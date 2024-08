10 kostenlose Vorlagen für Zeitpläne in Excel, Google Sheets und ClickUp

Kennen Sie das Gefühl der Panik, wenn alle in Ihrer fünfköpfigen Gruppe in einem Restaurant das komplizierte Kombigericht bestellen und der Kellner, anstatt es aufzuschreiben, sagt: "Keine Sorge, ich habe alles hier oben." 🧠🫠

Tja, so ist das, wenn man einen anstrengenden Tag ohne festen Zeitplan bewältigen muss.

Wenn Sie alle Ihre Besprechungen, Aufgaben, Erinnerungen und Termine in einem Kalender, einer Liste oder einer Tabelle festhalten, können Sie besser nachvollziehen, wie Sie Ihre Zeit an einem Tag aufteilen. Das kann letztlich darüber entscheiden, ob Sie eine Anfrage in letzter Minute annehmen können oder ob Sie es tatsächlich bis 14:30 Uhr zum Zahnarzt schaffen. 😳

Einfach ausgedrückt: Die Planung Ihres Tages hilft Ihnen, das Beste aus ihm zu machen - auch außerhalb der Arbeit. Sie ist das Tor zur Bildung produktiver Gewohnheiten und zur Einbeziehung von mehr zeitmanagement-Strategien in Ihre Arbeitswoche integrieren. Oh, und haben wir erwähnt, dass es auch Ihre Sonntagsängste kuriert?

Aber ganz gleich, ob Sie ein Meister der Zeitblöcke sind oder einen Willkommenszeitplan für den neuen Mitarbeiter im Team erstellen, der erste Schritt sollte immer die Erstellung einer Zeitplanvorlage sein. Es gibt jedoch keinen Grund, Ihre Vorlage zu überdenken!

Es ist leicht, sich von der schieren Anzahl der Möglichkeiten überwältigt zu fühlen und software für die Zeitplanung es gibt eine Vielzahl von Programmen, mit denen Sie Ihren Tag strukturieren können, aber anstatt Zeit in eine x-beliebige Vorlage zu investieren, sollten Sie mit einem Programm beginnen, das diesen Prozess nachweislich einfacher macht.

Wir zeigen Ihnen, warum Sie Zeitplanvorlagen in Ihrem Leben brauchen, auf welche Funktionen Sie achten sollten und wie Sie mit 10 kostenlosen Zeitplanvorlagen garantiert Ihre Arbeit verbessern zeitmanagement fähigkeiten.

Warum sind Zeitplanvorlagen wichtig?

Ihr Zeitplan sollte mehr sein als ein Klebezettel oder ein Dokument mit Namen und Zeiten auf der Seite - und wenn Ihnen dieses Beispiel ein wenig zu nahe geht, dann beten wir für Sie.

Stattdessen sollte Ihr Zeitplan einen Mehrwert für Ihre täglichen Abläufe bieten, indem er mit Ihren aktuellen Arbeitsanwendungen, Kalendern und Prozessen integriert wird, um alle Facetten Ihres Tages zu verwalten.

Bearbeiten Sie Fälligkeitstermine und fügen Sie neue Ereignisse in ClickUp hinzu, indem Sie Aufgaben in der Kalenderansicht ziehen und ablegen

Da kommt eine Vorlage gerade recht 🙂

Die besten Zeitplanvorlagen sind mit einer Projektmanagement-Software verknüpft, die über Funktionen verfügt, die die altbekannten Planungstechniken, mit denen wir aufgewachsen sind, aufwerten. Das Aussehen und die Funktionalität der von Ihnen bevorzugten Zeitplanvorlage hängen von Ihrem Team, Ihrer Branche und Ihrem Projekt ab, aber die Vorteile sind überall dieselben!

Hier sind einige der wichtigsten Vorteile der Verwendung einer Zeitplanvorlage, sei es für den persönlichen Gebrauch oder für die Arbeit im Team:

Transparenz : Zeitplanvorlagen sind nicht nur für den persönlichen Gebrauch gedacht, sondern für das gesamte Team. Wenn das gesamte Team eine Zeitplanvorlage verwendet, können die Mitglieder sehen, was ihre Kollegen tun, und die Manager wissen, ob die Arbeit gleichmäßig verteilt ist oder ob eine Person in der Woche überlastet ist.

