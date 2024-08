20 beste Obsidian-Alternativen im Jahr 2024

Wie oft vergessen wir etwas Wichtiges bis ein paar Stunden vor dem Abgabetermin?

Zu oft, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind.

Zum Glück haben wir jetzt apps zum Notieren wie Obsidian, die uns helfen, solche Situationen zu vermeiden. Wie die meisten Apps für Notizen verspricht Obsidian eine einfache Möglichkeit, alles zu notieren, was man sich merken sollte, um keine wichtigen Details zu vergessen.

Aber ist diese App zur Erstellung von Markdown-Notizen die beste auf dem Markt?

Heute stellen wir alle Obsidian-Alternativen vor, die Sie kennen sollten.

Was für eine Obsidian Alternative suchen?

Ein Beispiel dafür, wie eine öffentlich zugängliche Obsidian Publish Seite aussieht

Obsidian ist ein app für Notizen wurde für Menschen entwickelt, die ihr eigenes persönliches Wissensmanagement aufbauen wollen. Mit Plugins, Themes und benutzerdefiniertem CSS, die in der Toolbox verfügbar sind, haben Sie die Kontrolle über Ihre Daten und Ihr Design.

Obsidian organisiert alle Ihre Notizen in Ordnern, die Tresore genannt werden. Sie können verschiedene Tresore für verschiedene Themen oder Projekte haben. Sie können Dokumente und Notizen auch über bi-direktionale Verknüpfung um eine verknüpfte Datenbank zu erstellen, die Sie als Wissensgraphen betrachten können.

Diese App eignet sich hervorragend für Personen, die einfache Aktionen wie das Erfassen und Speichern von Notizen bevorzugen. Wenn Ihr Ziel jedoch darin besteht, ein System für gemeinsam nutzbare Notizen und Aufgaben unter einer Wissensdrehscheibe zu schaffen, haben Sie andere Möglichkeiten!

Die 20 besten Obsidian-Alternativen

1. ClickUp - Beste KI-unterstützte Dokumente

ClickUp Docs zum Dokumentieren und Teilen wichtiger Informationen mit dem Team

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, auf der Teams zusammenkommen, um ihre Arbeit mithilfe von Aufgaben, Dokumenten, Chat, Zielen, Whiteboards und vielem mehr zu planen, zu organisieren und gemeinsam zu bearbeiten. ClickUp lässt sich mit wenigen Klicks anpassen und ermöglicht es Teams jeder Art und Größe, ihre Arbeit effektiver zu erledigen und die Produktivität auf ein neues Niveau zu heben!

Anders als Obsidian, ClickUp-Dokumente macht es einfach, gemeinsam Notizen in Echtzeit oder asynchron zu verfassen, so dass jeder Zugriff auf die aktuellsten Informationen hat. Ob Sie nun Wegwerf-Notizen oder detaillierte Aktionspläne schreiben, mit einem ClickUp Docs sind Sie mit dem Rest Ihrer Aufgaben und Projekte verbunden!

Kombinieren Sie ClickUp Docs mit ClickUp Gehirn , unser KI-gestütztes Schreibwerkzeug, das in Docs verwendet werden kann, um Notizen zusammenzufassen, überzeugende Texte zu erstellen, Brainstorming zu betreiben und vieles mehr!

Testen Sie das kostenlose ClickUp Vorlage für Besprechungsnotizen und liefern Sie Ihre beste Arbeit mit diesen zeitsparenden Funktionen in Docs:

Verknüpfen Sie Docs und Aufgaben, um Verbindungen und Beziehungen zwischen Inhalten und Ihrer Arbeit herzustellen

Bringen Sie Ihre Inhalte aus anderen Anwendungen mit, um eine umfassende Formatierung und gemeinsame Bearbeitung zu nutzen

Archivieren Sie Dokumente, um Ihren Arbeitsbereich zu säubern, aber speichern Sie sie zum Nachschlagen

Freigabeberechtigungen für bestimmte Personen, Teams oder Gäste festlegen

Vorlagen finden und erstellen, um den Schreibprozess zu beschleunigen Die Vorlage für Besprechungsnotizen herunterladen ClickUp-Profis

