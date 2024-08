11 beste Projektplanungssoftware für Teams im Jahr 2024

Jedes Projekt profitiert von Software zur Verbesserung der Teamleistung - von der Erleichterung einer Hausrenovierung bis hin zur Organisation von mehrstufigen Marketingkampagnen.

Mit der Fähigkeit, zu planen, zu verfolgen und verwaltung von Projektzeitplänen , Aufgaben und Ressourcen in Echtzeit zu verwalten, ist die Projektplanungssoftware ein unverzichtbares Werkzeug für Projektmanager und Teammitglieder.

Ob es Ihrem Team hilft, mehrere Projekte zu verwalten, die Leistung zu verfolgen oder ressourcen planen das richtige Projektplanungswerkzeug kann den Unterschied zwischen einem gewinnbringenden Ergebnis und einem verpassten Projektabschluss ausmachen!

Wenn Sie unter Zeitdruck stehen und bei Ihrem nächsten Projekt vorankommen wollen, sollten Sie ClickUp's Kalender Planer Vorlage um die Aufgaben, Meetings und Events Ihres Teams auf einer Plattform zu sammeln! 🗓️

Worauf sollten Sie bei einer Projektplanungssoftware achten?

Projektmanager sollten nach einer flexiblen Projektmanagement-Planungssoftware suchen, die Transparenz in jede Aufgabe, Aktivität und Besprechung bringt.

Moderne Teams arbeiten funktionsübergreifend mit anderen Abteilungen und eng mit den Beteiligten zusammen, um die projektumfang , Ziele, und zu erbringende Leistungen . Die projektzeitplan muss wöchentlich (wenn nicht täglich) gepflegt werden. Die Nutzung einer Plattform zur Zusammenführung von Teams und Arbeit ist der beste Weg, um zu vermeiden umfangsverschleppung oder Produktivitätsblocker.

Hier sind die wichtigsten Projektplanungsfunktionen, die Sie bei der Auswahl einer Lösung berücksichtigen sollten:

Anpassbare Berichte , die auf die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen von Projektmanagern, Stakeholdern, Führungskräften oder Kunden zugeschnitten sind

, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen von Projektmanagern, Stakeholdern, Führungskräften oder Kunden zugeschnitten sind Kollaborationstools wie Gruppenchat, Dateifreigabe und zugewiesene Kommentare, um in Verbindung zu bleiben und über die neuesten Fortschritte informiert zu werden

wie Gruppenchat, Dateifreigabe und zugewiesene Kommentare, um in Verbindung zu bleiben und über die neuesten Fortschritte informiert zu werden Intuitive Kalender und Gantt-Diagramme zum Einrichten von Aufgabenabhängigkeiten, Zuweisen von Ressourcen und Anzeigen mehrerer Projekte nebeneinander

zum Einrichten von Aufgabenabhängigkeiten, Zuweisen von Ressourcen und Anzeigen mehrerer Projekte nebeneinander Budgetverwaltung zur Überwachung der Projektausgaben, Verfolgung des Fortschritts im Vergleich zu den Kosten undprojektbudgets zu verwalten *Ressourcenmanagement für die Zuweisung von Ressourcen zu Aufgaben und die Verfolgung vonressourcenkapazität *Erweiterte Suchfunktionen zum Filtern von Projekten nach Datum, Budget, Ressourcen, Projektname und mehr

zur Überwachung der Projektausgaben, Verfolgung des Fortschritts im Vergleich zu den Kosten undprojektbudgets zu verwalten *Ressourcenmanagement für die Zuweisung von Ressourcen zu Aufgaben und die Verfolgung vonressourcenkapazität *Erweiterte Suchfunktionen zum Filtern von Projekten nach Datum, Budget, Ressourcen, Projektname und mehr Automatisierte Workflows zur Erstellung von Regeln und Automatisierungsskripten für eine bessere Aufgabenverwaltung

zur Erstellung von Regeln und Automatisierungsskripten für eine bessere Aufgabenverwaltung Skalierbare Hierarchie zur Verwaltung kleiner Projekte oder großer, komplexer Projekte

Mit diesen Schlüsselfunktionen im Hinterkopf, lassen Sie uns die beste Planungssoftware auspacken! ⚡️

