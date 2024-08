10 beste Projektmanagement-Software für Freiberufler 2024

Die Arbeit als Freiberufler ist in den meisten Fällen ein wahres Glücksgefühl. Wenn Sie jedoch kein System haben, um all Ihre Kunden und Projekte zu verwalten, werden Sie sich viele Frustrationen und möglicherweise verpasste Fristen einhandeln.

Aber das wissen Sie ja. Deshalb sind Sie auf der Suche nach dem besten projektleitung software für Freiberufler. Zum Glück für Sie erforschen wir 10 Freiberufler projektmanagementsoftware für Freiberufler heute.

Mit diesen Tools können Sie mehrere Kunden verwalten, Projekte planen und den Fortschritt verfolgen. Bevor wir uns mit den Details befassen, sollten wir jedoch einige Dinge klarstellen:

Die Kosten sind einer der wichtigsten Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten, bevor Sie sich für ein freiberufliche Projektleitung werkzeug. Schließlich sind Sie höchstwahrscheinlich eine Ein-Personen-Show und wollen Ihre Gemeinkosten niedrig halten.

Aber das ist kein großes Problem, da Sie auf viele Projektmanagement-Software kostenlos zugreifen können.

(TIPP: das erste Tool in dieser Liste ist kostenlos und enthält alle wichtigen Projektmanagement-Funktionen)

Qualität 1: Mehrere Ansichten

Visualisieren Sie Ihre Aufgaben mit mehr als 15 Ansichten in ClickUp, einschließlich Liste, Tafel und Kalender

Sie möchten eine Projektmanagement-Software, die Ihnen die Planung Ihrer projektumfang und Zeitleisten. Das von Ihnen gewählte Tool sollte über mehrere Ansichten verfügen, z. B Die Kanban-Ansicht von ClickUp , Kalender-, Listen- und Aufgabenansichten, um nur einige zu nennen.

Qualität 2: Fortschrittsverfolgung

Verschaffen Sie sich mit dem Portfolio-Widget in ClickUp einen Überblick über den Fortschritt der abgestimmten Initiativen

Freiberufler wissen, dass Kunden gerne den Fortschritt Ihres Projekts sehen. Deshalb ist es am besten, ein Tool zu verwenden, mit dem Sie den Fortschritt Ihres Projekts einfach mitteilen können.

Ihre Projektmanagement-Software für Freiberufler sollte über eine Berichtsfunktion verfügen, mit der Sie den Projektfortschritt für alle Ihre einzelnen Kunden darstellen können. Die Möglichkeit, diese in spezifische Portfolios aufzuschlüsseln, hilft Ihnen, den Überblick zu behalten.

Qualität 3: Anpassbar und kollaborativ

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards in ClickUp, um einen umfassenden Überblick über Ihre Arbeit zu erhalten

Seien wir ehrlich - Freiberufler sind einzigartig und bearbeiten verschiedene Arten von Projekten. Es ist wichtig, eine Projektmanagement-Software für Freiberufler zu verwenden, die auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten und angepasst werden kann.

Noch wichtiger ist, dass das Tool Ihrer Wahl mehr als ein Mitglied unterstützt, wenn Sie ein zusätzliches Mitglied oder einen Kunden zu Ihrem Projekt hinzufügen möchten projekt-Dashboard . Vor allem aber sollte die beste Projektmanagement-Software für Freiberufler einfach einzurichten und zu nutzen sein.

Da Sie nun wissen, worauf Sie achten müssen, stellen wir Ihnen 10 Tools vor, die Sie als Freiberufler für Ihr Projektmanagement in Betracht ziehen sollten.

Die 10 besten Projektmanagement-Software für Freiberufler

Konvertieren Sie Ihre Ideen in Aufgaben innerhalb der ClickUp Whiteboard-Funktion

Es gibt einen guten Grund, warum wir ClickUp als das Top-Projektmanagement für Freiberufler aufgeführt haben. Zunächst einmal hat ClickUp einen kostenlosen Plan mit allen wesentlichen Funktionen, die Sie als Freiberufler benötigen.

ClickUp verspricht drei Dinge: Planung, Zusammenarbeit und verfolgung von Projekten . Diese praktische Projektmanagement-Software bietet Ihnen Zugriff auf mehrere Ansichten, darunter Gantt, Liste, Kalender, Board und Box. Sie können auch eine persönlichere Ansicht aus einer der über 10 Ansichten von ClickUp erstellen.

