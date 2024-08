14 beste Tabellenkalkulationssoftware-Lösungen im Jahr 2024 (kostenlos & kostenpflichtig)

Ganz gleich, ob sie im Finanzwesen, in der Softwareentwicklung oder in der Modebranche arbeiten, alle Projektmanager stehen irgendwann vor der gleichen Herausforderung - der Darstellung und Verwaltung von Daten. Je größer und komplexer ein Datensatz ist, desto schwieriger ist er zu handhaben.

An dieser Stelle treten Softwarelösungen für Tabellenkalkulationen ins Rampenlicht. Dank ihrer Anpassungsfähigkeit und Vielseitigkeit machen diese Tools den Umgang mit Zahlen und Werten zu einem Kinderspiel. Sie bieten nicht nur einen Space für die Eingabe und Sortierung von Daten, sondern helfen Ihnen auch bei der Berechnung mit Formeln.

Es gibt viele Spreadsheet tools auf dem Markt, und es kann schwierig sein, das perfekte Tool zu finden. Wir haben uns Dutzende von Optionen angesehen, ihre wichtigsten Features, Vorteile und Nachteile analysiert und die 14 besten Tabellenkalkulationsprogramme für die Rationalisierung Ihrer Datenverwaltung und anderer PM-bezogener Prozesse ausgewählt!

Worauf sollten Sie bei einem Spreadsheet Software Tool achten?

Es gibt bestimmte Schlüsselmerkmale, die Ihre nächste Tabellenkalkulationssoftware haben sollte, wie zum Beispiel:

Anpassungsfähigkeit: Sie sollte es Ihnen ermöglichen, Spalten und Zeilen anzupassen, Tabellen zu erstellen, Grafiken hinzuzufügen und Farben zu verwenden, um einen einzigartigen Space zu schaffen, der zu den Zielen und der Marke Ihres Unternehmens passt. Die Plattform sollte über eine praktische Symbolleiste zur Bearbeitung verfügen, um dies zu ermöglichen Vielseitigkeit: Sie sollten die Software für verschiedene Zwecke nutzen können, z. B. zum Erstellen vonprojektbudget pläne, Finanzberichte oder Ziele zu erstellen Benutzerfreundlichkeit: Die Nutzung der Software sollte keine monatelangen Schulungen und Tutorials erfordern Skalierbarkeit: Sie sollte in der Lage sein, größere und komplexere Datensätze zu verarbeiten, die mit dem Wachstum des Unternehmens entstehen können Support für Vorlagen: Es sollte die Verwendung von Vorlagen ermöglichen, die das Erstellen und Bearbeiten von Tabellenkalkulationen schneller und einfacher machen

Die 14 besten Apps für Tabellenkalkulationen im Jahr 2024

Anhand der oben genannten Kriterien haben wir eine Liste mit den 14 besten Tabellenkalkulationsplattformen zusammengestellt, die den größten Wert bieten. Diese Plattformen verbinden Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Funktionen und können in jeder Branche eingesetzt werden. 💪

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist eine umfassende Plattform für das Projektmanagement. Eine der vielen Einsatzmöglichkeiten ist die Erstellung von sauberen, gut organisierten und kollaborativen Tabellen und Datenbanken, alles dank ClickUp Tabelle Ansicht .

Mit dieser Ansicht können Sie funktionale Tabellenkalkulationen entwerfen für verwaltung von Dokumenten , Projekte, Clients und Ihr Team. Dank der mehr als 15 Ansichten können Sie jeden Datentyp darstellen und damit arbeiten, von Formeln und dem Fortschritt von Aufgaben bis hin zu Kosten, Preisen und Bewertungen. Sie können Ihre Tabelle aufwerten, indem Sie Dokumente und Links an Ihre Tabelle anhängen.

ClickUp unterstützt Sie bei der Verwaltung Ihrer Daten, indem Sie Beziehungen zwischen Aufgaben erstellen und so optimierte Arbeitsabläufe und die Festlegung von Prioritäten gewährleisten. Sie können Clients mit bestimmten Projekten und Teammitglieder mit Fehlerberichten verbinden und Abhängigkeiten zwischen Aufgaben herstellen.

