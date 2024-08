Wir haben die 10 besten Beschaffungsmanagement-Software im Jahr 2024 getestet

Ob B2B, B2C, SaaS oder etwas dazwischen - Materialien und Dienstleistungen halten Ihr Geschäft am Laufen. Beschaffungsfachleute wie Sie treiben diesen Fortschritt voran, indem sie Lieferanten beschaffen, Bestellungen verwalten, Angebote einholen über RFPs und die Verwaltung von Verträgen.

Das ist eine Menge Arbeit, nicht wahr?

Glücklicherweise rationalisieren Beschaffungslösungen Ihren Workflow und machen Genehmigungsprozesse zum Kinderspiel. Wenn es höchste Zeit ist für die Automatisierung Ihrer beschaffungsprozesse haben wir das Richtige für Sie.

In diesem Leitfaden finden Sie Tipps zur Suche nach den besten Beschaffungslösungen sowie unsere Auswahl der besten Beschaffungssoftware für 2024.

Was ist Beschaffungsmanagement-Software?

Beschaffungsmanagement-Software ist eine Lösung, die Unternehmen bei der Rationalisierung ihrer Beschaffungsprozesse unterstützt, von der Beschaffung von Lieferanten bis zur Verwaltung von Verträgen. Sie automatisiert Aufgaben und bietet eine zentrale Plattform für alle Beschaffungsaktivitäten, die es Beschaffungsteams erleichtert, zusammenzuarbeiten, den Fortschritt zu verfolgen und datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Angesichts der immer komplexer werdenden Lieferketten und der Notwendigkeit schnellerer Entscheidungen ist Beschaffungsmanagement-Software zu einem unverzichtbaren tool für Geschäfte jeder Größe geworden.

Worauf sollten Sie bei Beschaffungsmanagement-Software achten?

Sind Sie auf der Suche nach einem geeigneten Tool für das Beschaffungsmanagement? Suchen Sie nach einer Software für das Beschaffungsmanagement, die Funktionen enthält wie:

Vorlagen: Wer hat schon die Zeit, neue Dokumente von Grund auf zu erstellen? Entscheiden Sie sich für eine Beschaffungsmanagement-Software, die Folgendes bietetvorlagen für RFQs,checklisten für die Bestandsaufnahme, und mehr

Wer hat schon die Zeit, neue Dokumente von Grund auf zu erstellen? Entscheiden Sie sich für eine Beschaffungsmanagement-Software, die Folgendes bietetvorlagen für RFQs,checklisten für die Bestandsaufnahme, und mehr Budgetierung: Sie müssenihr Geld verwaltenverwalten. Achten Sie auf Features wie Ausgabenanalyse und Sichtbarkeit der Ausgaben, um Ihren Beschaffungsprozess zu unterstützen. Ein gutes Tool für die Beschaffung sollte auch die Bearbeitung von Rechnungen und die Integration mit der Kreditorenbuchhaltung ermöglichen

Sie müssenihr Geld verwaltenverwalten. Achten Sie auf Features wie Ausgabenanalyse und Sichtbarkeit der Ausgaben, um Ihren Beschaffungsprozess zu unterstützen. Ein gutes Tool für die Beschaffung sollte auch die Bearbeitung von Rechnungen und die Integration mit der Kreditorenbuchhaltung ermöglichen Anwendungsspezifische Features: Sicher, die meisten Tools für die Beschaffung sind auf die Bedürfnisse verschiedener Unternehmenstypen zugeschnitten. Aber es kann nicht schaden, sich für ein Tool zu entscheiden, das bereits auf Ihre Branche zugeschnitten ist. Ob Sie benötigenimmobilien-Projektmanagement hilfe benötigen oder ob Sieeine IT-Abteilung leitendann gibt es eine Softwarelösung für Sie

