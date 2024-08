Clockify vs. Toggl: Welche ist die bessere Zeiterfassungs-App?

Wollen Sie eine gruselige Geschichte hören? In der Vergangenheit haben Organisationen nachverfolgung der Zeit manuell. 👻

Sie benutzten Stift und Papier, um Timesheets zu schreiben und Aufgaben und Projekte nachzuverfolgen. Das war unordentlich, uneinheitlich und mühsam!

Zum Glück gehört das der Vergangenheit an. Die Zeiten haben sich mit neuen Technologien und Trends geändert, darunter die Verwendung von zeitmanagement-Software um die für Aufgaben aufgewendete Zeit zu überwachen und Ihre Produktivität zu ermitteln. ⏱

Wenn Sie auf der Suche nach dem perfekten app zur Zeiterfassung wenn Sie eine Zeiterfassungs-App suchen, sollten Sie sich für ein hochwertiges Tool mit hochfunktionalen Features entscheiden.

Sie haben wahrscheinlich schon von Clockify und Toggl gehört - sie scheinen ähnlich zu sein, aber welche ist besser für Ihr Geschäft?

In diesem Leitfaden finden Sie den detaillierten Vergleich zwischen Clockify und Toggl, nach dem Sie gesucht haben. Außerdem erfahren Sie mehr über die Vorteile, Unterschiede in den Funktionen, Einschränkungen und eine starke Alternative, mit der Sie vielleicht nicht gerechnet haben. 🤩

Was ist Toggl Track?

Rechnungsstellung und Fakturierung in Toggl Nachverfolgung Toggl ist ein beliebtes Tool zur digitalen Zeiterfassung für kleine und große Teams. Es erleichtert die Nachverfolgung der Zeiterfassung über mehrere Geräte hinweg und gibt Managern einen Überblick über Produktivität und Rentabilität.

Teams erhalten eine klare Aufschlüsselung, wie viel Zeit sie für jede Aufgabe aufwenden, was den Mitgliedern helfen kann, Schwachstellen zu erkennen und ihre Arbeitsgewohnheiten produktiv zu ändern. Es ist einfach zu bedienen, erfordert keine umfangreiche Schulung und ermöglicht es Managern, mehrere Timer für verschiedene Aufgaben gleichzeitig einzustellen.

Toggl hat viele hilfreiche Features für kleine Teams, aber auch Freiberufler können davon profitieren als kostenloses Tool für die Zeiterfassung nutzen. Toggl hat eine saubere Benutzeroberfläche mit einem einfach zu bedienenden Portal.

Diese Software funktioniert auf Windows, Mac, Linux und Desktop und lässt sich mit mehreren Projektmanagement tools integrieren. Toggl bietet ein kostenloses Paket mit unbegrenzten Projekten, Clients und Tags, exportierbaren Berichten, Pomodoro Timer, CVS-Importen, Leerlaufzeiterkennung und persönlicher Desktop-Aktivitätsnachverfolgung.

Die wichtigsten Toggl Features

Zeiterfassung * Webentwicklung: Filter von Zapier, AzureDevOps, GitHub * Produktivität: Todoist, Timeular, Zapier Chrome-Erweiterung

Es lässt sich auch mit HR, Buchhaltung, Kalendern, E-Mail-Apps, Aufgabenmanagement und Webentwicklung integrieren.

6. Plattform-Kompatibilität

Toggl und Clockify sind beide mit Webbrowsern und Betriebssystemen kompatibel.

Clockify

Clockify ist über Desktop-Apps, Browser-Erweiterungen und Webanwendungen verfügbar. Sie können es unter Windows, Mac, Linux, Android und iOS nutzen.

Clockify wird auch mit einer Browser-Erweiterung für Chrome und Firefox angeboten.

Toggl

Toggl ist mit Ihrer bestehenden IT-Infrastruktur kompatibel und kann kostspielige Änderungen erfordern. Sie können auf Toggl über die wichtigsten mobilen Plattformen und Betriebssysteme zugreifen und mit über 100 Tools integrieren.

7. Preisgestaltung

Seien wir realistisch - am Ende des Tages kommt es immer auf das Endergebnis an. Wie viel werden Sie diese Tools wirklich kosten?

Clockify

Clockify bietet einen kostenlosen Plan an, der unbegrenzte Projekte, Zeiterfassung und Berichterstellung umfasst. Es ist für Teams jeder Größe geeignet. Hier sind die Pläne für mehr erweiterte Features:

Basic Plan ($3.99 pro Benutzer): Administration Features

Administration Features Standard Plan ($5.49 pro Benutzer): Beinhaltet Timesheet und Billing Features

Beinhaltet Timesheet und Billing Features PRO Plan ($7.99 pro Benutzer): Beinhaltet Produktivitäts Features

Beinhaltet Produktivitäts Features Enterprise-Plan ($11,99 pro Benutzer): Für erweiterte Sicherheits-Features

Toggl

Toggl bietet eine kostenlose Testversion und mehrere kostenpflichtige Pläne, die auf die Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten sind:

Free Plan: Beinhaltet grundlegende Features, unterstützt maximal 5 Benutzer, Zeiterfassung,Pomodoro Timer, Inaktivitätsnachweis und CSV-Import.