15+ anpassbare Ansichten zuaufgaben, Projekte und Arbeitsabläufe in ClickUp zu visualisieren 1.000+ Integrationen zuverbinden Sie Ihre Lieblingsanwendungen mit ClickUp Notizblock in ClickUp um Notizen mit Lesezeichen zu versehen, Aufgaben zu erstellen und mehr von Ihrem Webbrowser aus

ClickUp Nachteile

Lernkurve aufgrund der Anzahl der verfügbaren Funktionen und des Umfangs der Anpassungsmöglichkeiten

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $7 pro Mitglied pro Monat

: $7 pro Mitglied pro Monat Business : $12 pro Mitglied pro Monat

: $12 pro Mitglied pro Monat Unternehmen: Wenn Sie eine komplette Software-Suite benötigen, um Ihre Arbeitslasten und Prozesse im Unternehmen zu bewältigen, helfen wir Ihnen gerne, erfolgreich zu sein! Bittekontakt Vertrieb wenn Sie bereit sind

ClickUp-Kundenbewertungen

G2 : 4.7/5 (4.800+ Bewertungen)

: 4.7/5 (4.800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,100+ Bewertungen)

2. Notion - Das Beste für Notizen

Über BegriffBegriff ist aufgrund seiner Einfachheit, der minimalistischen Oberfläche und der großen Community eine beliebte Alternative zu Obsidian. Zusätzlich zu den Notizen können Sie Notion auch als aufgabenverwaltung um einfache Aufgaben zu erstellen oder eine persönliche Wissensdatenbank aufzubauen. Sie können auch Links, Bilder, Videos, Codeschnipsel usw. einbetten. Notion verfügt außerdem über bidirektionale Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, alle Ihre Notizen und Arbeitsbereiche miteinander zu verknüpfen.

Notion Vorteile

Leistungsstarke Funktionen für die Erstellung von Notizen

Integriert mit den beliebtesten Anwendungen

Großartige Funktionen für die Zusammenarbeit

Nachteile von Notion

Die mobile App kann langsam und klobig sein

Es ist schwierig, Anpassungen für die langfristige Nutzung zu erstellen und zu pflegen

Suche und Navigation sind nicht so intuitiv

Preisgestaltung von Notion

Notion bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife ab $4/Monat.

Notion-Kundenbewertungen

G2 : 4.6/5 (900+ Bewertungen)

: 4.6/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (800+ Bewertungen)

3. Evernote - Das Beste für Web-Clipping

Über EvernoteEvernote ist ein Notizen-Tool mit fantastischen Web-Clipping-Funktionen. Mit dieser praktischen App können Sie Notizen aus dem Internet ausschneiden, speichern und mit allen Ihren Geräten synchronisieren.

Evernote-Profis

Unkomplizierte und übersichtliche Benutzeroberfläche mit zahlreichen Funktionen

Sie können offline Notizen erstellen

Web Clipper zum Speichern aller wichtigen Notizen während der Recherche

Möglichkeit, Ihre Notizen auf sozialen Kanälen zu teilen

Nachteile von Evernote

Teure kostenpflichtige Version mit eingeschränkter kostenloser Version

Fehlende Echtzeit-Zusammenarbeit

Fehlende Aufgabenverwaltungsfunktionen wie bei den meisten Anwendungen auf dieser Liste

Preise von Evernote

Evernote bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife ab 7,99 $/Monat.

Evernote-Kundenbewertungen

G2 : 4.4/5 (1.900+ Bewertungen)

: 4.4/5 (1.900+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (7,500+ Bewertungen)

4. Microsoft OneNote - Das Beste für Microsoft-Benutzer

Über Microsoft OneNoteOneNote ist eine kostenlose App zur Erstellung von Notizen, die jeder mit einem Microsoft-Konto nutzen kann. OneNote ist zwar praktisch, hat aber eine zurückhaltende Oberfläche und ist nicht so intuitiv. OneNote verfügt jedoch über mehrere bemerkenswerte Funktionen, darunter Sprachnotizen und Textübersetzung, haftnotizen und handschriftliche Notizen.

Sie können auch Notizabschnitte in OneNote mit einem Kennwort schützen.