: Zeitplanvorlagen sind nicht nur für den persönlichen Gebrauch gedacht, sondern für das gesamte Team. Wenn das gesamte Team eine Zeitplanvorlage verwendet, können die Mitglieder sehen, was ihre Kollegen tun, und die Manager wissen, ob die Arbeit gleichmäßig verteilt ist oder ob eine Person in der Woche überlastet ist. Organisation : Die Standardisierung des Formats und des Detaillierungsgrads, den die Mitglieder in ihre Zeitpläne aufnehmen, hilft allen, sich über den Status und die Prioritäten des Projekts im Klaren zu sein. Vor allem, wenn Ihre Vorlage eine Projektmanagement-Software mit Funktionen für die Zusammenarbeit ergänzt, wird Ihre Zeitplanvorlage dem Team helfen, jede Woche Engpässe zu vermeiden.

: Die Standardisierung des Formats und des Detaillierungsgrads, den die Mitglieder in ihre Zeitpläne aufnehmen, hilft allen, sich über den Status und die Prioritäten des Projekts im Klaren zu sein. Vor allem, wenn Ihre Vorlage eine Projektmanagement-Software mit Funktionen für die Zusammenarbeit ergänzt, wird Ihre Zeitplanvorlage dem Team helfen, jede Woche Engpässe zu vermeiden. Steigert die Produktivität : Die Visualisierung Ihres Zeitplans hilft Ihnen bei der Planung zukünftiger Aufgaben und ermöglicht neue Strategien, um Ihren Tag zu maximieren. Zeitplanvorlagen helfen Ihnen dabei, jeden Tag neue Möglichkeiten für die Schaffung neuer Prozesse, die Umstrukturierung von Arbeitsabläufen und die Verfolgung der für Aufgaben oder Projekte aufgewendeten Zeit zu erkennen.

: Die Visualisierung Ihres Zeitplans hilft Ihnen bei der Planung zukünftiger Aufgaben und ermöglicht neue Strategien, um Ihren Tag zu maximieren. Zeitplanvorlagen helfen Ihnen dabei, jeden Tag neue Möglichkeiten für die Schaffung neuer Prozesse, die Umstrukturierung von Arbeitsabläufen und die Verfolgung der für Aufgaben oder Projekte aufgewendeten Zeit zu erkennen. VerbesserungZeitmanagement Fähigkeiten: Haben Sie jemals am Ende des Tages Ihren Schreibtisch verlassen und sich gefragt, wo die Zeit geblieben ist? Zeitplanvorlagen bieten die Antwort auf diese Frage. Mit Funktionen zur Erfassung von Zeit, Versionsverlauf, Besprechungen und Statusaktualisierungen wissen Sie immer, welche Aufgaben Ihren Tag in Anspruch nehmen, und können Ihren Arbeitsablauf entsprechend anpassen.

Einfache Zeiterfassung und Verknüpfung von Protokollen mit Aufgaben oder Teilaufgaben

Und das sind nur ein paar Beispiele! Dennoch ist es wichtig zu bedenken, dass Ihre Zeitplanvorlage nur so leistungsfähig ist wie ihre Funktionen. Bevor Sie also die erste Vorlage, die Sie finden, herunterladen, achten Sie auf diese unverzichtbaren Funktionen. ⬇️

Funktionen, auf die Sie bei Ihrer nächsten Zeitplanvorlage achten sollten

Nicht alle Zeitplanvorlagen sind gleich, aber wir helfen Ihnen, sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählte Vorlage Ihren Anforderungen entspricht, ohne Ihr Budget zu sprengen.

