die 10 besten Software-Tools für die tägliche Arbeit im Jahr 2024

Die Koordinierung täglicher Standup-Meetings ist für die meisten Teams ein Ritual, aber können Sie den größten Nutzen daraus ziehen?

Sie beginnen Ihr Meeting mit einer geplanten Tagesordnung . Jeder teilt seine täglichen Prioritäten, und alles läuft glatt, bis jemand vom Kurs abweicht.

Ihr Standup-Gespräch entwickelt sich zu einer endlosen Diskussion über etwas, das die anderen Teammitglieder nicht betrifft. Oder noch schlimmer: Sie sind sich nicht sicher, ob Sie Ihrem Team den Plan für den Tag effizient vermittelt haben.

Kommt Ihnen das nur allzu bekannt vor?

Das Dreiergespann Rechenschaftspflicht, Transparenz und Nachvollziehbarkeit kann den Erfolg eines Standup-Meetings garantieren - aber wie erreichen Sie das täglich?

Software für tägliche Standups kann modernen Teams wie dem Ihren helfen, die Kommunikation zu optimieren, den Fortschritt zu verfolgen und brennende Probleme umgehend zu lösen.

In diesem Beitrag stellen wir Ihnen einige der besten täglichen Standup-Tools vor, mit denen Sie Ihre Besprechungszeit optimal nutzen können.

Was ist Daily Standup Software?

Daily Standup Software, oft auch als Daily Standup Tool oder Scrum Tool bezeichnet, ist eine digitale Plattform, die Ihnen und Ihren Teammitgliedern hilft, die Qualität Ihrer täglichen Statusbesprechungen zu optimieren und zu verbessern.

1993 versuchte eine Gruppe von Softwareingenieuren herauszufinden, wie man besser zusammenarbeiten kann. Sie ließen sich von der Art und Weise inspirieren, wie ein Rugby-Team sein Spiel koordinierte.

Damals wurde das erste tägliche Standup-Meeting ins Leben gerufen.

Im Laufe der Zeit ist diese Idee in agile Methoden und Sprints in der modernen Softwareentwicklung eingeflossen, die sich als ziemlich effektiv erwiesen haben.

Bei agilen Methoden geht es darum, ein großes Projekt in kleinere, einfachere Zyklen zu unterteilen, die als Iterationen oder Sprints bezeichnet werden. Dies hilft uns schneller zu arbeiten und präziser in der Softwareentwicklung und eignet sich hervorragend für die Anpassung an sich ändernde Anforderungen.

Ein Sprint in Scrum ist ein festgelegter Zeitraum, in der Regel vier Wochen oder weniger, in dem alle Beteiligten zusammenarbeiten, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Dieses Ziel ist oft ein Schritt in Richtung eines größeren Produktziels.

Diese Arbeitsweise ist nicht nur in Softwareentwicklungsteams, sondern auch in anderen Abteilungen wie Marketing, Design und Professional Services üblich.

Drei Vorteile der Verwendung einer täglichen Standup-Software

Planen und organisieren Sie zu Beginn eines jeden Arbeitstages tägliche Standup-Meetings . Hier können sich die Teammitglieder strukturiert darüber austauschen, was sie am Vortag getan haben, was sie heute vorhaben und auf welche Hindernisse oder Probleme sie stoßen

. Hier können sich die Teammitglieder strukturiert darüber austauschen, was sie am Vortag getan haben, was sie heute vorhaben und auf welche Hindernisse oder Probleme sie stoßen Förderung der Teamzusammenarbeit durch Integration mit projektmanagementsoftware **Dies hilft Ihnen und Ihren Teams, sich über den Fortschritt von Aufgaben und Projekten auf dem Laufenden zu halten

projektmanagementsoftware **Dies hilft Ihnen und Ihren Teams, sich über den Fortschritt von Aufgaben und Projekten auf dem Laufenden zu halten Zusammenfassungen und Aktualisierungen von Besprechungen aufzeichnen. Dadurch wird eine historische Aufzeichnung des Projektfortschritts erstellt, auf die Sie und Ihre Teammitglieder später zurückgreifen können

Kurz gesagt: Daily Standup-Software vereinfacht die tägliche Zusammenarbeit mit Ihrem Team bei Projekten. Sie machen die Verwaltung von Projekten effizienter und sorgen dafür, dass Sie und Ihr Team sich an Ihren Zielen orientieren.

Worauf sollten Sie bei Daily Standup Software achten?

