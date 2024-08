die 10 besten Hubstaff-Alternativen und Konkurrenten 2024

Angesichts der zahlreichen zeitsparenden Tipps, Hilfsmittel und Techniken, die uns zur Verf√ľgung stehen, ist die Zeit aus den Augen verlieren keine Ausrede mehr. ūüė≥

Vielleicht ist Ihr Kalender sogar schon sekundengenau mit Zeitblöcken versehen!

Trotzdem ist es schwer zu wissen, wo unsere Zeit am Tag bleibt, und manchmal ist es einfach nicht m√∂glich, f√ľr jede Minute, die wir auf der Uhr haben, einen Arbeitsnachweis zu finden! Wir haben es verstanden. ūüę∂ūüŹľ Zeitmanagement software wie Hubstaff soll dieses Problem l√∂sen.

Mit Funktionen zur ihre Mitarbeiter zu √ľberwachen hubstaff klingt wie der wahrgewordene Traum eines jeden Managers: Die M√∂glichkeit, die Arbeitszeit ger√§te√ľbergreifend zu erfassen und die Zeiterfassung zu automatisieren Aber ehrlich gesagt, ist das in der Realit√§t nicht der Fall. ūüę†

Ganz gleich, ob Sie gerade mit Hubstaff zu k√§mpfen haben oder noch unschl√ľssig sind, ob es das richtige Tool f√ľr Sie ist, hier sind Sie richtig! Hier erfahren Sie alles, was Sie √ľber Hubstaff wissen m√ľssen, bevor Sie es kaufen, und wir stellen Ihnen 10 der besten Alternativen vor.

Was ist Hubstaff?

Zeiterfassung in Hubstaff Hubstaff ist ein projekt-Zeiterfassung software, die Teams bei der Verwaltung ihrer Arbeitskr√§fte durch zeitbasierte Funktionen wie Berichte, GPS-Tracking, Stundenzettel und Rechnungsstellung unterst√ľtzt. F√ľnf verschiedene Produkte bilden das gesamte Hubstaff-Angebot plattform f√ľr Personalmanagement :

Hubstaff Time f√ľr grundlegende Zeiterfassung und Berichte

f√ľr grundlegende Zeiterfassung und Berichte Hubstaff Desk f√ľr Zeiterfassungsb√∂gen, Arbeitsnachweise und URL-Verfolgung

f√ľr Zeiterfassungsb√∂gen, Arbeitsnachweise und URL-Verfolgung Hubstaff Field f√ľrteamverwaltung am Standort

f√ľrteamverwaltung am Standort Hubstaff Tasks f√ľr das allgemeine Projektmanagement

f√ľr das allgemeine Projektmanagement Hubstaff Talent f√ľr die Anwerbung von Remote-Mitarbeitern

Jedes Produkt hat einen eigenen Preisplan. Und obwohl die Anwendungsf√§lle leicht variieren, werden sie alle von denselben vier S√§ulen unterst√ľtzt: Zeiterfassung, Mitarbeiter√ľberwachung , Arbeitskr√§ftemanagement und Projektmanagement - aber die ersten drei Kategorien sind es, in denen Hubstaff wirklich gl√§nzt. Innerhalb dieser vier Kategorien gibt es eine Vielzahl von Funktionen. Einige der beliebtesten sind:

Ger√§te√ľbergreifende Zeiterfassung

Automatisierte Online-Zeiterfassungsbögen

Zeitberichte und Einblicke

Überwachung von Mitarbeiter-URLs, -Aktivitäten, -Screenshots und -Apps

Tools zur Mitarbeiterplanung und -effizienz

GPS-Verfolgung

Gehaltsabrechnung und Rechnungsverfolgung Doch bevor Sie die Unternehmenskarte in die Hubstaff-Abrechnungsseite eingeben, sollten Sie die Grenzen der Software beachten. Es ist wichtig, seine Grenzen und Herausforderungen zu ber√ľcksichtigen.

Wir lieben die Steigerung der Produktivität genauso wie jeder andere, aber zu welchem Preis? Seien Sie sich bewusst, dass ein Produkt wie Hubstaff - das alle 10 Minuten Screenshots von den Bildschirmen Ihrer Mitarbeiter anfertigt, Suchverläufe aufdeckt und Ihre Mausaktivitäten verfolgt - bei einigen Mitgliedern Unbehagen auslösen könnte.

