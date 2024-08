die 10 besten Mac-Entwickler-Tools für Ingenieure im Jahr 2024

Für Softwareentwickler ist es wichtig, die richtigen tools für ihre Arbeit zu haben entwicklungs-Workflows ist entscheidend für die Maximierung der Produktivität. Ganz gleich, ob es um Code-Schnipsel in einer bestimmten Programmiersprache, die Gestaltung von Benutzeroberflächen oder die Entwicklung von Apps für ein bestimmtes Betriebssystem geht - das Tool, das Sie verwenden, sollte genauso robust und zuverlässig sein wie Ihre Programmierkenntnisse, oder sogar noch besser. 💪🏻

Glücklicherweise müssen Sie auf der Suche nach diesen Tools nicht das ganze Internet durchforsten. In diesem Artikel haben wir die 10 wichtigsten Entwickler-Tools für den Mac im Jahr 2024 zusammengestellt, damit Sie das richtige Tool für Ihre Arbeit auswählen können und ihre Produktivität insgesamt zu steigern .

Lassen Sie uns eintauchen.

What Should You Look for In a Mac Developer Tool?

Bevor wir einen Blick auf die Mac-Entwicklungstools werfen, hier einige Schlüssel-Faktoren, um zu beurteilen, ob ein Tool für Ihre Bedürfnisse geeignet ist:

Benutzeroberfläche (UI): Ein Tool mit einer unübersichtlichen Oberfläche kann Ihre Produktivität stark beeinträchtigen. Andererseits sind Tools mit einer übersichtlichen und intuitiven Benutzeroberfläche leichter zu erlernen und tragen dazu bei, Ihren Workflow zu beschleunigen

Ein Tool mit einer unübersichtlichen Oberfläche kann Ihre Produktivität stark beeinträchtigen. Andererseits sind Tools mit einer übersichtlichen und intuitiven Benutzeroberfläche leichter zu erlernen und tragen dazu bei, Ihren Workflow zu beschleunigen Leistung und Geschwindigkeit: Prüfen Sie, ob das Tool reibungslos läuft, ohne Verzögerungen oder Abstürze zu verursachen, und ob seine Leistung beeinträchtigt wird, wenn Sie mit großen Dateien arbeiten oder mehrere Apps gleichzeitig ausführen

Integrationen: Ihre Tools sollten sich leicht mit anderer Software oder Apps verbinden lassen, die Sie im Rahmen Ihrer Entwicklungsprozesse verwenden.

Preis: Kostenlose Tools können zwar großartig sein, aber es ist wichtig, die Features des Tools gegen seine Kosten abzuwägen. Manchmal kann die Investition in ein kostenpflichtiges Tool in Bezug auf Features und langfristigen Support vorteilhafter sein

Arbeiten Sie gemeinsam an Ideen und erstellen Sie beeindruckende Dokumente oder Wikis mit verschachtelten Seiten und benutzerdefinierten Formatierungsoptionen für Roadmaps, Wissensdatenbanken und mehr

Community und Ressourcen: Eine starke Community und eine umfassende Dokumentation sorgen langfristig für weniger Kopfschmerzen. Wenn Sie Hilfe zum Verständnis bestimmter Features oder zur Behebung von Fehlern benötigen, sollte die Hilfe zugänglich sein

Benutzerbewertungen: Nichts spricht lauter als die Erfahrungen anderer Entwickler. Schauen Sie sich die Bewertungen der Benutzer des Tools an, um sich ein Bild von seinen Stärken und Limiten zu machen, während es in Aktion ist 💻

Hier sind unsere Top 10 der MacOS-Entwicklungssoftware, die garantiert Ihre Arbeitsabläufe optimieren, egal ob Sie alleine oder im Team arbeiten. Wir haben jedes Tool auf der Grundlage seiner besten Features, Preise und Bewertungen durch Benutzer bewertet. Los geht's!

