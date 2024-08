die 10 besten Software-Tools für Personalmanagement im Jahr 2024

Die Verwaltung einer Belegschaft ist keine leichte Aufgabe. Das Jonglieren mit Zeitplänen, die konsistente Erledigung von Papierkram und die Optimierung von Arbeitsabläufen sind Aufgaben, die selbst die erfahrensten Manager nur schwer bewältigen können.

Hinzu kommt die Tatsache, dass immer mehr Menschen online arbeiten, und es ist kein Wunder, dass Unternehmen auf spezialisierte Workforce-Management-Systeme und Software-Tools zurückgreifen, um das Beste aus ihren Teams herauszuholen.

Personalverwaltungssoftware ist ein Programm, das die Verwaltung des Personals in einem Unternehmen unterstützt. Es kann die Arbeitszeiten, Zeitpläne und andere wichtige Informationen der Mitarbeiter erfassen.

Viele dieser Tools bieten auch Hilfe in anderen Bereichen, die mit der Personalverwaltung zusammenhängen. Dazu können gehören lösungen für das Aufgabenmanagement , fortschrittliche Analyse- und Kommunikationswerkzeuge.

Allerdings sind nicht alle Workforce-Management-Tools in allen Situationen gleichermaßen nützlich. Einige richten sich an kleine Unternehmen, andere sind besser für große Branchenriesen geeignet.

Diese Liste der zehn besten Workforce-Management-Tools wird Ihnen helfen, alle Optionen effizient zu durchforsten und die ideale Workforce-Management-Plattform für Ihre Situation zu finden. Unabhängig davon, wie viele Mitarbeiter Sie verwalten oder in welcher Branche Sie tätig sind, erhalten Sie die Hilfe, die Sie brauchen, um Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter auf Kurs zu halten.

Worauf sollten Sie bei Workforce Management Software achten?

Fernverwaltungsfunktionen: Workforce-Management-Tools sollten erweiterte Funktionen wie Fernzugriff, Aufgabenzuweisung und Berichterstellung bieten.

Analyse und Berichterstattung: Diese Tools sollten in der Lage sein, die Leistung der Mitarbeiter zu verfolgen, Trends und Muster in den Daten zu analysieren und Feedback zur Verbesserung der Abläufe zu geben.

Benutzerfreundliche Funktionen: Sie sollten alle Prozesse im Zusammenhang mit der Personalverwaltung rationalisieren. Dazu gehören Tools für den E-Mail-Versand, die Planung von Besprechungen und Veranstaltungen sowie die Verfolgung des Projektfortschritts.

Automatisierungen: Rationalisieren Sie Prozesse, reduzieren Sie den Zeitaufwand für manuelle Aufgaben und stellen Sie sicher, dass nichts durch die Maschen fällt. Welche Vorteile bietet der Einsatz eines Personalmanagement-Tools?

Die 10 besten Workforce-Management-Programme

Dies ist keineswegs eine vollständige Liste aller heute auf dem Markt befindlichen Workforce-Management-Software, sondern eine Auswahl der besten. Wir haben Informationen zu Preisen, Bewertungen und Funktionen aufgenommen, damit Sie schnell wissen, welche Optionen die richtige Workforce-Management-Software für Ihr Unternehmen sein könnten.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen

ClickUp ist eine projektmanagement-Werkzeug mit Funktionen, die speziell für die Verwaltung von Mitarbeitern entwickelt wurden. Es kann praktisch alles, was Sie brauchen, mit speziellen Tools für Aufgaben- und Projektmanagement, Zeiterfassung und Datenanalyse.

Was ClickUp von anderen ähnlichen Plattformen abhebt, ist sein Schwerpunkt auf der Anpassung. Es bietet eine Vielzahl verschiedener Optionen für anpassung der Dashboard-Ansichten und Einstellungen, damit Sie Ihre Arbeitsabläufe optimieren und das Beste aus Ihrem Team herausholen können.

