Die 10 besten Google Forms Alternativen im Jahr 2024 (kostenlos & kostenpflichtig)

suchen Sie nach hervorragenden Google Forms-Alternativen?

Google Forms ist ein benutzerfreundliches Formularerstellungsprogramm, mit dem Sie schnell Online-Umfragen, Quizze und Umfragen erstellen können.

Seine Einfachheit geht jedoch auf Kosten der Funktionalität, und es kann die meisten der fortgeschrittenen Formularerstellungsanforderungen, die wir alle benötigen, nicht erfüllen.

Aber keine Sorge.

In diesem Artikel gehen wir auf einige wesentliche Einschränkungen von Google Forms ein und stellen zehn fantastische Alternativen vor, deren Hauptfunktionen, Vor- und Nachteile, Preise und Bewertungen wir untersuchen.

Was ist Google Forms?

Google Forms ist ein Formular Tool, mit dem Sie Online-Umfragen und Formulare erstellen und weitergeben können.

Es ist kostenlos erhältlich und wird mit:

Verschiedene Vorlagen

Optionen für Feldtypen

Formularabschnitte

Bedingte Logik

Registerkarte Antworten

Verschiedene Fragetypen (wie Multiple-Choice-Fragen)

über Google-Formulare

Sie können ein Google-Formular verwenden für:

Anmeldungen zu Veranstaltungen

Feedback-Umfragen

Klassenquiz

Party-Einladungen

Und vieles mehr!

Warum eine Google Forms-Alternative suchen?

Hier sind die Probleme, die bei der Verwendung eines Google-Formulars auftreten können:

Begrenzte Gestaltungsmöglichkeiten, die es schwierig machen, die Formularseite an Ihre Marke anzupassen

Die Befragten können beim Ausfüllen Ihrer Web- oder Mobilformulare keine Dateien hochladen

Es ist nicht möglich, Zahlungen über Ihr Formular einzuziehen

Sie können Ihren Teammitgliedern keine Formulare zuweisen und aus den Formularantworten keine Aufgaben erstellen

Deshalb haben wir diese Alternativen!

Die 10 besten Google Forms-Alternativen

Die bedingte Logik in ClickUp Forms ermöglicht es Ihnen, intelligentere Formulare zu erstellen, um Daten oder Informationen wie Produkt-Feedback zu sammeln

ClickUp ist die beste Projektmanagement-Tool der Welt wird von 200.000+ Teams in Startups und Unternehmen weltweit genutzt.

ClickUp verfügt außerdem über eine integrierte Formularansicht, mit der Sie in wenigen Minuten interaktive Online-Formulare erstellen können.

Sie können damit Antworten auf Umfrageformulare aufzeichnen, ein Kunden-Ticket-/Anfragesystem erstellen und vieles mehr.

Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Formularersteller, der Ihre Antworten nur in eine Tabellenkalkulation (z. B. eine Google-Tabelle) umwandelt, kann ClickUp Forms alle Antwortdaten, die Sie benötigen, sammeln und in eine Aufgabe verwandeln. Außerdem können Sie alle Daten in einem Diagramm visualisieren!

aber wie kann das mein Leben einfacher machen?

Bedingte Logik Artikel für weitere Informationen.

3. Wufoo

Über Wufoo

Wufoo ist ein Drag-and-Drop-Online-Formularersteller, mit dem Sie ein Kontaktformular, ein Umfrageformular oder ein Anmeldeformular für eine Veranstaltung erstellen können.

aber wird diese _Google Forms-Alternative Sie in einen Freudentaumel versetzen? 😍

Wufoo Hauptmerkmale

Theme-Designer zur Erstellung einer individuellen Formularvorlage, die Ihr Branding widerspiegelt

Der Datenexport ermöglicht es Ihnen, Formulardaten zur Analyse in eine Tabellenkalkulationsanwendung zu übertragen

Ihre Automatisierungen können Ihre Formulardaten direkt an ein CRM, Marketing-Automatisierungssystem usw. übertragen.