Die Plattform bietet außerdem fantastische Vorlagen für Tabellenkalkulationen die Ihnen die Arbeit erleichtern. Probieren Sie ClickUp's Vorlage für Projektmanagement-Kalkulationstabellen zu gliedern Sie Ihr Projekt in Aufgaben auf , fügen Sie Mitarbeiter hinzu, phasen nachverfolgen und überwachen Fristen.

ClickUp beste Features

Tabelle-Ansicht

Datenvisualisierungen für jede Art von Arbeit

über 1.000 Vorlagen

Hilft Ihnen, Aufgaben für einen optimierten Workflow zu verbinden

Ausgezeichnete Features für die Zusammenarbeit

ClickUp Limits

Einige Benutzer hatten Probleme

Die Nummer der Optionen kann überwältigend sein

ClickUp Preise

Free Forever : $0

: $0 Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (8.300+ Bewertungen)

: 4.7/5 (8.300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Microsoft Excel

Verwenden Sie Microsoft Excel und seine über 450 Formeln, um Ihre Daten zu organisieren, zu verwalten und Berechnungen zu erledigen

Microsoft Excel, eines der beliebtesten Tabellenkalkulationsprogramme überhaupt, bietet ein Array von Features zum Speichern, Bearbeiten und Visualisieren von Daten.

Ihr größtes Interesse gilt der Formel-Leiste, die sich über den Spalten befindet. Hier können Sie Excel mitteilen, welche Art von Berechnungen es zu erledigen hat. Das tool bietet 450+ Formeln für den Umgang mit Daten, die beliebtesten sind SUMME, WENN, ZAEHLEN, MAX und MITTELWERT.

Klingt kompliziert? Keine Sorge, denn Excel erläutert jede Formel im Detail. Und wenn Sie einen Fehler machen, informiert Excel Sie darüber, indem es einen Fehlerwert wie #####, #DIV/0! oder #NAME? anzeigt.

Excel eignet sich auch hervorragend zur Visualisierung Ihrer Daten mit Diagrammen und Schaubildern. Sie müssen nur die gewünschten Daten auswählen und das Programm seine Arbeit erledigen lassen.

Microsoft Excel beste Features

Renommiertes Tabellenkalkulationsprogramm

450+ Formeln

Grundlegende Funktionen sind leicht zu bedienen

Einfache Erstellung von Diagrammen und Grafiken

Microsoft Excel Limits

Mehrere Benutzer erwähnen, dass die Plattform bei großen/komplexen Datensätzen einfriert

Die Plattform sieht nicht auf allen Betriebssystemen gleich aus

Microsoft Excel Preise

Auf der Website finden Sie verschiedene Preispakete

Microsoft Excel Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (2.500+ Bewertungen)

: 4.7/5 (2.500+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (18,500+ Bewertungen)

3. OnlyOffice

Über: OnlyOffice OnlyOffice hat eine Excel-ähnliche Oberfläche und lässt Sie sogar Excel-Tabellen hochladen und bearbeiten. Die Plattform ermöglicht die Bearbeitung in Echtzeit, was uns letztendlich zu ihrem Hauptvorteil führt - der Zusammenarbeit.

Mit OnlyOffice können Sie und Ihr Team gemeinsam an Tabellen arbeiten, Kommentare hinterlassen und chatten, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten über die neuesten Entwicklungen des Projekts auf dem Laufenden sind. Sie können auch den Versionsverlauf durchsuchen und bestimmte Infos abrufen.

Die Plattform bietet Ihnen mit 400+ Formeln und Funktionen eine leistungsstarke Tabellenkalkulation. Verwenden Sie Tabellenvorlagen, um Ihre Arbeit zu erleichtern, analysieren Sie Daten mit Pivottabellen, visualisieren Sie Infos mit Diagrammen und Grafiken, fügen Sie Dateien ein, schützen Sie Ihre Tabellen mit einem Passwort, automatisieren Sie Aufgaben, speichern Sie Tabellen als PDFs und vieles mehr!