Beinhaltet grundlegende Features, unterstützt maximal 5 Benutzer, Zeiterfassung,Pomodoro Timer, Inaktivitätsnachweis und CSV-Import. Starter Plan ($10 pro Benutzer, pro Monat): Für kleine Teams, Projekt Zeitschätzungen und Warnungen, Projekt Vorlagen und fakturierbare Raten.

Für kleine Teams, Projekt Zeitschätzungen und Warnungen, Projekt Vorlagen und fakturierbare Raten. Premium ($20 pro Benutzer, pro Monat): Beinhaltet alles aus dem Plan Starter plus Projekte mit festen Gebühren, Timesheet-Genehmigungen, Erinnerungen an die Zeiterfassung, E-Mails mit Terminberichten und Arbeitskosten für Teams. Premium Plan ($20 pro Benutzer, pro Monat): Für mehrere Teams, Starter-Features, Nachverfolgung der Zeiterfassung, geplante Berichterstellung, projekt-Dashboard , Sperren von Zeiteinträgen und zentralisierte Kontrolle der Arbeitskosten.

Beinhaltet alles aus dem Plan Starter plus Projekte mit festen Gebühren, Timesheet-Genehmigungen, Erinnerungen an die Zeiterfassung, E-Mails mit Terminberichten und Arbeitskosten für Teams. Premium Plan ($20 pro Benutzer, pro Monat): Für mehrere Teams, Starter-Features, Nachverfolgung der Zeiterfassung, geplante Berichterstellung, projekt-Dashboard , Sperren von Zeiteinträgen und zentralisierte Kontrolle der Arbeitskosten. Enterprise-Plan: Für große und komplexe Projekte und beinhaltet Premium-Features, Priorität-Support, Expertenschulung und unbegrenzte Benutzer.

Toggl Vs. Clockify auf Reddit

Wir haben uns auf Reddit umgehört, wo die Leute in der Debatte Toggl Vs. Clockify Debatte. Wenn du suchst Toggl vs Clockify auf Reddit, sind sich viele Reddit-Benutzer einig, dass Toggl einfach zu bedienen und kostengünstig ist:

"Toggl Nachverfolgung ist kostenlos und auf allen Plattformen verfügbar. Es ist extrem einfach zu bedienen und liefert abschließende Berichte."

Andere notieren, dass sie nach der Verwendung jedes Tools mit beiden zufrieden sind:

"Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich etwas verloren habe, als ich zu Clockify wechselte, und bin seither sehr zufrieden damit."

Was ist ClickUp?

Organisieren und Hinzufügen von Notizen zum Start einer Aufgabe mit ClickUp Project Time Tracking

Bestes Szenario? Finden Sie ein Tool für die Zeiterfassung, das alle wichtigen Features für das Zeitmanagement bietet, das zu einem angemessenen Preis erhältlich ist und bei dem Sie keine funktionalen Kompromisse eingehen müssen.

Das klingt vielleicht ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, aber eigentlich ist das nur ClickUp 🙂

ClickUp ist mehr als nur der Durchschnitt software zur Zeiterfassung . Es ist eine All-in-One-Plattform für Produktivität, die mit einer wachsenden Liste von anpassbaren Features ausgestattet ist, um die gesamte Arbeit an einem Ort zu bündeln.

ClickUp wurde für Teams jeder Größe und Branche entwickelt und erleichtert die Zeiterfassung, sodass Sie sich auf die Arbeit konzentrieren und gleichzeitig Ihre Ziele erreichen können. Nachverfolgung der Zeit, zeitschätzungen einstellen , fügen Sie Notizen hinzu und markieren Sie die abrechenbare Zeit von praktisch überall aus. Sie können sogar Ansichten von Berichten anzeigen oder Zeiten rückwirkend eingeben, wenn Sie sie vergessen haben! ⏰

Schlüssel-Features der Zeitverwaltung in ClickUp

Automatische und manuelle Zeiterfassung : Erfassen Sie die Zeit von jedem Gerät aus und verknüpfen Sie die Zeit mit jeder ClickUp Aufgabe

: Erfassen Sie die Zeit von jedem Gerät aus und verknüpfen Sie die Zeit mit jeder ClickUp Aufgabe [ Chrome-Erweiterung](https://clickup.com/chrome-extension) zur Ansicht, Nachverfolgung und Überprüfung nachverfolgung der Zeit aufgaben überall in Ihrem Workspace

Erstellen Sie Timesheets, um die verfolgte Zeit über Aufgaben und Speicherorte hinweg zu sammeln und anzuzeigen und so einen schnellen Einblick in Ihren Fortschritt zu erhalten

Und das sind nur die zeitbezogenen Features! ClickUp ist stark genug, um alles zu erledigen, von einfachen Aufgaben bis hin zu komplexen Projekten - und spart Ihnen dabei Zeit.