Planen Sie mehrere Projekte, verwalten Sie Abhängigkeiten und setzen Sie Prioritäten in Ihrer Projektzeitleiste mit der Gantt-Diagramm-Ansicht

ClickUp ist eine Produktivitätsplattform, die für Teams entwickelt wurde, um ihre Arbeit effizient und von einem Ort aus zu verwalten. Die fortschrittlichen, anpassbaren Funktionen erleichtern die Erstellung detaillierter Projektpläne und deren Visualisierung aus verschiedenen Blickwinkeln. Verwenden Sie ClickUp's Kalenderansicht und die Google-Kalender-Integration sorgen dafür, dass alle auf der gleichen Seite sind, unabhängig von ihrer Postleitzahl!

Im Alltag haben Teams, die in ClickUp zusammenarbeiten, alle ihre Arbeiten und Dokumente in Reichweite. Starten Sie Zoom-Meetings innerhalb einer Aufgabe, bearbeiten Sie Aufgaben im Pulk, und aufgaben planen in einem Kalender durch einfaches Ziehen und Ablegen.

ClickUp beste Eigenschaften

ClickUp Einschränkungen

So viele leistungsstarke Tools für die Zusammenarbeit können für manche Benutzer eine Lernkurve darstellen

Nicht alle Ansichten sind in der mobilen App verfügbar - noch nicht

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7 pro Benutzer pro Monat

: $7 pro Benutzer pro Monat Business : $12 pro Benutzer pro Monat

: $12 pro Benutzer pro Monat Unternehmen : Kontakt für Preise ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (6.500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (6.500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

2. Toggl Plan

über Toggl Plan Toggl Plan ist ein projektmanagement-Software entwickelt, um Projekte effizient zu verwalten. Mit Toggl Plan können Benutzer Aufgaben erstellen, Ressourcen zuweisen, Fristen setzen und den Fortschritt in Echtzeit verfolgen. Das Tool ist sowohl auf dem Desktop als auch auf mobilen Geräten verfügbar und macht es einfach, von überall aus mit Projekten Schritt zu halten.

Die Plattform ermöglicht außerdem eine mühelose Zusammenarbeit, da Teammitglieder Aufgaben kommentieren und Dateien oder Screenshots direkt aus der App heraus teilen können. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die leistungsstarken Funktionen helfen Teams, organisiert zu bleiben, Zeit zu sparen und schneller Ergebnisse zu erzielen.

Toggl Plan beste Eigenschaften

Tools für die Zusammenarbeit bei Aufgaben zur Organisation von Dateianhängen, Feedback und checklisten * Visuelles Workload-Management und wiederkehrende Aufgaben

Übersicht der Teampläne auf einem Bildschirm

Drag-and-Drop-Planung auf Zeitleisten

Bidirektionale Integration mit Toggl Track

Einschränkungen von Toggl Plan

Der Zugriff auf alle Funktionen in der App kann schwieriger sein als in der Web-Version

Nicht geeignet für die Verwaltung mehrerer Projekte mit funktionsübergreifenden Arbeitsabläufen

Toggl Plan Preise

Team : $8 pro Benutzer pro Monat

: $8 pro Benutzer pro Monat Business: $13.35 pro Benutzer pro Monat

Toggl Plan Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (30+ Bewertungen)

: 4.3/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

3. GanttPRO

über GanttPRO GanttPRO ist eine Projektmanagement-Plattform, die entwickelt wurde, um Einzelpersonen und Unternehmen bei der Verwaltung und Zusammenarbeit an ihren Projekten zu unterstützen. Es bietet Benutzern Projektplanungsfunktionen, um dynamische Gantt-Diagramme für mehrere Projekte zu erstellen, Aufgabenlisten einzurichten, Aufgaben an Teammitglieder zuzuweisen und den Status von Ressourcen zu überprüfen.

Die Software bietet außerdem zeitplan-Vorlagen für verschiedene Projekttypen, um schnell Projektpläne zu erstellen, ohne bei Null anfangen zu müssen. Darüber hinaus bietet es Tools für die Zusammenarbeit wie Echtzeit-Chat und Kommentarfunktionen, damit Teams effektiv kommunizieren und Aufgaben effizient koordinieren können.

