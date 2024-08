Wir haben die 10 besten Apps für Notizen im Jahr 2024 getestet (kostenlos und kostenpflichtig)

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Ihnen die besten Ideen immer dann kommen, wenn Sie gerade mitten in einer Aufgabe stecken? Vielleicht arbeiten Sie gerade an einer wichtigen Aufgabe, als die Inspiration zuschlägt und eine Lösung hervorruft, nach der Sie sich schon lange gesehnt haben.

Neulich arbeitete ich an unserer Blog-Strategie, als mir eine brillante Idee (zumindest dachte ich das) zur Verbesserung der Suchergebnisse in den Sinn kam.

Natürlich wollte ich sie festhalten. Aber ich kann mir nur so viel merken. Ich verlasse mich auf Notiz-Apps, um diese schwebenden Gedanken festzuhalten und wieder aufzugreifen, sobald ich mit dem, was ich gerade tue, fertig bin.

Diese Apps fungieren als zweites Gehirn das mir hilft, verirrte Ideen in Aktionen umzusetzen.

Basierend auf meinen Erfahrungen und den Tests, die unser Team bei ClickUp durchgeführt hat, habe ich eine Liste zusammengestellt, die sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Alternativen enthält. Ich hoffe, das hilft Ihnen, die richtige App für Ihre Notizen zu finden.

Worauf sollten Sie bei Apps für Notizen achten?

Achten Sie bei der Auswahl einer App vor allem auf Funktionen, die Ihre berufliche Routine ergänzen und die Produktivität steigern. Ich bin sehr wählerisch, was meine Arbeitsweise und die unzähligen Wege angeht, die ich gehe, um mich produktiv zu fühlen und weniger von den Informationen belastet zu werden, die ich mir merken muss.

Hier sind einige wichtige Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten:

Organisationsfunktionen: Notiz-Apps mit Organisationstools wie Ordnern, Tags und leistungsstarken Suchfunktionen helfen Ihnen, Ihre Notizen leicht zu kategorisieren und wiederzufinden (das ist für mich sehr wichtig; bidirektionale Verknüpfungen oder Abhängigkeiten sind meine Lieblingsfunktionen. Es hilft zu verstehen, wie meine Arbeit mit anderen Prioritäten oder Ideen zusammenhängt und von ihnen abhängig ist) Integrationsmöglichkeiten: Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Notiz-App nahtlos in andere Tools integrieren lässt, die Sie häufig verwenden, z. B. Kalender-Apps, Projektmanagement-Tools und Plattformen für die Zusammenarbeit, um Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren (auch dies ist für meine persönliche und berufliche Produktivität entscheidend. Ich speichere oft meine Notizen auf dem Kindle, um sie in meine Projektmanagement-App zu übertragen, wenn ich etwas nachschlagen möchte, und wenn ich etwas im Internet lese, möchte ich in der Regel eine verwandte Idee als potenzielles Thema für den ClickUp-Blog hinzufügen) Benutzerfreundlichkeit: Suchen Sie nach einer App mit einer intuitiven Oberfläche, die es einfach macht, Notizen hinzuzufügen, zu bearbeiten, zu organisieren und schnell wiederzufinden KI-Hilfe: Suchen Sie nachKI-unterstützte Apps für Notizen die Ihnen dabei helfen können, Notizen zusammenzufassen, Abschriften für Besprechungen und Videos zu erstellen, Notizen intuitiv zu bearbeiten oder zu erstellen und Ihre Notizen besser zu organisieren. (Dies hatte die größten Auswirkungen auf meine Notizen. Früher habe ich viel Zeit damit verbracht, meine schlecht geschriebenen, groben Notizen zusammenzufassen, aber jetzt überlasse ich das der KI, was mir eine Menge Zeit spart. Jetzt kann ich direkt auf meine ausgefeilten Notizen zurückgreifen.) Geräteübergreifender Zugriff: Wählen Sie eine App, die mit all Ihren Geräten synchronisiert wird, damit Sie überall auf Ihre Notizen zugreifen können - im Büro, zu Hause oder unterwegs

Diese wesentlichen Funktionen haben mir geholfen, die vielen auf dem Markt erhältlichen Notizen-Tools zu sichten und die besten für Sie zu finden.

Die besten Apps für Notizen auf einen Blick

Hier sind die besten Apps für Notizen auf einen Blick:

Die 10 besten Apps für Notizen im Jahr 2024

Wir haben Apps aufgelistet, die nicht nur bei Fachleuten beliebt sind, sondern die jeder zu seinem Vorteil nutzen kann - Studenten, Freiberufler, Geschäftsinhaber oder Büroangestellte.

