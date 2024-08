Coda vs. Notion: Was ist besser für Ihr Team?

Als die Suche nach effizienten Arbeitsplätzen begann, gab es Dokumente und Tabellenkalkulationen. Dies waren zwei verschiedene Werkzeuge, bis Projektmanagement und fortgeschrittene to-Do-Listen-Anwendungen wurden zu einer alltäglichen Notwendigkeit.

Bei so vielen verfügbaren Optionen ist die Debatte zwischen Coda und Notion entbrannt.

Sowohl Coda als auch Notion bieten einzigartige Workflow-Lösungen, die strukturierte Daten und Langform-Dokumente kombinieren, aber die Hauptunterschiede zwischen den beiden Tools sind wichtig zu wissen!

Notion vs. Coda: das Buzz über digitale Zusammenarbeit

Notion und Coda sind zwei führende Anbieter von Lösungen für digitale Dokumentation und Wissensmanagement. Diese apps für die Erstellung von Notizen ermöglichen es Ihnen, traditionelle Aufgaben zu erledigen, sei es das Organisieren von Informationen oder das einfache Bearbeiten und Erstellen von Dokumenten.

Außerdem fungieren beide als fortschrittliche To-Do-Listen, was ideal ist, wenn Sie auf der Suche nach gründlichen strategien zur Notizenerfassung . Sie können diese Webanwendungen aber auch für die Skalierung komplexerer Prozesse und Arbeitsabläufe verwenden, wobei sie eher als Projektmanagementanwendungen zu betrachten sind.

Die Tools funktionieren, indem sie Schreiben, Notizen und Tabellenkalkulationen zu einem zugänglichen, zentralisierten Knotenpunkt für Einzelpersonen und Teams zusammenführen. Coda und Notion haben beide ihre eigenen Vorteile und Funktionen, mit denen sie sich von anderen abheben.

Was ist Coda?

Coda ist ein Projektmanagement-Tool, das 2019\ eingeführt wurde. Obwohl es bereits seit einigen Jahren auf dem Markt ist, wurde es als Reaktion auf die Tatsache entwickelt, dass Tabellenkalkulationen und Dokumente physische Analoga zum Abrufen von Daten verwenden. Es war an der Zeit, die Verknüpfung von Daten zwischen Tabellenkalkulationen und Dokumenten neu zu konzipieren.

Die flexible Plattform ermöglicht die Erstellung von Coda-Dokumenten mit Informationen aus verschiedenen Quellen und in unterschiedlichen Formaten in einem einzigen Dokument, das für bestimmte Aufgaben oder Projekte angepasst werden kann.

Coda Eigenschaften

Mit Coda wird der Wechsel zwischen Dokumenten zum Kinderspiel. Es ist praktisch für Zeiten, in denen Fernarbeit für viele Unternehmen zur Realität geworden ist, und es bietet Folgendes:

Pack-Erweiterungen

Damit können Sie Like-Buttons auf Ihren Seiten hinzufügen. Mit dem Plug-in Packs von Coda können Sie Ihre Dokumente mit Drittanbieter-Apps wie Github, Figma, Shopify und Gmail in Ihrem Arbeitsbereich verbinden. Darüber hinaus arbeiten Sie mit Echtzeitdaten, da Sie Aktualisierungen pushen oder Live-Daten automatisch von den Tools auf der Plattform in das Dokument, das Sie bearbeiten, ziehen können.

Bei der Verwaltung von Zeitplänen für Aufgaben stellen Plug-ins eine Verbindung zu Slack und E-Mail her, um Ihnen Benachrichtigungen und Erinnerungen zu senden, so dass Sie täglich oder wöchentlich periodische Ansichten erhalten. Die Dokumentengalerie kümmert sich um alle Belange, die sich aus den veröffentlichten Dokumenten ergeben, die Sie kopieren, für zukünftige Referenzen speichern oder mit anderen Nutzern auf Coda teilen können.

Vorlagenbibliothek

Während Sie Ihre Möglichkeiten ausloten, ermöglicht Ihnen die Software die Auswahl einer geeigneten Coda-Vorlage aus der Vorlagengalerie aus, um sie auf der Plattform entsprechend Ihren Bedürfnissen und Zielen zu verwenden. Die Software passt ihre Funktionen an verschiedene Bereiche an, von beruflichen Aufgaben wie HR und Marketing bis hin zu persönlichen Aufgaben wie der Verwaltung häuslicher Aufgaben zur Steigerung der Produktivität.