Daily-Standup-Tools können Ihnen helfen, effektive Besprechungen durchzuführen, wenn Sie wissen, worauf Sie achten müssen. Im Folgenden finden Sie einige der hilfreichsten Funktionen, die wir bei Software für die tägliche Bereitschaftsplanung empfehlen:

Benutzerfreundlichkeit: Das Tool sollte für Projektmanager und Teammitglieder benutzerfreundlich und intuitiv sein. Ein kompliziertes Tool wird von Ihrem Team nicht angenommen werden, was zu Produktivitätsverlusten führt

Das Tool sollte für Projektmanager und Teammitglieder sein. Ein kompliziertes Tool wird von Ihrem Team nicht angenommen werden, was zu Produktivitätsverlusten führt Besprechungsplanung: Überprüfen Sie, ob das Tool die Einrichtung von Besprechungen mit einem Klick, wiederkehrende Besprechungen und Erinnerungen unterstützt, damit Sie Ihre täglichen Besprechungen schnell planen können

Überprüfen Sie, ob das Tool die Einrichtung von Besprechungen mit einem Klick, wiederkehrende Besprechungen und Erinnerungen unterstützt, damit Sie Ihre täglichen Besprechungen schnell planen können Integration: Wenn Ihr Team andere Projektmanagement- oder Kollaborationstools verwendet (z. B. ClickUp, Trello, Slack), sollten Sie eine Software in Betracht ziehen, die sich mit diesen Tools integrieren lässt . Auf diese Weise können Sie Daten und Arbeitsabläufe zwischen den Anwendungen austauschen

Wenn Ihr Team andere Projektmanagement- oder Kollaborationstools verwendet (z. B. ClickUp, Trello, Slack), sollten Sie eine Software in Betracht ziehen, die sich mit diesen Tools . Auf diese Weise können Sie Daten und Arbeitsabläufe zwischen den Anwendungen austauschen Berichte und Analysen: Das Tool sollte Einblicke in den Fortschritt des Teams und potenzielle Engpässe bieten, damit Sie Probleme frühzeitig erkennen und datengestützte Entscheidungen treffen können.

Das Tool sollte bieten, damit Sie Probleme frühzeitig erkennen und datengestützte Entscheidungen treffen können. Aufgaben- und Fortschrittsverfolgung: Einige Tools für das tägliche Standup enthalten Aufgabentafeln oder Funktionen zur Fortschrittsverfolgung, die Ihnen helfen, den Projektfortschritt neben täglichen Aktualisierungen zu visualisieren.

1. ClickUp

Organisieren Sie fokussierte und effiziente Statusmeetings mit ClickUp

ClickUp ist eine All-in-One-Software für tägliche Besprechungen, die von Teams auf der ganzen Welt genutzt wird, um schnelle und effiziente tägliche Besprechungen durchzuführen.

ClickUp's Vorlage für ein tägliches Standup-Meeting hilft Ihnen, Ihre täglichen Besprechungen richtig zu managen, indem es Ihr Team mit folgenden Elementen ausstattet:

Eine zentrale Anlaufstelle zum Planen, Notieren und Verfolgen des Fortschritts

Checklisten für jedes Teammitglied, um sicherzustellen, dass nichts übersehen wird

Echtzeit-Updates an einem Ort, damit alle immer auf dem Laufenden sind ClickUp AI hilft Ihnen beim Zusammenfassen besprechungsnotizen in Sekundenschnelle und generiert automatisch

aktionspunkte

aus Dokumenten und Aufgaben, was die manuelle Arbeit reduziert.

ClickUp beste Eigenschaften:

ClickUp Sprints : Passen Sie Ihre Sprint-Zyklen und Standup-Pläne an die Präferenzen Ihres Teams an. Ob ein 3-Wochen-Zyklus oder abwechselnd tägliche Standups, das Tool ist flexibel genug, um Ihre Arbeitsweise zu unterstützen.