Wufoo-Profis

Ermöglicht es Ihnen, Zahlungen direkt über das Formular einzuziehen

Ermöglicht Ihrem Publikum das Hochladen von Dateien beliebigen Formats in ein Webformular

Formulare sind sicher, da sie mit 256-Bit-SSL-Verschlüsselung verschlüsselt sind

Wufoo Nachteile

Bestimmte Funktionen wie das Erstellen eines Formulars mit mehreren Spalten erfordern Programmierkenntnisse

Es könnte schwierig sein, Ihre Formulare in eine Webseite einzubetten

Begrenzte kostenlose Version

Preise für Wufoo

Kostenlos Fünf Formulare 100 Einträge Zehn Felder 100 API-Anfragen, und mehr

Starter 14,08 $/Monat Zehn Formulare 1.000 Einträge Unbegrenzte Felder 10.000 API-Anfragen und mehr

14,08 $/Monat Profi $29.08/Monat Unbegrenzte Formulare 5.000 Einträge Fünf Benutzer 25.000 API-Anfragen 5GB Speicherplatz, und mehr

$29.08/Monat Erweitert $74.08/Monat 25.000 Einträge Zehn Benutzer 50.000 API-Anfragen 10 GB Dateispeicher Prioritätssupport und mehr

$74.08/Monat Ultimate: $183,25/Monat 100.000 Einträge 20 Benutzer 100.000 API-Anfragen 20 GB Speicherplatz, und mehr

$183,25/Monat

Wufoo Bewertungen:

"Insgesamt verwende ich dieses Formular gerne und habe derzeit 6 Formulare, die ich jährlich verwende und die sich jedes Jahr leicht aktualisieren lassen. Ich würde nur eine bessere Methode für die Anpassung mit Links und Feldeinfügungen vorschlagen." - Capterra Verified Review "Während diese Software großartig ist, um einfache Formulare in bestehende Webseiten einzubauen, hat sie nicht die Leistung, die für komplexere Formulare mit einer Menge Logik und Optionen benötigt wird. Aus diesem Grund kann Wufoo nicht die einzige Lösung für unsere Anforderungen an Webformulare sein und wir brauchen immer noch andere Produkte, um die komplizierteren Aufgaben zu erledigen." - Capterra Verifizierte Bewertung

💬Wufoo-Kundenbewertungen

Capterra: 4.4/5 (170+ Bewertungen)

4.4/5 (170+ Bewertungen) G2: 4.2/5 (260+ Bewertungen)

4. Formstack

Über Formstack

Formstack ist in erster Linie eine Plattform für die Produktivität am Arbeitsplatz, mit der Sie Bestellformulare, Umfrageformulare und Quizfragen erstellen können.

aber sind die Funktionen von Formstack zu Ihren Gunsten? 🎇

Formstack Hauptmerkmale

Online-Formularerstellung per Drag-and-Drop, um schöne Formulare ohne Codes zu erstellen

Bedingte Logik, die ein Formularfeld basierend auf Benutzereingaben anzeigt oder ausblendet

Kann benutzerdefinierte Formular-URLs verwenden, um die Markenbekanntheit zu erhöhen

Formstack Vorteile

Einfache Übernahme von Formularen aus anderen Plattformen in den Online-Formularersteller

Kompatible Formulare, die sich an jedes Desktop- oder Mobilgerät anpassen

Verwertbare Erkenntnisse zur Verbesserung der Lead-Generierungsraten und zur Optimierung Ihrer Marketingstrategie

Formstack Nachteile

Der Formularersteller kann für die meisten unerfahrenen Benutzer schwierig zu bedienen sein

Es ist kein kostenloser Plan verfügbar, und es gibt nur eine kostenlose Testversion, die nach 14 Tagen endet

Kostenpflichtige Pakete bieten keine unbegrenzte Anzahl von Formularen

Formstack-Preise

Formstack bietet vier Preispläne an:

Starter $50/Monat Ein Benutzer 20 Formulare 1.000 Übermittlungen Unterstützung für Offline-Formulare und Datei-Upload und mehr

