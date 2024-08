Leitfaden für die Zeiterfassung bei der Ernte (Funktionen, Vorteile, Beschränkungen)

läuft der Timer? Oder haben Sie ihn angehalten, bevor Sie Kaffee kochen gingen?

Wenn Ihnen diese Fragen bekannt vorkommen, haben Sie wahrscheinlich schon einmal einen software zur Zeiterfassung wie Harvest. Mit der Zeiterfassung von Harvest können Sie nachvollziehen, wie Ihr Team seine Arbeitszeit verbringt, und Rechnungen auf der Grundlage der geleisteten Stunden erstellen.

Allerdings gibt es heute Tausende von Apps zur Zeiterfassung.

ist Harvest also wirklich _die beste da draußen?

In diesem Artikel erläutern wir, was Harvest ist, welche Schlüssel-Features es hat, was es kann und welche Einschränkungen es gibt. Wir werden auch eine Top-Alternative vorschlagen, die alle Probleme löst

Harvest-Nachteile

.

Harvestet alle Daten, die ihr über dieses Thema braucht

zeiterfassung

tool.

Was ist Harvest?

Harvest ist eine Cloud-basierte App zur Zeiterfassung, die nichts mit Ernten zu erledigen hat 😛

Stattdessen können Sie damit die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter nachverfolgen, um zu sehen, wo die Zeit durch die Maschen rutscht.

Die App erntet Daten über Zeit im Zusammenhang mit Aufgaben, Projekten und Menschen, so dass Sie sich auf das Wachstum Ihres Geschäfts konzentrieren können, anstatt Minuten zu zählen.

Mit Harvest können Sie die Zeiterfassung über verschiedene Geräte durchführen, z. B. über ein Desktop-Widget, ein mobiles Gerät (iOS und Android), einen PC (Windows und macOS), usw.

Aber warum nutzen Menschen die Zeiterfassung von Harvest?

4 Schlüssel Features von Harvest

Unser Harvest Testbericht konzentriert sich auf einige der wichtigsten Features von Harvest.

Hier ist ein kurzer Blick auf sie:

1. Berichterstellung

Die Berichterstellung macht die Zeiterfassung im Harvest Projektmanagement einfach und aufschlussreich.

Zur besseren Organisation sind die Berichterstellungen in vier separate Registerkarten eingeteilt:

Kunden : zeigt Zeitdaten für alle Projekte eines bestimmten Kunden an

: zeigt Zeitdaten für alle Projekte eines bestimmten Kunden an Aufgaben : stellt die Zeit pro Aufgabe in farbcodierten Leisten dar

: stellt die Zeit pro Aufgabe in farbcodierten Leisten dar Teams : hebt Berichte über einzelne Personen in Ihrem Team hervor

: hebt Berichte über einzelne Personen in Ihrem Team hervor Projekte: ermöglicht den Vergleich der Zeiten verschiedener Projekte

Und jede dieser Kategorien enthält Daten, die zeigen:

Von Ihrem Unternehmen verfolgte Stunden

Abrechenbare Stunden

Berechenbarer Betrag

Nicht fakturierter Betrag

Zu erledigen bleibt für Sie nur noch eines:

Verwenden Sie die Berichterstellung, um

die Leistung zu verbessern

und Rentabilität.

Auf diese Weise können Sie die Reise eines Projekts so reibungslos genießen wie ein perfektes Eis. 🍨

2. Timesheet

Ihre Teammitglieder können sich bei Harvest Timesheets anmelden und ihre Zeit während der Arbeit erfassen. Dies kann über das Telefon, den Desktop oder den Browser geschehen, oder sie können sogar manuelle Einträge in Timesheets vornehmen.

Sie brauchen sich nicht mehr zu ärgern, wenn Sie vergessen haben, den Timer in Harvest zu starten, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Machen Sie einfach einen manuellen Eintrag im Timesheet.

Solange Sie..

Harvest verfügt auch über eine Google Kalender-Integration, mit der Sie beim Ausfüllen des Timesheets auf Kalenderereignisse verweisen können 📅.

Um automatisch Zeit zu Ihrem Timesheet hinzuzufügen, müssen Sie die Zeit mit dem Harvest Widget nachverfolgen. Sie müssen also die Kontrolle über Ihren Kalender haben, nicht andere Personen.

Profi-Tipp: Planen Sie Zeit für Arbeit und

blockieren Sie Ihren Kalender

.