Und schließlich geht ClickUp weit darüber hinaus, um Ihre Projekte zu organisieren. ClickUp gliedert alles, was Sie tun, in eine logische Hierarchie mit der folgenden Struktur:

Arbeitsbereich

Raum

Ordner

Listen

Aufgaben

Unteraufgaben

Durch diese Organisationsebenen hat alles seinen eigenen Platz, so dass Ihre Arbeit leichter zu verwalten ist.

Merkmale:

Sehen Sie genau, wie viel ein Teammitglied in einem bestimmten Zeitraum zu tun hat, mit unseremarbeitslast-Ansicht* Sehen Sie Aufgaben und Projekte inClickUp's Kalender-Ansicht um für die Zukunft zu planen und mögliche Engpässe zu vermeiden

Erstellen Sie einepersonalisiertes Dashboard für einen schnellen Überblick über die wichtigsten Leistungskennzahlen und die Zuweisung von Arbeitskräften

Definieren Sie Workflows im Handumdrehen mit unserer einfachen Drag-and-Drop-Steuerung

Nutzen Sie unsere vielen kostenlosen Vorlagen, einschließlich der praktischenHR-Vorlagen Profis:

Die einfache und intuitive Benutzeroberfläche liefert Ihnen die Daten, die Sie benötigen, um Ihr Team zu verwalten und zu verbessernmitarbeiterengagement* Ermöglicht Ihnen alles, von der Zuweisung von Aufgaben bis hin zuverwaltung von Teamressourcen alles an einem Ort

Integrationen ermöglichen ein nahtloses Zusammenspiel mit dem Rest Ihres technischen Systems

Nachteile:

Mobile Apps verfügen (noch) nicht über alle Funktionen, die die Desktop-Versionen bieten

Es dauert eine Weile, bis Sie sich mit allen Ansichten und Ressourcen vertraut gemacht haben, die Ihnen bei der Verwaltung Ihres Personals helfen

Preisgestaltung:

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.7/5 (5.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (5.000+ Bewertungen) Capterra:4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. BambooHR

Über BambooHR BambooHR ist eine Software für das Personalwesen, die eine wichtige Rolle bei der Verwaltung des Personalbestands von Unternehmen spielen kann.

Obwohl BambooHR vor allem für seine HR-zentrierten Funktionen wie Einstellung, Onboarding und Schulung bekannt ist, kann es auch in anderen Bereichen der Personalverwaltung nützlich sein.

So bietet BambooHR beispielsweise Analysetools, mit denen Manager nachvollziehen können, wie gut verschiedene Teams oder einzelne Mitarbeiter gearbeitet haben.

Eine Funktion, die BambooHR fehlt, ist jede Art von Aufgabenmanagement-System. Sie können dieses Programm also nicht verwenden, um Arbeitsabläufe zu optimieren oder Projekte zu planen. Dazu müssten Sie ein zweites Programm verwenden.

Funktionen:

Beinhaltet eine zentrale Mitarbeiterdatenbank, besonders nützlich für größere Unternehmen mit Hunderten von Mitarbeitern

Ermöglicht Ihnen die sofortige Erstellung von HR-Analyseberichten, die Ihnen helfen, Ihr Team und seine Leistungen besser zu verstehen

Mit eNPS-Umfragen können Sie leicht herausfinden, wie die Mitarbeiter über das Unternehmen denken

Pro:

Die übersichtliche UX ist für Manager und Mitarbeiter einfach zu navigieren

Ermöglicht die Verfolgung Ihrer wichtigstenHR KPIs ein Kinderspiel

Eine großartige Ressource für Mitarbeiter, da sie hilfreiche Selbstbedienungsoptionen für häufige Probleme wie Freistellungen oder die Suche nach Beschäftigungsdokumenten enthält

Nachteile:

Der Mangel an Anpassungsmöglichkeiten kann Manager frustrieren, die alles genau so haben wollen

Der Preis kann zu teuer sein, insbesondere für kleinere Unternehmen mit begrenztem Budget

Einige Funktionen sind nur für Unternehmen mit Sitz in den USA verfügbar.

