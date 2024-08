Ein kompakter Leitfaden zu den 6 Arbeitsstilen, die Sie kennen sollten

Ein Team ist keine homogene Gruppe von Menschen - auch wenn alle auf das gleiche Ziel hinarbeiten, geht jedes Mitglied des Teams einen eigenen Weg, um es zu erreichen. Einige konzentrieren sich auf das große Ganze, während andere sich mit den kleinen Dingen beschäftigen. Manche Teammitglieder fühlen sich in Gruppen wohl, während andere Wert auf Einsamkeit und Unabhängigkeit legen.

Ganz gleich, ob Sie Ihre eigene berufliche Persönlichkeit verstehen oder herausfinden möchten, wie Ihre Teammitglieder ticken, Sie werden die Antworten finden, die Sie brauchen, indem Sie die verschiedenen Arbeitsstile bewerten. Dieser Leitfaden schlüsselt die sechs häufigsten auf und zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Arbeitsabläufe an die verschiedenen beruflichen Ansätze anpassen können.

Was ist ein Arbeitsstil?

Ein Arbeitsstil ist Ihre dominante Herangehensweise an Ihre Arbeit, an bestimmte Aufgaben und an das Arbeitsumfeld. Er wird durch einen breiten Bereich von Faktoren bestimmt, vor allem durch:

Persönlichkeitsmerkmale

Kommunikationsstil

Gewohnheiten

Überzeugungen und Werte

Frühere Erfahrungen

Vorlieben

Ihr Arbeitsstil wirkt sich auf nahezu jeden Aspekt Ihrer täglichen Arbeit aus. Er spiegelt wider, wie Sie Ihre Aufgaben organisieren, Feedback annehmen und mit schwierigen Tagen voller Stress und Chaos umgehen. Er zeigt auch, ob Sie sich in einem Team wohlfühlen oder lieber ein Einzelkämpfer sind. 🐺

Obwohl Arbeitsstile relativ konstant sind, sind sie nicht in Stein gemeißelt. Ihr vorherrschender Stil kann sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln oder sich an bestimmte Aufgaben und Projekte anpassen.

Die Kenntnis Ihres Stils ist entscheidend für die Maximierung Ihrer Produktivität und der Freude an Ihrer Arbeit. **Wenn Sie Leiter oder Manager eines Teams sind, bringt die Kenntnis der Arbeitsstile Ihrer Mitglieder ein ganzes Array von Vorteilen mit sich, vor allem

Effiziente Delegation von Arbeit

Rationalisierte Zusammenarbeit

Verbesserte Inklusivität

Bessere Team-Synergie

Sechs Arten von Arbeitsstilen

Arbeitsstile lassen sich in sechs große Kategorien mit ihren spezifischen Stärken und Schwächen einteilen. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die einzelnen Stile, gefolgt von einigen hilfreichen Ratschlägen zu leitung eines Teams mit unterschiedlichen beruflichen Ansätzen. Wir werden auch einige freundliche Tipps zur Verbesserung Ihres eigenen Arbeitsstils freigeben, also bleiben Sie dran! 🤩

1. Logisch/unabhängig

Menschen mit einem logischen Arbeitsstil sind avid problemlöser die Vernunft und Autonomie mehr als alles andere schätzen. Sie folgen ihrem eigenen Kompass und gehen sehr systematisch an ihre Arbeit heran, indem sie alles bis in die kleinsten Nuancen analysieren. 🔬

Dank ihrer Draufgänger-Einstellung kann man sich darauf verlassen, dass logisch denkende/unabhängige Arbeitnehmer ihre Arbeit zu erledigen wissen, ohne nachzulassen. Sie brauchen kein Händchenhalten (und verabscheuen es oft), so dass Mikromanagement einer ihrer schlimmsten Albträume ist. Sie erledigen ihre Arbeit am besten, wenn Sie ihnen den nötigen Input geben und sie auf ihren Weg schicken.

Zu den wichtigsten Stärken von Menschen mit einem logischen Arbeitsstil gehören Effizienz, laserscharfe Konzentration und hervorragendes kritisches Denken. Sie brauchen auch nicht viel Aufsicht, was sie sehr zuverlässig und vertrauenswürdig macht.

Die Kehrseite der Medaille ist, dass Mitarbeiter, die in diese Kategorie fallen, nicht immer gut mit anderen zusammenarbeiten. Sie werden wahrscheinlich keinen "exzellenten Teamplayer" in ihrem Lebenslauf finden, und an ihren Kommunikationsfähigkeiten könnte noch etwas gearbeitet werden. In einigen Fällen könnten sie auch Probleme mit Autoritäten haben, da sie glauben, es ginge nur nach ihrem Willen.

Solange Sie einem Mitglied des Teams mit diesem Arbeitsstil Freiheiten und Space geben, können Sie sicher sein, dass die Arbeit zu erledigen ist.

2. Kooperativ

Im krassen Gegensatz zu der vorherigen Kategorie von Arbeitnehmern geht es bei kooperativen Mitgliedern eines Teams um das Miteinander. Sie finden sie brainstorming von Ideen sich gegenseitig zu helfen und die ersten in der Schlange für einen Drink nach Feierabend zu sein. 🍹

Mit solchen Menschen ist es einfach zu arbeiten, und ihr Talent für Geselligkeit macht ihnen Spaß. Das bedeutet nicht, dass es nur um Spiel und keine Arbeit geht, denn sie sind hoch produktiv in Gruppenprojekten und können mit ihren Ideen einen wichtigen Beitrag leisten.

Einige der besten Eigenschaften von Menschen mit einem kooperativen Arbeitsstil sind:

Aufgeschlossenheit und Extrovertiertheit

Hohe Energie

Große soziale Kompetenz

Die Hauptschwäche kooperativer Mitarbeiter ist ein Mangel an Selbstvertrauen, wenn es um wichtige Arbeiten geht und entscheidungsfindung . Sie zögern vielleicht, große Schritte zu machen, wenn nicht jemand in der Nähe ist, um die Angelegenheit zu besprechen, und allein zu arbeiten kann zu unproduktiver Unruhe führen.

3. Unterstützend

Mitglieder mit einem unterstützenden Arbeitsstil teilen viele Eigenschaften mit ihren kooperativen Kollegen, obwohl sie weniger auffällig und durchsetzungsfähig sind. Man sieht sie in der Regel nicht am Ruder, sondern unter Deck, wo sie ihre Kraft und Ausdauer einsetzen, um das Schiff auf Kurs zu halten. ⚓

Das bedeutet nicht, dass unterstützende Fachleute nicht auch gute Manager . Im Gegenteil - sie können in Organisationen gedeihen, die den partizipativen Managementstil anwenden und das Team motivieren ihr bestes Spiel zu zeigen.

Unterstützende Mitglieder im Arbeitsstil sind das Rückgrat eines erfolgreichen Teams, und zwar aus folgenden Gründen:

Sie sind aktive Zuhörer und Empathen

Sie können andere aufmuntern und eine Atmosphäre des Vertrauens schaffen

Sie sind bereit, sich einzubringen und zu helfen, wann immer es nötig ist

Dieser letzte Punkt ist ein zweischneidiges Schwert, denn er ist auch die Ursache für die größten Probleme der unterstützenden Mitarbeiter. Sie neigen dazu, selbstlos ihren Zeitplan zu überfüllen, um anderen zu helfen, was zu Erschöpfung führen kann. Gepaart mit ihrer mangelnden Bereitschaft, sich Hilfe zu holen, kann dies leicht dazu führen, dass chronischem Burnout .

Unterstützende Mitglieder eines Teams meiden Konflikte und äußern ihre Meinung oft nicht, so dass gute Ideen möglicherweise nie das Licht der Welt erblicken. Deshalb sollten sie ermutigt werden, ihre Meinung zu sagen und selbstbewusster aufzutreten.

4. Annäherung

Ein Arbeitsstil der Nähe zeichnet sich durch eine kontinuierliche Verbindung aus. Menschen, die sich diesen Stil zu eigen machen, bevorzugen den direkten persönlichen Kontakt mit anderen anstelle von DMs und E-Mails, und sie legen Wert auf zusammenarbeit in Echtzeit über asynchrone Vereinbarungen.

Mitglieder von Teams, die auf Nähe setzen, sind sehr anpassungsfähig, was sowohl ein Segen als auch ein Fluch ist. Einerseits macht sie das zu hervorragenden Teamkollegen, die in verschiedenen Gruppen und Einstellungen gut arbeiten können, und sie umarmen den Wandel leichter als die meisten anderen.

Dennoch kann diese Flexibilität aus dem Ruder laufen und das Mitglied des Teams daran hindern, seine eigenen Prozesse und Meinungen zu entwickeln. Sie könnten zu sehr in den Hintergrund treten und keine einzigartigen Perspektiven bieten. 😶

Eine Person, die auf Nähe fokussiert ist, ist auch in hohem Maße abhängig von sofortigen, kontinuierliches Feedback sie brauchen also möglicherweise mehr Unterstützung als andere. Aus diesem Grund ist Remote-Arbeit für sie vielleicht nicht die beste Wahl.

5. Detailorientiert

Kennen Sie die Person, die einen Bericht dreifach überprüft, um sicherzustellen, dass ihr kein einziger Tippfehler unterläuft? Oder den Liebhaber von Tabellenkalkulationen, der es kaum erwarten kann, Ihnen VLOOKUP beizubringen? Nun, das sind die idealen Vertreter des detailorientierten Arbeitsstils. Sie gehen immer die Extrameile, um sicherzustellen, dass nichts an ihnen vorbeigeht, und Sie werden kaum jemanden finden, der das besser kann ihren Workflow zu organisieren . 🤓

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass solche Personen als Buchhalter, Analysten und in anderen Positionen, die akribische Arbeit erfordern, erfolgreich sind. Neben der unübertroffenen Liebe zum Detail gehören zu ihren Hauptstärken:

Verlässlichkeit

Gewissenhaftigkeit

Nachdenklichkeit

Was die Nachteile angeht, so ist es nicht ungewöhnlich, dass detailorientierte Menschen das Ziel aus den Augen verlieren. Sie können sich so sehr in Details verstricken, dass sie zwanghaft werden, was sie erheblich ausbremsen kann.

6. Ideenorientiert

Jedes Team braucht einen Visionär, der größere Träume hat als andere, auch bekannt als ideenorientiertes Mitglied des Teams. Im Gegensatz zu den Mitgliedern der vorigen Kategorie kümmern sie sich nicht um Kleinigkeiten oder um die Details eines Problems - sie wollen einfach nur einen innovativen Weg finden, es zu lösen. 💡

Der ideenorientierte Arbeitsstil beherrscht natürlich Brainstorming-Sitzungen und ist hochgradig empfänglich für die Sichtweise und das Feedback anderer. Sie sind Ihr Ansprechpartner, wenn Sie auf eine Mauer stoßen, denn sie werden einen Weg finden, diese einzureißen. Die Schlüsselvorteile solcher Mitarbeiter sind:

Kreativität und überragende Vorstellungskraft

Ehrgeiz und Optimismus

Eine Einstellung, die alles zu erledigen vermag

Nun, das ständige "Out-of-the-Box"-Denken macht ideenorientierte Menschen hochgradig unstrukturiert. Sie lieben ihr kreatives Chaos, das manchmal überfordernd sein kann. Solche Mitarbeiter können Schwierigkeiten haben den Zeitplan einzuhalten oder das Projektbudget, was zu zahlreichen Komplikationen führen kann.

Wie man ein Team mit verschiedenen Arbeitsstilen managt

Eine Ihrer Hauptaufgaben als Führungskraft ist es, die Arbeitsstile Ihres Teams zu verstehen und sich darauf einzustellen. Das ist keine leichte Aufgabe, daher möchten wir Ihnen einige nützliche Tipps freigeben, die einen großen Unterschied machen können. 🏆

Unabhängig davon, ob Ihr Team vor Ort oder vollständig aus der Ferne arbeitet, verwenden Sie wahrscheinlich verschiedene tools für Menschen und projektmanagement , von scheduling Apps zu produktivitätstracker . Aber sind diese Tools anpassungsfähig genug, um unterschiedliche Arbeitsstile zu berücksichtigen?

Unabhängig davon, ob Ihr Team vor Ort oder vollständig aus der Ferne arbeitet, verwenden Sie wahrscheinlich verschiedene tools für Menschen und projektmanagement , von scheduling Apps zu produktivitätstracker . Aber sind diese Tools anpassungsfähig genug, um unterschiedliche Arbeitsstile zu berücksichtigen?

Dank der verschiedenen Ansichten können Sie Informationen auf verschiedene Arten präsentieren, die den spezifischen Arbeitsstilen der Mitarbeiter entsprechen. Verwenden Sie Mindmaps und Zeitleisten, um prozesse abzubilden für visuelle Denker, oder wechseln Sie zu Listen oder Tabellen für diejenigen, die einfachere Strukturen bevorzugen.

Projektmanagement-Tools bieten auch die Flexibilität, jedem Mitglied des Teams genau die Menge an Input zu geben, die es braucht. Verwenden Sie Bildschirmaufzeichnungen um einem selbständigen Mitarbeiter einen schnellen Durchlauf seiner Aufgabe zu ermöglichen und ihn so seine Arbeit erledigen zu lassen.