Beginnen wir mit dem hausinternen Favoriten.

1. ClickUp - die beste kostenlose App zum Notizen machen mit KI

ClickUp war in den letzten Jahren meine bevorzugte App für Notizen, und das aus gutem Grund.

Ich benutze ClickUp-Dokumente um Notizen und Aufgaben zu notieren und meine Wissensdatenbank und Wikis aufzubauen. Das macht es mir leicht, Aufgaben zuzuweisen und mit Teammitgliedern in Echtzeit zusammenzuarbeiten.

Optionen zur Formatierung von Rich-Text, wie z. B. Aufzählungspunkte, Checklisten, Banner, Überschriften, Hervorhebungen und Codeblöcke, ermöglichen es mir, meine Dokumente individuell zu gestalten und bestimmte Abschnitte meiner Notizen hervorzuheben (ein Vorteil für visuell Lernende!). Sie können auch Multimedia-Elemente zu Docs hinzufügen und einbetten.

Ich habe diese Funktionen sowohl in der Web- als auch in der mobilen Version genutzt, und sie funktionieren überall reibungslos.

Bearbeiten Sie Dokumente in Echtzeit zusammen mit Ihrem Team auf ClickUp Docs

ClickUp unterstützt auch die bidirektionale Verlinkung innerhalb von ClickUp-Aufgaben mithilfe von Beziehungen - eine nahtlose Möglichkeit, ähnliche Aufgaben zu verbinden und einen umfassenden Überblick über meinen Arbeitsablauf zu erhalten. ClickUp Gehirn ist jetzt ein integraler Bestandteil meiner strategie zum Notizen machen . Dieses KI-Tool hilft mir, lange Notizen zusammenzufassen, Tabellen mit genauen Daten zu erstellen, automatische Aufgabenaktualisierungen zu erhalten und Informationen schnell von überall in meinem Arbeitsbereich zu finden.

Wenn ich es eilig habe, benutze ich ClickUp Brain, um Kommentar-Threads zu Aufgaben zusammenzufassen, damit ich verstehe, was los ist, ohne jeden der über 200 Kommentare lesen zu müssen. (Ich verwende dies häufig, um das Signal vom Rauschen zu unterscheiden und schnell zu sehen, was mein Team vorhat)

Fassen Sie lange Kommentarstränge mit ClickUp Brain zusammen und sparen Sie Zeit ClickUp's Notizblock ist eine weitere Funktion, auf die ich mich verlasse, wenn ich mir schnell Notizen machen will, egal ob auf dem Handy oder dem Desktop. Es ist ungewollt zu meiner Lieblingsschreib-App geworden. Viele meiner ersten Entwürfe mache ich hier mit einfacher Formatierung, bevor ich sie woanders hin verschiebe.

Das Beste daran ist, dass ich diese Einträge auch in verfolgbare Aufgaben verwandeln kann, wenn ich sie brauche.

Wenn die Notiz zum Beispiel lautet: "Zitate an Sam mailen", kann ich daraus schnell eine Aufgabe mit einem Abgabetermin und anderen Details erstellen.

Machen Sie sich unterwegs Notizen mit ClickUp Notepad und greifen Sie über Ihren Browser oder Ihr Handy darauf zu

Wenn ich keine Zeit habe, ein Teammitglied anzurufen, um ihm etwas zu erklären, verwende ich ClickUp-Clips . Es ermöglicht mir, Bildschirmaufnahmen direkt in den Notizen zu teilen und fügt ein visuelles und interaktives Element hinzu, das selbst einigen Top-Notizapplikationen fehlt.

Sie können eine KI-gestützte Transkription für diese Clips erhalten, die jedes gesprochene Wort in ClickUp durchsuchbar macht.

Sprach- und Videonotizen mit KI transkribieren mit ClickUp Clips

Darüber hinaus bietet ClickUp viele vorlagen für Notizen um Zeit zu sparen und die Effizienz zu steigern. Meine Lieblingsvorlage ist die ClickUp's Projektnotiz-Vorlage .

Verwalten Sie die vielen beweglichen Teile Ihres Projekts mit detaillierten Notizen, indem Sie die ClickUp-Vorlage für Projektnotizen verwenden

Sie enthält anpassbare Status, um den Projektfortschritt zu verfolgen, benutzerdefinierte Felder, um Projektdaten effizient zu kategorisieren und zu visualisieren, und benutzerdefinierte Ansichten wie Liste, Gantt, Kalender und mehr, um sich an Ihren Arbeitsablauf anzupassen.

