50 Begriffe aus dem Baumanagement: Bau-Glossar

Jede Branche hat ihren eigenen Fachjargon.

Für ungeübte Ohren und Augen mögen diese branchenspezifischen Fachbegriffe, Akronyme und Phrasen wie eine Fremdsprache klingen. Als Fachmann in Ihrer Branche ist das Verständnis dieser Schlüsselbegriffe jedoch von entscheidender Bedeutung, da sie die Art und Weise, wie Sie mit anderen kommunizieren, und den Erfolg Ihres Projekts beeinflussen können.

Wenn Sie also ein Bauprojekt leiten, ist es von entscheidender Bedeutung, mit den richtigen Begriffen zu kommunizieren, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen und das Gesamtprojekt klar verstehen projektziele . Wenn Sie nicht aufpassen, kann ein einziger falsch verwendeter Begriff ausreichen, um Ihr Projekt negativ zu beeinflussen oder zu Fall zu bringen.

Das wollen wir vermeiden! Hier finden Sie ein hilfreiches Glossar mit 50 der am häufigsten verwendeten Begriffe, die jeder Bauleiter, Projektmanager und Fachmann in der Baubranche auswendig kennen sollte. Wir haben auch ein paar projektmanagement-bezogene vorlagen, um Ihren Werkzeuggürtel als Projektmanager um weitere praktische Tools zu erweitern.

50 Fachbegriffe des Baumanagements, die man kennen muss

A-K: Agiles Projektmanagement zum Meetingauftakt

1. Agiles Projektmanagement

Vorlage für das agile Management in ClickUp Agile Projektleitung ist darauf ausgerichtet, sich der Situation anzupassen, während sie sich entwickelt. Bauleiter können ein agiles Management erreichen, indem sie das Projekt genau beobachten und bei Bedarf Änderungen oder Entscheidungen treffen.

Eine gute Software für agiles Projektmanagement ermöglicht die Verwaltung sprint-Workflow mit Leichtigkeit, übernehmen und erledigen Sie Aufgaben schnell und bieten Sie Ihrem Projektteam die Flexibilität, Struktur und Unterstützung, die es braucht, um die Projekte voranzutreiben.

2. All-In Satz

Der Pauschalpreis fasst die Gesamtkosten eines Projekts oder eines bestimmten Bauelements zusammen, einschließlich der direkten und indirekten Kosten. Dazu gehören zum Beispiel Versandkosten, Arbeitsstunden und Installationsmaterial.

3. Verantwortlicher Architekt

Der Architect of Record ist die Person, deren Name auf den Baugenehmigungen steht und die die Sicherheit und Fertigstellung eines Bauprojekts überwacht. Dabei muss es sich nicht um den Planer handeln, sondern um einen zugelassenen Bauleiter, der für die Bearbeitung der Projektunterlagen zur Verfügung steht. Sehen Sie sich diese Projektmanagement-Tools für Architekten an

4. Leistungsverzeichnisse (BOQ)

Ein Leistungsverzeichnis (BOQ oder Bill of Quantities) wird zur Preisfindung für ein Projekt verwendet. Es handelt sich dabei um eine detaillierte Auflistung aller Arbeiten und Materialien, die für die Fertigstellung eines Bauprojekts wie geplant benötigt werden.

5. Blockieren

Das Umplanen von Abhängigkeiten in ClickUp hilft, das Blockieren von Aufgaben zu verhindern

Blockieren bezieht sich auf Aufgaben, an denen nicht gearbeitet werden kann, oder auf Aufgaben, die einfach "blockiert" werden, so dass niemand mit der Arbeit beginnen kann, bis eine vorherige Aufgabe oder Teilaufgabe abgeschlossen ist. Dies verhindert einen unterbrochenen Arbeitsablauf, wenn Abhängigkeiten so eingestellt sind, dass sie jemanden daran hindern, mit dem Projekt voranzukommen.

Bei einem Küchenumbauprojekt würde zum Beispiel eine Abhängigkeit, die die Installation von Schränken blockiert, für die Demo-Aufgabe festgelegt, so dass neue Schränke nicht installiert werden können, bis die Küchendemo abgeschlossen ist.