Für kooperative und ideenorientierte Mitglieder von Teams sind digitale Whiteboards eine perfekte Lösung. Sie fördern die Teamarbeit und das Denken in großen Zusammenhängen, so dass alle auf der gleichen Seite bleiben. Und für die detailorientierten Leute bieten Dokumentations-Tools unbegrenzte Freiheit, um in die Tiefe zu gehen und robuste SOPs zu erstellen, die nichts auslassen. Egal, ob Sie ein kleines, einmaliges Projekt oder einen gesamten Business-Plan erstellen, solche Tools können ein ausgezeichneter Begleiter sein.

Schließlich werden unterstützende und nahestehende Mitglieder des Teams zugewiesene Kommentare zu schätzen wissen -ein einfacher Weg zur Erstellung von Aktions-Elementen während Sie in Echtzeit zusammenarbeiten. Ganz gleich, welche Arbeitsstile in Ihrem Team vorherrschen, es gibt passende Features für jeden! 🙌

2. Passen Sie Ihre Kommunikation an verschiedene Arbeitsstile an

Wenn Sie das Beste aus einem vielfältigen Team herausholen wollen, müssen Sie sich von veralteten Praktiken wie festen Leistungsbewertungen oder einheitlichen Meetings verabschieden. Stattdessen sollten Sie einen flexibleren Ansatz wählen, der den spezifischen Arbeitsstilen Rechnung trägt, insbesondere in Bezug auf die Kommunikationspräferenzen. 🗣️

Instanz, die auf Nähe bedacht ist, wird zum Beispiel Folgendes zu schätzen wissen tägliche StandUps oder andere häufige Besprechungen, während unabhängige Mitglieder des Teams vielleicht nicht mehr als ein Meeting pro Monat benötigen.

Ebenso bevorzugen detailorientierte Menschen in der Regel einen festen meeting-Rhythmus mit vorher festgelegten Terminen, während ideenorientierte Mitarbeiter einen weniger strengen Ansatz bevorzugen. Erstere legen auch Wert auf datengestütztes Feedback und Input, während letztere gerne plaudern und brainstormen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie die einzelnen Mitarbeiter entsprechend ihrem Arbeitsstil ansprechen sollen, ist das Beste, was Sie zu erledigen haben, auch das Einfachste: Fragen Sie. Ermutigen Sie die Mitglieder des Teams, ihre Vorlieben mitzuteilen, und sie werden es zu schätzen wissen, dass man ihnen zuhört.

3. Stimmen Sie Aufgaben und Stärken aufeinander ab

Einer der wichtigsten Gründe, sich mit den Arbeitsstilen Ihres Teams vertraut zu machen, besteht darin, dass Sie dieses Wissen beim Delegieren von Aufgaben nutzen können. Andernfalls könnten Sie das Talent eines Mitarbeiters für Arbeiten verschwenden, die nicht zu ihm passen. Wie Einstein sagte: "Wenn man einen Fisch nach seiner Fähigkeit beurteilt, auf einen Baum zu klettern, wird er sein ganzes Leben lang glauben, dass er dumm ist."

Die gute Nachricht ist, dass es kein Problem sein sollte, jedem Mitglied des Teams die richtigen Aufgaben zuzuweisen, sobald Sie den Arbeitsstil jedes Einzelnen herausgefunden haben. Wenn es um umfangreiche Datenverarbeitung geht, wissen Sie, dass eine detailorientierte Person dafür zuständig sein sollte und nicht eine ideenorientierte. Wenn ein Projekt viele bewegliche Teile und Abhängigkeiten hat, sollten Sie kooperative Mitarbeiter einbeziehen und eine eigenständige Aufgabe für einen unabhängigen Mitarbeiter finden.

Diese Abstimmung ist vielleicht nicht ganz einfach, vor allem am Anfang, wenn sich bestimmte Arbeitsabläufe noch nicht gefestigt haben. Wenn Sie Hilfe brauchen, um den Workload Ihres Teams im Griff zu behalten, können Aufgabenverwaltungs-Tools Wunder bewirken, wenn es darum geht, alles ordentlich zu erledigen.

Dank vielseitiger Funktionen können Sie Aufgabenverwaltungs-Tools für alles verwenden, von täglicher Planung zum großen Ganzen operative Strategien. Einrichten von Aufgaben mit benutzerdefinierten Status, Abhängigkeiten und checklisten damit alle Beteiligten auf der gleichen Seite stehen und eine reibungslose Zusammenarbeit gewährleistet ist.