Sicher, die meisten Tools für die Beschaffung sind auf die Bedürfnisse verschiedener Unternehmenstypen zugeschnitten. Aber es kann nicht schaden, sich für ein Tool zu entscheiden, das bereits auf Ihre Branche zugeschnitten ist. Ob Sie benötigenimmobilien-Projektmanagement hilfe benötigen oder ob Sieeine IT-Abteilung leitendann gibt es eine Softwarelösung für Sie Integrationen: Sie verwenden bereitsenterprise Resource Planning (ERP) und andere Software. Entscheiden Sie sich für Tools für das Beschaffungsmanagement, die sich gut mit der von Ihnen bereits verwendeten Software kombinieren lassen

Sie verwenden bereitsenterprise Resource Planning (ERP) und andere Software. Entscheiden Sie sich für Tools für das Beschaffungsmanagement, die sich gut mit der von Ihnen bereits verwendeten Software kombinieren lassen Verwaltung der Liste der Lieferanten : Ein gutes Beschaffungstool verwaltet jeden Teil des Vertragslebenszyklus. Achten Sie auf robuste Features für das Vertrags- und Lieferantenmanagement, um die Leistung der Lieferanten im Blick zu behalten

Ein gutes Beschaffungstool verwaltet jeden Teil des Vertragslebenszyklus. Achten Sie auf robuste Features für das Vertrags- und Lieferantenmanagement, um die Leistung der Lieferanten im Blick zu behalten Benutzerfreundlichkeit: Entscheiden Sie sich für Cloud-basierte Tools für das Beschaffungsmanagement, um die Echtzeit-Einblicke zu erhalten, die Sie benötigen, um bessere Arbeit schneller zu erledigen

Es steht Ihnen frei, Ihren eigenen Beschaffungsmanagementprozess zu wählen, aber warum sich die Mühe machen, wenn wir die ganze Arbeit für Sie erledigt haben? Hier sind unsere Favoriten für die besten Tools für das Beschaffungsmanagement 2024.

1. ClickUp - Am besten geeignet für die Bestandsverwaltung

Visualisieren Sie Aufgaben, Projekte und Workflows so, wie es für Sie am besten funktioniert - mit den über 15 anpassbaren Ansichten von ClickUp

ClickUp ist eine robuste Plattform, die Beschaffung, Dokumente, Aufgaben, Whiteboards, Analysen, Ziele, Chats und mehr kombiniert. Wenn Sie es leid sind, durch unzählige Plattformen zu blättern, um eine mickrige Aufgabe abzuschließen, ist ClickUp die Antwort.

Die ClickUp Listenansicht ist ideal für Beschaffungsprozesse und die Verwaltung von Budgets mit benutzerdefinierten Feldern und Sortierfunktionen. Mit dieser Ansicht haben Sie einen Überblick über Ihre Aufgaben und können ganz einfach nach bestimmten Aufgaben sortieren, filtern, gruppieren und suchen.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über das Budget Ihres Projekts, während Sie Aufgaben und Status in der Listenansicht von ClickUp verwalten

Alles, was Sie brauchen, sind die richtigen Vorlagen, um ClickUp in die anpassbare Beschaffungsplattform Ihrer Träume zu verwandeln. Verwenden Sie die ClickUp Procurement Space Vorlage um alle Ihre Aufgaben im Beschaffungswesen an einem Ort zu überwachen - abgeschlossen mit einer No-Code-Datenbank und hübschen Visualisierungen.

Verwalten Sie Ihren Beschaffungsprozess von Anfang bis Ende mit ClickUp!

Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für die Beschaffung, um Ihre Aufgaben zu erledigen, bevor Sie auch nur eine einzige Aufgabe planen. Anstatt zwischen unzähligen Plattformen und Tools zu wechseln, profitieren Sie von einem vernünftigen, rationalisierten Beschaffungsprozess, der Ihnen die Arbeit unendlich erleichtert.