Ich verwende diese Vorlage für:

Organisieren von Projektdetails (z. B. Projektbeschreibung, Umfang, Meilensteine) an einem Ort mit Sichtbarkeit für alle Beteiligten

Zuweisung von Aufgaben an Teammitglieder

Über Änderungen innerhalb der Aufgaben auf dem Laufenden zu bleiben

Überwachung des Aufgabenfortschritts und Identifizierung von Engpässen

Klare Kommunikation zwischen den Teammitgliedern herstellen Diese Vorlage herunterladen ClickUp beste Eigenschaften

ClickUp herunterladen für Notizen auf jedem Gerät Ihrer Wahl - Handy, Desktop, Chrome-Erweiterung, Smart Wearables und mehr

Verwenden Sie die Chrome-Erweiterung, um schnell Webseiten auszuschneiden und Screenshots zu machen

Verwandeln Sie Notizen in Aktionspunkte und behalten Sie den Überblick über Ihre To-Dos

Erstellen Sie Notizen für den persönlichen Gebrauch oder teilen Sie diese mit anderen - Sie entscheiden, wer auf Ihre Notizen zugreifen darf

Nutzen Sie die Funktionen für Notizen, Aufgaben- und Projektmanagement und Teamarbeit in einer einzigen App

ClickUp Einschränkungen

Hat eine leichte Lernkurve, wenn Sie fortgeschrittene Aufgabenmanagement-Funktionen nutzen möchten

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7/Benutzer pro Monat

: $7/Benutzer pro Monat Business : $12/Benutzer pro Monat

: $12/Benutzer pro Monat Unternehmen : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp Brain ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Mitglied und Arbeitsbereich pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

Nicht nur ich, sondern viele ClickUp-Nutzer sind sich einig, dass Notepad für sie zu einem lebensrettenden Werkzeug geworden ist. Einer von ihnen nennt ClickUp die beste Projektmanagement-App und hebt sie hervor:

Ich habe früher Haftnotizen verwendet, aber jetzt kann ich mit Notepads meine Notizen und Gesprächspunkte nach Thema, Kunde und Priorität kategorisiert auflisten, besonders wenn ich mich vor Kundenbesprechungen an etwas erinnern muss.

2. Notion-best anpassbare Arbeitsbereiche für Ihre Notizen, Aufgaben und Wikis

über Begriff Notion unterstützt bei der Erstellung von Notizen verschiedene Inhaltstypen, darunter Bilder, Textnotizen, Lesezeichen, Videos und Code. Sie können diese mit intuitiven Steuerelementen wie Drag-and-Drop und Schrägstrichbefehlen zu Ihren Notizen hinzufügen.

Uns haben die Anpassungsoptionen gefallen. Mit ihnen konnten wir unseren Arbeitsbereich an verschiedene persönliche und Teambedürfnisse anpassen, z. B. die Datenschutzeinstellungen ändern, um vertrauliche Besprechungsnotizen privat zu halten oder sie bei Bedarf mit Teammitgliedern zu teilen.

Ein Ärgernis, das das Team mit Notion hatte, ist das Labyrinth der Organisation; man verliert sich manchmal in der App, und die Brotkrümel sind nicht immer hilfreich. Andererseits ist die App bei Leuten, die Datenbanken und Wikis erstellen wollen, sehr beliebt. Stellen Sie sich vor.

Die Benutzerfreundlichkeit ist manchmal nicht optimal: Die Fenster, die man eigentlich als separate Seiten öffnen wollte, öffnen sich oft als Popups und umgekehrt. Das hängt natürlich von Ihren persönlichen Vorlieben ab.

Während ich die App testete, habe ich an folgenden Dingen herumgebastelt Begriff AI um herauszufinden, wie es die Erstellung von Notizen und die Organisation vereinfachen kann. Ich habe einige Aufgaben aufgelistet, vor allem im Zusammenhang mit einer neuen Produkteinführung, und Notion AI hat die Schritte, die ich zur Erledigung dieser Aufgaben ausführen musste, schnell automatisch ausgefüllt. Auch wenn sie nicht ganz genau waren, leistete das Tool gute Arbeit.

Die Plattform eignet sich gut für funktionsübergreifende Teams, bei denen die Zusammenarbeit ein Muss ist. Kommentare und Echtzeit-Bearbeitung bieten eine nahtlose Möglichkeit, mit entfernten Teams Ideen zu entwickeln, schnell Feedback zu sammeln und zu geben und alle auf dem gleichen Stand zu halten.

