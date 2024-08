Die 10 besten Paymo-Alternativen und Konkurrenten 2024

Projektleitung und zeitmanagement gehen Hand in Hand. 🫱🏼‍🫲🏾

Man kann das eine nicht ohne das andere haben! Und das geht nicht ohne dynamische Software, die die Produktivität und Rentabilität durch präzise zeiterfassung für Projekte , Zeiterfassungsbögen, Budgetprognosen und Rechnungsstellung.

Viele Projektmanagement-Apps zielen darauf ab, dies für Teams jeder Größe, einschließlich Freiberufler und kleine bis mittlere Unternehmen, zu ermöglichen. Eines der gängigen Tools in dieser Kategorie? Paymo. 💸

Das Problem ist, dass nicht jede Software dem Hype gerecht wird, und selbst Paymo hat seine eigenen Einschränkungen, die Teams umgehen müssen, um die Fristen, Projektzeitpläne und Erwartungen der Interessengruppen einzuhalten.

Was tun Sie also? Sie finden eine Alternative zu Paymo 🙂

Und wir haben die besten für Sie! Lesen Sie weiter, um mehr über die Funktionen und Herausforderungen von Paymo zu erfahren, und finden Sie 10 der besten Paymo-Alternativen für Ihr Team.

Was ist Paymo?

über Paymo Paymo versteht, dass Zeit Geld ist, weshalb sich viele seiner Hauptfunktionen um die Erfassung, Überprüfung und Abrechnung von Zeit drehen. Für stundenbasierte Gehälter, berater und Rechnungen, das ist ein großer Vorteil! Weitere Top-Funktionen von Paymo sind:

Ansichten zur Unterstützung vonKanban-Tafelnto-Do-Listen, Tabellenkalkulationen und Kalender

Aufgaben und Teilaufgaben

Team-Planung

Gantt-Diagramme und Projektmeilensteine

Stundenzettel, Zeitberichte und Zeiterfassungssysteme

Kostenvoranschläge und -verfolgung Auf dem Papier klingt das alles großartig. Aber in der Praxis? Die Projektmanagement-Funktionen von Paymo decken nur die Grundlagen ab.

Paymo bietet zwar mehrere Ansichten für Ihr Arbeitspensum, aber wenn es um effektive Zielausrichtung, gründliche Fortschrittsverfolgung, benutzerdefinierte Status und mehr geht, fehlt es. Außerdem fehlt es an visuellen Funktionen, die das Verständnis von Konzepten auf hoher Ebene erleichtern - sei es durch Mind Maps, Zeitleisten, digitale Whiteboards oder Brainstorming-Tools.

Aber das ist noch nicht alles. 👀

Die Funktionen von Paymo für die Zusammenarbeit im Team sind auf Aufgabenkommentare und Aufgabenkommentare beschränkt. Dies macht es einfacher, wichtige Informationen, Aktionspunkte und nächste Schritte in langen, unorganisierten Aufgabendiskussionen zu verlieren. 🫠

Außerdem hat Paymo seinen Preis - im wahrsten Sinne des Wortes.

Viele der wichtigsten Zeit- und projektmanagement-Funktionen hat strenge Beschränkungen für sein kostenloses Angebot und zwingt Sie zu einer kostenpflichtigen Option für zusätzliche alltägliche Anforderungen wie Aufgaben, Zeiteinträge, Kunden und Speicherplatz. Und während das Starter-Abo bei knapp 5 $ pro Monat beginnt, ist es auf maximal einen Benutzer beschränkt. Das heißt, wenn Sie in einem Team von mehr als zwei Personen arbeiten, kostet Paymo Sie automatisch 9,95 $ pro Benutzer und Monat.

Das wirft die Frage auf: Warum Paymo für weniger bezahlen?

Die Antwort ist einfach: Sie tun es nicht! Sie suchen nach einer Paymo-Alternative, die ihre Lücken füllen kann.

Die 10 besten Paymo-Alternativen

Paymo zeichnet sich aus, wenn es um Zeit, Budget und Gewinn geht. Aber es ist nicht die einzige Software, die diese Funktionen bietet, und dann noch einige e.