ClickUp beste Features:

Gestalten Sie Ihren Aufwand für die Beschaffung mit VorlagenClickUp's Beschaffungsvorlage* Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, Status und Ansichten

Verwenden SieClickUp AI zum automatischen Ausfüllen Ihrer Beschaffungsmanagement-Dokumente und -Vorlagen

Umwandlung von Beschaffungsplänen in umsetzbare Aufgaben mit nur einem Klick

Speichern Sie alle internen und externen Chats in ClickUp zusammen mit Ihrer Beschaffungsdokumentation

ClickUp Limitierungen:

Features wie ClickUp AI sind nur in kostenpflichtigen Konten verfügbar

ClickUp hat eine Vielzahl von Features, so dass sich Anfänger manchmal eingeschüchtert fühlen

ClickUp Preise:

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (8,300+ Bewertungen)

4.7/5 (8,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Coupa am besten für Ausgabenmanagement

über Coupa Coupa ist eine Beschaffungssoftware und -plattform, bei der es nur ums Geld geht. Es hat viele Features, aber der Schwerpunkt liegt auf dem Ausgabenmanagement im Beschaffungsprozess. Coupa vereinheitlicht Source-to-Pay, um Ihre operativen Margen zu steigern, was für die Beschaffung wahrscheinlich wie ein wahr gewordener Traum klingt.

Mit Coupa können Sie Ihr Betriebskapital verwalten und Budgets prognostizieren. Das Procurement-Tool verfügt sogar über limitierte Automatisierungen zur Rationalisierung von Contracting, Einkauf, Rechnungsfreigabe und Lieferantenbeziehungen.

Coupa beste Features:

Visualisieren Sie Ihr Drittanbieter-Management mit Supply-Chain-Features

Coupa Community.ai bietet hilfreiche finanzielle Benchmarks

Software für das Lieferantenmanagement

Coupa Limits:

Einige Benutzer berichten, dass sie mehrere Coupa-Konten einrichten mussten, um Zahlungen zu verarbeiten

Von den Tools für das Beschaffungsmanagement bietet Coupa weder eine kostenlose Testversion noch eine Freemium-Mitgliedschaft an

Coupa bietet nur einen Kundenservice per Chat

Coupa-Preise:

Kontakt für Preise

Coupa Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.2/5 (260+ Bewertungen)

4.2/5 (260+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (80+ Bewertungen)

3. Kissflow am besten für die Automatisierung von Bestellungen

über Kissflow Kissflow ist stolz darauf, sowohl einfach als auch anpassbar zu sein. Nutzen Sie diese Plattform zur Nachverfolgung von Kaufanträgen, zur automatischen Erstellung von Bestellungen und zur Freigabe von Rechnungen von unterwegs in der mobilen App.

Uns gefällt, dass Kissflow mit vielen anderen Plattformen integriert werden kann, was bedeutet, dass alle Ihre Daten an einem Ort zusammenlaufen. Die Beschaffungssoftware umfasst Plugins für Xero, DocuSign und vieles mehr.

Kissflow verfügt sogar über granulare Berechtigungen, sodass Sie die ultimative Kontrolle darüber haben, was Ihre Mitglieder des Beschaffungsteams auf der Plattform zu erledigen haben.

Kissflow beste Features:

Vereinfachen Sie das Onboarding und die Verwaltung von Lieferanten in Kissflow

Integrieren Sie Kissflow mit anderer Finanzsoftware, die Sie bereits verwenden, über API

Sie können so gut wie alles anpassen, einschließlich Genehmigungs-Workflows, Datenfelder und Berichtsformate

Kissflow-Einschränkungen:

Kissflow bietet im Vergleich zu anderen Beschaffungssoftwares in dieser Liste keine kostenlosen oder Freemium-Optionen

Einige Benutzer sagen, dass es schwierig ist, Kissflow einzusetzen

Kissflow Preise:

Beginnt bei $1.990/Monat

Kissflow Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (520+ Bewertungen)

4.3/5 (520+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Kissflow Alternativen !