Nachverfolgung und Überwachung von Aufgaben, Ressourcen und Projektfortschritten in der ClickUp Dashboard-Ansicht

ClickUp rationalisiert software-Entwicklung und steigert projekttransparenz durch Überbrückung der Lücke zwischen Code und Projektmanagement - Zuweisung von Aufgaben, prioritätsstufen einstellen und die Nachverfolgung des Fortschritts.

Egal, ob Sie ein Fan von Scrum's time-boxed Sprints oder Kanban's flexiblem Ansatz sind, ClickUp's Aufgabe Boards können benutzerdefiniert an Ihren Stil angepasst werden.

Und für Entwickler arbeit in einem Software Team mit Features wie @Mentions, Kommentaren und der Ansicht "Chatten" ist es einfach, alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten. ClickUp's Whiteboards und ClickUp Dokumente ermöglicht auch zusammenarbeit in Echtzeit an Ideen, Plänen und Unterlagen.

Außerdem können Sie mit den nativen Features zur Automatisierung Auslöser für die automatische Zuweisung von Aufgaben, die Änderung von Status oder das Versenden von Erinnerungen festlegen - so haben Sie mehr Zeit für wichtigere Aufgaben.

ClickUp beste Features:

Navigieren Sie mühelos durch die moderne und intuitive Oberfläche von ClickUp

Zugriff auf ClickUp über das Internet, den Desktop und mobile Geräte

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder (z. B. Mitarbeiter, Priorität, Fälligkeitsdatum, Fortschritt usw.), Ansichten (z. B. Liste, Kanban, Gantt, Kalender usw.) und Dashboards, um Aufgabendetails zu erfassen und den Fortschritt zu visualisieren

Bleiben Sie mit Benachrichtigungen über Fristen auf dem Laufenden ⏰

Legen Sie Zeitschätzungen für Aufgaben fest und verfolgen Sie den tatsächlichen Zeitaufwand für die Arbeit daran

Verbindung mit über 100 Tools, darunter GitHub, Gitlab, Bitbucket und Figma

Erhalten Sie Zugang zuvorlagen für die Softwareentwicklung wieClickUp's Software-Entwicklungsvorlage* Verwenden SieClickUp AI zur Unterstützung beim Bastelnprozessdokumentation, der Vorbereitung von Projekt-Updates und der Umsetzungmeeting-Notizen in Zusammenfassungen und Elemente für Aktionen

Machen Sie sich mit den Features von ClickUp vertraut, indem Sie die umfangreichen Ressourcen und Tutorials nutzen

ClickUp Limits:

ClickUp AI ist nicht im kostenlosen Plan enthalten

Wird manchmal langsam (aber nicht mit ClickUp 3.0)

Umfangreiche benutzerdefinierte Optionen können neue Benutzer überfordern

ClickUp Preise:

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI: Erhältlich in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (8,200+ Bewertungen)

4.7/5 (8,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. Appium

über Appium Appium ist ein Open-Source-Framework zur Automatisierung von Tests, um zu prüfen, ob Web-, native und hybride Apps auf Android- und iOS-Geräten wie erwartet funktionieren.

Seit kurzem unterstützt es auch Desktop-Apps auf macOS und Microsoft Windows, Browser wie Chrome, Firefox und Safari sowie TV-Apps für Plattformen wie tvOS, Android TV, Samsung und Roku.