Die besten Zeitplanvorlagen haben alle die folgenden wesentlichen Merkmale:

Anpassbar: Während Vorlagen eine Blaupause für Ihren Zeitplan darstellen, sollten Sie in der Lage sein, sie nach Bedarf zu optimieren und zu bearbeiten, um sie besser an Ihre aktuellen Prozesse anzupassen. Und es sollte keine Herausforderung sein, dies zu tun! Visuell: Es gibt mehr Möglichkeiten, Ihre Zeitpläne zu strukturieren als nur einen Kalender. Vor allem für größere Teams, die asynchron arbeiten, ist eine anschauliche Zeitplanvorlage oder die Möglichkeit, aus mehreren Projektansichten zu wählen, für jedes Mitglied eine Bereicherung bei der Verwendung der Vorlage. Kollaborativ: Allein aus logistischen Gründen ist dies von großer Bedeutung. Wenn Ihre Vorlage kein kollaboratives Element enthält, werden die Teams Schwierigkeiten haben, Besprechungen zu planen, zusammenzuarbeiten und Aufgaben ohne Überschneidungen zu erledigen. Zeit- und Fortschrittskontrolle: Ihre Zeitplanvorlage ist keine einmalige Angelegenheit. Sie sollte sich weiterentwickeln, wenn Ihre Projekte komplexer werden, und Einblicke und Lösungen bieten, um Ihre Produktivität zu verbessern. Zeiterfassung und Dashboards sind zwei der wichtigsten Funktionen, um Ihren Fortschritt zu ermitteln. Integrationen: Je mehr Arbeitstools sich in Ihre Zeitplanvorlage integrieren lassen, desto besser! So erhalten Sie eine klarere Vorstellung davon, welche Aufgaben Sie jeden Tag geplant haben, und erhalten mehr Kontext in Form von eingebetteten Links oder Daten. Außerdem erweitern Integrationen die Funktionalität jeder Software und verringern die Anzahl der Registerkarten, die Ihren Browser überfluten.

Und eine lobende Erwähnung... die besten Vorlagen sind kostenlos. 💸

Heutzutage gibt es so viele leistungsstarke, vorgefertigte Terminplanvorlagen, dass es keinen Grund gibt, warum Sie auch nur einen Cent dafür ausgeben sollten!

10 Zeitplanvorlagen zum Blockieren, Planen und Organisieren von allem

Jetzt kommen wir zu den guten Dingen - den Beispielen!

Wir haben die besten Zeitplanvorlagen ausprobiert und getestet, um Ihnen die besten und unsere absoluten Favoriten vorzustellen!

Jede dieser 10 kostenlosen und anpassbaren Vorlagen bietet hochgradig visuelle und produktive Funktionen, die Ihnen und Ihrem Team helfen, Ihre aktuellen Prozesse zur Erstellung von Zeitplänen zu optimieren. Außerdem können Sie direkt von diesem Artikel aus auf alle Vorlagen zugreifen!

1. ClickUp Team Zeitplan Vorlage

Stellen Sie Ihre wöchentlichen Aufgaben in einem ClickUp-Kalender dar

Die Organisation eines Teamplans ist für jedes Team unerlässlich, um die optimale Nutzung seiner Zeit zu gewährleisten. Die ClickUp-Vorlage für Teampläne ist perfekt für die Planung, Terminierung und sogar ressourcenmanagement !

Ein Teamplan kann beispielsweise Besprechungen, Fristen für Projektleistungen, individuelle Ziele für die Teammitglieder, Präsentationen oder Schulungen für die Mitarbeiter, Kundendienstziele und andere erforderliche organisatorische Ziele enthalten.

Durch diese Transparenz wird sichergestellt, dass jeder seinen Verpflichtungen nachkommt und trotzdem noch Zeit für intensive Arbeit und andere Aktivitäten hat.

Die Vorlage wird mit vier vorgefertigten Ansichten geliefert, die Sie schon heute zur Visualisierung Ihrer Arbeit verwenden können:

Listenansicht der Projektaktivitäten : Konsolidiert alle Aufgaben, die einem Team standardmäßig zugewiesen sind

: Konsolidiert alle Aufgaben, die einem Team standardmäßig zugewiesen sind Wochenplanansicht : Ordnet alle zugewiesenen Aufgaben pro Team nach Fälligkeitsdatum an

: Ordnet alle zugewiesenen Aufgaben pro Team nach Fälligkeitsdatum an Ansicht "Arbeitsbelastung ": Bietet einen Überblick über die Anzahl der einem Team zugewiesenen Aufgaben in einem bestimmten Zeitraum Diese Vorlage herunterladen ### 2. ClickUp 24 Stunden Zeitplan Vorlage

Geben Sie all Ihren Aufgaben ein eigenes Zeitfenster in Ihrem ClickUp-Kalender

Ein 24-Stunden-Zeitplan ist ein wichtiges Instrument, um tägliche Ziele zu erreichen und organisiert zu bleiben. Er kann Ihnen helfen, Ihre Zeit effizient zu verwalten, aufgaben zu priorisieren und vermeiden Sie Aufschieberitis. Die Erstellung eines erfolgreichen Zeitplans in diesem Format erfordert Planung, Strategie und das richtige Werkzeug wie ClickUp's 24-Stunden-Zeitplan-Vorlage .