Wandeln Sie Kommentare in ClickUp-Aufgaben um oder weisen Sie sie zu, um Gedanken sofort in Aktionen zu verwandeln

Mit ClickUp können Sie mit Kunden in Echtzeit innerhalb des Projekt-Dashboards chatten. Kunden können Kommentare hinterlassen oder Änderungen über @ Kommentare zuweisen. Sie können Anhänge, ob Bilder, Dokumente oder Codedateien, innerhalb von ClickUp teilen.

Dank Echtzeit-Benachrichtigungen und einer zentralen Plattform, auf der alles leicht zugänglich ist, müssen Sie nichts mehr verpassen.

ClickUp-Funktionen

Prioritäten, um Aufgaben in dringende, hohe, normale oder niedrige Prioritäten einzuteilen

Berechtigungen und Zugriffsrechte, um zu kontrollieren, wer auf was zugreifen darf

Zuweisen von Kommentaren und Hinterlassen von Anmerkungen zu Bilddateien für ein besseres gemeinsames Arbeiten

ClickUp-Ziele um zu definieren, was Sie in einem bestimmten Zeitrahmen erledigen wollen

ClickUp Mind Maps für das Brainstorming von Projektideen und die Einholung von Beiträgen des Kunden

ClickUp-Profis

Eine Tonne vonkostenlose Projektvorlagen für den schnellen Einstieg

KollaborativeClickUp Docs zum Organisieren und Teilen von Informationen für alle Ihre Kunden

Leistungsstarke Integrationen mit Quickbooks, Google Drive, Teams, Jira, usw.

Eine globale Zeiterfassungsfunktion, um zu messen, wie viel Zeit Sie für ein Projekt aufwenden

Eine praktischemobile Anwendung zur Verwaltung von Projekten von unterwegs

ClickUp Nachteile

Das breite Spektrum an Funktionen kann überwältigend sein

Die Suchfunktionen könnten schneller sein (Updates kommen bald! 😉 )

ClickUp-Preise

ClickUp bietet einen kostenlosen Plan mit vielen Funktionen und erschwingliche Premium-Pläne wie folgt:

Unbegrenzt : $7 pro Mitglied und Monat

: $7 pro Mitglied und Monat Business : $12 pro Mitglied pro Monat

: $12 pro Mitglied pro Monat Unternehmen: Preis auf Anfrage erhältlich

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (5.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (5.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Montag.de

Montag's Board View kann die Details der Kartenanzeige anpassen und in Gruppen unterteilt werden

Wenn Sie auf der Suche nach einer Projektmanagementlösung für Freiberufler sind, haben Sie sicher schon von Montag . Diese Projektmanagementsoftware ist robust und wird häufig von Freiberuflern mit vielen Kunden oder komplexen Projekten eingesetzt.

Monday konzentriert sich auf die Bereitstellung von Projektdaten, die Zusammenarbeit und eine umfassende Projektverfolgung.

Merkmale von Monday.com

Kanban-, Kalender-, Listen- und Diagrammansichten

Workload-Automatisierung in den Premium-Plänen

Private Boards und Dokumente

Hochgradig anpassbare Projekt-Dashboards und Workflows

Benachrichtigungen über Änderungen des Aufgabenstatus

Moday.com Vorteile

200+vorlagen für Freiberufler* Android- und iOS-Apps zur Planung und Verfolgung von Projektaufgaben für Freiberufler von unterwegs aus

Sie können für jede Aufgabentafel ein Projekt-Dashboard erstellen oder mehrere Tafeln kombinieren

Meilensteine zur Verfolgung des Projektfortschritts

Erweiterte Integrationen mit anderen beliebten Tools

Moday.com Nachteile

Ein sehr begrenzter kostenloser Plan (nur 3 Kanban-Boards und 2 Teammitglieder im kostenlosen Plan)

Premium-Pläne sind im Vergleich zu den meisten von uns getesteten Tools recht teuer

Mehrstufige Berechtigungen sind nur im Enterprise-Tarif verfügbar

Am Anfang könnte es komplex erscheinen

Moday.com Preise

Monday.com hat einen kostenlosen Tarif und vier weitere kostenpflichtige Tarife, wie unten dargestellt:

Basic : $8 pro Monat und Benutzer

: $8 pro Monat und Benutzer Standard : $10 pro Monat und Nutzer

: $10 pro Monat und Nutzer Pro : $16 pro Monat und Benutzer

: $16 pro Monat und Benutzer Enterprise Plan: Verfügbar auf Anfrage

Moday.com Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (6.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (6.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,000+ Bewertungen)

3. Trello

Über Trello Wenn Sie einem Freiberufler gegenüber Kanban-Boards erwähnen, denkt er sofort an Trello . Diese Projektmanagementsoftware arbeitet hauptsächlich mit Kanban-Boards. Trello eignet sich hervorragend für Freiberufler, die ihre Projekte gerne auf Tafeln visualisieren.