Microsoft OneNote Profis

OneNote-Vorlagen für die schnelle Erstellung von Notizen

Ein Web Clipper zum Erfassen von Notizen von überall aus dem Internet

Möglichkeit, Ihre Notizen in einem Notizbuch-ähnlichen Format zu organisieren

Interne Links, um Ihr gesamtes Notizen-Ökosystem zu verbinden

Microsoft OneNote Nachteile

Minimale Funktionen zum Markieren von Notizen

Kompliziert, wenn Sie ein neuer Benutzer von Microsoft 365 sind

Ziemlich langsam und klobig

Microsoft OneNote Preise

OneNote ist mit einem kostenpflichtigen Microsoft 365-Abonnement erhältlich.

Microsoft OneNote Kundenbewertungen

G2 : 4.5/5 (1.700+ Bewertungen)

: 4.5/5 (1.700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,200+ Bewertungen)

5. Google Keep - Das Beste für mobile Nutzer

Über Google KeepGoogle Keep bietet das meiste, was man in einer App für Notizen braucht: Aufgabenlisten, Audionotizen, einen Web-Clipper und Bilder. Außerdem können Sie Notizen archivieren, um die Oberfläche übersichtlicher zu gestalten.

Google Keep Vorteile

Einfach zu bedienendes Tool für persönliche Notizen im Google-Arbeitsbereich

Automatische Transkription für alle Ihre Audioaufnahmen

Google Keep Nachteile

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Ältere UI

Fehlende granulare Berechtigungskontrollen

Keine Echtzeit-Zusammenarbeit

Begrenzte Integration

Google Keep Preise Google Keep ist mit einem Google-Konto kostenlos.

Google Keep-Kundenbewertungen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (80+ Bewertungen)

6. nTask - Am besten für die Verfolgung von Aufgaben

Über nTask nTask ist eine werkzeug zur Projektverwaltung das über eine Notizfunktion verfügt. In erster Linie können Sie besprechungsnotizen machen, aufgaben an einem Ort zu erstellen und zu verfolgen. nTask bietet auch eine Zeiterfassung und Funktionen zur Zusammenarbeit, um die funktionsübergreifende Teams auf ein und derselben Seite. So können Benutzer beispielsweise Bilder, Kommentare und Videos zu ihren Notizen hinzufügen oder einem Teammitglied eine bestimmte Aufgabe zuweisen.

nTask Vorteile

Mehrere Ansichten, darunter Kalender, Kanban und Gantt

Flexibel für Teams als Aufgabenmanagement-Tool einsetzbar

Echtzeit-Benachrichtigungen

Aufgabenstatus und Prioritätsfunktionen

nTask Nachteile

In der kostenlosen Version fehlen wichtige Funktionen

Die Oberfläche ist nicht so intuitiv

Begrenzte Integration einer soliden Wissensdatenbank

nTask Preise

nTask bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife an, die bei $3/Monat beginnen und jährlich abgerechnet werden.

nTask-Kundenbewertungen

G2 : 4.4/ 5 (15+ Bewertungen)

: 4.4/ 5 (15+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (90+ Bewertungen)

7. Workflowy - Das Beste für minimalistische Notizen

Über WorkflowyWorkflowy ist eine App für Notizen mit verschiedenen Aufgabenmanagement-Tools. Diese App bezeichnet sich selbst als Sidekick für vielbeschäftigte und ehrgeizige Menschen. Workflowy ist auf dieser Liste der Obsidian-Alternativen wegen seiner Einfachheit. Alles, was Sie tun müssen, ist sich einzuloggen und Ihre Gedanken in Workflowy zu notieren!

Workflowy Vorteile

Schnell und unkompliziert

Live-Kopien von jeder Notiz oder Aufgabenliste

Drag-and-Drop-Funktionalität für die schnelle Erstellung von Notizen

Eine globale Suchfunktion, um wichtige Notizen schnell zu finden

Markdown-Dateien im Klartext

Workflowy Nachteile

Fehlende Visualisierungswerkzeuge

Begrenzte Aufgabenverwaltung

Workflowy Preise

Workflowy bietet kostenlose und kostenpflichtige Angebote ab $4.99/Monat.