Preisgestaltung:

Essentials : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise Vorteil: Kontakt für Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (1,000+ Bewertungen)

4.5/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,000+ Bewertungen)

3. Montag.com

Über MontagMontag.de ist eine umfassende Projektmanagement-Plattform mit allen Tools, die Sie brauchen, um Ihr Team auf Kurs zu halten und effizient zu arbeiten.

Was unterscheidet Monday von anderen projektmanagementsoftware ist ihr Schwerpunkt auf Zusammenarbeit und Flexibilität. Sie bietet Funktionen wie Drag-and-Drop und visuelle Projekttafeln, die es den Teammitgliedern leicht machen, zu sehen, wo sie sein müssen, was zu tun ist und mit wem sie sprechen müssen.

Außerdem bietet es leistungsstarke Planungsfunktionen, mit denen Sie komplexe Projekte planen und die Arbeitsabläufe im Team optimieren können.

Merkmale:

Gantt- und Kanban-Tafeln machen es Ihrem Team leicht, bei allen täglichen Aufgaben im Zeitplan zu bleiben

Dashboard-Ansichten zeigen Ihnen, wer im Moment woran arbeitet

Dokumente ermöglichen Teams die Zusammenarbeit in Echtzeit an einem Projekt, einer Liste oder einer Brainstorming-Sitzung

Vorteile:

Bietet Vielseitigkeit für Manager, ohne überwältigend zu sein

Ein großartiges Automatisierungssystem erleichtert die Entwicklung von Arbeitsabläufen

Zahlreiche Integrationen erweitern das Kernprodukt um eine Vielzahl von Funktionen

Nachteile:

Erweiterte Funktionen können viel mehr Geld kosten

Einige Nutzer sind der Meinung, dass das Produkt aus UX-Sicht nicht so gut gestaltet ist wie andere auf dieser Liste

Der mobilen App fehlen viele Funktionen, die idealerweise enthalten sein sollten

Preisgestaltung:

Einzelperson : Kostenlos

: Kostenlos Basic: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Standard: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Pro: 16$/Monat pro Benutzer

16$/Monat pro Benutzer Unternehmen: Vertrag für Preise

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (6,000+ Bewertungen)

Sie sind sich noch nicht sicher, ob Sie den Montag wählen sollen? Sehen Sie sich einige unserer Lieblings Montag Alternativen um eine Plattform zu finden, die Ihren Bedürfnissen besser entspricht.

4. NICE

Über NICE NICE Arbeitskräfte-Management ist eine Cloud-basierte Lösung zur Optimierung des Personaleinsatzes, die Managern bei der Planung und Optimierung von Personaleinsatzplänen hilft. Sie umfasst Funktionen wie erweiterte Analysen, Echtzeitberichte und Prognosefunktionen, damit Sie den Personalbedarf besser vorhersagen und Entscheidungen auf der Grundlage tatsächlicher Daten treffen können.

Sie enthält auch Tools zur Verwaltung von Stundenzetteln und Anträgen auf Freistellung, um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter immer gut ausgeruht und produktiv sind.

Es ist wichtig zu wissen, dass das Workforce-Management-System von NICE nur ein Teil der größeren NICE-Produktlinie ist. Um die meisten Vorteile von NICE nutzen zu können, sollten Sie sich für das gesamte Ökosystem entscheiden.

Merkmale:

Die mobile App hilft Ihnen, den Überblick über Ihre Mitarbeiter zu behalten

Eingebettete Tipps ermöglichen es Ihnen, Ihre Mitarbeiter während der Arbeit zu beraten

Die Omnichannel-Prognose-Engine von NICE nutzt künstliche Intelligenz, um Sie bei der effizienten Planung zu unterstützen

Profis:

Ein robustes System mit allen Extras, die Sie sich von einem WFM-Tool wünschen

Ideal für größere Unternehmen, insbesondere für solche mit Kontaktzentren oder Omnichannelkundenerfolg teams

Nachteile:

Das System kann unerwartet ausfallen, was es etwas unzuverlässig macht

Die Benutzeroberfläche sieht im Vergleich zu anderen Workforce-Management-Softwareoptionen etwas veraltet aus

