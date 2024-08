15 beste Bauprojektmanagement-Software im Jahr 2024 (kostenlos & kostenpflichtig)

Als Leiter eines Bauprojekts ist einer der ersten Schritte, die Sie unternehmen, sicherzustellen, dass Ihr Bauwerk ein starkes Fundament hat. ­čĹĚ

Wenn Sie Ihr Bauunternehmen von Grund auf neu aufbauen, m├╝ssen Sie sicherstellen, dass Sie ├╝ber die richtigen Werkzeuge verf├╝gen, wie z. B. die richtigen Bauprojektmanagement Software.

Ganz gleich, ob Sie im Wohnungs-, Gewerbe- oder Industriebau t├Ątig sind, Baumanagement-Tools helfen Ihnen bei der Verwaltung von Terminen und bei der Einhaltung der projektbudget .

Gem├Ą├č Finanzen Online's Project Management Software Statistics, "8 von 10 Projektmanagern glauben, dass projektportfolio-Management wird zu einem entscheidenden Faktor f├╝r den Unternehmenserfolg."(Axelos, 2019)

aber welche _Bausoftware passt Ihre_ _Bed├╝rfnisse am besten?

In diesem Artikel erfahren Sie, warum Sie eine Software f├╝r das Bauprojektmanagement ben├Âtigen, und wir stellen Ihnen die f├╝nfzehn besten Tools vor, die derzeit verf├╝gbar sind.

zeit, auf ein paar Ideen zu bauen!

Was ist eine Bauprojektmanagement-Software? Bauprojektmanagement ist der Prozess der Planung, Organisation und Kontrolle von Aktivit├Ąten im Zusammenhang mit einem Bauprojekt. Es umfasst die Planung von Ressourcen, die Delegation von Aufgaben und die ├ťberwachung des Fortschritts, um die Fertigstellung von Projekten innerhalb der festgelegten Fristen und Budgets zu gew├Ąhrleisten.

Management von Bauprojekten umfasst auch beaufsichtigung der Beschaffung sicherstellung, dass die notwendigen vertraglichen Vereinbarungen getroffen werden und verwaltung der Leistung des Auftragnehmers .

Was ist bei einer kostenlosen Software f├╝r das Projektmanagement im Bauwesen zu beachten?

Eine Software f├╝r das Projektmanagement im Bauwesen kann die Effizienz und den Erfolg Ihrer Projekte erheblich beeinflussen. Deshalb haben wir eine umfassende Methodik entwickelt, um Ihnen bei der Auswahl des besten Tools zu helfen. Werfen wir einen genaueren Blick darauf:

Hauptmerkmale

Der erste Aspekt, den wir ber├╝cksichtigen, sind die von der Software angebotenen Funktionen. Das richtige Tool sollte ├╝ber Funktionen verf├╝gen, die speziell auf die besonderen Anforderungen von Bauprojekten zugeschnitten sind. Hier sind einige wesentliche Funktionen, die unserer Meinung nach jede robuste Bauprojektmanagement-Software haben sollte:

Aufgabenmanagement: Damit k├Ânnen Sie Aufgaben delegieren, Fortschritte ├╝berwachen und Fristen effektiv verwalten.

Das Tool sollte bei der Planung und Terminierung von Aufgaben, Ressourcen und Meilensteinen helfen. Dokumentenmanagement: Ein zentraler Ort zur Verwaltung wichtiger Dokumente wie Pl├Ąne, Vertr├Ąge und Genehmigungen ist unerl├Ąsslich.

Ein zentraler Ort zur Verwaltung wichtiger Dokumente wie Pl├Ąne, Vertr├Ąge und Genehmigungen ist unerl├Ąsslich. Budgetierung und Kostenkontrolle: Die Software sollte Sie bei der Verfolgung von Ausgaben und der Kostenkontrolle unterst├╝tzen.

Die Software sollte Sie bei der Verfolgung von Ausgaben und der Kostenkontrolle unterst├╝tzen. Kommunikations- und Kollaborationstools: Eine effiziente Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern sollte durch die Software erleichtert werden.

Preisgestaltung

Die Kosten der Software sind ein entscheidender Faktor. Die Preise f├╝r Bauprojektmanagement-Software variieren je nach Funktionsumfang, Anzahl der Benutzer und Preismodell. Wir raten Ihnen, die Kosten der Software gegen ihren Wert abzuw├Ągen, um sicherzustellen, dass sie in Ihr Budget passt, ohne auf notwendige Funktionen zu verzichten.

