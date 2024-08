Die 6 besten Proofing-Tools für 2024 (Funktionen, Vorteile, Nachteile, Preise)

Sie suchen nach der perfekten Prüfsoftware ?

Die meisten Tools für die Prüfung helfen Ihnen, Rechtschreibfehler, falsch gesetzte Satzzeichen und peinliche grammatikalische Fehler zu beseitigen.

aber wussten Sie, dass Online-Korrekturprogramme noch viel mehr zu erledigen haben, als nur Grammatik und Rechtschreibung zu korrigieren? Verbesserung Ihrer Schreibfähigkeiten ?

Ja, das ist richtig.

Denken Sie über die verschnörkelte rote Linie der Rechtschreibprüfung hinaus!

Moderne Tools für die Prüfung können Ihr ultimativer kreativer Kollaborations Hub sein.

Sie können Ihnen beim Schreiben und Bearbeiten helfen und sogar beim Empfangen und Organisieren von Feedback.

Das ist der vollständige Prozess der Dokumentenfreigabe!

Aber genau wie die Nummer der Schreibweisen für "Chili" (Chili? Chili?) ist auch die Liste der Optionen auf dem Markt für Online-Prüfungssoftware unendlich.

Wenn Sie also das richtige Online-Prüfungssystem für Ihre Arbeit auswählen möchten, sind Sie hier richtig. In diesem Artikel erfahren Sie, was Online-Korrektur-Tools sind, warum Sie sie brauchen und welche die 6 besten Tools sind, die derzeit erhältlich sind.

Was ist ein Tool zur Prüfung?

Ein Korrekturlese-Tool oder eine Prüfungssoftware ist ein

workflow management tool

ist auf die Bedürfnisse von Erstellern von Inhalten zugeschnitten. Sie können damit einen neuen Text oder visuellen Inhalt erstellen und Feedback erhalten und darauf reagieren, ohne das Dokument jedes Mal herunterladen zu müssen.

aber ist mein _Wörterbuch , eine Google Doc Datei und Rechtschreibprüfung nicht genug?_

Brauche ich wirklich eine Korrektur-Software ?

Ja, denn die Erstellung von Inhalten ist voller Albträume.

Zusätzlich, Englisch ist eine verrückte Sprache !

Es braucht mehrere Meetings, die Besprechung von Plänen für den Inhalt, mehrere Bearbeitungen und Rechtschreibprüfungen sowie einige (hundert) Entwürfe, um einen Blogbeitrag zu erstellen, der allen gefällt.

glauben Sie uns, wir kennen das nur zu gut 🙁_

Und selbst dann noch tauchen hartnäckige grammatikalische Fehler oder eine verlegte Grafikdatei auf, minuten vor der endgültigen Übermittlung!

Und alles, was Sie zu erledigen haben, ist ein stummer Aufschrei.

_Oder laut. Es liegt wirklich an Ihnen

Natürlich kann die Verwendung von Strg+Z, um Dinge rückgängig zu machen, und das Drücken der Rücktaste Ihre Schmerzen erheblich lindern. (Stellen Sie sich vor, Sie müssten einen Artikel mit tausend Wörtern wegen eines einzigen Rechtschreibfehlers neu tippen. Puh!)_

Dennoch bleibt der typische Workflow für die Prüfung kompliziert und anspruchsvoll.

Sie müssen sich damit abfinden:

Verzögerungen bei der Zusammenarbeit

Fehlende ältere Versionen Ihrer MS-Word-Datei oder Ihres Artworks

Verzögerungen bei mehreren Überprüfungen

Aber keine Sorge.

Das sind exakt die Probleme, die ein Online-Korrektur-Tool lösen soll.

Eine ausgezeichnete Software für die Prüfung hilft Ihnen:

Inhalte zu erstellen (allein oder in Zusammenarbeit)

Durchführen von Runden von grammatikprüfung einfach

Einholen von Feedback in verschiedenen Formaten (PDF, JPEG, MS Word, etc.)

Nachverfolgung von Feedback oder Registerkarten für die Überprüfung von Inhalten

All dies sollte Ihnen helfen, großartige Inhalte zu erstellen

free von grammatikalischen Fehlern

mit tadellosem Stil!

Wie wählt man ein Korrekturlese-Tool aus?

Es gibt zwei Arten von Online-Prüfungssystemen.

Einige sind einfache, reine Inhaltsverwaltungssoftware.

Andere wiederum sind ausgeklügelte, multifunktionale Labyrinthe.

Ihr ideales Online-Korrektur-Tool sollte jedoch Benutzerfreundlichkeit mit einem Funktionsreichtum verbinden.

hohe Reihenfolge? Nicht wirklich._

Wahrscheinlich ist die Erstellung von Inhalten nur ein der vielen Dinge, mit denen Sie sich beschäftigen.

Sie müssen auch Ihr Team leiten, mit Ihren Kunden oder Freiberuflern verhandeln, die Finanzen überwachen, usw.

Mit einer Software, die sich nur auf die Prüfung von Inhalten konzentriert, können Sie das alles nicht zu erledigen.

Dafür brauchen Sie

projektmanagement-Software

.

Wenn Sie sich also für eine Software zur Online-Prüfung entscheiden, stellen Sie sicher, dass diese Ihnen bei weit mehr als nur der Verwaltung von Inhalten hilft.

Zum Glück lieben wir es, Listen zu erstellen, genau wie Ihr bevorzugter gelber Schwamm!

(Aber unsere sind viel kürzer und besser kuratiert.)

keiner, der lange (oder kurze) Listen mag? Zu diesem Abschnitt springen um unsere besten Vorschläge für Projektmanagement-Software zu sehen.

Unbenannte Dokumente. E-Mails ohne Betreff . Ungeplante "Nachholanrufe".

das sind ein paar unserer least favorite things.

Deshalb machen wir unsere Listen so Thoreau wie möglich.

Oh, Entschuldigung. Wir meinten 'gründlich'!

(Sehen Sie, warum jeder einen Korrekturprozess braucht?)

Wir haben die Schlüssel-Features, Vor- und Nachteile sowie die Preise für jedes Online-Prüfungssystem aufgelistet, damit Sie die beste Wahl für Ihr Team treffen können.

ClickUp ist die weltweit größte bestbewertetes tool für Projektmanagement, das von Teams aller Arten und Größen weltweit genutzt wird

Mit seiner Kombination aus Features für die Erstellung von Inhalten und das Projektmanagement ist ClickUp die ultimative Software für alle Anforderungen in Ihrem Geschäft.

Hier sind einige ClickUp Features, auf die Sie achten sollten.

Wie ClickUp bei der Prüfung hilft

Ähnlich wie alles andere in ClickUp ist auch die Prüfung feature ist ebenfalls auf eine effiziente Zusammenarbeit ausgerichtet.

Sie können damit Änderungen an einer Druckvorlagendatei eindeutig kennzeichnen oder die Überprüfung für Ihre Marketingmitarbeiter vereinfachen. Wann immer Sie etwas an einer Datei mitzuteilen haben, verwenden Sie einfach das Prüfungstool von ClickUp für diese Aufgabe.

Sie finden umfangreichen Support für verschiedene Dateitypen (PNG, JPEG, PDF, etc.).

So einfach ist es, Anhänge von Aufgaben in ClickUp zu prüfen:

Öffnen Sie den Anhang innerhalb einer Aufgabe

Klicken Sie oben rechts im Vorschaufenster auf "Kommentare hinzufügen"

Klicken Sie auf die Vorschau des Anhangs, zu dem Sie einen Kommentar hinzufügen möchten

Fügen Sie Ihren Kommentar undweisen Sie ihn zu einem Mitglied des Teams zu, damit dieses sofort Maßnahmen ergreifen kann

Mit diesen benutzerfreundlichen Features für das Korrekturlesen entgeht Ihrem kreativen Team nicht einmal der kleinste Fehler!

Und das gilt auch für eine ganze Reihe von Features zur Erstellung von Inhalten.

Die kreative, arbeitsfreundliche Umgebung von ClickUp sorgt dafür, dass Sie beim Korrekturlesen nie das Fenster verlassen müssen. Egal, ob es um das Schreiben eines Blogbeitrags oder die Nachverfolgung der Zeit geht, die Ihre Aufgabe in Anspruch nimmt - Sie können alles haben, ohne den ClickUp Workspace zu verlassen!

wie?

Sie können Spaces in Ihrem Workspace für verschiedene Funktionen des Geschäfts wie Marketing oder HR.

Und innerhalb dieser Spaces, Ordner kann Ihr gesamtes Schriftgut übersichtlich speichern, zusammen mit Listen und Aufgaben .

Andere wichtige ClickUp Features

Marketing Teams oder ein Freelancer. Designer oder CEO.

Es gibt eine ClickUp Feature für alle .

möchten Sie erfahren, wie ClickUp sich an richtet? entfernte Teams ?**_

Sehen Sie sich diese Artikel an:

14 Wege zur Optimierung Ihres Projektmanagements für Remote-Teams_

projektmanagement aus der Ferne 2021: Prozesse & Tools_

Hier sind einige weitere ClickUp Features, die Ihnen helfen werden, Ihren Workflow bei der Prüfung zu optimieren:

1. Dokumente erstellen mit Dokumente Wenn Sie möchten, dass Ihr Text leicht zu lesen und zu verfassen ist, sollten Sie sich ClickUp Docs ansehen.

Hier können Sie mit anderen zusammenarbeiten, um richtig formatierte Dokumente zu erstellen und sie innerhalb der entsprechenden Aufgaben des Projekts zu organisieren.

2. Erstellen Aufgaben für alle prüfungsbezogenen Arbeiten

Fristen hin oder her, ClickUp kann immer mit Ihrer Kreativität mithalten.

Sie können Ihre Projekte entwirren, indem Sie sie erstellen:

Aufgaben undUnteraufgaben für Blogs, Artikel oder beliebige andere Aufgaben und weisen sie einzelnen Mitgliedern des Teams oder einem ganzen Team zuChecklisten und alternativen zu Smartsheet .

Smartsheet Schlüssel-Features

Projektblatt zur Überwachung des Fortschritts

Versionskontrolle mit automatischer Dokumentensperre

Breiter Bereich an Integrationen für nahtlose Verbindungen

Gantt Diagramme zur Visualisierung der Projektplanung

Ansicht für die Planung Ihrer Projekte auf höchster Ebene im Team

Automatisierung Ihres Prüf-Workflows durch Kombination mehrerer Aktionen und bedingter Pfade

Smartsheet Vorteile

Einfache Anpassung für diejenigen, die mit dem Excel-Format vertraut sind

Live-Berichte bei Bedarf auf dem Dashboard

Gut geeignet für Agil , Scrum , und Wasserfall-Projekte Smartsheet Nachteile

Tabellenkalkulationen sind für modernes Projektmanagement unzureichend

Kein Support für Echtzeit-Zusammenarbeit

Keine Desktop-App verfügbar

Kein kostenloser Plan

Smartsheet Preise

Smartsheet hat keine kostenlose Version, und der kostenpflichtige Plan beginnt bei $14 pro Monat.

Smartsheet Benutzer-Bewertungen

G2: 4.2/5 (2000+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (1500+ Bewertungen)

6. Ziflow

Ziflow ist eine Online-Prüfungssoftware, die speziell für die kreativagenturen und Marken im Sinn. Es erfüllt ihre Anforderungen an das Freigeben, Prüfen und Genehmigen von Inhalten.

Ziflow Schlüssel-Features

Kollaborative Überprüfung, bei der Mitglieder des kreativen Teams Kommentare hinzufügen und in Echtzeit darauf reagieren können

Flexibles Freigeben mit unterschiedlichen Einstellungen für die Berechtigungen der einzelnen Prüfer

Nachverfolgung und Vergleich von Versionen mit Audit-Trail-Features

Integrierte Dateiverwaltung

Integrationen mit einem breiten Bereich von Drittanbieter-Tools

Ziflow Vorteile

Dokumentensperre, um weitere Kommentare zu verhindern, sobald das Dokument fertiggestellt ist

Support für einen großen Bereich von Dateitypen

Enterprise-taugliche Sicherheits Features

Prüfgruppen für einfaches Freigeben von Dateien und Prüfungen

Ziflow Nachteile

Keine Desktop-App-Plattform

Keine Features zur Aufgabenverwaltung

Begrenzte Anzahl von Integrationen im Vergleich zu ähnlicher Software

Steiler Preis für kleine Teams

Preise für Ziflow

Ziflow bietet keinen kostenlosen Plan an, und der kostenpflichtige Plan beginnt bei 10 $/Benutzer pro Monat.

Ziflow-Benutzer-Bewertungen

G2: 4.7/5 (59 Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (102 Bewertungen)

Fazit

Als wir alle viel jünger waren, waren Microsoft Word, Powerpoint und die gesamte Microsoft Office-Suite das Größte, was es je gab.

ich meine, die kreativen Möglichkeiten waren endlos (WordArt ftw)!

Aber jetzt sind wir älter und (hoffentlich) viel schlauer.

Und das bedeutet, dass wir die Limits dieser Tools erkennen.

Wenn kreative Arbeit und schriftstellerische Fähigkeiten die Essenz Ihres Geschäfts oder Ihrer Agentur sind, dann ist es an der Zeit, auf ein Tool zur Online-Prüfung umzusteigen. Sie können es sich nicht mehr leisten, Kompromisse einzugehen.

Und während Tools wie Filestage und Ziflow Grammatikfehler aussortieren können, müssen Sie größer denken. Sie müssen an ClickUp denken.

Mit fortschrittlichen Features wie Prüfung, Dokumenten und Mindmaps wird die kreative Arbeit und der Freigabeprozess zum Kinderspiel. Und mit tonnenweise anderen Features für das Projektmanagement erfüllt es alle Anforderungen, die Sie jemals brauchen könnten!

brauchen Sie mehr Überzeugung?

Sie brauchen unseren Vertriebsmitarbeiter nicht zu kontaktieren.

Einfach eröffnen Sie Ihr ClickUp Konto GRATIS und probieren Sie es selbst aus.

Wir garantieren Ihnen, dass Sie damit in kürzester Zeit ein Inhaltskönig werden!