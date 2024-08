10 Vorlagen für Leistungsverbesserungspläne (PIP) für Manager

Niemand ist perfekt. Aber stellen Sie sich den Unterschied vor, den jeder in der Organisation machen kann, wenn er fleißig daran arbeitet, dem Ziel näher zu kommen.

Zugegeben, das mag immer noch übertrieben oder ein unrealistisches Ziel sein. Dennoch florieren Unternehmen, wenn es strukturierte Pläne gibt, die es jedem ermöglichen, sich im Laufe der Zeit in dem, was er zu erledigen hat, zu verbessern, dem Geschäft zu helfen und seine Produktivität zu maximieren.

Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen Sie einen strukturierten Plan zur Verwaltung und Verbesserung der Leistung aller Mitglieder des Teams.

Als Manager wollen Sie Ihren Teams zum Erfolg verhelfen. Die steigende Flut hebt alle Boote, und jeder, der schon in der Schule an Gruppenprojekten teilgenommen hat, weiß, dass das Team nur so weit kommen kann wie sein schwächstes Glied.

Aber es kann schwierig sein, Ihrem Team zu helfen, sich zu verbessern, selbst wenn Sie Ihre eigene Liste mit Aufgaben und täglichen Aufgaben zu erledigen haben. Je mehr Sie den Prozess standardisieren können, desto besser. Und genau hier kommen Vorlagen für Pläne zur Leistungsverbesserung ins Spiel.

Was ist eine Vorlage für einen Plan zur Leistungsverbesserung (PIP)?

Bei einer Vorlage für einen Plan zur Leistungsverbesserung handelt es sich um ein standardisiertes Dokument, das Ihnen - und allen Mitarbeitern, die Sie führen - hilft, eine Strategie für die Entwicklung ihrer Fähigkeiten und die Steigerung ihrer Leistung zu entwickeln. Da es sich um ein standardisiertes Dokument handelt, ist es ein hervorragendes Management- und HR-Vorlage um Ihre Teams zu verwalten, ohne dass Sie zu viel Zeit in Anspruch nehmen.

Zum Beispiel könnten Sie Ihr Team nach der folgenden Vorlage verwalten OKR-Methode der organisatorischen Zieleinstellung. Die richtige Vorlage für einen Plan zur Leistungsverbesserung hilft Ihnen dabei, ähnliche Pläne für jedes Mitglied Ihres Teams zu erstellen, die es ihnen ermöglichen, auf die Erreichung gemeinsamer Ziele hinzuarbeiten.

Was macht eine gute Vorlage für einen Plan zur Leistungsverbesserung aus?

Es gibt keine "beste" Vorlage für einen Plan zur Leistungsverbesserung, weil das "Beste" ganz davon abhängt, was Sie suchen. Zum Beispiel könnten Sie eine Vorlage benötigen, die regelmäßig die folgenden Punkte berücksichtigt geplante Leistungsüberprüfungen . Oder Sie brauchen einen Plan zur Leistungsverbesserung, der hilft bei bessere Ressourcenzuweisung .

Sie möchten vielleicht das Workload-Management verbessern innerhalb Ihres gesamten Teams, aber in jedem Fall sollte es messbare Ziele und Leistungsprobleme klar umreißen oder diskutieren. Abgesehen davon weisen die besten Vorlagen für Pläne zur Leistungsverbesserung einige Merkmale auf, auf die Sie achten können:

Eine einfache Übersicht : Dadurch kann der Bericht, den Sie zusammenstellen, leicht überflogen werden, so dass jeder sofort erkennen kann, was für die Bewertung von Plänen zur Leistungsverbesserung erforderlich ist.

: Dadurch kann der Bericht, den Sie zusammenstellen, leicht überflogen werden, so dass jeder sofort erkennen kann, was für die Bewertung von Plänen zur Leistungsverbesserung erforderlich ist. Eine visuelle Hervorhebung . Niemand mag lange Absätze oder Aufzählungszeichen, die aus mehreren Sätzen bestehen (ironisch, wir wissen es), je visueller Sie alsoden Bericht über die Fortschritte des Mitarbeiters, desto besser können Sie klare Erwartungen einstellen.