Bewertungen

Bewertungen k├Ânnen wertvolle Einblicke in die Leistung und Zuverl├Ąssigkeit der Software bieten. Wir haben Bewertungen von Drittanbietern zusammengetragen, um Ihnen eine bessere Vorstellung davon zu geben, was echte Benutzer ├╝ber die verschiedenen verf├╝gbaren Bauprojektmanagement-Softwareoptionen denken.

Integrationsf├Ąhigkeiten

Die Software sollte sich mit anderen Tools integrieren lassen, die Sie derzeit verwenden, wie Buchhaltungssoftware, E-Mail oder CAD-Tools. Dies erm├Âglicht einen nahtlosen Datenfluss und kann die Gesamtproduktivit├Ąt erheblich verbessern.

Testzeitr├Ąume & kostenlose Tarife

Zu guter Letzt sollten Sie pr├╝fen, ob die Software eine Testphase oder einen kostenlosen Plan anbietet. So k├Ânnen Sie die Software unter realen Bedingungen testen, bevor Sie eine Verpflichtung eingehen. Dies ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, um zu beurteilen, ob das Tool Ihren Anforderungen entspricht und benutzerfreundlich ist.

15 Beste Bauprojektmanagement-Software (kostenlos & kostenpflichtig)

Sehen Sie sich die ├╝ber 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bed├╝rfnisse anzupassen

ClickUp ist die weltweit gr├Â├čte am h├Âchsten bewerteten produktivit├Ąts- und Bauprojektmanagement-Software, die von hochproduktiven Teams in kleinen und gro├čen Unternehmen eingesetzt wird.

Hier erfahren Sie, warum ClickUp die beste Projektmanagement-Software f├╝r das Bauwesen ist

ClickUp bietet Ihnen eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern, eine unbegrenzte Anzahl von Aufgaben und eine Vielzahl anderer fantastischer Funktionen - und das alles kostenlos!

Und es gibt keine Grenzen f├╝r die Projektmanagement-Funktionen, die Sie mit ClickUp nutzen k├Ânnen.

ClickUp Hauptmerkmale

ClickUp hat alle der funktionen die Projektmanager im Bauwesen ben├Âtigen, um Projekte erfolgreich zu leiten

Hier ein kurzer Blick auf einige von ihnen:

Gantt Chart View **Gantt-Diagramme von ClickUp erleichtern die Zusammenarbeit bei Bauprojekten, die Verfolgung von Abh├Ąngigkeiten und die Verwaltung von Priorit├Ąten auf einer gemeinsamen visuellen Zeitachse mit Ihrem Team von Auftragnehmern

**Gantt-Diagramme von ClickUp erleichtern die Zusammenarbeit bei Bauprojekten, die Verfolgung von Abh├Ąngigkeiten und die Verwaltung von Priorit├Ąten auf einer gemeinsamen visuellen Zeitachse mit Ihrem Team von Auftragnehmern Kartenansicht: N├╝tzlich f├╝r jeden Bauunternehmer: Mit der Kartenansicht k├Ânnen Sie sehen, wo sich Ihre n├Ąchste Baustelle befindet und wie Sie dorthin gelangen

N├╝tzlich f├╝r jeden Bauunternehmer: Mit der Kartenansicht k├Ânnen Sie sehen, wo sich Ihre n├Ąchste Baustelle befindet und wie Sie dorthin gelangen Kommentare: Markieren Sie Teammitglieder und weisen Sie dem Team Kommentare zu, damit nichts durch die Maschen rutscht, w├Ârtlich

Markieren Sie Teammitglieder und weisen Sie dem Team Kommentare zu, damit nichts durch die Maschen rutscht, w├Ârtlich Benutzerdefinierte Felder: F├╝gen Sie Spalten f├╝r Informationen zu Ihren Subunternehmern, Baustellen, Budgets und mehr hinzuKorrekturlesen !

├ťber ClockifyClockify ist ein beliebtes kostenloses Tool zur Zeiterfassung das Bauarbeitern dabei helfen kann, ihre Arbeitszeiten bei verschiedenen Projekten im Auge zu behalten.

Es ist einfach zu bedienen und voller praktischer Funktionen, aber es k├Ânnte von einer integrierten Chat-Option profitieren.