Sie sollten keine kostspieligen Abstriche machen müssen, um mit einem flexiblen Tool Zeit- und Projektmanagement auf Expertenniveau zu betreiben. Und zum Glück haben wir eine Liste der 10 besten Paymo-Alternativen, die genau das tun. 🤓

Visualisieren Sie Ihre Projekte, Ziele und Fortschritte mit mehr als 15 einzigartigen Ansichten in ClickUp, darunter Liste, Tafel und Kalender

ClickUp ist eine leistungsstarke All-in-One-Produktivitätssoftware, die entwickelt wurde, um jeden Prozess zu rationalisieren, die Zusammenarbeit im Team zu verbessern und das Zeitmanagement zu meistern, indem sie all Ihre Arbeit in einer bequemen und zentralisierten Ansicht zusammenfasst wissensdatenbank . Die intuitive Benutzeroberfläche und der umfangreiche Funktionsumfang bieten eine Vielzahl von Lösungen für Teams in verschiedenen Branchen, darunter flexible zeiterfassung für Projekte , daten und Zeiten , Berichte, Etiketten und vieles mehr!

Mit über 1.000 Integrationen und eine große Vorlagen-Bibliothek clickUp ist die ideale Software für Teams, die genau wissen wollen, wo ihre Zeit hingeht und wie sie ihre derzeitigen produktiven Gewohnheiten ausbauen können.

ClickUp beste Eigenschaften

Notizen, Etiketten und Tags für eine erweiterte Sortierung und Filterung sowie mehr Kontext in jedem Zeiteintrag

Über15 Projektansichten einschließlich Kalender, Liste, Board, Gantt und der einzigartigen Workload-Ansicht

Vollständig transparente Plattform zur Abstimmung der Teammitglieder auf Ziele, Prioritäten und Zeit

Weltweitzeiterfassung von jedem Gerät, Fenster, App oder Aufgabe aus

Formeln zur genauen Berechnung der abrechenbaren Zeit für alle Rechnungen

Benutzerdefinierte Zeiterfassungsbögen, Berichte und Einblicke mitwidgets zur Zeiterfassung Ein umfangreicher Free Forever Plan und erschwingliche Optionen für jedenpreisplan Erweitertezeitschätzungen zur Vorhersage Ihrer Arbeitswoche

Hunderte von flexiblenfunktionen für die Zeiterfassung ClickUp Einschränkungen

Leichte Lernkurve bei der Anpassung an ClickUps reichhaltigen Funktionsumfang

Nicht alle Ansichten in der mobilen App - noch nicht!

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $5 pro Monat, pro Benutzer

: $5 pro Monat, pro Benutzer Business : $12 pro Monat, pro Benutzer

: $12 pro Monat, pro Benutzer Business Plus : $19 pro Monat, pro Benutzer

: $19 pro Monat, pro Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie ClickUp für individuelle Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (5.510+ Bewertungen)

: 4.7/5 (5.510+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,510+ Bewertungen)

2. nTask

über nTask nTask ist ein Tool zur Zeiterfassung und -verwaltung, mit dem Benutzer den Zeitaufwand für Aufgaben und Projekte verfolgen können. Es hilft Teams, Bereiche zu identifizieren, in denen sie effizienter arbeiten können, Fortschritte zu überwachen, die Leistung zu messen und Arbeitsabläufe zu optimieren.

Mit nTask können Benutzer Aufgaben mit detaillierten Beschreibungen erstellen, sie Teammitgliedern oder Kunden zuweisen, Fristen setzen und sich leicht einen Überblick über ihre Arbeitsbelastung verschaffen.

Die App bietet auch automatische Benachrichtigungen, wenn Fristen näher rücken oder Aufgaben weiterverfolgt werden müssen. Darüber hinaus bietet sie ausführliche Berichte, mit denen Teams Daten analysieren und feststellen können, wie ihre Arbeitsabläufe für künftige Projekte verbessert werden können!

nTask beste Eigenschaften

Gemeinsame Nutzung von Dokumenten und Dateiverwaltung

Gantt-Diagramme und Aufgaben-Abhängigkeiten

Geplante und tatsächliche Fälligkeitstermine

Dedizierte Teamarbeitsbereiche

nTask Einschränkungen

Das Anhängen großer Dateien beim Teilen dauert länger als normal

Im Vergleich zu anderen Paymo-Alternativen auf dieser Liste nur für Teams mit weniger als 50 Teammitgliedern geeignet

nAufgabe Preise

Premium : Beginnt bei $20/Monat für 5 Benutzer

: Beginnt bei $20/Monat für 5 Benutzer Business : Beginnt bei $60/Monat für 5 Benutzer