Im Gegensatz zu anderen Tools müssen Sie Ihre App nicht neu kompilieren oder ein SDK verwenden, um Tests durchzuführen. ✨

Appium beste Features:

Testen Sie Apps ohne ihren Quellcode

Schreiben Sie Testfälle in mehreren Sprachen, darunter Python, Java, JavaScript, PHP, C# und Ruby

Ausführen von Tests auf physischen mobilen Geräten sowie auf Emulatoren und Simulatoren

Beschleunigen Sie den Testprozess, indem Sie mehrere Tests auf mehreren Geräten gleichzeitig ausführen

Zugang zu umfassender Dokumentation und starker Unterstützung durch die Community

Appium Limitierungen:

Komplexes Setup

Steile Lernkurve

Wird langsam und stürzt gelegentlich ab

Appium Preise:

Free

Appium Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (50+ Bewertungen)

4.4/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (15+ Bewertungen)

3. QuellBaum

über QuellBaum SourceTree ist ein Git Client (entwickelt von Atlassian), der eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) für die Verwaltung von Code Repositorys bietet. Anstatt sich mit Befehlszeilen herumzuschlagen, können Sie reibungslos mit Ihrer Codebasis interagieren und Aufgaben wie das Klonen von Projekten, das Committen von Änderungen und die Verwaltung von Bereichen erledigen.

Dieses intuitive Design hilft Anfängern, indem es ihnen den Einstieg in Git erleichtert. Es steigert auch die Produktivität erfahrener Git-Benutzer, indem es ihnen hilft, Codes schnell zu überprüfen, Code-Änderungen zu speichern, zwischen Zweigen zu wechseln und zeit sparen bei sich wiederholenden Aufgaben.

SourceTree besten Features:

Hat eine saubere und intuitive Benutzeroberfläche, die einfach zu navigieren ist 🤩

Sie können komplexe Git-Befehle mit nur wenigen Klicks ausführen

Unterstützt gängige Git- und Mercurial-Hosting-Plattformen wie Bitbucket, GitHub und Gitlab

Visuelle Darstellung des Commit-Verlaufs und der Struktur der Bereiche eines Projekts

Organisieren Sie Ihren Commit-Verlauf, indem Sie Commits kombinieren, löschen oder neu anordnen

Durchsuchen Sie Ihre lokalen Git-Protokolle mit einer robusten Suchfunktion

SourceTree-Einschränkungen:

Benötigt viel Speicher, was die Leistung beeinträchtigt, insbesondere auf älteren Rechnern

Wird bei der Arbeit mit großen Repositorys langsam

Fehlende robuste Integrationen mit Nicht-Atlassian-Produkten

SourceTree-Preise:

Free

SourceTree Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (360+ Bewertungen)

4.3/5 (360+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (15+ Bewertungen)

4. FlexiHub

über FlexiHub FlexiHub ist eine App, mit der Sie USB- und COM-Port-Geräte per Fernzugriff über ein Netzwerk verbinden und verwalten können. Sie können von Ihrem Computer aus direkt auf das USB-Gerät eines Clients zugreifen, ohne dass dieser es physisch versenden muss, was Zeit und Transportkosten spart. 💸

Es ist ideal für technische Support-Teams, die auf Daten von einem entfernten Gerät zugreifen sowie Hardware-Probleme diagnostizieren und beheben müssen.

FlexiHub beste Features:

Melden Sie sich von einem beliebigen Speicherort aus bei Ihrem FlexiHub Konto an und verwalten Sie entfernte Geräte (keine Installation von Treibern erforderlich)

Freigeben des Zugriffs auf Ihre Geräte durch eindeutige Login-Tokens

Automatische Erkennung des Gerätetyps (z. B. Tastatur, Scanner, Drucker, Kamera usw.), so dass Sie das gewünschte Gerät leicht finden können

Verwendet eine 2048-Bit-SSL-Verschlüsselung zum Schutz der Daten während der Übertragung

Kommunizieren Sie mit Teammitgliedern, die in Ihrem FlexiHub Konto angemeldet sind, mit Hilfe des nativen Chats

FlexiHub Beschränkungen:

Das Support-Team kann einige Tage brauchen, um zu antworten

Einige Geräte werden nicht korrekt erkannt

Kein kostenloser Plan

FlexiHub Preise:

Persönlich: $14/Monat

$14/Monat Geschäft: Abrechnung nach Aufwand

Abrechnung nach Aufwand Teams: $12/Monat pro Mitglied

$12/Monat pro Mitglied Unternehmen: Preise auf Anfrage

FlexiHub Bewertungen und Rezensionen:

G2: 5/5 (2 Bewertungen)

5/5 (2 Bewertungen) Capterra: 3.4/5 (5 Bewertungen)

5. Bitbucket

über Bitbucket Bitbucket ist ein webbasierter Dienst (von Atlassian) zum Hosten von Quellcode, der entweder die Versionskontrollsysteme Mercurial oder Git verwendet. Es bietet Teams einen zentralen Speicherort, um gemeinsam an Code zu arbeiten, Änderungen nachzuverfolgen und den Entwicklungsprozess zu verwalten.

Dies hilft Teams, einen organisierten und effizienten Workflow beizubehalten, auch wenn das Projekt an Komplexität und Umfang zunimmt. Es ist besonders für Teams geeignet, die bereits andere Atlassian-Produkte verwenden.

Bitbucket beste Features:

Großzügiger Free-Plan für Teams mit bis zu 5 Benutzern, mit unbegrenzten privaten und öffentlichen Repositories

Nahtlose Integration mit anderen Atlassian-Produkten wie Confluence, Jira und Trello

Sie können Zugriffskontrollen für private Repositorys einrichten und festlegen, welche Benutzer bestimmte Aktionen für bestimmte Bereiche durchführen dürfen

Unterstützt Pull Requests, die es Mitgliedern des Teams ermöglichen, Änderungen vorzuschlagen und den Code der anderen Mitglieder auf strukturierte und organisierte Weise zu überprüfen

Bitbucket Limits:

Schwacher Community Support

Limitierte Benutzer auf dem kostenlosen Plan

Nur wenige Open-Source-Projekte werden auf Bitbucket gehostet

Bitbucket Preise:

Free-Plan

Standard: $3/Monat pro Benutzer

$3/Monat pro Benutzer Premium: $6/Monat pro Benutzer

Bitbucket Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (860+ Bewertungen)

4.4/5 (860+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,200+ Bewertungen)

6. Postbote

über Postbote Postman ist ein API tool, das von Entwicklerteams zum Erstellen und Testen von APIs verwendet wird. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie Anfragen erstellen und verwalten, sie in Sammlungen organisieren und die Antworten strukturiert visualisieren.

Postman enthält außerdem Features für die Dokumentation von APIs, das Freigeben von Sammlungen für Mitglieder des Teams und die Überwachung des API-Status im Zeitverlauf. 📈

Postman beste Features:

Erstellen und Ausführen von REST-, SOAP- und GraphQL-Abfragen

Unterstützt verschiedene Authentifizierungsmethoden wie No auth, Basic Auth, OAuth und Bearer Token

Erstellen mehrerer Team Workspaces für die Zusammenarbeit an API-Sammlungen, Umgebungen und Flows

Ermöglicht das Vorschlagen von Änderungen durch Hinzufügen von Kommentaren und Erwähnen von Teammitgliedern mit @mention

Sie können Team Workspaces überwachen, um benachrichtigt zu werden, wenn ein Mitglied des Teams Änderungen vornimmt

Integration mit gängigen Tools wie Dropbox, Slack, Azure DevOps, Github, Gitlab und Bitbucket

Postman Beschränkungen:

Der kostenlose Free-Plan erlaubt maximal 3 Team-Mitglieder

Umfangreiches Feature-Set kann für neue Benutzer überwältigend sein

Langsam bei der Arbeit mit großen Dateien oder komplexen Anfragen

Postman Preise:

Free-Plan

Basic: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Professional: 39 $/Monat pro Benutzer

39 $/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Postman Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.6/5 (1,095+ Bewertungen)

Capterra: 4.7/5 (450+ Bewertungen)

7. Erhabener Text

über Sublime Text Sublime Text ist ein leichtgewichtiger Editor für das Schreiben und Bearbeiten von Code, Markup und Prosa. Er öffnet Dateien schnell und reibungslos, auch wenn Sie mit großen Dateien arbeiten oder ressourcenintensive Apps im Hintergrund laufen lassen - ein großer Vorteil für Entwickler, die an großen Projekten arbeiten.