3. Rechnungsstellung

Mit der Harvest-Software können Sie auch Rechnungen aus Ihren Timesheets und Berichten zur Nachverfolgung von Ausgaben erstellen.

Sie können eine Rechnung erstellen oder eine wiederkehrende Rechnung einstellen.

Die wiederkehrende Rechnung wird automatisch versandt oder als Entwurf in Ihrem Harvest Konto zur Überprüfung gespeichert.

Außerdem ist der Versand von Rechnungen per E-Mail ein Kinderspiel.

Mit nur wenigen Klicks können Sie sogar sehen, wann Ihre Kunden die Rechnungen prüfen. transparenz 101!_ 😎

Und schließlich können Sie den Rechnungsstellungsprozess auf eine neue Ebene heben.

Verleihen Sie Ihren professionellen Rechnungen einen Hauch von Eleganz, indem Sie Danksagungen und Erinnerungen einstellen, um die Kommunikation zu optimieren.

4. Integrationen

Die Arbeit mit Ihren bevorzugten Tools ist in Harvest ganz einfach.

Die Software unterstützt mehrere Integrationen mit Apps für:

Projektmanagement

CRM und Kommunikation

Nachverfolgung von Problemen

Finanzen und Zahlungen

Verträge und Angebote

Und für den Fall, dass Sie die gewünschte App nicht finden, wie Facebook Lead Ads,

Google Formulare

usw., können Sie immer auf Zapier zurückgreifen.

3 Wichtige Vorteile der Harvest Zeiterfassung

Hier sind die drei Hauptvorteile von Harvest für die Nachverfolgung Ihrer Arbeitszeiten.

Wenn Sie sauber gestapelte und leicht zu lesende Daten mögen, dann ist dies ein Leckerbissen für Sie.

Mit Harvest können Sie die Art und Weise, wie Daten und Projekte strukturiert werden, benutzerdefinieren, um sie an die Projektkostenschätzungen und die Berichterstellung des Teams anzupassen.

Sie können die Budgets auf Projektebene oder auf Aufgaben- oder Personenebene einstellen.

Um die Dinge weiter zu organisieren, können Sie Projekte kategorisieren als:

Zeit und Material : Projekte, die nach einem Stundensatz abgerechnet werden

: Projekte, die nach einem Stundensatz abgerechnet werden Festpreis : Projekte mit einem festen Preis

: Projekte mit einem festen Preis Nicht abrechenbar: Projekte, die nicht in Rechnung gestellt werden

Harvest kann auch problemlos Daten über seine Integration mit projektmanagement tools . All diese Daten werden dann in der Harvest App übersichtlich organisiert.

2. Einfache und bequeme Zeiterfassung

Mit Harvest wird die Zeiterfassung für jeden in Ihrem Unternehmen einfach.

Sie möchten den Komfort noch weiter steigern? Sagen Sie Hallo zu den benutzerfreundlichen mobilen Apps von Harvest.

Es gibt eine mobile App für Android- und iOS-Benutzer.

Wenn Sie also ein Telefon und eine gute Verbindung zum Internet haben..

3. Berechtigungskontrolle

mit den Team-Berechtigungen in der Harvest App können Sie entscheiden, worauf verschiedene Mitglieder Ihres Teams zugreifen und was sie in Ihrem Konto zu erledigen haben.

Sie erhalten drei verschiedene Ebenen von Berechtigungen:

Regulärer Benutzer

Projektleiter

Verwalter

Aber ist die Harvest Zeiterfassung wirklich das, was Sie brauchen? Finden wir es heraus!

5 Limits von Harvest (mit Lösungen)

Hier sind einige Gründe, warum Sie sich nicht mit Harvest Projektmanagement zufrieden geben sollten:

1. Nur ein Tool für die Zeiterfassung

Harvest ist ein großartiges Tool zur Nachverfolgung der Zeit, zur Erstellung von Berichten, zur Rechnungsstellung an Clients usw.

aber was kann Harvest noch zu erledigen?

Wir sagen das, weil es bei der Verwaltung der Arbeit um viel mehr geht als nur um die Nachverfolgung der Zeit.

Sie müssen Aufgaben zuweisen, Workflows erstellen, sich mit clients und Client Projekte, etc.

Sie brauchen ein Tool, das die Zeiterfassung und die Verwaltung Ihres gesamten Projekts ermöglicht, im Gegensatz zur Harvest-Projektzeiterfassung.

Das beste Beispiel für ein Tool, das all dies zu erledigen vermag, ist ClickUp !