Clockify Hauptmerkmale

Erfassen Sie die Zeit per Timer oder geben Sie sie manuell in einen Stundenzettel ein

Automatische Berechnung der abrechenbaren Stunden auf der Grundlage Ihrer Stundens├Ątze und der erfassten Stunden

Generieren Sie detaillierte Berichte

Aktivieren der Standortverfolgung

Clockify Vorteile

Unbegrenzte Anzahl von Benutzern und Projekten kostenlos

Integration mit ├╝ber 80 Apps und auf allen Betriebssystemen verf├╝gbar

Selbstgehostete Version f├╝r maximalen Datenschutz und Sicherheit

Clockify Einschr├Ąnkungen

Keine integrierte Chat-Funktion (aber Integration mit der Team-Chat-App Pumble)

Mobile Version nicht so stabil wie die Web- und Desktop-Apps

Clockify Preise

Diese Zeiterfassungssoftware f├╝r den Bau hat sechs Preispl├Ąne:

Kostenlos ($0 pro Platz/Monat)

($0 pro Platz/Monat) Basic ($3,99 pro Platz/Monat)

($3,99 pro Platz/Monat) Standard ($5,49 pro Platz/Monat)

($5,49 pro Platz/Monat) Pro (7,99 $ pro Platz/Monat)

(7,99 $ pro Platz/Monat) Enterprise ($11,99 pro Platz/Monat)

($11,99 pro Platz/Monat) Server (Kontakt f├╝r Preisinformationen)

Clockify Bewertungen

"Clockify hilft meinem Team schon seit geraumer Zeit, unsere Projekte zu organisieren. Wir genossen die kostenlose Version f├╝r etwas mehr als ein Jahr, bevor wir uns f├╝r die kostenpflichtige Version entschieden, da wir einige der kostenpflichtigen Funktionen wie Automatisierung, API-Integration, Vorlagen und andere Produktivit├Ątsfunktionen nutzen wollten, um unsere Abl├Ąufe weiter zu verbessern." - Capterra Verified Review "Es ist einfach zu benutzen und sehr intuitiv. Man kann verschiedene Projekte oder Kunden leicht verfolgen. Man kann es im Team verwenden." - Capterra Verified Review

Clockify-Kundenbewertungen

G2 : 4.5/5 (110+ Bewertungen)

: 4.5/5 (110+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4000+ Bewertungen)

5. OpenDocMan

├ťber OpenDocMan OpenDocMan ist ein Open-Source-Dokumentenmanagementsystem, mit dem Teams ihre Konstruktionsdokumente an einem zentralen Ort speichern k├Ânnen.

Leider bietet dieses Tool au├čer der Dokumentenspeicherung keine erweiterten Projektmanagementfunktionen.

OpenDocMan Hauptmerkmale

Änderungsverfolgung für die Bearbeitung von Dokumenten

Benutzerberechtigungen

Zuweisung von Abteilungen oder Kategorien zu Dateien

Änderungshistorie

OpenDocMan Vorteile

Verf├╝gbar auf Linux-, Unix-, macOS X- und Windows-Systemen

Mehrsprachige Unterst├╝tzung, was f├╝r die Arbeit mit internationalen Baufachleuten n├╝tzlich ist

E-Mail-Benachrichtigungen f├╝r den Fall, dass Teammitglieder nicht in der App sind

OpenDocMan Einschr├Ąnkungen

Unterst├╝tzt keine Workflow-Management-Funktionen

Keine mobilen Apps verf├╝gbar

Begrenzter kostenloser Plan

OpenDocMan Preise

Diese Dokumentenmanagement-Software bietet vier Preispl├Ąne:

Community (kostenlos)

(kostenlos) Enterprise (kontaktieren Sie uns f├╝r ein individuelles Angebot)

(kontaktieren Sie uns f├╝r ein individuelles Angebot) Cloud ($79/Monat)

($79/Monat) Vor-Ort (Kontakt f├╝r ein individuelles Angebot)

OpenDocMan Bewertungen

"Die Software scheint mir sehr n├╝tzlich zu sein, mit gro├čartigen Funktionen, angefangen von der Dokumentenverwaltung bis hin zur gemeinsamen Nutzung usw. Sie hat viele eingebaute Funktionen und ist in Bezug auf die Integration in viele Anwendungen von Drittanbietern wie MS integriert, was das Arbeiten und Teilen erleichtert." - Software Vorschlag

OpenDocMan-Kundenbewertungen

G2: N/A

N/A Kapitelra: N/A

6. Wrike

├ťber Wrike Wrike ist eine Softwarel├Âsung f├╝r das Baugewerbe, die ├╝ber eine coole Funktion namens Arbeitsintelligenz verf├╝gt, mit der sich Risiken in Ihren Projekten erkennen lassen.

Aber hier ist ein offensichtliches Risiko, das es nicht erkennen konnte: Wrike hat derzeit keine integrierte Chat-Funktion!