: Beginnt bei $60/Monat für 5 Benutzer Unternehmen: Kontaktieren Sie nTask für Preise

nTask Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

4.2/5 (100+ Bewertungen) G2: 4.4/5 (10+ Bewertungen)

3. Wrike

über WrikeWrike ist ein Projektmanagement- und software für die Zusammenarbeit hilft Teams, ihre Aufgaben zu organisieren, zu priorisieren und zu verwalten. Es ist eine ideale Plattform für mittlere bis große Unternehmen mit komplexen Projekten über mehrere Abteilungen oder Remote-Teams. Mit Wrike können Benutzer gemeinsam nutzbare Aufgabenlisten erstellen, Fristen zuweisen und den Fortschritt verschiedener Projekte verfolgen.

Mit der Schaltfläche "Pause Timer" können Sie die Zeiterfassung pausieren oder wieder aufnehmen, ohne einen Eintrag hinzuzufügen. Dies ist eine hilfreiche Funktion, wenn Sie während einer Aufgabe geplante oder ungeplante Pausen einlegen.

Wenn Sie sich beispielsweise ein paar Minuten von Ihrem Computer entfernen müssen, um etwas zu trinken und einen Snack zu sich zu nehmen, können Sie auf die Schaltfläche "Timer anhalten" klicken und müssen sich nicht darum kümmern, die Pausenzeit manuell zum Timer-Eintrag hinzuzufügen.

Mehr erfahren_ Wrike Alternativen !

Die besten Eigenschaften von Wrike

Projekt-Dashboards für eine bessere Aufgabenverwaltung

Anfrageformulare mit bedingter Logik

Mobile und Desktop-Anwendungen

400+ Integrationen

Einschränkungen von Wrike

Die In-App-Zeiterfassung ist über die Business- oder Enterprise-Tarife zugänglich

Gantt-Diagramme sind eine kostenpflichtige Funktion

Wrike Preise

Kostenlos

Team : $9,80/Monat pro Benutzer

: $9,80/Monat pro Benutzer Business : $24,80/Monat pro Benutzer

: $24,80/Monat pro Benutzer Unternehmen : Kontaktieren Sie Wrike für Preise

: Kontaktieren Sie Wrike für Preise Pinnacle: Kontaktieren Sie Wrike für Details

Wrike Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.3/5 (1,900+ Bewertungen)

4.3/5 (1,900+ Bewertungen) G2: 4.2/5 (3,200+ Bewertungen)

4. Trello

über TrelloTrello ist eine projektmanagement-Tool können Sie den Überblick darüber behalten, wie viel Zeit Sie für mehrere Projekte aufwenden. Sie können für jede Aufgabe Karten erstellen und Fälligkeitstermine festlegen, um sich selbst zu organisieren und sicherzustellen, dass Sie Aufgaben rechtzeitig erledigen. Außerdem können Sie jeder Karte Kommentare, Bilder, Dateien und vieles mehr hinzufügen, damit Sie Ihre Arbeit leicht überprüfen können.

Die Zeiterfassungsfunktionen von Trello sind im Vergleich zu den anderen Paymo-Alternativen auf dieser Liste unzureichend. Trello bietet jedoch Integrationen (so genannte Power-Ups) an, die wesentliche Anforderungen wie Ressourcenplanung, Rechnungen und Zeiterfassungsbögen abdecken.

Trello beste Eigenschaften

Projektansichten mit Kanban-Boards, Zeitleisten, Kalendern und Dashboards

Power-Ups (Plugins) zur Verknüpfung mit anderen Anwendungen und Projektmanagement-Tools

Codefreie Automatisierung, die in jedes Trello-Board integriert ist

Vorlagen für wiederholbare Arbeitsabläufe

Einschränkungen von Trello

Die meisten der Funktionen sind in der kostenlosen Version nicht verfügbar (sieheTrello-Alternativen)

Wenn Sie umfangreiche Projekte verwalten, können sich die Aufgabenebenen leicht stapeln

Trello Preise

Kostenlos

Standard : $5/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

: $5/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Premium : $10/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

: $10/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Unternehmen: Kontaktieren Sie Trello für Preise

Trello Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.5/5 (22,000+ Bewertungen)

4.5/5 (22,000+ Bewertungen) G2: 4.4/5 (13,000+ Bewertungen)

5. Teamarbeit

über Teamarbeit Freiberufler, Projektmanager und Agenturen werden die Einfachheit der Rechnungserstellung auf der Grundlage der erfassten Zeit in Teamarbeit ist ein Projektmanagement-Tool, das Teams bei der Zusammenarbeit und Organisation ihrer Arbeit unterstützt. Es bietet eine Reihe von Funktionen wie Aufgabenmanagement, Zeiterfassung, Teamkalender und Dateifreigabe, die es Teams ermöglichen, den Überblick über ihre Projekte zu behalten und miteinander in Kontakt zu bleiben.