Notion beste Eigenschaften

Erstellen Sie benutzerdefinierte Vorlagen und integrieren Sie Ihre Datenbank in die Notizen

Schneller Zugriff auf wichtige Informationen über die Seitenleiste

Schreiben und formatieren Sie Notizen mit Markdown

Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie schreiben, und lassen Sie alles andere für den Moment in den Hintergrund treten

Einschränkungen von Notion

Die komplexen Funktionen und die Benutzeroberfläche können für neue Benutzer entmutigend sein

Bietet keine Funktion zur Bildschirmaufzeichnung oder -transkription - diese müssen Sie selbst erforschenAlternativen zu Notion* Die mobile Anwendung wirkt im Vergleich zur Desktop-Version klobig

Notion Preise

Basic : Kostenlos

: Kostenlos Plus : $10/Sitzplatz pro Monat

: $10/Sitzplatz pro Monat Business : $18/Sitzplatz pro Monat

: $18/Sitzplatz pro Monat Unternehmen : Benutzerdefinierte Preise

: Benutzerdefinierte Preise Notion AI kann für $10/Mitglied/Monat zu Ihrem Plan hinzugefügt werden

Notion Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (5000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (5000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (2000+ Bewertungen)

3. Evernote-beste Organisation und Durchsuchbarkeit für Notizen

über Evernote Bei Evernote ist es so, dass man seine erste Liebe nie vergessen sollte. Ich habe jahrelang an Evernote herumgebastelt, um meine ideale Erfahrung und meinen idealen Arbeitsablauf zu entwickeln, aber es hat nie ganz geklappt.

Von Notizen, Aufgaben und Zeitplänen bis hin zu Ihren Lieblingsressourcen aus dem Internet - mit Evernote können Sie alles, was Sie möchten, auf dem Gerät Ihrer Wahl speichern.

Ich konnte schnell evernote integrieren mit ClickUp, Google Calendar, Slack und Microsoft Teams, sodass alle meine Besprechungen, Kundentermine und Erinnerungen automatisch mit Evernote synchronisiert werden.

Das Tool ist auch offline verfügbar, so dass es beruhigend ist zu wissen, dass ich immer noch in der Lage bin, auf meine Notizen zuzugreifen, wenn ich beim Camping oder auf Reisen keinen Internetzugang habe.

Die KI-unterstützte Suchfunktion von Evernote ist schnell und intuitiv. Sie funktioniert über PDFs, Dokumente und Bilder hinweg, sodass das Durchsuchen einer großen Anzahl von Notizen und Inhalten nie ein Problem ist.

Mit der Funktion "Aufgaben" können Sie Projektschritte skizzieren und anderen Personen Zuständigkeiten zuweisen - eine großartige Möglichkeit, um unterwegs mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

Die besten Funktionen von Evernote

Speichern Sie mit Web Clipper Schnipsel aus dem Internet direkt in Ihren Notizen

Scannen, digitalisieren und organisieren Sie Papierdokumente mit der Kamera Ihres Handys

Bearbeiten Sie Notizen und Aufgaben in Echtzeit und halten Sie alle Beteiligten auf dem gleichen Stand

Einschränkungen von Evernote

Eine begrenzte kostenlose Version, die Nutzer zu einem Premium-Abonnement drängt. Wenn Sie nach einer preiswerteren Option suchen, sollten Sie sich andere Notiz-Apps auf dieser Liste ansehen oder die folgenden ausprobierenAlternativen zu Evernote Preise für Evernote

Kostenlos

Persönlich : $14.99/Monat

: $14.99/Monat Professionell : $17.99/Monat

: $17.99/Monat Teams: $24.99/Benutzer pro Monat

Evernote-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (2000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (2000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (8200+ Bewertungen)

Die meisten Nutzer sind begeistert, wie schnell und einfach sie ihre Notizen auf Evernote finden und organisieren können. Ein Benutzer schätzt auch die Möglichkeit, Notizen miteinander zu verknüpfen, um eine nahtlose Wissensdatenbank aufzubauen:

Ich glaube wirklich, dass Evernote sein Logo verdient hat: Es hilft beim Aufbau eines Elefantengedächtnisses, nicht nur in Bezug auf die Kapazität, sondern auch in Bezug auf die grenzenlosen Verbindungen, die Sie nach den von Ihnen bevorzugten Klassifizierungsregeln erstellen und erweitern können. Sie können so viele Tags, Notizbücher und Unternotizbücher hinzufügen, wie Sie können, ganz zu schweigen von den internen Links, die die Notizen miteinander verbinden.

4. Microsoft OneNote - beste Freiform-Notizerfassung mit geräteübergreifender Synchronisierung und Zusammenarbeit

über OneNote Microsoft OneNote bietet eine Reihe von Werkzeugen für die Erstellung von Notizen, die verschiedene Eingabemethoden wie Tippen, Handschrift und Zeichnen unterstützen.

