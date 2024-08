50 wichtige Begriffe und Definitionen zum Projektmanagement

Relevanz und Produktivität für einen Profi in jeder Branche setzen voraus, dass er mit den Veränderungen Schritt hält und sich mit der Branche weiterentwickelt, wenn sie neue Höhen erklimmt. Die projektleitung deshalb bieten wir Ihnen diese aufschlussreiche Liste von Begriffen aus dem Bereich des Projektmanagements, um Ihnen dabei zu helfen!

A-E: Von Agile bis Earned Value Management

Agil

Geben Sie sich nicht mit etwas anderem zufrieden, wenn Sie eine projektmanagement-Ansatz der in jeder Phase der Projektentwicklung Kundenfeedback in Echtzeit ermöglicht. Agile unterstützt die Zusammenarbeit, die persönliche Organisation und die Skalierbarkeit je nach den Bedürfnissen des Projekts und der Beteiligten. Komplexe und große Produkte werden in kurze und überschaubare Abschnitte unterteilt, die als Sprint Scrums bezeichnet werden.

Agiles Projektmanagement Agiles Projektmanagement ist eine leicht anpassbare Projektmanagementmethode, die von Softwareentwicklern und Produktmanagern eingesetzt wird. Sie gliedert ein Projekt in Phasen, die eine regelmäßige Überprüfung der Aufgaben in Abhängigkeit vom Feedback des Kunden erfordern. Es bringt einen iterativen Stil und Flexibilität in Ihr Projektmanagement und konzentriert sich auf Kundenzufriedenheit und Zusammenarbeit.

Ziehen Sie eine beliebige Aufgabe in die nächste Spalte, um ihren Status automatisch mit ClickUps Kanban-ähnlicher Board-Ansicht zu aktualisieren

Agile Projektplanung

"So habe ich mir das nicht vorgestellt!" Um solches Kundenfeedback zu vermeiden, sollten Sie die skalierbare Projektmethodik verwenden, die ein Projekt in zweiwöchige Sprints unterteilt. Wer braucht nicht Rekordumlaufzeiten mit Feedback, Transparenz, Zeitmanagement und innerhalb des Budgets ?

Blaupause

Wenn Verwirrung bei der Interpretation von Begriffen in der Programmierung aufkommt, schieben Sie es auf die Blaupause. Ein Blueprint ist eine Reihe von zusammenhängenden, aber subtil unterschiedlichen Ideen. Der Begriff aus dem Projektmanagement bezieht sich auch auf eine grafische Darstellung des Softwaredesigns. Er bietet eine zusammenfassende visuelle Darstellung eines komplexen Projekts oder Konzepts.

Fallstudie

Eine Fallstudie ist eine ausführliche Geschichte über reale Probleme und die Anwendung von Konzepten in der Gesellschaft. In diesem Projektmanagement-Begriff finden Sie viele Anekdoten, die den theoretischen Konzepten einen praktischen Aspekt verleihen.

Kosten-Leistungs-Index

Bei der Bewertung der Leistung eines Projekts in Bezug auf das Budget zeigt die Kennzahl Cost Performance Index (CPI), ob das Projekt kosteneffizient ist. Liegt es innerhalb, unterhalb oder außerhalb des Budgets? Die Formel lautet CPI= verdienter Wert (EV) / tatsächliche Kosten (AC).

Critical Chain Project Management

Ein Managementansatz, der eine Reihe von Aufgaben, Zeitplänen und Ressourcen integriert, die erforderlich sind, um die rechtzeitige Fertigstellung eines Projekts innerhalb des Budgets zu gewährleisten. Er bewertet die Fähigkeit eines Teams, ein Projekt auf der Grundlage der Bedürfnisse und der ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen abzuschließen.

Methode des kritischen Pfades

Die Methode des kritischen Pfades ermittelt die wesentlichen Elemente, die für die Durchführung einer Aufgabe erforderlich sind. Es geht um die Verbesserung der Effizienz durch irrelevante und zeitraubende Aktivitäten eliminiert werden . Bei Bedarf können mehr Ressourcen für kritische Aufgaben eingesetzt werden, um den Projektabschluss zu beschleunigen.