. Niemand mag lange Absätze oder Aufzählungszeichen, die aus mehreren Sätzen bestehen (ironisch, wir wissen es), je visueller Sie alsoden Bericht über die Fortschritte des Mitarbeiters, desto besser können Sie klare Erwartungen einstellen. Ein für beide Seiten vorteilhaftes Ergebnis . Enthält der Plan zur Leistungsverbesserung einen Abschnitt, der genau aufzeigt, was als Nächstes zu erledigen ist? So können Sie am besten sicherstellen, dass die Empfehlung des Plans zur Leistungsverbesserung auch tatsächlich umgesetzt wird und die Erwartungen erfüllt werden.

. Enthält der Plan zur Leistungsverbesserung einen Abschnitt, der genau aufzeigt, was als Nächstes zu erledigen ist? So können Sie am besten sicherstellen, dass die Empfehlung des Plans zur Leistungsverbesserung auch tatsächlich umgesetzt wird und die Erwartungen erfüllt werden. Intuitive Farbkodierung . Sie werden überrascht sein, was für einen Unterschied ein einfacher farblicher Code machen kann. Rot könnte ein Problem mit schlechter Leistung bedeuten, gelb ein Meeting mit den Erwartungen und grün eine gute oder akzeptable Leistung. Die richtigen Farben helfen nur, Verwirrung zu vermeiden und klare Erwartungen zu setzen.

. Sie werden überrascht sein, was für einen Unterschied ein einfacher farblicher Code machen kann. Rot könnte ein Problem mit schlechter Leistung bedeuten, gelb ein Meeting mit den Erwartungen und grün eine gute oder akzeptable Leistung. Die richtigen Farben helfen nur, Verwirrung zu vermeiden und klare Erwartungen zu setzen. Einfache Anpassung im Laufe der Zeit. Niemand mag einen Plan zur Verbesserung der Arbeitsleistung, der, wenn er einmal erstellt ist, nie mehr geändert werden kann. Schließlich wollen Sie ja die Nachverfolgungmitarbeiterleistung verbesserungen und jedes Feedback, das Sie empfehlen! Je flexibler die Vorlage ist, desto besser.

Es spielt keine Rolle, nach welcher Vorlage Sie suchen. Solange der Plan zur Leistungsverbesserung diese Merkmale freigibt, haben Sie schon mal einen guten Start.

10 Vorlagen für Pläne zur Leistungsverbesserung

Ohne Umschweife kommen wir gleich zur Sache. Ähnlich wie bei vorlagen für Aktionsschritte diese Vorlagen für Pläne zur Leistungsverbesserung zeichnen sich dadurch aus, dass sie umsetzbar sind und gleichzeitig alle oben genannten Best Practices befolgen.

Kommen wir nun zu unseren Favoriten.

1. ClickUp Vorlage für einen Plan für Korrekturmaßnahmen

ClickUp Vorlage für einen Plan für Korrekturmaßnahmen

Erstellt im Whiteboard Format, diese ClickUp Vorlage für Korrekturmaßnahmen ist aufgrund ihres visuellen und räumlichen Charakters unser Favorit unter den PIPs. Sie enthält sechs sorgfältig in Farben kodierte Abschnitte, die in Spalten angeordnet sind, die intuitiv von links nach rechts gelesen werden können:

Bereiche für Verbesserungen : Identifizieren Sie allgemeine Kategorien, in denen sich einzelne Mitglieder des Teams verbessern können.

: Identifizieren Sie allgemeine Kategorien, in denen sich einzelne Mitglieder des Teams verbessern können. Probleme und Grundursachen : Gelegenheiten in jedem Bereich, um genau zu ermitteln, was schief gelaufen ist oder welche Probleme der schlechten Leistung verbessert werden müssen, und warum.

: Gelegenheiten in jedem Bereich, um genau zu ermitteln, was schief gelaufen ist oder welche Probleme der schlechten Leistung verbessert werden müssen, und warum. Mögliche Lösungen : Gehen Sie direkt auf die festgestellten Probleme ein und zeigen Sie Möglichkeiten auf, wie der Mitarbeiter oder die Aufgabe seine/ihre Arbeitsleistung verbessern kann.

: Gehen Sie direkt auf die festgestellten Probleme ein und zeigen Sie Möglichkeiten auf, wie der Mitarbeiter oder die Aufgabe seine/ihre Arbeitsleistung verbessern kann. Messung des Erfolgs : Fügen Sie der Gleichung Verantwortlichkeit und Bewertung hinzu, um die Nachverfolgung des Fortschritts bei den ermittelten Lösungen zu erleichtern und messbare Ziele zu schaffen.