Darüber hinaus unterstützt Sublime Text viele Plugins und Erweiterungen über seinen Paketmanager. Dadurch können Sie seine Funktionen und den Support für nicht-native Programmiersprachen erweitern.

Sublime Text beste Features:

Benutzerdefiniertes Erscheinungsbild mit mehreren Themenoptionen

Unterstützt mehrere Sprachen von Haus aus, darunter Python, HTML, CSS, PHP, Java und C++

Lesen Sie Ihren Code einfach durch und finden Sie Fehler mit dem Syntax Highlighting Feature

Verwenden Sie den ablenkungsfreien Modus, um alle Symbolleisten auszublenden, damit Sie sich auf Ihre Codesitzungen konzentrieren können

Suchen und ersetzen Sie bestimmte Begriffe in mehreren geöffneten Dateien auf einmal 🔎

Sublime Text Limitierungen:

Keine Features für die Zusammenarbeit

Fehlendes natives Debugging-Tool

Hat keinen eingebauten Compiler

Sublime Text Preise:

Persönliche Lizenz: $99 einmalige Gebühr (zahlen Sie eine Upgrade-Gebühr nach 3 Jahren, um die neuesten Features zu erhalten)

$99 einmalige Gebühr (zahlen Sie eine Upgrade-Gebühr nach 3 Jahren, um die neuesten Features zu erhalten) Team-Lizenz: Beginnt bei $50/Jahr pro Platz

Sublime Text Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (1,600+ Bewertungen)

4.5/5 (1,600+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1, 200+ Bewertungen)

Sieh dir das an_ kein Code Anwendungen !

8. Transporter App

über Transporter Transporter ist eine MacOS-App (von Apple), mit der Entwickler Apps in Apples App Store veröffentlichen können. Neben Apps können Sie damit auch Musik, Filme oder Bücher in Apple Music, iTunes Store oder Apple Books veröffentlichen. Die Oberfläche ist benutzerfreundlich - ziehen Sie Ihre Inhalte einfach per Drag & Drop in Transporter, um loszulegen.

Sobald Ihr Inhalt hochgeladen ist, übernimmt Transporter den Validierungsprozess und sucht nach Fehlern, die eine Übermittlung verhindern könnten. Es liefert detaillierte Rückmeldungen und Fehlermeldungen und erleichtert so die Behebung von Problemen. 🛠️

Die besten Features der Transporter App:

Einfach zu installieren und zu verwenden, auch für Neulinge

Mehrere Dateien gleichzeitig hochladen

Wiederaufnahme von Uploads nach dem Ausfall der Netzwerkverbindung

Zugriff auf den Verlauf früherer Uploads, einschließlich Datum und Uhrzeit

Sucht automatisch nach Updates und installiert sie, wenn nötig

Transporter App Limitierungen:

Feedback zu Problemen kann manchmal vage oder unklar sein

Die Leiste für den Fortschritt beim Hochladen springt bei langsamen Netzwerken hin und her

Transporter App Textpreise:

Free

Transporter App Bewertungen und Rezensionen:

G2: Keine Bewertungen

Keine Bewertungen Capterra: Keine Bewertungen

Keine Bewertungen Mac App Store: 4.8/5 (4,300+ Bewertungen)

9. NetBeans

über NetBeans NetBeans ist eine integrierte Open-Source-Entwicklungsumgebung (IDE), die hauptsächlich für die Java-Entwicklung verwendet wird. Im Laufe der Jahre wurde sie schrittweise erweitert, um andere Programmiersprachen wie PHP, Javascript und C/C++ zu unterstützen.