Die wichtigsten Funktionen von Wrike

Detaillierte Zeiterfassung

Ausgezeichnete Dokumentation und Ressourcenverfolgung, um Ihnen zu helfen, das zu finden, was Sie brauchen

Anpassbare Dashboards

@mentions zur F├Ârderung der Zusammenarbeit

Wrike-Profis

Intuitive Schnittstelle

Leistungsstarke Integration mit Cloud-Speicheranwendungen wie Dropbox, Box und Google Drive

Der kostenlose Plan umfasst bis zu 5 Benutzer und 2 GB Speicherplatz

Einschr├Ąnkungen von Wrike

Es hat keinenotizen machen werkzeug, auf das Sie neben Ihrer Arbeit zugreifen k├Ânnen

Kann Kommentare nicht in Aufgaben umwandeln

Begrenzte Funktionen f├╝rprojektverfolgung #### Wrike Preise

Diese Projektmanagement-Software hat vier Preispl├Ąne:

Gratisplan

Professional ( $9.80/Monat pro Mitglied)

$9.80/Monat pro Mitglied) Business ($24.80/Monat pro Mitglied)

($24.80/Monat pro Mitglied) Enterprise (kontaktieren Sie uns f├╝r ein individuelles Angebot)

Wrike-Bewertungen

"Wrike ist im Vergleich zu anderen ├Ąhnlichen Anwendungen einzigartig, weil es nicht nur ein Projektmanagement-Tool ist. Es funktioniert auch als Arbeitsmanagement-Tool, was etwas anders ist." - G2Crowd "Mit ihrer grundsoliden Leistung bei der Arbeit konnte ich keine Nachteile der App feststellen. Allerdings ist sie recht teuer, wenn es um den Preis geht. Aber die Funktionen, die wir mit dem Kauf der App erhalten, sind top, und ich kann nicht leugnen, dass sie viel besser ist als andere Projektmanagement-Tools der Konkurrenz." - Capterra Verified Review

Wrike-Kundenbewertungen

G2: 4.2/5 (1,300+ Bewertungen)

4.2/5 (1,300+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (1,600+ Bewertungen)

7. Fieldwire

├ťber FieldWire Fieldwire ist ein gutes Projektmanagement-Tool f├╝r Architekten, Bauunternehmer und Designer.

Mit der kostenlosen Version k├Ânnen Sie jedoch nur maximal drei Projekte verwalten.

Nur drei?!

Fieldwire Hauptmerkmale

Aufgaben an Teammitglieder zuweisen

Push-Benachrichtigungen in Echtzeit

Benutzerdefinierte Formulare erstellen

Markierungen und Anmerkungen

Fieldwire-Profis

Unterst├╝tzt Kanban-Tafeln , Gantt-Diagramme und Kalenderansicht

Fortschrittsverfolgung und Aufgabenstatus

Betrachten Sie Ihre Zeichnungen auf iOS- und Android-Ger├Ąten

Fieldwire-Einschr├Ąnkungen

Sie k├Ânnen nur einen Benutzer als Empf├Ąnger zuweisen; nachfolgende Benutzer werden als Beobachter gekennzeichnet

Der kostenlose Plan ist auf maximal f├╝nf Benutzer beschr├Ąnkt, und Sie erhalten keine benutzerdefinierten Status

Fehlende Integrationen mit Slack, Microsoft Outlook und Google Calendar

Fieldwire-Preise

Diese Baumanagement-Software bietet vier Preispl├Ąne an:

Basic (kostenlos)

(kostenlos) Pro ($44/Monat pro Mitglied)

($44/Monat pro Mitglied) Business (64 $/Monat pro Mitglied)

(64 $/Monat pro Mitglied) Premier ($104/Monat pro Mitglied)

Fieldwire-Bewertungen

"Ich empfehle diese Software sehr, besonders f├╝r alle zwecke der Projektdokumentation zu verfolgen . Es gibt noch Raum f├╝r Verbesserungen, aber ich ziehe Fieldwire dem Autodesk-Konkurrenten vor." - Capterra Verified Review "Fieldwire ist meine erste Wahl, wenn es darum geht, schnell nach Seiten oder Fotos zu suchen oder Plannotizen zu machen, aber es fehlt an grundlegenden Lebensqualit├Ątsfunktionen anderer Software." - Capterra Verified Review

Fieldwire Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

4.5/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (80+ Bewertungen)

8. Methvin

├ťber Methvin Methvin ist eine Projektmanagement- und Baukalkulationssoftware, die Teams dabei hilft, sich auf den Start vorzubereiten. ­čÜÇ

Der kostenlose Plan f├╝r diese Kalkulationssoftware ist jedoch auf einen Benutzer beschr├Ąnkt.