OnlyOffice beste Features

Vertraute Schnittstelle

Funktioniert sowohl offline als auch online

Ausgezeichnete Optionen für die Zusammenarbeit

über 400 Funktionen und Formeln

Sicherheit wird großgeschrieben

OnlyOffice Beschränkungen

Einige Benutzer gaben an, dass das Laden von Dateien länger dauert als erwartet

Könnte von mehr Integrationen profitieren

Preise von OnlyOffice

Docs Cloud :

Business : $8/Monat pro Benutzer VIP : Kontakt für Preise

: Docs Enterprise :

Für Startseite : $149 (einmalige Zahlung für bis zu 10 Benutzer) Für Business : Anpassbar, Preise ab $1.500 für bis zu 50 Benutzer

:

OnlyOffice Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (50+ Bewertungen)

: 4.4/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (300+ Bewertungen)

4. Airtable

Über: Airtable Möchten Sie den guten alten Tabellenkalkulations-Look mit den Funktionen von Datenbanken kombinieren? Schnappen Sie sich einen Platz bei einer der besten kostenlosen Tabellenkalkulationssoftware, Airtable!

Airtable hat eine kalkulationstabellenähnliche Oberfläche mit Gittern aus Spalten und Zeilen. Aber die Plattform ist mehr als eine Tabellenkalkulationssoftware - sie dreht sich um Datenbanken.

Sie können Ihre Airtable-Datenbanken mit externen Tabellen verbinden, alle Arten von Dateitypen und -größen unterbringen, Datenuntergruppen isolieren und Daten aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten - und das alles unter Wahrung der Datenintegrität.

Airtable ist eine hervorragende Plattform für die Zusammenarbeit, da mehrere Personen gleichzeitig Datenbanken bearbeiten und verwalten können. Sie können die Standardoptionen einer Tabellenkalkulationssoftware nutzen, wie z. B. die Erstellung von Diagrammen, Tabellen und Pivottabellen aus Ihren Daten, die Durchführung von Berechnungen und das Filtern von Informationen.

Airtable beste Features

Flexible Umgebung für die Datenmanipulation

Intuitive Schnittstelle

Konzentriert sich auf Datenbanken

Unterstützt eine große Zahl von Dateitypen und -größen

Mehrere Ansichten

Airtable Beschränkungen

Es gibt eine Lernkurve für fortgeschrittene Features

Weitere Pläne wären für manche Benutzer eine gute Ergänzung

Airtable Preise

Free : $0

: $0 Plus : $10/Monat pro Platz

: $10/Monat pro Platz Pro : $20/Monat pro Platz

: $20/Monat pro Platz Enterprise: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Airtable Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (2.000+ Bewertungen)

: 4.6/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,800+ Rezensionen)

5. Smartsheet

Über: Smartsheet Was bekommt man, wenn man eine Plattform für Projekt- und Arbeitsmanagement mit Tabellenkalkulationen kombiniert? Sie erhalten Smartsheet, ein vielseitiges Programm mit einer Signatur-Grid-Schnittstelle.

Die Eingabe von Daten ist einfach, und Sie können benutzerdefinierte Spalten und Zeilen hinzufügen, um einen Space zu erstellen, der genau auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten ist.

Mit Smartsheet können Sie projektbezogene Berichte direkt aus der Ansicht des Rasters erstellen. Automatisieren Sie Aufgaben, sammeln Sie Daten mit Hilfe von Formularen, erstellen Sie Abhängigkeiten von Aufgaben und verwenden Sie Vorlagen, um Ihre Arbeit intelligenter statt schwieriger zu machen!