Trello-Funktionen

Tafeln, Listen und Karten zur Aufschlüsselung und Organisation von Projektaufgaben

Butler-Automatisierung zur Vereinfachung von Arbeitsabläufen

Templates für die meisten Projektmanagement-Funktionen

Zentrales Dashboard zur Visualisierung eines Projekts, von Fälligkeitsterminen, Aufgaben und Meilensteinen

Plugins zur Erweiterung der Funktionalität

Trello-Profis

Beste Kanban-Board-Ansichten

Zuverlässige Drag-and-Drop-Funktionalität

Viele Anpassungsmöglichkeiten

Unbegrenzte Anzahl von Benutzern in der kostenlosen Version

Unbegrenzter Speicherplatz

Trello Nachteile

Nur 10 Boards in der kostenlosen Version

Begrenzte Dateigröße für Anhänge

In der kostenlosen Version können keine Aufgaben an andere Mitwirkende übertragen werden

Keine native Zeiterfassung

Schwieriger Einstieg in die Anwendung

Trello Preise

Trello wird mit einem kostenlosen Plan für immer und drei kostenpflichtigen Plänen angeboten.

Kostenlos

Standard : $5 pro Monat und Benutzer

: $5 pro Monat und Benutzer Premium : $10 pro Monat und Benutzer

: $10 pro Monat und Benutzer Enterprise: $17,50 pro Monat und Benutzer

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (13.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (13.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (22.000+ Bewertungen)

4. Asana

Beispiel für Asana's teamkalender-Funktion Asana ist eine leistungsstarke Projektmanagement-Software, die sich allerdings nicht speziell an Freiberufler richtet. Dennoch ist Asana hervorragend geeignet, wenn Sie ein Tool ohne viel Schnickschnack für die Verwaltung komplexer Projekte suchen.

Mit Asana können Sie Projekte in einer Tafel-, Zeitleisten- und Listenansicht visualisieren. Diese Projektmanagement-App kann Ihnen auch dabei helfen, Folgendes zu automatisieren aufgabenmanagement zum Beispiel durch die automatische Festlegung von Fälligkeitsdaten. Vergleich Asana vs. ClickUp !

Asana-Funktionen

Formulare zum Anfordern und Einreichen von Projektanfragen

Ziele, um zu beschreiben, was Sie bis wann erledigen müssen

Aufgaben und Unteraufgaben zur Planung Ihrer gesamten Projektarbeit

Meilensteine, um den Fortschritt zu visualisieren und mit Kunden zu teilen

Abschnitte, um Projekte zu organisieren

Dashboards und benutzerdefinierte Diagramme für einen Überblick über alle Projekte aus der Vogelperspektive

Berechtigungs- und Datenschutzkontrollen, um festzulegen, wer auf was zugreift

Asana-Profis

Viele Funktionen in der kostenlosen Version

mehr als 200 Integrationen mit leistungsstarken Tools wie Slack, Google Calendar, Harvest, DropBox, Google Drive, etc

Professionell, aber intuitiv und einfach zu bedienen

Asana Nachteile

Kostenpflichtige Pakete sind ein wenig teuer

Es kann überwältigend sein, es zu benutzen

Preise für Asana

Asana hat einen kostenlosen Plan und zwei kostenpflichtige Pläne, wie unten gezeigt.

Premium : 10,99 $ pro Monat und Benutzer

: 10,99 $ pro Monat und Benutzer Business: $24.99 pro Monat und Benutzer

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.3/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5 (11,000+ Bewertungen)

5. Begriff

Über Begriff Während Begriff kann in erster Linie als eine werkzeug zum Notieren kann es auch als App zur Aufgabenverwaltung für Freiberufler eingesetzt werden. Notion eignet sich aufgrund seiner Notizen- und Dokumentationsfunktionen am besten für Freiberufler im kreativen Bereich, z. B. für freiberufliche Autoren.

Es ist auch eine der wenigen robusten kostenlosen Projektmanagement-Software-Optionen in dieser Liste.

