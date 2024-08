10 Software-Tools zur Überwachung der Mitarbeiterproduktivität im Jahr 2024

Angesichts der zunehmenden Remote-Arbeit und weltweit verteilten Teams kann die Nachverfolgung der Produktivität von Mitarbeitern schnell zum Problem werden.

Lernen wie man produktiver wird verfolgt einen differenzierten Ansatz. Unabhängig davon, ob Sie Mitarbeiter vor Ort oder aus der Ferne beaufsichtigen, sollte eine Software zur Mitarbeiterüberwachung zu den produktivität tools die Sie verwenden.

Natürlich müssen Sie die richtige Option für Ihre Bedürfnisse finden. Die besten Tools zur Nachverfolgung der Produktivität von Mitarbeitern sollten einen Mehrwert für das Engagement der Mitarbeiter schaffen und nicht davon ablenken.

Tools zur Verfolgung der Produktivität von Mitarbeitern helfen Ihnen, in Echtzeit Einblicke in die Leistung und das Engagement Ihrer Mitglieder zu gewinnen. Mit dem richtigen Tool können Sie die Aktivitäten von Mitarbeitern in entfernten Teams, auf mobilen Geräten und mehr verfolgen.

Zu den allgemeinen Features von Software zur Überwachung der Produktivität von Mitarbeitern gehören:

Automatische Zeiterfassung

Analyse des Benutzerverhaltens

Detaillierte Berichterstellung über die Produktivität mitmetriken zur Produktivität und Nachverfolgung der Mitarbeiterzeiten

Integration mitaufgabenmanagement software zur Nachverfolgung der Zeit, die Mitarbeiter für bestimmte Aufgaben aufwenden

Fernsteuerung des Desktops zur Aufzeichnung von Metriken, einschließlich der Protokollierung von Tastatureingaben und der Nachverfolgung von Apps

Die meisten modernen Tools für die Produktivität arbeiten mit Automatisierung. Das bedeutet, dass Ihre Mitarbeiterüberwachungssoftware die Produktivität Ihres Teams dynamisch und kontinuierlich im Hintergrund analysiert. Aus diesen Informationen können Sie einen detaillierten Bericht erstellen, der Ihnen hilft, die Leistung Ihrer Mitarbeiter effektiver zu steuern.

Das Richtige software zur Überwachung der Mitarbeiter ermöglicht es Ihnen, die Workload Ihres Teams zu verwalten und die Produktivität zu verbessern. Sie ermöglicht es Ihnen sogar, Ihren leistungsstärksten Mitarbeiter in einem bestimmten Zeitraum zu ermitteln und auszuzeichnen.

Sie können alle Erkenntnisse, die Sie gewinnen, nutzen, um bessere, objektivere und erfolgreichere leistungsüberprüfungen .

Die beste Software zur Überwachung der Mitarbeiter umfasst nicht nur die grundlegenden Funktionen zur Zeiterfassung. Sie kann auch bei der Fernüberwachung von Mitarbeitern helfen und so letztlich die Leistung des gesamten Unternehmens verbessern.

Oder, anders ausgedrückt, dies könnte die produktivität-Hack auf den Ihr Team schon lange gewartet hat.

Verwenden Sie es zur Nachverfolgung der Leistungen Ihres Teams schlüssel-Leistungsindikatoren optimieren Sie, wie Ihre Remote-Mitarbeiter ihre Arbeitszeit verbringen, identifizieren Sie Insider-Bedrohungen für die Produktivität Ihres Teams, und prüfen Sie detaillierte Projektberichte, um effizientere Arbeitsabläufe zu erstellen.

Das Beste daran ist, dass Ihre Tools mit den richtigen Features zur Überwachung der Produktivität Ihrer Mitarbeiter Ihre Teammitglieder nicht verprellen müssen. Stattdessen können Sie damit die Effizienz von Managementmodellen verbessern, wie z. B. das kollaborative reifegradmodell für das Arbeitsmanagement und hilft sowohl den Mitarbeitern vor Ort als auch den Mitarbeitern im Außendienst.

1.