4. Vendr am besten für SaaS-Kosten

über Vendr Ist Ihr Unternehmen auf eine Menge Software angewiesen? Wenn ja, dann ist Vendr die richtige Beschaffungssoftware für Sie. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, die SaaS-Kosten zu senken und gleichzeitig den Beschaffungsprozess zu beschleunigen. Was gibt es da nicht zu lieben? 🤩

Wie der Name schon sagt, hilft Vendr bei der Verwaltung von Softwareanbietern. Es verwaltet sogar die Einhaltung von Vorschriften, was hilfreich ist, wenn Sie ein komplexes Netz rechtlicher Anforderungen einhalten müssen.

Sie müssen auch nicht alles manuell erledigen. Erstellen Sie innerhalb von Vendr regelkonforme Beschaffungsprozesse, und die Plattform läuft von da an auf Autopilot. Aber keine Sorge: Sie haben die volle Kontrolle und können Ihre Workflows kostenlos anpassen, wenn sich etwas ändert.

Vendr beste Features:

Vermeiden Sie Überraschungen mit Vendrs transparenten Einkaufsführern

Verhandlungsberatung durch die Beschaffungsexperten von Vendr

Zentralisierung aller Einkäufe, Erneuerungen und Ausgabendaten in einem Dashboard

Jedes Abonnement wird mit einer Einsparungsgarantie geliefert

Vendr Limits:

Vendr ist für Geschäfte mit einem Jahresumsatz von mindestens 400.000 $ gedacht

Einige Benutzer sagen, dass Features wie Vertragspräferenzen zu manuell sind, was zu Versäumnissen führen könnte

Vendr-Preise:

Starter: $36.000/Jahr

$36.000/Jahr Wachstum: $78.000/Jahr

$78.000/Jahr Enterprise: $120.000/Jahr

Vendr Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: N/A

5. GEP SMART am besten für die direkte Beschaffung

über GEP GEP SMART ist eine robuste Software-Suite, die Tools für die direkte Beschaffung, das Stücklistenmanagement, die Auftragsvergabe und vieles mehr enthält. Verabschieden Sie sich von eigenständigen Beschaffungsmodulen, denn alles ist in dieser Plattform enthalten.

Das Beschaffungssystem ist besonders leistungsfähig, vor allem dank der Nutzung von KI, robotergestützter Prozessautomatisierung (RPA) und Big Data. Wenn Sie eine Lösung suchen, die auf dem neuesten Stand der Technik ist, bietet GEP eine durchgängige Beschaffung für unterwegs.

GEP beste Features:

Effektives Management aller direkten und indirekten Ausgaben über die Beschaffungssoftware

Nennen Sie GEP Ihre Compliance-Anforderungen, und GEP entwickelt einen konformen Beschaffungsprozess für Sie

KI beschleunigt Aufgaben von der Beschaffung bis zur Bezahlung wie Ausgabenanalyse, strategische Beschaffung, Bearbeitung von Bestellungen und Rechnungsmanagement

GEP Grenzen:

Einige Benutzer finden GEP schwierig zu navigieren

Andere Benutzer sagen, GEP sei langsamer als andere Beschaffungstools

GEP-Preise:

Kontakt für Preise

GEP-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (20+ Bewertungen)

4.4/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (7 Bewertungen)

6. Jaggaer am besten für E-Procurement

über Jaggaer Jaggaer ist ein Tool für das Beschaffungsmanagement, das sich auf die direkte Beschaffung und die elektronische Beschaffung spezialisiert hat. Ihr Ziel ist es, Unternehmen dabei zu helfen, mehr Kontrolle über ihre Ausgaben zu erhalten und mehr Effizienz zu erreichen.

Wenn Sie wollen, dass sich jeder in Ihrer Organisation (endlich) an Ihre Verträge und Richtlinien hält, ist Jaggaer eine gute Wahl. Diese Beschaffungssoftware verfügt nicht nur über Features für die Einhaltung von Richtlinien, sondern auch über intelligente Shopping-Tools für einen mühelosen Einkauf.