Methvin Hauptmerkmale

Speichern Sie Ihre Dokumente und Zeichnungen in diesem Baumanagement-Tool

Ein Kundenportal, in dem Generalunternehmer und Subunternehmer Informationen einreichen k├Ânnen

T├Ągliche E-Mail-Benachrichtigungen ├╝ber Marktentwicklungen

Kalkulation der Auftragskosten

Methvin-Profis

Erweiterte Kalkulationsoptionen wie die Kalkulation mit Teilpl├Ąnen und Variablen

Laden Sie andere ein, sich Ihnen bei einem Bauprojekt anzuschlie├čen, indem Sie einen Link teilen

Zugang zu Berichtswerkzeugen zur Messung des Projektfortschritts und der Ressourcenzuweisung

Methvin Einschr├Ąnkungen

Der kostenlose Plan ist auf einen Benutzer beschr├Ąnkt

Keine Kommentare oder @mentions

Keine mobilen Apps verf├╝gbar

Methvin-Preise

Diese Bauprojektmanagement-Software hat drei Preispl├Ąne:

Einzelbenutzer (kostenlos)

(kostenlos) Business ($27/Monat pro Mitglied)

($27/Monat pro Mitglied) Unternehmen ($165/Monat pro Mitglied)

Methvin Bewertungen

"Die Software funktioniert nur online, aber insgesamt ist sie gut zu gebrauchen." - Capterra Verified Review "Einfaches Abnehmen von Zeichnungen, Erstellen von Preisen mit jedem imperialen und metrischen System. Au├čerdem werden alle Informationen in der Cloud gespeichert, so dass man jederzeit von jedem Ort aus darauf zugreifen kann." - Capterra Verified Review

Methvin Bewertungen von Kunden

G2: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

4.4/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (10+ Bewertungen)

9. Fluix

├ťber Fluix Fluix ist eine no-code Baumanagement-Plattform, die den Benutzern hilft, das Workflow-Management zu beschleunigen.

Ohne Enterprise Software Features k├Ânnten Ihre Projektmanagementpl├Ąne eingeschr├Ąnkt sein.

Schl├╝sselmerkmale von Fluix

Erweiterte automatisierte Arbeitsabl├Ąufe und Aufgaben

Digitalisierte Dokumente und Formulare

eSignature-Software zur sofortigen Erfassung elektronischer Unterschriften von Ihrem iPhone oder iPad

Offline-Zugang

Fluix Profis

Geringe Lernkurve und einfaches Einrichten

F├╝r iPads konzipierte Arbeitsabl├Ąufe

Cloud-Speicher und Integrationsfunktionen

Fluix-Einschr├Ąnkungen

Workflows, die f├╝r Apple iPads entwickelt wurden, k├Ânnen einschr├Ąnkend sein (sehen Sie sich diesebauprojektmanagement-Software f├╝r Macs)

Fehlende Unterst├╝tzung f├╝r die Zusammenarbeit, z. B. die gemeinsame Nutzung von Dokumenten

Die Android-Unterst├╝tzung befindet sich erst im Beta-Stadium

Fluix-Preise

Diese Projektmanagementsoftware bietet drei Preispl├Ąne an:

Hinweis: Fluix ist ein kostenpflichtiges Tool, aber sie bieten eine 12-t├Ągige kostenlose Testversion an!

Starter ($20/Monat pro Benutzer)

($20/Monat pro Benutzer) Core ($30/Monat pro Mitglied)

($30/Monat pro Mitglied) Erweitert ($50/Monat pro Mitglied))

Fluix Bewertung

"Es war eine gro├čartige Erfahrung und der Kundenservice ist ausgezeichnet." - Capterra Verifizierte Bewertung "Wir haben schon seit einiger Zeit ├╝ber die Digitalisierung unserer betrieblichen Abl├Ąufe nachgedacht, und Fluix hat diese Umstellung auf die papierlose Arbeitsweise noch robuster und effizienter gemacht. Au├čerdem haben wir die Kommunikation zwischen dem B├╝ro und dem Au├čendienst verbessert." - Capterra Verified Review

Fluix-Kundenbewertungen

G2 : 4.8/5 (10+ Bewertungen)

: 4.8/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (30+ Bewertungen)

10. Zoho Projekte

├ťber Zoho-Projekte Zoho Projects ist eine cloudbasierte Projektmanagement-Software, die speziell f├╝r kleine und mittlere Bauunternehmen entwickelt wurde.