ClickUp Lösung: Abgeschlossenes Projektmanagement

ClickUp ist eine der weltweit führenden höchstbewertete projekt management tool, beliebt bei hochproduktive Teams in kleinen und großen Organisationen .

Mit ClickUp können Sie erstellen aufgaben mit unteraufgaben für mehrere Projekte, um sie in kleinere Elemente zu unterteilen.

möchten Sie sie weiter untergliedern?

Probieren Sie unser geschachtelte Unteraufgaben um eine weitere Detailstufe hinzuzufügen. Sie können auch Folgendes hinzufügen checklisten um einfache Aufgaben zu erstellen, die entweder erledigt oder nicht erledigt sind.

Weisen Sie diese Aufgaben in ClickUp zu einen oder mehrere Mitarbeiter . Auch an einen Team wenn Sie möchten!

Okay, Sie haben also Aufgaben erstellt und sie zugewiesen.

Was braucht ein Projekt noch?

A workflow .

Also erstellen Sie ihn!

Mit ClickUp können Sie Workflows erstellen mit Benutzerdefinierte Status .

Benutzerdefiniert für Ihre Branche oder Ihr Unternehmen, z. B. "offen", "geschlossen", "wartet auf Genehmigung" usw.

Und schließlich können Sie Ihre Arbeit so verwalten, wie Sie es möchten, indem Sie eine der zahlreichen ansichten die wir zu bieten haben.

Einige von ihnen umfassen:

Gantt-Diagramm-Ansicht : Aufgaben planen und verwalten abhängigkeiten im Gantt Diagramm * Listenansicht: Ihre Aufgaben im Format einer Liste anzeigen

Board-Ansicht : Verwalten Sie Ihre Arbeit in der kanban stil

Ansicht des Kalenders : Ansicht und Planung von Aufgaben in einemkalender ### 2. Probleme bei der Synchronisierung

Mehrere Benutzer erwähnen, dass die Synchronisierung zwischen der Desktop-App von Harvest und der Website-Plattform häufig verzögert wird.

Dies kann zu irreführenden Daten führen, die eine schlechte Entscheidungsfindung zur Folge haben.

Es gibt nur einen Weg, ein Patt mit schlechten Daten zu vermeiden.

ClickUp Lösung: Globaler Timer Mit ClickUp heißt es: Bye-bye Lag, hallo globaler Timer.

Mit dieser nativen Zeiterfassung können Sie ganz einfach zwischen Geräten wechseln und die Nachverfolgung der gleichen Aufgaben dort fortsetzen, wo Sie sie verlassen haben.

Sie müssen nur sicherstellen, dass Sie auf dem jeweiligen Gerät angemeldet sind.

Native Zeiterfassung bedeutet auch, dass Sie keine zusätzlichen Integrationen benötigen. Alles, was Sie brauchen, finden Sie hier auf ClickUp.

Aber nur für den Fall, dass Sie das Gefühl haben, dass Sie eine separate Zeiterfassung benötigen, um die Dauer von ClickUp Aufgaben zu verfolgen, machen wir auch das möglich.

Einfache Integration mit Software wie Everhour , Toggl , Clockify , Time Doctor , etc.

Wir bieten auch eine Harvest integration (die Sie hoffentlich nicht brauchen werden)!

3. Dashboard zur Nachverfolgung der Zeiterfassung kann nicht erstellt werden

Harvest zeitmanagement und Berichterstellung hätte ein größerer Erfolg werden können, wenn nicht ein wichtiges Feature gefehlt hätte: ein Dashboard für die Zeiterfassung.

Ein Dashboard hätte Ihnen eine übersichtliche Ansicht aller zeitbezogenen Berichterstellungen an einem Ort geboten.

ClickUp Lösung: Widgets zur Zeiterfassung ClickUp ist die ultimative Harvest-Alternative, denn Sie können die Zeiterfassung nachverfolgen und sogar Ihre eigene Zeiterfassung erstellen

Dashboard mit Widgets.

Folgende Widgets stehen zur Verfügung:

Zeiterfassung: Anzeige der Zeiterfassung für einen beliebigen Bereich der Dauer

Anzeige der Zeiterfassung für einen beliebigen Bereich der Dauer Berichterstellung: Alle Einträge werden angezeigt

Alle Einträge werden angezeigt Berichterstellung: Nur die abrechenbaren Stunden werden angezeigt

Nur die abrechenbaren Stunden werden angezeigt Zeitschätzung: Ansicht der Zeit als Team-Ressource für eine effektive Planung

Ansicht der Zeit als Team-Ressource für eine effektive Planung Zeiterfassung: Summe der von den Mitarbeitern nachverfolgten StundenWorkspace

Aber das ist noch nicht alles. Sie können alle möglichen Arten von Dashboards erstellen.