Sie können Inhalte aus dem Internet direkt in Ihre Notizen einbinden und so den Recherche- und Dokumentationsprozess verfeinern. Ich fand die Organisation in OneNote schon immer großartig. Es ist so einfach, mit wenigen Klicks zu dem zu gelangen, was man sucht. Außerdem gefällt mir, dass die App nicht so starr ist und Text, Zahlen und Bilder fließend ineinander übergehen.

Man kann schnell eine Formel, eine Tabelle oder ein Bild in dieselbe Notiz einfügen. Ich schätze diesen fließenden Ansatz - es fühlt sich an wie ein natürliches Erlebnis, Notizen zu machen und Tagebuch zu führen. OneNote-Vorlagen bieten einen praktischen Ausgangspunkt für das Organisieren Ihrer Notizen, egal ob Sie ein Projekt planen, Aufgaben verfolgen oder ein Tagebuch führen.

Unser Team hat die Funktionen für die Zusammenarbeit getestet, die ziemlich nahtlos funktionieren. Sie können mit Familienmitgliedern oder Ihrem Team zusammenarbeiten (z. B. an Einkaufslisten, Partyeinkäufen oder Aufgaben für die Arbeit), und Ihre Notizen werden in Echtzeit aktualisiert. Es ist immer die Vernetzung der Microsft-Suite, die sie zu ihrem Alleinstellungsmerkmal oder zu ihrer Einschränkung macht - es kommt darauf an, wen Sie fragen.

Die besten Funktionen von Microsoft OneNote

Im digitalen Notizbuch-Layout können Sie das Gefühl eines physischen Ordners mit separaten Abschnitten und Seiten wiederherstellen

Konvertieren Sie handschriftliche Notizen in getippten Text

Synchronisieren Sie Ihre Notizen geräte- und plattformübergreifend, damit die Kontinuität Ihrer Gedanken erhalten bleibt

Zugriff auf Ihre Notizen, auch wenn Sie offline sind

Einschränkungen von Microsoft OneNote

Benutzer müssen ein Microsoft 365-Abonnement haben, um auf das Tool zugreifen zu können. Andernfalls müssen Sie aufOneNote-Alternativen* Bietet hauptsächlich Integration mit Microsoft-Produkten, was für Benutzer anderer Ökosysteme eine Einschränkung darstellt

Preise für Microsoft OneNote

Im Microsoft 365-Abonnement enthalten, ab $69,99/Jahr

Microsoft OneNote Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (1800+ Bewertungen)

4.5/5 (1800+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1500+ Bewertungen)

5. Apple Notes - die beste Integration von Notizen für Apple-Nutzer

über Apple-Notizen Apple Notes ist eine einfache, aber effiziente Notiz-App, die auf allen Apple-Geräten funktioniert. Wenn Sie tief im Apple-Ökosystem verwurzelt sind, könnte dies Ihr bevorzugtes Werkzeug werden.

Es ist immer noch die einfachste App, wenn Sie in der Apple-Welt arbeiten - rufen Sie sie jederzeit auf Ihrem Mac in der rechten unteren Ecke auf, und sie erscheint mit einem Mal. Die Synchronisierung ist größtenteils großartig; etwas auf dem Telefon zu kopieren und auf dem Desktop einzufügen ist wie Zauberei. Die kleinen Dinge, die das Erlebnis aufwerten.

Wenn Sie mehr von der App verlangen, werden Sie enttäuscht sein. Das einfache Verschieben von Text, Formatieren und Einrücken ist nicht einfach und unkompliziert. Alle fortgeschrittenen Anwendungsfälle werden nicht unterstützt.

Sie können mehrere Arten von Inhalten speichern, darunter Bilder, Weblinks, handschriftliche Notizen, Karten, PDFs und Skizzen.

Ich bevorzuge die Scanfunktion von Apple Notes, mit der ich Dokumente direkt von meinem iPhone aus einscannen kann - es sind keine Scanner von Drittanbietern erforderlich! Die Dokumente werden direkt in Notes als PDF-Dateien gespeichert.

Die besten Funktionen von Apple Notes

Erstellen von Notizen, Bearbeiten von Listen, Organisieren von Notizen in Ordnern und Verwalten von Anhängen

Prioritätsnotizen oben anheften für schnellen Zugriff

Hinzufügen von Tags zum einfachen Sortieren und Auffinden von Notizen

Einschränkungen von Apple Notes

Beschränkt auf Benutzer innerhalb des Apple-Ökosystems

Preise für Apple Notes

Kostenlos: Kostenlos auf allen Apple-Geräten verfügbar

Apple Notes Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht verfügbar

: Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

6. Google Keep - am besten für einfache Notizen und Erinnerungen

über Google Keep Mit Google Keep können Nutzer mühelos eine Vielzahl von Inhalten erfassen, darunter Notizen, Listen, Fotos und Audiodateien, und diese auf einer digitalen Pinnwand organisieren.