$50/Monat Teams 83 $/Monat Fünf Benutzer 100 Formulare 10.000 Übermittlungen 2 GB Speicherplatz, und mehr

83 $/Monat Pro $208/Monat Zehn Benutzer 1.000 Formulare 100.000 Übermittlungen 10GB Speicherplatz, und mehr

$208/Monat Enterprise: Anfrage für ein individuelles Angebot Unterstützt benutzerdefinierte Anzahl von Benutzern, Formularen, Beiträgen, Themen und Speicherplatz Vorrangige Unterstützung Unterstützung für Single Sign-On und mehr

Anfrage für ein individuelles Angebot

Formstack Bewertungen:

"Wir haben gerne mit Formstack gearbeitet. Hervorragender Kundenservice und schnelle Reaktionszeiten - was die Lösung der wenigen Probleme, die wir hatten, sehr schmerzfrei machte." - Capterra Verifizierte Bewertung "Formstack ist ziemlich einfach zu benutzen. Wie alle Produkte hat es eine ziemlich steile Lernkurve, aber wenn man es einmal gelernt hat, ist es nicht allzu schlimm." - Capterra Verified Review

💬Formstack-Kundenbewertungen

Capterra: 4.2/5 (90+ Bewertungen)

4.2/5 (90+ Bewertungen) G2: 4.4/5 (230+ Bewertungen)

Sieh dir das an Formstack-Alternativen* !

5. Jotform

Über JotformJotform ist ein Online-Formularersteller, mit dem Sie mobilfreundliche und reaktionsfähige Formulare erstellen können. Es hilft Ihnen, durch Umfragen schnell Informationen zu sammeln und abzurufen, feedback-Formulare , Bestellformulare und mehr.

können wir **_jot it als Ihre ideale Google Forms Alternative ? ✏

Jotform Hauptmerkmale

Report Builder zum Visualisieren und Analysieren Ihrer Formularantwortdaten

Sichere Gateways zur sicheren Annahme von Zahlungen über Ihre Formulare

Smart PDF Forms konvertiert PDF-Formulare sofort in mobile Formulare

Jotform Vorteile

mehr als 10.000 Vorlagen für die schnelle Erstellung Ihrer Formulare

Google Forms kann einfach zu JotForm migriert werden, so dass sich die Nutzer nicht darum kümmern müssen, ihr Webformular von Grund auf neu zu erstellen

Integration mit Google Workspace-Anwendungen, CRM-Software, E-Mail-Marketinglisten und Cloud-Speichersystemen

Jotform Nachteile

Die Benutzeroberfläche ist nicht sehr intuitiv und kann kompliziert zu bedienen sein

Formularskripte können Ihre Websites manchmal verlangsamen

Begrenzte kostenlose Version

Preise von JotForm

JotFrom bietet vier Preispläne an:

Kostenlos Fünf Formulare 100 monatliche Übermittlungen 100MB Speicherplatz 1.000 monatliche Formularaufrufe, und mehr

Bronze 24 $/Monat 25 Formulare 1.000 monatliche Übermittlungen 10GB Speicherplatz 10.000 monatliche Formularaufrufe und mehr

24 $/Monat Silber $29/Monat 100 Formulare 10.000 monatliche Übermittlungen 100 GB Speicherplatz Unbegrenzte monatliche Formularaufrufe, und mehr

$29/Monat Gold $79/Monat Unbegrenzte Formulare 100.000 monatliche Übermittlungen 1TB Speicherplatz Unbegrenzte monatliche Formularansichten Jotform-Branding entfernen, und mehr

$79/Monat Enterprise: Anforderung eines individuellen Angebots Alle Funktionen des Gold Plans Service-Level-Vereinbarungen (SLA) Benutzerdefinierte Domäne Vorrangiger Echtzeit-Support und mehr

Anforderung eines individuellen Angebots

Jotform Bewertungen:

"Mir gefällt der umfangreiche Funktionsumfang in Verbindung mit der Benutzerfreundlichkeit. Ein SaaS-Produkt mit einem hohen Maß an Anpassung, vielen Funktionen und Dutzenden von Integrationen könnte schnell unhandlich und schwer zu bedienen werden. Jotform ist leistungsstark, aber dennoch intuitiv und einfach zu bedienen." - Capterra Verified Review "Meine Erfahrung mit Jotform war ziemlich gut! Abgesehen von dem Schluckauf, den ich am Anfang hatte, ist es eine solide Formularanwendung. Und ich brauche mich nicht mehr darum zu kümmern! Ich kann die Software einfach ihr Ding machen lassen und muss nicht ständig etwas ändern." - Capterra Verified Review

💬Jotform Kundenbewertung

6. HubSpot-Formulare

über Hubspot-Formulare

HubSpot ist eine vollwertige CRM-Plattform, die mit einer Reihe leistungsstarker kostenloser Tools ausgestattet ist, die Ihnen helfen, Ihr Geschäft auszubauen, darunter auch ein online-Formularerstellung . Mit HubSpot können Sie fünf verschiedene Arten von Formularen erstellen: eigenständige Formulare, eingebettete Formulare, Popups, Slide-in-Boxen und Dropdown-Banner.

Genau wie Google Forms ist HubSpot Forms kostenlos, was bedeutet, dass Benutzer so viele Formulare mit so vielen Feldern wie sie möchten erstellen können, ohne dass zusätzliche Kosten anfallen.

HubSpot Forms Hauptmerkmale

Zugriff auf das kostenlose CRM von HubSpot, in dem Sie Informationen von denjenigen, die Ihre Formulare ausfüllen, speichern können.

Landing Page Creator (im kostenlosen Plan verfügbar).

Drag-and-Drop-Erstellung.

Hubspot-Formulare Pros

Native Integration mit anderen kostenlosen HubSpot-Tools: CRM, E-Mail-Marketing, Live-Chat usw.

Speichern Sie kostenlos bis zu einer Million Kontakte und Unternehmen im CRM.

Kostenloser Plan für immer verfügbar.

Hubspot Forms Gegner

Kein Telefon- oder E-Mail-Support für kostenlose Tarife.

Sie müssen ein zahlender Benutzer sein, um das HubSpot-Branding zu entfernen.

HubSpot Forms-Preise

HubSpot bietet einen kostenlosen Plan an, mit dem Sie eine unbegrenzte Anzahl von Formularen erstellen und eine unbegrenzte Anzahl von Einsendungen sammeln können. Sie erhalten außerdem Zugang zu einem kostenlosen CRM, E-Mail-Marketing, Landing Pages, Live-Chat und weiteren kostenlosen Tools

Für den Zugriff auf die fortschrittlicheren Tools und Automatisierungsfunktionen von HubSpot gibt es kostenpflichtige Pläne ab $50/Monat

HubSpot-Bewertungen:

"Mit Hubspot wollten wir unser gesamtes Marketing an einem Ort bündeln, um zu verhindern, dass wir ein Spinnennetz von Tools erstellen. Wir haben Hubspot für die Listenorganisation verwendet, drip-E-Mail-Kampagnen , Attributionsverfolgung, Anzeigenschaltung, Kundenservice, Vertriebspipeline, E-Mail-Kampagnen, Servicetickets und mehr." - Capterra Verifizierte Bewertung "Es ist schwierig, Marketingformulare und dergleichen innerhalb der Hubspot-Inhaltstools anzupassen. Sie sind benutzerfreundlich und erfordern keine Kodierung, aber es wäre besser, andere Optionen in Betracht zu ziehen." - G2Crowd

💬Hubspot Formulare Kundenbewertungen

Capterra: 4.5/5 für HubSpot Marketing Hub (4,450+ Bewertungen)

G2: 4.4/5 für HubSpot Marketing Hub (6,650+ Bewertungen)

Hinweis: HubSpot Forms wird auf allen Bewertungsplattformen als Teil von HubSpot Marketing Hub aufgeführt.

7. Formsite

über Formsite

Formsite ist eine Software zur Erstellung von Online-Formularen, die es den Benutzern ermöglicht, die Ergebnisse verwandter Formulare im Rahmen einer erweiterten Workflow-Funktion anzuzeigen.