Die Integration mit anderen Tools kann schwierig sein

Preisgestaltung:

Vertrag für Preise

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (78 Bewertungen)

4.3/5 (78 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (4 Bewertungen)

5. Connecteam

Zeiterfassungsfunktion über Connecteam Connecteam ist eine mobile Außendienst- und Personalverwaltungssoftware, die Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Mitarbeiter unterstützt, unabhängig davon, ob diese im Außendienst oder aus der Ferne arbeiten. Es umfasst Aufgabenmanagement , Terminplanung und kommunikationswerkzeuge, um die Teams synchron zu halten miteinander...

Connecteam verfügt auch über erweiterte Funktionen wie Anwesenheitserfassung, Zeit- und spesenberichte und sogar Tools für die Gehaltsabrechnung. Dies macht es zu einem großartigen Werkzeug für kleine Unternehmen, die Teams von Mitarbeitern weltweit verwalten müssen.

Darüber hinaus umfasst Connecteam auch eine Reihe von Analyse- und reporting-Tools die es Ihnen ermöglichen, datengestützte Entscheidungen zum Wohle Ihres Unternehmens zu treffen.

Merkmale:

Berichte am Ende der Schicht erleichtern es Mitarbeitern und Managern, auf dem gleichen Stand zu bleiben

Die Zeiterfassungsfunktion ermöglicht es Ihnen, die Leistung Ihrer Mitarbeiter im Auge zu behalten

Teamweites Messaging hält Sie mit Ihrem Team in Verbindung

Pro:

Flexible Preisgestaltung bedeutet, dass Unternehmen das Paket wählen können, das ihren Bedürfnissen und ihrem Budget entspricht

Das mobile Design ist ideal für Teams, die im Außendienst oder von zu Hause aus arbeiten

Übernimmt einen Großteil des sich wiederholenden Papierkrams, den Unternehmen für die Verwaltung von Mitarbeiteraufgaben und Abmeldungen benötigen

Nachteile:

Die Anzahl der Anpassungen kann überwältigend sein, wenn Sie eine "Out-of-the-Box"-Lösung wünschen

Die Daten sind zwischen den verschiedenen Teilen der App aufgeteilt, so dass Sie gezwungen sind, einen neuen Bildschirm aufzurufen, um das zu finden, was Sie brauchen

Die App kann sich verlangsamen, vor allem, wenn Sie sich in Gebieten mit schlechten Internetverbindungen befinden

Preisgestaltung:

Kleingewerbe: $0

$0 Basis: 29 $/Monat für die ersten 30 Nutzer

29 $/Monat für die ersten 30 Nutzer Erweitert: 49 $/Monat für die ersten 30 Nutzer

49 $/Monat für die ersten 30 Nutzer Expert: $99 für die ersten 30 Benutzer

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (39 Bewertungen)

4.3/5 (39 Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (222 Bewertungen)

6. Jibble

Über Jibble Jibble ist eine Cloud-basierte Personalverwaltungssoftware, die die Überwachung von Arbeitszeiten und Anwesenheit der Mitarbeiter vereinfacht. Die Software verfügt über spezielle Tools zum Stempeln, zur Schichtplanung und zur Verwaltung von Überstunden.

Jibble ist jedoch nicht nur eine ausgeklügelte Methode zur Erfassung von Mitarbeiterstunden. Es enthält auch ein fortschrittliches Analysetool, das Managern hilft produktivität und Leistung der Mitarbeiter zu verfolgen .

Dies kann besonders für Unternehmen nützlich sein, die ihre über mehrere Standorte verteilten Mitarbeiter im Auge behalten müssen. Jibble ist ein großartiges Tool für kleine Unternehmen mit kleinem Budget, da es mit einem kostenlosen Plan geliefert wird, der alle Kernfunktionen enthält, die für eine effektive Verwaltung Ihrer Belegschaft erforderlich sind.