Die Grid Ansicht unterstützt zahlreiche Spaltentypen wie Kontakte, Daten und Symbole. Sie können Dokumente anhängen und die Hierarchie der Zeilen und die bedingte Formatierung nutzen, um Ihre Daten zu organisieren. Diese Ansicht lässt sich an zahlreiche Szenarien anpassen, von der Verwaltung von Projekten und Kunden bis hin zur Sicherstellung der Einhaltung von Vorschriften und der Überprüfung von Kunden-Feedback.

Sie können Smartsheet verwenden für arbeitsabläufe zu analysieren und Prozesse, um die Effizienz Ihres Teams zu ermitteln und zukünftige Vorhaben sicher zu planen.

Vergleichen Smartsheet Vs Asana !

Smartsheet beste Features

Vertraute Grid Ansicht

Leistungsstarke Features für das Projekt- und Aufgabenmanagement

Automatisierung von Aufgaben

Bedingte Formatierung

Unterstützt verschiedene Datentypen

Smartsheet Beschränkungen

Die Beherrschung der erweiterten Optionen erfordert Zeit

Einige Benutzer erwähnten, dass die Einstellungen für die Berechtigungen erweitert werden könnten

Smartsheet Preise

Free : $0

: $0 Pro : $7/Monat pro Benutzer (bis zu 10 Benutzer)

: $7/Monat pro Benutzer (bis zu 10 Benutzer) Business : $25/Monat pro Benutzer (mindestens drei Benutzer)

: $25/Monat pro Benutzer (mindestens drei Benutzer) Enterprise: Kontakt für Preise

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Smartsheet Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (13.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (13.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2,900+ Bewertungen)

6. Stackby

Über: Stackby Möchten Sie ein Tabellenkalkulations-/Datenbank-Hybrid, bei dem die Zusammenarbeit im Vordergrund steht und mit dem Sie Arbeitsabläufe erstellen und automatisieren können?

Stackby beruht auf No-Code-Datenbanken mit einem vertrauten Tabellenkalkulations-Look. Sie können es wie eine normale Tabellenkalkulationsplattform verwenden - Daten eingeben, Berechnungen durchführen und Berichterstellungen erstellen. Aber mit Stackby können Sie Ihre Tabellenkalkulation auch in eine robuste relationale Datenbank ohne Code verwandeln.

Die Plattform ermöglicht die Datenerfassung über Formulare und bietet Ansichten wie Raster, Kanban und Kalender. Verwenden Sie mehr als 25 Spaltentypen, verbinden Sie Ihre Tabellen, und nutzen Sie bedingte Formatierungen und erweiterte Filteroptionen.

Das Beste daran ist, dass Sie Ihre Daten nicht manuell aktualisieren müssen - verbinden Sie einfach Ihre Tabellen mit APIs und lassen Sie die Datenbank die Arbeit für Sie erledigen.

Auf der Grundlage der Daten in Ihren Datenbanken können Sie Dashboards mit visuellen Elementen wie Diagrammen, Tabellen oder Zielverfolgern erstellen.

Stackby beste Features

Hilft Ihnen, Datenbanken ohne Code zu erstellen

Ermöglicht die Verbindung von Tabellen mit APIs

Verschiedene Spaltentypen

Mehrere Ansichten

Einfache, benutzerfreundliche Schnittstelle

Stackby Beschränkungen

Mehrere Benutzer erwähnten, dass sie häufig von der Plattform abgemeldet werden

Mehr API-Verbindungen wären von Vorteil

Stackby Preise

Free : $0

: $0 Persönlich : $4/Monat pro Benutzer

: $4/Monat pro Benutzer Economy : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Geschäft : $16/Monat pro Benutzer

: $16/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

*Alle aufgelisteten Preise beziehen sich auf ein jährliches Abrechnungsmodell.

Stackby Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (50+ Bewertungen)

: 4.7/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (70+ Bewertungen)

7. SeaTable

Über: SeaTable SeaTable, eine weitere Kombination aus Datenbank und Tabellenkalkulation, ist vollgepackt mit Features, die das Organisieren und Manipulieren von Daten wie einen Tag am Strand erscheinen lassen!