ClickUp

Verfolgen und verbessern Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter mit einer ganzen Reihe von Tools und Vorlagen von ClickUp

Wir beginnen unsere Liste mit einem Tool, das viel mehr ist als eine einfache Software zur Überwachung der Mitarbeiter. Es handelt sich um eine umfassende Lösung für das Arbeitsmanagement, die natürlich auch Tools für die Nachverfolgung und das Management von Aufgaben enthält, um Ihrem Team zum Erfolg zu verhelfen.

Ja, es enthält eine grundlegende Zeiterfassung, aber ClickUp geht weit über diese grundlegende Funktion hinaus. Es konzentriert sich auf fortschrittliche tools, die sich für die Analyse der Produktivität eignen, wie z. B. detaillierte Berichterstellung auf Aufgaben- oder Projektebene.

ClickUp beste Features

ClickUp Zeiterfassung : Ein Tool zur Nachverfolgung von Mitarbeiteraktivitäten, das auf jedem Gerät verwendet werden kann, um Ihre Produktivität zu überwachen. Es enthält sogar eine Erweiterung für den Chrome Browser

ClickUp Dashboards : Ein Tool, das umfassende und detaillierte Einblicke in einzelne Projekte bietet und so die Produktivität steigert

ClickUp Ziele : Ein Feature, das beabsichtigte Ergebnisse mit aktiver Arbeit verbindet, das Aufgabenmanagement verbessert und Ihre Arbeit strategischer macht

ClickUp Ansichten für Projekte : Durch eine Vielzahl von Optionen erhalten Ihre Teams einen besseren Einblick in ihre Arbeit, und zwar so, wie es ihnen am besten passt

ClickUp Dokumente : Funktionen zur Bearbeitung in Echtzeit, die die Produktivität Ihrer Remote-Mitarbeiter steigern und für Teams jeder Größe geeignet sind

ClickUp Beschränkungen

Es handelt sich nicht um eine spezielle Softwarelösung zur Mitarbeiterüberwachung, was bedeutet, dass einige Features (wie die Nachverfolgung des Speicherorts oder der Maus- und Tastaturnutzung) nicht verfügbar sind

Einige eingeschränkte Funktionen mit anderen mobilen ClickUp-Apps, wobei erweiterte Features oft nur für Desktop-Computer und Laptops verfügbar sind

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,500+ Bewertungen)

4.7/5 (8,500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,500+ Bewertungen)

2. Teramind

Über Teramind Teramind ist eine einfachere Software zur Mitarbeiterüberwachung. Sie bietet die Möglichkeit, das Verhalten und den Speicherort von Mitarbeitern geräteübergreifend zu überwachen und hilft so, Insider-Bedrohungen zu verhindern, insbesondere bei externen Mitarbeitern.

Teraminds beste Features

Erweiterte Business Intelligence-Berichte, die die Überwachung der Benutzeraktivitäten in verwertbare Erkenntnisse umwandeln

Tools zur Verwaltung des Datenschutzes von Mitarbeitern, die wichtige Unternehmensdaten schützen, ohne die Wirksamkeit der Überwachung zu beeinträchtigen

Ferngesteuerte Videoaufzeichnung, die die Überwachung von Mitarbeitern verbessert und verdächtiges Mitarbeiterverhalten bestätigen kann

Tastaturprotokollierung und Remote-Desktop-Zugriff, die bösartige Handlungen verhindern, bevor sie zu einer Bedrohung für das Unternehmen werden

Teramind Einschränkungen

Limitierter Support für macOS und kein Angebot für Linux, was bedeutet, dass nur Unternehmen, die mit Microsoft Windows und mobilen Geräten arbeiten, diese Option realistisch in Betracht ziehen können

Ein komplexes Setup kann den unmittelbaren Nutzen der fortschrittlichen Tools zur Überwachung der Mitarbeiter schmälern

Teramind Preise

Starter: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer UAM: $23/Monat pro Benutzer

$23/Monat pro Benutzer DLP: $27/Monat pro Benutzer

$27/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Teramind Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (90+ Bewertungen)

4.5/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (80+ Bewertungen)

3. Time Doctor

Über Time Doctor Time Doctor, die wohl bekannteste Option zur Nachverfolgung der Mitarbeiterproduktivität auf dieser Liste, ist seit langem ein Standard für Zeiterfassung und Einblicke in die Produktivität.

Time Doctor lebt jedoch nicht nur von seinem guten Ruf. Die Installation dauert nur fünf Minuten und macht es zu einem hilfreichen tool sowohl für Vorgesetzte als auch für einzelne Mitarbeiter, die ihre Zeitpläne verfolgen und ihre Produktivität verbessern wollen.