: Fügen Sie der Gleichung Verantwortlichkeit und Bewertung hinzu, um die Nachverfolgung des Fortschritts bei den ermittelten Lösungen zu erleichtern und messbare Ziele zu schaffen. Eigentümer der Aufgabe : Identifizieren Sie Bereiche mit Verbesserungsbedarf innerhalbprojekten und Aufgaben mit mehreren Mitarbeitern.

: Identifizieren Sie Bereiche mit Verbesserungsbedarf innerhalbprojekten und Aufgaben mit mehreren Mitarbeitern. Zeitleiste: Fälligkeitsdaten und mögliche Meilensteine um alle Beteiligten bei der Aufgabe zu halten, die ermittelten Lösungen umzusetzen.

Kombinieren Sie die Spalten, und diese Vorlage entspricht in etwa ClickUp's SMART-Ziel-Ansatz für das Projekt- und Mitarbeitermanagement. Und dennoch bleiben die Dinge einfach genug, um schnelle Verbesserungspläne selbst für die komplexesten Probleme zu erstellen.

2. ClickUp Vorlage für einen Aktionsplan für Mitarbeiter

ClickUp Vorlage für den Aktionsplan für Mitarbeiter

ClickUp's Vorlage für einen Aktionsplan für Mitarbeiter verfolgt einen anderen Ansatz als die oben erwähnte Vorlage für Whiteboard-Maßnahmen. Dieser strukturierte Plan ist linearer und enthält eine klare und einfache Übersicht, in der der Name des Mitarbeiters, seine Rolle und sein Vorgesetzter zusammen mit einem Datumsfeld für künftige Referenzen aufgeführt sind.

Von dort aus geht es direkt in den Incident-Bericht für ein bestimmtes Element, das einer Leistungsverbesserung bedarf. Im Incident-Bericht kann der Vorgesetzte einige Details zu einem bestimmten Auslöser angeben, der eine Leistungsverbesserung des Mitarbeiters erforderlich macht, z. B. das Verfehlen von Einzelzielen oder die Nichteinhaltung von Protokollen.

Es folgt ein Abschnitt über die Ergebnisse, in dem detaillierter beschrieben wird, was eine weitere Untersuchung des Incidents ergeben hat, sowie Korrekturmaßnahmen zur Erfüllung der Erwartungen.

Schließlich enthält der Bericht einen Abschnitt, der von den Führungskräften laufend aktualisiert werden kann: "Hinweise auf Fortschritte" Während der Mitarbeiter den Plan zur Leistungsverbesserung durcharbeitet, ist dies der Abschnitt, in dem Erfolge von Managern und Mitarbeitern gleichermaßen gefeiert werden können.

3. ClickUp Vorlage für einen Plan zur Mitarbeiterentwicklung

ClickUp Vorlage für einen Plan zur Mitarbeiterentwicklung

Nicht jeder Plan zur Leistungsverbesserung muss durch einen negativen Incident ausgelöst werden. Proaktives Management bedeutet, den Mitarbeitern zu helfen, im Laufe der Zeit erfolgreicher zu werden, unabhängig von ihrer aktuellen Leistung. Das ist es, was ClickUp's Vorlage für einen Plan zur Mitarbeiterentwicklung hilft bei der Nachverfolgung.

In der Standardansicht erhält jedes Mitglied des Teams ein Element, das den Status seines Plans zur Leistungsverbesserung, seine Basisinformationen und die für ihn ermittelten beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten angibt.

Dies hilft die Ursache für bestimmte Probleme zu finden und spart Zeit, indem er einen klaren Weg zum Erreichen der erwarteten Fortschritte bei den Meilensteinen aufzeigt.

Abschnitte von Erledigt bis In Bearbeitung helfen dem Manager, genau zu verfolgen, wo ein bestimmter Mitarbeiter zu einem bestimmten Zeitpunkt steht. Aber das ist nur der Anfang. Die Vorlage enthält auch einen Plan für die Abteilung, der die Verbesserungsziele und die Nachverfolgung dieser Ziele auf einer höheren Ebene behandelt.

Benutzerdefinierte Felder wie Personalbedarf, Zeitleisten und erworbene Fähigkeiten helfen den Managern dabei, immer auf dem Laufenden zu bleiben, wo ihr Team steht und welche Mitglieder am dringendsten einer Weiterentwicklung bedürfen.

4. ClickUp Vorlage für Leistungsbeurteilung

ClickUp Vorlage für Leistungsbeurteilung

Es liest sich wie eine einfache Agenda, aber diese Vorlage für Leistungsüberprüfung von ClickUp hat eine versteckte Wirkung. Neben den leicht zu überblickenden Abschnitten wie Diskussionspunkte und Feedback ermöglicht dieses Dokument zur Leistungsverbesserung den Managern, genau darzulegen, welche Initiativen und Prioritäten für ihre Mitglieder am wichtigsten sind, um die Leistung des Teams im Laufe der Zeit zu optimieren.

Und das ist nur der Anfang. Der Teil "Leistungsmanagement" dieser Vorlage enthält ein Diagramm, mit dessen Hilfe der Mitarbeiter und seine Kollegen sich selbst und gegenseitig in Kategorien wie Arbeitsverständnis, berufliche Fähigkeiten und mehr bewerten können. Bewertungscodes von U für unbefriedigend bis E für ausgezeichnet machen das Ausfüllen dieses Abschnitts für alle Beteiligten einfach und unkompliziert.

Schließlich enthält diese Vorlage einen Abschnitt, der in der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters enthalten sein sollte: Leistungen. Auch wenn jeder Mitarbeiter in einigen Bereichen Verbesserungsbedarf hat, kann die Konzentration auf diese Bereiche leicht darüber hinwegtäuschen, dass dieser Mitarbeiter in anderen Bereichen wahrscheinlich große Erfolge gefeiert hat.

Die Aufnahme eines solchen Abschnitts in eine Vorlage für einen Plan zur Leistungsverbesserung schafft eine positivere, erfolgsorientiertere Arbeitskultur, indem sie das Schlechte mit dem Guten ausgleicht.

5. ClickUp Leistungsbericht Vorlage

ClickUp Vorlage für Leistungsberichte

Da diese Vorlage für den Leistungsbericht von ClickUp zeigt, dass nicht jeder Plan zur Leistungsverbesserung mit der Leistung eines einzelnen Mitarbeiters verbunden sein muss. Stattdessen wird ein projektorientierter Ansatz hervorgehoben, der dem Team, das Sie leiten, hilft, bei der Nachverfolgung seiner Zeitleisten und Aufgaben auf Kurs zu bleiben ergebnisse .

Die Vorlage selbst bietet einen einfachen Überblick über mehrere Projekte, was besonders für Manager hilfreich ist, die fortschritte des Projekts dokumentieren müssen auf mehreren Ebenen. Neben einer allgemeinen Übersicht über die Erwartungen eines Unternehmens enthält es eine Momentaufnahme für jedes Projekt, über das berichtet werden soll, einschließlich des prozentualen Anteils der aufgewendeten Zeit und des Budgets sowie der erzielten Fortschritte.

Die visuelle Darstellung dieser Zahlen macht diese Vorlage zu einem hilfreichen Bericht für Manager, die einen Überblick über die gesamte erledigte Arbeit vermitteln wollen. Da es sich um eine Übersicht auf höchster Ebene handelt, lässt sich diese Vorlage besonders gut mit anderen Projektleistungsberichten kombinieren.

Sie kann zum Beispiel verwendet werden, um den Überblick über mehrere agile Projekte für hochrangige Stakeholder zu behalten, während detailliertere Berichte wie sprint-Retrospektiven kann auf jedes dieser Projekte und ihren erwarteten Fortschritt näher eingehen.

6. ClickUp Vorlage für vierteljährliche Leistungsbeurteilung

ClickUp Vorlage für vierteljährliche Leistungsbeurteilung

Während ClickUp's Vorlage für die vierteljährliche Leistungsbeurteilung konzentriert sich weitgehend auf die rückblickende Bewertung eines Mitarbeiters, enthält aber auch zukunftsorientierte Beispiele für Pläne zur Leistungsverbesserung.

Dokumentieren Sie, wie ein Mitglied Ihres Teams gearbeitet hat, was es erreicht hat und wie diese Erkenntnisse zu einem Plan für Verbesserungen vor dem nächsten Treffen führen können vierteljährlichen Leistungsüberprüfung .

7. ClickUp 30-60-90 Tage Plan Vorlage

ClickUp 30-60-90 Tage Plan Vorlage

Neu eingestellte Mitarbeiter benötigen unbedingt einen Onboarding-Plan, der ihnen hilft, sich in den ersten Monaten in Ihrem Unternehmen zu verbessern. ClickUp's 30-60-90 Tage Plan Vorlage hilft Ihnen bei diesem Aufwand, indem sie Ihnen ermöglicht, umsetzbare Ziele einzustellen und den Fortschritt Ihres neuen Mitglieds im Team auf dem Weg zu diesen Zielen zu dokumentieren. Sowohl die Erstellung des 30-60-90-Tage-Plans als auch die Messung der Fortschritte sind einfach, ebenso wie das Freigeben des Plans für den neuen Mitarbeiter. Es ist besonders wichtig, diesen Plan aufrechtzuerhalten und regelmäßige Kontrolltermine einzuplanen. Dies wird Ihnen auch helfen, eine positive Einstellung gegenüber Ihren Mitarbeitern zu bewahren.

8. ClickUp Karriereweg Vorlage

ClickUp Vorlage für den Karriereweg

Wenn Sie Mitglieder Ihres Teams betreuen, ist die Karrierepfad-Vorlage von ClickUp ist ein perfektes tool. Es ist ein eher qualitatives performance review tool als die meisten anderen in diesem Leitfaden erwähnten Vorlagen und ermöglicht es Ihnen, gemeinsam mit Ihrem Mentee Karriereziele und einen messbaren Weg zur Erreichung dieser Karriereziele zu erarbeiten.

Das Ganze geschieht in einem leicht verständlichen, farbcodierten Diagramm, das die Erwartungen des Unternehmens perfekt widerspiegelt - sogar auf den ersten Blick.

9. ClickUp Formular für Mitarbeiterbewertung Vorlage

ClickUp Formular für Mitarbeiterbewertung Vorlage

Als interaktives Formular einrichten, ClickUp's Vorlage für ein Formular zur Mitarbeiterbewertung funktioniert aufgrund ihrer Einfachheit. Sie füllen das Formular aus, das eine listenbasierte Ansicht ausfüllt, die als Bewertung dient.

In der Zwischenzeit helfen benutzerdefinierte Felder wie erhaltene Auszeichnungen und Meilensteine, die Fähigkeit, mit einem Team zu arbeiten, technische Fähigkeiten und andere benutzerdefinierte Felder dabei, genau festzulegen, wo der Mitarbeiter erfolgreich war, wo Verbesserungen erforderlich sind und welche Erwartungen das Unternehmen insgesamt an die Arbeitsleistung hat.

10. Microsoft Word Plan zur Leistungsverbesserung Vorlage von Template.net

Über Template.net

Diese Microsoft Word Vorlage für einen Plan zur Leistungsverbesserung (PIP) von Template.net ist ein umfassendes, bearbeitbares und druckbares Dokument, das Unternehmen und Organisationen helfen soll, die Leistung ihrer Mitarbeiter zu verbessern. Diese Vorlage dient als strukturierter Leitfaden für Manager, um Verbesserungsbereiche zu umreißen, klare Erwartungen festzulegen und messbare Ziele für leistungsschwache Mitarbeiter zu definieren.

Vorteile von Vorlagen für Pläne zur Leistungsverbesserung für HR Teams

Pläne zur Leistungsverbesserung (Performance Improvement Plans, PIP) sind ein wirksames Mittel, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter die Erwartungen und Ziele einer Organisation erfüllen. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Teams der Personalabteilung werkzeugkasten. Eine gut ausgearbeitete PIP-Vorlage kann einen erfolgreichen Leistungsverbesserungsprozess unterstützen, indem sie den Teams ein einheitliches Format und eine einheitliche Struktur für ihre Arbeit bietet.

Die Verwendung einer PIP-Vorlage rationalisiert den Prozess der Entwicklung, Umsetzung und Verwaltung eines Plans zur Leistungsverbesserung. Durch die Bereitstellung eines umfassenden Rahmens, auf den sich die Mitarbeiter bei der Erstellung ihres eigenen Plans beziehen können, werden die Schritte vereinfacht, die zur Maximierung der Wirksamkeit eines PIP erforderlich sind. Der Zugriff auf eine aktuelle PIP-Vorlage stellt sicher, dass die Mitarbeiter die Erwartungen und Ziele der Organisation erfüllen und gleichzeitig flexibel bleiben.

Bei der Verwendung einer PIP-Vorlage ist darauf zu achten, dass alle erforderlichen Elemente enthalten sind. Neben der Einstellung von Erwartungen und der Festlegung spezifischer Ziele sollte sie auch Informationen zu Zeitleisten, Verantwortlichkeiten und Konsequenzen enthalten.

Wie man einen Plan zur Leistungsverbesserung erstellt

Erwartungen definieren: Dies ist der erste Schritt bei der Erstellung eines PIP, und es ist wichtig sicherzustellen, dass die Erwartungen klar und spezifisch sind. Ziele festlegen: Die Festlegung messbarer Ziele hilft, den Plan zu fokussieren, und kann während des gesamten Prozesses als Benchmark verwendet werden. Zeitleisten festlegen: Legen Sie fest, wie lange der PIP-Prozess dauern wird und wann und wie die Fortschritte überprüft werden sollen. Ressourcen zuweisen: Stellen Sie sicher, dass genügend Ressourcen vorhanden sind, um die Ziele des Plans zu unterstützen, z. B. durch zusätzliche Schulungen oder Coaching. Zuweisung von Verantwortlichkeiten: Legen Sie klar fest, wer für welche Aufgaben im Rahmen des PIP-Prozesses verantwortlich ist. Überwachung des Fortschritts: Verfolgen Sie den Fortschritt und geben Sie Feedback, um sicherzustellen, dass die Ziele erreicht werden. Überprüfen Sie den Plan: Überprüfen Sie regelmäßig, ob Änderungen am EVP-Prozess vorgenommen werden müssen. Konsequenzen festlegen: Für den Fall, dass die Ziele nicht erreicht werden, ist es wichtig, ein System der Rechenschaftspflicht mit klar definierten Konsequenzen für die Nichteinhaltung einzurichten.

Beispiele für Pläne zur Leistungsverbesserung

Pläne zur Leistungsverbesserung (Performance Improvement Plans, PIPs) sind ein wirksames Tool, mit dem HR-Teams gegen unzureichende Leistungen und Fehlzeiten vorgehen können. Eine Vorlage für einen Leistungsverbesserungsplan ist ein guter Anfang, wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen. Hier sehen Sie, in welchen Situationen es sich lohnt, eine eigene PIP-Vorlage zu erstellen:

Wenn ein Mitarbeiter bereits mehrfach wegen seiner schlechten Leistung verwarnt wurde

Wenn die Leistung des Mitarbeiters unter den Erwartungen liegt

Wenn ein Mitarbeiter Fristen oder Ziele nicht einhält

Wenn eine Diskrepanz zwischen erwarteter und tatsächlicher Produktivität besteht

Wenn es Beschwerden von Kunden oder Kollegen über das Verhalten oder die Einstellung des Mitarbeiters gibt

Wann sollten Pläne zur Leistungsverbesserung nicht eingesetzt werden?

Vorlagen für Leistungsverbesserungspläne sind zwar ein wertvolles Hilfsmittel für HR-Teams, aber es gibt bestimmte Situationen, in denen man sie besser nicht verwendet:

Wenn die Leistung des Mitarbeiters auf ein Problem zurückzuführen ist, auf das er keinen Einfluss hat.

Wenn die Ursache des Problems in einem Kommunikationsdefizit oder einem Mangel an Ressourcen liegt.

Wenn der Fortschritt des Mitarbeiters zusätzliche Schulungen, Mentoring oder Coaching erfordert, bevor er seine Leistung verbessern kann.

Wenn sich die Arbeitsaufgaben des Mitarbeiters geändert haben und nicht mehr

Steigern Sie die Produktivität Ihres Teams mit einer PIP-Vorlage

Welcher Manager wünscht sich nicht ein Team, das wie eine gut geölte Maschine funktioniert? Natürlich ist es harte Arbeit, dieses Ziel zu erreichen. Jede Hilfe, die Sie bekommen können, um die Leistung und Produktivität jedes einzelnen Mitglieds Ihres Teams zu maximieren, ist unerlässlich. Deshalb ist eine Vorlage für einen Plan zur Leistungsverbesserung ein unverzichtbares tool im Werkzeugkasten eines jeden Managers.

Sie können Vorlagen für Leistungsverbesserungspläne verwenden, um einen bestimmten Fehler zu korrigieren oder einen allgemeineren, klaren Entwicklungsplan zu erstellen. Sie eignen sich ebenso gut für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter wie für die Verbindung von Leistung und laufenden Projekten.

Sie müssen nur wissen, welche Vorlage Sie verwenden wollen, und diese Auswahl kann Ihnen dabei helfen.

Apropos, wenn Sie Ihr Team wie eine gut geölte Maschine führen wollen: das richtige Projektmanagement und produktivität tool kann auch Ihnen helfen, Ihr Ziel zu erreichen - vor allem, wenn es für immer kostenlos ist. Sind Sie bereit, weitere Informationen über ClickUp zu erhalten und die oben genannten Vorlagen zu nutzen? Melden Sie sich an und fangen Sie noch heute an .