Alle von Ihnen erstellten Aufgaben, Aktivitäten, Besprechungen und Pausen werden in der Tageskalenderansicht angezeigt. Sie haben die Möglichkeit, wiederkehrende Aufgaben nach Datum und Uhrzeit festzulegen, so dass Sie sie nur einmal einrichten müssen!

Wenn sich die Prioritäten ändern oder Ihr Zeitplan durch etwas gestört wird, können Sie einfach auf eine Aufgabe klicken und sie nach oben oder unten in ein anderes Zeitfenster verschieben.

Pro-Tipp: Verbinden Sie ClickUp mit einem Outlook-, Apple- oder einem anderen Kalender, den Sie mit einem URL-Feed abonnieren können, um die Fälligkeitstermine Ihrer Aufgaben im Auge zu behalten! Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Stündlich Arbeitsplan Vorlage

Sehen Sie Ihren Arbeitsplan ein und starten Sie Meetings direkt in ClickUp

Teamzeitpläne dienen auch dazu, die Zeit pro Mitarbeiter während eines Projekts zu verfolgen. Ein aktueller Zeitplan ermöglicht es Teams, potenzielle Probleme im Voraus zu erkennen und sie schnell zu lösen, bevor zusätzliche Zeit für die Behebung von Problemen benötigt wird.

Die Website ClickUp Stundentafel-Vorlage bietet drei verschiedene Ansichten, um stundenweise bezahlte Mitarbeiter oder Freiberufler zu verfolgen:

Auszahlung pro Beauftragten Liste: Ansicht aller Aufgaben, gruppiert nach Beauftragten

Liste: Ansicht aller Aufgaben, gruppiert nach Beauftragten Aktuell Auszahlung Liste: Sortieren, gruppieren und filtern Sie Aufgaben für eine vollständige Übersicht

Liste: Sortieren, gruppieren und filtern Sie Aufgaben für eine vollständige Übersicht Wöchentlich Kalender: Sehen Sie, was ansteht, und nehmen Sie eventuelle Anpassungen in Echtzeit vor

Die Vorlage enthält einen Leitfaden für den Einstieg mit Tipps zur Anpassung, damit Sie Ihre Zeitpläne sofort mit Ihrem Team teilen können!

Sieh dir diese Vorlagen an! *Arbeitsplan-Apps* ! Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Terminplanungsmatrix Vorlage

Gruppieren Sie Aufgaben nach Typ, um Ihre Arbeitszeiten in ClickUp schnell zu verwalten

Eine Planungsmatrix ist ein leistungsfähiges Werkzeug, das Unternehmen bei der Organisation und Priorisierung von Aufgaben unterstützt. Durch die Darstellung von Aufgaben in einer Matrix mit den Achsen Zeit, Ressourcen und Wichtigkeit wird es einfacher, Entscheidungen über Projektzeitpläne und Ressourcenzuweisung zu treffen.

Die Idee einer Planungsmatrix besteht darin, eine organisierte Struktur für die Zuweisung von Aufgaben zu schaffen, die die verfügbaren Ressourcen, die für die Erledigung der Aufgabe benötigte Zeit und ihre Gesamtbedeutung innerhalb des größeren Projekts berücksichtigt.

Die Zuweisung von Ressourcen auf diese Weise hilft den Managern, Prioritäten zu setzen, um die wichtigsten Aufgaben zu erledigen.

