Umfangsverschlechterung: Wie man jedes Projekt proaktiv verwaltet

Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Management der Umfangsvergrößerung liegt darin, ein Gleichgewicht zwischen der Festlegung von Grenzen und der Ermutigung zur Erforschung zu finden.

**Durch die Kombination von kreativem Denken und organisatorischer Disziplin sind die Teams in der Lage, den Umfangszuwachs zu ihrem Vorteil zu nutzen

Ein größerer Umfang führt oft zu interessanteren Projekten für Sie und Ihr Team. Anstatt sich also entmutigen zu lassen, sollten wir die Ausweitung des Projektumfangs nutzen, um agil und anpassungsfähig zu bleiben Es ist eine Gelegenheit, unsere kreativen Fähigkeiten auszubauen und Lösungen zu finden, die das Projekt auf die nächste Stufe heben. ⚡️

Lassen Sie uns über die Ursachen von Umfangsverschlechterung sprechen und Tipps geben, wie man sie in Schach halten kann, ohne die Innovation einzuschränken. Auf dem Weg dorthin, werden wir kostenlose projektleitung vorlagen und Ressourcen, die Sie verwenden können, von kleinen kreativen Projekten zu wichtigen Software-Updates!

Was ist Scope Creep?

**Scope Creep ist ein Phänomen, das auftritt, wenn Änderungen oder Ergänzungen an den ursprünglichen Zielen eines Projekts vorgenommen werden, entweder mit oder ohne die Zustimmung der wichtigsten Stakeholder und Projektmanager

In einem positiven Kontext kann die schleichende Ausweitung des Projektumfangs dazu beitragen, die Parameter eines Projekts zu erweitern, so dass es ehrgeiziger wird und neue Möglichkeiten erkundet. Im negativen Fall kann sie zu erheblichen Verzögerungen, erhöhten Kosten und Unzufriedenheit bei Kunden oder anderen Beteiligten führen.

Klarheit zu gewinnen, wenn man mit sich entwickelnden Anforderungen konfrontiert wird, kann eine Herausforderung sein. **Aber wenn wir uns daran erinnern, dass dies ein notwendiger Teil des Prozesses ist, haben wir alles unter Kontrolle projektzeitplan oder Budget. Für jeden Nachteil gibt es auch einen Vorteil!

tabelle mit den Nachteilen und Vorteilen der schleichenden Ausweitung des Projektumfangs (Scope Creep) | ❌ Scope Creep Nachteile | ✅ Scope Creep Vorteile | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Lenkt vom ursprünglichen Ziel eines Projekts ab und macht es schwierig, /href/https://clickup.com/de/blog/2181/wie-sie-ihre-arbeit-nach-prioritaeten-ordnen/prioritize Aufgaben /%href/ | Fördert die Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern | | Treibt die Kosten in die Höhe und strapaziert die Budgets aufgrund neuer oder geänderter Anforderungen | Eröffnet Möglichkeiten für kreativere Lösungen, da Ideen auf bestehenden Komponenten aufbauen | | Führt zusätzliche Funktionen ein, die zu Konflikten zwischen Beteiligten mit unterschiedlichen Interessen führen können | Deckt unvorhergesehene Kosten und Ressourcenanforderungen frühzeitig auf und verhindert Überraschungen im weiteren Verlauf | | Erhöht die Kundenzufriedenheit, da die Kunden die Möglichkeit haben, ihre Bedürfnisse effektiver zu erfüllen, wenn sie in den Prozess einbezogen werden | Führt zu Unzufriedenheit bei den Stakeholdern, wenn ihre Wünsche nicht erfüllt werden | Erkenntnisse, die helfen, das Projekt zu verfeinern und es in Zukunft effizienter oder kostengünstiger zu gestalten | | Verlängert die Projektlaufzeit und führt zu Terminüberschreitungen, wenn neue Aufgaben hinzukommen oder laufende Arbeiten angepasst werden | Schafft neue Geschäftsmöglichkeiten, da ein erweiterter Umfang oft Möglichkeiten zur Erzielung von Einnahmen eröffnet, die zuvor nicht in Betracht gezogen wurden |

Was verursacht Scope Creep?