Der kritische Pfad prüft alle Aufgaben im Diagramm und bestimmt die Aufgaben, deren Anpassung sich auf den Gesamttermin des Projekts auswirken würde

Kritischer Erfolgsfaktor

67 % der Projekte scheitern aufgrund von Missmanagement bei Zeit oder Geld. Kluge Projektmanager vermeiden Probleme, indem sie einen strategischen Plan formulieren. Die kritischen Erfolgsfaktoren bilden den strategischen Plan oder Arbeitsplan, der ein erfolgreiches Projekt garantiert.

Projektmanager sollten verschiedene kritische Faktoren identifizieren, wie zum Beispiel anforderungen , Meilensteine, liefergegenstände , Software und offene Kommunikationspläne.

Abhängigkeiten

Zusammenhänge im Projektmanagement treten auf, wenn eine Aufgabe, eine Bedingung oder ein Ereignis von der Erledigung einer vorherigen Aufgabe oder einer Nachfolgeaufgabe abhängt. Abhängigkeiten geben eine vorrangige Richtung vor beziehungen zwischen Aufgaben und ihrer Reihenfolge, um einen stabilen Arbeitsablauf zu gewährleisten.

Wie man eine Abhängigkeit zu einer Beziehung in ClickUp hinzufügt

Earned Value Management

Das Projektmanagement erfordert eine quantitative Methodik zur ständigen Bewertung des Projektfortschritts. Das Earned Value Management liefert Parameter zur Bewertung des Projektfortschritts im Vergleich zum Zeitplan und zum Budget. Die Projektmanager nutzen diese Messgrößen, um das Projekt zu prognostizieren und sich auf auftretende Abweichungen einzustellen.

F-L: Fast Tracking zur Vorlaufzeit

Fast Tracking

Manchmal gerät ein Projekt im Zeitplan ins Hintertreffen. Burnout, Ressourcenmangel, unklare Ziele und schlechte Kommunikation sind dafür verantwortlich, aber das ändert nichts an der Notwendigkeit, Meilensteine zu erreichen. Wie denn sonst, wenn nicht durch Beschleunigung des Projekts mit Hilfe von Tricks zur Terminkompression! Zum Fast-Tracking gehören daher Taktiken wie überschneidungen von Aufgaben oder deren parallele Ausführung um das Projekt bis zum ursprünglichen Liefertermin abzuschließen.

Flussdiagramm

Als Problemlösungsinstrument verbindet es die einzelnen Abschnitte eines Projekts und verbessert den Informationsfluss und die Informationsverarbeitung. Darüber hinaus kann ein flussdiagramm-Software kann auch andere Funktionen erfüllen, z. B. die Vereinfachung komplexer Konzepte, um sie leichter zu veranschaulichen und zu verstehen.

Iterativer inkrementeller Prozess/Entwicklung

Bei einem iterativen Softwareentwicklungsmodell werden die Aktivitäten in Zyklen oder Iterationen wiederholt. Es führt zur Produktion einer neuen Version der Software, bis die gewünschte oder beste Version entwickelt ist.

Bei der inkrementellen Methode wird die Softwareentwicklungsaufgabe in kleine Teile zerlegt. Die Entwicklung jedes Teils verbessert den vorhergehenden, so dass das Projekt schrittweise voranschreitet. Der iterative inkrementelle Prozess, da haben Sie recht, kombiniert diese beiden sich ergänzenden Ansätze, so dass Verbesserungen an einem Projekt in jeder Phase der Entwicklung und nicht auf lineare Art und Weise erfolgen.

Kanban-Tafel

A Kanban-Tafel ermöglicht es Ihnen, ausstehende, in Arbeit befindliche und abgeschlossene Aufgaben in Echtzeit zu sehen. Bei der Kanban-Methode wird ein Projekt in einzelne Aufgaben aufgeteilt. Bei dieser Methode verwenden Sie Haftnotizen oder Kanban-Karten, um die Aufgaben visuell darzustellen.

Die Kanban-Tafel liefert Informationen, die Managern helfen, irrelevante und überflüssige Aufgaben zu eliminieren. Sie erhöht die Produktivität der Teams, da sie sich stärker auf die entscheidenden Elemente des Entwicklungsprozesses konzentrieren können.

Eine Kanban-Tafel hilft Ihnen, Ihre laufenden Arbeiten zu visualisieren und die Effizienz zu maximieren

Key Performance Indicators

Ein effektives Projektmanagement erfordert eine klare Gliederung der Ziele und Vorgaben. Doch wie ordnen und bewerten Sie diese nach ihrer Priorität? Hier kommen die Key Performance Indicators ins Spiel, die Folgendes bieten metriken zur Messung Ihrer Leistung bei der Erfüllung wichtiger Ziele.

