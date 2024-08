10 beste Projektportfolio-Management-Software (PPM-Tools) im Jahr 2024

Trotz der Insiderwitze und des Geplauders im Büro ist die Software für das Portfolio-Management von Projekten Ihr des Projektmanagers eigentlich bester Freund.

Ganz gleich, welches Projekt Ihr Unternehmen in Angriff genommen, erstellt oder abgeschlossen hat, Ihre Software für das Projektportfolio-Management (PPM) hat alles gesehen - und merkt es sich!

Mit vielen der gleichen Qualitäten wie Ihre Favoriten projektmanagement-Software pPM tools stellen mit Features wie Dashboards eine Verbindung zwischen Strategie und Umsetzung her, aufgabenmanagement , mehrere Mitarbeiter, Nachverfolgung des Fortschritts und mehr.

Aber braucht Ihr Geschäft eine PPM-Software, um effizient zu arbeiten?

Um ehrlich zu sein, sind Sie es wahrscheinlich. Wenn Sie in diesem Boot sitzen, oder wenn Sie komplizierte Systeme eingeführt haben, um die gleiche Funktion wie PPM-Software zu erledigen, ist dieser Artikel für Sie.

Wir haben die besten PPM-Tools recherchiert, getestet und geprüft, um Ihnen die 10 besten auf dem Markt vorzustellen, einschließlich detaillierter Aufschlüsselung der Features, Nachteile, Preise und mehr.

Was ist eine Software für das Portfolio-Management von Projekten?

Projektportfolio-Management-Software dient der Organisation und Verwaltung aller Projekte eines Geschäfts mit high-Level-Analysen und Berichterstellung zur Überwachung des Erfolgs der Strategieumsetzung und der laufenden Leistungen.

Denken Sie an die Art und Weise, wie Fotografen ihre Abzüge in übersichtlichen und strategisch angeordneten Fotoalben organisieren - nur dass PPM-Software wesentlich mehr Features aufweist, kollaborativ und datengesteuert ist.

Mit diesem Tool können potenzielle Projekte auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse genehmigt oder abgelehnt werden. Der Erfolg dieses Tools hängt von seiner Fähigkeit ab, alle Ideen mit den übergeordneten Zielen des Unternehmens in Einklang zu bringen.

Vor allem, wenn Ihr Geschäft schnell wächst oder wenn Sie auf einer Goldmine neuer Ideen sitzen, können PPM tools eingesetzt werden, um das Chaos zu organisieren und den Zustrom neuer Projektideen mit Hilfe leistungsstarker Features für das Projektmanagement und datengestützter Strategien zu priorisieren.

Visualisieren Sie Ihre Projekte, Aufgaben und Fortschritte aus jedem Blickwinkel mit über 15 Ansichten in ClickUp

Während PPM-Software also eine Auswahl von features für das Projektmanagement wie andere tools auch, die Unterschiede liegen in der Leistungsfähigkeit der Dashboards und der Funktionen zur Berichterstellung.

Berichterstellung und Analysefunktionen sind entscheidend, wenn es darum geht, die beste PPM-Software zu finden, und es ist wichtig zu wissen, wie weit diese Funktionen reichen, bevor Sie sich für irgendein tool entscheiden!

Die gute Nachricht ist, dass wir genau dafür da sind. 🏆

Nutzen Sie diesen detaillierten Vergleich der besten Tools für das Management von Projekten und Portfolios, um sich bei Ihrer Suche zu orientieren. Wir haben unsere Hausaufgaben erledigt und die wichtigsten Features, Nachteile, Preise und Bewertungen jeder Software aufgeschlüsselt, um Ihnen zu helfen, das Tool zu finden, das am besten zum Arbeitsstil und zu den Prozessen in Ihrem Team passt.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards in ClickUp, um einen Überblick über Ihre gesamte Arbeit zu erhalten

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform mit Hunderten von Visualisierungstools zur Analyse der Projektleistung in einem einzigen Workspace. Sie haben einen besseren Überblick über den Fortschritt aller Projekte und können Berichte über das Erreichte erstellen. Das macht es für alle Beteiligten einfacher, ihren individuellen Rollen und Verantwortlichkeiten gerecht zu werden und gleichzeitig über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben!