Mit SeaTable können Sie neue Daten über Formulare, API oder Integrationen eingeben. Es unterstützt alle Arten von Daten, von Text, Datum und Nummern bis hin zu Bildern, E-Mails, Dateien und URLs.

Sie haben die vollständige Kontrolle über alles, was in Ihrer Datenbank vor sich geht. Sie können Daten filtern, Einstellungen für Berechtigungen benutzerdefiniert anpassen, Farben bearbeiten, zwischen Ansichten wechseln, Arbeiten mit Kollegen und Dritten freigeben und Ihre Daten in Diagramme und Grafiken umwandeln.

SeaTable bietet auch beeindruckende Automatisierungsoptionen. Optimieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit Skripten in Javascript und Python, führen Sie Berechnungen über alle Zeilen und Spalten (wie in Excel) durch, erstellen Sie benutzerdefinierte Benachrichtigungen für bestimmte Aktionen und führen Sie bestimmte Prozesse zu geplanten Zeiten aus.

SeaTable beste Features

Eine Mischung aus Datenbank und Tabellenkalkulation

Mehrere Möglichkeiten der Dateneingabe

Ausgezeichnete Features für die Automatisierung

Benutzerdefinierte Benachrichtigungen

SeaTable Beschränkungen

Sie müssen Javascript und Python beherrschen, um die Vorteile der Plattform zu nutzen

Einige Benutzer erwähnen, dass die Benutzeroberfläche von einer Überarbeitung profitieren könnte

Preise für SeaTable

Free : 0€

: 0€ Plus : 7€

: 7€ Enterprise : 14€

: 14€ Dedizierte Cloud: Kontakt für Preise

SeaTable Bewertungen und Rezensionen

GetApp : 4.6/5 (20+ Bewertungen)

: 4.6/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (20+ Bewertungen)

8. Quip

Über: Quip Quip ist eine dynamische Mischung aus Tabellenkalkulationen, Dokumenten und Chat-Optionen. Es vereint leistungsstarke Features zur Straffung von Vertriebsprozessen und zur Verbesserung der Zusammenarbeit in Echtzeit

Da Quip eine Tochtergesellschaft von Salesforce ist, ist es keine Überraschung, dass Sie alle Listen, Daten und Berichterstellungen von Salesforce direkt von Quip abrufen können, um sicherzustellen, dass Sie mit den neuesten Infos arbeiten.

Mit den Tabellenkalkulationen von Quip können Sie Ihre Vertriebs- und CRM-Daten verwalten, diese mit Mitarbeitern und Clients freigeben, Berechnungen durchführen, Prozesse automatisieren und Vorlagen und Integrationen nutzen, um Ihre Arbeit noch einfacher zu gestalten. Mit den Einstellungen für die Berechtigungen können Sie entscheiden, wer was in welcher Tabelle zu erledigen hat.

Die Plattform ist mit 400+ Funktionen und Verknüpfungen ausgestattet, die Ihnen und Ihrem Team helfen, mehr Dinge in kürzerer Zeit zu erledigen.

Quip beste Features

Ein Teil des Salesforce-Ökosystems

Konzentriert sich auf Vertrieb und CRM

Optimiert Prozesse und verbessert die Zusammenarbeit

Automatisierung von Aufgaben

Quip-Einschränkungen

Mehrere Benutzer gaben an, dass die Plattform beim Umgang mit großen Datensätzen abstürzen kann

Eine besser anpassbare Benutzeroberfläche wäre eine schöne Ergänzung

Quip Preise

Starter : $10/Monat pro Benutzer

: $10/Monat pro Benutzer Plus : $25/Monat pro Benutzer

: $25/Monat pro Benutzer Erweitert: $100/Monat pro Benutzer

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell.

Quip Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.2/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (150+ Bewertungen)

9. EtherCalc

Über: EtherCalc Ein einfaches, webbasiertes, kostenloses Tabellenkalkulationsprogramm, für das kein Konto eingerichtet werden muss, mag wie ein Traum klingen. EtherCalc macht ihn zur Realität!