Sie bietet außerdem eine Vielzahl leistungsstarker Tools, darunter ein Quellcode code Editor mit Syntaxhervorhebung und Autovervollständigung, einem robusten Debugger, einem Profiler und einer Integration der Versionskontrolle.

NetBeans beste Features:

Ermöglicht die Erstellung von Web-, Unternehmens-, Desktop- und mobilen Anwendungen

Unterstützt Versionskontrollsysteme wie Git, Mercurial und Subversion

Verwendung von Swing GUI Builder zum Entwerfen grafischer Benutzeroberflächen durch Ziehen und Ablegen von Komponenten

Erweiterung der Funktionen durch Hinzufügen von Plugins aus der umfangreichen Bibliothek, die von Mitgliedern der Community zur Verfügung gestellt wurde

Verwenden Sie den nativen Debugger, um Haltepunkte zu setzen, durch den Code zu schreiten und Variablen zu überprüfen

NetBeans Beschränkungen:

Verbraucht viel Speicher, um optimal zu arbeiten

Verlangsamt sich bei der Arbeit an großen Projekten

NetBeans Text Preisgestaltung:

Free

NetBeans Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.1/5 (669+ Bewertungen)

4.1/5 (669+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (206+ Bewertungen)

Schauen Sie sich diese an *AI Kodierungswerkzeuge* !

10. Xcode

über Xcode Xcode ist die IDE von Apple für entwicklung von Apps für macOS, iOS, watchOS und tvOS. Es verfügt über einen Code Editor mit Syntaxhervorhebung und automatischer Code-Vervollständigung. Außerdem enthält es Debugging-Tools, mit denen Sie Fehler in Ihrem Code finden und beheben können.

Mit Xcode ist es einfach, Projektdateien und Abhängigkeiten zu verwalten, Änderungen mit Versionskontrollsystemen wie Git nachzuverfolgen und Simulationstools zu verwenden, um eine Vorschau darauf zu erhalten, wie Ihre App auf verschiedenen Apple-Geräten aussehen und funktionieren wird.

Xcode beste Features:

Organisieren und verwalten Sie die Bilder, Symbole, Farben und andere Assets Ihrer App mit dem Ordner "Asset Catalog"

Erstellen Sie grafische Benutzeroberflächen mit dem nativen Drag-and-Drop Interface Builder

Ansicht einer Live-Ansicht der Oberfläche Ihrer App während der Erstellung

Testen Sie Ihren Code auf verschiedenen Geräten mithilfe der integrierten Simulatoren für iPhone, iPad, Apple Watch und Apple TV

Verwenden Sie das Feature "Instrumente", um das Verhalten und die Leistung Ihrer App zu analysieren

Xcode Beschränkungen:

Die Xcode App benötigt viel Speicherplatz

Updates sind anfällig für Bugs und Abstürze

Neigt dazu, bei der Arbeit an großen Projekten langsam zu sein

Xcode Preise:

Free

Xcode Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.2/5 (940+ Bewertungen)

4.2/5 (940+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

Diese 10 Apple Entwicklungswerkzeuge sind für bestimmte Anwendungsfälle konzipiert, so dass Sie für jedes Projekt das am besten geeignete tool oder eine Kombination von tools auswählen können.

Wenn Sie Ihre Entwicklungsabläufe optimieren möchten, sollten Sie sich ClickUp ansehen, das als zentraler Hub für die Verwaltung von Programmierprojekten von Anfang bis Ende dient.

Mit Features für die Planung von Projekten, die Nachverfolgung von Fortschritten, Integrationen, Zusammenarbeit und Benachrichtigungen ist es ganz einfach, die Projekte von Entwicklern zu organisieren und im Zeitplan zu halten. 🗓️ Melden Sie sich für den kostenlosen Plan von ClickUp an und erfahren Sie aus erster Hand, wie es Ihre Entwicklungsabläufe umgestalten kann.