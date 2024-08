Die 10 besten Basecamp-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

Sie suchen nach fantastischen Basecamp-Alternativen ?

Basecamp ist ein Wegbereiter für die Kommunikation im Team, das muss man ihm zugutehalten.

Und ihre Leiter, namentlich Jason Fried und David Heinemeier Hansson, haben sich für die Neudefinition von Basecamp stark gemacht arbeit und Arbeitskultur .

Aber zurück zu Basecamp, dem Produkt.

Auch wenn es gut etabliert ist und schon seit mehreren Jahren existiert, ist es vielleicht nicht mehr das richtige Produkt für die Zusammenarbeit im Team projektmanagement-Software für Sie.

In diesem Beitrag werden wir einige der wichtigsten Features aufschlüsseln und einen Blick auf die zehn besten Basecamp-Alternativen im Jahr 2023 werfen, zusammen mit ihren Vor- und Nachteilen, Preisen und Kundenbewertungen.

Legen wir los!

Warum also nach einer Basecamp-Alternative suchen?

Wir können die Frage schon hören: Wenn Basecamp die Aufgabe erledigt, warum dann überhaupt nach einer Alternative suchen?

Basecamp 3 bietet Projektmanagern diese Schlüssel-Features:

Eine hervorragende Messaging-Plattform, die die Qualität der Teamarbeit fördert

Eine praktische Universal Search

Ein zentraler Ort zum Freigeben von Dateien und Dokumenten

Einfache Features zur Verwaltung von Aufgaben (ideal für kleine Zu erledigen-Listen im Team)

Automatische Check-in-Fragen

Ein Portal für externe Beteiligte zur Ansicht von Aufgaben und zur Kommunikation

Berichterstellung für Aufgaben

Basecamp ist eine vollkommen ausreichende projektmanagement tool in vielerlei Hinsicht.

niemand ist hier, um es oder die Arbeit, die das _Team dahinter erledigt, schlecht zu machen

Ein wettbewerbsfähiger Markt treibt Innovationen voran, und so praktisch Basecamp auch sein mag, der Markt hat mit Tools wie Zoho Project , TeamArbeit , Wrike , und Trello .

Basecamp gibt es schon eine ganze Weile. Es wurde im Jahr 1999 gegründet.

ja, das ist 22 Jahre her... 🗿

Gegen das Alter ist nichts einzuwenden, aber Anpassungsfähigkeit ist ein Muss, und Basecamp war etwas träge bei der Aktualisierung seines tools für Benutzer in der modernen Welt.

Zum Beispiel hat Basecamp immer noch keine professionelle team-Hierarchie und bietet nur externe Integrationen für die Zeiterfassung an.

Basecamp wurde auch mit dem Wasserfallsystem der alten Schule im Hinterkopf entworfen und ist kaum ideal für Agiles Projektmanagement .

Sogar Asana hat sich die Zeit genommen, eine Agiles Board ansicht auf ihr Inventar.

warum haben wir das nicht schon bei Basecamp gesehen?

Ein weiterer offensichtlicher Vorteil, den eine Alternative mit sich bringen könnte, ist ein günstigerer Preis.

Mit 15 Dollar pro Monat und Benutzer ist das Basecamp-Preisschild nicht gerade schonend für den Geldbeutel.

müssen Sie wirklich nötig so viel bezahlen?

Warum die Bank (und Ihre Brille) kaputt machen, wenn Sie mehr Features für weniger (oder sogar gar nichts) haben können?

Mit ClickUp nutzen Sie die gesamte Plattform, ja alle Features und unbegrenzte Benutzer, für $0 pro Monat!

Hinweis: Sie können Ihre Basecamp-Daten mit einer CSV-Datei in ClickUp importieren!

So geht's.

Features der idealen Basecamp-Alternative

Die Wahl einer Alternative zu Basecamp für Ihr Projektmanagement bedeutet, dass Sie einige der Features, die Basecamp bietet, beibehalten müssen.

Ein kluger Wettbewerber lernt von den Erfolgen von Basecamp, während er sie verbessert und eigene Innovationen hinzufügt.

Die Vermeidung von archaischem Design, das Hinzufügen von leistungsstarken Features und das Festhalten an unseren Werten hat es ClickUp ermöglicht, sich in einem stark umkämpften Markt zu behaupten.

Ein Beispiel: Ein echter Konkurrent braucht ein einfaches Design und eine praktische mobile App, zwei der Stärken von Basecamp. Sie brauchen aber auch einen viel günstigeren Preis und hin und wieder aktualisierte Software.

Und wenn wir schon dabei sind, wie wäre es, wenn wir die Option einbauen würden Board und Liste ansichten, zusammen mit Gantt Diagramme ?