Alles, was Sie brauchen, um die Plattform zu nutzen, ist der Besuch der Website. Sobald Sie Ihre Kalkulationstabelle erstellt haben, können Sie sie mit anderen freigeben und in Echtzeit zusammenarbeiten.

Es handelt sich nicht um eine robuste Datenbankplattform, mit der Sie Aufgaben automatisieren, Tabellenblätter miteinander verbinden oder in andere Programme integrieren können. Es handelt sich um eine einfache Tabellenkalkulationsplattform mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche, perfekt für alle, die keinen Schnickschnack brauchen.

EtherCalc ist ideal für die Bestandsverwaltung und die Erstellung von Formularen, aber auch für Brainstorming-Sitzungen kann es sehr nützlich sein.

Sie können .csv-, .ods- und .xlsx-Dateien importieren und verschiedene Arten von Spalten wie Text, Mathematik, Datum und Uhrzeit verwenden, je nachdem, welche Daten Sie darstellen möchten. Außerdem stehen Ihnen dutzende von Formeln zur Verfügung, mit denen Sie Ihre Daten wie ein Profi verwalten können!

EtherCalc beste Features

Einfache Schnittstelle

Benötigt kein Konto

Unterstützt Echtzeit-Zusammenarbeit

Ermöglicht den Import von Dateien

Dutzende von Funktionen und Formeln

EtherCalc Beschränkungen

Einige Benutzer erwähnen, dass die Plattform Schwierigkeiten beim Öffnen größerer Dateien hat

EtherCalc Preise

Free

EtherCalc Bewertungen und Rezensionen

TrustRadius: 9.9/10 (3 Bewertungen)

10. Zoho Blatt

Über: Zoho Blatt Mit Zoho Sheet von Zoho, einer umfassenden Software-Suite für Unternehmen, können Sie funktionale Tabellenkalkulationen erstellen und verwalten und mit Ihrem Team daran arbeiten.

Die Plattform verfügt über 350 vordefinierte Funktionen, mit denen Sie verschiedene Datentypen für jeden Zweck bearbeiten können, ob Sie nun eine Inventur durchführen, ein Budget planen oder eine projektbezogene Aufgabe abschließen.

Mit 1.000+ Integrationen können Sie mit Zoho Sheet Ihre Tabellenkalkulationen automatisieren und Daten aus verschiedenen Quellen, einschließlich Excel, importieren.

Die Software setzt auf Zusammenarbeit, so dass Sie gemeinsam mit Kollegen an Tabellen arbeiten und darin Aufgaben und Projekte kommentieren, ändern und diskutieren können. Sie können die Kontrolle über jede Kalkulationstabelle behalten, indem Sie Zellen für ausgewählte Mitarbeiter blockieren, Berechtigungen einstellen und frühere Versionen überprüfen.

Zoho Sheet verfügt über ein revolutionäres Feature - einen KI-Assistenten namens Zia. Zia ist da, um alle Fragen zu Ihren Daten und Tabellen zu beantworten, und das Beste daran ist, dass er einfaches Englisch versteht!

Zoho Sheet beste Features

Teil des Zoho Ökosystems

1.000+ Integrationen und 350+ vordefinierte Funktionen

Hervorragende Optionen für die Zusammenarbeit

KI-gestützter Assistent

Zoho Sheet Einschränkungen

Mehrere Benutzer berichten, dass die Bearbeitung von Tabellenkalkulationen in der mobilen App verzögert sein kann

Begrenzte Kapazität des Speichers kann ein Problem für diejenigen sein, die mit großen Datensätzen arbeiten

Preise für Zoho Sheet

Kontakt für Preise

Zoho Sheet Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (140+ Bewertungen)

: 4.4/5 (140+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (150+ Bewertungen)

11. LibreOffice

Über: LibreOffice LibreOffice ist ein kostenloses Offline-Büropaket, das von vielen Benutzern als hervorragende Alternative zu Microsoft Office angesehen wird. Das Tabellenkalkulationsprogramm innerhalb der Suite heißt LibreOffice Calc.