Darüber hinaus bietet es auch einige Zeiterfassungstools wie die automatische Zeiterfassung und die Timer-App, die Teams dabei helfen, auf Kurs zu bleiben und verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren. Durch die vollständige Transparenz darüber, wie viel Zeit für Aufgaben aufgewendet wurde, haben Projektmanager die Daten, um ineffiziente Bereiche zu identifizieren und fundierte Entscheidungen zu treffen, wie der Workflow des Teams verbessert werden kann.

Teamwork beste Eigenschaften

Ressourcenmanagement für das Tagesgeschäftkapazitätsplanung* Apps für Desktop, iOS und Android

Gantt-Diagramm- und Kanban-Tafel-Ansichten

Unbegrenzte Anzahl kostenloser Client-Benutzer

Teamwork Einschränkungen

Steile Lernkurve bei der Einarbeitung und Anwendung auf alle Arbeitsabläufe

Dashboards und zielverfolgung sind kostenpflichtige Funktionen

Teamwork Preise

Kostenlos Für immer

Liefern : $9.99/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet

: $9.99/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet Wachsen : $17.99/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

: $17.99/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Skala: Kontaktieren Sie Teamwork für Details

Teamwork Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.5/5 (700+ Bewertungen)

4.5/5 (700+ Bewertungen) G2: 4.4/5 (1,000+ Bewertungen)

Versuch diese_ Teamarbeit Alternativen !

6. Basecamp

über BasecampBasecamp ist ein Projektmanagement-Tool, das Teams dabei hilft, zusammenzuarbeiten und ihre Arbeit zu organisieren. Es bietet eine Reihe von Funktionen, wie Aufgabenmanagement, Dateifreigabe, Teamkalender und ein integriertes Nachrichtensystem, mit dem Teams den Überblick über ihre Projekte behalten und miteinander in Kontakt bleiben können.

Die App ist benutzerfreundlich und intuitiv gestaltet. Sie ist auf mehreren Plattformen und Geräten verfügbar, so dass Teams von überall aus arbeiten und in Verbindung bleiben können!

Basecamp verfügt nicht über eine native Zeiterfassungsfunktion, bietet aber Integrationen mit anderen Zeiterfassungs-Apps, darunter Everhour, Timesheet und Harvest.

Mehr erfahren_ Basecamp Alternativen !

Basecamp beste Eigenschaften

Einseitiges Dashboard für Ihre Projekte, Aufgaben und Termine

In-App-Direktnachrichten für die Zusammenarbeit im Team

Chat- und Nachrichtensystem in Echtzeit

Team-Check-in mit automatischer Abstimmung

Basecamp-Einschränkungen

Begrenzte Funktionalität zur Fortschrittsverfolgung

Nicht geeignet für agile Teams mit komplexen Arbeitsabläufen

Basecamp Preise

Unbegrenzte Benutzer : $299/Monat, jährlich abgerechnet

: $299/Monat, jährlich abgerechnet Für Freiberufler, Startups oder kleinere Teams: $15/Monat pro Benutzer

Basecamp Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.3/5 (14,000+ Bewertungen)

4.3/5 (14,000+ Bewertungen) G2: 4.1/5 (5,000+ Bewertungen)

7. Kantata

über Kantata Die Projektmanagement-Funktionen von Kantata umfassen automatische Dateneingabe , Online-Dashboards und Berichtsfunktionen, die Ihnen helfen, besser zu verstehen, wann und wo Sie die meiste Zeit verbringen.

Nachdem Sie die Zeiterfassungsfunktionen in den Einstellungen von Kantata aktiviert haben, können Sie für jedes Projekt verschiedene Erfassungsmethoden nutzen. Oder geben Sie die Zeit für alle Ihre Projekte in einer wöchentlichen Zeiterfassungsansicht ein!

