die 10 besten Terminplanungs-Apps für Kleinunternehmer im Jahr 2024

Wenn es etwas gibt, das uns mehr begeistert als farbcodierte Akten und Checklisten, dann ist es ein übersichtlicher Zeitplan. Unsere Kalender geben uns ein Gefühl der Kontrolle in einer chaotischen Welt. Und die besten Apps für die Terminplanung helfen uns, unsere Kalender unter Kontrolle zu halten, ohne alles von Hand organisieren zu müssen. 🙌

Verstehen Sie uns nicht falsch - wir lieben handgemachte Objekte. Aber wir lieben es nicht, tonnenweise E-Mails zu tippen, um einen Meeting-Termin zu finden, der für alle passt.

Mit Apps für die Terminplanung können wir alles erledigen, von der Organisation von Team Meetings über die Terminbuchung für Kunden bis hin zur Planung von Mitarbeiterschichten. Und wir können es in kürzerer Zeit erledigen. ⏰

Hier sind 10 der besten Apps zur Terminplanung für kleine Geschäfte aller Art. Diese Apps können Ihnen Zeit sparen und Ihnen helfen, Ihre Zeit zur gleichen Zeit zu verwalten. Also los geht's!

Worauf sollten Sie bei Apps zur Terminplanung achten?

Einige Features, die Sie in Ihrer App für die Terminplanung benötigen, hängen davon ab, was Sie planen wollen. Die besten Apps zur Terminplanung für kleine Geschäfte sollten jedoch mindestens diese drei Dinge bieten:

Intuitive Benutzeroberfläche: Ihre Clients, Team-Mitglieder und Kunden werden alle über diese App Zeit mit Ihnen planen. Entscheiden Sie sich für eine Plattform, bei der die Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund steht, mit unkomplizierten Features für die Terminplanung und einem benutzerfreundlichen Design

Benachrichtigungen : Ihre App sollte Sie benachrichtigen, wenn jemand einen Termin bei Ihnen bucht. Außerdem sollte sie Ihnen und Ihrem Gast vor dem Termin Erinnerungen schicken. Noch besser ist es, wenn Sie Ihre Benachrichtigungen benutzerdefinieren und zwischen E-Mail-, Textnachrichten- und Kalender-Erinnerungen wählen können

Die 10 besten Apps zur Terminplanung für das Jahr 2024

Wir haben 10 Apps zur Terminplanung ausgewählt, die sich in verschiedenen Bereichen auszeichnen. Von workload-Management und Personaleinsatzplanung zu aufgabenplanung und die Buchung von Kundenterminen - es gibt eine App mit den richtigen Features für Ihr Geschäft.

1.

ClickUp

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Für Freiberufler und kleine Geschäfte, die Meetings planen wollen, erstellen projektzeitpläne clickUp macht es Ihnen leicht, den Überblick über alles zu behalten - damit Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Apps hin und her springen müssen. 🐇

ClickUp lässt sich in die Apps integrieren, die Ihr Team bereits verwendet. Es stellt eine Verbindung zu allen wichtigen Kalender-Apps her und synchronisiert sie in Echtzeit. Das bedeutet, dass Ihre ClickUp Aufgaben in Ihrer Kalender App erscheinen und Ihre Kalendertermine in Ihrem ClickUp-Workspace erscheinen. Sie können Ihren Zeitplan auch mit einer intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche neu organisieren, die Ihnen hilft prioritäten für Ihre Arbeit setzen .

Wenn Sie regelmäßig Online-Termine mit Ihrem Team oder Ihren Clients planen, verbinden Sie ClickUp mit Zoom, um Ihre Meetings zu planen und zu veranstalten, ohne die App zu verlassen. Sie können die Anwendung auch mit Calendly synchronisieren, damit andere Personen Meetings zu Ihrem Kalender hinzufügen können.

Mit mehreren Ansichten können Sie Ihre Arbeit in einem Kalender, in einer tagesplaner oder auf einer Zeitleiste.

Mit der Zoom-Integration von ClickUp können Sie direkt aus Ihren Aufgaben heraus Meetings starten und daran teilnehmen

ClickUp beste Features

ClickUp Ansicht des Kalenders plus automatische Synchronisierung mit Google Kalender, Outlook und Apple Kalender in beide Richtungen

plus automatische Synchronisierung mit Google Kalender, Outlook und Apple Kalender in beide Richtungen Möglichkeit, Abhängigkeiten umzuplanen, um Projektpläne gleichzeitig anzupassen, plus Zapier-Integrationen für die "Wenn dies, dann das"-Planung

Kostenlose Vorlagen für die Planung komplizierterer Workflows wie Projektpläne und Mitarbeiterschichten, kalender für Inhalte und zeitmanagement prozesse

und prozesse Zusätzliche zeitmanagement Features einschließlich Widgets für die Zeiterfassung, Timesheets und fakturierbare Zeit für eine einfache Rechnungsstellung

einschließlich Widgets für die Zeiterfassung, Timesheets und fakturierbare Zeit für eine einfache Rechnungsstellung Kostenlose Schulungen und 24-Stunden-Kundensupport

ClickUp Limits

Da ClickUp so viele Features und Integrationen bietet, kann es zu einer Lernkurve kommen, wenn man anfängt

Die Features der mobilen ClickUp App sind nicht so robust wie die der Web App

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise* ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,400+ Bewertungen)

4.7/5 (8,400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Appoint.ly

über Ernennen.ly An Appoint.ly ist nichts kompliziert, und das macht den Charme dieses Online-Terminplanungstools aus. Es ermöglicht Ihnen, Ihren Zeitplan einzustellen und Ihre Verfügbarkeit über einen Link freizugeben, den Sie an jeden senden können.

Diese Terminplanungssoftware verfügt über eine einfach zu bedienende Oberfläche und eignet sich hervorragend für Remote-Mitarbeiter, verteilte Teams und Vertriebsteams. Sie ist auch ideal für professionelle Anbieter mit Kunden in verschiedenen Zeitzonen.

Appoint.ly beste Features

Mit den Features zur Online-Planung können Sie Ihre Verfügbarkeit über einen Link freigeben, den Sie über Nachrichten, E-Mails oder Ihre Website weitergeben können

Die Zeitzonensynchronisierung erleichtert das Planen von Meetings mit Menschen auf der ganzen Welt und verringert das Risiko, nicht zu erscheinen

Integration mit Google Kalender, iCloud, Outlook, Office 365 und Exchange

Appoint.ly Beschränkungen

Einige Benutzer berichten, dass sie keine Benachrichtigungen erhalten, wenn neue Termine gebucht werden, sodass sie ihre Kalender regelmäßig auf Änderungen überprüfen müssen

Diese App bietet keine Integrationen mit Systemen zur Verarbeitung von Zahlungen

Preise für Appoint.ly

Basic Plan : Kostenlos

Kostenlos Pro Plan: $8 pro Benutzer pro Monat

$8 pro Benutzer pro Monat Enterprise Plan: Benutzerdefinierte Preise

Appoint.ly Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (12+ Bewertungen)

4.4/5 (12+ Bewertungen) Capterra: 3.3/5 (3+ Bewertungen)

3. HoneyBook

über HoneyBook HoneyBook ist für Freiberufler und kleine Unternehmen gedacht, deren Geschäft mit Angeboten, Verträgen und Rechnungen - und viel Kaffee - läuft. ☕️

HoneyBook deckt zwar nicht Ihren täglichen Koffeinkonsum, aber es hilft Ihnen, den Rest Ihres Geschäfts zu erledigen. Ja, es ist eine App zur Terminplanung, aber es ist nicht nur eine App zur Terminplanung.

Sie können Ihre Dienstleistungen bewerben, Meetings mit Kunden buchen, Ihre Projektdokumente (wie Angebote, Verträge und Rechnungen) verwalten und Zahlungen mit Kreditkarten an einem Ort sammeln. Sie können sogar gebrandete Formulare und Fragebögen verschicken. Im Wesentlichen können Sie Ihren Client-Management-Prozess rationalisieren, indem Sie alle Ihre kommunikation mit dem Client an einem Ort.

HoneyBook beste Features

Geben Sie Ihre Verfügbarkeit über einen Link frei, über den Kunden ein Meeting buchen können

Stellen Sie mehrere Termintypen ein, damit Ihre Kunden Sie für die richtige Dienstleistung und den richtigen Zeitraum buchen

Terminplanung, Rechnungsstellung und Annahme von Zahlungen innerhalb derselben App

Markieren Sie Ihr Portal für Terminplanung, Verträge, Rechnungen und Zahlungen, damit Ihre Kunden wissen, dass sie sich an das richtige Geschäft wenden

HoneyBook Beschränkungen

Viele Benutzer berichten von Schwierigkeiten beim Setup und einer steilen Lernkurve, wenn sie anfangen, mit den Features von HoneyBook zu arbeiten

Sie können HoneyBook zwar sowohl für die Terminplanung als auch für die Zahlungsabwicklung nutzen, aber Benutzer berichten, dass die Zahlungsabwicklung sehr langsam ist

Preise für HoneyBook

Starter: 8 $ pro Monat

8 $ pro Monat Essentials: 16 US-Dollar pro Monat

16 US-Dollar pro Monat Premium: $33 pro Monat

HoneyBook Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (135+ Bewertungen)

4.5/5 (135+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (580+ Bewertungen)

4. Calendly

über Calendly Calendly, die wohl bekannteste App für Terminplanung, ist einer der Begründer der Onlinebuchung. In allen Calendly Plänen können Sie Ihren Terminplan über einen Link freigeben - denn "sharing is caring". 💗

Sobald Sie Ihren Link freigeben, können andere Personen Ihre Verfügbarkeit sehen und einen Termin bei Ihnen buchen. Calendly eignet sich hervorragend für Freiberufler, ist aber auch eine ausgezeichnete Wahl für kleine und große Teams.

Je nach Plan können Sie zwischen einer Terminart (z. B. einem 30-minütigen Meeting) und unbegrenzten Terminarten (z. B. einem 15-minütigen Kaffeeklatsch, einem 40-minütigen Vorstellungsgespräch und einem einstündigen Onboarding) wählen.

Mit einem kostenpflichtigen Plan können Sie mit Calendly sogar komplexe Meetings organisieren, z. B. Telefonkonferenzen oder Diskussionsrunden, ohne sich mit Ihrem Team über die Verfügbarkeit absprechen zu müssen.

Beste Features von Calendly

Einfache Online-Buchung mit einem verknüpfbaren Link

Anpassbare Workflows, mit denen Sie personalisierte Text- oder E-Mail-Erinnerungen und Folgetermine senden können

Möglichkeit, Ihren Calendly-Link auf Ihrer Website oder in Ihrer E-Mail-Signatur einzubetten, um Ihren Terminplanungsprozess zu rationalisieren

Integration mit mehreren Kalender-Apps point-of-Sale-Systemen, CRMs und Kommunikationsplattformen

Calendly-Einschränkungen

Die Features des Free-Plans sind extrem limitiert und erlauben Ihnen nur die kostenlose Terminplanung für eine Art von Ereignis und eine Kalender-Integration

Einige Benutzer berichten von Problemen bei der Kalenderintegration, die zu Doppelbuchungen geführt haben oder bei denen die zusätzliche Verfügbarkeit nach Absagen nicht aktualisiert und angezeigt wurde

Calendly Preise

Basic: Free

Free Essentials: $8 pro Person pro Monat

$8 pro Person pro Monat Profis: $12 pro Person pro Monat

$12 pro Person pro Monat Teams: $16 pro Person und Monat

$16 pro Person und Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Calendly Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,895+ Bewertungen)

4.7/5 (1,895+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,800+ Bewertungen)

5. Quadratische Verabredungen

über Quadratische Ernennungen Wenn Sie auf der Suche nach der besten App zur Terminplanung für Salons, Spas, Yogastudios, Fitnessstudios und andere terminbasierte Dienstleistungen sind, dann ist Square Appointments definitiv die richtige Wahl. 💇‍♀️

Diese App stammt von demselben Unternehmen, das auch Square, das beliebte Kassensystem, herstellt. Für Geschäfte, die bereits mit Square Zahlungen abwickeln, fügt sich dieses Terminprogramm nahtlos in Ihren bestehenden Workflow ein.

Square Appointments beste Features

Kunden können über Ihre Website Termine oder Kurse buchen

Versenden Sie automatische Erinnerungen an Termine

Legen Sie Ihre eigenen Stornierungsrichtlinien fest und fügen Sie Gebühren für das Nichterscheinen hinzu

Erstellen Sie Kundenprofile und erlauben Sie Ihren Kunden, Karten zu speichern

Nutzen Sie E-Commerce-Features, um zusätzlich zu Ihren terminbasierten Dienstleistungen auch Produkte online zu verkaufen

Einschränkungen für Square Appointments

Die Terminzeiten werden immer in der Zeitzone des Eigentümers des Geschäfts angezeigt. Sie werden nicht an die Zeit des Benutzers angepasst, was für Kunden in verschiedenen Zeitzonen verwirrend sein kann

Die App bietet nur begrenzte Optionen für das Hinzufügen zusätzlicher Client-Informationen, die Kategorisierung Ihrer Dienstleistungen, das Einstellen von Richtlinien und das Hinzufügen von Formularen für die Terminvereinbarung

Square Appointments Preise

Free

Plus: $29 pro Monat

$29 pro Monat Premium: Benutzerdefinierte Preise

Square Appointments Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (35+ Bewertungen)

4.3/5 (35+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (175+ Bewertungen)

6. Picktime

über Picktime Picktime ist für verschiedene Geschäfte gedacht, aber es ist ideal für Unternehmen, die Speicherorte und Geräte für Termine planen müssen.

Vielleicht betreiben Sie einen Friseursalon, in dem jeder Ihrer Friseure seinen Stuhl planen muss, wenn er verfügbar ist. Vielleicht bieten Sie Weiterbildungskurse an und müssen einen Unterrichtsraum und einen Projektor buchen. Oder Sie arbeiten in einem großen Unternehmen mit begrenzten Konferenzräumen - und der Wettbewerb um die Buchung eines solchen Raums kann sehr hart sein! 🤼‍♀️

Picktime hilft Ihnen nicht nur bei der Planung von Client-Terminen, sondern auch bei der Planung all der kleinen Details, die Sie für den Erfolg Ihres Meetings benötigen.

Picktime beste Features

Ein Buchungs-Widget auf Ihrer Website ermöglicht es Ihren Kunden, rund um die Uhr online zu buchen

Formulare helfen Ihnen, die Bedürfnisse Ihrer Kunden vor dem ersten Termin zu verstehen

Wiederkehrende Termine in Ihremdigitalen Planer damit Ihre Klienten feste Meetings mit Ihnen vereinbaren können

E-Mails und SMS-Erinnerungen verringern das Nichterscheinen

Features zur Team-Verwaltung fügen den persönlichen Kalendern Ihrer Mitglieder Termine hinzu, wenn Sie sie zuweisen

Integrationen mit Stripe und PayPal ermöglichen es Ihnen, Zahlungen von Kunden anzunehmen, wenn diese ihren Termin buchen

Picktime-Beschränkungen

Es ist schwierig, Zeitpläne und andere Daten zu duplizieren, so dass Sie die Informationen jedes Mal manuell eingeben müssen

Sie müssen Benachrichtigungen einzeln verschicken, da es keine Möglichkeit gibt, alle Personen gleichzeitig über eine Änderung der Uhrzeit oder des Speicherorts zu informieren

Picktime Preise

Free

Starter: $3 pro Benutzer pro Monat

$3 pro Benutzer pro Monat Pro : $2,25 pro Benutzer pro Monat

Picktime Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (10+ Bewertungen)

4.8/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (45+ Bewertungen)

7. Setmore

über Setmore Setmore ist eine weitere App, die für kleine Geschäfte entwickelt wurde. Sie bietet Features für die Bereiche Schönheit, Wellness, Gesundheit, kreative Dienstleistungen, professionelle Dienstleistungen und Handel.

Diese App hat eine Liste von Funktionen, die wir als nicht zu viel und nicht zu wenig für die meisten lokalen Geschäfte beschreiben würden. Mit dieser App können Ihre Kunden online buchen und bezahlen. Das ist zwar alles, was diese App zu erledigen hat, aber vielleicht ist das auch alles, was Sie brauchen.

Setmore beste Features

Eine Online-Buchungsseite mit einem Servicemenü hilft Kunden, den richtigen Termin zu buchen

Kundenrezensionen werden auf Ihrer Buchungsseite angezeigt, um neue Kundentermine zu fördern

Automatische Bestätigungen, E-Mail-Erinnerungen und Erinnerungen per Textnachricht verhindern ein Nichterscheinen

Integrationen mit Square und Stripe ermöglichen es Ihnen, Zahlungen direkt von Ihrer Buchungsseite entgegenzunehmen

Setmore Beschränkungen

Anstatt dass der Terminplaner auf Ihrer Website erscheint, müssen die Clients über eine Setmore URL gehen, um Termine zu vereinbaren

Sie können nicht mehrere Formate für Follow-up E-Mails erstellen, so dass Kunden die gleichen Anweisungen sehen, unabhängig davon, welche Art von Termin sie buchen

Setmore Preise

Free

Pro : $5 pro Benutzer pro Monat

$5 pro Benutzer pro Monat Team: $5 pro Benutzer pro Monat

Setmore Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (240+ Bewertungen)

4.5/5 (240+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (940+ Bewertungen)

8. Planbar

über Planbar Dies ist für unsere Inhaltskönige und -königinnen. 👑

Planable ist eine App zur Planung von Inhalten, mit der man im selben Space auch Inhalte erstellen, für verschiedene Plattformen formatieren und Genehmigungen einholen kann. Planable ist zu einem Teil eine App für die Planung und zum anderen Teil eine App für das Projektmanagement, die speziell für Ersteller von Inhalten, Teams und Agenturen entwickelt wurde.

Alle Inhalte, die Sie in Planable erstellen, werden genau so gestaltet, wie sie in ihrer endgültigen, veröffentlichten Form aussehen werden. Inhalte sind visuell, Ersteller von Inhalten sind visuell, und Ihre Stakeholder wollen definitiv Bilder sehen. 👀

Mit dieser App können Sie Ihre Beiträge an einem einzigen Ort visualisieren, genehmigen und planen.

Planable beste Features

Kommentieren und genehmigen Sie direkt neben dem Beitrag

Planen Sie Ihre saisonalen und immergrünen Inhalte für die automatische Veröffentlichung

Posten Sie auf Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, X, LinkedIn und Google My Business

Planbare Limits

Die In-App-Fotobearbeitung ist limitiert, daher müssen Sie Ihre Bilder für jede Social Media-Plattform bearbeiten und in der Größe anpassen, bevor Sie sie in Ihren Post Scheduler hochladen

Es kann schwierig sein, Einzelziele und Tags aus früheren Beiträgen zu duplizieren, so dass Sie dieselben Informationen unter Umständen mehrmals manuell eingeben müssen

Planbare Preise

free-Plan : Gratis-Plan

Gratis-Plan Basic Plan : $11 pro Benutzer pro Monat

$11 pro Benutzer pro Monat Pro Plan: $22 pro Benutzer pro Monat

$22 pro Benutzer pro Monat Enterprise Plan: Benutzerdefinierte Preise

Planbare Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (585+ Bewertungen)

4.6/5 (585+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (305+ Bewertungen)

9. Abgeordneter

über Stellvertreter Mit dieser App zur Schichtplanung können Sie die Verfügbarkeit von Mitarbeitern einsehen, einen Schichtplan erstellen und diesen online freigeben. Wenn Sie offene Schichten haben, können Sie diese veröffentlichen und Mitgliedern des Teams erlauben, sie zu beanspruchen. Oder Sie können Mitarbeiter ihre Schichten mit jedem tauschen lassen, der dafür in Frage kommt. Zu erledigen ist das alles über die App.

Wenn Einsätze anstehen, verwalten Sie den Zeitplan über die mobile App, egal wo Sie sind. Sie können Ihre Arbeitskosten übersichtlich darstellen und sogar KI nutzen, um einen intelligenten Plan zu erstellen.

Stellvertretende beste Features

Erstellen und freigeben Sie den Schichtplan Ihrer Mitarbeiter online

Füllen Sie Schichten und verwalten Sie Abrufe in Echtzeit

Nachverfolgung der Timesheets von Mitarbeitern

Integrieren Sie es in Ihre Gehaltsabrechnungs-, Kassen- oder Personalverwaltungssysteme

Stellvertretende Limits

Es kann schwierig sein, eine benutzerdefinierte Vorlage zu duplizieren, und die App merkt sich nicht jeden Monat die Verfügbarkeit Ihrer Mitarbeiter, so dass Sie möglicherweise jedes Mal dieselben Informationen manuell eingeben müssen

Diese App funktioniert am besten auf iOS-Geräten. Wenn Sie Microsoft, Linux oder Android verwenden, können Sie möglicherweise nicht auf alle Features zugreifen

Preise für Stellvertreter

Free

Premium: 4,90 $ pro Benutzer pro Monat

4,90 $ pro Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Abgeordnete Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (240+ Bewertungen)

4.6/5 (240+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (685+ Bewertungen)

10. Acuity Scheduling

über Acuity Terminplanung Acuity Scheduling ist eine weitere großartige App für Salons, Schönheits- und Wellness-Profis, Fitnessstudios, Life Coaches und Unternehmen, die persönliche und Online-Termine vergeben.

Verwalten Sie Terminpläne für mehrere Speicherorte und Mitarbeiter, und ermöglichen Sie Ihren Kunden, ihre eigenen Termine online zu buchen. Acuity Scheduling ist auch eine gute Option für Fachleute, die ihre Geschäfte ausschließlich über Online-Meetings erledigen.

Acuity Scheduling beste Features

Benutzerdefinierte Optionen für Ihre Buchungsseite, E-Mail-Erinnerungen und SMS-Erinnerungen sorgen für ein individuelles Erscheinungsbild

Automatische Anpassung an verschiedene Zeitzonen, damit Ihre Clients Ihren Terminplan in ihrer Ortszeit sehen können

Integrationen mit Videokonferenzsoftware erleichtern die Teilnahme an Online-Terminen

Formulare helfen Ihnen, die Bedürfnisse eines Kunden vor dem ersten Termin zu verstehen

Integrationen mit Stripe, Square und PayPal ermöglichen es Ihnen, Zahlungen zu akzeptieren, wenn Kunden buchen

Acuity Scheduling Einschränkungen

Es gibt keine Auswahl an Kalendern für mehrere Teams, daher ist dies möglicherweise nicht die beste Option für große Teams mit komplexen Terminplanungsanforderungen

Da es keinen kostenlosen Plan gibt, könnte diese App für neue Geschäfte unerschwinglich sein

Acuity Scheduling Preise

Aufstrebend: $16 pro Monat

$16 pro Monat Wachsend: $27 pro Monat

$27 pro Monat Powerhouse: $49 pro Monat

Acuity Scheduling Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (395+ Bewertungen)

4.7/5 (395+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (5,450+ Bewertungen)

Timing ist alles

Die besten Apps für die Terminplanung ermöglichen es Ihnen, Aufgaben, Termine und Meetings zu planen, wenn es für alle Beteiligten passt. Geben Sie Ihre Verfügbarkeit an und lassen Sie dann Kunden und Mitglieder des Teams eine Zeit wählen, damit Sie alle synchronisiert sind.

Als Solopreneur oder Eigentümer eines kleinen Geschäfts sind Sie wahrscheinlich überfordert mit der Planung von täglichen Aufgaben, Zeitleisten für Projekte, Team-Meetings, Meetings mit Kunden und Mitarbeiterschichten. Das heißt, der Zeitpunkt könnte nicht besser sein, um sich für ClickUp anzumelden .

Starten Sie mit ClickUp's All-in-One-Plattform kostenlos und sehen Sie, wie ein organisierter Zeitplan mehr Zeit in Ihrem Tag freisetzt! 🤩