Der Austausch von Notizen mit Familie und Freunden ist ganz einfach. Sie können z. B. eine Einkaufsliste freigeben und die Aktualisierungen in Echtzeit sehen, wenn die Punkte abgehakt werden - es ist keine Hin- und Her-Kommunikation erforderlich.

Ich persönlich mag die Sprachnotizfunktion von Google Keep. Wenn ich es eilig habe und etwas Wichtiges notieren muss, kann ich stattdessen einfach eine Sprachnotiz aufnehmen und sie später in Text umwandeln - schnell und effizient!

Wie bei Apple Notizen ist alles, was komplexer oder fortgeschrittener ist, ein Kampf für das Tool. Man könnte meinen, Google würde sich mehr Mühe geben, Keep mit Google Aufgaben und Kalender zu kombinieren, aber das ist nicht geschehen. Es handelt sich nach wie vor um getrennte Anwendungen, was frustrierend sein kann, wenn man eine all-in-One-Software oder Erfahrung.

Die besten Funktionen von Google Keep

Lassen Sie sich mit zeit- und ortsabhängigen Erinnerungen an Ihre Aufgaben zur richtigen Zeit und am richtigen Ort erinnern

Organisieren Sie Notizen mit Etiketten und Farben

Integrieren Sie Ihre Notizen nahtlos in Google Text & Tabellen, Kalender und andere Anwendungen innerhalb des Google-Ökosystems

Heften Sie Notizen an den Startbildschirm Ihres Geräts und behalten Sie den Überblick über vorrangige Aufgaben

Einschränkungen von Google Keep

Eher für schnelle Notizen geeignet als für detaillierte, langwierige Notizen

Die Funktionen sind zu einfach für eine komplexe Organisation von Notizen

Preise für Google Keep

Kostenlos: Völlig kostenlos mit einem Google-Konto zu verwenden

Google Keep Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht verfügbar

: Nicht verfügbar Capterra: Nicht verfügbar

7. Obsidian-am besten für fortgeschrittene Notizen mit verknüpften Notizen

über Obsidian Obsidian ist eine App für Notizen, die für Leute wie mich nützlich ist, die Hunderte oder Tausende von Notizen auf ihren Geräten haben.

Was ich an diesem Tool am meisten liebe, ist die Verknüpfung untereinander und die bidirektionale Verknüpfung - man kann Verbindungen zwischen Notizen, Ideen, Personen, Orten und mehr herstellen.

Ich habe zum Beispiel mehrere Notizen zu verschiedenen Marketingkampagnen gespeichert, die alle dasselbe Produkt betreffen. Die Verknüpfung half mir, alles zusammenzuhalten und schnell auf relevante Notizen zuzugreifen. Ein interaktives Diagramm identifiziert auch verborgene Muster in den Notizen und visualisiert ihre Beziehung zueinander.

In diesem Sinne bin ich ein großer Fan von Obsidian und Notion. Aber wenn ich bewerten muss Notion gegen Obsidian bei einem direkten Vergleich würde ich mich jederzeit für Notion entscheiden, da die Funktionen für die gemeinsame Nutzung von Notizen und die Zusammenarbeit viel besser funktionieren. Obsidian ist großartig, wenn Sie viel Zeit mit dem Tool selbst verbringen wollen. Wenn Sie auf der Suche nach Funktionen für die Zusammenarbeit oder Integration sind, mit denen Sie Informationen oder Aufgaben zur Unterstützung Ihres Produktivitäts-Workflows weitergeben können - dafür ist es nicht geeignet.

Die besten Funktionen von Obsidian

Brainstorming, Recherche und Ideenfindung auf Canvas - Ihrem persönlichen Bereich

Nachverfolgung des Versionsverlaufs von Notizen für bis zu einem Jahr

Gestalten Sie Ihr persönliches Erlebnis mit Plugins und Themen

Steuern Sie, welche Dateien Sie mit welchen Geräten synchronisieren möchten

Einschränkungen von Obsidian

Die Zusammenarbeit mit anderen an Notizen ist ein komplexer Prozess

Hauptsächlich eine Desktop-Anwendung; die mobile Version ist nicht so robust oder benutzerfreundlich

Preise für Obsidian

Persönlich : Kostenlos

: Kostenlos Gewerblich : $50/Benutzer pro Jahr (monatlicher Plan nicht verfügbar)

: $50/Benutzer pro Jahr (monatlicher Plan nicht verfügbar) Zusatzleistungen: $5/Benutzer pro Monat für Sync und $10/Site pro Monat für Publish (monatlich abgerechnet)

Obsidian Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.9/5 (20+ Bewertungen)

Meist Obsidian-Benutzer schwören auf die einfache Formatierung ihrer Notizen in der App mit Markdown.

