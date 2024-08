Obsidian vs. Notion: Welches Notizen-Tool ist das beste?

Ganz gleich, ob Sie eine Liste mit Lebensmitteln, Notizen zum Unterricht oder Protokolle von Meetings notieren möchten, eine Software für digitale Notizen ist immer nützlich.

Glücklicherweise gibt es eine ganze Reihe von apps zum Aufnehmen von Notizen auf dem Markt, so dass Sie garantiert diejenige finden, die Ihre kühnsten Erwartungen erfüllt - oder sogar übertrifft.

Nicht jede Notiz-Software bietet die gleiche Tiefe oder Vielfalt an Tools, um Ihre Erfahrung zu verbessern, und ehrlich gesagt, brauchen Sie vielleicht nicht einmal alle Features auf ihrer Liste!

Trotz der vielen Optionen für die Erstellung von Notizen dominieren einige wenige mächtige Konkurrenten den Markt, und wir werden zwei von ihnen überprüfen, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, ob sie Ihre Investition wert sind.

Schnallen Sie sich an für den ultimativen Vergleich zwischen Obsidian und Notion. Alles, was die beiden Programme in Bezug auf Features, Preise, Support und mehr zu bieten haben.

und als Bonus gibt es einen Joker, der Sie umhauen könnte 😉

Was ist Notion?

Notizen machen in NotionNotion ist ein All-in-One Workspace für Ihre wikis, Notizen und Datenbanken . Als dokumentenbasierte Software, Notion wird in erster Linie für die Erstellung von Notizen verwendet verwendet, kann aber auch für das grundlegende Aufgaben- und Projektmanagement hilfreich sein.

Insgesamt ist es ziemlich praktisch.

Notion bietet alles, was Sie für Ihre Notizen im Unterricht brauchen, business meeting minutes , kollaborative Bearbeitung und Unternehmens-Wikis, alles auf einer einfachen Oberfläche mit vielen Vorlagen und einer engagierten Gemeinschaft, die bereit ist zu helfen.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Features von Notion für die Erstellung von Notizen.

Tägliche Notizen

Sie können in Notion ein Tagebuch oder ein tägliches Protokoll Ihrer Aufgaben mit der Vorlage für das Tagesjournal erstellen. Sie können Bilder, Links und Videos anhängen oder Emojis hinzufügen, um Ihre Stimmung auszudrücken und den ganzen Tag über kreativ zu sein.

Aufgabenmanagement

Notion kann auch als aufgabenverwaltung app zusätzlich zu einer App zum Aufnehmen von Notizen. Fügen Sie Kontrollkästchen hinzu, erstellen Sie ein Projekt Board und verfolgen Sie den Fortschritt mit Status-Erinnerungen wie Zu erledigen, Erledigt und Erledigt.

Aufgabenverwaltung in Notion

Integrationen

Notion verfügt über eine umfangreiche Bibliothek von Integrationen zur Erweiterung seiner Funktionen.

Die App lässt sich mit den meisten gängigen Programmen wie Slack, Google Drive, Gmail, Asana und mehr integrieren. Wenn Sie einen praktischen Ansatz für Ihre Integrationen bevorzugen, können Sie mit Notion Ihre eigenen Integrationen über die öffentliche API erstellen.

Notion Websites

Eine Notion-Website ist im Wesentlichen ein öffentlich zugänglicher Ordner für Notizen, aber einige Unternehmen nutzen sie anstelle einer Unternehmenswebsite. Auch wenn es dabei Limitierungen gibt, z. B. in Bezug auf Speicher und Geschwindigkeit, können Notion-Websites eine gute Alternative für eine persönliche Website oder einen Lebenslauf sein.

Notion KI Notion KI nutzt natürliche Sprachverarbeitung und maschinelles Lernen, um ein Array innovativer Features anzubieten, die auf die Verbesserung der Qualität von Inhalten zugeschnitten sind. Mit Notion KI steht den Benutzern ein Assistent zur Verfügung, der die Satzstruktur verbessert, Ideen sammelt, Notizen paraphrasiert und vieles mehr.

Notion Pro

Einfach zu bedienen, wenn man sich mit den Features und der Benutzeroberfläche vertraut gemacht hat

API-Integration mit gängigen Tools

Notion Nachteile

Es kann aufgrund von Latenzproblemen ein wenig schleppen

Es ist etwas schwieriger zu konfigurieren als Obsidian

Die Notizen, die Sie in Notion machen, gehören Ihnen nicht vollständig, da alles auf den Servern gespeichert wird

Was ist Obsidian?

Notizen machen in ObsidianObsidian ist eine App zum Aufnehmen von Notizen die Dateien lokal auf Ihrem Gerät und nicht in der Cloud speichert.

Mit Obsidian verwenden Sie die Sprache Markdown, um Ihre Notizen zu erstellen. Im Gegensatz zu Notion, das eine Datenbankstruktur hat, hat Obsidian eine Wissensgraphenstruktur, bei der alle Ihre Notizen durch bidirektionale Verknüpfungen miteinander verbunden sind.

Bonus:_ AI-Notizen-Tools !

Knowledge Graph

Wissensgraphen in Obsidian

In Obsidian werden Ihre Notizen strukturiert und durch Rückverlinkungen miteinander verbunden, so dass ein tief verwobenes, hochgradig visuelles Netz von Ideen entsteht, das als Wissensdiagramm bezeichnet wird.

Diese Struktur ist besonders praktisch, wenn Ihr Hauptanliegen darin besteht, Notizen zu machen, die mit einer zentralen Idee verbunden sind, sozusagen ein zweites Gehirn.

Plugins

Sie können Plugins für benutzerdefinierte CSS, Seitenvorschauen und Audiorekorder erhalten, kanban Board ansicht, und mehr. Obsidian verlässt sich mehr auf Plugins als auf API-Integrationen, um Funktionen zu erweitern.

Obsidian veröffentlichen

Ein Beispiel dafür, wie eine öffentlich zugängliche Obsidian Publish Seite aussieht

Ähnlich wie bei Notion-Websites können Sie mit Obsidian Publish Ihre Notizen für die Öffentlichkeit zur Ansicht veröffentlichen. Sie können sogar Ihre eigene benutzerdefinierte Domain verwenden und mehrere Obsidian-Tresore als Websites veröffentlichen.

hinweis_: Obsidian Publish ist ein kostenpflichtiges Feature, für das Sie 20 Dollar pro Monat und Website bezahlen müssen.

Obsidian-Profis

Viele Plugin-Optionen zur Erweiterung der Funktionen

Leicht zu benutzerdefinieren und zu konfigurieren nach Ihrem Geschmack und Ihren Bedürfnissen

Großartige Verknüpfung Ihrer Gedanken, Ideen und Notizen zur einfachen Durchsicht

Obsidian Nachteile

Der Mangel an nativer Zusammenarbeit ist für die meisten Business Teams ein Nachteil

Die Preisgestaltung kann ziemlich verwirrend sein

Sie müssen für einfache und erwartete Features, wie z.B. die Synchronisierung zwischen Geräten, extra bezahlen

Was sind die Unterschiede zwischen Obsidian und Notion?

Der Hauptunterschied zwischen Notion und Obsidian besteht darin, dass Notion online verfügbar ist, während Obsidian nur offline verfügbar ist, und dass Sie für die Synchronisierung von Notizen zwischen Geräten in Obsidian extra bezahlen müssen.

Im Folgenden finden Sie einen kurzen, ausführlichen Überblick über andere Schlüssel-Unterschiede zwischen Obsidian und Notion:

Überprüfung der Unterschiede zwischen Notion und Obsidian

Kommen wir nun zum Kern des Ganzen. 😎

1. UI und Organisation der Notizen

Es gibt keinen Zweifel daran. Einfachheit und die Möglichkeit, sie zu benutzerdefinieren, sind zwei der wichtigsten Aspekte jeder App für Notizen. Hier ist, was Sie von Notion und Obsidian erwarten können.

Notion

In Notion erstellen Sie zunächst einen Workspace und fügen dann Seiten zu diesem Space hinzu. Sie können Ihre Dokumente mit Unterseiten visuell strukturieren und sogar Seitenabschnitte mit anderen Seiten durch Backlinking verknüpfen. Greifen Sie über Ihre Seitenleiste schnell auf Seiten zu, indem Sie sie zu Ihren Favoriten hinzufügen.

Notion unterstützt sowohl Abschlag als auch Drag-and-Drop-Bearbeitung für die Erstellung von Notizen. Außerdem stehen Ihnen zahlreiche Eigenschaften wie Emojis, Banner, Überschriften, Kontrollkästchen und vieles mehr zur Verfügung, um Ihre Notizen aufzuwerten.

Hinzufügen von Emojis, Bildern und Abschnitten zu Ihren Notizen in Notion

Obsidian

Anstelle eines Workspace wie Notion verwendet Obsidian den Begriff Vault.

Der Tresor ist ein Ordner, in dem Obsidian Ihre Notizen lokal auf Ihrem Gerät speichert. Je nach Nummer Ihrer Projekte können Sie einen oder mehrere Tresore haben. Nachdem Sie Ihren ersten Tresor angelegt haben, können Sie anfangen, Notizen in Nur-Text zu notieren.

Im Gegensatz zu den meisten Apps für Notizen können Sie in Obsidian mehrere Dateien in so genannten Fenstern öffnen. Sie können die Fenster anpassen oder sie in zwei Kopien desselben Fensters aufteilen. Instanz können Sie ein Fenster so aufteilen, dass es eine Ansicht zur Bearbeitung und eine Leseansicht für die Vorschau zeigt.

Neben Ihren Notizen bietet Obsidian auch die Möglichkeit, alle Ihre Notizen zu einem bestimmten Thema und ähnliche Themen, mit denen Sie verknüpft sind, in einer Ansicht anzuzeigen.

Features zur Formatierung von Notizen in Obsidian

2. Backlinking

Eine App für Notizen, mit der Sie Ideen und Gedanken miteinander verbinden können, ist für die meisten Liebhaber von Notizen ein wahr gewordener Traum. Sehen wir uns an, wie sich Notion und Obsidian in dieser Hinsicht schlagen.

Notion

Mit dem Feature für Rückverknüpfungen in Notion können Sie Ihre Ideen bei der Erstellung von Notizen miteinander verbinden. Jedes Mal, wenn Sie einen Link setzen, erstellt Notion automatisch einen Backlink.

Sie können dann alle Backlinks zu einer bestimmten Seite anzeigen und genau sehen, wo sie verwendet wurden. Dies ist ein hilfreiches Feature bei der Erstellung von Wikis, der Verbindung von Ideen oder der Verwaltung von Aufgaben in Notion.

Obsidian

Backlinking ist eines der grundlegenden Features von Obsidian-Notizen und macht die Erstellung von Wikis viel einfacher.

Anstelle von hierarchischen Ordnern oder Datenbanken können Sie mit Obsidian ein vernetztes Netz von Ideen mit einem Wissensgraphen erstellen - eine ideale Ressource für Studenten, Akademiker, Software-Ingenieure und andere Fachleute, die ständig Dinge aufschreiben müssen.

3. Freigeben von Notizen und Zusammenarbeit im Team

Egal, ob Sie einen Ausflug mit Freunden planen oder an einem Projekt arbeiten, wir alle schätzen eine App, die das Freigeben von Notizen und die Zusammenarbeit ermöglicht. Wer gewinnt beim Vergleich Obsidian vs. Notion in Sachen Zusammenarbeit?

Notion

Notion zeichnet sich durch das Freigeben von Notizen und die Zusammenarbeit aus.

Wenn Sie mit einem Mitglied des Teams zusammenarbeiten bei einer neuen Initiative oder mit einem Freund für eine bevorstehende Urlaubsreise, geben Sie einfach einen Link frei, um Ihren Notion Workspace zu bearbeiten, zu kommentieren oder zu betrachten.

Feature zur Freigabe von Berechtigungen in Notion

Obsidian

Wenn Sie gemeinsam an der Bearbeitung eines Obsidian-Tresors arbeiten möchten, müssen Sie sich schon etwas mehr Mühe geben. Sie können ein Plugin verwenden, aber es wird nicht die gleiche nahtlose Erfahrung wie in Notion bieten. Sie können auch nicht jemandem einen Link schicken, damit er Ihre Ansicht in Obsidian sieht. Wenn Sie einen Tresor freigeben möchten, bleibt Ihnen nur die Möglichkeit, ihn im PDF- oder Text-Format zu exportieren.

Sie können Obsidian jedoch über Obsidian publish mit der ganzen Welt teilen und die öffentliche URL Ihres Tresors nur zur Ansicht freigeben.

4. Automatische Speicherung von Notizen

Selbst mit Internet zu Hause, Hotspots und sicherem WLAN gibt es jeden Tag Stromausfälle - und wir alle kennen das schreckliche Gefühl, wenn man merkt, dass die ganze Arbeit, die man gerade erledigt hat, weg ist. 😳

Das ist einer der Gründe, warum automatische Speicherfunktionen und der Offlinemodus so wichtige Neuerungen sind!

Notion

Glücklicherweise müssen Sie sich mit Notion keine Sorgen um Internetprobleme machen. Die App speichert alle Ihre Notizen automatisch und in Echtzeit, genau wie in Google Docs oder Evernote .

Ihre Notizen werden auf den Servern von Notion gespeichert, bevor sie in der Cloud gesichert werden. Dies ist natürlich nur möglich, wenn Sie online sind.

PSA: Wenn Sie die alte Version Ihrer Notizen wiederherstellen möchten, müssen Sie ein Premium-Abonnent sein.

Obsidian

Wie Notion speichert Obsidian Ihre Notizen automatisch zwei Sekunden nach Beendigung der Eingabe, so dass Sie sicher sein können, dass nichts verloren geht, nachdem Sie viel Zeit in die Erstellung Ihrer perfekten Grafik investiert haben. Ihre Notizen werden auch automatisch gespeichert, wenn Sie ein Fenster schließen oder manuell mit Strg/Cmd-S .

5. Plattformübergreifender Support

Der wahre Wert einer App für Notizen liegt in der Möglichkeit, Ihre Notizen geräteübergreifend zu synchronisieren. Es gibt nichts Besseres, als morgens auf dem Laptop Notizen zu machen und diese in der Mittagspause auf dem Mobiltelefon fortzusetzen. Mal sehen, ob Notion und Obsidian diesen Test bestehen.

Notion

Um Notion nutzen zu können, brauchen Sie zunächst eine Verbindung zum Internet und müssen sich für die App anmelden. Auch wenn Notion Ihre Notizen in der Cloud speichert, sollten Sie regelmäßige Backups machen, damit Sie bei einer Unterbrechung der Server nicht ausgesperrt werden. Mit Notion können Sie Ihre Notizen über Windows, macOS, iOS, Android und die Web App synchronisieren.

Obsidian

Obsidian arbeitet offline, d. h. Ihre Notizen werden lokal auf Ihrem Gerät gespeichert - das ist sowohl gut als auch schlecht.

Es ist gut, weil Sie immer noch Ihre Nur-Text-Dateien haben, nur für den Fall, dass Obsidian eine Ausfallzeit erlebt, aber es ist auch schlecht, weil Sie nicht einfach Ihre Notizen über Geräte synchronisieren können, ohne für ein Upgrade zu bezahlen.

Ein Workaround dafür ist, dass Sie Ihre Notizen auch in der Cloud speichern, wenn Sie Ihren Tresor mit Google Drive, Dropbox oder Onedrive erstellen. Es ist ein zusätzlicher Schritt, aber es lohnt sich immer, Ihre Notizen zu sichern.

6. Preisgestaltung

Sowohl Notion als auch Obsidian bieten kostenlose Pläne für die private Nutzung an. Notion bietet jedoch auch einen Pro-Plan für die private Nutzung an. Obsidian hingegen erhebt eine Premium-Gebühr für die geschäftliche Nutzung und zusätzliche Gebühren für die Funktionen zur Veröffentlichung und Synchronisierung.

Hier finden Sie eine Aufschlüsselung der Preise von Obsidian und Notion.

Notion Preise

Personal (Free Plan) : Unlimited Seiten & Blöcke, geräteübergreifende Synchronisierung, Freigabe für 5 Gäste, API für benutzerdefinierte Integrationen

: Unlimited Seiten & Blöcke, geräteübergreifende Synchronisierung, Freigabe für 5 Gäste, API für benutzerdefinierte Integrationen Personal Pro ($4 pro Monat) : Alles in Personal Free Plus, unbegrenzte Datei-Uploads, unbegrenzte Gäste, Ansicht und Wiederherstellung von Versionen, die 30 Tage zurückliegen

: Alles in Personal Free Plus, unbegrenzte Datei-Uploads, unbegrenzte Gäste, Ansicht und Wiederherstellung von Versionen, die 30 Tage zurückliegen Teams ($8 pro Monat) : Alles in Personal Pro plus, unbegrenzte Teammitglieder, Berechtigungen zum Freigeben, Tools zur Zusammenarbeit, Admin-Tools

: Alles in Personal Pro plus, unbegrenzte Teammitglieder, Berechtigungen zum Freigeben, Tools zur Zusammenarbeit, Admin-Tools Enterprise (benutzerdefinierte Preise) : Alles in Teams plus, SAML SSO, Benutzerbereitstellung (SCIM), Audit logNEW, erweiterte Sicherheit und Kontrollen, unbegrenzter Versionsverlauf, dedizierter Erfolgsmanager (100+ Plätze), benutzerdefinierter Vertrag

: Alles in Teams plus, SAML SSO, Benutzerbereitstellung (SCIM), Audit logNEW, erweiterte Sicherheit und Kontrollen, unbegrenzter Versionsverlauf, dedizierter Erfolgsmanager (100+ Plätze), benutzerdefinierter Vertrag Notion KI: Hinzufügen zu jedem kostenpflichtigen Plan für $8 pro Mitglied/Monat

Preise für Obsidian

Personal (Free Plan) : Keine Anmeldung für ein Konto erforderlich, Support durch die Community, Zugang zu Plugins und API

: Keine Anmeldung für ein Konto erforderlich, Support durch die Community, Zugang zu Plugins und API Catalyst ($25 einmalige Zahlung) : Frühzeitiger Zugang zu neuen Features, spezielle Abzeichen für die Community, Zugang zum exklusiven Entwicklungskanal

: Frühzeitiger Zugang zu neuen Features, spezielle Abzeichen für die Community, Zugang zum exklusiven Entwicklungskanal Kommerziell ($50 pro Benutzer und Jahr) : Kommerzielle Nutzung und vorrangiger Support

: Kommerzielle Nutzung und vorrangiger Support Add-Ons: Synchronisierung ($8 pro Monat), Veröffentlichung ($16 pro Monat und Website)

Notion vs. Obsidian: Haben wir einen Champion?

Es ist nicht einfach, einen eindeutigen Sieger im Fall Notion vs. Obsidian zu küren. Sowohl Obsidian als auch Notion sind hilfreiche Apps zum Notizen machen - aber beide haben Grenzen, die schwer zu ignorieren sind.

Instanz, Obsidian ist rein offline, so dass es schwierig ist, Ihre Notizen zwischen verschiedenen Geräten zu synchronisieren. Um das zu ermöglichen, müssen Sie monatlich 8 $ zusätzlich bezahlen. Andererseits ist Notion rein online. Wenn Sie wirklich etwas auf Notion notieren müssen, ohne eine Internetverbindung zu haben, haben Sie Pech. Es ist auch etwas schwieriger, Ihre Notizen mit Workspaces in Notion zu verknüpfen, was ein absoluter Nachteil ist, wenn Sie Workflows automatisieren möchten.

Zum Glück kennen wir die perfekte MVP-Software, mit der Sie Ihre strategien zur Aufnahme von Notizen auf die nächste Stufe zu heben.

Obsidian Vs. Notion auf Reddit

Wir haben auf Reddit um zu sehen, wo die Leute bei Obsidian Vs. Notion landen. Wenn Sie suchen Notion vs. Obsidian auf Reddit, sind sich viele Benutzer einig, dass Notion eine nützlichere Auswahl an erweiterten Features bietet:

"Das Hauptunterscheidungsmerkmal von Notion ist die Verwendung von Datenbanken und wie man Notizen in einer Vielzahl von Ansichten und einer Vielzahl von Tags filtern kann und ein paar wirklich spezielle Sachen auf die Beine stellt."

Andere Benutzer auf Reddit merken an, dass Obsidian die bessere Wahl ist, wenn es um Backlinking-Features geht:

"Obsidian auf der anderen Seite ist nur offline und ihr Hauptfeature sind Links und Backlinks durch Notizen und die Visualisierung dieser Links, so dass, wenn Sie eine Reihe von Notizen haben, in denen Sie das Wort Chemie erwähnen, sie alle im Graphen selbst verknüpft werden, es endet als ein Netz des Wissens."

Die beste Obsidian vs. Notion Alternative: ClickUp

Erstellen Sie ein neues Dokument an einer beliebigen Stelle in Ihrem ClickUp-Workspace und fügen Sie Unterseiten, Tabellen und Styling-Optionen hinzu, um die perfekte Struktur zu schaffen

Ja, Obsidian und Notion klingen ziemlich cool, aber haben Sie schon einmal versucht ClickUp ?

Stellen Sie sich vor, Sie würden nie wieder eine Frist, ein Element im Supermarkt oder einen Termin vergessen. Stellen Sie sich außerdem eine Software für Notizen vor, die Sie tatsächlich benutzen wollen und auf die Sie sich jeden Tag freuen! Nun, das ist ClickUp.

ClickUp ist die ultimative All-in-One-Produktivitätsplattform, mit der Sie Projekte verwalten, detaillierte Notizen machen und Ihren Fortschritt nachverfolgen können - alles über einen einzigen Bildschirm. Egal, ob Sie Student, Eigentümer eines kleinen Geschäfts oder Teil eines großen Unternehmens-Teams sind, ClickUp wurde entwickelt, um Ihre Notizen einen Schritt weiter zu bringen.

Mit dem dynamischen ClickUp Dokumente können Sie wunderschöne Wikis, Wissensdatenbanken, Checklisten und Notizen erstellen - benutzerdefiniert mit intuitiven Styling- und Formatierungsoptionen, einschließlich Bannern, Tabellen, Rich-Text-Bearbeitung und mehr.

Verwenden Sie Slash-Befehle und Rich-Text-Bearbeitung, um Ihre Notizen in ClickUp Docs schnell zu organisieren

Erstellen Sie eine visuelle Hierarchie mit verschachtelten Seiten, fügen Sie Backlinks hinzu, um ein zusammenhängendes Netz von Ideen zu schaffen, und verwandeln Sie Ihren Text sogar in eine umsetzbare Aufgabe. Sie können immer erwarten, dass Sie in einem ClickUp Dokument mehr zu erledigen haben.

An Notizen zusammenarbeiten

Mit ClickUp Docs können Sie ein Dokument zusammen mit Ihrem Team bearbeiten. Sie können Teammitglieder zuweisen aktions-Elemente oder markieren Sie sie mit einem Kommentar zum Text in den Dokumenten. Sie können den Text in Docs auch in Aufgaben umwandeln und diesen Abschnitt an Mitglieder des Teams delegieren.

Bearbeiten Sie gemeinsam mit dem Team, machen Sie Kommentare und delegieren Sie Aufgaben an andere Mitglieder direkt aus Ihrem ClickUp Dokument

Sie können Ihr Dokument bequem per URL freigeben und ganz einfach festlegen, wer es bearbeiten darf, indem Sie Berechtigungen für das Team, Gäste oder den öffentlichen Zugang verwalten.

Erstellen Sie einen Knowledge Hub oder ein persönliches Wiki

Ganz gleich, wie einfach oder komplex Ihr Dokument ist, ClickUp Docs macht es möglich.

ClickUp erstellt automatisch einen Backlink, wenn Sie einen verwandten Inhalt erwähnen. Sie können dann alle Beziehungen und verwandten Inhalte der aktuellen Seite in einem Abschnitt für Beziehungen und Backlinks in der Seitenleiste anzeigen.

Zu erledigen ist die Erstellung Ihrer Notizen, und Sie verfügen über eine organisierte und verbundene Struktur von Ideen, in der sich alle Ihre Notizen auf bestimmte Themen beziehen.

Vereinfachen Sie Ihre Projektmanagement Workflows mit ClickUp Docs

Der beste Teil von ClickUp Docs? Es ist intuitiv. Selbst mit seiner ständig wachsenden Liste von funktionaler und kollaborativer Features clickUp wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, den Überblick über alle Aufgaben zu behalten und mit Ihrem Wachstum mitzuwachsen - sogar innerhalb eines Dokuments.

Verknüpfen Sie Ihre Dokumente mit Aufgaben, um die Delegation und Verwaltung von Aufgaben zu vereinfachen, oder fügen Sie Widgets hinzu, um Ihre Workflows zu aktualisieren, und zwar direkt im Editor Ihres Dokuments.

Verbessern Sie Ihr Schreiben mit ClickUp AI ClickUp AI ist ein Inhaltsgenerator und Assistent, der Ihnen hilft, Ihre Arbeit schneller zu erledigen. ClickUp AI hilft Benutzern, Schreibblockaden zu überwinden, das Brainstorming zu verbessern und den Prozess der Erstellung von Inhalten zu optimieren.

ClickUp Docs: Mehr zu lieben

Benutzerdefinierte Details für Seiten : Behalten Sie bei der Erstellung Ihrer Notizen den Überblick über die Anzahl der Wörter und die Lesezeit in Ihrem Dokument. Sie können sogar die Seitendetails benutzerdefiniert anpassen, um Eigenschaften wie den Namen des Verfassers, das Datum der Erstellung, ein Inhaltsverzeichnis, ein Titelbild und vieles mehr einzuschließen oder auszuschließen.

: Behalten Sie bei der Erstellung Ihrer Notizen den Überblick über die Anzahl der Wörter und die Lesezeit in Ihrem Dokument. Sie können sogar die Seitendetails benutzerdefiniert anpassen, um Eigenschaften wie den Namen des Verfassers, das Datum der Erstellung, ein Inhaltsverzeichnis, ein Titelbild und vieles mehr einzuschließen oder auszuschließen. Fokus-Modus : Schalten Sie Ablenkungen aus, um ein minimalistisches Schreibgefühl zu erreichen.

: Schalten Sie Ablenkungen aus, um ein minimalistisches Schreibgefühl zu erreichen. Dokument-Vorlagen : Wählen Sie aus ClickUps umfangreicher Bibliothek vonvorgefertigten Vorlagen oderihre eigenen benutzerdefinierten Vorlagen von Grund auf erstellen.

: Wählen Sie aus ClickUps umfangreicher Bibliothek vonvorgefertigten Vorlagen oderihre eigenen benutzerdefinierten Vorlagen von Grund auf erstellen. Offline-Modus : Machen Sie sich im Offline-Modus überall und jederzeit Notizen und greifen Sie automatisch auf alle Ihre Änderungen in ClickUp zu, sobald Sie wieder eine Verbindung zum Internet haben.

: Machen Sie sich im Offline-Modus überall und jederzeit Notizen und greifen Sie automatisch auf alle Ihre Änderungen in ClickUp zu, sobald Sie wieder eine Verbindung zum Internet haben. Chrome-Erweiterung : Zugriff auf IhreClickUp Notepad von einem beliebigen Browser aus zugreifen und sie sogar von einer anderen Registerkarte aus in eine Aufgabe in Ihrem Workspace umwandeln.

: Zugriff auf IhreClickUp Notepad von einem beliebigen Browser aus zugreifen und sie sogar von einer anderen Registerkarte aus in eine Aufgabe in Ihrem Workspace umwandeln. Dokumente archivieren: Entrümpeln Sie Ihre Dokumente, indem Sie die Dokumente, die Sie selten benutzen, archivieren und mit Hilfe von Tags in Sekundenschnelle wiederfinden.

Und haben wir schon erwähnt, dass Sie folgende Vorteile haben alle diese Features kostenlos , für immer?! 💸

ClickUp Preisgestaltung

Free Forever: Alle leistungsstarken Notiz-Tools von ClickUp, ClickUp Docs, unbegrenzte Aufgaben und Mitglieder, 100 MB Speicher und mehr

Alle leistungsstarken Notiz-Tools von ClickUp, ClickUp Docs, unbegrenzte Aufgaben und Mitglieder, 100 MB Speicher und mehr Unlimited ($7 pro Mitglied, pro Monat): Unbegrenzter Speicher, unbegrenzte Integrationen und unbegrenzte Dashboards

Unbegrenzter Speicher, unbegrenzte Integrationen und unbegrenzte Dashboards Business ($12 pro Mitglied, pro Monat): Unlimited Teams, benutzerdefinierte Exporte und erweitertes öffentliches Freigeben

Unlimited Teams, benutzerdefinierte Exporte und erweitertes öffentliches Freigeben Enterprise ( kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise ) : Enterprise API, geführte Einarbeitung und ein engagierter Erfolgsmanager

kontaktieren Sie den Vertrieb für Preise : Enterprise API, geführte Einarbeitung und ein engagierter Erfolgsmanager ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

_Verwandte Artikel:

ClickUp: Die Lösung für die Notion vs. Obsidian-Debatte

Mit ClickUp erhalten Sie nicht nur eine praktische App für Notizen, sondern auch einen zuverlässigen und zentralen Hub für Ihre gesamte Arbeit. Melden Sie sich für den Free Forever-Plan von ClickUp an um alle leistungsstarken Features zum Erstellen von Notizen zu nutzen.