Der Indikator verfolgt nur die Leistung bei den wichtigsten Zielen. Die wichtigsten Leistungsindikatoren hängen davon ab, was ein Unternehmen als übergeordneten Indikator zur Messung seines Erfolgs betrachtet.

Vorlaufzeit Vorlaufzeit bezeichnet die Zeit, die benötigt wird, um einen Auftrag zu erfüllen, nachdem ein Kunde ihn erteilt hat. Sie gibt einen Hinweis auf die Leistungsfähigkeit des Unternehmens, da sie sich direkt auf die Arbeitsleistung und die Kundenzufriedenheit auswirkt, unabhängig von der Phase oder Art des Projekts. Es dreht sich um:

Produktentstehung oder -entwicklung: die Zeit, die ein gewünschtes Produkt braucht, um auf den Markt zu kommen

Lieferkettenmanagement: die Zeit von der Auftragserteilung bis zum Eintreffen des Produkts beim Kunden

Projektmanagement: die Gesamtdauer für die Durchführung aller für das Projekt erforderlichen Aufgaben

M-P: Besprechungsagenda zum Projektzeitplan

Tagesordnung

Eine offene und effektive Kommunikation in Teambesprechungen hilft den Mitgliedern, Ziele und Vorgaben im Auge zu behalten. Um das Beste aus einer Besprechung herauszuholen, ist eine besprechungsagenda die einen Überblick über die Themen gibt, die in der Sitzung besprochen werden sollen. Eine einfache oder formelle Tagesordnung verhindert, dass Zeit mit banalen Dingen vergeudet wird, man vom Thema abschweift und wichtige Projektfragen nicht behandelt werden.

Sie sollten die anderen Teammitglieder bei der Aufstellung der Tagesordnung konsultieren, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich vorzubereiten. Außerdem sollten sie wissen, was sie vor und nach der Besprechung zu tun haben und welche Rolle sie in der Besprechung spielen.

Besprechungsprotokolle

Wenn Sie an einer Besprechung teilgenommen haben, nehmen Sie vielleicht eine persönliche Liste mit, in der Sie Ihre Eindrücke aus den Diskussionen und Präsentationen festhalten. Dies sind beiläufige Notizen oder Besprechungsnotizen. Sie sind keine Sitzungsprotokolle. Sitzungsprotokolle sind eine offizielle Version Ihrer Sitzungsnotizen und werden von allen Teilnehmern einstimmig als wahrheitsgetreue Aufzeichnung aller in der Sitzung besprochenen oder geschehenen Dinge genehmigt.

Meilenstein

Jedes Projekt hat wichtige Errungenschaften oder Kontrollpunkte, die dazu dienen, Folgendes zu identifizieren wichtige Etappen in der Entwicklung eines Projekts . Ein Meilenstein weist also auf ein bedeutendes Ereignis in projektentwicklung . Es hilft einem Team, seinen Fortschritt im Vergleich zu seinen Zielen zu verfolgen.

Ohne sie wäre es unmöglich, einen Überblick über die Fristen zu gewinnen oder das Projekt zu strukturieren. Verschiedene Manager nutzen Faktoren wie spezifische Fälligkeitstermine gemäß dem Projektplan oder die Erlangung von Genehmigungen der Projektbeteiligten, um Meilensteine zu entwickeln.

Wie man einen Meilenstein in ClickUp hinzufügt

Mind Maps

Wenn Sie sich einen Baum mit mehreren Ästen vorstellen, sind Sie auf dem besten Weg, dieses Mind-Map-Konzept zu begreifen. A mind Map definiert ein Schlüsselkonzept mit verwandten Ideen oder Unterkonzepten, die sich daraus ergeben. Sie sind bei der Planung und dem Management von Fern- und internen Projekten sehr nützlich. Jeder Zweig einer Mind Map hat ein Schlüsselwort oder ein Bild, das von ihm ausgeht. Das gesamte Bild wird durch verschiedene Farben lebendig, um jeden Abschnitt zu definieren. Es verknüpft Ideen mit dem Hauptkonzept für Problemlösung, Organisation, Brainstorming und Planung.