Obsidians Unterstützung für Markdown ist ebenfalls großartig. Es macht es einfach, meine Notizen zu formatieren und Bilder, Tabellen und andere Medien einzubinden Einige von ihnen stören sich jedoch daran, dass viele grundlegende und interessante Funktionen wie Cloud-Synchronisierung und ein Mehrgeräte-Abo hinter Bezahlschranken liegen.

Nachteile: "Man muss für das Multi-Device-Link-Abonnement bezahlen, ich finde, es sollte eine einmalige Zahlung sein."

über Joplin Joplin ist eine Open-Source-Anwendung für Notizen, die Ihnen hilft, Ihre Gedanken in Worte zu fassen und sicher auf sie unter Windows, MacOS, Windows, Linux und iOS zuzugreifen. Das Tool unterstützt Multimedia-Notizen, einschließlich Bilder, Videos, PDFs und Audiodateien.

Die Funktionen zur gemeinsamen Nutzung und Zusammenarbeit sind nahtlos. So konnte ich meine Notizen mit Freunden, Familienmitgliedern und Kollegen teilen und mit ihnen zusammen an den Notizen arbeiten, ohne dass es zu Problemen kam.

Es gab auch die Möglichkeit, eine Notiz (im Internet) zu speichern und den Link mit anderen zu teilen - ein einfacher Weg, um Aufgabenlisten, Firmen-Wikis oder Besprechungsnotizen mit einer großen Gruppe von Personen zu teilen.

Joplin bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten durch Plugins, benutzerdefinierte Themen und Texteditoren (z. B. Rich Text und Markdown), so dass Sie das Tool ganz nach Ihren Wünschen gestalten können.

Obwohl es sich um eine Open-Source-Anwendung handelt, wird der Datenschutz durch die End-to-End-Verschlüsselung (E2EE) gewahrt. Ihre Notizen sind nur für Sie selbst zugänglich, es sei denn, Sie geben sie frei.

Joplin beste Eigenschaften

Formatieren Sie Ihre Notizen mit Rich Text oder Markdown

Speichern Sie Webseiten oder machen Sie Screenshots direkt mit der Web Clipper-Erweiterung (verfügbar für Chrome und Firefox)

Arbeiten Sie offline und machen Sie sich unterwegs Notizen

Joplin Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche ist nicht so benutzerfreundlich wie einige kommerzielle Optionen, was die Attraktivität für weniger technisch versierte Benutzer einschränkt

Die Synchronisierung erfordert etwas mehr Einrichtungsaufwand als bei anderen gängigen Notiz-Apps

Joplin Preise

Basic : 2,99 €/Monat

: 2,99 €/Monat Pro : 5,99 €/Monat

: 5,99 €/Monat Teams: 7,99 €/Monat pro Benutzer (mindestens 2 Benutzer erforderlich)

Joplin Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. Simplenote-am besten für ablenkungsfreie Notizen, die sich auf einfachen Text konzentrieren

über Simplenote Simplenote ist eine unkomplizierte App zum Erstellen von Notizen, die über mehrere Geräte und Plattformen hinweg synchronisiert wird, darunter Android, iOS, Mac, Windows, Linux und Webbrowser. Die Notizen werden automatisch und in Echtzeit auf allen Geräten aktualisiert - Sie müssen nicht nach einer Schaltfläche "Synchronisieren" suchen!

Am nützlichsten fand ich die Funktion für den Versionsverlauf. Manchmal erstelle ich eine ausführliche Notiz zu einem Thema, und sobald die Arbeit erledigt ist, bearbeite ich die Notiz mit neuem Inhalt. Wenn ich diese Notiz später wieder aufrufen möchte, ist das nicht mehr möglich.

Simplenote ist in solchen Fällen ein Retter - es sichert die Notizen bei jeder Änderung, so dass ich nachschlagen kann, was ich vor Tagen, Wochen oder sogar Monaten aufgeschrieben hatte.

Die Oberfläche ähnelt der von Apple Notes, aber es gibt keine Möglichkeit, Bilder oder Skizzen hinzuzufügen.