: Passen Sie Ihre Sprint-Zyklen und Standup-Pläne an die Präferenzen Ihres Teams an. Ob ein 3-Wochen-Zyklus oder abwechselnd tägliche Standups, das Tool ist flexibel genug, um Ihre Arbeitsweise zu unterstützen. ClickUp Views : Mit ClickUp Views können Sie Aufgaben verwalten, Projekte verfolgen und Arbeitsabläufe nach Ihren Vorstellungen visualisieren. Wählen Sie aus über 15 anpassbaren Ansichten, um produktiver zu arbeiten

: Mit ClickUp Views können Sie Aufgaben verwalten, Projekte verfolgen und Arbeitsabläufe nach Ihren Vorstellungen visualisieren. Wählen Sie aus über 15 anpassbaren Ansichten, um produktiver zu arbeiten ClickUp Dashboard : Dashboards geben Ihnen Echtzeitprojektverfolgung und tiefere Einblicke, um Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihre Arbeit zu geben

: Dashboards geben Ihnen Echtzeitprojektverfolgung und tiefere Einblicke, um Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihre Arbeit zu geben ClickUp Aufgabenstatus: Fügen Sie Ihren Aufgaben mit den benutzerdefinierten Aufgabenstatus von ClickUp verschiedene Stadien hinzu und sorgen Sie so für einen klaren Überblick darüber, woran jeder arbeitet

Fügen Sie Ihren Aufgaben mit den benutzerdefinierten Aufgabenstatus von ClickUp verschiedene Stadien hinzu und sorgen Sie so für einen klaren Überblick darüber, woran jeder arbeitet ClickUp-Kommentare: ClickUp-Kommentare sind ein praktisches Kollaborationswerkzeug für Kommunikation, Feedback und die Formatierung von Inhalten. Sie können Kommentare zuweisen, Personen oder Teams für Benachrichtigungen erwähnen und Diskussionsstränge für organisierte Unterhaltungen einrichten. Sie helfen dabei, verpassten Kontext aus Ihren Anrufen zu erfassen

ClickUp-Kommentare sind ein praktisches Kollaborationswerkzeug für Kommunikation, Feedback und die Formatierung von Inhalten. Sie können Kommentare zuweisen, Personen oder Teams für Benachrichtigungen erwähnen und Diskussionsstränge für organisierte Unterhaltungen einrichten. Sie helfen dabei, verpassten Kontext aus Ihren Anrufen zu erfassen KlickUp-Vorlagen: Es gibt mehr als 1.000 anpassbareClickUp-Vorlagen die Ihnen helfen, Ihr Projektmanagement sofort zu starten

ClickUp Einschränkungen:

Kompatibilität mit Mobiltelefonen: ClickUp passt sich nicht an alle kleinen Bildschirmgrößen an, was eine Herausforderung ist, wenn Sie viel mit Ihrem Telefon arbeiten

ClickUp Preise:

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Unternehmen : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Pläne für $5/Workspace-Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (8,000+ Bewertungen)

4.7/5 (8,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Krisp

über Krisp Krisp ist ein AI-Treffen Assistent, der Ihre Besprechung automatisch transkribiert und zusammenfasst. Krisp bietet eine einzigartige Sprachproduktivitäts-KI, die die Klarheit der Stimme durch die Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen verbessert.

Krisp ist keine Software, die speziell auf Standup-Meetings im herkömmlichen Sinne ausgerichtet ist. Es handelt sich um eine Software, die das Meeting-Erlebnis verbessert, indem sie die Audioqualität verbessert und Ihnen hilft, das Meeting zusammenzufassen. Die Herausforderung besteht darin, diese Zusammenfassungen in Aktionspunkte in Ihrer Projektmanagement-Software zu übersetzen.

Krisp beste Eigenschaften:

Meeting-Transkription: Krisp ermöglicht es Teams, ihre Meetings automatisch zu transkribieren

Krisp ermöglicht es Teams, ihre Meetings automatisch zu transkribieren Zusammenfassung: Fassen Sie Ihre Online-Meetings zusammen und erstellen Sie tägliche Aktionspunkte

Fassen Sie Ihre Online-Meetings zusammen und erstellen Sie tägliche Aktionspunkte Freigabe und Zusammenarbeit: Erstellen Sie Zusammenfassungen von Besprechungen und Aktionspunkte und geben Sie diese an andere Teammitglieder weiter

Erstellen Sie Zusammenfassungen von Besprechungen und Aktionspunkte und geben Sie diese an andere Teammitglieder weiter Geräuschunterdrückung: Krisp hilft, Hintergrundgeräusche zu eliminieren, um sicherzustellen, dass Meetings nicht durch Geräusche gestört werden, und verbessert die Qualität der Meetings insgesamt

Krisp Einschränkungen:

Robotische Stimme: Die Geräuschunterdrückungsfunktion kann Ihrer Stimme einen mechanischen Klang verleihen, wenn sie zu viele Hintergrundgeräusche unterdrückt