GanttPRO beste Eigenschaften

Berichte mit Details zu Projektaufgaben, Projekten, Benutzern und mehr

Projektplanungswerkzeuge, einschließlich Gantt- und Board-Ansichten

Auto Scheduling zur Neuberechnung von Aufgabenabhängigkeiten

Workload-Ansicht für eine bessere Aufgabenverwaltung

PDF-, PNG-, XLSX- und XML-Dateiexporte

GanttPRO-Einschränkungen

Das Erstellen von Aufgabenabhängigkeiten kann ein komplexer Prozess während der Arbeitsablaufplanung sein

Im Vergleich zu anderen Projektplanungsprogrammen fehlen verschiedene Projektansichten

Preise für GanttPRO

Basic : $7,99 pro Benutzer und Monat

: $7,99 pro Benutzer und Monat PRO : $12.99 pro Benutzer pro Monat

: $12.99 pro Benutzer pro Monat Business : $19.99 pro Benutzer pro Monat

: $19.99 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: 13,35 $ pro Benutzer pro Monat

GanttPRO Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.8/5 (400+ Bewertungen)

: 4.8/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (400+ Bewertungen)

4. Wrike

über WrikeWrike ist eine Cloud-basierte Plattform für Projektmanagement und Workflow-Zusammenarbeit, die Teams bei der Planung, Verwaltung und Analyse ihrer Arbeit unterstützt. Es bietet Funktionen wie Aufgabenlisten, Gantt-Diagramme, Kanban-Boards und benutzerdefinierte Dashboards, team-Kalender , Dateifreigabe und mehr.

Die Plattform bietet auch Werkzeuge für die Projektplanung sowie berichterstattung über den Fortschritt der Projekte in Echtzeit nachverfolgt werden kann. Wrike lässt sich mit anderen beliebten Apps wie Slack und Zapier integrieren, was es noch einfacher macht, Ihr Team zu organisieren. Mit Wrike können Sie an Projekten mit Teams innerhalb und außerhalb Ihrer Organisation zusammenarbeiten!

Die besten Funktionen von Wrike

Analyse des kritischen Pfades, Schnappschüsse und Baselining in Gantt-Diagrammen

Microsoft Projekt datei-Importer

Abhängigkeiten und Meilensteine

Massenweise Neuplanung von Aufgaben

Gemeinsam nutzbare Vorgangsverknüpfungen

Wrike-Einschränkungen

Es fehlt ein Dokumentenmanagementsystem (bessere Optionen finden Sie inAlternativen zu Wrike)

Keine unabhängige Notizfunktion

Wrike Preise

Kostenlose Version

Team : $9,80 pro Benutzer pro Monat

: $9,80 pro Benutzer pro Monat Business : $24,80 pro Benutzer pro Monat

: $24,80 pro Benutzer pro Monat Unternehmen : Kontaktieren Sie Wrike für Details

: Kontaktieren Sie Wrike für Details Pinnacle: Kontaktieren Sie Wrike für Details

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (3.200+ Bewertungen)

: 4.2/5 (3.200+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2,300+ Bewertungen)

5. Bienenstock

über HiveHive ist eine Projektmanagement-Plattform mit Funktionen wie Aufgabenmanagement, Teamkommunikation und ressourcenzuweisung für eine erfolgreiche Projektplanung. Hive bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die es einfach macht für teams zur Zusammenarbeit und von überall aus an Aufgaben zu arbeiten. Mit der Möglichkeit, Aufgaben zuzuweisen und Fristen zu setzen, projektstatus verfolgen hive bietet Teams die Möglichkeit, den Projektstatus zu verfolgen und Benachrichtigungen zu erhalten, damit sie den Überblick behalten und ihre Termine einhalten können.

Einer der Hauptvorteile von Hive ist die Visualisierung von Zeitplänen und Abhängigkeiten in der Projektplanung. Mit Hive können Teams Gantt-Diagramme erstellen, die einen klaren Überblick über den Projektzeitplan geben, einschließlich der Abhängigkeiten von Aufgaben und Meilensteinen.

Dank dieser Visualisierung können Teams mögliche Hindernisse erkennen und den Zeitplan ihres Projekts entsprechend anpassen, um sicherzustellen, dass sie ihre Projektziele erreichen.