Mit der ClickUp-Terminplanungsmatrix-Vorlage mit der ClickUp-Terminplanungsmatrix haben Sie die Möglichkeit, so viel Kontext wie nötig zu geben, um Teams und Projekte voranzubringen: Aufgabenbeschreibungen, Checklisten, zugewiesene Kommentare und mehr! Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Schedule Blocking Vorlage

Anzeige der gesamten Stunden Ihrer Verfügbarkeit in einer ClickUp-Liste

Die Blockierung von Zeitplänen ist eine Strategie zur effektiven Planung und Verwaltung von Zeit. Sie besteht darin, ein größeres Ziel oder eine Aufgabe in kleinere, besser zu bewältigende Zeiteinheiten aufzuteilen, damit sie leichter zu erledigen ist.

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, die Zeitplanung durchzuhalten, probieren Sie die ClickUp Schedule Blocking Vorlage . Diese Vorlage ist flexibel für jeden, der an der Zeitplanblockierung festhalten und die Zeit reduzieren möchte, die er braucht, um zwischen den Anwendungen hin und her zu wechseln, um eine Aufgabe zu beginnen.

Sie können ganz einfach Erinnerungen für anstehende Aufgaben einrichten, Dateien an die Aufgabe anhängen und Konversationen an einem Ort aufbewahren.

Pro-Tipp: Verwenden Sie die Funktionen Profile und Meine Arbeit in ClickUp, um die Zeitpläne aller Personen in Ihrem Arbeitsbereich einzusehen! Profile geben Ihnen einen Einblick in die Zuständigkeiten jeder Person, so dass Sie Erinnerungen hinzufügen, Anpassungen vornehmen oder sehen können, woran die Person als Nächstes arbeitet. Diese Vorlage herunterladen

6. ClickUp Projekt Management Zeitplan Vorlage

Verwalten Sie mehrere Aufgaben von einem ClickUp Board aus

Ihr projektmanagement-Kalender sollte alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der Fertigstellung des Projekts enthalten. Dazu gehören Aufgaben wie Planung, Entwurf, Entwicklung, Implementierung und Tests. Alle diese Aktivitäten müssen nachverfolgt werden, um den Fortschritt zu überwachen und sicherzustellen, dass alle Teams, Kunden und Interessengruppen über die Ergebnisse informiert sind. ClickUp's Projektmanagement Zeitplan Vorlage hat fünf vorgefertigte Ansichten, um Ihren Projektplan aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten:

Listenansicht : Aufgaben gruppiert nach Projektphasen (Initiierung, Planung, Ausführung, Überwachung und Abschluss)

: Aufgaben gruppiert nach Projektphasen (Initiierung, Planung, Ausführung, Überwachung und Abschluss) Zeitplan Ansicht : Aufgezeichnete Zeitpläne aller Aufgaben und Aktivitäten, gruppiert nach ihrer Projektphase

: Aufgezeichnete Zeitpläne aller Aufgaben und Aktivitäten, gruppiert nach ihrer Projektphase Ansicht Board : Status, wo sich jede Aufgabe derzeit im Arbeitsablauf befindet

Board : Status, wo sich jede Aufgabe derzeit im Arbeitsablauf befindet Tabelle Ansicht : Risiken und Probleme der Aufgabe

: Risiken und Probleme der Aufgabe Gantt-Ansicht: Abhängigkeiten und Meilensteine in einem Projektplan Diese Vorlage herunterladen ### 7. ClickUp Block Scheduling Vorlage

Überprüfen Sie Ihre wöchentliche Arbeit auf einer ClickUp Timeline

Die Einteilung eines Teamplans in Blöcke kann ein effektives Mittel sein, um sicherzustellen, dass alle Teammitglieder ihre jeweiligen Aufgaben ordnungsgemäß zugewiesen bekommen und diese Aufgaben in einen größeren Zeitplan passen.

Eine Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, den Projektzeitplan in verschiedene Phasen aufzuteilen, wobei jede Phase ihre eigenen Anforderungen, Ziele und Ressourcen enthält. Darüber hinaus bietet die Einplanung zusätzlicher Zeit den Teams Raum für Experimente oder das Brainstorming neuer Ideen, ohne dass sie sich gehetzt oder hinter dem Zeitplan zurückgelassen fühlen.

Auf diese Weise kann das Team feststellen, was in den einzelnen Phasen zu tun ist, wie lange es dauert, sie abzuschließen, und wie viele Ressourcen erforderlich sind. Sobald diese hochrangigen Aufgaben identifiziert sind, kann das Team damit beginnen, sie in spezifischere Arbeitsblöcke aufzuteilen.