Die Plattform bietet 300+ Funktionen für die Verwaltung kleiner und großer Datensätze, und wenn Sie nicht wissen, wie man einige davon benutzt, kann der integrierte Assistent helfen.

Das herausragende Feature ist DataPilot. Damit können Sie Rohdaten aus verschiedenen Datenbanken in aussagekräftige Infos umwandeln, die Sie in Ihrer Kalkulationstabelle präsentieren können.

Obwohl es sich um ein Offline-Programm handelt, bietet Calc einen Multi-User-Support. Geben Sie Ihre Tabellenkalkulationen für andere frei, lassen Sie sie ihre Daten eingeben und minimieren Sie das Risiko von Fehlkommunikation und Datenduplikaten.

Standardmäßig speichert Calc Dokumente im .odt-Format. Da viele Anwender jedoch immer noch Excel verwenden, können Sie mit Calc Ihre Tabellen im .xlsx Format speichern! Sie können Tabellenkalkulationen auch in PDF-Dateien exportieren.

LibreOffice Calc beste Features

300+ Funktionen

Mit dem DataPilot können Sie Rohdaten manipulieren

Support für mehrere Benutzer

Ermöglicht das Speichern von Tabellenkalkulationen in mehreren Formaten

Beschränkungen von LibreOffice Calc

Einige Benutzer erwähnten, dass die Option zum automatischen Speichern nicht zuverlässig ist

Die Schnittstelle könnte von einem Upgrade profitieren

Preise für LibreOffice Calc

Free

LibreOffice Calc Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (20+ Bewertungen)

12. Microsoft 365

Über: Büro Microsoft 365, früher bekannt als Office 365, ist eine Software-Suite, die aus beliebten Programmen wie Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Teams und OneDrive besteht. Während Excel oft als Synonym für Tabellenkalkulationen gilt, können auch andere Anwendungen innerhalb der Microsoft 365-Familie bei der Erstellung und Bearbeitung von Tabellen helfen, obwohl das nicht ihr Hauptzweck ist.

Wenn Sie zum Beispiel an einem Word-Dokument arbeiten und diesem eine Tabelle hinzufügen möchten, müssen Sie nicht unbedingt Excel starten. Stattdessen können Sie ein Excel-Tabellenblatt einfügen, Ihre Daten eingeben und die Funktionen von Excel direkt von Word aus nutzen!

Zu erledigen ist das Gleiche in PowerPoint, und Sie können Ihre Präsentationen mit Excel-Tabellen anreichern.

Wenn Sie eine Excel-Tabelle in Word oder PowerPoint einfügen, wird die Excel-Symbolleiste am oberen Rand des Bildschirms angezeigt, sodass Sie vollen Zugriff auf die Funktionen und Formeln des Programms haben.

Microsoft 365 beste Features

Ein Bündel von Programmen für verschiedene Zwecke

Ermöglicht die Kombination von Tabellenkalkulationen mit Dokumenten/Präsentationen

Benutzerfreundliche Schnittstelle

Ermutigt zur Zusammenarbeit

Microsoft 365 Limits

Benutzer berichten von gelegentlichen kleineren Fehlern

Mobile Erfahrung könnte verbessert werden

Microsoft 365 Preise

Für Business :

Business Basic : $6.00/Monat pro Benutzer Business Standard : $12,50/Monat pro Benutzer Business Premium : $22,00/Monat pro Benutzer Apps für Business : $8,25/Monat pro Benutzer

: Für Startseite :

Persönlich : $69,99/Jahr (ein Benutzer) Familie : $99.99/Jahr (bis zu sechs Benutzer)

:

Microsoft 365 Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (4.900+ Bewertungen)

: 4.6/5 (4.900+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (13.000+ Bewertungen)

13. Google Tabellen

Über: Google Tabellen Google Tabellen ist eine weitere weit verbreitete Tabellenkalkulationsplattform mit einer Excel-ähnlichen Schnittstelle .