Die kostenlose Version von Zoho Projects bietet nur begrenzten Speicherplatz und Funktionen. Lohnt sich ein Upgrade auf das kostenpflichtige Angebot?

Funktionen von Zoho Projects

Zahlreiche Integrationen und Add-ons

Mobile App f├╝r iOS- und Android-Nutzer

Zeitmanagement und Fakturierungsfunktionen

Zoho Projects Profis

Gro├čer Wert in bezahlten Pl├Ąnen

Einfach zu bedienen

Funktionen zur Zeiterfassung

Einschr├Ąnkungen durch Zoho Projects

Der kostenlose Plan enth├Ąlt keine Vorlagen

Die kostenlose Version bietet nur begrenzten Speicherplatz

Komplizierte Ansicht der Ressourcenverwaltung

Preise von Zoho Projects

Diese Projektmanagementsoftware bietet drei Preispl├Ąne an:

Kostenlos ($0/Monat pro Benutzer)

($0/Monat pro Benutzer) Premium ($5/Monat pro Mitglied)

($5/Monat pro Mitglied) Enterprise ($10/Monat pro Mitglied)

Zoho Project Bewertungen

"Wir sind sehr zufrieden mit der Leistungsf├Ąhigkeit der L├Âsung und glauben, dass sie unser Wachstum unterst├╝tzen wird. Das System zu konfigurieren und zu lernen, wie man es richtig benutzt, war eine steilere Kurve als wir erwartet haben." - Capterra Verified Review "Meine Erfahrungen mit Zoho sind im Allgemeinen positiv. Ich benutze es gerne und mein Team mag die verschiedenen L├Âsungen, die Zoho f├╝r unser Unternehmen bietet." - Capterra Verifizierte Bewertung

Kundenbewertungen von Zoho Projects

G2 : 4.2/5 (200+ Bewertungen)

: 4.2/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (mehr als 200 Bewertungen)

11. TeamGantt

├ťber TeamGantt TeamGantt ist ein Projektmanagement-Tool f├╝r das Bauwesen, das die Benutzer bei der Verwaltung von Bauprojekten unterst├╝tzt.

Aber, Der kostenlose Plan von TeamGantt ist extrem begrenzt . Wenn Sie mehr als ein Projekt auf einmal verwalten m├Âchten, m├╝ssen Sie auf einen kostenpflichtigen Plan upgraden.

TeamGantt-Funktionen

Ordnen Sie Aufgaben neu an und passen Sie Zeitpl├Ąne einfach mit der Drag-and-Drop-Funktion von TeamGantt an

Jede Ansichtprojekt auf einem einzigen Pager* Portfolioansicht und Berichte

Kalender- und Listenansichten

TeamGantt-Profis

Telefon-, E-Mail- und Live-Chat-Unterst├╝tzung

Dedizierte mobile App

Einfache Zusammenarbeit

TeamGantt Einschr├Ąnkungen

Kann kostspielig sein, wenn Sie ein gr├Â├čeres Team haben

Keine Projektbudget-Funktion

Begrenzte Funktionen in der kostenlosen Version

TeamGantt Preise

Diese Projektmanagementsoftware bietet drei Preispl├Ąne an:

Kostenlos ($0/Monat pro Benutzer)

($0/Monat pro Benutzer) Standard ($19.90/Monat pro Mitglied)

($19.90/Monat pro Mitglied) Erweitert ($24,45/Monat pro Mitglied)

TeamGantt Bewertungen

"TeamGantt war gro├čartig, solange wir es hatten! Am Ende sind wir zu einem anderen Programm mit besserem Reporting f├╝r unser wachsendes Team gewechselt, aber die Kombination aus Projektmanagement/Zuweisung und Ressourcenverfolgung von TeamGantt war gro├čartig, solange wir ein kleineres Team waren." - Capterra Verifizierte Bewertung "Ich habe die Software als sehr n├╝tzlich empfunden. Abgesehen von den kleinen Problemen mit der Benutzeroberfl├Ąche hatte ich eine positive Gesamterfahrung mit ihr und w├╝rde sie definitiv anderen Projektmanagern empfehlen." - Capterra Verifizierte Bewertung

TeamGantt-Kundenbewertungen

G2 : 4.8/5 (700+ Bewertungen)

: 4.8/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

12. Buildertrend

├ťber Bautrend Buildertrend ist eine cloudbasierte Software f├╝r das Projektmanagement im Baugewerbe, die Baufachleuten dabei hilft, Ressourcen zu verwalten und Projekte termingerecht abzuschlie├čen. Bauherren, Spezial- und gewerbliche Bauunternehmen sowie Renovierer k├Ânnen dieses Tool auch f├╝r den Vertriebsprozess, die Projektplanung, die Finanzverfolgung und die Kundenkommunikation nutzen.