Workflowy Kundenbewertungen

G2 : 4.4/ (20+ Bewertungen)

: 4.4/ (20+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (weniger als 5 Bewertungen)

8. Coda - Am besten für die Zentralisierung von Docs

Über CodaCoda wurde für Teams entwickelt . Einfach ausgedrückt, Coda fasst alle Ihre Dokumente und Daten in einem zentralen und sich weiterentwickelnden Dokument zusammen. Diese App hat auch verschiedene Bausteine, mit denen Sie Ihre Dokumente nach Bedarf anpassen können.

Coda Vorteile

Integriert mit Google Calendar für eine einfachere Aufgabenverwaltung

Benachrichtigungen über Bearbeitungen und Änderungen

Mehrere Coda-Vorlagen je nach Ihren Bedürfnissen

Coda Nachteile

Ziemlich teuer mit eingeschränkten Funktionen in der kostenlosen Version

Begrenzte Integration

Schwierige Skalierbarkeit für eine umfassende Wissensdatenbank

Coda Preise

Coda bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife ab $10/Monat pro Mitglied an.

Coda Kundenbewertungen

G2 : 4.7/5 (300+ Bewertungen)

: 4.7/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (75+ Bewertungen)

_Bonus: Airtable Vs. Coda*

9. Basecamp - Am besten geeignet für die Erstellung von Dashboards mit Notizen

Über BasecampBasecamp ist ein Projektmanagement-Tool, aber es bietet auch die Möglichkeit, Notizen zu machen und Aufgaben zu verwalten. Alle Ihre Projekte (in diesem Fall Notizen) sind in einem Dashboard untergebracht, wo Sie die Notizen nach Bedarf anzeigen, bearbeiten, neu anordnen und archivieren können.

Die App unterstützt auch die Verfolgung von Aufgaben und verfügt über In-App-Nachrichten, damit alle an Bord bleiben.

Basecamp Vorteile

Projektplan mit Fristen, relevanten Ereignissen und Aufgabenstatus

Vereinfachte Kanban-Ansichten

Zahlreiche Integrationen zu gängigen Tools

Historie der Änderungen in Ihren Notizen

Basecamp Nachteile

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Benachrichtigungen und Aktivitätswarnungen können überwältigend sein

Die Bearbeitungswerkzeuge sind begrenzt

Basecamp Preise

Basecamp bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife ab $11/Monat pro Mitglied an.

Basecamp Kundenbewertungen

G2 : 4.1/5 (5.000+ Bewertungen)

: 4.1/5 (5.000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (13,500+ Bewertungen)

10. Notejoy - Das Beste für die Zusammenarbeit im Team

Über Hinweisfreudig Notejoy könnte eine geeignete Alternative zu Obsidian sein, wenn Sie schnell und konzentriert Notizen machen wollen. Im Grunde ist Notejoy die App, die Sie verwenden, wenn Sie sich etwas von der Seele schreiben wollen, nach einem schnellen Treffen mit einem Kollegen oder nachdem der Professor die Aufgaben verteilt hat.

Vorteile von Notejoy

Sofortige, klare und schöne unbegrenzte Bildergalerien

Möglichkeit, Dateien an Ihre Notizen anzuhängen

Checkliste zur Erfassung Ihrer To-Dos

Aktivitätsverfolgung, um zu sehen, wer Ihr Profil angesehen hat

Diskussionen mit Threads für eine einfachere Zusammenarbeit

Notejoy Nachteile

Begrenzte Integrationen für das Projektmanagement

Nicht so intuitiv

UI und Funktionen können überwältigend sein

Preise von Notejoy

Notejoy hat kostenlose und kostenpflichtige Tarife, die bei $4/Monat beginnen und jährlich abgerechnet werden.