Eine schleichende Ausweitung des Projektumfangs liegt vor, wenn ein Projekt während des Entwicklungsprozesses immer komplexer wird, unnötig groß ist oder länger als erwartet dauert. Dies kann auf das Fehlen klarer Projektanforderungen, Ziele und eines formalen Rahmens zurückzuführen sein änderungsmanagement-Prozess .

Doch selbst die beste Planung projektplan s sind der Gefahr einer schleichenden Ausweitung des Projektumfangs ausgesetzt. Sie können alle richtigen Entscheidungen mit den besten Absichten treffen. Dann kommt das Unerwartete, und Sie müssen sich mit immer mehr Unklarheiten im Projekt auseinandersetzen umfang des Projekts . 🔍

Die gute Nachricht ist: Wenn Sie die Anzeichen frühzeitig erkennen, haben Sie bessere Chancen, unerwünschten Umfang zu verhindern!

Schauen wir uns die häufigsten inneren und äußeren Anzeichen für schleichende Ausweitung des Projektumfangs .

Interne Zeichen

Mehr Teambesprechungsanfragen, um sich auf das Projektziel auszurichten

ich wollte mich melden, weil sich das Team mit dem Projekt ein wenig überfordert fühlt und ein weiteres Treffen gut gebrauchen könnte. Wir würden uns gerne etwas Zeit nehmen, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, was das Projekt beinhaltet, wo wir Informationen finden können und was unsere Rollen sind

Achten Sie bei der Beantwortung von Anträgen auf Teambesprechungen darauf, dass sie mit dem übergeordneten Ziel des Projekts übereinstimmen. **Fragen Sie sich: "Was würde diese Besprechung zum Gesamtbild beitragen?

Stellen Sie Zusammenhänge her und zeigen Sie auf, wie jeder Tagesordnungspunkt in einem logischen Zusammenhang mit dem Projektauftrag steht. Verschaffen Sie sich außerdem ein Gefühl dafür, wie lange das Gespräch dauern muss, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Wenn Sie der Meinung sind, dass das Treffen eine Stunde dauern sollte, versuchen Sie es mit 40 Minuten! 🧑‍💻

Seien Sie flexibel und schlagen Sie nach bestem Wissen und Gewissen alternative Ideen oder Lösungen vor, die das Team seinem Ziel näher bringen könnten. Und schließlich sollten Sie nach jeder Besprechung mit den Teammitgliedern nachfassen, um sicherzustellen, dass alle auf der gleichen Seite stehen und den weiteren Fortschritt auf dem Weg zum Endziel des Projekts unterstützen.

Lernen Sie, wie Sie die erwarteten Ergebnisse bei der nächsten Sitzung besprechen können projekt-Kickoff-Meeting !

Die Zahl der "eiligen" oder "dringenden" Aufgaben mit aggressiven Zeitschätzungen steigt

Wenn in einem Projekt alle paar Tage dringende und eilige Aufgaben anfallen, wirkt sich dies erheblich auf den Zeitplan aus, da der Schwerpunkt auf Schnelligkeit und Genauigkeit gleichzeitig liegt. Das bedeutet, dass die Teams Wege finden müssen, die Aufgaben schnell und mit höchster Qualität zu erledigen. 🤩

Das ist oft schwieriger, als es aussieht, und kann dazu führen, dass Teams Aufgaben über ihre geschätzte Arbeitszeit hinaus erledigen, auf Hindernisse stoßen oder die Zeit, die für die Erledigung der Aufgabe benötigt wird, von vornherein falsch einschätzen. Eine Drehtür für die Kommunikation öffnet den Arbeitsbereich eines Teammitglieds für ständige dings und pings.

Um die Zahl der überstürzten Aufgaben zu minimieren, sollten Sie gemeinsam mit den Beteiligten angemessene Fristen festlegen und ihre Erwartungen steuern. Dokumentieren Sie dann einen Prozess, um Anfragen zu filtern und Aufgaben an Teammitglieder zu delegieren. (Aber dazu später mehr!)