Andere Features, die Basecamp ersetzen sollten, sind Nachverfolgung der Zeiterfassung zu erledigende Listen (früher die Stärke von Asana), Tools für kleine Geschäfte, ein ausgezeichnetes iPhone und Android app, eine umfassende Verwaltung der Mitglieder des Teams, ein leistungsfähiges Feature für die Suche und mehrere Mitarbeiter.

verlangen wir zu viel von einem _Projektmanagement-Tool ?

lassen Sie Ihren Spionagesinn spielen und sehen Sie sich diese zehn besten Basecamp-Alternativen an!

Top 10 Basecamp Alternativen

Hier sind die zehn besten Alternativen zu Basecamp, die Sie auf Ihrem Weg zum Erfolg im Projektmanagement dazu bringen werden, das Basislager zu verlassen. ⛰

1. ClickUp

ClickUp ist die das weltweit führende tool für Projektmanagement .

ClickUp ist die ultimative Lösung für Projektmanagement - von der Ressourcenverwaltung bis hin zur Förderung der Kommunikation im Team.

ClickUp Schlüssel-Features

Hier sind nur einige der Gründe, warum ClickUp eine großartige Basecamp-Alternative ist:

1. Globale Zeiterfassung

Verwenden Sie die Globaler Timer um zu sehen, wie viel Zeit die Mitglieder eines Teams für einzelne Aufgaben oder ein Projekt aufwenden.

Sie können starten und stoppen nachverfolgung der Zeiterfassung von jedem Computer aus, bei dem Sie angemeldet sind.

Außerdem können Sie, wenn Sie die Zeiterfassung in der mobilen App beenden, in der Desktop-App dort beginnen, wo Sie aufgehört haben.

siehst du, wirklich global!_ 🌎

Hier erfahren Sie mehr darüber, wie die Zeiterfassung in ClickUp funktioniert .

2. Mehrere Ansichten

Mit mehr als 10 Ansichten können Sie Ihre Projekte so betrachten, wie Sie es möchten!

Hier sind einige der leistungsstarken Ansichten von ClickUp: Board-Ansicht .

Besuchen Sie Trello

7. Proofhub

Proofhub ist eine Basecamp-Alternative, die es Teams ermöglicht, eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern zu haben, unabhängig vom Preisplan.

aber mit großer Macht kommt auch ein noch größerer und tieferer Geldbeutel💲

Der Preisplan für dieses Tool ist teurer als die meisten Basecamp-Alternativen.

Proofhub Schlüssel-Features

@Merkungen zur Förderung der Zusammenarbeit und um sicherzustellen, dass Kommentare gesehen werden

Sie können ganz einfach Aufgaben zuweisen und Prioritäten für Aufgaben festlegen

Leistungsstarkes Feature zum Sortieren und Gruppieren

Zeitleisten-Ansicht für die Nachverfolgung von Projekten

Proofhub-Profis

Keine Gebühr pro Benutzer, da Sie unbegrenzt viele Benutzer erhalten

Benutzerdefinierte Rollen für Ihr Projekt

Automatische Erinnerungen, um Sie an bevorstehende Fristen zu erinnern

Es gibt Spaces für Einzelgespräche und Gruppennachrichten

Proofhub Nachteile

Teuer

Nicht für größere Teams konzipiert

Limitiert auf 8 Integrationen

Proofhub Preise

Diese App für Projektmanagement hat Pläne, die bei $50/Monat beginnen.

Proofhub Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: 4.3/5 (40+ Bewertungen)

Besuchen Sie Proofhub

8. Kantata

über Kantata Kantata (ehemals Mavenlink) vermarktet sich selbst als Komplettlösung für die Automatisierung der Arbeit und das Ressourcenmanagement, die Verknüpfungsmöglichkeiten bietet 😉

Zum Beispiel können Projektmanager die Zeiten, Ausgaben und Rechnungen eines Mitglieds eines Teams mit dessen Aufgaben und Projekten in Echtzeit verknüpfen.

Leider ist die Lernkurve für dieses Tool relativ hoch, so dass Sie möglicherweise einige Zeit damit verbringen müssen, herauszufinden, wie die Dinge verknüpft werden.

