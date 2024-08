8 Evernote-Integrationen für bessere Notizen im Jahr 2024

Vergessen Sie das handschriftliche Notieren. Der Markt für apps für die Erstellung von Notizen hat sich in den letzten Jahren explosionsartig entwickelt, und Evernote ist führend in diesem Bereich. Mit einer App wie Evernote haben Sie mehr als nur die Möglichkeit, ein leeres Dokument einzugeben. Sie können mehrere Notizen und Informationen mit geräteübergreifender Synchronisierung, Suchfunktionen, Multimedia-Unterstützung und vielem mehr organisieren. Das ist wie Notizen machen - nur mit Superkräften.

Es gibt jedoch noch einen weiteren klaren Vorteil: Verbinden Sie Evernote mit der umfangreichen Liste von Integrationen und schalten Sie noch mehr Wert frei. Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre bevorzugten Produktivitätstools (Tipp: ClickUp) mit der marktführenden App für Notizen verbinden. Bei der Überlegung Evernote oder seine Alternativen integrationen müssen Teil Ihres Entscheidungsprozesses sein.

Hier sind also die besten Evernote-Integrationen, die Sie im neuen Jahr finden können. Vom Projektmanagement bis zur Erstellung von Formularen, die in Ihre Notizen einfließen, erfahren Sie, wie Sie Ihre Produktivität mit diesen Apps und Integrationen optimieren können.

Worauf sollten Sie bei einer Evernote-Integration achten?

Natürlich sind die Optionen in diesem Leitfaden nur einige von vielen Möglichkeiten, die Kernfunktionen von Everynote zu erweitern. Die besten Evernote-Integrationen weisen jedoch einige gemeinsame Merkmale auf, die Sie bei der Suche nach der besten Option für Ihre eigenen Bedürfnisse berücksichtigen sollten:

Einfache Einrichtung: Die Installation der Integration sollte einfach sein, um den Einstieg in die Maximierung Ihrer Produktivität mit Evernote zu erleichtern

Die Installation der Integration sollte einfach sein, um den Einstieg in die Maximierung Ihrer Produktivität mit Evernote zu erleichtern Benutzerfreundlichkeit: Nach der Installation muss die Integration einfach zu bedienen sein. Vermeiden Sie Tools mit einer hohen Lernkurve

Nach der Installation muss die Integration einfach zu bedienen sein. Vermeiden Sie Tools mit einer hohen Lernkurve Zusatznutzen: Fallen Sie nicht auf Integrationen herein, die Funktionen anbieten, die Evernote bereits hat. Zum Beispiel ist es bereits unter denbesten AI-Tools für die Erstellung von Notizensie brauchen also wahrscheinlich keine Integration, die speziell für die Aufnahme von KI-Notizen entwickelt wurde

Fallen Sie nicht auf Integrationen herein, die Funktionen anbieten, die Evernote bereits hat. Zum Beispiel ist es bereits unter denbesten AI-Tools für die Erstellung von Notizensie brauchen also wahrscheinlich keine Integration, die speziell für die Aufnahme von KI-Notizen entwickelt wurde Erschwinglich: Egal, ob es sich um eine kostenlose oder eine preisgünstige Lösung handelt, achten Sie darauf, dass die betreffende Integration Evernote selbst nicht übertrifft oder ihm nahe kommt. Suchen Sie stattdessen nach preisgünstigen Optionen, um den ROI zu maximieren

Egal, ob es sich um eine kostenlose oder eine preisgünstige Lösung handelt, achten Sie darauf, dass die betreffende Integration Evernote selbst nicht übertrifft oder ihm nahe kommt. Suchen Sie stattdessen nach preisgünstigen Optionen, um den ROI zu maximieren Von Evernote genehmigt: Entweder über Zapier oder eine direkte Verbindung sollte jede Integration, die Sie installieren, von Evernote genehmigt sein, um ihre Funktionalität zu verbessern

Die 8 besten Evernote-Integrationen für das Jahr 2024

Als eine der besten Zweithirn-Apps hat Evernote eine Menge zu bieten, wenn es um Integrationen geht. In der Tat sind es diese Integrationen, die es von anderen Apps abheben alternativen wie Obsidian . Schauen wir uns unsere Favoriten unter diesen Integrationen an, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.