Jaggaer beste Features:

Nutzen Sie die Features von Jaggaer für das Lieferkettenmanagement und das Management von Lieferantenbeziehungen, um alle Aspekte der Beschaffung zu verwalten

Mit One-Stop-Shopping können Beschaffungsteams Elemente aus verschiedenen Katalogen an einem Ort ansehen und vergleichen

Die Berichterstellung in Jaggaer macht es zu einem Kinderspiel, alle Beschaffungsdaten und Geschäftsprozesse an einem Ort zu sehen

Jaggaer Grenzen:

Sie müssen Jaggaer wegen der Preise kontaktieren

Einige Benutzer wünschen sich, dass Jaggaer globale Beschaffungstools anbietet

Jaggaer-Preise:

Kontakt für Preisgestaltung

Jaggaer Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (27+ Bewertungen)

4.4/5 (27+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (2+ Bewertungen)

7. Procurify am besten für Lieferantenmanagement

über Procurify Procurify ist eines der benutzerfreundlichsten und besten Tools für Beschaffungsteams. Mit Procurify erhalten Sie Sichtbarkeit in Echtzeit für alle Geschäftsprozesse, Ausgaben und Lieferantenmanagementlösungen an einem Ort.

Procurify schließt nicht nur die Beschaffung bis zur Bezahlung vollständig ab, sondern sorgt auch für eine Begrenzung der Ausgaben. Es arbeitet sogar mit strengen Budgets und Audits, um Sie auf dem rechten Weg zu halten. 🗺️

Procurify beste Features:

Procurify wird mit einer mobilen App für iOS und Android geliefert

Integrieren Sie Procurify mit Ihrem Buchhaltungssystem oder ERP

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows zur Genehmigung von Ausgaben, die auch dann gut funktionieren, wenn Ihr Team unterwegs ist

Procurify Limitierungen:

Procurify bietet im Vergleich zu anderen Beschaffungssoftwares keine kostenlose oder Freemium-Option

Procurify verfügt nicht über Features zur Bestandsverwaltung

Procurify Preise:

Beginnt bei $2.000/Monat

Procurify Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (170+ Bewertungen)

4.6/5 (170+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (140+ Bewertungen)

8. Team Procure am besten für benutzerdefinierte Beschaffungs-Workflows

über Team Beschaffung Team Procure verwaltet alle Genehmigungsworkflows, Bestellungen und die Bestandsverwaltung an einem Ort. Uns gefällt, dass dieses Tool für das Beschaffungsmanagement benutzerdefinierte Genehmigungs-Workflows bietet, so dass Sie die Freiheit haben, es nach Ihren Vorstellungen zu optimieren.

Ein weiterer großer Vorteil ist das Feature RFQ & E-Auctions. Laden Sie mehrere Lieferanten ein, sich in Team Procure um ein Projekt zu bewerben, und vergleichen Sie die Ergebnisse automatisch auf der Plattform. Denn wer hat schon Zeit, sich fünf 20-seitige Ausschreibungen durchzulesen?

Team Procure beste Features:

Führen Sie e-Auktionen durch und sammeln Sie Anfragen von mehreren Lieferanten für ein hochwertiges Ausgabenmanagement

Integrieren Sie Team Procure in Ihre Lagerverwaltungslösung

Einbindung aller Lieferanten undnachverfolgung ihrer Beschaffungs-KPIs im Team Procure

Team Procure Limits:

Die Möglichkeiten der Bestandsverwaltung sind im Vergleich zu anderen Beschaffungsprogrammen limitiert

Einige Benutzer sagen, dass die Cash Flow-Tabellen für die Ausgabenverwaltung schwer zu verstehen sind

Team Procure Preise:

Cloud Procurement Suite: $250/Monat (beinhaltet 3 Benutzer)

$250/Monat (beinhaltet 3 Benutzer) Enterprise Procurement Suite: Benutzerdefinierte Preise

Team Procure Bewertungen und Rezensionen:

G2: 5/5 (2+ Bewertungen)

5/5 (2+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3+ Bewertungen)

9. Corcentric am besten für B2B Teams

über Mitten im Zentrum Corcentric ist eine intelligente Beschaffungssoftware, die Source-to-Pay, Order-to-Cash, Zahlungsabwicklung und vieles mehr verwaltet. Corcentric ist auf den B2B-Handel spezialisiert. Wenn Sie also Produkte an andere Geschäfte verkaufen, könnte Corcentric das Richtige für Sie sein.