Das kann für Ihr gesamtes Projekt sein, Sprint , mitarbeiter , usw. Wählen Sie einfach die gewünschten Widgets aus, und erstellen Sie in wenigen Minuten ein Dashboard.

4. Keine iPad App

Harvest hat zu allem Ja gesagt, außer zu iPads. Es gibt keine App dafür.

Menschen, die ihre Arbeit auf dem iPad erledigen, müssen auf die Browser App zurückgreifen.

Die ist aber nur auf einem Computer praktisch.

ClickUp Lösung: Apps für alle Plattformen Bei ClickUp hingegen dreht sich alles um Inklusion.

Wir können Ihnen zu Diensten sein, egal welche Plattform oder welches Gerät Sie verwenden.

Ob iPad, iPhone, Alexa, Windows, Linux, Android, Google Startseite..

Die Liste ist ziemlich lang; Sie werden eine Verschnaufpause brauchen, bevor Sie sie abschließen. 😎

5. Teure Pläne

Harvest ist im Vergleich zu seinen Alternativen recht teuer.

Der Pro Plan kostet $10.80/Benutzer pro Monat.

Stellen Sie sich nun vor, Sie arbeiten mit einem großen Team.

Das ist ein Abschied von einer Menge hart verdientem Geld!

Um diese enormen Kosten zu sparen, können Sie ihren kostenlosen Plan ausprobieren.

Aber wissen Sie was? Es erlaubt nur einen Benutzer und zwei Projekte.

Kein Timer und keine Pinguin-Statue. 🐧

ClickUp Lösung: Free Forever-Plan

Mit ClickUp erhalten Sie einen kostenlosen Plan mit vielen Features. Genießen Sie unbegrenzte Benutzer und Projekte, ohne einen Cent auszugeben. 🎉

Bei den kostenpflichtigen Plänen stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung:

Unlimited ($5/Benutzer pro Monat): Unlimitierte Integrationen Unlimited Dashboards Unlimited Speicher Und mehr

Business ($9/Benutzer pro Monat): Nachverfolgung der fakturierbaren Zeiterfassung Benutzerdefinierter Export Zeit im Status Und mehr



Offensichtlich ist sogar unser Business Plan billiger als der Pro Plan von Harvest.

Und Harvest ist nur eine Software zur Zeiterfassung, kein vollwertiges Projektmanagement tool.

Sehen Sie den Unterschied? 🤷

Aber wir sind noch nicht mit all den großartigen Dingen erledigt, die ClickUp zu erledigen hat.

Hier ist ein kurzer Blick auf einige unserer anderen features :

Nachverfolgung der Zeit, Screenshots, Notizen, etc. mit demChrome-Erweiterung Senden und empfangen Sie E-Mails, ohne die Plattform zu verlassen, mitE-Mail-ClickApp Aufgaben erstellen underinnerungen wenn das Wifi ausfällt mitOffline-Modus Vorhersage der Dauer von Aufgaben und Einstellung von Erwartungen mitZeitschätzungen Wissensdatenbanken und Verträge erstellen, projekt-Chartas , etc. mitDokumente Projekt einstellenZiele undMeilensteine Automatisieren routinearbeiten mitaktionen undauslöser* Integrieren Sie mit Ihren bevorzugten Apps wieJira,Trello,Asana, etc.

Sieh dir diese an_ Erntealternativen !

Zeiterfassung Vs. Projektmanagement tool

Harvest ist ein großartiges Tool für die Zeiterfassung und Rechnungsstellung.

Und einer seiner Hauptvorteile ist, dass es sich perfekt mit so vielen anderen Tools integrieren lässt projektmanagement Apps .

aber brauchen Sie wirklich die _Integration?_?

Weil Projekt und aufgabenmanagement tools wie ClickUp haben die gleichen Features zur Zeiterfassung wie Harvest eingebaut.

scheint unnötig, zwei separate tools zu haben, oder?

ClickUp kann nachverfolgung der Zeit und auch aufgaben verwalten , ressourcen und dokumente zur gleichen Zeit! Holen Sie sich ClickUp heute kostenlos oder probieren Sie andere Harvest-Alternativen auf dem Markt und machen jede Minute wertvoll.

Auch wenn Sie eine Kaffeepause machen! ☕