6. Bottleneck

Ein Engpass ist ein Punkt im Projekt, an dem ein Element abgeschlossen oder beseitigt werden muss, bevor andere Arbeiten fortgesetzt werden können.

So können z. B. die falsche Größe der Ausrüstung, das Warten auf die Materiallieferung oder ein notwendiger Installationsschritt zu einem Engpass werden.

7. Zusammenarbeit Kollaboration findet statt, wenn mehrere Teams von Bauunternehmern oder Spezialisten zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit im Bauwesen muss in der richtigen Reihenfolge erfolgen, damit Dinge wie Hinterwand- und Trockenbauarbeiten effizient abgeschlossen werden können.

8. Baumanagement-Software Baumanagement-Software ermöglicht es Bauleitern, die Projekteffizienz zu verbessern,

bauzeitplanung , Überwachung und Aufgabenzuweisung. Es sollte Funktionen wie CAD-Diagramme, Dokumentation, Gantt-Diagramme, Dashboards, mobile Zeiterfassung, Vorlagen und vieles mehr enthalten, damit Sie Ihr Projekt auf und außerhalb der Baustelle verwalten können.

Verwenden Sie diese ClockConstruction Daily Report Vorlage zur Verfolgung Ihrer täglichen Fortschritte für eine einfache Organisation und Planung. Download Vorlage für Tagesberichte im Baugewerbe

Zeigen Sie Ihre Arbeitsauslastung anhand der Aufgaben an, die noch auf dem kritischen Pfad verbleiben - mit einem einzigen Mausklick in ClickUp!

Die Methode des kritischen Pfades (CPM) im Bauwesen ist eine Projektplanungsmethode. Manager können Software verwenden, um die erforderlichen Aktivitäten in Bauprojekten auf der Grundlage der Zeitdauer, die sie benötigen, und der Reihenfolge, in der diese Aufgaben abgeschlossen werden müssen, zu unterteilen.

10. Abhängigkeiten

Wie man eine Abhängigkeit zu einer Beziehung in ClickUp hinzufügt Abhängigkeiten sind Aufgaben, die abgeschlossen sein müssen, bevor eine andere Aufgabe beginnen kann. Zum Beispiel ist die Verkabelung hinter der Wand von der Installation von Beleuchtungskörpern abhängig, da der Beleuchtungskörper von der Fertigstellung der Verkabelung abhängig ist.

11. Design-Build

Design-Build steht für das Konzept, ein und dasselbe Team mit der Planung und Ausführung eines Projekts zu beauftragen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Planer das Projekt mit dem Entwurf in Einklang bringen und dass die Entwürfe unter Berücksichtigung der Fähigkeiten des Bauunternehmens fertiggestellt werden. Design-Build-Dienstleistungen können Kosten senken und Folgendes verbessern ergebnisse durch eine geringere Streuung der Verantwortung.

12. Feldarbeitsauftrag

Der Feldarbeitsauftrag ist ein Dokument, in dem die einem Nachunternehmer zugewiesenen Aufgaben aufgelistet und Anweisungen zur Ausführung der Arbeiten vermerkt sind. Er wird vom Generalunternehmer an den Subunternehmer vergeben und beschränkt sich auf das, was der Subunternehmer wissen und tun muss.

13. Nachbereitung

Unter Nachbereitung versteht man die Überprüfung eines Projekts, um sicherzustellen, dass die Arbeit zufriedenstellend verläuft. Dies kann auf jeder Ebene des Bauvorhabens geschehen, um sicherzustellen, dass jede Aufgabe abgeschlossen und für die nächste Phase bereit ist. Sie wird auch von Bauunternehmern mit Kunden durchgeführt, um sicherzustellen, dass das Endprodukt zu deren Zufriedenheit ist.

14. Ausgabeprotokoll

ClickUps einfache Fehler- und Problemverfolgung Vorlage

Das Fehlerprotokoll ist ein Dokument, in dem alle Probleme, die sich negativ auf ein Projekt auswirken, aufgezeichnet und nachverfolgt werden. Dazu gehören sowohl Probleme, die bereits gelöst sind, als auch solche, die zu anhaltenden Verzögerungen oder Problemen geführt haben.