Mind Maps ordnen Informationen in einer Hierarchie, um Beziehungen aufzuzeigen

Leitbild

Wenn Sie gebeten würden, Ihr Unternehmen zu beschreiben, hätten Sie eine Menge zu sagen: seine Bedeutung für die Branche oder die Gesellschaft, den geografischen Standort, seine Tätigkeiten, sein Ziel, die Art seiner Dienstleistungen oder Produkte, seine Kunden und vieles mehr. Fassen Sie dies in einem Satz zusammen, und Sie haben das Leitbild Ihres Unternehmens! Ein gutes Leitbild ist ein Verkaufsargument, wenn es die Bedürfnisse seiner Kunden oder die von ihm angebotenen Lösungen erkennt.

Zielsetzung

Die Entwicklung eines Unternehmens oder die Durchführung eines Projekts muss nicht kompliziert sein, wenn Sie ein klares Ziel haben. Ein Ziel oder eine Zielsetzung umfasst die ziele, die Sie sich setzen, um Ihre Aufgaben oder Tätigkeiten zu steuern . Dadurch können Sie die Verantwortlichkeit erhöhen, Probleme erkennen und lösen und sich auf Bereiche konzentrieren, die verbessert werden müssen. Es unterstützt die Vision Ihres Unternehmens, wie sie im Leitbild festgehalten ist. Wenn Sie Ihr Ziel erreichen, haben Sie Ihr Ziel erreicht.

Projektaktivitäten

Eine Projektaktivität ist eine Aufgabe mit Teilaufgaben, die zu ihr gehören. Der Abschluss der Teilaufgaben führt zum Erreichen des Meilensteins oder der Hauptaufgabe. In einem Fall, in dem die Hauptaufgabe die Erstellung einer Präsentation ist, würden die Teilaufgaben beispielsweise Folgendes umfassen: Sammeln von Inhalten, Entwerfen des Foliendokuments, Besprechung mit den wichtigsten Beteiligten und Erstellen der endgültigen Arbeitsergebnisse.

Projektbudget

A projektbudget gibt die geschätzten oder voraussichtlichen Gesamtausgaben oder -kosten an, die für den Abschluss eines Projekts innerhalb eines bestimmten Zeitraums erforderlich sind. Es zeigt die Kosten in jeder Phase des Lebenszyklus des Projekts auf. Fehlkalkulationen bei den Haushaltsanforderungen können zu Defiziten oder zur Fehlverwendung von Mitteln führen, die die Ergebnisse beeinträchtigen würden. Das Budget eines Projekts ist ein Faktor bei der Projektgenehmigung, der die Leistung misst.

Berechnungen zwischen Feldern einer Aufgabe mit einfachen und erweiterten Formeln durchführen

Projektleistungen

Die zu erbringenden Leistungen sind die ergebnisse der Aktivitäten die ein Projekt ausmachen. Dies bedeutet, dass projektleistungen sind nicht das Endergebnis eines Projekts. Projektleistungen sind Dienstleistungen oder Produkte, die im Rahmen eines Projekts erbracht und an einen Kunden geliefert werden. Ein Ergebnis muss die Zustimmung der Beteiligten haben und eine bestimmte Rolle bei der Erreichung der Projektziele spielen.

Projektziele

Jedes Projekt beginnt mit einer Zielsetzung einer klaren Aussage über das gewünschte Ergebnis . Diese Aussagen definieren die Projektziele, indem sie die Gesamtprojektion dessen, was mit dem Projekt erreicht werden soll, darlegen. Wenn Projektziele nur Ergebnisse definieren, werden sie vage.

Sie können der Mehrdeutigkeit entgegenwirken, indem Sie die Ziele auf bestimmte Aspekte des Projekts wie Zeit-, Leistungs- und Ressourcenziele eingrenzen. Wenn Sie also planen, im kommenden Jahr 20 neue Kunden zu gewinnen, müssen Sie prüfen, ob Ihr Ziel erreichbar, zeitlich begrenzt, quantifizierbar, realistisch und spezifisch ist, damit es als gültiges Projektziel gelten kann.

Ein Projektziel gibt einen Gesamtüberblick darüber, was mit dem Projekt erreicht werden soll

Projektlebenszyklus

Man sagt, dass so ziemlich alles einen Anfang und ein Ende hat. Das gilt auch für Ihr Projekt. A projektlebenszyklus ist ein Prozess, den ein Projekt von seinem Beginn bis zu seinem Ende durchläuft. Ein beängstigender Gedanke, wenn man bedenkt, dass es darum geht, alle Aspekte zu managen, die einen Projektlebenszyklus ausmachen: die Ergebnisse, das Team, den Prozess und die Bedürfnisse der Kunden.

Project Management Institute

Dieser gemeinnützige Verband bietet Programmmanagern und Projektmanagern eine professionelle Mitgliedschaft. Darüber hinaus bietet das PMI seinen Mitgliedern die Möglichkeit Akkreditierung zum Project Management Professional die in der ganzen Welt anerkannt ist. Dieser Nachweis bietet Arbeitgebern und Kunden Vertrauen in die Qualifikationen des Fachmanns bei der Verwaltung von Projekten. Wenn man bedenkt, wie viele Ressourcen in Projekte gesteckt werden, lohnt es sich, dafür zu sorgen, dass Ihr Team von einem zertifizierten Fachmann geleitet wird.

Projektleiter

Diese Person trägt die Verantwortung für die Planung und Leitung eines Projekts bis zu dessen Abschluss, indem sie dafür sorgt, dass Termine, Budget und Ergebnisse im Auge behalten werden. Sie gibt die Richtung des Projektlebenszyklus vor durch die Nutzung von Ressourcen zur Maximierung der Effizienz, die Senkung der Kosten bei gleichzeitiger Steigerung der Einnahmen und die Gestaltung der allgemeinen Aufgaben und Ziele der Organisation. Die spezifischen Aufgaben eines PM hängen von der Art der Branche und der Art der beteiligten Projekte ab.

Projektziele

Ziele und Zielsetzungen sind unterschiedliche Begriffe des Projektmanagements. Projektziele sind spezifische Aussagen darüber, was Ihr Team erreichen muss, und das beabsichtigte Ergebnis der Zielerreichung ist das Ziel. Projektziele erfordern eine präzise Strategie und Mittel oder Instrumente zu ihrer Quantifizierung, z. B. ein Dashboard zur Fortschrittsverfolgung, um das Projekt auf Kurs zu halten.

Projektportfolio-Management Projektportfoliomanagement ist eine Aufgabe des Projektmanagements, bei der es um die Auswahl, Anordnung und Kontrolle eines Projekts oder Programms geht, das sich an seiner Kapazität und seinen Zielen orientiert. Es bietet einen Mehrwert, indem es Projekte auswählt, sie auf den strategischen Plan eines Unternehmens abstimmt und begrenzte Ressourcen für Synergien zwischen Projekten optimiert.

Auf diese Weise wird verhindert, dass ein Unternehmen irrelevante Projekte oder zu viele Projekte in Angriff nimmt, die aufgrund eines Mangels an angemessenem Management und Koordination zum Scheitern verurteilt sind.

Das Portfolio Dashboard Widget in ClickUp

Projektzeitplan

Sie möchten jederzeit über den Fortschritt Ihres Projekts informiert sein, insbesondere was die Abrechnung der Zeit betrifft. Die entsprechende zeitmanagement ressourcen helfen Ihnen, die Fristen im Auge zu behalten und anderen Teammitgliedern und Kunden den Projektstatus mitzuteilen. Werkzeuge für den Projektplan gehen über den traditionellen Stift, das Papier und den Kalender hinaus. Sie können Aufgaben erstellen, sie bestimmten Tagen zuordnen und ihre voraussichtlichen Start- und Endzeiten mit einem online-Kalender .

Ein Projektkalender unterstützt die Planung, Terminierung und das Ressourcenmanagement

Projektumfang

Bevor ein Projekt beginnt, muss es eine detaillierte Beschreibung aller Projektaspekte geben. Diese Aussage ist der projektumfang er umfasst Aspekte wie die erforderlichen Ressourcen, die zu erbringenden Leistungen, alle mit dem Projekt verbundenen Aufgaben oder Phasen, Grenzen und Zeitpläne. Er ist die Rechtfertigung für ein Projekt und dokumentiert dessen spezifische Ziele und Erfolgsmaßstäbe.

Projektbeteiligte

A projektbeteiligte ist eine Person, Gruppe oder Organisation, die ein Interesse an den Aktivitäten eines Projekts hat oder auf irgendeiner Ebene daran beteiligt ist. Diese Personen können direkt vom Projekt profitieren oder verlieren. Gute Manager müssen die Stakeholder und ihre Rollen und Bedürfnisse identifizieren und ihnen den Projektumfang mitteilen.

Projektzeitplan

Ein Projekt muss einen Zeitplan haben. Doch nicht immer laufen die Dinge wie geplant, und Situationen wie verspätete Meilensteine und Rückstände machen Projekten zu schaffen. A projektzeitplan ist eine chronologische Anordnung der wichtigsten Ereignisse und Aufgaben eines Projekts, um die Einhaltung des Zeitplans zu gewährleisten. Sie erfasst und kommuniziert Fristen, Aufgabenabhängigkeiten, spezifische Aufgaben und voraussichtliche Aufgabendauern an verschiedene Beteiligte.

Q-W: Qualitätssicherung im Wasserfall-Projektmanagement

Qualitätssicherung

Einer der wichtigsten Begriffe des Projektmanagements ist Die Qualitätssicherung , die eine grundsatz des Projektmanagements das ein Unternehmen davor bewahrt, Fehler zu vergrößern und Risiken zu vermeiden. Es leitet die Manager bei der Entwicklung von Qualitätsleistungen, der Festlegung von Standards für hervorragende Leistungen und der Beseitigung von Fallstricken. Die Qualitätssicherung konzentriert sich daher nicht nur auf die Lieferung eines Gesamtpakets, sondern auch auf die besten Ergebnisse in der Branche, um einen Kundenstamm zu erhalten und auszubauen.

Qualitätsmanagement

Projektmanager streben nicht nach einem einmaligen Erfolg, sondern nach einer kontinuierlichen Leistung. Das Qualitätsmanagement sorgt dafür, dass während des gesamten Lebenszyklus eines Projekts gleichbleibend hochwertige Dienstleistungen, Produkte oder andere Leistungen erbracht werden. Zu den identifizierbaren Merkmalen gehören Funktionalität, Leistung, Eignung, Konsistenz und Zuverlässigkeit. Eine Organisation legt ihre Standards für die Messung dieser Merkmale projektspezifisch fest.

Qualitätsplanung

Dieser Aspekt der Projektplanung hilft dabei, die Prioritäten eines Projekts festzulegen. Sie erfolgt in der Planungsphase und hilft dem Team und dem Manager, sich auf die kritischen Punkte zu einigen, die zu einem erfolgreichen Projekt führen. Er listet die erforderlichen Ressourcen, die Aufgaben und die Ziele auf. Darüber hinaus werden in diesem Schritt die Qualitätsstandards festgelegt, die das Projekt erfüllen muss.

RACI-Diagramm

A RACI-Diagramm ist ein Diagramm, das den Grad der Beteiligung einer Person an einem Projekt abbildet, so dass jeder die Rollen und Verantwortlichkeiten klar versteht. RACI ist ein Akronym, das für Responsible, Accountable, Consulted, und Informed steht. Dieses Diagramm fördert die Kommunikation und definiert die Verantwortlichkeit, so dass die Aktivitäten im projektzeitplan sich dementsprechend ohne Verwirrung bewegen.

Ressourcenzuteilung

Effizientes und qualitativ hochwertiges Management erfordert ressourcenzuweisung sie ist die strategische Positionierung der verfügbaren Ressourcen zur Unterstützung der für sie vorgesehenen Aufgaben. Sie führt zu einem reibungslosen Projektablauf, hält die Produktivität aufrecht und sorgt für die Kosteneffizienz des Projekts. Die Verfügbarkeit von Ressourcen und die Anforderungen des Kunden können jedoch die Ressourcenzuweisung beeinflussen.

Die Ressourcenzuweisung ist der Prozess der strategischen Zuweisung von Ressourcen zur Erreichung von Projektzielen

Ressourcennivellierung Ressourcennivellierung ist eine Managementtechnik, die die Ressourcenzuteilung rationalisiert, sie mit dem Projektplan in Einklang bringt und schließlich verhindert, dass einem Projekt zu viele oder zu wenige Ressourcen zugewiesen werden. Wenn dies jedoch nicht richtig gemacht wird, können die Ressourcen einem Projekt entweder keinen optimalen Dienst erweisen oder ihre optimale Auslastung nicht erreichen, was zu einer Verschwendung führt. Daher sollten Sie Lücken in den Projektressourcen erkennen, realistische Schätzungen der benötigten Ressourcen vornehmen und

eine Liste mit Prioritäten erstellen für den Umgang mit Ressourcen und Aufgaben.

Ressourcen-Management

Ressourcen geben Organisationen und Projekten Leben, ohne die sie mit Sicherheit scheitern werden. Verwaltung der Ressourcen hält solche schlimmen Folgen in Schach. Es definiert die Strategien, die mit der Planung, Organisation und Verteilung von Ressourcen verbunden sind. Es ist Teil des Projektmanagements und steuert immaterielle und materielle Ressourcen.

Risikomanagement

Das Risikomanagement identifiziert, bewertet und entschärft mögliche Bedrohungen für Projekte. Es untersucht, wie sich die Ziele und Ergebnisse eines Projekts aufgrund der Risiken verändern können. Der Prozess dokumentiert zu erwartende Engpässe und Möglichkeiten zu deren Überwindung.

Scope Creep

Scope Creep bezeichnet ein Phänomen, bei dem die Leistungen und Anforderungen eines Projekts mit dem Projektfortschritt zunehmen. Es belastet die Ressourcen, da es sich um aktivitäten außerhalb des Projektumfangs . Durch diesen zusätzlichen Druck auf das Team, die Ressourcen und die Zeit verliert das Projekt die Richtung und gerät ins Trudeln oder scheitert.

Scrum

Scrum ist eine agile Projektmanagement-Lösung die Projekte in kleine Abschnitte, so genannte Sprints, unterteilt. Die iterierten Sprints dauern zwischen zwei Wochen und einem Monat. Bei jedem Sprint wird Kundenfeedback gesammelt und ein Scrum Board verwendet, um die Sprint-Ziele und -Aufgaben zu dokumentieren, damit das Projekttempo beibehalten oder verbessert werden kann.

Scrum-Projektmanagement Scrum-Projektmanagement ist eine Abkehr von der traditionellen Projektmanagement-Methode, bei der ein Kunde das Produkt eines Projekts erst nach dessen Abschluss sieht. Dadurch hatte der Kunde keine Möglichkeit, vor Abschluss des Projekts Feedback zu geben. Das Scrum-Projektmanagement unterteilt ein Projekt in Rollen, Artefakte und Ereignisse.

Diese drei sind Werkzeuge und Rollen, mit denen das Programm ein komplexes Projekt in Abschnitte unterteilt, die Sprints genannt werden und zwischen zwei und vier Wochen dauern. Am Ende eines Sprints gibt der Kunde Feedback, um das Managementteam bei der Entwicklung des bestmöglichen und gewünschten Produkts oder Dienstes für den Kunden zu unterstützen.

Sprint

A sprint ist ein bestimmter oder fester Zeitraum der zwischen einer und vier Wochen dauert. Er ist ein Entwicklungszyklus im Leben eines Projekts. Ein Scrum-Sprint entsteht also aus dem aufteilung eines Projekts in kleine Boxen oder Aufgaben die abgeschlossen und von den Beteiligten genehmigt werden müssen, bevor man zur nächsten Phase übergehen kann.

Anzeigen von Sprint-Listen in ClickUp

Story Point

Am Ende eines Sprints ordnet ein Team Einheiten zu, um Feedback über den Aufwand zu geben, der für die Umsetzung eines Backlogs für eine Aufgabe oder ein Element im Projekt erforderlich ist. Diese Metrik quantifiziert den abstrakten Aspekt der Implementierung eines geschichte des Kunden hinsichtlich der damit verbundenen Risiken, Komplexität und des Aufwands. Sie findet im Backlog des Produkts statt.

Wasserfall-Projektmanagement

Diese lineare Projektmanagement-Methodik beschreibt ein sequentielles Verfahren zum Abschluss eines Projekts. Es erfordert den Abschluss einer Phase, bevor man zur nächsten übergeht, und die Schritte oder Phasen fließen oder fallen ineinander wie Wasser in einem Wasserfall. Es ist zwar nicht so flexibel wie die neueren Managementlösungen, folgt aber dennoch den üblichen Phasen des Projektmanagements.

Mit diesen Begriffen des Projektmanagements in der Tasche fällt es Ihnen nun leicht, die Ressourcen zu verstehen und zu maximieren, um das Beste aus Ihrem Projekt herauszuholen aufgaben des Projektmanagements . Registrieren Sie sich für ClickUp's Blog-Newsletter für weitere Projektmanagement-Einsichten und umsetzbare Tipps direkt in Ihren Posteingang zu erhalten! 📧