Wenn eine Phase beispielsweise die Erstellung einer neuen Website für das Unternehmen umfasst, können die Teammitglieder diese in Front-End-Entwicklung, Back-End-Entwicklung, Design-Mockups und Benutzertests unterteilen. ClickUp-Blockplanungsvorlage ist ein ganzer Ordner mit vorformatierten Listen-, Zeitleisten-, Kalender- und Workload-Ansichten, die auf die Bedürfnisse Ihres Workflows zugeschnitten werden können!

_Überprüfen Sie die Vorteile von *Zeitsperrung in ClickUp* ! Diese Vorlage herunterladen

8. Google Docs & Microsoft Word Zeitplan Vorlage

über Microsoft Die Vorlage für den Stundenplan ist in Google Docs oder Microsoft Word verfügbar. Sie können einen benutzerdefinierten Schichtplan für die Arbeit, Veranstaltungen, Reisen oder Freizeitaktivitäten erstellen. Nachdem Sie Ihre Details hinzugefügt haben, laden Sie Ihr Dokument herunter und teilen es.

Passen Sie das Aussehen Ihrer Vorlage an und fügen Sie beliebige Zellen zusammen, um Ihren Zeitplan vorzeigbar zu machen. Oder lernen Sie, wie Sie Ihren eigenen erstellen können kalender in Microsoft Word ! Diese Vorlage herunterladen

9. Google Sheets Zeitplan Vorlage

über Google Arbeitsbereich

Die Google Sheets Stundenplanvorlage ist perfekt für Schüler, die ihre Stundenpläne lieber in 30-Minuten-Intervallen sehen. Was diese Vorlage einzigartig macht, ist ihr dreispaltiges Format:

Geplante Aktivität

Aufgaben im Kurs

Persönlich/Selbstfürsorge

Herausfinden, wie man ein* macht Zeitplan in Google Sheets ! Diese Vorlage herunterladen

10. Excel Tagesplan Vorlage

über Microsoft Wenn Ihnen ein dreispaltiges Format zu eng ist, versuchen Sie es mit der Vorlage für den 30-Minuten-Intervallplan in Excel. Die Spalten sind nach den einzelnen Wochentagen (Sonntag bis Samstag) geordnet.

Oben in der Vorlage können Sie die Startzeit von 5:00 Uhr auf eine beliebige Uhrzeit einstellen. Der Rest der Intervalle wird auf der Grundlage Ihrer Auswahl automatisch ausgefüllt, so dass Sie mit der Planung nach Ihren Vorstellungen beginnen können!

Erfahren Sie, wie Sie eine benutzerdefinierte Vorlage erstellen können *Stundenplan in Excel* ! Diese Vorlage herunterladen Andere Vorlagen:

Nächster Punkt auf der Agenda? Planen Sie Ihren Tag in ClickUp

Es ist nie zu spät, Ihre Arbeitsabläufe, Ihr Projekt oder Ihren Tag mit einer flexiblen Zeitplanvorlage zu organisieren. Jede dieser 10 Optionen wird Ihnen helfen, Ihre Zeit zu maximieren und Ihre Zeitplanung zu beschleunigen, aber nur ClickUp hilft Ihnen, Ihre Bemühungen einen weiteren Schritt voranzubringen.

Visualisieren Sie Ihre Aufgaben mit mehr als 15 Ansichten in ClickUp, einschließlich Liste, Tafel und Kalender

Unabhängig von Ihrem bevorzugten Arbeitsstil, Ihrer Branche oder Ihrem Team ist ClickUp die einzige Lösung, die leistungsfähig genug ist, um mit anpassbaren vorlagen für jeden Anwendungsfall . ClickUp bietet erweiterte zeitmanagement-Funktionen , mehrere Projektansichten , über 1.000 Integrationen und mehr - alles zu absolut günstigen Preisen keine Kosten . 🤓

Keine Zeit ist wie die Gegenwart, um die Produktivität zu steigern sich für ClickUp anmelden und sehen Sie zu, wie Ihr Tag sich entwickelt. 📆