Diese Art von Zeitdaten kann sehr hilfreich sein, um Produktivit√§tsl√ľcken aufzusp√ľren und diese durch positive Ver√§nderungen zu schlie√üen, aber es gibt auch andere M√∂glichkeiten, die Zeit w√§hrend des Tages zu √ľberwachen, die einfach nicht den Eindruck von Big Brother erwecken.

Dar√ľber hinaus fehlen in Hubstaff wichtige Projektmanagement-Funktionen, darunter mehrere wichtige Workflow-Ansichten, M√∂glichkeiten zur Zusammenarbeit, Brainstorming-Tools, ein Dokumenten-Editor und mehr.

Ganz zu schweigen davon, dass es sehr teuer ist! Wenn Sie in einem Team von mehr als zwei Personen arbeiten, sind Sie gezwungen, den Time Pro Plan von Hubstaff zu nutzen, der bei $8,33 pro Benutzer und Monat beginnt.

Zum Gl√ľck f√ľr Sie m√ľssen Sie sich damit nicht zufrieden geben! Sie k√∂nnen jedes Hubstaff-Hindernis √ľberwinden, indem Sie stattdessen Ihre Zeit in eine der Top-Alternativen investieren ūüôā

Die 10 besten Hubstaff-Alternativen, die Sie jetzt ausprobieren sollten

Es geh√∂rt viel mehr dazu projektzeitmanagement als nur die Zeit Ihrer Mitarbeiter zu erfassen. Es ist was Sie mit den Informationen machen, die den Unterschied ausmachen. Anstatt jede Bewegung Ihrer Mitarbeiter zu √ľberwachen, investieren Sie Ihre Zeit und Energie in eine Hubstaff-Alternative, die mehr mit der von Ihnen erfassten Zeit anfangen kann!

Einfache Zeiterfassung und Verkn√ľpfung von Protokollen mit Aufgaben oder Teilaufgaben

ClickUp ist die einzige All-in-One-Produktivit√§tsplattform, die f√ľr Teams aller Branchen entwickelt wurde, um ihre Arbeit in einem dynamischen System zu konsolidieren wissensdatenbank . Die zahlreichen zeitsparenden Funktionen sind so konzipiert, dass sie prozesse zu rationalisieren zu optimieren, das Team auf Ziele auszurichten und auf Kurs zu bleiben, einschlie√ülich anpassbarer Dashboards , einen globalen Timer und √ľber 15 hoch visuelle Workflow-Ansichten zur Steuerung der Produktivit√§t aus jedem Blickwinkel.

Egal, ob Sie Ihre t√§glichen Aufgaben neu priorisieren, die zeitpl√§ne f√ľr Projekte um das Budget einzuhalten, oder die Rechnungsstellung an einen Kunden, ClickUp macht das alles mit Leichtigkeit und Effizienz.

ClickUp beste Eigenschaften

Notizen, Beschriftungen und Tags f√ľr den Kontext in jedem Zeiteintrag sowie erweiterte Filter- und Sortierfunktionen

√úber 15 einzigartige Ansichten, darunter eineWorkload-Ansicht zur Verteilung von Aufgaben auf das Team

Flexibelprojekt-Zeiterfassung zum Starten und Stoppen der Zeit von jedem Gerät, jeder Aufgabe oder jedem Fenster aus

Anpassbare Zeiterfassungsb√∂gen f√ľr einen tiefen Einblick in die Produktivit√§t Ihres Teams

Automatisierte Formeln zur genauen Berechnung Ihrer abrechenbaren Zeit

Hochwertige Berichte, die Einträge gruppieren können nachzeitschätzungen,datum und Uhrzeit, abrechenbar oder nicht abrechenbar, und mehr

Vorlage: Verwenden Sie ClickUp's vorgefertigtevorlagen f√ľr die Zeiterfassung und mehr!