ClickUp Vorteile

Der größte Vorteil von ClickUp ist, dass es Sie wirklich in jeder Hinsicht abdeckt. Die Zeiterfassung in ClickUp bekommt eine ganz neue Bedeutung, wenn sie auf derselben Plattform wie der Rest Ihrer Aufgaben und Arbeiten stattfindet wird produktiver wenn alle Features im selben Fenster zusammenarbeiten.

Gehen Sie mit der Workload-Ansicht in ClickUp einen Schritt weiter und sehen Sie, wie sich Ihre geschätzte Zeit pro Aufgabe im Vergleich zur Gesamtzeit in Ihrer Woche verhält.

Hier sind ein paar unserer anderen bevorzugten ClickUp-Qualitäten:

Über 1.000 Integrationen mit Ihren am häufigsten verwendeten Tools für die Arbeit

Aufgaben- und Workflow-Automatisierungen um unnötige Arbeit zu vermeiden

Über 15 einzigartige Möglichkeiten, Ihre Arbeit zu visualisieren

ClickUp Dokumente , Whiteboards, und diagramm-Features um Ihre Arbeit zum Leben zu erwecken

Anpassbare Aufgaben , Unteraufgaben und geschachtelte Checklisten für Elemente beliebiger Größe

Kommentare mit Threads die in Sekundenschnelle bearbeitet und zugewiesen werden können

ClickUp Preisgestaltung

Free Forever: Tonnenweise leistungsstarke Features für die Zeiterfassung, unbegrenzte Aufgaben und Mitglieder, 100 MB Speicher und mehr

Tonnenweise leistungsstarke Features für die Zeiterfassung, unbegrenzte Aufgaben und Mitglieder, 100 MB Speicher und mehr Unbegrenzt ($7 pro Mitglied, pro Monat): Unbegrenzter Speicher, unbegrenzte Integrationen, unbegrenzte Dashboards, Agile Berichterstellung, und mehr

Unbegrenzter Speicher, unbegrenzte Integrationen, unbegrenzte Dashboards, Agile Berichterstellung, und mehr Business ($12 pro Mitglied, pro Monat): Google SSO, unbegrenzte Teams, benutzerdefinierte Exporte, erweitertes öffentliches Freigeben, erweiterte Automatisierungen, und mehr

Google SSO, unbegrenzte Teams, benutzerdefinierte Exporte, erweitertes öffentliches Freigeben, erweiterte Automatisierungen, und mehr Enterprise ( preise erhalten Sie vom Vertrieb ): Weiße Beschreibung, Enterprise API, geführte Einarbeitung, engagierter Erfolgsmanager

Was Benutzer über das Zeit- und Projektmanagement mit ClickUp denken

zwei positive Zitate von verifizierten ClickUp Benutzern über ihre Erfahrungen mit der Software | Hochentwickelte, äußerst funktionsreiche Produktivitätsanwendung | Eine Möglichkeit, Ihr Leben zu organisieren | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ClickUp ist das Produktivitäts-Tool mit den meisten Features, das mir je begegnet ist. Buchstäblich alles, was Sie sich jemals von einem P-Tool gewünscht haben - Boards, Listen, Kalender, Features zur Schätzung, Zeiterfassung - es hat alles. Es hat plattformübergreifenden Support mit großartigen iOS- und Android-Apps. Der Support für die Integration ist ebenfalls abgeschlossen - Sie können Aufgaben aus anderen Tools wie Asana, Todoist oder Jira importieren und ClickUp mit Gmail und Kalender verknüpfen, um nur einige zu nennen. Es wird auch ständig verbessert." - Dushyant P., /href/https://www.g2.com/products/clickup/reviews/clickup-review-6769805G2 Review/%href/ | "_Das Beste an ClickUp ist seine Vielseitigkeit. Ich kann meine Arbeit, mein nebenberufliches Geschäft und mein Privatleben organisieren. Egal welches Ziel ich habe, CU kann es umsetzen. Die Kalender-Integrationen sind phänomenal, so dass alles synchronisiert ist. Und ich liebe es, dass ich in den meisten Fällen keine andere Anwendung benutzen muss. CU kann alles zu erledigen." - Kevin T., /href/https://www.g2.com/products/clickup/reviews/clickup-review-6732712G2 Review/%href/ |

Warum ClickUp gegenüber Clockify und Toggl wählen?

ClickUp ist die ideale Clockify und Toggl Alternative für seine leistungsstarken, integrierten Tools, die jede Art von Arbeit zentralisieren. Teams kommen zusammen, um Aufgaben, Dokumente, Ziele, Ideen und mehr zu verwalten, ohne jemals die Registerkarten wechseln zu müssen.

Mit ClickUp können Sie Aufgaben effektiv organisieren und ausführen, was langfristig zu einer höheren Produktivität und einem stärkeren Wachstum des Geschäfts führt.

Plus, zu erledigen ist das alles kostenlos . 💸

Wenn Sie auf der Suche nach einem Tool für die Zeiterfassung sind, das Ihr Team zusammenbringt, Sie effizienter macht und Freude an Ihrem Arbeitsalltag weckt, probieren Sie ClickUp . ⏲