Die besten Features von Time Doctor

Automatischer Start, wenn ein Mitarbeiter seinen Computer einschaltet, was die Nachverfolgung der Anwesenheit und der Arbeitszeiten der Mitarbeiter erleichtert

Automatisierte Zeiterfassung, d.h. Time Doctor kann mit der Nachverfolgung beginnen, sobald ein Mitarbeiter eine Aufgabe beginnt

Produktivitätsbewertungen für einzelne Standorte, die den Mitgliedern des Teams helfen zu erkennen, wo sie ihre Zeit besser einsetzen sollten

Nachverfolgung des Leerlaufs, eine Version der Tastenanschlagserfassung, die erkennt, wenn Mitarbeiter ihre Tastatur oder Maus nicht benutzen und sie als inaktiv markiert

Time Doctor Limits

Limitierte mobile Funktionen, was bei der Arbeit aus der Ferne schwierig sein kann

Komplexe Schnittstelle, die schwer zu navigieren sein kann

Time Doctor Preise

Basic: $5,90/Monat pro Benutzer

$5,90/Monat pro Benutzer Standard: 8,40 $/Monat pro Benutzer

8,40 $/Monat pro Benutzer Premium: $16,70/Monat pro Benutzer

$16,70/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Time Doctor Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (360+ Bewertungen)

4.4/5 (360+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

4. Wasfix

Über Whatfix Whatfix ist eine Plattform zur digitalen Einführung und Analyse. Sie bietet zwar keine Mitarbeiterüberwachung im eigentlichen Sinne, kann aber Teams dabei helfen, weniger Zeit mit dem Erlernen einer neuen Software zu verbringen und mehr Zeit damit zu verbringen, deren Vorteile zu nutzen.

Whatfix beste Features

Interaktive Walkthroughs und Produkt-Tools, so dass die Mitarbeiter neue Software leicht übernehmen können

Erweiterte Einblicke in die Bereiche, in denen Mitarbeiter ihre Zeit auf der Plattform verbringen, ermöglichen relevantere Schulungsmöglichkeiten

Einfache Erstellung von Inhalten für Onboarding-Manager, die das Engagement und die Produktivität ihrer Mitarbeiter verbessern möchten

Umfangreiche Widget-Bibliothek zur Anpassung des Tools an Ihre Bedürfnisse

Whatfix-Einschränkungen

Funktioniert am besten mit Single Flow-Anwendungen, daher ist es schwierig, die Produktivität von Mitarbeitern in größeren Apps mit mehreren Pfaden nachzuverfolgen

Fehlende fortgeschrittene Analysefunktionen, die weitere Einblicke in die Aktivitäten der Mitarbeiter erschweren

Whatfix-Preise

Kontakt für Preisgestaltung

Whatfix-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (290+ Bewertungen)

4.6/5 (290+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (70+ Bewertungen)

5. Hubstaff

Über Hubstaff Diese Software zur Nachverfolgung der Produktivität von Mitarbeitern ist so beliebt, dass wir eine Liste mit folgenden Programmen erstellt haben Hubstaff Alternativen . Aber seine umfangreiche Bibliothek von Features, einschließlich Remote Workforce Management und automatisierter Zeiterfassung, macht es immer noch zu einem würdigen Zusatz zu dieser Liste.

Hubstaff beste Features

Automatisierte Timesheets erleichtern die Zeiterfassung und die Planung der Mitarbeiter

Selbstverwaltete Produktivitätstools, wie z. B. Nachverfolgung von Gewohnheiten und tägliches Stand-up-Monitoring, die von einzelnen Mitgliedern des Teams genutzt werden können

Nachverfolgung der Mitarbeiter durch Geofencing, um die Zeit zu überwachen, die Ihre Mitglieder an jedem Arbeitsplatz verbringen

Integrationen mit Hubstaff Talent und Hubstaff Tasks, die Ihre Mitarbeiterüberwachung um Aufgabenmanagement und Personalverwaltung erweitern

Hubstaff Beschränkungen

Die Nachverfolgung aktiver und offener Zeiten kann für einzelne Mitglieder des Teams stressig sein und die Metriken zur Nachverfolgung der Produktivität möglicherweise verfälschen