Die Software empfiehlt, einen Teamleiter zu benennen, der die Zeiten und Ausgaben genehmigt. Wenn Sie jedoch keinen Projektleiter haben, können Sie jeden, der für die Aufgabe in Frage kommt, mit der Genehmigung von Einreichungen beauftragen, indem Sie die Berechtigungen in den Einstellungen ändern.

Kantata beste Eigenschaften

Projektportfolio-Informationen zur Überprüfung des Status jeder Aufgabe oder Leistung

Anpassbare Dashboards zur Identifizierung von unbesetztem Bedarf

Drag-and-Drop-Tools und wiederverwendbare Komponenten

Segmentberichterstattung für gezielte Metriken

Kantata Einschränkungen

Konzipiert für kleine Unternehmen bis hin zu Großunternehmen

Keine erweiterten Anpassungsoptionen

Kantata Preise

Kontaktieren Sie Kantata für Details

Kantata Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.2/5 (500+ Bewertungen)

4.2/5 (500+ Bewertungen) G2: 4.1/5 (1,200+ Bewertungen)

8. Asana

über AsanaAsana ist ein Projektmanagement-Tool, mit dem Benutzer Aufgaben planen und den Projektfortschritt verfolgen können. Um Asana für die Zeiterfassung zu verwenden, erstellen Sie zunächst ein Projekt für die Aufgabe oder eine Reihe von Aufgaben, für die Sie die Zeit erfassen möchten.

Bevor Sie jedoch einem Teammitglied eine Aufgabe zuweisen, haben Sie die Möglichkeit, die Berichtsfunktion "Geschätzte Zeit für den Beauftragten" zu öffnen, um die geschätzte Zeit für den Abschluss der Aktivitäten eines Projekts auf der Grundlage der von Ihnen ausgewählten Person anzuzeigen.

Auf diese Weise kann das gesamte Team vermeiden, den Teammitgliedern direkte Nachrichten über ihre Arbeitsauslastung zu senden und wertvolle Zeit zu verschwenden! Stattdessen lässt sich auf diese Weise die Verfügbarkeit schnell ermitteln und die Ressourcen effizienter verwalten.

Weitere Informationen Asana Alternativen !

Asana beste Eigenschaften

Gantt-Diagramme, Kanban-Boards und Kalender zum Anzeigen und Verfolgen Ihrer Arbeit

App-Integrationen zum Verbinden Ihrer bevorzugten Tools und Apps

Berichte für den Einblick in den Fortschritt von Aufgaben und Arbeitsabläufen

Benutzerdefinierte Automatisierung zum Aufbau von Teamprozessen

Einschränkungen von Asana

Die Zeiterfassung ist nur für Business- und Enterprise-Kunden verfügbar

Teammitglieder können nur CSV- und JSON-Dateiformate exportieren

Preise für Asana

Basic

Premium : $10,99/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

: $10,99/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Business : $24,99/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

: $24,99/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Unternehmen: Preise bei Asana erfragen

Asana Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.5/5 (11,000+ Bewertungen)

4.5/5 (11,000+ Bewertungen) G2: 4.3/5 (9,000+ Bewertungen)

9. Montag.com

über MontagMontag ist ein teamleitung plattform, die Teams bei der Zusammenarbeit, Kommunikation und Organisation unterstützt. Es bietet eine intuitive Benutzeroberfläche mit einer breiten Palette von Funktionen, die die Arbeit für Teams jeder Größe einfacher und angenehmer machen. Mit Monday können Benutzer Aufgaben erstellen, Fristen zuweisen und den Fortschritt in Echtzeit verfolgen. So können Teams über ihre Projekte auf dem Laufenden bleiben und sicherstellen, dass alles reibungslos abläuft.

Die Funktion Zeiterfassungsspalte zeigt die erfasste Zeit in Sekunden oder Minuten an. Wenn Sie in eine bestimmte Zelle der Zeiterfassung klicken, öffnet sich der Verlauf, in dem Sie den Fortschritt der einzelnen Aufgaben sehen können. Anhand dieser Informationen kann die Leistung von Einzelpersonen und Teams gemessen werden, was wertvolle Daten für Leistungsbewertungen und die Festlegung von Zielen liefert.