Formsite Hauptmerkmale

Veröffentlichen Sie Formulare und Umfragen mit einem QR-Code oder 2D-Barcode

Unterteilen Sie lange Formulare in mehrere Seiten, um den Befragten das Ausfüllen zu erleichtern

Bietet bedingte Logik zum Senden von E-Mail-Benachrichtigungen basierend auf Formularantworten und mehr

Formsite Profis

Erstellen Sie das Formular mit einer vollständigen Toolbox von über 40 Elementtypen

Verwenden Sie "Admin-only"-Elemente, um versteckte Werte zu melden

Schnelles Hinzufügen von Gruppen von Elementen mit den Elementblöcken von Formsite

Formsite Nachteile

Begrenzte kostenlose Serviceebene: 5 Formulare, 10 Ergebnisse/Formular und 50 MB Speicherplatz

Veraltete Benutzeroberfläche

Begrenzte Anpassungsfunktionen für die Formularerstellung

Formsite-Preise

Deluxe $21/Monat Fünf Formulare 500 Ergebnisse/Formular 500MB Dateispeicherplatz Unterstützung 24/7/365

$21/Monat Pro 1 $34/Monat Zehn Formulare 1.000 Ergebnisse/Formular 1GB Dateispeicherplatz Branding kostenlos, und mehr

$34/Monat Pro 2 $59/Monat 25 Formulare 2.500 Ergebnisse/Formular 2GB Dateispeicherplatz 1 Unterbenutzer, und mehr

$59/Monat Pro 3 $84/Monat 100 Formulare 10.000 Ergebnisse/Formular 4 GB Dateispeicherplatz 5 Unterbenutzer, und mehr

$84/Monat Enterprise $209/Monat 1.000 Formulare 50.000 Ergebnisse/Formular 10 GB Dateispeicherplatz 20 Unterbenutzer, und mehr

$209/Monat

Formsite-Bewertungen:

"Es hat mir Spaß gemacht, mit Formsite Formulare zu erstellen, und im Großen und Ganzen kann ich alles, was ich tun muss, um die Anforderungen meiner Kunden zu erfüllen, schnell und weitaus kostengünstiger erledigen als die Entwicklung einer eigenen Software. Ich würde es jedem empfehlen, um es zumindest mit den vielen anderen Formularerstellungssystemen zu vergleichen, die es gibt." - Capterra Verified Review "Ich benutze Formsite schon seit Jahren in 2 verschiedenen Jobs. Es ist einfach, die Formulare einzubetten und sie so zu gestalten, dass sie genau so aussehen, wie man sie haben möchte. Die logikgesteuerten Formulare lassen uns wie ein größeres Unternehmen aussehen, als wir sind. Es gibt viele Anwendungsfälle für Formulare, von Leads über Umfragen bis hin zu Stellenbewerbungen, für die wir dies nutzen." - Capterra Verified Review

💬 Formsite-Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: 4.6/5 (mehr als 20 Bewertungen)

Sieh dir das an Softwareentwicklungsvorlagen* !

8. Papierform

Über PapierformPapierform ist eine beliebte Alternative zu Google Forms, mit der Benutzer anpassbare Lösungen zur Automatisierung von Prozessen und zur Erledigung von Aufgaben erstellen können. Die leistungsstarke Plattform kann eine Vielzahl von Aufgaben erledigen, von der Annahme von Zahlungen über die Verwaltung von Buchungen bis hin zur Erfassung von Informationen.

Paperform Hauptmerkmale

Über 600 vorgefertigte Vorlagen

Native Integrationen und Verbindungen mit über 3.000 Apps über Plattformen von Drittanbietern (wie Zapier)

Vollständig anpassbar - erstellen Sie Ihre eigenen Themen, wählen Sie Ihre Farbpalette und betten Sie Inhalte ein, wo immer Sie möchten

Paperform-Profis

Zahlungsgateways werden von Stripe, Square, Braintree und PayPal Business unterstützt

Eine no-code Lösung, die den Benutzern die Möglichkeit gibt, jedes Projekt zu verwalten - von der Entgegennahme von Zahlungen, über die Erfassung von Informationen bis hin zur Organisation von Buchungen.