Die Geräuschunterdrückungsfunktion kann Ihrer Stimme einen mechanischen Klang verleihen, wenn sie zu viele Hintergrundgeräusche unterdrückt Mangel an Integrationen: Krisp lässt sich nicht in gängige Projektmanagement-Software integrieren, was es schwierig macht, Aktionspunkte zu übertragen

Krisp Preise:

Für immer kostenlos

Pro : $8/Monat pro Platz

: $8/Monat pro Platz Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Krisp-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.8/5 (542 Bewertungen)

4.8/5 (542 Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

3. Standuply

über Standuply Seit der Pandemie haben wir die Zunahme von Fernarbeit und asynchroner Arbeit erlebt. Dies bedeutet eine detaillierte Dokumentation und Prozesse, die Ermächtigung von Einzelpersonen, Entscheidungen zu treffen, und die bewusste Reduzierung der Anzahl von Meetings im Kalender.

Asynchrone Stand-up-Meetings sind ein Ergebnis dieses Wandels. Die Teammitglieder können ihre täglichen Aktualisierungen in einem bestimmten Format veröffentlichen, so dass die Teilnehmer den aktuellen Stand der Dinge erfahren können, ohne sich zu treffen.

Sie können in einem Thread Folgefragen stellen und klären, und Ihr Teamleiter oder sogar die KI kann die wichtigsten Punkte für alle zusammenfassen.

Asynchrone Standups helfen bei der Flexibilität und stören nicht den Tagesablauf. Sie können Ihr Update posten, Ihre Kinder zur Schule bringen oder Besorgungen machen. Sie brauchen nicht zu warten.

Standuply ist ein asynchroner Standup-Bot, mit dem Sie Standup-Meetings in Slack und Microsoft Teams durchführen können. Er lässt sich auch in Aufgabentracker integrieren, damit Ihr Team über den Fortschritt Ihrer Projekte auf dem Laufenden bleibt.

Standuply beste Eigenschaften:

Asynchrone Standups : Mit Standuply können Sie asynchrone Standup-Meetings per Text, Sprache oder Video durchführen

: Mit Standuply können Sie asynchrone Standup-Meetings per Text, Sprache oder Video durchführen Einzigartige Berichte : Fügen Sie mit Standuply Video- oder Sprachnachrichten zu Ihren Berichten hinzu

: Fügen Sie mit Standuply Video- oder Sprachnachrichten zu Ihren Berichten hinzu Abstimmungen und Umfragen: Anpassen und Planen von Umfragen und Erhebungen in Slack

Standuply Einschränkungen:

Eingeschränkte Integration: Standuply kann nur mit Slack und Microsoft Teams integriert und verwendet werden

Preise von Standuply:

Starter: Kostenlos für immer

Team: $1.5/Monat pro Benutzer

$1.5/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $3.5/Monat pro Benutzer

$3.5/Monat pro Benutzer Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Standuply Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.8/5 (30+ Bewertungen)

4.8/5 (30+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

4. Jell

über Jell Jell ist ein tägliches Standup-Tool, das für Remote-Teams optimiert ist, die in verschiedenen Zeitzonen arbeiten. Sie können auch benutzerdefinierte Check-Ins für Ihr Team erstellen, um den Fortschritt von Aufgaben zu teilen.

Mit Jell können Sie Ihren Zeitplan festlegen, Ihre Fragen anpassen und Ihr Team auf eine Linie bringen.

Die besten Funktionen von Jell:

Anpassbare Check-Ins: Die Check-In-Funktion ermöglicht es Managern und Teammitgliedern, die Häufigkeit von Meetings und den Austausch von Berichten anzupassen

Die Check-In-Funktion ermöglicht es Managern und Teammitgliedern, die Häufigkeit von Meetings und den Austausch von Berichten anzupassen Ziele/OKRs: Festlegen und verfolgen Sie Ihre Ziele /OKRs alle an einem Ort und teilen Sie die Ergebnisse Ihrer Fortschritte

Jell Einschränkungen:

Kein kostenloser Plan: Jell hat keinen kostenlosen Plan. Nach der 14-tägigen kostenlosen Testphase müssen Sie für die Nutzung des Tools bezahlen

Jell Preise:

Essentials : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Erweitert: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Jell Bewertungen und Rezensionen:

G2: 3.8/5 (30 Bewertungen)

3.8/5 (30 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (23 Bewertungen)

5. ScrumGenius

über ScrumGenius ScrumGenius ist ein Tool für das tägliche Standup, das Besprechungen, Umfragen und Berichte automatisiert für funktionsübergreifende Teams über verschiedene Zeitzonen hinweg. Es verfügt über eine einzigartige Funktion zur Verfolgung von Zielerfüllung und Blockern, die Ihren Teammitgliedern hilft, tägliche Ziele und Blocker zu sehen.