Kantata Schlüssel-Features

Eingebaute Gantt Diagramme

Wiederverwendbare Vorlagen

Detaillierte Berichte zum Projekt für genaue Einblicke in das Projekt

Kantata-Profis

Integrierbar mit Tools wie Slack, Salesforce und Jira

Sie können ganz einfach die Workload, die Fähigkeiten und die Verfügbarkeit eines Mitglieds des Teams einsehen

Greifen Sie auf granulare Einstellungen für Berechtigungen zu, um zu kontrollieren, worauf jedes Mitglied innerhalb des Workflows des Projekts Zugriff hat

Kantata Nachteile

Limitierte Verknüpfungen auf der Tastatur zur Vereinfachung der Arbeit

Kommentare zu Aufgaben können nicht bearbeitet werden

Dieses Kollaborationstool hat eine hohe Lernkurve

Kantata Preise

Kontaktieren Sie Kantata für die Preispläne.

Kantata Kundenbewertungen

G2: 4.1/5 (400+ Bewertungen)

Capterra: 4.2/5 (mehr als 400 Bewertungen)

Besuchen Sie Kantata

9. Paymo

Paymo ist eine Kollaborationssoftware für große Teams und Remote-Teams, die sehen müssen, wer, wann und wo an was arbeitet.

aber warum Paymo💰 für dieses _Tool wenn Sie die gleiche Funktionalität und mehr mit ClickUp bekommen können?

Paymo-Schlüssel-Features

Wiederholende Aufgaben zur Rationalisierung Ihrer sich wiederholenden Ereignisse

Mit Listen-, Tabellen- und Board-Ansichten

Timesheet Berichterstellung

Sie können auch ganz einfach Aufgaben-Abhängigkeiten einstellen

Paymo Vorteile

Leistungsstarke Desktop- und Mobile-Apps

Unlimited Rechnungen, Kostenvoranschläge und Ausgaben

Team Scheduler zur besseren Verwaltung des Workflows Ihres Teams

Integrierte Zeiterfassung

Paymo Nachteile

Der kostenlose Free-Plan erlaubt dem Benutzer nur die Erstellung von bis zu 3 Rechnungen

Keine erweiterte Aufgabenverwaltung im kostenlosen Plan

Integrationen nur im kostenpflichtigen Plan verfügbar

Paymo Preise

Diese App für Projektmanagement hat einen kostenlosen Plan und kostenpflichtige Pläne beginnen bei $11,95 / Benutzer pro Monat.

Paymo Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (400+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (mehr als 400 Bewertungen)

Besuchen Sie Paymo

10. Freedcamp

und los geht's, ein weiterer Campingausflug

Freedcamp ist einfach eine freiere Version von Basecamp.

Wir meinen es ernst, mit Freedcamp erhalten Sie ähnliche Features für weit weniger als 99 $ pro Monat und es ist ein großartiges Tool für die Zusammenarbeit von Freiberuflern!

Leider ist einer der Nachteile dieses Projektmanagement-Tools, dass Sie keine Berechtigungen einstellen können, was für jedes Kreativteam, das Projekte für mehrere Clients verwaltet, ein kleines Problem darstellt.

Freedcamp Schlüssel-Features

Eingebaute Listen mit Aufgaben

Kanban Boards mit Drag-and-Drop Funktion

Sie können große Projekte in kleinere Unteraufgaben aufteilen

Freedcamp Vorteile

Feature zur Rechnungsstellung, mit dem Sie Ihren Clients anhand Ihrer Einträge in der Zeiterfassung einfach Rechnungen stellen können

Speichern Sie alle Ihre Kontakte und Leads in der App für eine einfache Organisation und einen leichten Zugriff

Leistungsstarke mobile App für iOS und Android

Freedcamp Nachteile

Dieses Tool zur Verwaltung von Aufgaben hat eine hohe Lernkurve

DieGantt Diagramm ist nicht so funktionell wie andere kostenlose Basecamp-Alternativen

Benutzerberechtigungen können nicht benutzerdefiniert werden

Freedcamp Preise

Diese Kollaborationssoftware verfügt über einen kostenlosen Plan. Der minimalistische Plan beginnt bei 2,49 $/Benutzer pro Monat. Für die meisten Features müssen Sie jedoch 7,49 $/Benutzer berappen.

Freedcamp Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (80+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (400+ Bewertungen)

Besuchen Sie Freedcamp

Leaving Basecamp For Good ⛺

Es besteht kein Zweifel, dass Basecamp das Projektmanagement, die Zusammenarbeit im Team und die Produktivität zum Positiven verändert hat.

Aber die Dinge entwickeln sich, und neue Technologien und Perspektiven entstehen.

Was in der Vergangenheit funktioniert hat, ist vielleicht nicht mehr relevant, und es könnte an der Zeit sein, eine neue Alternative zu Basecamp zu wählen.

Öffnen Sie diese Tür der Möglichkeiten und sehen Sie, warum ClickUp die am besten bewertete Software für Projektmanagement ist! Lassen Sie Ihr Basecamp hinter sich und clickUp kostenlos erhalten um neue Höhen zu erklimmen!