Entdecken Sie ClickUp Docs mit Echtzeit-Zusammenarbeit, integrierten Workflows, organisatorischer Effizienz, Datenschutzkontrollen und umfangreichen Formatierungsoptionen

ClickUp Docs ist eines der besten Projektmanagement-Tools auf dem Markt und hat auch bei der Erstellung von Notizen einiges zu bieten. Und wir reden hier nicht nur über ClickUp Docs , das als eigenständiger Ersatz für Evernote dienen kann, wenn Sie Teile wie das ClickUp-Projektnotiz-Vorlage .

Stattdessen sprechen wir speziell über die ClickUp Evernote-Integration .

Verbinden Sie die beiden Tools, und Ihre Notizen werden intuitiver mit Ihrem Projektmanagement verknüpft. Neue Evernote-Notizen werden zu einer ClickUp-Aufgabe. Verwandeln Sie Ihre zufällige Sammlung von Notizen in zusammenhängende, umsetzbare Projekte, komplett mit Aufgabeneigentümern, Fälligkeitsdaten und mehr.

Die universelle Suchfunktion von ClickUp ermöglicht die schnelle Suche nach verknüpften Apps, Dateien und mehr. Mit der Universellen Suche können Benutzer die Erweiterte Suche verwenden, um ihre Lieblings-Apps zu finden, und müssen diese nicht mehr einzeln durchsuchen, um das zu finden, was sie suchen.

ClickUp beste Eigenschaften

Eine umfangreiche Bibliothek vonEvernote-Vorlagen um Ihre Notizen zu vereinfachen und zu vermeiden, dass Sie jedes Mal von vorne anfangen müssen

ClickUp Universelle Suche ermöglicht die schnelle Suche nach verbundenen Apps, Dateien und mehr. Mit dieser Funktion können Sie Ihre Lieblingsanwendungen, -dateien und -notizen innerhalb und außerhalb von ClickUp jederzeit wiederfinden und müssen nicht mehr jede davon einzeln suchen

Eine komplette Projektmanagement-Suite, die Ihnen hilft, natürliche nächste Schritte für jede Notiz, die Sie machen, zu erstellen und diese Notizen in vollständige Projekte zu verwandeln

Automatisierte Arbeitsabläufe für Ihre Notizen und Aufgaben zur Optimierung Ihrer Projektproduktivität

ClickUp Einschränkungen

Einige Benutzer berichten, dass das Hinzufügen neuer Karten und Tickets zu Projekten verzögert werden kann

Die plattforminterne Suchfunktion ist nicht immer intuitiv, und die Filter können schnell komplex werden

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Nutzer

$7/Monat pro Nutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Mitglied und Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,200+ Bewertungen)

4.7/5 (9,200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,900+ Bewertungen)

2. Nozbe

Über Nozbe Wie ClickUp ist auch Nozbe im Kern eine Aufgabenverwaltungs-App. Im Gegensatz zu ClickUp bietet es nicht viele fortschrittliche Funktionen - aber das ist, zumindest bis zu einem gewissen Grad, beabsichtigt.

Nozbe ist nicht für komplexe Projekte mit vielen Teammitgliedern gedacht. Stattdessen ist es ein einfaches Organisationstool für die Erstellung und Priorisierung von Aufgaben und dann für deren Erledigung, ob einzeln oder im Team. Mit der Evernote-Integration wird diese grundlegende, aber leistungsstarke Funktionalität noch relevanter.