Notejoy-Kundenbewertungen

G2 : 4.3/5 (30+ Bewertungen)

: 4.3/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (180+ Bewertungen)

11. pNotes - Das Beste für die Desktop-Anpassung

Über pNotes pNotes ist eine Software für Haftnotizen, mit der Sie Ihre wichtigsten Notizen und Aufgaben auf Ihrem Desktop festhalten können. Sie können jede Haftnotiz so anpassen, dass sie das Thema widerspiegelt, um das es geht. Sie können zum Beispiel die Farbe, die Schriftart und die Transparenz jeder Notiz ändern.

pNotes Vorteile

Gruppieren Sie Notizen und markieren Sie Ihre bevorzugten Notizzettel

Schnelles Erstellen einer Notiz durch Doppelklick

Planen Sie Haftnotizen so, dass sie nur dann erscheinen, wenn Sie sie brauchen

Automatische Aktualisierungen

pNotes Nachteile

Es kann umständlich sein, wenn Sie mehrere Dinge notieren wollen

Nicht so effektiv inaufgaben verfolgen innerhalb Ihrer Notizen

Nicht so intuitiv wie die meisten Anwendungen für Notizen

pNotes Preise

pNotes ist eine kostenlose Anwendung.

pNotes Kundenbewertungen

G2 : Keine Bewertungen

: Keine Bewertungen Kapitelra: Keine Bewertungen

12. QuickJots - Das Beste für die Geschwindigkeit

Über QuickJots Wie der Name schon sagt, können Sie mit QuickJots unterwegs schnell eine Notiz erstellen und automatisch speichern. Es funktioniert sowohl auf dem Handy als auch auf dem Computer und ist ziemlich schnell.

QuickJots Vorteile

Es funktioniert offline

Alle Ihre Notizen werden automatisch gespeichert, sobald Sie eine Notiz erstellen

Unterstützt Markdown

Unterstützt einfachen Texteditor

Sie müssen sich nicht registrieren, um Quick jots zu nutzen

QuickJots Nachteile

Es fehlen erweiterte Funktionen zur Aufgabenverfolgung

Keine nahtlose Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten

Veraltete UI

QuickJots Preise

QuickJots ist eine kostenlose Anwendung.

QuickJots Kundenbewertungen

G2 : Keine Bewertungen

: Keine Bewertungen Capterra: Keine Bewertungen

13. Apple Notes - Das Beste für Apple-Benutzer

Über Apple Apple Notes ist kostenlos für macOS/iOS-Geräte erhältlich. Mit dieser App können Sie Notizen per Hand oder mit dem Apple Pencil schreiben oder aufnehmen. Sie können auch Fotos und Videos hinzufügen oder Links zu unseren Notizen anhängen.

Apple Notes Profis

Ordnerlisten, um Ihre Notizen nach Themen zu organisieren

Pin-Funktion, um die wichtigsten Details im Blick zu behalten

Galerieansicht für eine übersichtlichere Ansicht Ihrer Notizen

Face ID, Touch ID und Passwörter zum Schutz Ihrer Notizen

Apple Notes Nachteile

Es lässt sich nicht nahtlos in Anwendungen außerhalb des Apple Ökosystems integrieren

Preise für Apple Notes

Apple Notes ist kostenlos für macOS und iOS-Geräte erhältlich.

Apple Notes Kundenbewertungen

G2 : Keine Bewertungen

: Keine Bewertungen Capterra: Keine Bewertungen

14. Simplenote - Das Beste für Minimalisten

Über Simplenote Simplenote ist dank seiner Einfachheit und übersichtlichen Oberfläche eine hervorragende Alternative zu Obsidian. Außerdem bietet es eine leistungsstarke Synchronisierungsfunktion, damit Sie jederzeit auf Ihre Notizen zugreifen können.

Simplenote Vorteile

Tags zum schnellen Auffinden von Notizen

Markdown-Unterstützung

Völlig kostenlos

Automatisches Sichern von Änderungen

Simplenote Nachteile

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Keine Unterstützung von Bild- und Grafikanhängen

Schwer zu skalieren bei vielen Notizen

Preise von Simplenote

Simplenote ist eine kostenlose Anwendung.

Simplenote-Kundenbewertungen

G2 : 4.1/5 (20+ Bewertungen)

: 4.1/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (weniger als 5 Bewertungen)

Über Joplin Joplin lässt sich am besten als Open-Source-App zur Erstellung von Notizen definieren. Mit der App können Sie Notizen machen und überall darauf zugreifen, da sie alle Ihre Notizen in der Cloud speichert. Sie können in Joplin Checklisten, Notizen und Tabellen erstellen oder Bilder und Videos anhängen. Darüber hinaus unterstützt Joplin Diagramme und mathematische Funktionen und ist damit eine umfassende App für Notizen, unabhängig von Thema und Fragestellung.

Joplin Vorteile

Sie können ein Bild mit der mobilen App aufnehmen und als Notiz speichern

Zusammenarbeit mit Freunden, Familie oder Kollegen über die Joplin-Cloud

Sie können Ihre Notizen öffentlich zugänglich machen, indem Sie sie online veröffentlichen

Joplin wird mit einer Web-Clipper-Erweiterung geliefert, um Notizen im Internet zu speichern

Unterstützung für Rich-Text- und Markdown-Bearbeitung

Joplin Nachteile

Kein direkter technischer Support, wenn Sie nicht weiterkommen

Für die Synchronisierung ist ein Premium-Abo erforderlich

Die Desktop-App ist ziemlich langsam

Joplin Preise

Joplin bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife an.

Joplin Kundenstimmen

G2 : Keine Bewertungen

: Keine Bewertungen Capterra: Keine Bewertungen

16. Dropbox Paper - Das Beste für gemeinsames Schreiben

Über Dropbox Wird üblicherweise als Paper bezeichnet, Dropbox Paper ist eine Software zur gemeinschaftlichen Bearbeitung von Dokumenten . Nach Angaben des Unternehmens eignet sich Paper perfekt für die gemeinsame Arbeit an kreativen Projekten. Mit Paper können Sie Besprechungsnotizen machen, Aufgaben zuweisen und Personen erwähnen, ohne das Dokument zu verlassen.

Dropbox Paper Vorteile

Ist kostenlos

Hervorragende Tools für die Zusammenarbeit

Sie können Bilder in Ihren Notizen mit Anmerkungen versehen

Vorlagen zum Erstellen von Dokumenten, z. B. Vorlagen für Besprechungsprotokolle

Synchronisierung mit Ihrem Kalender, damit Sie wissen, für welche Besprechung bestimmte Dokumente benötigt werden

Dropbox Paper Nachteile

Begrenzte Integration außerhalb von Dropbox

Begrenzter Speicherplatz für kostenlose Dropbox-Nutzer (nur 2 GB)

Kostspieliges Upgrade

Dropbox Paper-Preise

Dropbox bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife ab 11,99 $/Monat für einen einzelnen Nutzer an.

Dropbox Paper-Kundenbewertungen

G2 : 4.1/5 (4.400+ Bewertungen)

: 4.1/5 (4.400+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (149 Bewertungen)

17. ProofHub - Das Beste für Tagesordnungen

Über ProofHub ProofHub ist zwar in erster Linie ein Projektmanagement-Tool, kann aber auch als App zur Erstellung von Notizen und zur Aufgabenverwaltung eingesetzt werden. Mit der Notizfunktion von Proofhub können Sie Notizen jeglicher Art machen, ob in einer formellen Umgebung oder auf individueller Ebene. Außerdem können Sie bei der Erstellung von Notizen mit Funktionen wie @Mentions, Diskussionen und Kanban-Boards zusammenarbeiten.

ProofHub-Profis

Projektmanagement, Aufgabenmanagement und Notizfunktionen unter einem Dach

Mehrere Ansichten, einschließlich Kalender, Tabelle und Kanban, zur Ansicht Ihrer Notizen

Vorlagen zur Vereinfachung der Erstellung von Notizen

Tägliche Agenden für einen guten Start in den Tag

ProofHub Nachteile

Fehlen von Unterordnern, was das Auffinden von Dokumenten erschwert

Anspruchsvolle Lernkurve

Lädt langsam

ProofHub Preise

Proofhub bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife ab $45/Monat an, die jährlich abgerechnet werden.

ProofHub-Kundenbewertungen

G2 : 4.5/5 (60+ Bewertungen)

: 4.5/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (60+ Bewertungen)

18. Bear - Am besten für Abschlag

Über Bär Wenn Bär benutzer darüber reden, das gemeinsame Thema, das Sie über alle Menschen zu hören ist Bear's minimalistische UI. Bear kommt ohne Schnickschnack außer für ein paar Formatierungsoptionen. Bear Benutzer können ihre Notizen miteinander verknüpfen und synchronisieren sie über alle ihre Apple-Geräte.

Bear Vorteile

Minimalistische Benutzeroberfläche

Direkt und einfach zu bedienen

Synchronisierung mit allen Apple-Geräten

Markdown-Editor mit Unterstützung für über 150 Programmiersprachen

Notizübergreifende Links zur Erstellung eines vernetzten Wissensgraphen

Bear Nachteile

Es fehlen fortgeschrittene Funktionen, die in einer App für Notizen benötigt werden, selbst in den kostenpflichtigen Versionen

Fehlen einer Tabellenfunktion

Teurer kostenpflichtiger Plan

Bärenpreise

Bear hat kostenlose und kostenpflichtige Pläne, abhängig von Ihrer Region.

Bear Kundenbewertungen

G2 : 4.5/5 (40+ Bewertungen)

: 4.5/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (weniger als 3 Bewertungen)

Sieh dir das an Bear alternatives* !

19. Todoist - Das Beste für die Erstellung von To-Do-Listen

Über TodoistTodoist konzentriert sich darauf, Ihnen eine einfache App zur Verwaltung von Aufgaben und Aufgabenlisten zu bieten. Sie ist eine der beliebtesten Obsidian-Alternativen aufgrund ihrer Intuitivität und der fortschrittlichen Funktionen zur Erstellung von Notizen. Mit dieser Notiz-App können Sie Aufgaben und Unteraufgaben erstellen und einmalige oder wiederkehrende Erinnerungen einrichten. Todoist bietet auch Diskussions- und Kommentarfunktionen, um die Zusammenarbeit zu vereinfachen.

Todoist Vorteile

Erinnerungen, damit Sie keine Aufgabe verpassen

Kalenderansicht, um einen guten Überblick über Ihren Zeitplan zu erhalten

Vorlagen für die ersten Schritte

Todoist Nachteile

Es hat eine steile Lernkurve

Langsame Windows-Anwendung

Begrenzte Aufgaben in der kostenlosen Version

Todoist Preise

Todoist bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife an, die bei $4/Monat beginnen und jährlich abgerechnet werden.

Todoist Kundenbewertungen

G2 : 4.4/5 (700+ Bewertungen)

: 4.4/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,600+ Bewertungen)

20. Hive - Am besten für Zeiterfassung

Über HiveHive bietet mehrere Möglichkeiten zur Anzeige Ihrer Notizen, darunter Kanban, Tabelle, Kalender und Portfolio. Diese Projektmanagement-App bietet auch Funktionen zur Zeiterfassung und zur Erstellung von Notizen für die Zusammenarbeit.

Hive Vorteile

Mehr als 1000 Integrationen

Großartiger Kundensupport

Synchronisierung Ihrer Notizen mit dem Kalender

Zeiterfassung

Hive Nachteile

Schwierig zu bedienende mobile App

Fehlende erweiterte Suchfunktionen

Schwierige Nachverfolgung von Änderungen, die Sie an Ihrer App vorgenommen haben

Preise für Hive

Hive bietet kostenlose und kostenpflichtige Tarife ab $12 pro Benutzer und Monat.

Hive Kundenbewertungen

G2 : 4.6/5 (350+ Bewertungen)

: 4.6/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (160+ Bewertungen)

Besitzen Sie Ihre Notizen mit den besten Obsidian-Alternativen

Die beste Obsidian-Alternative ist die App, mit der Sie Notizen machen können:

Zusammenarbeit bei der Erstellung von Notizen mit @Mentions, Benachrichtigungen, Änderungsverfolgung und In-App-Diskussionen

Skalieren, wenn sich Ihre Anforderungen an die Notizen ändern

Synchronisieren Sie Ihre Notizen über mehrere Geräte hinweg

Auf Notizen offline und online zugreifen

Diese und weitere Funktionen können Sie in ClickUp nutzen. Ein kostenloses Konto erstellen und erstellen Sie unendlich viele Notizen auf Ihre Art!