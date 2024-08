10 TeamGantt-Alternativen und Wettbewerber im Jahr 2024

Je komplexer die Projekte werden, desto komplexer wird auch die Projektmanagement-Lösung, die Sie wählen. Mit der richtigen Projektmanagement-Plattform können Sie Aufgaben und Meilensteine verwalten und die Zeitleiste und den Fortschritt Ihres Projekts sowohl auf einer granularen Ebene als auch aus einer übergeordneten Ansicht nachverfolgen.

Die Cloud-basierte Plattform TeamGantt ist eine beliebte Methode zur Verwendung von Gantt-Diagrammen und anderen projektmanagement tool s, um genau das zu erledigen. Aber ist es die beste Plattform für diejenigen von uns, die Gantt Diagramme lieben? 👀

Die beste TeamGantt-Alternative hängt von Ihren bedürfnissen und Projektanforderungen ab . Wir haben die vielen Alternativen auf dem Markt untersucht, damit Sie das nicht tun müssen, und stellen Ihnen im Folgenden unsere 10 besten TeamGantt-Konkurrenten vor.

Worauf sollten Sie bei TeamGantt-Alternativen achten?

Die beste TeamGantt-Alternative ist diejenige, die Ihren individuellen Bedürfnissen am besten entspricht. Es gibt viele Optionen, von kostenlose Gantt Diagramm Software bis hin zu teureren Enterprise-Plänen. Beachten Sie die folgenden Faktoren, um sicherzustellen, dass das Produkt, das Sie für die Verwaltung von Projekten in Ihrem Unternehmen auswählen, den gewünschten Wert für Ihr Geschäft hat:

Benutzerfreundlichkeit: Eine schwer zu bedienende Projektmanagement-Lösung erhöht eher die Frustration als die Produktivität, und die richtige TeamGantt-Alternative lässt sich leicht erstellen und anpassenVorlagen für Gantt Diagramme *Features für das Projektmanagement: Jedes Geschäft hat andere Bedürfnisse und andere Wege, Projekte zu managen, und seineprojektmanagement-Software sollte Features bieten, die diese Anforderungen erfüllen

Die 10 besten TeamGantt-Alternativen für das Jahr 2024

Von einfach Beispiele für Gantt Diagramme in Projekten bis hin zu umfangreichen Features, mit denen Sie Aufgaben mit ultimativer Kontrolle verwalten können. Die folgende Liste hilft Ihnen, die ideale TeamGantt-Alternative zu finden.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Aufgaben und Abhängigkeiten in der ClickUp Gantt-Ansicht

ClickUp ist ein vielseitiges Projektmanagement und produktivität tool das die Features vieler Apps für das Geschäft in einer einzigen Plattform zusammenfasst. Das macht es zu einem der leistungsfähigsten Gantt Diagramm Softwareprodukte auf unserer Liste. Diese Vielseitigkeit wird auf zweierlei Weise erreicht: ein umfassend anpassbarer Workspace, der Ihnen ultimative kontrolle über die Strukturierung Ihrer Projekte und eine große Sammlung von Vorlagen für Projekte, die einen Bereich von Branchen und Arbeitsabläufen abdecken.

Ein spezifisches Feature für ClickUps Rolle als TeamGantt-Alternative ist ClickUp Gantt-Diagramm. Es erweitert den Nutzen von Gantt Diagrammen mit umfassenden tools für prozessverbesserung die Ihnen helfen werden, Ihre Aufgaben noch effektiver zu bewältigen.

ClickUp beste Features

Projekt-Vorlagen, wie z.Bzeitleisten-Vorlagen und dieClickUp Gantt Diagramm-Vorlagemachen Projektmanagement einfach

Die Integration mit den gängigsten Business-Programmen erweitert die Funktionen

Einfach zu erstellende Automatisierungen könnenzeit sparen bei sich wiederholenden Aufgaben und helfenabhängigkeiten nachverfolgen* Umfassende benutzerdefinierte Workspaces ermöglichen es ClickUp, sich in eine Vielzahl von Business tools in einer App zu verwandeln

ClickUp Limitierungen

Die Entdeckung und das Erlernen aller Funktionen kann für einige Benutzer überwältigend sein

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. GanttPRO

über GanttPro GanttPRO steht ebenfalls ganz oben auf unserer Liste der TeamGantt-Alternativen. Es handelt sich um ein Projektmanagement-Tool, das die Planung und Verwaltung von Projekten durch eine Reihe von Features unterstützt, die über Gantt-Diagramme hinausgehen.