Funktionen:

Der Mitarbeiterstechuhr-App ist kostenlos und hilft Managern, die Arbeitszeiten der Mitarbeiter auf einen Blick zu sehen

Live-Standortverfolgung verfolgt Teammitglieder, auch wenn sie im Außendienst sind

Erfassen Sie Projektstunden von mehreren Teammitgliedern, damit Sie Ihren Kunden genaue Rechnungen stellen können

Vorteile:

Eine Menge kostenloser Funktionen, die perfekt für kleine Unternehmen sind

Integriert mit Slack, so dass die Mitarbeiter von überall aus stempeln können

Einfache Benutzeroberfläche bedeutet, dass jeder das Programm benutzen kann

Nachteile:

Die Kosten werden steigen, wenn mehr Mitarbeiter hinzukommen

Im Vergleich zur Konkurrenz fehlt es an fortschrittlichen Berichts- oder Analysefunktionen

Die Anpassungsmöglichkeiten sind gering

Preisgestaltung:

Kostenloser Plan: $0

$0 Premium-Abo: $2.99/Monat pro Benutzer

$2.99/Monat pro Benutzer Ultimativer Plan: $5.99/Monat pro Benutzer

$5.99/Monat pro Benutzer Enterprise: Vertrag für Preise

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (487 Bewertungen)

7. Oracle

über Oracle Oracle Arbeitskräfteverwaltung ist eine End-to-End-Lösung für das Workforce Management, die Geschäftsprozesse rationalisiert und die Effizienz steigert. Sie umfasst erweiterte Analysen, automatische Planung und Zeiterfassung, gehaltsabrechnungsvorlagen und mehr.

Oracle Workforce Management eignet sich am besten für größere Unternehmen, die die leistungsfähigsten und am besten vernetzten Systeme zur Verwaltung ihrer Mitarbeiter benötigen. Aus diesem Grund ist Oracle recht teuer, aber für Unternehmen, die alle Funktionen benötigen, kann es das zusätzliche Geld wert sein.

Funktionen:

Das firmeneigene Leistungsmanagementsystem bietet jedem Mitarbeiter die Möglichkeit, seine Ziele zu verfolgen und Leistungsbeurteilungen zu erhalten

Schichtpläne, Abwesenheitsmanagement und Lohnberechnungen nutzen alle Daten gemeinsam für eine nahtlose HR-Erfahrung

Integrierte Onboarding- und Offboarding-Abläufe erleichtern die Verwaltung einer sich ständig verändernden Belegschaft

Pro:

Eine Legacy-Lösung, die eine großartige All-in-One-Lösung für große Unternehmen sein kann

Ausgestattet mit einer ganzen Reihe von integrierten Analyse- und HR-Tools

Nachteile:

Beinhaltet viele Funktionen, die für das durchschnittliche Unternehmen möglicherweise nicht hilfreich sind

Eine ältere Benutzeroberfläche macht dieses System langsam und schwerfällig

Updates und Patches können sehr lange auf sich warten lassen

Preisgestaltung:

Vertrag für Preise

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 3.5/5 (494 Bewertungen)

3.5/5 (494 Bewertungen) Capterra: 3.9/5 (59 Bewertungen)

8. Skedulo

Über Skedulo Skedulo ist eine Cloud-basierte Workforce-Management-Lösung, die Unternehmen die Möglichkeit bietet, die Zeitpläne ihrer Mitarbeiter zu verwalten, Projekte zu planen und Arbeitsabläufe zu optimieren.

Was Skedulo von anderen Workforce-Management-Lösungen abhebt, ist sein Fokus auf Mobile. Die mobile App von Skedulo ist eine vollständige Ressource für Mitarbeiter im Außendienst, mit der sie Termine überprüfen und mit Managern kommunizieren können.

Das bedeutet, dass Skedulo besonders nützlich für Unternehmen ist, die häufig Serviceeinsätze planen oder unterwegs arbeiten.

