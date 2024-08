die 10 besten Harvest-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

Wussten Sie, dass 44% der Geschäfte haben regelmäßig mit Fehlern bei Timesheets zu tun?

Es ist keine Überraschung, dass Eigentümer von Geschäften und Freiberufler auf der ganzen Welt nach Möglichkeiten suchen, um fehler bei Timesheets zu minimieren . Eine der besten Möglichkeiten, das Risiko von Fehlern zu verringern, ist die Suche nach der perfekten Software für die Zeiterfassung!

Harvest ist eine der beliebtesten tools für die Zeiterfassung da es den Benutzern eine einfache Möglichkeit zur Nachverfolgung der Zeit bietet, die sie für verschiedene projekten und Aufgaben . Harvest verfügt über viele hervorragende Features, die dieses Tool besonders für Remote-Teams und Business-Eigentümer nützlich machen, wie z. B. Rechnungsstellung, Berichterstellung und Integrationen.

Harvest ist jedoch nicht unbedingt für jeden geeignet. Einige Benutzer finden es vielleicht schwierig zu navigieren, während andere es vorziehen würden, mehr Features zu einem niedrigeren Preis zur Verfügung zu haben. Wenn Sie also ähnliche Probleme mit Harvest haben, ist dieses Roundup genau das Richtige für Sie.

Hier sind die 10 besten Harvest-Alternativen, die heute verfügbar sind!

Was ist die Harvest App?

Harvest ist ein Tool zur Zeiterfassung, das Unternehmen die Möglichkeit bietet,:

Einsicht in den Fortschritt des Teams zu erhalten

Berichte über laufende und frühere Projekte zu erstellen

Nachverfolgte Zeit in Rechnungen umzuwandeln

Das Tolle an Harvest ist, dass die Benutzer eine kostenlose 30-tägige Testversion erhalten können. Danach können Sie Harvest kostenlos weiter nutzen, allerdings mit Limits bei den Plätzen und Features.

Warum Harvest vielleicht nicht für jeden funktioniert

So großartig Harvest auch sein mag, es hat eine Liste von Nachteilen, die für einige Benutzer ein Hindernis darstellen könnten. Um ein vollständiges Bild der verschiedenen Benutzererfahrungen mit Harvest zu erhalten, haben wir einige der häufigsten Bewertungen auf folgenden Seiten zusammengestellt Capterra , eine beliebte Website, die Ihnen hilft, die beste Software für Ihre Bedürfnisse zu finden.

Die meisten dieser Bewertungen stammen von Benutzern, die in den Bereichen Marketing, Beratung, E-Learning, Gesundheitswesen und IT arbeiten. Hier sind die häufigsten Beschwerden:

Manueller Eintrag ist zeitaufwändig und erhöht das Risiko menschlicher Fehler

Fehlen einer Aktivitätsübersicht für regelmäßige Benutzer

Mangelnde benutzerdefinierte Anpassung

Begrenzte Integration

Fehlende zusätzliche Optionen für das Budget Feature

Keine Übersicht über die Projekte für normale Benutzer

Keine Historie der berechneten Raten

Die besten Tools für die Zeiterfassung sollten daher Features bieten, die verhindern, dass Sie Ihre Zeit mit grundlegenden administrativen Aufgaben verschwenden, die Ihnen die nötige Flexibilität geben, um optimal zu arbeiten, und die eine nahtlose und angenehme Benutzererfahrung ermöglichen.

In diesem Sinne: Hier sind unsere 10 besten Harvest-Alternativen, die Sie 2024 nutzen sollten!

Die 10 besten Harvest-Alternativen für das Jahr 2024

1. ClickUp #### Die beste Lösung für umfassendes Projektmanagement, Zusammenarbeit im Team und Produktivität

Mit der Zeiterfassung in ClickUp können Sie die Zeit während der Arbeit erfassen oder manuell eingeben

ClickUp ist die ultimative Lösung für Projektmanagement und produktivität tool mit Hunderten von fortschrittlichen Features zur Vereinfachung Ihres Workflows, zur Konsolidierung Ihrer Apps und zur verwaltung des Workloads Ihres Teams . Egal, ob Sie Freiberufler, ein kleines Geschäft, eine Agentur oder ein großes Unternehmen sind, Sie werden ClickUp zur Unterstützung Ihrer täglichen Arbeit und für viele andere Anwendungsfälle nützlich finden.

Was ClickUp zu einem großartigen Tool und zu einer der besten Harvest-Alternativen macht, ist die Tatsache, dass ClickUp im Gegensatz zu Harvest eine vollständig anpassbare Plattform bietet. Das bedeutet, dass jedes Team und jedes Business jeder Größe ClickUp so konfigurieren kann, dass es seinen individuellen Vorlieben und Workflows entspricht, um sein Geschäft zu unterstützen, während es skaliert.

Für die Verbesserung der Produktivität des Teams, die Optimierung des Workflows, die Nachverfolgung des Fortschritts von Projekten und die Sicherstellung der rechtzeitigen Lieferung von Projekten bietet ClickUp eine eingebautes Feature zur Nachverfolgung der Zeiterfassung mit der Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit messen und Ressourcen in Ihren Teams effektiv verwalten können.

Darüber hinaus kann Ihnen das globale Timer Feature von ClickUp bei den folgenden Aufgaben helfen:

Einfache Nachverfolgung des Zeitaufwands für Aufgaben in Ihrem Workspace

Erstellen und benutzerdefinieren Sie Timesheets

Ansicht eines detaillierten Berichts über Ihre Zeit

Hinzufügen von Zeitschätzungen zu Ihren Aufgaben

Hinzufügen von Notizen zu Ihren Zeiteinträgen

Markieren Sie Zeit als fakturierbar für eine korrekte Rechnungsstellung

Manuelle Eingabe und Bearbeitung der Zeit, wenn Änderungen erforderlich sind

Zeiteinträge suchen und filtern

Fassen Sie die Zeit zusammen und sehen Sie die Gesamtzeit für alle Aufgaben und Unteraufgaben

Und noch viel mehr

Mit dem globalen Timer in ClickUp können Sie Ihre Zeit nachverfolgen, Schätzungen abgeben, Notizen hinzufügen und Berichte über Ihre Zeit von überall aus einsehen

Und da ClickUp sowohl auf dem Handy als auch auf dem Desktop verfügbar ist, können Sie die Zeit geräteübergreifend starten, anhalten und stoppen, Ihre Zeit manuell hinzufügen, falls Sie vergessen haben, den Timer zu starten, und sogar benutzerdefinierte Tags hinzufügen, um Ihre Zeit zu beschreiben und zu organisieren.

Die Beschreibungen der Zeiterfassung ermöglichen dem Team eine detaillierte Ansicht des Zeitaufwands, so dass die Prozesse optimiert werden können kontinuierlich verbessert werden Alles in allem ist ClickUp ein One-Stop-Shop für all Ihre Bedürfnisse in den Bereichen Projektmanagement, Workload-Management und Zeiterfassung. Rationalisieren Sie Ihre Arbeit noch weiter, indem Sie ClickUp einfach in über 1.000 Apps integrieren, darunter beliebte Tools wie Google Workspace, Slack, Front und viele der Zeiterfassungsprogramme auf dieser Liste, um Ihre gesamte Zeit in ClickUp zu synchronisieren und Ihre gesamte Arbeit an einem Ort zusammenzuführen.

Wichtigste Features