Uns gefällt, dass Corcentric den gesamten Beschaffungsprozess an einem Ort abwickelt. Das Feature "Intelligente Anwendungen" ist besonders interessant: Sie nutzt Automatisierung und KI, um das Beschaffungsmanagement zu beschleunigen und hilfreiche Trends in Lichtgeschwindigkeit zu erkennen.

Corcentric beste Features:

Rufen Sie Ihren Strategic Advisor für Optimierungstipps an

Integrieren und automatisieren Sie die Beschaffung mit den intelligenten Anwendungen von Corcentric

Beauftragen Sie Corcentric, die Beschaffung in Ihrem Namen mit Managed Services abzuwickeln

Corcentric Limits:

Einige Benutzer berichten von einer langsamen, fehlerbehafteten Arbeitsweise im Vergleich zu anderen Beschaffungstools

Sie müssen Corcentric für die Preisgestaltung kontaktieren

Corcentric Preise:

Kontakt für Preisgestaltung

Corcentric Bewertungen und Rezensionen:

G2: 3.2/5 (7+ Bewertungen)

3.2/5 (7+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (3+ Bewertungen)

10. Precoro am besten für Vertragsmanagement

über Precoro Precoro verfügt über eine Vielzahl von Features zum Anfordern, Genehmigen, Bestellen, Vertragsmanagement und Controlling der Beschaffung. Precoro ist vollständig anpassbar und Sie haben die Freiheit, so gut wie alles zu automatisieren. 🤖

Precoro erstellt automatisch Dokumente für Sie und erledigt den dreifachen Abgleich. Erstellen Sie automatisch Bestellungen, verfolgen Sie die Reihenfolge der Bestellungen in Echtzeit und haben Sie alle Beschaffungsvorgänge mit dieser soliden Beschaffungsmanagementlösung im Griff.

Precoro beste Features:

Synchronisierung von Beschaffungsdaten in Echtzeit

Precoro bietet papierlose, automatisierte RFPs und RFQs

Nachverfolgung von Workflow-Revisionshistorien zur Einhaltung von Audits

Precoro Limits:

Einigen Benutzern gefallen die Regeln für Benachrichtigungen in Precoro nicht

Andere Benutzer sagen, dass das Inventarmodul nicht die Funktionen hat, die sie brauchen

Precoro Preise:

Für kleinere Teams: $35/Monat pro Benutzer für weniger als 20 Benutzer

$35/Monat pro Benutzer für weniger als 20 Benutzer Für größere Teams: Kontakt für Preise

Precoro Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (120+ Bewertungen)

4.7/5 (120+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (200+ Bewertungen)

Gemeinsame Herausforderungen im Beschaffungsmanagement

Die Rationalisierung des Beschaffungsprozesses ist keine leichte Aufgabe.

Unternehmen sind oft mit einer Vielzahl von herausforderungen bei der Beschaffung wie die Einhaltung von Vorschriften, die Vermeidung von Kostenüberschreitungen und die Sicherstellung der rechtzeitigen Lieferung von Waren und Dienstleistungen. Eine weitere große Hürde ist das Risiko betrügerischer Aktivitäten, das eine gründliche Überwachung und Validierung jeder Transaktion erfordert.