Funktionen:

Verwenden Sie Skedulo MasterMind, um automatisch Hausbesuche mit einem verfügbaren Mitarbeiter zu planen

Enthält eine mobile App für Mitarbeiter, so dass die Teammitglieder ihren Zeitplan kennen und unabhängig von ihrem Standort kommunizieren können

Integriert mit Karten-Apps, damit Mitarbeiter von unterwegs schnell zum nächsten Termin kommen

Pro:

Die Mitarbeiter können mit dem Hauptbüro in Verbindung bleiben, was zu mehr Sicherheit, Kommunikation und Effizienz führt

Eine benutzerfreundliche Erfahrung, die auf jedem modernen Smartphone funktioniert

Nachteile:

Die App aktualisiert sich nicht immer schnell, was bedeutet, dass Auftragsstornierungen verpasst werden können

Fortgeschrittene Funktionen erfordern viel Zeit, um sie zu entdecken und ihre Verwendung zu erlernen

Preisgestaltung:

Vertrag für Preise

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.2/5 (293 Bewertungen)

4.2/5 (293 Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (11 Bewertungen)

9. Bitrix24

Über Bitrix24 Bitrix24 ist ein All-in-One-Online-Arbeitsbereich, der die Art und Weise, wie Arbeit online erledigt wird, revolutionieren will. Diese Plattform umfasst eine vollständige Suite von Tools für Zusammenarbeit, CRM und Aufgabenmanagement, um sicherzustellen, dass Ihr gesamtes Team unterstützt wird, egal ob es sich im Büro oder zu Hause befindet.

Was Bitrix24 von anderen Anbietern abhebt projekt-Management-Tools ist die Konzentration auf den Versuch, Ihren gesamten Tech-Stack zu ersetzen. Obwohl dies sehr ehrgeizig erscheint (weil es das ist), schaffen sie es, eine bewundernswerte Arbeit zu leisten.

Bitrix24 verfügt über eine beeindruckende Anzahl von Funktionen, von denen einige bei den meisten anderen WFM-Tools nicht einmal berücksichtigt werden. So können Sie beispielsweise Ihre Website erstellen, Online-Zahlungen abwickeln und sogar Team-Chats hosten - alles über diesen Dienst.

Funktionen:

Nutzen Sie die eLearning-Datenbank, um Schulungsdokumente hochzuladen, aus denen Ihre Teammitglieder lernen und die sie nachschlagen können

Erstellen Sie Berichte im Handumdrehen, so dass Sie Teamergebnisse leicht weitergeben können

Erstellen Sie Aufgaben direkt aus E-Mails, damit Ihr Team nie wieder vergisst, eine Kundenanfrage zu bearbeiten

Pro:

Vollwertige CRM-Funktionen machen es einfacharbeitspensum verwaltenaufgaben im Griff zu behalten und Arbeitsabläufe zu optimieren

Sichere Online-Kommunikation verbessert die Zusammenarbeit zwischen Teams

Mehrere Ansichten ermöglichen es Ihnen, Ihre Daten auf einzigartige Weise zu betrachten, um bessere Einblicke in das Workforce Management zu erhalten

Nachteile:

Die mobile App kann langsam sein und bietet nicht so viele Funktionen wie die Desktop-Version

Die Berichte sehen etwas veraltet aus

Nicht-technisch versierte Benutzer könnten Schwierigkeiten haben, das Programm optimal zu nutzen

Preisgestaltung:

Kostenlos: $0 für unbegrenzte Benutzer

$0 für unbegrenzte Benutzer Basic: $61/ Monat für 5 Benutzer

$61/ Monat für 5 Benutzer Standard: $124/ Monat für 50 Benutzer

$124/ Monat für 50 Benutzer Professional: $249/ Monat für 100 Benutzer

$249/ Monat für 100 Benutzer Enterprise: 499$/Monat für 250 Benutzer

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.1/5 (489 Bewertungen)

4.1/5 (489 Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (639 Bewertungen)

10. Paycom

Über Paycom Paycom ist eine Online-Gehaltsabrechnung und HR-Tool zur Unterstützung von Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Mitarbeiter und der Lohnbuchhaltung. Es umfasst Funktionen für Onboarding und Schulung, Zeiterfassung, Anwesenheitsmanagement, Verwaltung von Sozialleistungen und mehr.