Nozbe beste Eigenschaften

Hinzufügen von Evernote-Notizen als Kommentare zu einzelnen Aufgaben in Nozbe mit einem einzigen Klick

Erstellen von Evernote-Erinnerungen, die automatisch in Nozbe-Aufgaben mit dem Tag "Erinnerung" umgewandelt werden

Eine inhärente Benutzerfreundlichkeit, die aus dem bewussten Mangel an Komplexität resultiert und den Einstieg leicht macht

Integrationen wie Evernote ermöglichen eine gezielte und strategische Erweiterung der Funktionalität nach Bedarf

Einschränkungen von Nozbe

Wenig (wenn überhaupt) Automatisierung, was die Verwaltung bei komplexer werdenden Projekten erschwert

Einige Nutzer haben festgestellt, dass Integrationen zwar einfach zu installieren sind, aber vergleichsweise frustrierend zu deaktivieren und zu de-synchronisieren sind

Die Synchronisierung zwischen den Plattformen ist nicht immer reibungslos und kann manchmal verzögert werden

Nozbe-Preise

Kostenlos: $0 für bis zu 3 Benutzer

$0 für bis zu 3 Benutzer Premium: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

Nozbe Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

4.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (20+ Bewertungen)

3. 123FormBuilder

Über 123FormBuilder Der Name ist Programm bei dieser Evernote-Integration. 123FormBuilder hilft Ihnen, einfache Formulare zu erstellen, um Daten von jedem zu erfassen, einschließlich interner Stakeholder, externer Kunden und mehr. Und mit der Evernote-Integration und der Workflow-Automatisierung wird die Datenerfassung zu einem einfachen und kollaborativen Prozess.

123FormBuilder beste Eigenschaften

Senden Sie Formulareinträge direkt aus Ihren Formularen in Evernote-Notizen und -Erinnerungen

mehr als 2.000 Formularvorlagen für die einfache Erstellung neuer Datenerfassungsformulare, von Bestellformularen bis hin zu Veranstaltungsanmeldungen

Individuelle Anpassung ermöglicht es Ihnen, jedem Formular Ihr eigenes Firmenlogo und Ihre Marke hinzuzufügen

Eine breite Palette von Preisstufen für alle Arten und Größen von Organisationen

123FormBuilder Einschränkungen

Die Verbindung von Formularen mit Zahlungsoptionen kann schwierig sein, was die Anwendungsfälle für Kundengruppen einschränkt

Formularübermittlung und Fehler-E-Mails können manchmal in Spam-Ordnern landen

In einigen Fällen kann sich die Formatierung von Formularen beim Import in Evernote ändern

123FormBuilder Preise

Basic: Kostenlos

Kostenlos Gold: $32/Monat

$32/Monat Platin: $39/Monat

$39/Monat Diamant: $79/Monat

$79/Monat Enterprise: $225/Monat

123FormBuilder Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (160+ Bewertungen)

4.5/5 (160+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (160+ Bewertungen)

4. Avaza

Über Avaza Avaza ist zunächst ein Projektmanagement-Tool, aber das ist nur der Anfang. Avaza bietet erweiterte Funktionen wie Zeiterfassung, Zeitplanmanagement, Team-Chat und Rechnungsstellung. Das Ziel ist es, eine umfassende Produktivitätssuite für Unternehmen aller Größen und Branchen zu werden.

Avaza beste Eigenschaften

Zwei-Wege-Integration mit Evernote, so dass Benutzer sowohl automatisch neue Aufgaben erstellen können, wenn eine neue Notiz erstellt wird, als auch eine neue Notiz für jede neu erstellte Aufgabe

Fortschrittliches Online- und wiederkehrendes Angebots- und Rechnungsstellungssystem, das die Kundenkommunikation innerhalb der Plattform rationalisiert

Team-Chat-Optionen ermöglichen selbst großen Teams eine einfachere Zusammenarbeit

Beeindruckend einfache Benutzeroberfläche in Anbetracht der Komplexität der angebotenen Funktionen

Avaza Einschränkungen

Keine Offline-Fähigkeiten - diese Software funktioniert online für Benutzer, die mit dem Internet verbunden sind

Das Entfernen von Mitarbeitern, die nicht mehr im Team sind, ist unnötig schwierig

Die Evernote-Integration kann manchmal die Notizen nicht aktualisieren, wenn die angehängte Aufgabe aktualisiert wird

Preise für Avaza

Kostenlos

Startup: $11.95/Monat pro Benutzer

$11.95/Monat pro Benutzer Basic: $23.95/Monat pro Benutzer

$23.95/Monat pro Benutzer Business: $47.95/Monat pro Benutzer

Avaza Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (290+ Bewertungen)

4.5/5 (290+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

5. TaskClone

Über TaskClone TaskClone verfügt nicht über eine Evernote-Integration. Stattdessen ist es die Integration. Mit diesem Tool können Sie ganz einfach Aufgaben aus Ihrer Notiz-App in Ihren Kalender oder Ihre Aufgabenverwaltungs-App kopieren und weiterverfolgen. Fügen Sie einfach einen "Auslöser"-Tag zu Ihrer Notiz hinzu, und das Tool erledigt die Arbeit für Sie.

TaskClone beste Eigenschaften

Dynamische Synchronisierung, die nicht aufhört, wenn die Aufgabe erstellt wird, sondern Ihr Projektmanagement-System und Evernote im Laufe der Zeit aufeinander abstimmt

Legen Sie das Ziel fest, an das Ihre Aufgaben gesendet werden sollen, um Ihre Aufgabenliste im Backend besser zu organisieren

Bietet die Möglichkeit, offline zu arbeiten und wieder zu synchronisieren, sobald das Gerät wieder online geht

Funktioniert auch mit OneNote, Google Docs und TaskCam

TaskClone Einschränkungen

Die Einrichtung dauert eine Weile und ist nicht unbedingt intuitiv

Die Benutzeroberfläche könnte einfacher sein für eine Anwendung mit solch konzentrierter Funktionalität

Die Preisgestaltung kann ein Hindernis sein, wenn einige Projektmanagement-Tools auf dieser Liste, wie z.B. ClickUp, Inhalte automatisch und ohne Vermittler synchronisieren

TaskClone Preise

Starter: $1.99/Monat

$1.99/Monat Professionell: $2.99/Monat

$2.99/Monat Exec: $3.99/Monat

$3.99/Monat Geschäftskunden: $4.99/Monat

TaskClone Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.5/5 (4 Bewertungen)

3.5/5 (4 Bewertungen) Capterra: bisher keine Bewertungen

6. Docebo

Über Docebo Docebo ist eine virtuelle Lernplattform, die darauf abzielt, "die Art und Weise neu zu gestalten, wie Unternehmen Technologie nutzen, um Lernerfahrungen zu erstellen, zu liefern und die geschäftlichen Auswirkungen dieser Erfahrungen zu verstehen" Mit anderen Worten: Dieses Tool dient nicht nur der Schulung von Mitarbeitern, sondern auch der Nachverfolgung dieser Schulungen und der Gewinnung tieferer Einblicke in größere Trends, Benchmarks und erworbenes Wissen.

Die besten Eigenschaften von Docebo

Eine intuitive Evernote-Integration, die das LMS mit den automatisierten Workflows der Notiz-App verbindet und so einen direkten Informationstransfer ermöglicht

Einfache Erstellung neuer Notizen in Evernote auf der Grundlage von Aktionen, die im LMS durchgeführt wurden, z. B. neue Registrierungen auf der Plattform

Für eine komplexe Plattform, die für den Einsatz in Unternehmen konzipiert wurde, ist Docebo überraschend einfach zu implementieren und zu integrieren

Die Preisgestaltung ist nur kundenspezifisch, aber die Benutzer berichten von einem angemessenen Preis im Vergleich zu anderen Lernsystemen für Unternehmen

Einschränkungen von Docebo

Die Verwaltungsoptionen sind begrenzt und verlassen sich weitgehend auf vorgefertigte Lernmodule und Workflows

Einige vielversprechende Funktionen, wie z. B. das Skills Mapping, werden durch fehlende Anpassungsoptionen für verschiedene Branchen eingeschränkt

Docebo Preise

Nur kundenspezifische Angebote

Docebo Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (500+ Bewertungen)

4.4/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (160+ Bewertungen)

7. Einsichtsvoll

Über Einsichtsvoll Insightly ist eine komplette Kundenmanagement-Software, die verschiedene Systeme bietet, darunter ein Marketing-Automatisierungstool, CRM, Kundenservice und App Connect. Dieses Maß an Integration ist speziell darauf ausgerichtet, den Umsatz durch bessere Kundengewinnung und Beziehungsaufbau zu steigern, was durch die Evernote-Integration noch verstärkt werden kann.

Beste Eigenschaften von Insightly

Einfaches Kopieren von Evernote-Notizen in Insightly-Aufgaben, Kundenprofile und mehr

Dynamische Verknüpfung neuer Opportunities und Projekte mit Evernote-Aufgaben für erweiterte Notizen

Einfacher Prozess zum Trennen einer Evernote-Notiz von der Insightly-Chance oder dem Insightly-Profil, falls erforderlich

Integration über die gesamte Customer Journey hinweg schafft kohärentere Kommunikationsstrukturen und -erlebnisse

Einschränkungen von Insightly

Die Evernote-Integration ist nur auf Evernote Business-Kunden beschränkt

Die integrierte Suite kann für kleinere Unternehmen leicht zu kostspielig werden

App Connect verspricht zahllose Integrationen, kann aber für neue oder technisch nicht versierte Benutzer schwierig einzurichten sein

Preise für Insightly

All-in-One Plus: $349/Monat

$349/Monat All-in-One Professional: 899 $/Monat

899 $/Monat All-in-One Enterprise: $2.599/Monat

Insightly Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (800+ Bewertungen)

4.2/5 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (600+ Bewertungen)

8. Readdle Spark

Über Readdle Viele Tools versprechen, E-Mail effizienter zu machen. Spark von Readdle könnte sich als ein E-Mail-Tool durchsetzen, das explizit auf Produktivität ausgelegt ist.

Filtern und organisieren Sie Ihre E-Mails ganz einfach, legen Sie Nachrichten für später beiseite oder markieren Sie sie als erledigt. So können Sie sich bei Bedarf auf den Lärm konzentrieren und bei Bedarf in Ihre Nachrichten eintauchen.

Readdle Spark beste Eigenschaften

Unkomplizierte Evernote-Integration, die eingehende E-Mails in Aufgaben umwandeln kann

Erweitern Sie die Funktionalität von Spark, indem Sie für jede empfangene E-Mail auf Evernote tiefer in die Materie einsteigen

Der KI-fähige Editor hilft Ihnen, innerhalb von Sekunden großartige E-Mails zu erstellen

Die Gatekeeper-Funktion prüft und blockiert automatisch Nachrichten von unbekannten oder unerwünschten Absendern

Readdle Spark Einschränkungen

Für die meisten Benutzer, die an Standard-E-Mail-Clients gewöhnt sind, kontraintuitiv

Die Evernote-Integration ist nur für iOS- und Mac OS-Geräte verfügbar; es gibt keine Windows- oder Android-Funktionen

Verbundene Dienste werden nicht zwischen Geräten synchronisiert und müssen jedes Mal manuell hinzugefügt werden

Preise für Readdle Spark

Kostenloser Zugang

Premium Einzelperson: $4.99/Monat

$4.99/Monat Premium Teams: $6.99/Monat pro Benutzer

Readdle Spark Bewertungen und Rezensionen

G2: Bislang keine Bewertungen

Bislang keine Bewertungen Capterra: 5/5 (1 Bewertung)

Verbessern Sie Ihre Evernote-Nutzung mit ClickUp

Wenn Sie Evernote benutzen, haben Sie sich bereits verpflichtet, Ihre Produktivität zu verbessern. Warum also nicht dieses Engagement mit einer der besten Evernote-Integrationen auf die nächste Stufe heben?

Fangen Sie mit ClickUp an: Die Integration der beliebten Notiz-App in eine umfassende Produktivitätssuite bringt viele Vorteile mit sich, von zahlreichen vorlagen für Besprechungsnotizen zur besseren Nachverfolgung und Integration in Ihre Projekte für alle Ihre Notizen.

Und das Beste ist, dass ClickUp für den Anfang kostenlos ist. Erstellen Sie noch heute Ihr kostenloses ClickUp-Konto.