Ein Editor, der nahezu unbegrenzte Anpassungen und erweiterte Workflows ermöglicht

Paperform Nachteile

Paperform-Vorlagen können nur nach der Registrierung für eine kostenlose Testversion angezeigt werden

Es ist kein kostenloser Plan verfügbar

Paperform-Preise

Essentials $24/Monat Unbegrenzte Anzahl von Formularen Ein Benutzer Ein Zahlungskonto Maximale Dateigröße 10 MB/Datei, und mehr

$24/Monat Pro $44/Monat Kann Paperform Branding entfernen Ein Benutzer Drei Zahlungskonten Maximale Dateigröße 1 GB/Datei, und mehr

$44/Monat Agentur $159/Monat Kann Paperform Branding entfernen Fünf Benutzer (zusätzliche Benutzer +$5/Monat) Unbegrenzte Anzahl von Zahlungskonten Maximale Dateigröße 1 GB/Datei, und mehr

$159/Monat

Paperform-Bewertungen:

"Paperform hat es mir ermöglicht, viele Aufgaben in meinem Unternehmen zu automatisieren, wodurch ich jede Woche Stunden meiner Zeit einsparen kann." - Capterra Verifizierte Bewertung "Ich liebe Paperform, aber bitte mit interaktiven Formularen. Please! Bitte!" - Capterra Verified Review

💬 Paperform-Kundenbewertungen

G2: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: 4.9/5 (mehr als 70 Bewertungen)

9. Microsoft Formulare

Über Microsoft Obwohl Sie technisch gesehen ein Formular in Microsoft Word erstellen , Microsoft Formulare bietet einen intuitiven Umfrage- und Quiz-Ersteller mit integrierter Analysefunktion, die es den Benutzern ermöglicht, die Ergebnisse in Echtzeit zu sehen, sobald sie eingereicht werden.

Microsoft Forms Hauptmerkmale

Erstellen Sie effektive Formulare mit benutzerfreundlichen Tools und klaren Designvorschlägen

Holen Sie schnelles Feedback mit einer Umfrage ein oder sammeln Sie detailliertere Informationen mit verzweigten Fragen

Erstellen und teilen Sie eine Formularvorlage auf Vorlagenniveau in Ihrer MS Teams-Umgebung

Microsoft Forms Pros

Mehrsprachige Unterstützung

VorgefertigteGoogle-Formular-Vorlagen* Kompatibel mit jedem Browser und Gerät

Integrierte KI und intelligente Empfehlungen

Microsoft Forms Nachteile

Es ist keine Ordnerorganisation verfügbar

Fehlen von Rich-Text-Bearbeitungsfunktionen wie fette Schrift, unterstrichen, kursiv, tiefgestellte und hochgestellte Buchstaben, Farben und Berechnungsfunktionen

Die Befragten können ein Online-Formular nicht zur späteren Verwendung speichern oder eine eingereichte Antwort aktualisieren

Microsoft Forms-Preise

Microsoft Forms ist Teil des kostenpflichtigen Abonnements für Microsoft 365, Microsoft 365 Apps für Geschäftskunden und Kunden mit einem Microsoft-Konto.

Microsoft Forms Bewertungen:

"Microsoft Forms bietet eine einfache Möglichkeit, interne oder externe Umfragen an beliebige Personen zu senden. Die Statistiken sind leicht zu lesen und/oder exportierbar. Es ist in Office 365 integriert und ist besser als SurveyMonkey oder Google-Formulare." - G2Crowd "Microsoft-Formulare sind einfach zu verwenden, aber es gibt andere Alternativen wie Google Forms, die ebenfalls kostenlos und einfacher zu verwenden sind." - G2Crowd

💬 Microsoft Forms Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (190+ Bewertungen)

Capterra: N/A

Vergleichen Microsoft Forms Vs. Google Forms* !