In einigen Berichten gibt es keine Dezimalstellen für Stunden, was die Überwachung Ihres Teams auf granularer Ebene und die Optimierung des Zeitmanagements erschwert

Hubstaff-Preise

Starter: $4.99/Monat pro Benutzer

$4.99/Monat pro Benutzer Erwachsen: $7.50/Monat pro Benutzer

$7.50/Monat pro Benutzer Team: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Hubstaff Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (420+ Bewertungen)

4.3/5 (420+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,400+ Bewertungen)

6. ActivTrak

Über ActivTrak ActivTrak glänzt durch seine Analysefunktionen. Es bietet zwar die gleichen Tools zur Nachverfolgung der Produktivität wie die anderen Tools auf dieser Liste, unterscheidet sich aber durch seine erweiterten Einblicke und Dashboards, die zu einer fundierteren Entscheidungsfindung führen können.

ActivTrak beste Features

Ein umfassendes Workforce Intelligence Dashboard bietet umfassende Einblicke in die Leistung von Teams

Automatisierte Zeiterfassung und Einblicke in den Speicherort verbessern die Nachverfolgung der Produktivität von verteilten Mitarbeitern

Die Auswirkungsanalyse hilft Ihnen, die potenziellen Auswirkungen von organisatorischen Änderungen auf die Teamleistung zu erkennen

Erweiterte Berichterstellung ermöglicht es Ihnen, die Leistung Ihres besten Mitarbeiters für eine bestimmte Aufgabe zu analysieren und diese Erkenntnisse auf Ihr Team zu übertragen

ActivTrak-Einschränkungen

Installation und Einarbeitung dauern länger als bei den meisten anderen Softwarelösungen für die Mitarbeiterüberwachung auf dieser Liste

Die Kategorisierung von Websites und Aktivitäten kann sehr lange dauern, was die ersten Ergebnisse verzögert

ActivTrak Preise

Free

Essentials: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Professionell: $17/Monat pro Benutzer

$17/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ActivTrak-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (210+ Bewertungen)

4.4/5 (210+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (540+ Bewertungen)

7. Zu erledigt

Über Zu erledigt I Erledigt This ist ein einfaches Programm zur Zeiterfassung, das auch einige Aufgaben verwaltet. Es ist absichtlich mit wenigen Features ausgestattet, um die Produktivität der Mitarbeiter so hoch wie möglich zu halten.

I Erledigt Die besten Features

Tägliches Check-in Feature, das es Mitgliedern des Teams erlaubt, andere jeden Morgen schnell über den Fortschritt zu informieren

Feature zur Kommentierung von Berichten, das Begründungen für verschiedene Arten von Aufgaben ermöglicht

Synchronisierung von Teams ermöglicht es Vorgesetzten und ihren Teams, Erfolge zu feiern und aus Fehlern zu lernen

Eine übersichtliche, optimierte Benutzeroberfläche erleichtert die Implementierung und den täglichen Gebrauch

Ich habe das erledigt Limit

Der bewusste Fokus auf Einfachheit bedeutet weniger Features als bei einigen anderen Überwachungsprogrammen auf dieser Liste

Limitierte Suchfunktion, die es schwierig macht, vergangene Aufgaben zu finden und abzugleichen

Ich Erledigt Dies Preise

Kontakt für Preise

I Erledigt This Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

4.4/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (120+ Bewertungen)

8. ProofHub

Über ProofHub Wenn Sie ein Programm zur Nachverfolgung der Produktivität suchen, das sich auf Projektmanagement konzentriert, ist ProofHub genau das Richtige für Sie. Es ergänzt die grundlegenden Features zur Mitarbeiterüberwachung um ein rationalisiertes und intuitives Projektmanagement, mit dem Sie Engagement und Produktivität im Laufe der Zeit steigern können.