Die Plattform bietet ein Array von Formeln und Funktionen, mit denen Sie verschiedene Arten von Daten mühelos bearbeiten können. Da es Cloud-basiert ist, ermöglicht Google Tabellen eine Echtzeit-Zusammenarbeit, so dass Sie unabhängig vom Speicherort mit Ihrem Team arbeiten können.

Die Plattform ist Teil des Google-Ökosystems, d. h. Sie können Ihre Daten aus Google Formularen abrufen oder Tabellen zu Ihren Google Docs oder Google Slides hinzufügen.

Eine weitere wichtige Eigenschaft von Google Tabellen ist ihre Vielseitigkeit. Sie können es auf Ihrem Computer, Laptop, Tablet und Mobilgerät verwenden, d. h. Sie können Tabellen erstellen und bearbeiten, auch wenn Sie unterwegs sind!

Google Tabellen automatisiert sich wiederholende Einträge mit Smart Fill - es erkennt Muster und schlägt die am besten geeigneten Lösungen vor, was eine weitere bequeme und zeitsparende Option ist.

Google Tabellen beste Features

Funktioniert perfekt mit Plattformen aus der Google-Familie

Verfügbar im Offline-Modus

Automatisierung der Einträge

Kann auf allen Geräten verwendet werden

Verschiedene Formeln und Funktionen zur Erstellung und Bearbeitung von Tabellenkalkulationen

Google Tabellen Limits

Kann bei der Bearbeitung komplexer oder großer Datensätze versagen

Automatisches Speichern funktioniert nicht immer

Google Tabellen Preise

Free für den persönlichen Gebrauch (mit einem Google Konto)

für den persönlichen Gebrauch (mit einem Google Konto) Business Starter : $6/Monat pro Benutzer

: $6/Monat pro Benutzer Business Standard : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Business Plus: $18/Monat pro Benutzer

Google Tabellen Bewertungen und Rezensionen

GetApp : 4.7/5 (12.700+ Bewertungen)

: 4.7/5 (12.700+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (12,700+ Bewertungen)

14. MultiRow

Über: GrapeCity Wenn Sie mit JavaScript arbeiten, wissen Sie, wie mühsam es ist, durch breite Raster zu scrollen, um die gewünschten Informationen zu erhalten. Mit MultiRow DataGrid können Sie Ihr Raster benutzerdefinieren und auswählen, welche Spalten und Zeilen in einem gestapelten Format angezeigt werden sollen.

MultiRow bietet Ihnen nicht nur Flexibilität bei der Gestaltung des Layouts, sondern ermöglicht es Ihnen auch, Felder auf der Grundlage ihrer hierarchischen Struktur zu gruppieren, Zellen zusammenzuführen, bestimmte Zeilen/Spalten einzufrieren und Ihre Tastatur zur Navigation in Ihren Rastern zu verwenden. Sie können auch erweiterte Filteroptionen verwenden, um die richtigen Informationen zu finden.

MultiRow beste Features

Erleichtert das Navigieren in Gittern

Ausgezeichnete benutzerdefinierte Optionen

Eliminiert die Notwendigkeit, durch große Datensätze zu scrollen

Erweiterte Filterungsoptionen

MultiRow Beschränkungen

Keine ideale Plattform für Anfänger

MultiRow Preise

Kontakt für Preise

MultiRow Bewertungen und Rezensionen

Keine Bewertungen

Tabellenkalkulations-Software: Ein Muss in Ihrem PM-Werkzeugkasten

Tabellenkalkulationssoftware kann viele Aufgaben übernehmen - sie kann zur Planung von Projektzielen, zur Erstellung von Aufgabenlisten, zur Berechnung von Projektbudgets, zum Zeichnen von Diagrammen und Grafiken, zur Nachverfolgung der Zeit und vielem mehr verwendet werden.

Das richtige Tool für Tabellenkalkulationen kann Sie in einen PM-Superhelden verwandeln und Ihnen und Ihrem Team helfen, Projekte effizienter und stressfreier abzuwickeln.