Es verfügt über Features für das Aufgaben- und Ressourcenmanagement und die Zeiterfassung. Die projektzusammenarbeit features sorgen dafür, dass alle Beteiligten auf der gleichen Seite stehen, und erleichtern es denjenigen, die an großen Projekten arbeiten, Dateien freizugeben und auf dem Laufenden zu bleiben. Über die Benutzeroberfläche (UI) können Sie alle Ihre Projekte anzeigen, was die Nachverfolgung des Fortschritts und das Projektmanagement erleichtert.

GanttPRO beste Features

Die intuitive Benutzeroberfläche macht den Einstieg leicht

Die gut unterstützten mobilen Apps machen die Anwendung auch unterwegs zugänglich

Die gut durchdachten Tools für die Zusammenarbeit sind umfangreich

Das Feature zur Priorisierung hilft den Benutzern, ihre Aufmerksamkeit zu fokussieren

GanttPRO Beschränkungen

Die umfangreichen Funktionen können für Anfänger überwältigend sein

Der Preis ist hoch für Anwender mit minimalen Anforderungen

GanttPRO Preise

Basic : $7,99/Monat pro Benutzer

: $7,99/Monat pro Benutzer Pro : $12.99/Monat pro Benutzer

: $12.99/Monat pro Benutzer Business : $19.99/Monat pro Benutzer

: $19.99/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

GanttPRO Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (400+ Bewertungen)

: 4.8/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (400+ Bewertungen)

3. GanttProjekt

über GanttProjekt Die nächste unserer TeamGantt-Alternativen ist GanttProject. Bei dieser Gantt Diagramm Software handelt es sich um eine Open-Source-Lösung, die Sie kostenlos herunterladen und in Ihrem Geschäft einsetzen können. Sie verfügt über alle grundlegenden Features, die Sie von einem Projektmanagement tool erwarten, einschließlich Aufgaben- und Ressourcenmanagement.

Die Benutzer können Einstellungen vornehmen, den ursprünglichen Plan des Projekts verfolgen und den Fortschritt überwachen. GanttProject ist kompatibel mit bestehenden Microsoft Projekt dateien und kann sie öffnen und speichern. Es kann auch Berichte in verschiedenen Formaten exportieren, wie z.B. PDF, HTML und CSV, zum einfachen Freigeben und Drucken.

GanttProject beste Features

Gut durchdachter Berichtsgenerator, der nach HTML oder PDF exportiert

Importiert und exportiert Dateien in und aus Microsoft Project

Als lokale Software funktioniert es ohne Internetverbindung

Erzeugt Diagramme zur Programmbewertung und Überprüfungstechnik

GanttProject Beschränkungen

Veraltete Benutzeroberfläche, die nicht so stromlinienförmig oder intuitiv wie Alternativen ist

Wenige Features für die Zusammenarbeit oder Integration mit anderen Tools

Das letzte große Update war 2021 und es fehlt möglicherweise an Support

GanttProject Preise

Free Forever

GanttProject Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (50+ Bewertungen)

: 4.3/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

4. Smartsheet

über Smartsheet Diese Option ist eine der vielseitigsten. Smartsheet ist mehr als nur ein Tool für das Projektmanagement . Es ist eine Plattform zur Ausführung von Arbeit, die Folgendes bietet projektausführung branchenspezifische Features, wie Projektmanagement, Marketing, Betrieb, IT, Bauwesen und mehr. Sein Design zielt auf die Verbesserung automatisierung von Workflows und ermöglicht es Ihnen, Projekte effizient zu verwalten. Um klassische Projektmanagement-Features wie Aufgaben- und Ressourcenmanagement zu bieten, verwendet Smartsheet das vertraute Layout einer Tabellenkalkulation, wodurch komplexe Projekte in ein leichter verdauliches Format gebracht werden.

Obwohl die Dashboards einen kalkulationsähnlichen Stil haben, bieten sie dem Projektmanager dennoch eine vollständige Ansicht der zeitleiste des Projekts s, die sie benötigen, um ihre Arbeit effektiv zu erledigen. Sie können Aufgaben leicht visualisieren, anstehende Aufgaben sehen und sie den entsprechenden Mitgliedern des Teams zuweisen.

Smartsheet beste Features

Umfassende Integration mit anderen Apps

Mehrere Features für die Automatisierung von Workflows

Große Bibliothek mit Anleitungsvideos

Automatisierte Erinnerungen an Aufgaben und Fristen

Smartsheet Beschränkungen

Einige der Integrationen erfordern höherpreisige Tiers

Die Benutzeroberfläche ist manchmal etwas träge

Smartsheet Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Pro : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $25/Monat pro Benutzer

: $25/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Smartsheet Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (12.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (12.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,500+ Bewertungen)

5. Gantter

über Gantter Gantter, eine Cloud-basierte Projektmanagement-Software, ist ein Projektmanagement-Tool, das eine leicht verständliche Benutzeroberfläche bietet, um Teammitgliedern die Verwaltung von Projekten zu erleichtern. Wie andere Optionen auf der Liste verfügt es über Features zur Aufgaben- und Ressourcenverwaltung. Tools für die Zusammenarbeit im Team umfassen die Zuweisung von Aufgaben, das Freigeben von Dateien und die Kommunikation über die Plattform zur Planung von Projekten. Das Verwalten von Projekten wird durch die Integration der Software mit anderen beliebten Tools wie Google Kalender erleichtert.

Microsoft Project ist ein wichtiger Akteur im Bereich der Projektmanagement-Tools, so dass Gantter die von der Software erstellten Projektdaten problemlos öffnen und bearbeiten kann. So können Projektmanager problemlos auf diese TeamGantt-Alternative umsteigen, ohne den Zyklus des Projekts zu unterbrechen.

Gantter beste Features

Integration mit Google Drive und G-Suite

Öffnet und bearbeitet Microsoft Project-Dateien

Community-gestützte Erkennungsfunktion

Tausende von vorgefertigten Vorlagen

Gantter-Einschränkungen

Schwierige Lernkurve für Anfänger

Limitierte Features und Integrationsmöglichkeiten

Preise für Gantter

Gantter Cloud : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Gantter für Google Drive : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Gantter für Google Workspace: $5/Monat pro Benutzer

Gantter Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4/5 (3 Bewertungen)

: 4/5 (3 Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (36 Bewertungen)

6. Verknüpfung

über Verknüpfung Der ursprüngliche Name dieser TeamGantt-Alternative war Clubhouse. Es zielt darauf ab, eine agiles Projektmanagement shortcut ist eine einfach zu bedienende Plattform, die die Tools für den Erfolg von kollaborativen Projekten bietet, die typischerweise mit agilen Prozessen verbunden sind. Das bedeutet, dass Shortcut neben der Funktion des Gantt-Diagramms auch Tools für Sprints, Epics, Backlogs und andere Features bietet, die bei agilen Methoden zur Durchführung von Projekten verwendet werden.

Diese agilen Tools bieten auch eine umfassende Projektmanagement-Plattform, die die Planung, Zusammenarbeit und Nachverfolgung von Projekten erleichtert. Mitglieder des Teams können auf jeder Stufe des agilen Prozesses einen Blick auf den Fortschritt des Projekts werfen.

Verknüpfung beste Features

Effektive Tools für die Zusammenarbeit

Die Drag-and-Drop Funktion macht es auch Anfängern leicht

Roadmap Feature hilft beiplanung von Eventualitäten und Prioritätensetzung

Integrierbar mit anderen gängigen tools

Limitierungen der Verknüpfungen

Mangel an Lernmaterial

Die Drag-and-Drop-Funktion funktioniert nicht überall wie erwartet

Preise für Verknüpfungen

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Team : $8,50/Monat pro Benutzer

: $8,50/Monat pro Benutzer Business : $12.00/Monat pro Benutzer

: $12.00/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Verknüpfung Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (100+ Bewertungen)

: 4.3/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (300+ Rezensionen)

7. Trello

über Trello Trello ist eine der beliebtesten Lösungen für das Projektmanagement. Es macht das Erstellen, Bearbeiten und Zuweisen von Aufgaben an bestimmte Personen einfach. Obwohl die Software sehr leistungsfähig ist, bietet nachverfolgung von Projekten tools, verfügt aber nicht über ein Gantt-Diagramm aus der Box heraus. Stattdessen ist Trello auf die Integration von Gantt-Diagramm-Software von Drittanbietern wie BigPicture angewiesen, um diese Funktion zu vervollständigen. Zum Glück ist diese Integration für alle Benutzer kostenlos, ebenso wie viele andere, die Trello zu einer abgerundeten Projektmanagement-Plattform machen, die für eine Vielzahl von Zielen im Geschäft geeignet ist.

Ein großes Verkaufsargument für Trello ist seine einfache Drag-and-Drop-Oberfläche. Das Verschieben von Aufgaben ist so einfach, wie sie von einem Board auf ein anderes zu ziehen. Diese Boards können den Status der Fertigstellung markieren, Aufgaben nach Prioritäten ordnen und viele andere Funktionen erfüllen. Da an Aufgabenkarten verschiedene Dateitypen angehängt werden können, fungiert Trello auch als effektives Tool zur Dokumentenverwaltung. Vergleich Trello vs. Jira !

Trello beste Features

Intuitive und einfach zu bedienende Oberfläche

Umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungen, die den Bedürfnissen und Vorlieben aller Benutzer entsprechen

Großartiger plattformübergreifender Support macht das Arbeiten von überall aus einfach

Gute Integration mit anderen Anwendungen und Diensten

Trello Einschränkungen

Kann bei komplexen Projekten unübersichtlich werden

Keine eingebaute Funktion zur Nachverfolgung der Zeiterfassung

Trello Preise

free Forever : kostenlos

kostenlos Standard : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Premium : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (13.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (13.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (22.000+ Bewertungen)

Sieh dir das an rello alternatives* !

8. Toggl

über Toggl Toggl ermöglicht seinen Benutzern die Nachverfolgung ihrer Zeit für verschiedene Aufgaben in einem Projekt mit einem Timer, der für eine Vielzahl von Plattformen und Geräten verfügbar ist. Durch die detaillierte Aufzeichnung der Zeit, die jede Aufgabe benötigt, können Projektmanager Zeitpläne effizient ausführen und den Fortschritt eines Projekts besser einschätzen.

Mit dem Meilenstein Feature von Toggl können Sie die Zeitleiste Ihres Projekts in kleinere Ziele unterteilen und den Fortschritt beim Abschließen dieser Ziele direkt im Gantt Diagramm Ihres Projekts verfolgen. Auf diese Weise erhalten Projektmanager eine Ansicht des Status des Projekts auf einen Blick. Ein weiterer Vorteil für das Projektmanagement sind die Einblicke, die die Software bietet. Da sie weiß, wo die Mitglieder des Teams ihre Zeit verbringen, kann sie helfen, Engpässe und ineffiziente Bereiche zu erkennen.

Toggl beste Features

Farbcodierte Zeitleisten erleichtern die Verwaltung

Mühelose Freigabe von Zeitleisten für Clients und Stakeholder

Drag-and-Drop Funktion für einfaches Erlernen

Features für die Zusammenarbeit machen die Teamarbeit einfach

Toggl-Einschränkungen

Integrationen von Drittanbietern fehlen

Die mobile App ist nicht so feature-reich wie sie sein könnte

Toggl Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Team : $9/Monat pro Benutzer

: $9/Monat pro Benutzer Business: $15/Monat pro Benutzer

Toggl Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (1.500+ Bewertungen)

: 4.6/5 (1.500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

Sieh dir das an Toggl Alternativen* !

9. OpenProject

über OpenProject Unsere nächste Projektmanagement-Lösung ist sowohl als Cloud-basierte Option als auch als selbstgehostetes Produkt erhältlich. Die in OpenProject verfügbaren Tools für das Projektmanagement ermöglichen eine einfache aufgabenmanagement und beinhalten umfangreiche Funktionen zur Dokumentenverwaltung, um dies zu erleichtern. Auch die Zeitverwaltung ist ein wichtiger Bestandteil der Software, mit Features, die die Nachverfolgung von Projekten erleichtern.

Projektmanager, die agile Methoden zur Durchführung von Projekten bevorzugen, werden die Features Scrum und Kanban besonders nützlich finden. Sie können die Aufgaben eines Projekts ganz einfach in Sprints aufteilen und diese über die Benutzeroberfläche des Programms nachverfolgen. Die Möglichkeit, Projekte mithilfe eines Gantt-Diagramms zu planen, macht OpenProject zu einer geeigneten Alternative zu TeamGantt.

OpenProject beste Features

Agile Methodik mit Scrum- und Kanban-Ansichten

Support für die einfache Verwaltung mehrerer Projekte

Projektscheduling Apps zur Nachverfolgung aller Beteiligten

Funktionen zur Zeiterfassung und Berichterstellung

OpenProject Beschränkungen

Die Benutzeroberfläche ist nicht so attraktiv wie bei anderen Optionen

Die Lernkurve ist steiler als bei anderer Software

Preise für OpenProject

free Forever : Free Forever

Free Forever Basic : $7,25/Monat pro Benutzer

: $7,25/Monat pro Benutzer Professional : $13,50/Monat pro Benutzer

: $13,50/Monat pro Benutzer Premium : $19,50/Monat pro Benutzer

: $19,50/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

OpenProject Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.7/5 (22 Bewertungen)

: 3.7/5 (22 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100 Bewertungen)

10. Redbooth

über Redbooth Redbooth ist unsere letzte TeamGantt-Alternative für die Verwaltung von Projekten mit einem Gantt-Diagramm. Das Feature zur Bewertung der Workload ermöglicht ein besseres Ressourcenmanagement, indem es den Projektmanager auf Mitglieder des Teams aufmerksam macht, die mit der Arbeit überfordert sein könnten. Die Tools für das Projektmanagement umfassen Zeiterfassung, Funktionen und Tools zum Freigeben von Dateien. Durch die projekt-Dashboard mit dem Projekt-Dashboard können Projektmanagement-Teams mehrere Projekte verwalten und sich einen Überblick über die Zuordnung aller Aufgaben verschaffen.

Die einfach zu bedienende Oberfläche mit Drag-and-Drop-Funktionalität bietet einen intuitiven Space für Projektmanagement für Anfänger und erfahrene Benutzer. Sie können auf einfache Weise Projektdaten sammeln und sie in aussagekräftige Berichte verpacken, die die Schlüsselakteure, die den Fortschritt des Projekts verfolgen, auf dem Laufenden halten.

Redbooth beste Features

Ansichten über die Zuweisung von Aufgaben und deren Empfänger auf einen Blick

Visuelles Aufgabenmanagement per Drag-and-Drop mit Gantt-Diagrammen

Detaillierte Berichterstellung über die Produktivität des gesamten Projekts

Integrierte HD Video Meetings mit Zoom

Redbooth Einschränkungen

Limitierte Features für den Umgang mit großen oder komplexen Projekten im Vergleich zu anderen TeamGantt-Alternativen auf dieser Liste

Verbesserungspotenzial bei der mobilen App

Preise für Redbooth

Free Forever : Kostenlos

: Kostenlos Pro : $9/Monat pro Benutzer

: $9/Monat pro Benutzer Business: $15/Monat pro Benutzer

Redbooth-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (100 Bewertungen)

: 4.4/5 (100 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (89 Bewertungen)

Verwalten Sie Ihre Projekte auf Ihre Weise

Sie wollen keine Zeit mit der Verwaltung Ihrer Projektmanagement tools verschwenden. Mit der richtigen Software wird Ihr Team schneller und effektiver arbeiten als je zuvor. Die Gantt-Ansicht von ClickUp macht die Verwaltung Ihrer täglichen Arbeit einfach, auch wenn Ihre Arbeitsabläufe nicht in Ordnung sind. Richten Sie Ihr kostenloses Konto ein und fangen Sie noch heute an. 🤩