Merkmale von Notion

Funktionen zur Erstellung von Notizen und zur Dokumentation

Tafel-, Listen- und Kalenderansichten zur Visualisierung von Projekten

Einbettung umfangreicher Inhalte bei der Planung von Aufgaben im Projektmanagement-Tool

Filter für den schnellen Zugriff auf Aufgaben und Projekte

Zusammenarbeit in Echtzeit

Benachrichtigungen über Statusänderungen, Aufgabenerledigung und Kommentare

Vorteile von Notion

Viele Community-Vorlagen für den Einstieg

Einfache Benutzeroberfläche

Sicher dank SOC2-Konformität und SAML-Single-Sign-On

Granulare Rollen- und Berechtigungsstufen

Exportieren des Arbeitsbereichs, einschließlich Projekten, Aufgaben und anderen Details

Nachteile von Notion

Begrenzte Projekt- und Aufgabenverwaltungsfunktionen

Teure Premium-Pläne

Notion Preise

Notion hat einen kostenlosen Plan und drei Premium-Pläne wie folgt:

Plus : $8 pro Monat und Benutzer

: $8 pro Monat und Benutzer Business : $15 pro Monat und Benutzer

: $15 pro Monat und Benutzer Enterprise: Preise auf Anfrage erhältlich

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.6/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,000+ Rezensionen)

6. Bienenstock

Über HiveHive ist die richtige Projektmanagement-App für Sie, wenn Sie ein Aufgaben- und Besprechungsmanagement-Tool in einem suchen. Diese projektmanagement-Tool eignet sich auch hervorragend für die Verwendung seiner benutzerdefinierten Vorlagen und für detaillierte Funktionen zur Zeiterfassung.

Merkmale von Hive

Mehrere Ansichten (Gantt, Tabelle, Kalender, Kanban, Portfolio) zur Planung und Visualisierung Ihres Projekts

Projektmanagement-Vorlagen

Zeiterfassung

Gemeinsame Notizen

Gemeinsam nutzbare Formulare zum Sammeln und Einreichen von Projektanfragen

In-App-Kalender

Hive Vorteile

Starke Integrationen mit branchenführenden Tools

Native Echtzeit-Chats

Unbegrenzte Projekte

Unbegrenzte Anzahl gemeinsamer Besprechungsnotizen

Benutzerdefinierte Emojis in der Projektmanagement-App

Hive Nachteile

Einige berichten, dass diemobile Projektverwaltung app als langsam

Nutzer könnten sie für ihre Bedürfnisse etwas zu teuer finden

Hive Preise

Hive ist in drei Varianten erhältlich: eine kostenlose und zwei kostenpflichtige.

Solo : $0

: $0 Teams : $12 pro Monat und Benutzer

: $12 pro Monat und Benutzer Unternehmen: Preise nur auf Anfrage erhältlich

Hive Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (400+ Bewertungen)

: 4.6/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

7. Todoist

Über TodoistTodoist ist eine beliebte To-Do-Listen-App für private und berufliche Aufgaben. Todoist ist ein Aufgabenmanager, der sich durch Einfachheit und Organisation auszeichnet und sicherstellt, dass Sie den Überblick über Ihre freiberufliche Arbeit behalten, um ein vollständiges Projektmanagement zu gewährleisten.

Darüber hinaus vereinfacht Todoist die Aufgabeneingabe durch die Analyse der natürlichen Sprache und die Funktion für wiederkehrende Aufgaben. Wenn Sie zum Beispiel eingeben: "Erledigen Sie Aufgabe XYZ morgen", erkennt Todoist das morgige Datum und setzt eine Erinnerungsmeldung.

Darüber hinaus werden alle Ihre Aufgaben automatisch in relevante Kategorien sortiert (heute, demnächst oder eine benutzerdefinierte Filteransicht), um Sie mental zu entlasten. Auf diese Weise zeigt die App nur das an, worauf Sie sich jetzt konzentrieren sollten.

Sie können auch einladen kunden und andere Mitarbeiter einladen um ein Projekt in den Kommentaren zu diskutieren und Ihr Projekt-Dashboard oder bestimmte Aufgaben mitzuteilen.