15. Problem-Management

Das Problemmanagement ist der Prozess der Bearbeitung und Lösung von Problemen, die in den Protokollen eingetragen sind. Bekannte Verzögerungen und andere negative Faktoren im Projekt werden nach Prioritäten geordnet, um Wege zur Überwindung oder Umgehung des Problems zu finden.

16. Problemverfolgung

Bei der Problemverfolgung geht es darum, den Überblick über ein laufendes Problem zu behalten. Ein Auftragnehmer könnte zum Beispiel eine verspätete Lieferung verfolgen. Dies geschieht normalerweise mit software zur Verfolgung von Problemen die es dem Generalunternehmer ermöglicht, Verantwortlichkeiten zuzuweisen und bekannte Probleme auf einem Dashboard zu verfolgen.

Verwenden Sie ClickUp's Vorlage zur Fehler- und Problemverfolgung um Fehler an derselben Stelle zu melden, zu verfolgen und zu priorisieren, an der Sie auch den Rest Ihrer Arbeit erledigen Vorlage für Fehlerverfolgung herunterladen

17. Problemtypen

Jedes Problem hat einen Typ. Zu den Problemtypen im Bauwesen gehören Lieferverzögerungen, die Einhaltung von Vorschriften, die Einhaltung des Zeitplans, Probleme mit der Materialqualität und andere Arten von Problemen, die vor und während eines Bauprojekts auftreten können.

18. Kickoff Meeting

Die kick-off-Meeting ist das erste wichtige Treffen zwischen allen Beteiligten an einem Bauprojekt. Der Generalunternehmer stellt sicher, dass jeder die Aufgaben und Ziele seines Teams versteht, und der Zeitplan für den Bau wird erstellt, wobei jedes Team oder jeder Spezialist dem Zeitplan auf der Grundlage der Reihenfolge zugewiesen wird, in der der Bau stattfinden wird.

Verwenden Sie ClickUp's Projekt Kick Off Meeting Vorlage um Ihr nächstes Projekt auf dem richtigen Fuß zu beginnen. Download Vorlage für Tagesberichte im Baugewerbe Sieh dir das an_ Tagesberichtsvorlagen !

M-W: Besprechungsagenda zum Wasserfallmodell

19. Besprechungs-Agenda

A tagesordnung der Sitzung ist eine Liste von Themen, die während der Besprechung behandelt werden sollen. Bei jeder Baubesprechung kann eine Tagesordnung verwendet werden, um das Gespräch auf Kurs zu halten und alle notwendigen Themen zu behandeln. Dazu gehören der Zeitplan, bekannte Probleme und die Koordinierung von Subunternehmern.

Verwenden Sie die Meetings-Vorlage in ClickUp um Ihre ideale Meeting-Agenda zu erstellen und den Prozess konsequent voranzutreiben. Vorlage für Besprechungsagenda herunterladen

20. Sitzungsprotokolle

Wenn eine Sitzung abgehalten wird, sitzungsprotokoll können angefertigt werden. Ein Sitzungsprotokoll ist eine Aufzeichnung aller in einer Sitzung behandelten Themen und der ungefähren Zeit, in der diese Themen behandelt wurden. Besprechungsprotokolle können detailliert oder allgemein gehalten sein, aber am besten lassen sie sich mit einer Software erstellen, die Zeitstempel hinzufügt und Abkürzungen für schnelle, klare Notizen enthält.

Rationalisieren Sie Ihren Notizprozess und erfassen Sie bessere Besprechungsnotizen mit ClickUp's Meeting-Protokoll-Vorlage . Download Vorlage für Sitzungsprotokolle

21. Meilensteine

Zeichnen von Beziehungen zwischen Aufgaben und Meilensteinaufgaben in der Gantt-Ansicht in ClickUp

A meilenstein ist ein wichtiges Ereignis in einem Bauprojekt. Dies bedeutet in der Regel, dass eine große Bauphase abgeschlossen ist oder dass das Projekt einen Punkt erreicht hat, an dem der Kunde die Baustelle begehen kann, um den Fortschritt zu sehen. Die Fertigstellung des Dachstuhls zum Beispiel könnte als Meilenstein im Bauwesen betrachtet werden.

22. Projektbudget

Hinzufügen oder Bearbeiten eines Kundenbudgets in ClickUp, um das Gesamtbudget eines Projekts zu verfolgen

Die Website projektbudget ist eine förmlich genehmigte, detaillierte Liste aller vorhersehbaren Kosten und Ausgaben für die Durchführung eines Bauprojekts.