Schlechte Kommunikation/keine Dokumentation

Eine klare Dokumentation jeder Phase eines Projekts ist für dessen Erfolg unerlässlich. Ohne sie kann das Team Details und Prozesse übersehen, die für die Einhaltung von Terminen und Budgeterwartungen entscheidend sind. Die Beteiligten können nicht nachvollziehen, warum bestimmte Entscheidungen getroffen wurden, und können den Projektfortschritt nicht verfolgen, was es schwierig macht, fundierte Entscheidungen zu treffen oder den Erfolg zu bewerten. 🏆

**Gut geschriebene Informationen und Anweisungen ermöglichen es neuen Teammitgliedern, sich schnell einzuarbeiten, ohne die Produktivität anderer Projektmitglieder oder Manager zu beeinträchtigen

Externe Zeichen

Ein unzureichend definierter Umfang, der offen für Interpretationen ist

Schlecht definierte Projektumfänge bereiten allen Beteiligten Kopfzerbrechen und wirken sich negativ auf Fristen und Budgets aus. Stellen Sie Fragen zu allen unklaren Punkten, damit der Projektumfang klar, präzise und detailliert ist.

**Es ist wichtig, Leitplanken zu setzen, um die Produktivität Ihres Teams und die Stimmung im Büro zu maximieren

Erhöhen Sie die onboarding-Prozess für Kunden oder Interessengruppen ist der erste Schritt.

Unvorhergesehene Ereignisse

Kein Projekt ist vor unerwarteten Störungen und Ereignissen gefeit, die große Auswirkungen auf den Projektfortschritt haben können:

Ungeplante Abwesenheit von Mitarbeitern

Naturkatastrophen

Unvorhergesehene technische oder rechtliche Probleme

Plötzliche Veränderungen auf dem Markt

Lieferantenwechsel

Automatische Microsoft Windows-Updates, um die niemand gebeten hat

In diesen Situationen ist die Verwendung eines notstandsplan minimiert mögliche Schäden, damit das Projekt so weit wie möglich im Plan bleibt. Wichtig ist auch, dass alle Beteiligten flexibel und bereit sind, Änderungen vorzunehmen, um das Projekt voranzutreiben.

Zusätzliche Beteiligte werden spät hinzugezogen

Wenn neue Beteiligte erst spät zu einem Projekt hinzukommen, kann dies aufgrund ihres mangelnden Wissens über bereits getroffene Entscheidungen zu mehr Komplexität führen.

Dies kann dazu führen, dass neue Leistungsindikatoren (KPIs) eingeführt werden und projektmeilensteinen was dazu führen kann, dass bestehende Ergebnisse verändert werden. (Wir behandeln nachfolgepläne später!)

7 Tipps zum Verwalten und Vermeiden von Scope Creep

Der Projektleiter ist die erste und letzte Person, die an einem Projekt beteiligt ist. Er beaufsichtigt nicht nur alle phase des Projekts sondern sie sind die Prozessverantwortlichen. 🔑

**Wenn Sie in ein Projekt einsteigen, ohne dass ein Minimum an Systemen vorhanden ist, wird es schwierig sein, den Umfang zu erweitern.

Hier sind sieben Tipps, wie Sie die schleichende Ausweitung des Projektumfangs in den Griff bekommen:

Tipp Nr. 1: Verlangen Sie für jede Projektanfrage ein ausgefülltes Aufnahmeformular

Der E-Mail-Posteingang ist ein bevorzugtes Einfallstor, um Ihr Projekt in Beschlag zu nehmen. Die Zeit, die Sie mit dem Hin- und Herschicken von E-Mails verbringen, raubt Ihnen wertvolle Arbeitsstunden. Sie verschicken eine Liste von Fragen, interpretieren Informationen und warten auf Antworten, um ein formelles Briefing zu erstellen.

Mit einem Projekterfassungsformular wie ClickUp Forms schützen Sie proaktiv die Produktivität Ihres Teams rund um die Uhr.

Formulare sind berechenbar. Formulare speichern Daten. Formulare sparen Geld.

Wenn ein Kunde oder Interessenvertreter die Fragen des Formulars durchgeht, sieht er seinen eigenen Gedankengang wieder. Dies hilft ihnen, die erforderlichen Informationen herauszufinden, die Sie als Projektleiter benötigen, um ihre Anfrage zu verstehen, bevor das Team mit der Arbeit beginnt. 👥

Diese Fragen sollen Ihnen eine gewisse Orientierung und Inspiration für Ihr Projektantragsformular geben:

Gibt es bereits vorhandenes Bildmaterial (Fotos, Infografiken, Logos usw.), das für das Projekt verwendet werden soll?

Gibt es bereits vorhandene Inhalte (Texte, Berichte, Umfragen, Studienergebnisse usw.), die für das Projekt verwendet werden sollen?

Wie soll der Erfolg gemessen werden? Nennen Sie alle relevantenoKRs und KPIs des Unternehmens.

Haben Sie eine Liste von Schlüsselbotschaften oder Punkten, die in das Projekt aufgenommen werden sollen?

Gibt es technischebeschränkungen oder Überlegungen die beachtet werden müssen?

Gibt es Richtlinien für das Branding oder die Ästhetik, die berücksichtigt werden sollten?

Gibt es gesetzliche Vorschriften oder Compliance-Standards, die eingehalten werden müssen?

Gibt es Inhalte oder Bilder, die aus dem Projekt ausgeschlossen werden müssen?

Was ist das Ziel des Projekts?

Wie sieht der Zeitplan und das Budget für das Projekt aus?

Wer ist die Zielgruppe für dieses Projekt?

Wer sind die Projektbeteiligten?

Wann soll das Projekt geliefert werden?

Handelt es sich um ein neues oder aktualisiertes Projekt?

Tipp #2: Bereiten Sie Aufgaben im Backlog vor, bevor Sie sie zuweisen

Wenn alle Aufgaben die gleichen prioritätsstufe kann es für die Teammitglieder schwierig sein zu wissen, auf welche Aufgaben sie sich zuerst konzentrieren sollen. Die Zuweisung von Prioritätsstufen ermöglicht es den Projektteams, die Arbeit auf der Grundlage ihrer individuellen Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten zu organisieren, so dass jede Aufgabe auf die bestmögliche Weise erledigt wird. 🎯

Prioritäten erinnern uns daran, über den unmittelbaren Moment hinauszublicken und für die Zukunft zu planen. Indem wir unsere wichtigsten Ziele umreißen, schaffen wir Klarheit und konzentrieren uns darauf, wie wir unsere langfristigen Ziele erreichen können. Dies kann uns dabei helfen, Aufgaben nach Prioritäten zu ordnen, Ablenkungen auszuschalten und bei der Verfolgung wichtiger Ziele motiviert zu bleiben.

Damit ein prioritätssystem um eine positive Wirkung in funktionsübergreifenden Teams zu erzielen, sollten Sie dieses Verfahren zu einem Schlüsselprozess in Ihrem Arbeitsablauf machen. **Teilen Sie Ihrem Projektteam die Prioritätskennzeichen mit, die ihnen helfen, ihre Energie und Zeit täglich auf die richtigen Aufgaben zu verwenden

Wenn Sie jedoch ein komplexes Projekt mit mehreren beweglichen Teilen leiten, ist die manuelle Aktualisierung jeder Aufgabe kein guter Zeitvertreib. (Hinweis: Scope creep!) Hier kommt die Automatisierung ins Spiel. 🤖

Tipp #3: Automatisieren Sie sich wiederholende Arbeiten so weit wie möglich

Die alltäglichen und administrativen Aufgaben sind nicht im Projektplan enthalten und werden daher oft als selbstverständlich angesehen. **Das manuelle Ablegen, Organisieren und Aktualisieren von Aufgaben kostet jeden Tag zusätzliche Zeit für ein Projekt

Durch die Automatisierung können sich die Projektteams auf die kreative Arbeit konzentrieren, so dass sie sich nicht mit lästigen, aber notwendigen und sich wiederholenden Aufgaben aufhalten müssen. 🔁

Sind Sie neu in der Automatisierung? Hier erfahren Sie, wie Sie loslegen können:

Stellen Sie einen Timer für 30 Minuten Wählen Sie einen Arbeitsablauf aus dem Projektplan Ihres Teams Schreiben Sie jeden einzelnen Schritt des Prozesses auf - auch die kleinsten Aufgaben Heben Sie die zeitaufwändigsten Aufgaben im Arbeitsablauf hervor, die Sie Ihrem Team abnehmen können (z. B. das Markieren von Managern für die Überprüfung von Anlagen) Schauen Sie sich dieClickUp Automatisierungsleitfaden um Ihren Arbeitsablauf noch heute zu automatisieren! Erfahren Sie mehr über ClickUp Automation

Tipp #5: Richten Sie eine änderungsmanagement-Prozess

Ein Änderungskontrollprozess ist ein wesentlicher Bestandteil des Projektmanagements und beinhaltet die Einrichtung von Standardverfahren für die Bearbeitung von Änderungsanfragen. Ohne diesen Prozess wird das Projekt durch eine schleichende Ausweitung des Projektumfangs nur noch unübersichtlicher.

Hier erfahren Sie, wie Sie einen Änderungskontrollprozess einrichten:

1. Entwickeln Sie ein Formular für Änderungsanfragen: Beginnen Sie mit der Erstellung eines Formulars, das alle Details enthält, die für die Einreichung eines Änderungsantrags erforderlich sind

2. Bestimmen Sie einen Änderungskontrollausschuss: Wählen Sie die Personen aus, die für die Genehmigung oder Ablehnung des Änderungsantrags zuständig sind. Diesem Ausschuss sollten Teammitglieder aus mehreren Abteilungen angehören, die von der Änderung betroffen sein könnten

3. Erstellen Sie Arbeitsabläufe zur Änderungskontrolle: Legen Sie fest, welche Schritte zur Bewertung eines Änderungsantrags unternommen werden müssen, z. B. das Einholen von Feedback von relevanten Interessengruppen, die Bewertung der Risiken der vorgeschlagenen Änderung und die Berücksichtigung ihrer Auswirkungen auf den Zeitplan und das Budget

4. Einführen eines Systems zur Verfolgung von Änderungen: Richten Sie ein effizientes System ein, um jede Anfrage zusammen mit der Dokumentation, z. B. Genehmigungen, Änderungen, Aktionspunkte und Auswirkungen, zu verfolgen

5. Dokumentieren Sie die Richtlinien und geben Sie sie weiter: Alle Beteiligten sollten Zugriff auf die Dokumentation haben

6. Informieren Sie Ihr Team über die Änderungen: Erläutern Sie, warum die Änderung für das Projekt notwendig ist, wie die Arbeit dadurch verbessert wird und wo die Ressourcen für die Änderung zu finden sind

Tipp #6: Das Projektteam einbeziehen

Die aktive Beteiligung eines Teams an Entscheidungen und Strategien ist für ein erfolgreiches Projektmanagement unerlässlich. **Wenn alle Teammitglieder ihren Beitrag leisten können, entsteht ein Gefühl der Eigenverantwortung und das Engagement und die Motivation für das Projekt steigen

Mehrere Perspektiven können zu neuen Lösungen und kreativen Ideen führen. Die Einbeziehung des Teams in Entscheidungs- und Strategiediskussionen ermöglicht ein schnelleres Erreichen der Projektziele. Außerdem lassen sich schwierige Entscheidungen leichter besprechen, da sie aus erster Hand erfahren wurden. 🤝

Es gibt Herausforderungen, deren Lösung die Fähigkeiten eines Projektmanagers übersteigt. Stützen Sie sich auf das Fachwissen und die Anleitung Ihres Teams, um die richtige Arbeit zu delegieren . Sie informieren über den erforderlichen Aufwand und minimieren die Ausweitung des Aufgabenbereichs!

Tipp #7: Führen Sie einen halbwegs strikten Feedback-Zyklus ein

Rechtzeitiges Feedback stellt sicher, dass die Teams in den kritischsten Phasen der Projektüberprüfung Probleme vermeiden können, bevor sie sich zu größeren Problemen entwickeln.

Wenn wir keine Kontrollpunkte auf dem Weg einrichten, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Projektumfang vergrößert.

**Ein realisierbarer Feedback-Zyklus sollte ein Dialog zwischen dem Projektmanager, den ausführenden Teammitgliedern und den Interessengruppen sein

Das Ergebnis? Ein strukturierter Rahmen, um den Fortschritt zu bewerten, Änderungen zu diskutieren und zu bestimmen, ob neue Ziele erforderlich sind.

5 Scope Creep Beispiele

Diese 5 Szenarien sind Beispiele für eine schleichende Ausweitung des Projektumfangs im Projektmanagement:

Änderung der Anforderungen: Wenn die anfänglichen Anforderungen eines Projekts auf halbem Weg geändert werden, was zu zusätzlicher Arbeit und Kosten für alle Beteiligten führt. Ein Beispiel hierfür wäre, wenn ein Softwareentwickler mit der Erstellung einer mobilen Anwendung beauftragt wird, die eine API-Integration erfordert, der Kunde aber nach Projektbeginn zusätzliche Funktionen wie die Integration von Gesichtserkennung in die API fordert. Änderung des Ansprechpartners: Wenn sich der für das Projekt vorgesehene Ansprechpartner im Laufe des Projekts ändert und andere Anforderungen als die ursprünglich festgelegten stellt. Ein Beispiel hierfür wäre, wenn ein Ingenieurteam mit dem Bau einer Brücke beauftragt wird, aber nach der Hälfte der Bauzeit wechselt der Manager, der für die Überwachung des Projekts verantwortlich ist, und möchte, dass bestimmte Funktionen hinzugefügt werden, die im ursprünglichen Umfang nicht enthalten waren. Änderung der Ressourcen: Wenn sich die einem Projekt zugewiesenen Ressourcen ändern, was zu zusätzlichen Kosten oder Zeitbeschränkungen führt. Ein Beispiel hierfür wäre, wenn eine Webdesign-Firma gebeten wird, eine Website von Grund auf zu erstellen, aber nachdem sie bereits mit der Arbeit daran begonnen hat, verlangt der Kunde, dass sie zusätzliche Software kauft, die nicht im ursprünglichen Budget enthalten war. Änderung des Zeitplans: Wenn der Zeitplan eines Projekts auf halbem Weg geändert wird, was zu zusätzlicher Arbeit oder Kosten für alle Beteiligten führt. Ein Beispiel hierfür wäre, wenn ein Software-Entwicklungsteam gebeten wird, eine App zu erstellen, die bis zu einem bestimmten Termin fertiggestellt werden muss, später aber weitere Funktionen hinzugefügt werden, die zusätzliche Zeit und Ressourcen in Anspruch nehmen. Änderung der Spezifikationen: Wenn die technischen Spezifikationen für ein Projekt geändert werden, nachdem es bereits angelaufen ist, was zu zusätzlicher Arbeit oder Kosten für alle beteiligten Akteure führt. Ein Beispiel hierfür wäre, wenn ein Bauteam mit dem Bau eines Bürogebäudes beauftragt wird, das bestimmte Größen- und Designanforderungen erfüllt, der Kunde dann aber zusätzliche Funktionen wie einen Innenpool und ein Theater fordert, die ursprünglich nicht im Umfang enthalten waren.

Unverzichtbare Werkzeuge für den Umgang mit Scope Creep

Nun, da Sie über eine Reihe von Tipps zum Umgang mit der Umfangsvergrößerung verfügen, wie geht es weiter?