Suchen, setzen oder sortieren Sie den Status von Aufgaben, um den Fortschritt aller Arbeiten zu sehen

Projektmanagement-Tools bieten außerdem zahlreiche Automatisierungen und praktische Features, wie z. B. wiederholende Aufgaben, mit denen Sie stumpfsinnige Arbeiten vermeiden und mehr Zeit für die Optimierung Ihres Workflows entsprechend den verschiedenen Arbeitsstilen gewinnen können.

Wie Sie Ihre Arbeit verbessern können

Um Ihren persönlichen Arbeitsstil zu verstehen, müssen Sie nicht nur Ihre Stärken ausspielen. Wie Sie gesehen haben, hat jeder Arbeitsstil seine eigenen Schwächen, die Sie beheben können, um sich beruflich weiterzuentwickeln. Die einzelnen Schritte, um dies zu erledigen, variieren zwar von Stil zu Stil, aber hier sind zwei universelle Tipps, die Sie befolgen sollten.

1. Beobachten Sie Ihren Arbeitstag

Wenn Sie dieselbe Arbeit schon eine Weile zu erledigen haben, ist es ganz natürlich, dass Sie irgendwann in den Autopilot-Modus schalten. Das macht es schwer, Verbesserungspotenziale zu erkennen. Machen Sie also einen Schritt zurück und bewerten Sie Ihren Arbeitstag aufmerksam.

Konzentrieren Sie sich dabei auf die Dinge, die Sie vielleicht als lästig, unnötig oder überwältigend empfinden. So stellen Sie beispielsweise fest, dass Sie nicht mehr so viele Kontakte zu Ihrem Teamleiter brauchen oder dass es Ihnen schwerfällt, Prioritäten für Ihre Arbeit zu setzen.

Sobald Sie diese Probleme erkannt haben, sollten Sie überlegen, was Sie selbständig zu erledigen haben, um sie zu beheben. Zum Beispiel können Sie Aufgaben-Prioritäten setzen um Ihren Workload zu organisieren oder Ziele definieren für eine visuelle Übersicht über Ihre Fortschritte. 📈

Erstellen Sie persönliche Ziele und setzen Sie Einzelziele, um Ihren Fortschritt zu verfolgen

Experimentieren Sie mit verschiedenen Taktiken zur Feinabstimmung Ihres Workflows entsprechend Ihrem bevorzugten Stil. Sie werden überrascht sein, welch großen Unterschied ein paar kleine Änderungen ausmachen können!

2. Sprechen Sie mit Ihren Vorgesetzten

Es kann sein, dass Sie nicht die volle Freiheit haben, Ihre Arbeit nach Ihren Wünschen zu gestalten. Einige Prozesse sind eine Frage der Unternehmensrichtlinien oder der Entscheidungen der Geschäftsleitung, an die Sie sich halten müssen, bis Sie grünes Licht für Änderungen erhalten.

Deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihren eigenen Arbeitsstil mit Ihrem Teamleiter und anderen Entscheidungsträgern besprechen. Zögern Sie nicht, Ihre Bedenken zu äußern oder eine Änderung des Kurses vorzuschlagen. Schließlich könnte die Änderung dem gesamten Team zugute kommen, so dass Ihr Vorgesetzter für die Umsetzung offen sein sollte.

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihre Fähigkeiten und Ihre Arbeitsweise besser genutzt werden können, sollten Sie prüfen, was zu erledigen ist, um dies zu ermöglichen. Sie werden glücklicher und produktiver sein, so dass Sie sich darauf konzentrieren können, Ihre beste Arbeit zu erledigen. 🌟

Schaffen Sie eine potente Synergie

Wenn Sie ein Team mit unterschiedlichen Arbeitsstilen leiten, haben Sie die Möglichkeit, einen straffen Workflow zu schaffen, bei dem jeder den anderen ergänzt. Wenn Sie die Aufgaben mit den Stärken der einzelnen Mitglieder mischen und aufeinander abstimmen, kann jedes Mitglied glänzen, während das Risiko von Ineffizienz und Burnout minimiert wird.

Durch den Einsatz einer leistungsfähigen Projektmanagement-Plattform können Sie sicher sein, dass Sie sich nicht in all den Besonderheiten des Arbeitsstils und der Prozesse verlieren werden.