Die strategische und taktische Seite des Projekt Portfolio-Managements ist ein gemeinsamer Aufwand. Mit ClickUp können Teams ein hohes Maß an Produktivität und Effizienz erreichen, so dass sie sich auf die Bewältigung größerer Herausforderungen konzentrieren und erfolgreiche Projekte abschließen können. ClickUp verfügt über die Features, die Sie benötigen, und über Integrationen mit Ihren bevorzugten Apps, damit Sie alles im Blick behalten. Innerhalb von Tagen, nicht Wochen, können Sie loslegen!

Check out ClickUp Dashboard Beispiele um noch heute loszulegen.

ClickUp beste Features

Agile Dashboards um einen Überblick über die Geschwindigkeit, den kumulativen Flow, die Vorlauf- und Zykluszeit Ihres Projekts und mehr zu erhalten

Risikomanagement zur Bewertung der Leistung mehrerer Projekte im Vergleich zu den strategischen Zielen

15+ anpassbare Ansichten für Projekte zur Anpassung anAgil, Scrum , Kanban oder jeder andere Projektstil

Völlig transparente Plattform zur Abstimmung der Mitglieder eines Teams auf Ziele, Prioritäten und Zeit

Benutzerdefinierte Status für Aufgaben für sofortige Fortschrittsaktualisierungen auf einen Blick

Mehrere Mitarbeiter an Aufgaben für vollständige Transparenz aller Fortschritte

Free und zugängliche Hilfsressourcen, Webinare und Online-Support

Eine große Vorlagen-Bibliothek für jeden Anwendungsfall

ClickUp Limitierungen

Es sind noch nicht alle Ansichten in der mobilen App verfügbar

Die Vielzahl der Features kann für einige Benutzer eine Lernkurve verursachen

ClickUp Preise

Free Forever-Plan

Unlimited-Plan: $5/Monat pro Mitglied

$5/Monat pro Mitglied Business-Plan: $12/Monat pro Mitglied

$12/Monat pro Mitglied Business Plus-Plan: $19/Monat pro Mitglied

$19/Monat pro Mitglied Enterprise-Plan: Kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise ClickUp Bewertungen und Rezensionen

Capterra : 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen) G2: 4.7/5 (5,400+Bewertungen)

2. Planview

über Planview Planview ist eine Softwarelösung, die Projektmanagern bei der Verwaltung ihres Portfolios hilft. Sie bietet eine bequeme Möglichkeit zur Nachverfolgung von Workloads, aufgaben zu priorisieren und überwachen Sie den Fortschritt. Das Tool verfügt außerdem über leistungsstarke Analysefunktionen, um die Dynamik Ihrer Projekte besser zu verstehen, potenzielle Probleme vorherzusagen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Mit Planview ist es ein Leichtes, umfassende Portfolio-Pläne zu erstellen, damit zukünftige Projekte pünktlich und innerhalb des Budgets abgeschlossen werden können. Mit Features wie Berichterstellung in Echtzeit und flexiblen benutzerdefinierten Optionen gibt Planview Projektmanagern die Tools an die Hand, die sie für ein erfolgreiches Management ihres gesamten Portfolios benötigen.

Planview beste Features

Planung des Projektportfolios, um Portfolios nach Prioritäten und Einflussfaktoren zu ordnen

Szenarioanalyse und Priorisierung von Projekten

Projektaufnahme und Bedarfsmanagement

Ressourcenmanagement undkapazitätsplanung Planview Beschränkungen

Veraltete Schnittstelle im Vergleich zu anderen Projektenportfolio-Management-Software* Fehlende Features für das Aufgabenmanagement

Planview Preise

Kontaktieren Sie Planview für Preise

Planview Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.2/5 (170+ Bewertungen)

4.2/5 (170+ Bewertungen) G2: 4.2/5 (500+ Bewertungen)

3. Celoxis

über Celoxis Celoxis ist eine Projektmanagement-Software für Unternehmen, die das Management bei der Analyse der Leistung von Projekten unterstützt. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und seinen leistungsstarken Features stellt Celoxis sicher, dass Projektmanager über alle Tools verfügen, die sie benötigen, um ihre Geschäftsziele zu erreichen.

Celoxis bietet umfassende Funktionen zur Überwachung des Portfolios, damit Manager ihre Arbeit genau im Auge behalten können. Die Software ermöglicht den Benutzern eine schnelle Nachverfolgung von Kosten und Budgets über mehrere Projekte hinweg, um sicherzustellen, dass die Ressourcen effizient zugewiesen und die Kosten im Rahmen des Budgets gehalten werden. Außerdem bietet sie projekt-Planung funktionen, die Managern helfen, Projekte im Voraus zu planen und potenzielle Probleme zu erkennen, bevor sie entstehen. Darüber hinaus ermöglichen fortschrittliche Analysen den Managern, über Trends und Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben.

Celoxis beste Features

Überwachung des Portfolios von Projekten mit Deep-Dive-Funktionen

Ressourcen-Management

Benutzerdefinierte Workflow Apps

Nachverfolgung der Zeiterfassung

Celoxis Beschränkungen

Limitierte Skalierbarkeit für komplexe Programme und Projekte

2 GB Dateispeicher pro Benutzer im Cloud Plan

Celoxis Preise

Cloud : $22.50/Monat für mindestens 5 Benutzer

: $22.50/Monat für mindestens 5 Benutzer Auf Premise: Kontaktieren Sie Celoxis für Details

Celoxis Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

4.4/5 (200+ Bewertungen) G2: 4.3/5 (60+ Bewertungen)

4. Einfache Projekte

über Einfache Projekte Easy Projects bietet einen Bereich von Features, um den gesamten Projektprozess zu rationalisieren, von der Initiierung und Planung bis hin zur Bereitstellung und abschluss des Projekts . Diese Software bietet umfassende Sichtbarkeit über alle in Bearbeitung befindlichen Projekte und ermöglicht es Projektmanagern, den Fortschritt im Auge zu behalten und Qualitätsprodukte rechtzeitig und innerhalb des Budgets zu liefern.

Die Plattform ermöglicht den Benutzern die Einstellung von automatisierte Workflows mit mehreren organisatorischen Phasen und Verantwortlichkeiten. Es hilft Teams, Projekte in kleinere Unteraufgaben zu zerlegen, den Fortschritt durch Berichte nachzuverfolgen und kPIs zu analysieren (Key Performance Indicators) in Echtzeit. Mit dem automatisierten Workflow-System müssen sich Teams nicht um die Nachverfolgung einzelner Aufgaben kümmern und können sich stattdessen auf die Erreichung strategischer Ziele konzentrieren.

Easy Projects beste Features

Archivierungstool für eine klarere Ansicht von Programmen und Projekten

Anpassung der Zeitleiste mit einem Klick zur Unterstützung des Fortschritts von Projekten

Berichte zur Bedarfsprognose für Projekte

Benutzer-, Portfolio- und Projektdatenbeschränkungen

Easy Projects Beschränkungen

Erweiterte Funktionen erfordern Integrationen mit anderen Anwendungen

Das Feature für projektübergreifende Abhängigkeiten ist nur in Enterprise-Plänen verfügbar

Preise für Easy Projects

Team : Beginnt bei $12.58/Benutzer pro Monat

: Beginnt bei $12.58/Benutzer pro Monat Unternehmen: Kontaktieren Sie Easy Projects für Preise

Easy Projects Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.4/5 (200+ Bewertungen)

4.4/5 (200+ Bewertungen) G2: 4.1/5 (mehr als 200 Bewertungen)

5. Microsoft Projekt

über Microsoft ProjektMicrosoft Projekt ist eine Projektmanagement-Software, mit der Teams Projekte und Programme besser verwalten können. Sie ist benutzerfreundlich und verfügt über leistungsstarke Funktionen, mit denen Teams Projekte für Clients planen, terminieren, nach Prioritäten ordnen, überwachen und Berichte darüber erstellen können.

Diese Software wurde entwickelt, um die Zusammenarbeit im Team zu optimieren und die Rechenschaftspflicht zu vereinfachen. Alle Aufgaben werden in Echtzeit angezeigt, so dass der Fortschritt jedes Einzelnen verfolgt werden kann, egal wo er sich befindet. Die Software bietet leistungsstarke Cloud-basierte Funktionen, die die Zusammenarbeit von Teammitgliedern auch an entfernten Standorten erleichtern. Und die Integration mit beliebten Microsoft Apps wie Office 365 und Outlook hilft Teams, die betriebliche Effizienz zu steigern.

Entdecke die_ beste Microsoft Projekt Alternativen !

Microsoft Project beste Features

Dynamische Planung auf der Grundlage des erforderlichen Aufwands, der Dauer des Projekts und der zugewiesenen Mitglieder des Teams

Vorgefertigte Berichte zur Nachverfolgung des Fortschritts Ihrer Projekte, Ressourcen, Programme und Portfolios

Raster-, Board- und Zeitleisten-Ansichten (Gantt-Diagramm) zum Überwachen von Zeitplänen

Ressourcenauslastung und Verwaltung

Microsoft Project Limits

Limitierte Integrationen mit anderen Nicht-Microsoft-Produkten

Für die Zusammenarbeit im Team ist die Anwendung Microsoft Teams erforderlich

Microsoft Project Preise

Microsoft Project bietet zwei kostenpflichtige Lösungen an, die von den Anforderungen Ihres Teams und Ihrer Software abhängen: Cloud-basiert und vor-Ort

Microsoft Project Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.4/5 (1.000+ Bewertungen)

4.4/5 (1.000+ Bewertungen) G2: 4/5 (1,500+ Bewertungen)

6. ActiveCollab

über ActiveCollab ActiveCollab ist ein All-in-One projektmanagement tool wurde entwickelt, um Agenturen bei der einfachen Verwaltung von Clients und Projekten zu unterstützen. Sie können detaillierte Pläne für Projekte erstellen, Aufgaben an Teammitglieder zuweisen, den Fortschritt verfolgen, Fristen im Auge behalten und Projekte in einer kollaborativen Umgebung besprechen.

ActiveCollab stellt Ihrer Agentur alle notwendigen Tools zur Verfügung, um einen reibungslosen Workflow zu gewährleisten, von der Planung von Aufgaben und der Einstellung von Fristen bis zur Nachverfolgung von Fortschritten und dem Austausch von Feedback in Echtzeit. All diese Features helfen Ihnen, den Überblick über die Bedürfnisse Ihrer Kunden zu behalten, ohne dass Sie sich Sorgen machen müssen, etwas zu vergessen. Es ist eine großartige Lösung für Agenturen, die ihre Abläufe bei der Projektabwicklung verbessern möchten.

ActiveCollab beste Features

Listen-, Spalten- und Zeitleisten-Ansichten zur Verwaltung laufender Projekte

Planen von Projekten und Terminplanung

Nachverfolgung von Budget, Zeiterfassung und Ausgaben in der App

Beispiele für Projekte zur Inspiration

ActiveCollab Beschränkungen

Limitierte Skalierbarkeit für komplexe Programme und Projekte

Erweiterte Berichterstellung ist nur in teuren Plänen verfügbar

Preise für ActiveCollab

Pro : $8/Monat pro Mitglied

: $8/Monat pro Mitglied Plus : $9.50/Monat für 3 Mitglieder

: $9.50/Monat für 3 Mitglieder Pro + Bezahlt werden: $11.75/Monat pro Mitglied

ActiveCollab Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

4.5/5 (300+ Bewertungen) G2: 4.3/5 (80+ Bewertungen)

7. Jira Portfolio

über JiraJira Portfolio ist ein Software-Tool, das Produktmanagern und Agenturen helfen soll, ihre Entwicklungsprozesse zu optimieren. Mit Jira Portfolio können Teams schnell und einfach detaillierte Produkt-Roadmaps erstellen, die die schlüssel-Meilensteine und leistungen während des gesamten Lebenszyklus der Portfolio-Entwicklung.

Teams können detaillierte Gantt Diagramme erstellen, um Abhängigkeiten zwischen Aufgaben zu erkennen und angemessene Zeitleisten für die Fertigstellung zu erstellen. Durch die Bereitstellung einer besser organisierten Übersicht über alle Projektelemente können Teams sicher sein, dass ihre Roadmaps von Anfang bis Ende korrekt sind.

Jira Portfolio beste Features

Projekt- und teamübergreifende Abhängigkeiten

Roadmap-Tests zum Ausprobieren verschiedener Ansätze

Zeitplanungsalgorithmus für die Durchführung von Projekten

Vorhersage der erwarteten Sprint-Geschwindigkeit

Jira Portfolio Limits

Limitierte Fähigkeit zur Handhabungunterschiedliche Arbeitsstile und Präferenzen im Vergleich zu anderen Projekt- und Portfolio-Management-Tools wie ClickUp

Entwickelt für Teams, die mit der SCRUM-Methodik vertraut sind

Jira Portfolio Preise

Kontaktieren Sie Jira für Preise

Jira Portfolio Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.4/5 (12.000+ Bewertungen)

4.4/5 (12.000+ Bewertungen) G2: N/A

Sieh dir das an_ Jira Alternativen !

8. Basecamp

über BasecampBasecamp ist eine Projektmanagement-Software, die Teams bei der visuellen Nachverfolgung des Fortschritts von Projekten und der Zusammenarbeit in Echtzeit unterstützt. Dieses Tool bietet Benutzern die Möglichkeit, benutzerdefinierte Projektpläne zu erstellen, Aufgaben zuzuweisen und zu priorisieren, Erinnerungen und Benachrichtigungen einzustellen, Dokumente und Dateien zu speichern und vieles mehr.

Darüber hinaus bietet es einfachen Zugang zu Echtzeit-Berichten und Analysen, so dass Manager Bereiche mit Verbesserungsbedarf identifizieren können. So können Manager zum Beispiel schnell erkennen, welche Aktivitäten zu lange dauern, und die Ressourcen anpassen, bevor sie zu Produktivitätsblockern werden.

Basecamp beste Features

Diagramme zur visuellen Darstellung des Fortschritts über die Zeit

LineUp Zeitleiste zur Ansicht von Projekten von Anfang bis Ende

Dashboard für Projekte, Aufgaben und Zeitpläne auf einer Seite

Chat und Nachrichtensystem in Echtzeit

Basecamp Beschränkungen

Keine erweiterte Funktion zur Nachverfolgung des Fortschritts

Keine Prioritäten für Aufgaben

Basecamp Preise

Unlimited Benutzer : $299/Monat, jährlich abgerechnet

: $299/Monat, jährlich abgerechnet Für Freiberufler, Startups oder kleinere Teams: $15/Monat pro Benutzer

Basecamp Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.3/5 (14,000+ Bewertungen)

4.3/5 (14,000+ Bewertungen) G2: 4.1/5 (5,000+ Bewertungen)

9. 4castplus

über 4castplus 4castplus ist eine Projektmanagement-Plattform, die es Projektmanagern leicht macht, Aufgaben, Ressourcen, Zeitpläne und Budgets zu organisieren. Mit einer leistungsstarken Kombination von Features rationalisiert 4castplus den Prozess der Projektplanung von Anfang bis Ende.

Das macht es Managern leicht, Aktivitäten für jedes Programm über eine beliebige Nummer von Teams oder Speicherorten hinweg effizient zu planen und zu überwachen. Außerdem können Teams ein Projekt in überschaubare Leistungen aufteilen, so dass jeder den Status und die Metriken auf dem Weg dorthin im Auge behalten kann.

4castplus beste Features

Fortschrittsmessungen für laufende Projekte

Verwaltung von Änderungsaufträgen

Budgetierung und Prognosen

Verwaltung von Ressourcen und Bewertungen

4castplus Beschränkungen

Die Oberfläche ist im Vergleich zu anderen Softwarelösungen für das Management von Projekten und Portfolios veraltet

Limitierte Möglichkeiten zur Verwaltung von Remote Teams

4castplus Preise

Kontaktieren Sie 4castplus für Preisinformationen

4castplus Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.5/5 (10+ Bewertungen)

4.5/5 (10+ Bewertungen) G2: 4.4/5 (8 Bewertungen)

10. Asana

über Asana Asana ist ein Projektmanagement tool, das Ihnen hilft, den Überblick über alle Ihre Projekte und Aufgaben zu behalten. Es ermöglicht Ihnen die einfache Organisation und Nachverfolgung Ihrer Arbeit sowie die Zusammenarbeit mit Ihrem Team. Mit Asana können Sie Aufgaben erstellen und sie Mitgliedern Ihres Teams zuweisen, Fristen setzen, Kommentare hinzufügen, Dateien anhängen und vieles mehr. Sie können auch den Fortschritt des Projekts in Echtzeit ansehen, indem Sie jeder Aufgabe einen Status zuweisen oder sie zur leichteren Orientierung mit Farben kennzeichnen.

Asana verfügt über leistungsstarke Filter- und Suchfunktionen sowie über Tools zur Berichterstellung und Analyse. Dadurch erhalten alle Mitglieder des Teams einen besseren Überblick über den Fortschritt der Projekte. Die Berichte sind anpassbar, so dass Sie mehrere gleichzeitige Projekte auf einem Dashboard und einzelne Projekte auf einem anderen anzeigen lassen können.

Schauen Sie sich das an beste Asana-Alternativen !

Asana beste Features

Farbliche Kategorisierung in Projektkalendern, die auch als Wert für benutzerdefinierte Felder verwendet werden kann

Automatisierungsregeln zum Senden von Anfragen an Teammitglieder oder Projekte

Verschiedene Kalender-Ansichten für persönliche Projekte oder Team-Projekte

Erweiterte Zeitleisten zur Optimierung der Ressourcenauslastung

Asana Limitierungen

Nicht geeignet für komplexe Programme oder Projekte

Kein Feature für mehrere Mitarbeiter

Asana Preise

Basic: Free

Free Premium : $10,99/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet

: $10,99/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet Business : $24.99/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

: $24.99/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Enterprise: Kontaktieren Sie Asana für Preise

Asana Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.5/5 (11,000+ Bewertungen)

4.5/5 (11,000+ Bewertungen) G2: 4.3/5 (9,000+ Bewertungen)

Benutzerdefinierte Dashboards für praktisch alles in ClickUp

Was gibt es Schwierigeres, als die beste PPM-Software für Ihr Team zu finden? Die Erstellung aussagekräftiger Dashboards und die Einführung des Tools in das Team.

Es sei denn, Sie verwenden ClickUp. 🙌🏼

Visualisierung von Meilensteinen eines Projekts in der Gantt-Ansicht in ClickUp

Die anpassbaren Dashboards von ClickUp sind die ideale Ressource für die visuelle Nachverfolgung Ihrer Fortschritte bei der Fertigstellung, die Überwachung von Workloads und die Einhaltung des Budgets. Mit über 1.000 Integrationen und Hunderten von Funktionen ist ClickUp das einzige PPM-Tool, das wirklich leistungsfähig genug ist, um Ihre gesamte Arbeit über verschiedene Apps hinweg in einer dynamischen und kollaborativen Plattform zu zentralisieren.

Und haben wir schon die umfangreiche Bibliothek mit vorgefertigten Funktionen erwähnt? vorlagen für das Portfolio von Projekten ?

Lernen Sie die Plattform effizienter kennen und starten Sie Ihren PPM-Prozess mit dem Portfolio Management Vorlage von ClickUp .

Überwachen Sie Verfahren, Techniken und Tools zur Bewertung vergangener, aktueller und zukünftiger Projekte in ClickUp

Diese Vorlage herunterladen

Worauf warten Sie noch? Melden Sie sich noch heute für ClickUp an .