Todoist Funktionen

Prioritätsbewertung für alle Ihre Aufgaben über mehrere Projekte hinweg

Unteraufgaben zur Vereinfachung der Planung und Fortschrittskontrolle

Projekt-Vorlagen

Erweiterungen und Widgets, um die Funktionalität von Todoist zu erweitern

Erinnerungsfunktionen für zeitkritische Aufgaben

Benachrichtigungen, die Sie benachrichtigen, wenn Mitarbeiter eine Aufgabe kommentieren, abschließen oder einen Kommentar hinterlassen

Kanban-ähnliche Tafeln und Kalender-Feed-Ansichten

Weiterleitung Ihrer E-Mails an Todoist als Aufgaben

Aktivitätsverlauf zur Verfolgung des Fortschritts

Todoist Vorteile

Integriert mit über 70 Tools

Produktivitätsempfehlungen basierend auf Stärken und Eigenschaften

Favoriten für den schnellen Zugriff auf wichtige Aufgaben und Projekte

Etiketten und Filter für die schnelle Suche

Themen mit über 10 Farben, die zu Ihrer Persönlichkeit und Ihrem Stil passen

Todoist Nachteile

Begrenzte kostenlose Version (Sie können nur maximal 5 Benutzer pro Projekt anlegen)

Benachrichtigungen können sich wiederholen und nervig sein

Sie müssen für den Zugriff auf Benutzerrollen bezahlen

Todoist Preise

Todoist hat drei Tarife:

Frei

Pro : $4 pro Monat pro Benutzer

: $4 pro Monat pro Benutzer Business: $6 pro Monat und Benutzer

Todoist Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (700+ Bewertungen)

: 4.4/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,900+ Rezensionen)

8. Basecamp

Über BasecampBasecamp ist ein Online-Tool für Zusammenarbeit und Projektmanagement. Es ist das einzige Tool ohne kostenlosen Plan auf dieser Liste. Die kostenpflichtigen Tarife bieten jedoch wichtige Projektmanagementfunktionen, die Freiberufler benötigen.

Für die meisten Freiberufler ist Basecamp zentralisiert, einfach zu bedienen und unterstützt eine Vielzahl von Integrationen.

Basecamp-Funktionen

Einseitiges Dashboard für alle Ihre Projekte, Zeitpläne und Aufgaben

Nachrichten und Echtzeit-Chats zur Vereinfachung der Kommunikation mit Kunden und anderen Mitarbeitern

Aufgaben mit Fristen und Benachrichtigungserinnerungen

Kanban-Ansichten für einen schnellen Überblick über mehrere Projekte

Unterstützung von Cloud-Dateien für Notion, DropBox und mehr

Basecamp-Profis

Umfassende Funktionen

Keine Speicherplatzbeschränkung

Tägliche Zusammenfassung des Projektfortschritts per E-Mail

Basecamp Nachteile

Keine kostenlose Version

Begrenzte Integrationen

Der Wechsel von einem Produkt zum nächsten ist ziemlich hektisch, um Aufgaben zu erledigen

Basecamp Preise

Der Preis für Basecamp beträgt $11 pro Monat und Benutzer

Basecamp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5 (5.000+ Bewertungen)

: 4.1/5 (5.000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (14,000+ Bewertungen)

9. nTask

über nTask Eines der Dinge, die Sie als Freiberufler zu nTask locken könnten, sind die erschwinglichen kostenpflichtigen Pläne, die bei nur $3\ beginnen. Und selbst wenn Sie sich für den kostenlosen Plan entscheiden, bietet nTask viele wesentliche Aufgabenmanagement-Funktionen. Leider verfügt nTask im Vergleich zu anderen Projektmanagement-Apps in dieser Liste nicht über Kanban-Boards im kostenlosen Plan.

nTask ist einfach für freiberufliche Projekte zu verwenden, und die kostenpflichtigen Pläne beschränken die Anzahl der Teammitglieder, die Sie hinzufügen können, nicht.

nTask-Funktionen

Ziehen und Ablegen von Kanban-Tafeln

Vorgefertigte Kanban-Tafelvorlagen für einfache Planung und Projektvisualisierung

Prioritätseinstufung und Aufgabenstatus

Mehrere Beauftragte und Mitwirkende für Aufgaben

Kommentar zu Aufgaben

Teilaufgaben und Aufgabenabhängigkeiten

Team-Chat zur Kommunikation in Echtzeit mit Kunden

Automatischer Timer zur Verfolgung der Aufgabendauer

Meeting-Agenda und Diskussion zur schnellen Erfassung von Kundenanweisungen

nTask Vorteile

Umfassende Aufgaben- und projektmanagement-Tools für die Verwaltung von Projekten

Checklistenformat für die Verwaltung Ihrer To-Dos

Einfach einzurichten und zu verwenden

Robuste Fortschrittsberichte

nTask Nachteile

Der kostenlose Plan hat keine Kanban-Tafel

Gelegentlich langsame Ladezeiten, selbst bei einer starken Internetverbindung

nTask Preise

nTask hat einen kostenlosen Plan und drei weitere Premium-Pläne.