Hive beste Eigenschaften

Darstellung von Projektzeitplänen, Baselines, Meilensteinen und Abhängigkeiten in einer Gantt-Ansicht

Workspace Dashboard zur Visualisierung aller Aktivitäten auf der Plattform

Hive Notes für die Zusammenarbeit mit Teammitgliedern in Echtzeit

Übergeordnete Projekte mit untergeordneten Projekten in einer flexiblen Hierarchie

Integrierte Chat-Funktionalität

Hive-Einschränkungen

Teure Preispläne im Vergleich zu anderer Projektplanungssoftware

Begrenzte Multitasking- und Rich-Text-Bearbeitungsfunktionen

Preise für Hive

Solo : Kostenlos

: Kostenlos Teams : $12 pro Monat und Benutzer

: $12 pro Monat und Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie Hive für Details

Hive Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (360+ Bewertungen)

: 4.6/5 (360+ Bewertungen) Capterra:4.5/5 (150+ Bewertungen)

6. ActiveCollab

über ActiveCollab ActiveCollab ist ein werkzeug zur Projektverwaltung das die Verwaltung von Kunden und Projektplänen für Agenturen vereinfacht. Mit der Plattform können Benutzer detaillierte Projektpläne erstellen, Aufgaben an Teammitglieder zuweisen, Fristen verwalten und in einem gemeinsamen Arbeitsbereich zusammenarbeiten.

Von einsicht in den Projektstatus bis hin zum Austausch von Feedback in Echtzeit bietet ActiveCollab eine Reihe von Funktionen, die Agenturen helfen, organisiert und auf Kurs zu bleiben. Die Plattform bietet eine kollaborative Umgebung für Teammitglieder, um Projekte zu diskutieren, Dateien auszutauschen und Fortschrittsberichte zu kommunizieren.

Die besten Funktionen von ActiveCollab

Newsfeed-E-Mails mit überfälligen Aufgaben, Aufgaben, die an diesem Tag fällig sind, sowie anstehenden Aufgaben

Beispielprojekte, um sich mit der Oberfläche der Plattform vertraut zu machen

Projektansichten einschließlich Liste, Spalte und Zeitleiste

Vier Farbthemen, einschließlich dunkel und neonfarben

Wiederkehrende, übergeordnete und untergeordnete Aufgaben

ActiveCollab-Einschränkungen

Begrenzte Skalierbarkeit fürprojektportfolio-Management* Erweiterte Berichte sind in teuren Tarifen verfügbar

Preise für ActiveCollab

Pro : $8/Monat pro Mitglied

: $8/Monat pro Mitglied Plus : $9.50/Monat für 3 Mitglieder

: $9.50/Monat für 3 Mitglieder Pro + Bezahlt werden: $11.75/Monat pro Mitglied

ActiveCollab Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (80+ Bewertungen)

: 4.3/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

7. Montag.de

über MontagMontag ist eine Projektmanagement-Plattform mit einer Reihe von Funktionen, die es den Nutzern ermöglichen, Projekte einfach zu planen, zu verwalten und gemeinsam zu bearbeiten. Mit Monday.com können Teams Aufgaben erstellen und Fristen setzen, Teammitglieder Aufgaben zuweisen, den Fortschritt verfolgen, Aufgaben kommentieren und den gesamten Projektstatus einsehen.

Die Visualisierungsfunktionen ermöglichen es Teams, den Projektstatus zu verfolgen und Daten zu visualisieren, so dass sie schnell bessere Entscheidungen treffen können. Monday bietet auch eine Zugriffskontrolle, so dass Benutzer einfach verwalten können, wer Zugriff auf die Arbeit auf der Plattform hat, sowie Integrationen mit anderen Projekt terminplanungs-Apps wie Slack und Google Drive für zusätzlichen Komfort.

Montag beste Eigenschaften

mehr als 10 Projektansichten, darunter Gantt-Diagramme und Kanban-Boards

Benutzerdefinierte Workflows mit no-code Bausteinen

Zentrale, private und gemeinsam nutzbare Arbeitsdokumente

200+ vorgefertigte Automatisierungsrezepte

Dashboards in Echtzeit

Montag Einschränkungen

Steile Lernkurve, um sich mit den Funktionen und der Schnittstelle vertraut zu machen (sieheAlternativen zu Monday)

Dashboards sind eine kostenpflichtige Premium-Funktion

Montag Preise

Einzelperson : Kostenlos für immer

: Kostenlos für immer Basis : $8 pro Nutzer und Monat, ab 3 Plätzen

: $8 pro Nutzer und Monat, ab 3 Plätzen Standard : $10 pro Benutzer pro Monat, ab 3 Plätzen

: $10 pro Benutzer pro Monat, ab 3 Plätzen Pro : $16 pro Benutzer pro Monat, ab 3 Plätzen

: $16 pro Benutzer pro Monat, ab 3 Plätzen Unternehmen: Kontaktieren Sie Montag für Details

Monday Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (7.550+ Bewertungen)

: 4.7/5 (7.550+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3.700+ Bewertungen) Vergleich Montag vs. ClickUp !

8. Google Sheets

über Google-Tabellen Google Sheets ist eine tabellenkalkulationsprogramm mit dem Teams auf einfache Weise Tabellen für die Projektplanung und -abwicklung erstellen, zusammenarbeiten und gemeinsam nutzen können. Mit Google Sheets können Teams schnell Daten in Tabellen eingeben und das Aussehen ihrer Tabelle mit Schriftarten, Farben und Formeln anpassen.

Das Tool enthält auch leistungsstarke Funktionen für die Datenanalyse mit Diagrammen und Grafiken, die einfach mit anderen Teammitgliedern geteilt werden können. Mit Google Sheets können Teams in Echtzeit zusammenarbeiten, was eine effiziente Zusammenarbeit und Kommunikation bei Projekten ermöglicht. Das Programm ist sicher und benutzerfreundlich und ermöglicht Teams den schnellen Zugriff auf ihre Dokumente von jedem Gerät aus!

Google Sheets beste Eigenschaften

Kommentare undaktionspunkte funktionalität, um Projektpläne in Bewegung zu halten

Individuelle Lösungsoptionen mit Menüpunkten und Makros mit Apps Script

Salesforce-Integration zur Verknüpfung mit Daten aus anderen Plattformen

Assistive Funktionen wie Smart Fill und Formelvorschläge

Automatisches Speichern mit Versionshistorie

Google Sheets Einschränkungen

Zur Erweiterung der Sheets-Funktionen sind Add-ons aus dem Google Workspace Marketplace erforderlich

Nicht als eigenständige Projektplanungssoftware oder Aufgabenmanagement-Tool geeignet

Preise für Google Sheets

Kostenlose Version

Business: $12 pro Nutzer und Monat

Google Sheets Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (12.000+ Bewertungen)

9. Microsoft Excel

über Microsoft Excel Microsoft Excel ist ein leistungsfähiges Tabellenkalkulationsprogramm, das von Microsoft entwickelt wurde und das Speichern, Organisieren, Analysieren und Manipulieren von Daten ermöglicht. Es kann für eine Vielzahl von Aufgaben im Zusammenhang mit der Projektplanung verwendet werden, z. B. für die Erstellung von Gantt-Diagrammen, die Verfolgung des Projektfortschritts mit Diagrammen und Tabellen, die Berechnung von Kosten und Budgets, die schnelle und effiziente Sortierung von Daten in Kategorien sowie die Erstellung und Formatierung von Diagrammen zur visuellen Darstellung von Daten.

Excel verfügt außerdem über zahlreiche Projektplanungsfunktionen wie Pivot-Tabellen und bedingte Formatierungen, die den Benutzern helfen, ihre Daten so effizient wie möglich zu verwalten, zu analysieren und zu visualisieren. Die Software kann sowohl für einfache Aufgabenlisten als auch für komplexere Diagramme wie Finanzmodelle verwendet werden.

Die besten Funktionen von Microsoft Excel

Intelligente Werkzeuge zum Erlernen von Benutzermustern und Organisieren von Daten

Moderne Formeln zur Durchführung von Berechnungen

Sparklines und Tabellen zur Vorhersage von Trends

Mobile, Desktop- und Online-Anwendungen

Benutzerdefinierte Tabellenkalkulationen

Einschränkungen von Microsoft Excel

Fehlende Funktionen für die Ressourcenplanung oder komplexe Projektplanung

Für einige Excel-Diagramme und -Grafiken ist ein Microsoft 365-Abonnement erforderlich

Preise für Microsoft Excel

Microsoft Excel ist als eigenständige Version für $159,99 oder mit einem Microsoft 365-Abonnement erhältlich

Microsoft Excel Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (18,000+ Bewertungen)

10. Teamarbeit

über TeamarbeitTeamarbeit ist eine Projektmanagement- und Kollaborationsplattform, die für Teams entwickelt wurde, um Projekte effizient zu planen, zu organisieren und zu verwalten. Die Projektplanungsplattform bietet Tools zur Verwaltung der Kommunikation zwischen den Teammitgliedern durch Chat-Nachrichten, Anrufe und Benachrichtigungen. Sie lässt sich auch mit anderen beliebten Tools wie Dropbox und Google Docs integrieren.

Die Benutzer können den Fortschritt ihrer Projekte verfolgen, indem sie Aufgaben erstellen und zuweisen, die an jeder Aufgabe geleisteten Arbeitsstunden verfolgen, Fristen und Meilensteine festlegen und den Fortschritt überwachen. Berichtsfunktionen helfen Teams bei der Überprüfung ihrer Leistung und machen es zu einer großartigen Projektplanungssoftware für Teams.

Teamwork beste Eigenschaften

Ansichten Liste, Kanban, Gantt-Diagramm, Tabelle, Alles und Meine Arbeit

Berechtigungen und Datenschutzstufen fürkunden und Mitwirkende* Abrechenbare Kosten und Kostensätze für jedes Teammitglied

Verwaltung von Ressourcen und Arbeitsbelastung

Individuelle Budgets pro Projekt

Einschränkungen der Teamarbeit

Einige sagen, dass die Einarbeitung und die Anwendung auf alle Arbeitsabläufe etwas mühsam ist

Minimale Chat-Funktionalität

Preise für Teamwork

Für immer kostenlos

Starter : $5.99 pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet

: $5.99 pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Deliver : $9,99 pro Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

: $9,99 pro Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung Erweitern : $19,99 pro Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

: $19,99 pro Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung Skala: Kontaktieren Sie Teamwork für Details

Teamwork Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (790+ Bewertungen)

Sieh dir das an Teamwork Wettbewerber* !

11. NiftyPM

über NiftyPM NiftyPM ist eine Online-Projektmanagement-Plattform, die Teams dabei hilft, zusammenzuarbeiten und den Überblick über ihre Projektpläne zu behalten. Sie vereinfacht die Arbeitsabläufe bei der Verwaltung von Projekten, Aufgaben, Ressourcen und Stakeholdern mit benutzerfreundlichen Funktionen wie Aufgabenplanung, visuellen Zeitleisten zur Verfolgung von Fortschritten und Zielen, automatischen Benachrichtigungen, um die Teammitglieder auf dem gleichen Stand zu halten, und zuverlässigen Berichten.

Das Projektplanungstool verfügt außerdem über zahlreiche Integrationen mit beliebten Business-Apps wie Dropbox, Google Drive und Slack, so dass Teams ihre Projektmanagement-Aktivitäten nahtlos mit ihren anderen Arbeitsabläufen verbinden können.

NiftyPM beste Eigenschaften

Meilenstein-Abhängigkeiten, um alle Aufgaben eines Meilensteins zu blockieren, bis die anderen Aufgaben eines Meilensteins abgeschlossen sind

Modulanpassung an die Rolle und die Bedürfnisse eines Teammitglieds in einem Projekt

Echtzeit-Automatisierung des Status "in Bearbeitung", "abgeschlossen" und "überfällig

Benutzerdefinierte Felder für zusätzliche Daten und Informationen zu Meilensteinen

Native Integrationen und benutzerdefinierte Einbettungen

NiftyPM-Einschränkungen

Im Vergleich zu anderen Projektplanungs-Tools sind teure kostenpflichtige Pläne erforderlich, um die Kernfunktionen zu nutzen

Der kostenlose Plan ist auf zwei aktive Projekte beschränkt

Preise für NiftyPM

Für immer kostenlos

Starter : $5 pro Benutzer pro Monat

: $5 pro Benutzer pro Monat Pro : $10pro Benutzer pro Monat

: $10pro Benutzer pro Monat Business : $16 pro Benutzer pro Monat

: $16 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: Kontaktieren Sie NiftyPM für Details

NiftyPM Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

Sie sind sich noch nicht sicher, welches Projektplanungs-Tool für Ihr Team am besten geeignet ist? Wir haben die Arten von Projektplanungssoftware aufgeschlüsselt, um Ihnen zu helfen, die beste Lösung zu finden:

1. Gantt-Diagramm-Software Gantt-Diagramm-Software ist eines der beliebtesten und am weitesten verbreiteten Projektplanungswerkzeuge. Es bietet eine visuelle Darstellung von Projektaufgaben, Zeitplänen und Abhängigkeiten. Mit einem Gantt-Diagramm können Sie den Projektfortschritt leicht verfolgen, potenzielle Engpässe erkennen und Anpassungen vornehmen, um eine rechtzeitige Fertigstellung zu gewährleisten. Viele Gantt-Diagramme bieten auch Funktionen für die Zusammenarbeit, mit denen Teammitglieder den Status von Aufgaben aktualisieren, Kommentare hinzufügen und effektiv kommunizieren können.

Agile Projektmanagement-Tools wurden für Teams entwickelt, die die agile Methodik anwenden. Diese Tools konzentrieren sich auf die iterative Entwicklung und ermöglichen es Teams, Projekte in kleinere, überschaubare Aufgaben, so genannte Sprints, zu unterteilen. Agile Projektmanagement-Software erleichtert die Zusammenarbeit, fördert die Transparenz und ermöglicht den Teams eine schnelle Anpassung an sich ändernde Anforderungen. Funktionen wie Kanban-Boards, User Stories und Burndown-Diagramme erleichtern die Verfolgung des Fortschritts und stellen sicher, dass Projekte pünktlich geliefert werden.

3. Software für das Ressourcenmanagement

Das Ressourcenmanagement spielt eine entscheidende Rolle bei der Projektplanung. Software für das Ressourcenmanagement unterstützt Unternehmen bei der Optimierung der Ressourcenzuweisung und stellt sicher, dass die richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit für die richtigen Aufgaben eingesetzt werden. Diese Tools bieten Echtzeittransparenz über die Verfügbarkeit von Ressourcen, die Verteilung der Arbeitslast und kapazitätsplanung . Software für das Ressourcenmanagement ermöglicht es Teams, eine Überlastung der Projektpläne zu vermeiden, Terminkonflikte zu verhindern und die Produktivität zu maximieren.

4. Software für die Methode des kritischen Pfades (CPM)

CPM-Software (Critical Path Method) ist ideal für die Verwaltung von Projektplänen mit mehreren voneinander abhängigen Aufgaben. Sie hilft bei der Ermittlung des kritischen Pfads, d. h. der Abfolge von Aufgaben, die die Gesamtdauer des Projekts bestimmt. Mit CPM-Software können Teams die Abhängigkeiten zwischen den Aufgaben analysieren, den Zeitplan für das Projekt abschätzen und mögliche Verzögerungen oder Engpässe erkennen. Indem sie sich auf den kritischen Pfad konzentrieren, können Teams Aufgaben priorisieren und Ressourcen effektiver zuweisen, um den Projekterfolg sicherzustellen.

Kollaborationstools sind für eine effektive Projektplanung unerlässlich, insbesondere für entfernte oder verteilte Teams. Diese Tools erleichtern die Kommunikation, die gemeinsame Nutzung von Dateien und die nahtlose Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern. Projektplanungsfunktionen wie Nachrichtenübermittlung in Echtzeit, Aufgabenzuweisung und gemeinsame Nutzung von Dokumenten machen es Teams leicht, in Verbindung zu bleiben und effizient zusammenzuarbeiten. Software für die Zusammenarbeit lässt sich mit Tools zur Projektplanung integrieren und bietet so eine umfassende Lösung für die Verwaltung von Projekten und die Förderung der Teamarbeit.

Projektplanungssoftware für Projektmanager

ClickUp ist die beste Projektplanungssoftware für alle, die bei ihren Projekten organisiert und auf dem Laufenden bleiben wollen. Mit ihrer intuitiven Benutzeroberfläche und ihren benutzerfreundlichen Funktionen bietet sie eine rationelle Möglichkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen!

Außerdem können Einzelpersonen oder Teams dank der Kollaborationsfunktionen von jedem beliebigen Standort aus zusammenarbeiten, um eine optimale Projektplanung zu erreichen. Erstellen Sie noch heute ein kostenloses Konto in ClickUp !