10. Zoho Forms

über Zoho Formulare Die letzte Google Forms-Alternative, die unsere Liste abrundet, ist Zoho Forms, eine spezielle Formularerstellungssoftware mit einem Front-End-Datenerfassungssystem, die auf jedem Gerät zugänglich ist.

Zoho Forms Hauptmerkmale

Auslösen von bedingten E-Mail- oder SMS-Benachrichtigungen über Ihr Online-Formular, wenn ein neuer Datensatz übermittelt oder aktualisiert wird

Messen Sie die Leistung eines Formulars und optimieren Sie es bei Bedarf

Formulare auf Webseiten einbetten oder mit einem öffentlichen Link teilen

Zoho Forms Profis

Formulare offline erstellen

Automatisieren der Aufgabenzuweisung

E-Signatur-Workflow einrichten

Zoho Forms Nachteile

Begrenzte Optionen für Formularvorlagen

Grundlegende Funktionen erfordern ein Upgrade auf kostenpflichtige Pläne

Begrenzter Kundensupport

Zoho Forms-Preise

Basic $12/Monat 1 Benutzer Unbegrenzte Anzahl von Formularen 10.000 Übermittlungen/Monat Unbegrenzte Anzahl von Berichten, und mehr

$12/Monat Standard $30/Monat 25.000 Einreichungen/Monat Unbegrenzte Berichte Integration von Zahlungen 2 GB Speicherplatz, und mehr

$30/Monat Professionell $60/Monat 75.000 Anmeldungen/Monat Integrierte und benutzerdefinierte Themen Genehmigungen und Aufgaben 5 GB Speicherplatz, und mehr

$60/Monat Premium $110/Monat 150.000 Einreichungen/Monat Genehmigungen und Aufgaben Aufzeichnungsprüfung 10 GB Speicherplatz, und mehr

$110/Monat

Zoho Forms Bewertungen:

"Die Integration mit anderen Zoho-Produkten ist gut, aber die Integration mit Software und Diensten außerhalb von Zoho-Produkten ist begrenzt. Das für die Formularvorlage bereitgestellte Design ist auch ziemlich alt und wird nicht für ein neues Design aktualisiert. Glücklicherweise ist der Prozess zur Erstellung eines eigenen, angepassten Designs recht einfach." - Capterra Verified Review "Großartig für die schnelle Nutzung der Zoho-Plattform. Einfacher Zugriff beim Versenden von E-Mails mit Zoho Email." - Capterra Verified Review

💬 Zoho Forms-Kundenbewertungen

G2: 4.4/5 (70+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5 (60+ Bewertungen)

Wählen Sie die beste Google Forms Alternative für Ihr Team

Sicher, Google Forms ist eine großartige google-Verwaltungstool .

Allerdings, wie Excel-Formulare die begrenzte Anpassungsfähigkeit und das Fehlen wichtiger Funktionen machen es zu einer harten Nuss bei der Wahl des richtigen Online-Formularerstellung .

Jedes der sechs Tools, die wir hier aufgelistet haben, hat das Potenzial, alle Ihre Anforderungen an die Formularerstellung zu erfüllen und Ihnen zu helfen, Google Forms hinter sich zu lassen.

Und das ist noch nicht alles.

Wir haben auch nicht jede Google-Formular-Alternative behandelt.

Sie können sich auch Online-Formularersteller wie Ninja Forms und Zoho Forms ansehen. Mit ihnen können Sie ein WordPress-Formular oder fügen Sie sie als WordPress-Plugin hinzu, um Formulare direkt für Ihre WordPress-Website zu erstellen.

Trotzdem gibt es noch nichts Besseres als ClickUp!

Es hilft Ihnen, fortschrittliche Formulare in wenigen Minuten zu erstellen, mit Funktionen wie benutzerdefinierten Feldern, der Umwandlung von Formulardaten in Aufgaben und dem sofortigen Austausch von Formularen mit anderen.

Warum also nicht clickUp f bekommenor frei und sofort wieder in Form kommen?