Premium : $3 pro Monat und Benutzer

: $3 pro Monat und Benutzer Business : $8 pro Monat und Benutzer

: $8 pro Monat und Benutzer Unternehmen: Verfügbar auf Anfrage

nTask Bewertungen und Rezensionen

Über TickTickTickTick ist eine App für Checklisten, Aufgabenmanager und To-Do-Listen. Dieses Aufgabenmanagement-Tool mag einfach sein, aber es kann perfekt für Freiberufler mit ein paar regelmäßigen Kunden funktionieren.

Dank der einfachen Benutzeroberfläche der App können Sie schnell und ohne Verzögerungen mit Ihren Projekten beginnen. Der Kalender von TickTick ist eine der größten Stärken der App. Sie können den Kalender in fünf verschiedenen Modi anzeigen, z. B. täglich, wöchentlich und monatlich, je nachdem, was für Sie am besten passt.

Außerdem können Sie geprüfte Elemente und Aufgabenlisten mit einem einfachen Klick für Kunden und andere Mitarbeiter freigeben. Im Hinblick auf Projektmanagement-Tools funktioniert TickTick besser als Aufgabenlisten-App.

TickTick-Funktionen

Tags zur Kategorisierung Ihrer Projektaufgaben nach Kunde oder Thema

Benutzerdefinierte Erinnerungen für alle Ihre Aufgaben und Projekte

Synchronisierung über 10+ Plattformen, einschließlich

Spracheingabe (für Ihre To-Dos)

Verwandeln Sie die E-Mails Ihrer Kunden mit wenigen Klicks in Aufgaben

Organisieren Sie Aufgaben in Ordnern, Listen, Check- und Aufgabenpunkten

Pomodoro-Timer fürsich auf ein Projekt zu konzentrieren TickTick-Profis

Die kostenpflichtige Version ist im Vergleich zu den meisten Tools auf dieser Liste relativ günstig

Eindrucksvolle und einfach zu bedienende Oberfläche

Die Möglichkeit, wiederkehrende Aufgaben zu planen, kann Ihnen einiges an Arbeit abnehmen

Benutzerdefinierte Filter undprioritätsstufen anpassungen

Weißes Rauschen zur Steigerung der Konzentration, auch wennvon zu Hause aus arbeiten* Listen- und Aktivitätsverlauf, Zusammenfassung und Statistiken zur Ermittlung des Fortschritts

Analysiert Daten in natürlicher Sprache

TickTick Nachteile

Lästige Popups in der kostenlosen Version

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten für Projektmanagement-Software

Die Einfachheit von TickTick geht zu Lasten der Robustheit, die für eine Projektmanagement-Software erforderlich ist, insbesondere bei der Arbeit mit vielen Projekten oder Kunden

Preise von TickTick

TickTick bietet einen kostenlosen und einen Premium-Plan ab $27,99 pro Jahr an.

TickTick Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (30+ Bewertungen)

: 4.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (80+ Bewertungen)

ClickUp: Das einzige Projektmanagement-Tool für Freelancer, das Sie jemals brauchen werden

Als Freiberufler wollen Sie etwas Einfaches, aber Robustes, um die Aufgaben und das Arbeitspensum zu bewältigen, das Sie als Freiberufler haben. Außerdem möchten Sie ihre Produktivität steigern und behalten Sie einen gesunde Work-Life-Balance .

ClickUp kann sich zu einem zuverlässiger Partner für alle Ihre freiberuflichen Tätigkeiten .

Mit der Chat-Ansicht in ClickUp können Sie ganz einfach Updates, Links und Reaktionen austauschen und gleichzeitig wichtige Unterhaltungen zusammenfassen

Freiberufliche Autoren werden zum Beispiel ClickUp Docs und die nativen Integrationen von ClickUp mit Google Drive, Gmail und Slack zu schätzen wissen. Umgekehrt werden freiberufliche Entwickler begeistert sein, wie einfach sich ClickUp mit Programmen wie Jira und anderen Entwickler-Tools .

Mit ClickUp können Sie auf alle Funktionen zugreifen, die Sie für die Verwaltung von Kunden, Projekten und einer Vielzahl anderer freiberuflicher Aufgaben benötigen. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos .