächst die Ziele Ihres Projekts fest und geben Sie die Zeitleiste und das Budget an, damit potenzielle Anbieter entscheiden können, ob sie ein Angebot für die Arbeit abgeben möchten. Dann können Sie die Vorlage für Angebotsanfragen von ClickUp um ihnen eine Angebotsanfrage zu senden.

Die Vorlage enthält Ihre Unternehmensdaten sowie die Infos des potenziellen Anbieters und des Kunden. Der Anbieter kann dann angeben, was er anbieten kann und welche Kosten damit verbunden sind. Er kann auch spezielle Anweisungen, wie die Zahlungsbedingungen oder -methoden, angeben.

Sobald Sie alle Angebote erhalten haben, können Sie sie leicht vergleichen und entscheiden, wer am besten für Ihr Projekt geeignet ist. 📚

Sehen Sie sich unsere Liste der Besten an *Lieferantenmanagement-Software* !

3. Microsoft Word Angebot Vorlage von Template.net

über Vorlage.net

Diese anpassbare Vorlage für ein Beispiel für ein Angebot ist einfach, aber effektiv. Sie funktioniert gut, wenn das Produkt oder die Dienstleistung, die Sie anbieten, relativ einfach ist, ist aber möglicherweise nicht ideal für komplexere Angebote.

Die Vorlage enthält einen Space für die Angaben zu Ihrem Unternehmen und dem Client. Dann können Sie die Elemente, die Sie anbieten, und alle Besonderheiten zusammen mit dem Stückpreis, der Menge und dem Betrag dokumentieren. Es gibt auch einen kleinen Space für einige Bedingungen und eine Signaturzeile zur Annahme des Angebots.

Sie können diese Vorlage für ein Preisangebot in Word, Excel, Google Tabellen, Google Docs, Apple Numbers, Apple Pages oder als PDF-Dokument verwenden. Sie lässt sich auch ausdrucken, so dass Sie beim Meeting mit Ihrem Client eine Kopie zur Hand haben. 📋

4. Microsoft Word Angebot für Bauleistungen Vorlage von Template.net

über Vorlage.net

Wenn Sie ein komplexes Bauprojekt durchführen, software für das Projektmanagement von Bauprojekten kann Ihnen Zeit und Energie sparen. Bevor Sie jedoch so weit sind, müssen Sie Ihr Angebot für das Bauprojekt vom Client absegnen lassen.

Hierfür ist diese Vorlage für einen Kostenvoranschlag für ein Bauprojekt sehr hilfreich. Sie führt Sie durch eine detaillierte Aufschlüsselung aller anfallenden Kosten, einschließlich Ausrüstung, Materialien und Dienstleistungen. 🏗️

Diese Vorlage für einen Kostenvoranschlag ist bereits so formatiert, dass Sie ein professionell aussehendes Dokument erstellen können, das leicht zu bearbeiten ist. Sobald Sie es fertiggestellt haben, können Sie es Ihrem Client zur weiteren Diskussion vorlegen und dann problemlos alle notwendigen Änderungen zur endgültigen Genehmigung vornehmen.

Sie können die Vorlage in Word oder Excel oder in den Formaten von Google oder Apple herunterladen.

5. Excel Angebot Vorlage von Vertex42

über Vertex42

Diese kostenlose Excel-Angebotsvorlage basiert auf einer Rechnungsvorlage, mit einigen Änderungen. Sie können zwischen zwei verschiedenen Designs wählen - allerdings erlaubt nur das zweite die Eingabe von Stückzahlen und Kosten - und es in Excel oder Google Tabellen herunterladen.

Geben Sie einfach Ihre Unternehmensdaten und die Ihres Kunden ein. Wenn Sie sich für das erste Design entschieden haben, beschreiben Sie die Dienstleistung oder das Produkt, das Sie anbieten, geben Sie an, ob es steuerpflichtig ist oder nicht, und geben Sie Ihr Preisangebot für dieses Element an. Sie können auch eventuelle Rabatte angeben.

Wenn Sie sich für die zweite Variante entschieden haben, listen Sie die Mengen und Stückpreise auf.

Es ist auch Platz für einige Bedingungen und Ihre Kontaktdaten, falls der Client vor der Unterzeichnung noch Fragen hat.

6. Finanzmanagement Vorlage von ClickUp

Finanzmanagement Vorlage von ClickUp

Egal wie groß oder klein Ihr Geschäft ist, die Finanzmanagement Vorlage von ClickUp hilft Ihnen, den Überblick über Ihre Dienstleistungsangebote und alle anderen finanziellen Angelegenheiten zu behalten. Die kostenlosen Vorlagen enthalten anpassbare Optionen für Angebote und Rechnungen sowie eine Buchhaltungslösung.

Erstellen und verfolgen Sie Preisangebote mit Status wie Bereit zur Übermittlung, An den Kunden übermittelt, Kunde hat abgelehnt und Kunde hat akzeptiert. Dann sehen Sie auf einen Blick, welche Rechnungen noch Zu erledigen sind, welche in In Bearbeitung sind und welche Fertiggestellt sind.

Darüber hinaus können Sie auch Ausgaben, einschließlich Bestellungen, Zahlungen und Rückerstattungen, verwalten und ein Inventar der von Ihnen angebotenen Produkte und Dienstleistungen führen. Die Automatisierung bestimmter Aufgaben strafft Ihren Workflow, spart Zeit und sorgt dafür, dass Sie alles im Griff haben.

Mit insgesamt 28 Status, vier ClickUp Ansichten und sieben ClickApps mit denen Sie arbeiten können, haben Sie ein sehr klares Bild davon, was in den verschiedenen Bereichen Ihres Geschäfts passiert. 👀

7. Allgemeine Dienstleistungsvertragsvorlage von ClickUp

Klären Sie Ihre Beziehungen zu Kunden und Lieferanten mit der ClickUp Vorlage für eine allgemeine Dienstleistungsvereinbarung

Klären Sie Ihre Beziehung zu Kunden und Lieferanten mit der Allgemeine Vorlage für Dienstleistungsvereinbarungen von ClickUp .

Unabhängig davon, ob Sie als Lieferant ein Preisangebot erstellen oder ein solches von einem anderen Anbieter anfordern, ist es eine gute Idee, genau zu wissen, was diese Arbeitsbeziehung mit sich bringen könnte.

Wenn Beziehungen und Erwartungen zu Beginn eines Projekts klar und deutlich beschrieben werden, ist es wahrscheinlicher, dass jeder seinen Teil der Abmachung einhält. Außerdem wird dadurch die Wahrscheinlichkeit späterer Unstimmigkeiten erheblich verringert. 🤝

Diese kostenlose Vorlage für einen Kostenvoranschlag hilft Ihnen, die Einzelheiten der Vereinbarung festzulegen. Sie gibt Ihnen die grundlegenden Abschnitte vor, mit denen Sie arbeiten können. Anschließend können Sie alle Abschnitte, die Sie nicht benötigen, löschen und zusätzliche Abschnitte für Ihr spezielles Projekt hinzufügen.

Ihr dienstleistungsvertrag sollte genau beschreiben, was die ergebnisse sind. Außerdem sollte angegeben werden, wer für die einzelnen Elemente des Projekts verantwortlich ist und wer Eigentümer der verwendeten oder geschaffenen Ressourcen ist, z. B. der Ausrüstung oder des geistigen Eigentums.

Sie können auch Zeitleisten, Preise und Zahlungsbedingungen hinzufügen. Und wenn Vertraulichkeit oder Sicherheit potenzielle Probleme sind, sollten auch diese angesprochen werden.

8. Rahmenvertrag für Dienstleistungen Vorlage von ClickUp

Gehen Sie mit der ClickUp Vorlage für einen Rahmenvertrag für Dienstleistungen in die Details Ihrer Beziehung zum Kunden

Die Vorlage für einen Rahmenvertrag für Dienstleistungen von ClickUp ist ein ähnliches Konzept wie die oben aufgeführte generische Vorlage, aber sie ist mehr aus der Perspektive des Anbieters geschrieben. Sie geht auch viel mehr ins Detail und ist daher für komplexere Projekte geeignet.

In dieser Vorlage wird zum Beispiel klargestellt, dass sie ein unabhängiger Auftragnehmer sind -und nicht als Angestellter oder Vertreter. Außerdem ist keine Ausschließlichkeit vorgesehen, so dass beide Parteien in ähnlicher Weise mit anderen Parteien arbeiten können.

Außerdem wird in dieser Vorlage ausführlicher dargelegt, wie Streitigkeiten behandelt werden und welche Anwaltskosten dabei anfallen. Außerdem sind elektronische Signaturen vorgesehen, die bei Transaktionen in der Geschäftswelt inzwischen weit verbreitet sind.