ProofHub beste Features

Features zur Zeiterfassung, die direkt an die einzelnen Aufgaben angehängt werden können

Benutzerdefinierte Felder und Workflows ermöglichen selbst die einzigartigsten Projekte

Berichterstellung auf Mitarbeiterebene macht die Überwachung des Teams einfach

Slack- und Microsoft Teams-Integrationen erleichtern die Kommunikation mit Ihren externen Mitarbeitern

ProofHub-Einschränkungen

Begrenztes Benachrichtigungssystem bedeutet, dass Teammitglieder möglicherweise keine Erinnerungen an Aufgaben erhalten

Ungeeignet für fortgeschrittenes Projektmanagement, da Features wie zentralisierte Notizen, mehrere Ansichten des Projekts und erweiterte Einblicke fehlen

ProofHub-Preise

Essential: $45/Monat für unbegrenzte Benutzer

$45/Monat für unbegrenzte Benutzer Ultimate Control: 89 $/Monat für unbegrenzte Benutzer

ProofHub Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (80+ Bewertungen)

4.5/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (80+ Bewertungen)

9. Teamarbeit

Über Teamarbeit Obwohl Teamwork in erster Linie ein Projektmanagement-Programm ist, bietet es dennoch zahlreiche Optionen für die Produktivität der Mitarbeiter. Mit Zeiterfassung und Ressourcenmanagement können Sie das Engagement fördern, während Ihr Team mehr zu erledigen hat.

Die besten Features von Teamwork

Fortgeschrittene Berichterstellung und Management Features helfen bei der Balancekapazität des Teams für realistischere, ausgewogenere Workloads

Features zur Kundenverwaltung ermöglichen es Benutzern, Kundendatensätze, einschließlich Kommunikation und Finanzen, in einem einzigen Space zu speichern

Nachverfolgung von Zeit, Budgets und Ausgaben ermöglicht eine bessere Verwaltung wiederkehrender Einnahmen

Einschränkungen bei der Teamarbeit

Einige externe Integrationen, wie z. B. Chat- und CRM-Funktionen, funktionieren nicht so gut wie dedizierte Lösungen

Die Protokollierung der Zeit ist nicht immer intuitiv, was die Überwachungsmöglichkeiten für Mitarbeiter limitiert

Preise für Teamwork

Free Forever

Starter: $5.99/Monat pro Benutzer

$5.99/Monat pro Benutzer Ausliefern: $9.99/Monat pro Benutzer

$9.99/Monat pro Benutzer Erwachsen: $19.99/Monat pro Benutzer

$19.99/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Teamwork Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,000+ Bewertungen)

4.4/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (800+ Bewertungen)

10. SmartTask

Über SmartTask SmartTask ist ein weiteres spezielles Programm für das Projektmanagement. Seine Zeiterfassungsfunktionen machen es zu einem brauchbaren Tool für die Nachverfolgung der Produktivität. Jedes Mitglied Ihres Teams kann die Zeit, die es für die einzelnen Aufgaben aufwendet, entweder manuell oder automatisch nachverfolgen und erhält so einen besseren Überblick über die Anforderungen und den Erfolg des Projekts.

SmartTask beste Features

Die Nachverfolgung von Zeit und Budget fließt automatisch in erweiterte Projektberichte ein, um umfassendere Erkenntnisse zu gewinnen

Umfangreiche benutzerdefinierte Optionen machen das Tool für jede Branche und Größe des Geschäfts geeignet

Free Training und Onboarding erleichtern das anfängliche Setup

SmartTask Beschränkungen

Das Feature der Zeiterfassung kann einfrieren, wenn mehrere Registerkarten geöffnet sind, was seine Funktion limitiert

Die Benutzeroberfläche ist unübersichtlich, was das Auffinden der wichtigsten Informationen zu Projekten und Aufgaben erschwert

Preise für SmartTask

Free Forever

Premium: $7.99/Monat pro Benutzer

$7.99/Monat pro Benutzer Business: $10.99/Monat pro Benutzer

$10.99/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

SmartTask Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (60+ Bewertungen)

4.5/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (mehr als 30 Bewertungen)

Die Suche nach der besten Software zur Mitarbeiterüberwachung kann schwierig sein. Es gibt so viele Optionen und Möglichkeiten, um die Produktivität Ihres Teams zu gewährleisten, dass es leicht ist, Ihre Entscheidung zu verzögern.

Aber das müssen Sie nicht. Warum nach externen tools suchen, wenn ein kostenloses Konto bei ClickUp bedeutet, dass Sie nicht weiter suchen müssen? Erstellen Sie noch heute Ihr kostenloses Konto und profitieren Sie von den Vorteilen dieses umfassenden Tools zur Verwaltung Ihrer Arbeit!