Beschaffungsmanagement-Software löst diese Probleme, indem sie Workflows automatisiert, die Einhaltung von Vorschriften durch systematische Kontrollen sicherstellt, eine Budgetüberwachung in Echtzeit bietet und die Prozesse zur Überprüfung von Lieferanten verbessert. Außerdem werden menschliche Fehler minimiert, was die Effizienz der Beschaffung insgesamt verbessert.

Procurement Management Tools bieten eine Vielzahl von Features und Vorteilen, die den Beschaffungsprozess erheblich verbessern können. Dazu gehören:

Rationalisierte Beschaffungsanfragen: Mit einer Beschaffungssoftware können Benutzer auf einfache Weise Beschaffungsanfragen erstellen und einreichen, wodurch sich der mit diesem Prozess verbundene Zeit- und Arbeitsaufwand verringert.

Mit einer Beschaffungssoftware können Benutzer auf einfache Weise Beschaffungsanfragen erstellen und einreichen, wodurch sich der mit diesem Prozess verbundene Zeit- und Arbeitsaufwand verringert. Schnellere Genehmigungs-Workflows: Mit automatisierten Genehmigungs-Workflows können Tools für das Beschaffungsmanagement den Genehmigungsprozess für Kaufanfragen beschleunigen, wodurch Verzögerungen reduziert und eine rechtzeitige Beschaffung sichergestellt wird.

Mit automatisierten Genehmigungs-Workflows können Tools für das Beschaffungsmanagement den Genehmigungsprozess für Kaufanfragen beschleunigen, wodurch Verzögerungen reduziert und eine rechtzeitige Beschaffung sichergestellt wird. Zentrale Daten: Durch die Zentralisierung aller Beschaffungsdaten in einer Plattform bieten diese Tools Sichtbarkeit in Echtzeit in Bezug auf Ausgaben, Verträge und Lieferantenmanagement. Dies erleichtert die Nachverfolgung und Analyse von Beschaffungsaktivitäten.

Durch die Zentralisierung aller Beschaffungsdaten in einer Plattform bieten diese Tools Sichtbarkeit in Echtzeit in Bezug auf Ausgaben, Verträge und Lieferantenmanagement. Dies erleichtert die Nachverfolgung und Analyse von Beschaffungsaktivitäten. Automatisierung: Beschaffungssoftware verfügt oft über Features zur Automatisierung, die manuelle Aufgaben reduzieren und die Effizienz steigern können. Dazu gehören automatisierte Bestellungen, Rechnungsstellung und Vertragsmanagement.

Beschaffungssoftware verfügt oft über Features zur Automatisierung, die manuelle Aufgaben reduzieren und die Effizienz steigern können. Dazu gehören automatisierte Bestellungen, Rechnungsstellung und Vertragsmanagement. Kosteneinsparungen: Durch Einblicke in Ausgabenmuster und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung können Beschaffungsmanagement-Tools Unternehmen helfen, bei ihren Einkäufen Geld zu sparen.

Durch Einblicke in Ausgabenmuster und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung können Beschaffungsmanagement-Tools Unternehmen helfen, bei ihren Einkäufen Geld zu sparen. Compliance Management: Mit Features wie Nachverfolgung der Compliance und automatisierterbeschaffungsvertragsmanagementkönnen diese Tools dazu beitragen, dass alle Einkäufe im Einklang mit den Unternehmensrichtlinien und den gesetzlichen Vorschriften getätigt werden.

Das Beschaffungswesen umfasst eine Menge beweglicher Teile, und wir wissen, dass Sie bereits Talent haben, alles zu verwalten. Aber warum sollten Sie die Beschaffung schwieriger machen, als sie sein muss?

Mit ClickUp können Sie alle Ihre Aufgaben, Chats und Beschaffungsstrategien auf einer Plattform zusammenfassen. Unsere Vorlagen sparen Ihnen Stunden an Zeit und machen den Beschaffungsprozess - sagen wir mal - zum Vergnügen! ✨

Aber verlassen Sie sich nicht auf unser Wort. Testen Sie ClickUp jetzt: Es ist Free Forever.