Neben der eigentlichen Vereinbarung gibt es eine Seite, auf der beschrieben wird, zu welchen Leistungen Sie sich verpflichten und welche Kosten erstattet werden. Eine weitere Seite enthält eine Liste der Materialien und Ausrüstungen, die von jeder Partei zur Verfügung gestellt werden.

Wenn Sie das erledigt haben, sind alle Ihre Aufgaben erledigt. 🙌

9. Vorlage für ein Dienstleistungsangebot von ClickUp

Vorlage für ein Dienstleistungsangebot von ClickUp

Die Vorlage für ein Dienstleistungsangebot von ClickUp ist eine kostenlose Vorlage für ein Verkaufsangebot - und noch viel mehr. Es ist im Wesentlichen ein Verkaufsdokument, das potenziellen Kunden erklärt, was Sie für sie erledigen können und warum Sie qualifiziert sind, ihre Probleme zu lösen oder ihre Ziele zu erreichen.

Im Angebot ist Platz, um einen Überblick über das Projekt zu geben und zu zeigen, dass Sie wissen, was zu erledigen ist. In einem weiteren Abschnitt können Sie einige Hintergrundinformationen zu Ihrem Unternehmen geben, um bei Ihrem Client Glaubwürdigkeit und Vertrauen aufzubauen.

Danach können Sie auf die spezifischen Ziele eingehen und Ihre Vorgehensweise, die zu erbringenden Leistungen und etwaige Abhängigkeiten beschreiben. Abschließend erstellen Sie ein detailliertes Preisangebot, das Ihr Client in dem dafür vorgesehenen Space abzeichnen kann. 📝

10. Budgetvorschlag Vorlage von ClickUp

Budgetvorschlag Vorlage von ClickUp

Die Budgetvorschlag Vorlage von ClickUp dreht sich alles um das Geld. Sein Ziel ist es, die Stakeholder davon zu überzeugen, dass ein Projekt es wert ist, finanziert zu werden, und dann ihre Zustimmung zu erhalten das von Ihnen vorgeschlagene Budget .

Geben Sie zunächst eine Übersicht über das Projekt und seinen Nutzen. Gehen Sie dann auf die einzelnen Elemente ein und beschreiben Sie jedes einzelne im Detail, einschließlich der spezifischen Kosten, die damit verbunden sind.

Auf der Seite Personal listen Sie zum Beispiel das Projektteam auf und schätzen, wie viele Stunden jedes einzelne Mitglied des Teams zu seinem Stundensatz benötigt. Sie führen auch die Projektteilnehmer auf und weisen jedem von ihnen ein Budget zu. Und auf der Seite Materialien und Ausrüstung beschreiben Sie genau, was Sie kaufen oder wen Sie einstellen müssen, damit das Projekt ein Erfolg wird.

Wenn Sie das Projekt erledigt haben, sollten Ihre Interessenvertreter eine klare Vorstellung davon haben, was Sie vorschlagen, und davon überzeugt sein, dass es das Budget wert ist. 💸

Optimieren Sie Ihren Workflow mit Vorlagen für Angebote

Der erste und wichtigste Schritt für jeden Eigentümer eines Business ist es, neue Geschäfte zu akquirieren. Optimieren Sie also diesen Prozess, um zeit zu sparen und Aufwand zu sparen, macht sehr viel Sinn!

Zu erledigen ist das am besten mit einer kostenlosen Vorlage für Preisangebote.

Sobald Sie alle Angaben zu Ihrem Unternehmen in die Vorlage eingegeben haben, brauchen Sie nur noch die Elemente auszufüllen, für die Sie ein Angebot erstellen möchten, und schon haben Sie ein professionelles Angebotsdokument, das Ihnen jedes Mal Glaubwürdigkeit und (hoffentlich) neue Geschäfte einbringt. 🤩

Zusätzlich zu den Vorlagen in diesem Artikel bietet ClickUp Hunderte von anderen features zur Verwaltung der Arbeit , eine umfangreiche Vorlage Bibliothek , und über 1.000 Integrationen die Ihnen helfen, Ihr Geschäft zu führen. Es ist ein One-Stop-Shop, der Ihnen hilft, alle Ihre Prozesse zu optimieren, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist: die Betreuung Ihrer Kunden und die Steigerung Ihres Gewinns. ✨ Anmeldung für ClickUp noch heute!