Buildertrend Hauptmerkmale

Zeit- und Kostenerfassung

Erweiterte Berichterstellung

Kundenportal

Projekt- und Meilensteinverfolgung

Buildertrend Vorteile

Ein zentraler Knotenpunkt f├╝r Kunden, der ihnen den Zugang zu ihren Projekten erm├Âglicht

Erstellen und Aktualisieren von Zeitpl├Ąnen jederzeit und ├╝berall

Automatisierung zur Beschleunigung und Gew├Ąhrleistung pr├Ąziser Kostenvoranschl├Ąge zu jeder Zeit

Drag-and-Drop-Funktionalit├Ąt

Einschr├Ąnkungen von Buildertrend

Die Benutzeroberfl├Ąche kann fehlerhaft und klobig sein

Pl├Ąne sind kostspielig

Buildertrend Preise

Essential ($99/Monat; $399 nach zwei Monaten)

($99/Monat; $399 nach zwei Monaten) Erweitert ($399/Monat; $699 nach zwei Monaten)

($399/Monat; $699 nach zwei Monaten) Vollst├Ąndig ($899/Monat; $1.299 nach zwei Monaten)

Buildertrend Bewertungen

"Ich genie├če viele der plattform├╝bergreifenden Funktionalit├Ąten von Buildertrend. Als jemand, der die meiste Zeit des Tages im Au├čendienst verbringt, gef├Ąllt mir die M├Âglichkeit, unterwegs schnell auf Daten oder Dateien zuzugreifen und sie bei Bedarf hinzuzuf├╝gen. Ich genie├če die M├Âglichkeit, auf eine Zeitleiste der t├Ąglichen Protokolle f├╝r Auftr├Ąge zuzugreifen, und die M├Âglichkeit, durch diese zu bl├Ąttern, hilft mir, w├Ąhrend des gesamten Prozesses den ├ťberblick ├╝ber die Auftragsdetails zu behalten." - G2 Verifizierte Bewertung

Buildertrend-Kundenbewertungen

G2 : 4/5 (56+ Bewertungen)

: 4/5 (56+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1572+ Bewertungen)

13. PlanGrid

├ťber PlanGrid PlanGrid ist eine Bauproduktivit├Ątssoftware und ein All-in-One-Projekt- und Kostenmanagementtool f├╝r Bauunternehmer. Benutzer k├Ânnen Pl├Ąne, Markierungen, Fotos, Berichte und vieles mehr sofort mit allen am Bauprojekt Beteiligten teilen.

PlanGrid Hauptmerkmale

3D-Modelle und Pl├Ąne

Benutzerdefinierte Tags f├╝r Fotos

Dateiverwaltung

Qualit├Ątsmanagement an einem Ort

PlanGrid Vorteile

Zugriff auf Daten online und offline

Vereinfachte Einreichungen; Zugriff auf genehmigte Einreichungen sofort ├╝ber die App

PlanGrid Einschr├Ąnkungen

Steile Lernkurve f├╝r andere

PlanGrid-Preise

Nailgun ($39/Monat/Benutzer; j├Ąhrliche Abrechnung)

($39/Monat/Benutzer; j├Ąhrliche Abrechnung) Dozer ($59/Monat/Benutzer; j├Ąhrliche Abrechnung)

($59/Monat/Benutzer; j├Ąhrliche Abrechnung) Kran ($119/Monat/Benutzer; j├Ąhrliche Abrechnung)

PlanGrid-Bewertungen

Software-Beratung : 4.28/5 (1.896+ Bewertungen)

: 4.28/5 (1.896+ Bewertungen) Vertrauensradius: 7.8/10 (145+ Bewertungen)

PlanGrid-Kundenbewertungen

"Es ist eine gute Plattform f├╝r ein Projekt und kann w├Ąhrend des gesamten Lebenszyklus des Projekts verwendet werden. Man kann ganz einfach interne und externe Benutzer hinzuf├╝gen und mit wenigen Klicks auf die gesamte Dokumentation zugreifen." - Software Advice Verified Review ---

14. Procore

├ťber Procore Procore ist eine Online-Bausoftware, die die Arbeit von der Angebotsabgabe bis zur projektabschluss .