ClickUp Einschränkungen

Es kann eine Eingewöhnungsphase nötig sein, um die umfangreichen Funktionen von ClickUp kennenzulernen

Einige Ansichten werden in der mobilen App noch nicht angeboten

ClickUp-Preise

F√ľr immer kostenlos

Unbegrenzt : $5 pro Monat, pro Benutzer

: $5 pro Monat, pro Benutzer Business : $12 pro Monat, pro Benutzer

: $12 pro Monat, pro Benutzer Business Plus : $19 pro Monat, pro Benutzer

: $19 pro Monat, pro Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie ClickUp f√ľr individuelle Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (5.510+ Bewertungen)

: 4.7/5 (5.510+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,510+ Bewertungen)

2. nTask

√ľber nTask nTask ist eine kollaborative Aufgabe und projektmanagementsoftware die Teams bei der Verwaltung von Projekten, Aufgaben, Ressourcen, Kommunikation und vielem mehr unterst√ľtzt. Es bietet den Benutzern die M√∂glichkeit, ihre Arbeitsbelastung mit fortschrittlichen Aufgaben zu bew√§ltigen organisationstools wie benutzerdefinierte Listen und Checklisten.

das automatische Zeiterfassungstool von nTask läuft im Hintergrund. Sobald der Timer angehalten wird, protokolliert das System die Minuten/Stunden.

Arbeitsbereichseigent√ľmer und -administratoren k√∂nnen sehen, wie viele Stunden die Teammitglieder f√ľr die Erledigung einer Aufgabe aufgewendet haben. Die einzelnen Stunden, die eine bestimmte Ressource an der Aufgabe gearbeitet hat, k√∂nnen einfach durch Klicken auf den Pfeil neben ihrem Namen angezeigt werden.

Wenn Sie vergessen haben, den Timer zu stoppen, ist das kein Problem! Aufgaben- und Projekteigent√ľmer, Arbeitsbereichsadministratoren und Arbeitsbereichseigent√ľmer haben die M√∂glichkeit, Zeit zu bearbeiten und hinzuzuf√ľgen.

nTask beste Eigenschaften

Dedizierte Arbeitsbereiche f√ľr besseres Aufgabenmanagement

Ressourcenplanung und Aufgabenzuweisung

Gantt-Diagramme und Aufgaben-Abhängigkeiten

Finanzielle Einstellungen in Projekten

nTask-Einschränkungen

Das Anhängen großer Dateien bei der Freigabe dauert länger als normal

Nur f√ľr Teams mit weniger als 50 Teammitgliedern geeignet

nPreise f√ľr Aufgaben

Premium : Beginnt bei $20/Monat f√ľr 5 Benutzer

: Beginnt bei $20/Monat f√ľr 5 Benutzer Business : Beginnt bei $60/Monat f√ľr 5 Benutzer

: Beginnt bei $60/Monat f√ľr 5 Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie nTask f√ľr Preise

nTask Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

4.2/5 (100+ Bewertungen) G2: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

3. Clockify

√ľber Clockify Clockify ist eine Zeiterfassungssoftware, die Ihnen hilft, Ihre Arbeitszeiten zu verwalten und mehr in weniger Zeit zu erledigen. Sie ist f√ľr einzelne Freiberufler, Teams und Unternehmen jeder Gr√∂√üe geeignet.

Eine einzigartige Funktion von Clockify ist die √Ąnderung der Startzeit des laufenden Timers. Wenn Sie z. B. vergessen haben, den Timer zu Beginn des Tages zu starten, k√∂nnen Sie die Startzeit manuell so anpassen, dass sie den Zeitpunkt Ihres Arbeitsbeginns widerspiegelt. Diese Funktion ist vor allem f√ľr diejenigen n√ľtzlich, die es sich nicht angew√∂hnt haben, die Zeit zu erfassen. So k√∂nnen Sie Ihren Kunden keine √ľberh√∂hten Preise in Rechnung stellen oder mehr Stunden arbeiten, als Sie sollten!

Clockify beste Funktionen

Apps f√ľr Chrome, Firefox, Windows, Mac, Linux, iOS und Android

Kiosk-Modus zum Ein- und Ausstempeln √ľber ein gemeinsames Ger√§t

Diagramme und Aktivit√§tsaufschl√ľsselung auf Zeit-Dashboards

Ein-Klick-Stundenblockierung in Kalendern

Clockify Einschränkungen

Teams benötigen möglicherweise eine Schulung, um alle Funktionen zu erlernen

Es fehlt eine benutzerfreundliche Schnittstelle

Clockify Preise

Basic : $3.99/Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet

: $3.99/Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Standard : $5.49/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

: $5.49/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung Pro : $7,99/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

: $7,99/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung Enterprise: $11,99/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

Clockify Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

4.7/5 (4,000+ Bewertungen) G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Clockify Alternativen !

4. Toggl Spur

√ľber Toggl SpurToggl Spur ist ein hilfreiches Tool f√ľr Freiberufler, die den √úberblick √ľber ihre Aufgaben behalten wollen. Mit der M√∂glichkeit, die f√ľr Aufgaben aufgewendete Zeit zu verfolgen, k√∂nnen sie ihren Arbeitsablauf leicht messen und analysieren. (Das hilft ihnen, fundierte Entscheidungen dar√ľber zu treffen, wof√ľr sie mehr oder weniger Zeit aufwenden sollten!)

So können Freiberufler ihre Effizienz steigern, indem sie auf der Grundlage ihrer Aufgabendaten wiederholbare Projektvorlagen und Prozesse erstellen.

Durch die Verwendung von intuitiven Dashboards und Berichten bietet Toggl Track eine einfache M√∂glichkeit, die f√ľr jede Aufgabe aufgewendete Zeit zu visualisieren und zu verstehen. Dies hilft Freiberuflern, ihre Arbeitsabl√§ufe besser zu verwalten und ihre Produktivit√§t zu maximieren, was sich direkt auf den Erfolg des Unternehmens auswirken kann.

Erfassen Sie die Zeit mit Toggl Track Toggl Track und ClickUp Integration !

Toggl Track beste Eigenschaften

√ľber 100 Integrationen mit Chrome- und Firefox-Browsererweiterungen

Zusammenfassende, detaillierte und wöchentliche Berichte

Historische fakturierbare Raten

Feste kostenlose Projekte

Toggl Track Einschränkungen

Mitglieder des kostenlosen Tarifs k√∂nnen die am h√§ufigsten verwendeten Zeiteintr√§ge nicht f√ľr einen einfachen Zugriff anheften

Nicht geeignet alsaufgabenverwaltung eigenständiges Werkzeug

Toggl Preise verfolgen

Team : $9/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

: $9/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung Geschäft: $15/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

Toggl Bewertungen und Rezensionen verfolgen

Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) G2: 4.6/5 (1,000+ Bewertungen)

5. Stets zu jeder Stunde

√ľber Jede Stunde Everhour ist eine Zeiterfassungs- und Ressourcenmanagement-Plattform, die Teams dabei hilft, organisiert zu bleiben, einfacher zusammenzuarbeiten und ihre Gesamtproduktivit√§t zu steigern.

Everhour bietet einfache, intuitive Schnittstellen f√ľr die manuelle Zeiterfassung, die Zuweisung von Ressourcen zu Projekten, die Automatisierung der Rechnungsstellung, die Budgetierung von Projekten und vieles mehr. Durch die Nutzung der vielseitigen Tools von Everhour k√∂nnen Sie die Prozesse in Ihrem Unternehmen rationalisieren, ohne auf Transparenz oder Kontrolle zu verzichten.

Ein weiterer Anwendungsfall f√ľr die Zeiterfassungsfunktionen von Everhour ist die Kategorisierung von Standardurlaubsarten. Sie hilft Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Belegschaft und stellt sicher, dass sie die richtige Abdeckung haben, wenn Mitarbeiter f√ľr Wochen oder Monate ausfallen. Manager k√∂nnen diese Kategorien beispielsweise nutzen, um abzusch√§tzen, wie viele Mitarbeiter jeden Monat zur Verf√ľgung stehen werden, und so Projekte besser planen und die Arbeitsbelastung vorhersehen.

Sehen Sie sich die Website an Integration von Everhour und ClickUp !

Everhour beste Eigenschaften

Budgeteinstellungen und Arbeitskosten

Geplanter vs. gemeldeter Aufgabenfortschritt

Zusammenfassende Diagramme

Zeitprotokoll und Zeitgenehmigungen

Einschränkungen von Everhour

Mangel an erweiterten Anpassungsm√∂glichkeiten f√ľr Zeitzusammenfassungen im Vergleich zu anderen Hubstaff-Alternativen auf dieser Liste

Fehlende Zeitkategorien f√ľr eine erweiterte Zeiterfassung der Mitarbeiter

Preise f√ľr Everhour

Kostenlos

Lite : $5/Benutzer pro Monat, ab 2 Benutzern

: $5/Benutzer pro Monat, ab 2 Benutzern Team: $8/Benutzer pro Monat, ab 5 Benutzern

Everhour Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (300+ Bewertungen)

4.7/5 (300+ Bewertungen) G2: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

6. DeskTime

√ľber DeskTime DeskTime verfolgt die Produktivit√§t von Mitarbeitern, so dass Manager, Teams und Mitarbeiter ihre Leistung messen und Trends erkennen k√∂nnen. Die Plattform sammelt Daten √ľber die Zeit, die sie f√ľr verschiedene Aufgaben und Anwendungen aufwenden.

Die Zeiterfassungssoftware bietet auch verschiedene Tools, die den Managern helfen, Bereiche zu identifizieren, in denen die Mitarbeiter positive Ver√§nderungen vornehmen k√∂nnen, um die Produktivit√§t zu steigern. Ein Punktesystem bietet den Mitarbeitern Anreize, produktiv zu bleiben, w√§hrend die Verfolgung von Gesundheits- und Wellnessaspekten ein ges√ľnderes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben f√∂rdert.

DeskTime beste Eigenschaften

URL- und App-Verfolgung

Pomodoro-Timer

Schichtplanung

Benutzerdefinierte Berichte

Einschränkungen von DeskTime

Nicht geeignet f√ľr Teams, die Aufgaben au√üerhalb des Bildschirms erledigen

Eingeschränkte Grundfunktionen in der kostenlosen Version

Preise f√ľr DeskTime

Lite : Kostenlos f√ľr nur 1 Benutzer

: Kostenlos f√ľr nur 1 Benutzer Pro : $6,42/Benutzer pro Monat, j√§hrlich abgerechnet

: $6,42/Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Premium : $9,17/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

: $9,17/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung Enterprise: $18,33/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

DeskTime Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.5/5 (400+ Bewertungen)

4.5/5 (400+ Bewertungen) G2: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

7. Ernte

√ľber ErnteHarvest ist ein Werkzeug zur Zeiterfassung das Unternehmen und Teams hilft, den √úberblick √ľber ihre Stunden, Projekte und Budgets zu behalten. Mit Harvest k√∂nnen Benutzer die f√ľr Aufgaben aufgewendeten Stunden leicht verfolgen, Stundenzettel in Echtzeit √ľberpr√ľfen, Rechnungen einfach erstellen und Ausgaben effektiver verwalten.

Die Benutzer haben die M√∂glichkeit, die Zeit von ihrem Browser, Desktop oder Handy aus zu erfassen. So k√∂nnen Mitarbeiter die Zeit, die sie f√ľr verschiedene Aufgaben aufwenden, genau erfassen, auch wenn sie nicht im B√ľro sind. Dies kann helfen, Ineffizienzen und Bereiche zu identifizieren, in denen Zeit verschwendet wird, und erm√∂glicht es Managern, ihre Zeitpl√§ne zu optimieren.

Die besten Funktionen von Harvest

Kapazitätsberichte zum Verständnis der Arbeitsbelastung von Teams

PayPal- und Stripe-Integrationen zur Online-Bezahlung von Rechnungen

Benutzerdefinierte Zeiterinnerungen f√ľr eine konsistente Zeiterfassung

Zeit undprojekt-Dashboards Einschränkungen bei der Ernte

Fehlende Funktion zur Stapelzuweisung von Zeit f√ľr Arbeitgeber, die mit mehreren Freiberuflern arbeiten

Der kostenlose Plan enthält nur einen Arbeitsplatz und zwei Projekte (Sehen Sie sich diese Harvest-Alternativen an)

Preise f√ľr Harvest

Frei : 1 Platz, 2 Projekte

: 1 Platz, 2 Projekte Pro: $10,80/Sitzplatz pro Monat, jährliche Abrechnung

Harvest Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

4.6/5 (500+ Bewertungen) G2: 4.3/5 (700+ Bewertungen)

8. Zeit-Doktor

√ľber Zeit-Doktor Unternehmen, Teams und Einzelpersonen k√∂nnen ihre Arbeitsabl√§ufe mit Time Doctor, einer speziellen Zeiterfassungssoftware, verfolgen und optimieren. Die Benutzer k√∂nnen auf der Grundlage detaillierter Einblicke in ihre Zeitverwendung fundierte Entscheidungen √ľber ihre t√§glichen Aktivit√§ten treffen.

Mit Time Doctor k√∂nnen Benutzer individuelle Warnmeldungen erstellen, Projekte in Aufgaben und Unteraufgaben aufteilen, Aufgaben kategorisieren, Zeitlimits f√ľr Aktivit√§ten festlegen, Produktivit√§tsstufen mit detaillierten Berichten analysieren und vieles mehr. Die fortschrittlichen Funktionen von Time Doctor erm√∂glichen es Unternehmen, ihre Effizienz zu verbessern, Verschwendung zu reduzieren und die Produktivit√§t zu steigern.

Schauen Sie sich das Programm an Integration von ClickUp und Time Doctor !

Time Doctor beste Eigenschaften

Work-Life-Balance-Widget zur √úberwachung der Zeiterfassung und Arbeitsbelastung von Mitarbeitern

Screenshots, Bildschirmaufnahmen und Aktivitätslevel

Zugang zum Kunden-Login

Offline-Zeiterfassung

Time Doctor Einschränkungen

Die Bildschirm√ľberwachung kann pers√∂nliche Informationen erfassen, wenn zuf√§llige Screenshots gemacht werden

Im Vergleich zu anderen Hubstaff-Alternativen auf dieser Liste fehlen native Projektmanagement-Tools

Time Doctor Preise

Basis : $70/Benutzer pro Jahr

: $70/Benutzer pro Jahr Standard : $100/Benutzer pro Jahr

: $100/Benutzer pro Jahr Premium: $200/Benutzer pro Jahr

Time Doctor Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.5/5 (400+ Bewertungen)

4.5/5 (400+ Bewertungen) G2: 4.4/5 (300+ Bewertungen)

9. Paymo

√ľber PaymoPaymo ist ein Zeiterfassungstool, mit dem Unternehmen den √úberblick dar√ľber behalten k√∂nnen, wie viel Zeit ihre Mitarbeiter f√ľr verschiedene Aufgaben, Projekte und Kunden aufwenden. Die automatisierten Berichte von Paymo bieten beispielsweise einen Echtzeit-√úberblick √ľber die Aktivit√§ten der Mitarbeiter und die abrechenbaren Stunden, sodass Manager fundierte Entscheidungen treffen k√∂nnen √ľber ressourcenzuweisung und Budgetierung.

Durch die Verwendung des zeitprotokolldaten k√∂nnen Kunden genaue Rechnungen erhalten, was zu besseren Kundenbeziehungen und mehr Umsatz f√ľhren kann. Das Zeiterfassungstool von Paymo kann auch verwendet werden, um sowohl abrechenbare als auch nicht abrechenbare Zeit zu erfassen, so dass Unternehmen ihre Kosten besser verstehen und ihre Preisgestaltung optimieren k√∂nnen.

Insgesamt bietet die Zeiterfassung von Paymo eine Reihe von Funktionen, die Unternehmen helfen können, ihre Leistung zu verbessern, die Produktivität zu steigern und ihre Abrechnungs- und Fakturierungsprozesse zu rationalisieren.

Die besten Funktionen von Paymo

Mac-, Windows- und Linux-Desktop-Widget

Einstellungen zur Personalisierung des Stundenzettels

Zeiterfassungskarten f√ľr Teammitglieder

Projektschätzungen und Rechnungsstellung

Paymo Einschränkungen

Keine erweiterte Aufgabenverwaltung im kostenlosen Plan

Integrationen nur in den kostenpflichtigen Pl√§nen verf√ľgbar

Paymo Preise

Kostenlos

Starter : $4,95/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

: $4,95/Benutzer pro Monat, j√§hrliche Abrechnung Klein B√ľro : $9,95/Benutzer pro Monat, j√§hrliche Abrechnung

: $9,95/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung Geschäftskunden: $20,79/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

Paymo Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

4.7/5 (400+ Bewertungen) G2: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

10. Rechtzeitig

√ľber Rechtzeitig Timely ist eine Produktivit√§ts-App, die sich am besten f√ľr Telearbeiter eignet, um Produktivit√§tstrends bei der Arbeit zu erkennen. Sie wurde entwickelt, um die Organisation von Arbeit und Zeitpl√§nen zu vereinfachen. Mit Timely k√∂nnen Sie Ihre Zeit f√ľr jedes Projekt mit nur ein paar Klicks verfolgen.

Die App verf√ľgt au√üerdem √ľber weitere wichtige Funktionen wie detaillierte Berichtstools, Budgetierungstools und Zielverfolgung in Echtzeit. So k√∂nnen Sie leicht √ľberwachen, wie viel Zeit Sie f√ľr jedes Projekt oder jede Aufgabe aufwenden und Verbesserungsm√∂glichkeiten zur Steigerung der Produktivit√§t erkennen. Dar√ľber hinaus l√§sst sich die App in g√§ngige Dienste wie Google Calendar, Quickbooks, Azure und andere integrieren, um die Verwaltung von Projekten so einfach wie nie zuvor zu gestalten.

Die meisten Zeiterfassungssoftware f√ľr Mitarbeiter sind so konzipiert, dass sie die Nutzung von Apps und Computern durch die Mitarbeiter √ľberwachen. Wenn Sie eine Anti-√úberwachungs-Arbeitspolitik haben, ist diese Software genau das Richtige f√ľr Sie!

Timely beste Eigenschaften

Echtzeit-√úbersicht √ľber den Projektplan zur Vermeidung drohender Herausforderungen

Workflow-Tracking zur √úberwachung bestimmter Aufgaben

Automatische Zeiterfassungsb√∂gen f√ľr eine genaue Abrechnung

Verfolgung der Arbeitsaktivitäten im Hintergrund

Rechtzeitige Einschränkungen

Probleme mit der KI-Leistung verursachen mehr Arbeit f√ľr die Benutzer bei der Fehlerbehebung

Die Zeitgenauigkeit kann ein Problem sein, wenn Sie die Zeitzone wechseln

Rechtzeitige Preisgestaltung

Starter : $9/Nutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

: $9/Nutzer pro Monat, jährliche Abrechnung Premium : $16/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

: $16/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung Unbegrenzt: $22/Benutzer pro Monat, jährliche Abrechnung

Zeitnahe Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (600+ Bewertungen)

4.7/5 (600+ Bewertungen) G2: 4.8/5 (200+ Bewertungen)

Vertrauen aufbauen und Produktivität steigern mit ClickUp

Ehrlich gesagt, diese Liste kratzt nur an der Oberfl√§che der besten Hubstaff-Alternativen. Aber es gibt keinen Grund, die Suche nach der besten Zeiterfassungssoftware fortzusetzen, wenn wir Ihnen den Champion vorgestellt haben. ūüŹÜ

ClickUp ist die einzige Produktivit√§tsl√∂sung, die Ihnen helfen kann, Zeit zu sparen, die Produktivit√§t zu verbessern und die Rentabilit√§t auf ganzer Linie zu steigern! Mit Hunderten von zeitsparenden Funktionen ist es die ideale Hubstaff-Alternative f√ľr jedes Team.

Visualisieren Sie Ihre Aufgaben mit mehr als 15 Ansichten in ClickUp, einschließlich Liste, Tafel und Kalender

Greifen Sie auf unbegrenzte Aufgaben, mehrere Projektansichten, flexible Zeiterfassung und mehr zu, wenn Sie sich heute f√ľr ClickUp anmelden und erleben Sie, wie Ihre Produktivit√§t neue H√∂hen erreicht. ūüŹĒ