Außerdem enthält es Analysetools, mit denen die Leistung der Mitarbeiter verfolgt werden kann, sowie Prognosetools zur Vorhersage des künftigen Personalbedarfs.

Paycom ist ein hervorragendes HR-Tool, aber es fehlen einige der wichtigsten WFM-Funktionen, die Sie benötigen. Paycom kann Ihnen zum Beispiel nicht dabei helfen, Workflows zu erstellen oder bestimmten Mitarbeitern Aufgaben zuzuweisen, was bedeutet, dass Sie ein anderes Tool in Ihren Tech-Stack integrieren müssen, um diese wichtigen Funktionen zu erhalten.

Funktionen:

Automatisierte Zeit- und Arbeitszeiterfassung an einem Ort für mehr Effizienz

Proaktive Bewertungstools berechnen automatisch, wie viel Geld Sie für bestimmte Bereiche Ihrer Belegschaft ausgeben

Optimierte Einstellungssoftware vereinfacht den Einstellungsprozess und das Onboarding

Profis:

Alles, was Sie für die Verwaltung der Gehaltsabrechnung und Zeiterfassung brauchen, in einem einzigen Tool

Unterstützt Sie bei der automatischen Handhabung von Steuern und der Einhaltung von Vorschriften in den USA.

Der Support ist bereit, Ihnen bei der Optimierung des Systems für Ihre Bedürfnisse zu helfen

Nachteile:

Es fehlen die Tools zur Projekt- und Aufgabenverfolgung, die Sie sich wünschen würden, um das wahre Potenzial Ihres Teams auszuschöpfen

Gelegentliche Fehler oder Brüche in diesem All-in-One-System können zu kaskadierenden Problemen führen

Preisgestaltung:

Vertrag zur Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.2/5 (1,000+ Bewertungen)

4.2/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (755 Bewertungen)

FAQs zu Workforce Management Software

Der Einsatz eines Workforce-Management-Tools kann Unternehmen dabei helfen, die Effizienz zu steigern, die Arbeitskosten zu senken und die Produktivität der Mitarbeiter zu erhöhen. Es kann auch dazu beitragen, die Einhaltung von Arbeitsgesetzen und -vorschriften zu gewährleisten.

Jedes Unternehmen mit Mitarbeitern kann von einem Workforce-Management-Tool profitieren. Dazu gehören kleine Unternehmen, Franchiseunternehmen und große Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen, einschließlich des Gesundheitswesens , Gastgewerbe und Einzelhandel.

Wie können Teams von Workforce-Management-Software profitieren?

Workforce-Management-Tools können Teams dabei helfen, ihre Leistung zu verfolgen und verbesserungswürdige Bereiche zu ermitteln. Dies kann besonders für Unternehmen hilfreich sein, die sich auf Leistungskennzahlen ihrer Mitarbeiter verlassen, wie z. B. Callcenter oder Vertriebsteams. Durch den Zugriff auf Leistungsdaten in Echtzeit können Teams Verbesserungsmöglichkeiten erkennen und Strategien entwickeln, um ihre Fähigkeiten und Arbeitsleistung zu verbessern.

So finden Sie die richtige Workforce Management Software für Ihr Team

Die Suche nach dem richtigen Workforce-Management-Tool für Ihr Unternehmen kann eine schwierige Aufgabe sein. Bei der Vielzahl der verfügbaren Optionen ist es wichtig, dass Sie sich die Zeit nehmen, zu recherchieren und die verschiedenen Optionen zu vergleichen um eine zu finden, die Ihren Bedürfnissen entspricht.

Eine der besten Methoden, um herauszufinden, ob ein Produkt das richtige für Sie ist, ist, es auszuprobieren. Mit ClickUp können Sie sich noch heute für Ihr kostenloses Konto anmelden und ein Gefühl für unsere Workforce-Management-Funktionen bekommen.

Außerdem ist Ihr Konto für immer kostenlos, also nehmen Sie sich Zeit, probieren Sie uns aus und sehen Sie, was ClickUp für Sie tun kann .