Die besten Funktionen von Simplenote

Organisieren Sie Notizen mit Hilfe von Tags und finden Sie sie schnell mit der Sofortsuchfunktion vonandroid app für notizen* Arbeiten Sie mit Freunden und Teammitgliedern zusammen, indem Sie Listen freigeben, Anweisungen posten oder Notizen online veröffentlichen

Schreiben, Vorschauen und Veröffentlichen von Notizen im Markdown-Format

Einschränkungen von Simplenote

Keine Option zum Einfügen von Tabellen

Kein ästhetisches Erscheinungsbild

Simplenote Preise

Frei für alle Benutzer

Simplenote Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (30+ Bewertungen)

: 4.2/5 (30+ Bewertungen) Kapitelra: Nicht genug Bewertungen

Simplenote scheint eine beliebte Wahl für Notizen in Klassenzimmern und Meetings zu sein einfache, unkomplizierte Benutzeroberfläche .

Es hat mir in Besprechungen sehr geholfen, das MOM zu notieren

Der Nachteil ist natürlich das Fehlen von Schnickschnack wie Vorlagen, wie von dieser Benutzer .

10. Bear-best schöne, minimalistische UI (für Apple-Nutzer)

über Bär Bear ist eine auf Markdown basierende App für Notizen, mit der Sie verschiedene Arten von Inhalten (einschließlich Text, Fotos, Tabellen und Aufgabenlisten) in einer einzigen Notiz formatieren und organisieren können.

Ich mochte seine Ästhetik, vor allem die minimale Benutzeroberfläche-es gab mir das Gefühl, weniger ängstlich, wenn ich mit der App zu spielen, auch wenn ich eine riesige Aufgabenliste hatte abhaken!

Bear ist für Mac, iPhone und iPad erhältlich. Es ist eine großartige Wahl, wenn Sie eher dem Apple-Ökosystem zugeneigt sind und nach etwas optisch Angenehmerem als Apple Notes suchen.

Wenn Sie sich für die kostenpflichtige Version, Bear PRO, entscheiden, erhalten Sie erweiterte Funktionen, wie OCR-Suchfunktionen und den Export von Notizen in verschiedene Formate (PDF, HTML, DOCX und JPG). Es ist das Geld wert, wenn Sie in der Gestaltung sind.

Bear beste Eigenschaften

Formatieren Sie Ihre Notizen mit einem einfachen Markdown

Organisieren Sie Notizen mit flexiblen Tagging-Systemen

Verwenden Sie die Folding-Funktion, um sich jeweils auf einen Abschnitt zu konzentrieren und den Rest auszublenden

Passen Sie die App mit schönen Themen an

Einschränkungen von Bear

Die App ist nur für iOS und macOS verfügbar, was ihre Nutzung auf das Apple-Ökosystem beschränkt.

Einige grundlegende Funktionen, wie iCloud-Synchronisierung und Exportoptionen, erfordern ein Abonnement

Wenn Sie Windows oder ein anderes Betriebssystem verwenden, können Sie Folgendes ausprobieren Alternativen zur Bear-App .

Bär Preise

Basic : Kostenlos

: Kostenlos Pro: $2.99/Monat

Bear Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (40+ Bewertungen)

: 4.6/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (Nicht genug Bewertungen)

Was ist die beste App für Notizen von allen?

Die von uns getesteten und in die engere Wahl gezogenen Apps haben ein paar Dinge gemeinsam: Sie sind alle einfach zu bedienen, plattformübergreifend verfügbar und sorgen für mehr Ordnung und Produktivität.

Sie eignen sich zwar hervorragend, um Notizen zu machen und später darauf zuzugreifen, aber nur wenige Tools gehen über die grundlegenden Funktionen hinaus.

Ich bevorzuge Tools, die mir helfen, private und berufliche Aufgaben unter einen Hut zu bringen. Daher bevorzuge ich Apps mit erweiterten Funktionen wie Teamzusammenarbeit, Aufgabenmanagement, Projektmanagement und robusten Integrationen.

Wenn ich mehrere Notiz-Apps auf meinem Gerät habe, erfüllt das nicht den Zweck - es bringt nur Unordnung in meinen digitalen Raum und überfordert mich. Daher verwende ich am liebsten eine leistungsstarke App, die viele Funktionen bietet und sich in mein technisches System integrieren lässt.

Es gibt nur eine Software, die alle Kriterien erfüllt - ClickUp!

Es vereinfacht die Erstellung von Notizen mit Docs, Notepad und gebrauchsfertigen Vorlagen. Die KI-Funktionen beschleunigen das Schreiben, stellen alte Notizen wieder her und transkribieren Sprachnotizen. Und mit den Projektmanagement-Tools behalten wir den Überblick über unsere Aufgabenlisten und können mit funktionsübergreifenden Teams zusammenarbeiten. Probieren Sie ClickUp noch heute!