23. Projektleiter

A projektleiter ist im Bauwesen für die Koordinierung aller Elemente und Aufgaben des Bauvorhabens zuständig und hält die verschiedenen Teams und Spezialisten auf Kurs. Er ist verantwortlich für die Erstellung des Projektzeitplans, die Ermittlung der wichtigsten Leistungsindikatoren des Projekts, die Auswahl der geeigneten Projektdurchführungsmethode, die Verwaltung der Projektkosten, die Überwachung und Kommunikation der Projektleistung und die Sicherstellung, dass alle projektleistungen erfüllt sind.

24. Projektplan

Die leistungsstarke Listenansicht von ClickUp macht es einfach, Ihren Projektplan zu visualisieren

Eine Konstruktion projektplan der vom Projektleiter erstellte Projektplan definiert die Projektziele, Aufgaben, Meilensteine, Leistungen und Ressourcen im Detail. Es ist wichtig, einen Projektplan zu erstellen, der die effizientesten und kostengünstigsten Methoden für die Fertigstellung des Bauprojekts in Übereinstimmung mit allen Anforderungen und zur Zufriedenheit des Kunden beschreibt.

Ein effektiver Weg, Ihren Plan zu visualisieren und ihn für Ihr Projektteam oder Ihre Stakeholder leicht zugänglich zu machen, ist die Erstellung einer Liste von Aufgaben in einer Projektmanagement-Plattform wie ClickUp und die Erstellung Benutzerdefinierte Zustände um die Phasen Ihres Projekts klar zu definieren und Benutzerdefinierte Felder um alle wichtigen Projektdetails in einer Ansicht anzuzeigen.

25. Projektportfolio-Management (PPM)

Im Bauwesen, projektportfolio-Management (PPM) ist der strategische Ansatz, mit dem Bauunternehmen ihr Projektportfolio analysieren und optimieren können leistung, ROI, Ressourcen und Prozesse . Die Auftragnehmer analysieren das Portfolio, um Kosten, Ressourcen und Technologien für alle Projekte innerhalb des Portfolios zu optimieren, so dass Verbesserungen und Kosteneffizienzen über mehrere Projekte hinweg und nicht nur für ein Projekt erzielt werden können.

26. Projekt Stakeholder Projektbeteiligte zu den Projektbeteiligten eines Bauprojekts gehören alle Personen, die an dem Projekt beteiligt sind und sich auf das Projektergebnis auswirken können. Dazu gehören der Bauherr, der Immobilienbesitzer, der Generalunternehmer, die Subunternehmer, das Projektteam, die Lieferanten und sogar staatliche Behörden wie die Kommunalverwaltungen.

27. Zeitplan für das Projekt

Passen Sie die Zeitleistenansicht in ClickUp an die Bedürfnisse Ihres Teams an

A projektzeitplan wird in der Planung durchgeführt phase des Projekts lebenszyklus. Er gibt einen klaren Überblick über den Bauzeitplan, die Projektdauer und die Zeit, die für den Abschluss der einzelnen Phasen eines Bauprojekts benötigt wird.

Um sicherzustellen, dass das Projektteam den Projektzeitplan richtig visualisieren und verfolgen kann, sollten die Projektmanager in einen Bauzeitplan investieren projekt-Management-Tool das es ihnen ermöglicht, einen klaren Zeitplan zu erstellen. Verwenden Sie ClickUp's Gantt Timeline Vorlage um den Zeitplan für Ihr nächstes Projekt zu überwachen. Download Vorlage für Sitzungsprotokolle

28. Punkliste

Die Pannenliste im Bauwesen ist ein Dokument, in dem alles aufgeführt ist, was noch nicht fertiggestellt wurde oder nicht den Spezifikationen des Kunden entspricht. Die Pannenliste wird in der Regel am Ende eines Projekts als Teil der Dokumentation für einen Auftragnehmer eingereicht, um das Projekt abzuschließen und die Zahlung zu erhalten.

29. Qualitätssicherung Sicherung der Qualität ist ein systematischer Plan, der umgesetzt wird, um zu verfolgen und sicherzustellen, dass das Projekt gemäß bestimmten Qualitätsstandards abgeschlossen wird. Die Qualitätssicherung wird regelmäßig während des Projekts und nach Abschluss der einzelnen Phasen durchgeführt.

30. Qualitätskontrolle

Die Qualitätskontrolle ist ein Prozess, bei dem Materialien und abgeschlossene Arbeiten bewertet werden, um sicherzustellen, dass alles einem festgelegten Qualitätsstandard entspricht. Die Qualitätskontrolle wird bei Abschluss jeder Aufgabe und jedes Projekts durchgeführt, um festzustellen, ob Änderungen im Qualitätssicherungsprozess erforderlich sind.

31. Qualitätsmanagement-Plan

Ein Qualitätsmanagementplan ist ein detaillierter Überblick über die Qualitätsstandards der Beteiligten, den Qualitätssicherungsprozess und die Qualitätskontrollrichtlinien, die bei der Durchführung eines Projekts angewendet werden. Der Qualitätsmanagementplan ist in der Regel ein Teil des gesamten Projektmanagementplans.

32. Qualitätsplanung

In der Qualitätsplanung, die vom Projektleiter erstellt wird, werden die erwarteten Qualitätsstandards festgelegt, die während eines Bauprojekts eingehalten werden sollen. Sie umfasst die Erstellung eines Plans für die Qualitätskommunikation, ein Verfahren für die Qualifizierung von Auftragnehmern, einen Überblick über den Qualitätssicherungsplan, die Qualitätskontrollverfahren und die Ermittlung der Verfahren bei Nichtkonformität.

33. Ressourcenzuweisung

Verwenden Sie die ClickUp-Arbeitslastansicht, um zu sehen, wer vor oder hinter Ihnen liegt, und ziehen Sie Aufgaben einfach per Drag-and-Drop, um Ressourcen neu zuzuordnen Ressourcenzuweisung analysiert die effizienteste Art und Weise der Zuweisung von Ressourcen an Teams und Aufgaben während eines Bauprojekts. Dadurch werden die Ressourcen maximiert, um die Bau- und Projektziele bestmöglich zu erreichen.

34. Ressourcenverfügbarkeit

Die Ressourcenverfügbarkeit wird bestimmt, indem bewertet wird, welche Ressourcen für die Fertigstellung des Bauprojekts rechtzeitig zur Verfügung stehen oder erreichbar sind.

35. Gliederung der Ressourcen

Der Ressourcenstrukturplan ist eine umfassende Liste aller Ressourcen, die für den Abschluss des Bauprozesses benötigt werden. Dazu gehören Ressourcen, auf die der Bauunternehmer Zugriff hat, und Artikel, die bestellt werden müssen.

Einfaches Ziehen von Aufgaben in der Kalenderansicht, um Fälligkeitsdaten zu bearbeiten, neue Aufgaben zu erstellen oder sie zu entfernen

Der Ressourcenkalender für ein Bauprojekt gibt an, wann die Ressourcen verfügbar sind. Er kann beispielsweise Lieferpläne für Materialien enthalten, die eintreffen werden, wenn das Projekt bereits läuft.

Halten Sie das Projektteam, den Bauleiter, den Projektmanager und alle anderen wichtigen Beteiligten jederzeit auf dem Laufenden, indem Sie einen digitalen Ressourcenkalender erstellen, der Ihre Projektaktivitäten und wichtigen Projektaufgaben in einer leicht verständlichen Form darstellt Kalender-Ansicht .

37. Ressourcen-Nivellierung

Der Prozess der nivellierung der Ressourcen kommt vor, wenn Auftragnehmer den Projektplan anpassen, um die Nutzung bestimmter Ressourcen unter einer bestimmten Grenze zu halten. So wird z. B. sichergestellt, dass Subunternehmer keine Überstunden machen oder dass die Kapazität eines Generators nicht übermäßig genutzt wird.

38. Risikomanagement Risikomanagement ist ein Prozess zur Identifizierung aller Risiken, die bei einem Projekt auftreten können, und zur Bewertung ihres Potenzials, Verzögerungen und andere Probleme zu verursachen, und bietet einen Überblick darüber, wie verhindert werden kann, dass Risiken die Projektziele beeinträchtigen. Die Risiken im Bauwesen reichen von Sicherheitsrisiken bis hin zu Verzögerungen bei Lieferanten.

39. Risikominderung

Verwenden Sie das Risikoprotokoll von ClickUp, um zu sehen, bei welchen Aufgaben oder Teilaufgaben das Risiko besteht, dass sie verspätet oder unvollständig erledigt werden

Für jedes identifizierte Risiko wird eine Risikominderungsstrategie entwickelt, die einen Plan zur Reduzierung, Minimierung oder Umgehung eines bekannten Risikos enthält, um negative Auswirkungen oder den Eintritt des Risikos zu vermeiden.

Behalten Sie Ihr projektrisiko durch das Erstellen einer Liste in ClickUp, das Hinzufügen von benutzerdefinierten Feldern, um jedes Risiko und seine Auswirkungen klar zu benennen, und das Erstellen von benutzerdefinierten Tags, um mehr Kontext hinzuzufügen und jedes Risiko zu kategorisieren, organisiert, sichtbar und nachvollziehbar.

40. Risikoüberwachung und -kontrolle

Bei der Risikoüberwachung und -kontrolle geht es darum, bekannte Risiken im Auge zu behalten, Reaktionspläne zu implementieren und neu auftretende Risiken zu identifizieren und darauf zu reagieren, um den Risikomanagementprozess zu verbessern.

41. Risikoeigentümer

Der Risikoverantwortliche ist für die Überwachung und Steuerung eines bestimmten Risikos zuständig. Er kann auch für die laufende Risikoanalyse verantwortlich sein.

42. Liste der Werte

Es ist einfach, Geldwerte zu Aufgaben in der ClickUp-Listenansicht hinzuzufügen, damit Projektbudgets auf dem richtigen Weg bleiben

Eine Werteliste ist eine Liste von Arbeitsaufgaben oder Positionen, die mit ihrem entsprechenden Wert aufgeführt sind. Die gesamte Werteliste sollte die gesamten Kosten eines Bauprojekts darstellen. Sie werden von Auftragnehmern zur Unterstützung bei der Bearbeitung von Lohnanträgen verwendet.

Erstellen Sie ein detailliertes Wertverzeichnis, indem Sie die Benutzerdefiniertes Feld Geld in ClickUp zu Ihrer Listenansicht hinzufügen, um Produktbudgets für jede Aufgabe oder jedes Projekt anzuzeigen.

43. Scrum Scrum ist ein Projektmanagement-Rahmenwerk, das sich auf die kontinuierliche und zyklische Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern während des gesamten Projektlebenszyklus konzentriert. Im Bauwesen kann ein Scrum für regelmäßige Treffen stehen, um jede Phase des Bauprojekts zu planen und dann durchzuführen.

44. Spezifikationen

Baubeschreibungen oder Spezifikationen sind Details über die verwendeten Materialien oder die für die einzelnen Projektphasen erforderlichen Arbeiten. Zu den Spezifikationen einer Terrasse gehören z. B. das Gewicht, das sie tragen kann, oder die Größe der verwendeten Bretter. Die Spezifikationen eines Brettes sind die Abmessungen und die Zugfestigkeit.

45. Sprint

Setzen Sie Sprint-Punkte für Aufgaben in ClickUp, um die Arbeitsbelastung besser zu verwalten

Im agilen Projektmanagement werden Projekte in kurze, wiederholbare Phasen aufgeteilt, die sprints die in der Regel eine Woche bis einen Monat für die Fertigstellung vorsehen, so dass alle an einem Sprint beteiligten Projektteammitglieder schnell arbeiten, um den Zeitplan einzuhalten. Bauarbeiten werden oft in Sprints durchgeführt, wobei Teams von Auftragnehmern oder Subunternehmern daran arbeiten, jede Phase oder jeden Tag der Arbeit in einer bestimmten Anzahl von Stunden abzuschließen.

Vereinfachen und standardisieren Sie die Prozesse Ihres Teams, indem Sie einen organisierten, wiederholbaren und konsistenten Sprint-Workflow erstellen mit ClickUp's Sprint-Vorlage . Sprint-Vorlage herunterladen

46. Stand-Up Meeting

Ein Stand-up-Meeting ist ein kurzes und schnelles Treffen, bei dem jedes Mitglied des Projektteams über den aktuellen Stand seiner Arbeit berichtet und alle notwendigen Koordinierungsdaten mitteilt. Stand-up-Meetings werden oft jeden Tag zur gleichen Zeit abgehalten.

47. Zeit und Material (T&M)

Zeit und Material (T&M) ist eine Methode, bei der der Auftragnehmer ausschließlich für die tatsächlichen Kosten, einschließlich der geleisteten Arbeitsstunden und des gekauften Materials, bezahlt wird.

Verwalten Sie Ihre Preise für Dienstleistungen und Produkte direkt in ClickUp Preisliste Vorlage ist nützlich für Unternehmen, die Produkte herstellen, und für Dienstleister! Download Preislistenvorlage

48. Wasserfall-Modell

Die wasserfallmodell ist eine abwärtsgerichtete Projektmanagement-Methode, bei der jeweils eine Phase abgearbeitet wird, ohne dass sich die Phasen überschneiden. Die Wasserfallmethode kann im Bauwesen aufgrund der notwendigen sequentiellen Natur der Installation nützlich sein.

Verwenden Sie die Wasserfall-Management-Vorlage in ClickUp, um Ihnen zu helfen, einen standardisierten Prozess für das Management Ihrer Projekte nach dem Wasserfallmodell zu erstellen. Vorlage für Wasserfallmanagement herunterladen

49. Unfertige Erzeugnisse (WIP)

Jedes Projekt oder jede Aufgabe, die begonnen, aber noch nicht abgeschlossen wurde, wird als "Work in Progress" oder WIP bezeichnet. Zu den Hauptursachen für WIP gehören das gleichzeitige Beginnen zu vieler Dinge und das Durchführen von Mini-Wasserfällen innerhalb eines Sprints.

50. Grenze für unfertige Arbeit

Bei einigen Projekten ist die Anzahl der Aufgaben, die sich gleichzeitig in einer bestimmten Phase befinden können, oder die Menge an Arbeit, die gleichzeitig in Arbeit sein kann, begrenzt. Dies wird als Limit für den Arbeitsfortschritt bezeichnet. Die Begrenzung des Arbeitsfortschritts kann helfen, Engpässe zu erkennen und die Teams zu fokussieren.

Projektmanager können die Vorteile der WIP-Limit ClickApp in ClickUp, um die Kapazität des Projektteams zu schützen, indem es visuell anzeigt, ob es unter, nahe, bei oder über der Kapazität ist, in ClickUp's Board-Ansicht .

Fügen Sie WIP-Limits in ClickUp hinzu, um die Kapazität Ihres Teams zu schützen

Füllen Sie Ihren Werkzeugkasten mit Begriffen aus dem Baumanagement

Die Leitung eines Bauprojekts erfordert viel Planung, Koordinierung und Kommunikation mit dem Bauleiter, dem Projektteam, den wichtigsten Interessengruppen und den Kunden. Die korrekte Verwendung von Begriffen aus den Bereichen Projektmanagement und Bauwesen ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass Sie die erforderlichen Informationen weitergeben, um die Erwartungen zu erfüllen und den Projektrahmen einzuhalten.

Als Projektmanager sind Sie auch für das Risikomanagement, den reibungslosen Ablauf des Projekts im Projektlebenszyklus, die Kontrolle des Projektbudgets und die Verfolgung des Projektfortschritts zuständig - die Liste ist lang. An dieser Stelle kommt ein Projektmanagement-Tool, wie ClickUp erweist sich als nützlich.

Da es vollständig anpassbar ist, können Teams den idealsten und effektivsten Arbeitsablauf erstellen, der ihre individuellen Projektanforderungen und Workflow-Vorlieben am besten unterstützt. Wählen Sie aus hunderten von Funktionen um Ihren Projektmanagementprozess und die Zusammenarbeit im Team zu verbessern, andere Arbeitstools zu integrieren, um Ihre gesamte Arbeit an einem Ort zu bündeln, und die große Auswahl an bearbeitbaren konstruktionsvorlagen in ClickUp, um Ihnen bei der Verwaltung jeder Art von Projekt zu helfen. 👷‍♀️👌 Fügen Sie ClickUp Ihrem Werkzeuggürtel hinzu und fangen Sie noch heute kostenlos an