Verwalten Sie Bauprojekte, Ressourcen, Entw├╝rfe, Kostenvoranschl├Ąge, Angebote und Budgets projekt├╝bergreifend auf einer integrierten Plattform.

Procore Hauptmerkmale

Projektverfolgung

Optische Zeichenerkennung (OCR) Technologie

Mobiler Zugriff

Zusammenarbeit vor Ort

Procore-Profis

Integrierte Plattform

Verf├╝gbar und zug├Ąnglich auf dem Handy

Echtzeit-Einblick in den finanziellen Zustand von Projekten und Portfolio

Einschr├Ąnkungen von Procore

Tool-Fieldsets k├Ânnten mehr Flexibilit├Ąt gebrauchen

Steile Lernkurve f├╝r andere

Procore-Preise

Besuchen Sie die Preisseite, um ein individuelles Angebot zu erhalten

Procore-Bewertungen

"Procore bietet die M├Âglichkeit, jederzeit auf die neuesten Zeichnungen, Spezifikationen und eingereichten Unterlagen zuzugreifen, was f├╝r die Zusammenarbeit vor Ort sowohl f├╝r Planer als auch f├╝r Bauunternehmer hervorragend ist. Alle Projektinformationen sind sehr gut organisiert und f├╝r alle Benutzer leicht zug├Ąnglich, und das Berechtigungstool ist gro├čartig, um festzulegen, worauf Teammitglieder Zugriff haben." - G2 Verified Review

Procore-Kundenbewertungen

G2 : 4.5/5 (1.173+ Bewertungen)

: 4.5/5 (1.173+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2.518+ Bewertungen)

15. CoConstruct

├ťber CoConstruct CoConstruct ist eine hoch bewertete Bauverwaltungssoftware f├╝r Bauherren und Umgestalter. Verwalten Sie ganz einfach alle Aspekte eines Projekts, Kunden und Auftragnehmer - alles von einer zentralen App aus.

CoConstruct Hauptmerkmale

Berichte und Analysen

Projekt- und Kundenverfolgung

Abrechnung und Rechnungsstellung

Anpassbare Vorlagen

CoConstruct-Profis

Einfach zu bedienende Funktionalit├Ąt f├╝r die Auftragsabwicklung

Genaue Kostenvoranschl├Ąge; einfaches Erstellen und Versenden von individuellen Kostenvoranschl├Ągen

Senden von Benachrichtigungen und Aktualisierungen ├╝ber Aktivit├Ąten und Fortschritte auf der Baustelle

Genehmigungen ├╝ber elektronische Unterschriften und Online-Zahlungen

Einschr├Ąnkungen von CoConstruct

Die mobile App k├Ânnte verbessert werden

Steile Lernkurve f├╝r andere

Preise f├╝r CoConstruct

Wesentlich : $99/Monat; $399 nach zwei Monaten

: $99/Monat; $399 nach zwei Monaten Erweitert : $399/Monat; $699 nach zwei Monaten

: $399/Monat; $699 nach zwei Monaten Vollst├Ąndig: 899 $/Monat; 1.299 $ nach zwei Monaten

CoConstruct-Bewertungen

"Als sehr praktischer Auftragnehmer im Au├čendienst habe ich Schwierigkeiten, gen├╝gend Zeit f├╝r die Erstellung von Angeboten und Kostenvoranschl├Ągen zu finden. Die Vorlagen und die Kalkulationstabelle rationalisieren den Prozess und geben einem letztendlich das Leben zur├╝ck." - Capterra Verified Review

Bewertungen von Kunden

Software-Beratung : 4.5/5 (842+ Bewertungen)

: 4.5/5 (842+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (842+ Bewertungen)

Beginnen Sie, Bauprojekte mit ClickUp zu verwalten

Ihre Bauprojekte m├╝ssen die Termine einhalten, das Budget einhalten und den Standards der Bauindustrie entsprechen.

Und obwohl eine Bausoftware Ihnen helfen kann, Ihren Arbeitsaufwand zu reduzieren, ist es sinnlos, ein Tool zu kaufen, das Ihr Projekt noch weiter verkompliziert.

Deshalb brauchen Sie ClickUp.

Von der Einstellung Ziele f├╝r Ihr Projektteam sind die Verwaltung der Finanzen Ihres Projekts clickUp ist die beste Bauverwaltungssoftware, die derzeit erh├Ąltlich ist. Holen Sie sich ClickUp noch heute kostenlos um alle Ihre Bauziele zu erreichen, auch die verr├╝ckten!