Montag beste Eigenschaften

Unbegrenzte Anzahl von Automatisierungsrezepten zur Unterstützung verschiedener Arbeitsabläufe

Anpassbare Spaltentypen für die Projektverwaltung

Kanban-Ansicht für die Darstellung von Aufgaben undSprints* 200+ Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle

Montag Einschränkungen

Die Zeiterfassungsspalte ist nur in den Paketen Pro und Enterprise verfügbar

Steile Lernkurve für Benutzer, da ständig neue Funktionen hinzugefügt werden (sieheAlternativen für Montag)

Preisgestaltung am Montag

Einzelperson : Kostenlos für immer

: Kostenlos für immer Basis : $8/Platz pro Monat ab 3 Plätzen

: $8/Platz pro Monat ab 3 Plätzen Standard : $10/Sitzplatz pro Monat ab 3 Plätzen

: $10/Sitzplatz pro Monat ab 3 Plätzen Pro : $16/Sitzplatz pro Monat ab 3 Plätzen

: $16/Sitzplatz pro Monat ab 3 Plätzen Unternehmen: Kontakt Montag für Preise

Monday Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.6/5 (3,300+ Bewertungen)

4.6/5 (3,300+ Bewertungen) G2: 4.7/5 (6,600+ Bewertungen)

10. TimeCamp

über TimeCamp TimeCamp ist eine Zeiterfassungs- und software zur Ressourcenverwaltung für Unternehmen und Einzelpersonen zur Erfassung des Zeitaufwands für verschiedene Aufgaben und Projekte. Sie kann zur Überwachung der Mitarbeiterproduktivität und zur Abrechnung mit Kunden auf der Grundlage der für ihre Projekte aufgewendeten Zeit verwendet werden.

Die Benutzer können Budgets für Projekte einrichten, so dass sie ihre Fortschritte anhand dieser Budgets verfolgen und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen können. Dies ist besonders für Kreativteams nützlich, die ihre Projektkosten genau im Auge behalten müssen.

Ein Unternehmen könnte zum Beispiel ein Budget für ein Projekt zur Neugestaltung einer Website erstellen, das die Kosten für Hosting, Design und Entwicklung umfasst, und diese Ausgaben dann im Laufe der Zeit verfolgen, um sicherzustellen, dass sie im Rahmen des Budgets bleiben.

TimeCamp beste Eigenschaften

Abrechenbare und nicht abrechenbare Projekte für das Ressourcenmanagement

Weitergabe von Berichten per E-Mail, PDF oder Excel

Automatische und inaktive Zeiterfassung

Ein-Klick-Freigabe von Stundenzetteln

TimeCamp Einschränkungen

Produktivitätsberichte sind in der kostenlosen Version nicht verfügbar

Die Kalenderintegration ist eine kostenpflichtige Funktion

TimeCamp Preise

Kostenlos

Basic : $6,30/Benutzer pro Monat

: $6,30/Benutzer pro Monat Pro : $9/Benutzer pro Monat

: $9/Benutzer pro Monat Unternehmen: Kontaktieren Sie TimeCamp für Preise

TimeCamp Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.7/5 (500+ Bewertungen)

4.7/5 (500+ Bewertungen) G2: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ Alternativen zum TimeCamp !

Zeitmanagement-Tipp: Melden Sie sich bei ClickUp an

Es macht nie Spaß, nach einer neuen Anlaufstelle zu suchen kostenlose Projektmanagement-Software aber es ist immer gut zu wissen, dass man Optionen hat!

Es gibt keinen Grund, sich mit den Nachteilen von Paymo zufrieden zu geben. Verlassen Sie sich stattdessen auf eine Software mit einer breiten Palette von Funktionen, um Ihr Zeit- und Projektmanagement zu verbessern. Unser Vorschlag? Verlassen Sie sich auf ClickUp. 🙌🏼

ClickUp ist die einzige All-in-One-Produktivitätslösung für Teams jeder Größe und Branche. Mit über 15 einzigartigen Workflow-Ansichten, einer Vielzahl von Tools für die Zusammenarbeit und dynamischen Zeitmanagement-Funktionen ist ClickUp ebenso leistungsstark wie kostengünstig!

Profitieren Sie von einer unbegrenzten Anzahl an Aufgaben, einer Vielzahl flexibler Funktionen, Vorlagen für jeden Anwendungsfall und über 1.000 Integrationen in jedem Preisplan, wenn Sie sich noch heute für ClickUp anmelden !