ScrumGenius beste Eigenschaften:

Tägliche Check-Ins: Teammitglieder können Updates über ihre täglichen Aufgaben mit einzigartigen Funktionen wie Ziel- und Blocker-Tracking teilen

Teammitglieder können Updates über ihre täglichen Aufgaben mit einzigartigen Funktionen wie Ziel- und Blocker-Tracking teilen Integrationen: Funktioniert mit Tools wie Slack, Microsoft Teams und E-Mail-Software

Funktioniert mit Tools wie Slack, Microsoft Teams und E-Mail-Software Analytics & Search Insights: Visualisieren, filtern und durchsuchen Sie Ihre Daten, um häufige Blocker, Team-Engagement und mehr zu verfolgen

ScrumGenius Einschränkungen:

Nur für Projektmanagement-Teams: ScrumGenius ist nur für die Verwendung innerhalb von Projektmanagement-Teams konzipiert

ScrumGenius ist nur für die Verwendung innerhalb von Projektmanagement-Teams konzipiert Kündigung des Abonnements: Sie müssen den Support kontaktieren, um Ihr ScrumGenius-Abonnement zu kündigen

ScrumGenius Preise:

Basic : $3/Monat pro Benutzer

: $3/Monat pro Benutzer Team: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Business: $7/Monat pro Benutzer

ScrumGenius Bewertungen und Rezensionen:

G2: 0.8/5 (3 Bewertungen)

0.8/5 (3 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (6 Bewertungen)

6. Bereich

über Bereich Bereich ist ein projektmanagement-Tool das es Entwicklungsteams ermöglicht, asynchrone projektaktualisierungen , erstellen tagesordnungen für Sitzungen , Notizen machen und Teamziele verfolgen. Range lässt sich mit Tools wie Slack und MS Teams integrieren, sodass Sie alle Aktualisierungen an einem Ort erhalten.

Die besten Funktionen von Range:

Teamverzeichnis: Sehen Sie, wie Ihr Team arbeitet und worauf es sich konzentriert

Sehen Sie, wie Ihr Team arbeitet und worauf es sich konzentriert Check-Ins: Teammitglieder können kommunizieren und einchecken, ohne ein tägliches Standup-Meeting abzuhalten

Teammitglieder können kommunizieren und einchecken, ohne ein tägliches Standup-Meeting abzuhalten Integration: Range lässt sich mit mehr als 75 Tools wie Slack und MS Teams integrieren

Einschränkungen von Range:

Benutzeroberfläche: Neue Benutzer berichten über Schwierigkeiten bei der Navigation in der Benutzeroberfläche

Bereich Preise:

Für immer kostenlos

Pro: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (74 Bewertungen)

4.6/5 (74 Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (32 Bewertungen)

7. Kollege

über Mitstreiter Fellow ist ein Projektmanagement-Tool, das es agilen Teams ermöglicht, weniger, kürzere und effektivere Besprechungen abzuhalten. Sie können die Besprechungsvorlagen von Fellow verwenden, um Teambesprechungen zu planen und Tagesordnungen für Ihr Team schnell zu erstellen.

Fellow beste Eigenschaften:

Meeting-Agenda-Vorlagen: 500+ gebrauchsfertige Meeting-Agenda-Vorlagen

500+ gebrauchsfertige Meeting-Agenda-Vorlagen AI Meeting Transkriptionen und Zusammenfassungen: Erhalten Sie automatische Meeting Transkriptionen und Zusammenfassungen

Einschränkungen der Mitglieder:

Zu viele Vorlagen: Fellow bietet zu viele Vorlagen für ähnliche Anwendungsfälle, was es zeitaufwendig macht, die richtige für Ihre Bedürfnisse auszuwählen

Fellow Preise:

Für immer kostenlos

Pro: $6/Monat pro Nutzer

$6/Monat pro Nutzer Business: $8/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen anderer Nutzer:

G2: 4.7/5 (1,827+ Bewertungen)

4.7/5 (1,827+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

8. SchrittGröße

über Schrittweite StepSize ist eine Software für das tägliche Standup, die mithilfe von KI Berichte über die Produktentwicklung erstellt.

Wenn Sie ein Team sind, das Linear oder Jira verwendet, können Sie mit StepSize klare Updates über den Fortschritt Ihres Teams erstellen.

StepSize beste Eigenschaften:

AI-generierte Fortschrittsberichte: Erzeugen und aufschlüsseln von Fortschrittsberichten von Projekten mit Links zu Problemen und Tickets

Erzeugen und aufschlüsseln von Fortschrittsberichten von Projekten mit Links zu Problemen und Tickets Überwachungsmetriken: Erzeugt Berichte, die es Ihnen ermöglichen, Produktentwicklungsmetriken zu überwachen. So können Sie z. B. die Anzahl der monatlichen Verbesserungen der Benutzeroberfläche Ihrer E-Commerce-Website verfolgen und deren Auswirkungen auf die Benutzeraktivität messen

Schrittgrößenbeschränkungen:

Kein kostenloser Plan: StepSize bietet keinen kostenlosen Plan an

StepSize Preise:

Team: $100/Monat

$100/Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

StepSize Bewertungen und Rezensionen:

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. Tatsu.io

über Tatsu.io Tatsu ist eine Software, die das tägliche Aufstehen erleichtert asynchrone Kommunikation in Slack. Tatsu kann einen Kanal benachrichtigen, wenn eine Besprechung beginnt, und den ersten Teilnehmer anrufen.

Tatsu.io beste Eigenschaften:

Asynchrone tägliche Standups: Tatsu startet automatisch ein tägliches Standup auf dem Slack-Kanal und benachrichtigt alle Mitglieder. Es fordert die Teammitglieder auf, ihre Berichte abzugeben und überspringt nicht verfügbare Mitglieder

Tatsu startet automatisch ein tägliches Standup auf dem Slack-Kanal und benachrichtigt alle Mitglieder. Es fordert die Teammitglieder auf, ihre Berichte abzugeben und überspringt nicht verfügbare Mitglieder Angepasste Befehle: Verwenden Sie Befehle wie "dismiss", um ein Teammitglied für den Tag zu entlassen, oder "quit", um das Meeting zu beenden, wenn Sie es für richtig halten

Tatsu.io Einschränkungen:

Beschränkt auf Slack: Tatsu kann nur auf Slack verwendet werden.

Tatsu.io Preise:

Global: $1/Monat pro Nutzer

Tatsu.io Bewertungen und Rezensionen:

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. GeekBot

über Geekbot GeekBot ist ein Projektmanagement-Tool, das tägliche Stand-ups, Retros, Umfragen und andere Arbeitsabläufe in Slack und Microsoft Teams automatisiert. Sie können die Zeit und Häufigkeit der täglichen Stand-up-Meetings, die zu stellenden Fragen und die Personen, die eine Aufforderung erhalten sollen, festlegen.

GeekBot beste Eigenschaften:

Anonyme Umfragen: Führen Sie mit Geekbot anonyme Umfragen durch und erhalten Sie ehrliches Feedback und Erkenntnisse von Ihrem Team

Führen Sie mit Geekbot anonyme Umfragen durch und erhalten Sie ehrliches Feedback und Erkenntnisse von Ihrem Team Automatisierte Arbeitsabläufe: Geekbot ermöglicht automatisierte Arbeitsabläufe und hilft, Zeit bei wiederkehrenden Aufgaben zu sparen

GeekBot Einschränkungen:

Vorlagenanpassung: Benutzer sagen, dass Vorlagen nicht einfach angepasst werden können

GeekBot Preise:

Startup: Kostenlos für immer

Kostenlos für immer Scale-Up: $2.5/Monat pro Benutzer

$2.5/Monat pro Benutzer Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

GeekBot Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (154 Bewertungen)

4.6/5 (154 Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (143 Bewertungen)

Streamlining Team Kommunikation mit Daily Standup Software

Wenn sie effektiv durchgeführt werden, sind Daily Standups eine großartige Möglichkeit, Ihr Team auf dem gleichen Stand zu halten, zu motivieren und Ihre Ziele zu erreichen.

Egal, ob Sie asynchrone Meetings oder Videokonferenzen bevorzugen, wählen Sie die richtige Standup-Software, die zum Arbeitsstil Ihres Teams und zur Unternehmenskultur passt.

Die beste Erfahrung und den größten Nutzen erhalten Sie, wenn Sie Ihre Standup-Software in Ihr Projektmanagement-Tool integrieren oder sie am besten gleich darin einbauen lassen ClickUp fällt auf.