Verfügbarkeit der Plattform

Die App funktioniert auf verschiedenen Geräten mit iOS-, Android- und Web-Plattformen. All diese Optionen ermöglichen es Ihnen, die App an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens oder Ihrer Mitarbeiter anzupassen, während Sie Ihre Plattform von der leeren Seite, mit der Sie begonnen haben, ausbauen. Außerdem können Sie mit solchen Live-Updates Entscheidungen treffen, denn Coda ist die Unterstützung, die Ihr Team für Brainstorming und Entscheidungsfindung braucht.

Bausteine

Coda ermöglicht die Bearbeitung von Daten in Tabellen und Informationen in Dokumenten, um eine Konversation zwischen den Informationen und den Teammitgliedern zu ermöglichen. Darüber hinaus werden alle Aktualisierungen automatisch synchronisiert, was Sie für Ihre projektverfolgung und Managementanforderungen.

Wenn Sie sich für Coda entscheiden, beginnen Sie mit einer Dokumentenseite, auf die Sie die zu verwendenden Dokumente und Tabellen hochladen. Diese Seite verbindet Text und Tabellen zu einem Arbeitsbereich, der eine nahtlose Projektverwaltung ermöglicht. Neben Tabellenkalkulationen können Sie Formeln auf jedes Ihrer Dokumente anwenden und Daten aus jedem Dokumentabschnitt abrufen.

Coda Preise

Die kostenlose Version von Coda ist mit einigen Einschränkungen verbunden. Es gibt verschiedene Preispläne, darunter die Pro-, Enterprise- und Team-Optionen.

Coda Vorteile

Es bietet zahlreiche Integrationen

Sie können Ihre Coda-Dokumente auf organisierte Weise speichern

Es ermöglicht die Erstellung von Unterseiten, die die Verfolgung aller Aufgaben und Dokumente erleichtern

Erleichtert die Zusammenarbeit

Coda Nachteile

Die Einführungszeit ist eine lange Lernkurve

Es kann das Format eines Dokuments beeinträchtigen

Die Schnittstelle muss überarbeitet werden

Was ist Notion? Notion ist ein Werkzeug zur Erstellung von Notizen mit kollaborativer

projektmanagement-Tools und aufgabenverwaltung die mehr als 20 Millionen Nutzer hat.

Die Datenbankfunktionalität von Begriff war für die Markteinführung im Jahr 2016 von entscheidender Bedeutung, nachdem man erkannt hatte, dass Papier und Aktenschränke ein veralteter Ansatz für die Verwaltung von Arbeitsabläufen sind.

Notion-Funktionen

Es gibt zwar eine Vielzahl von Alternativen zu Notion , wie Evernote dieses Tool war eine große Bereicherung für alle, die von manuellen Prozessen auf digitale Prozesse umsteigen workflow-Management lösungen. Hier ist, was Notion bietet:

Mehrere Arbeitsbereiche

Notion sorgt dafür, dass Ihre Teams in verschiedenen Zeitzonen auf derselben Seite stehen oder auf dem neuesten Stand sind. Der kollaborative Aspekt von Notion entfaltet sich in dem von Ihnen erstellten Arbeitsbereich. Hier können Sie ein Team bilden, indem Sie Mitarbeiter in Ihren Arbeitsbereich einladen.

Sie können mehrere Arbeitsbereiche für unterschiedliche Ziele erstellen, zwischen diesen Arbeitsbereichen wechseln und diejenigen löschen, die Sie nicht mehr benötigen. Diese Arbeitsbereiche ermöglichen es Ihnen, verschiedene Arten von Inhalten zu trennen. In diesen Arbeitsbereichen haben Sie u. a. die Möglichkeit, andere Teilnehmer als Gäste einzuladen, damit diese einige Seiten in Ihrem Arbeitsbereich anzeigen, bearbeiten, kommentieren oder freigeben können.

Gerätekompatibilität

Sie können die Funktionalität der Software auf Tablets oder Handys replizieren. Die Replikation steigert die Produktivität, da Sie auf den unterstützten Geräten von jedem Ort aus an den Seiten auf der Plattform arbeiten können, so dass die Teammitglieder virtuell miteinander arbeiten können.

Diese Synchronisierung fördert das Arbeiten aus der Ferne, da sie Ihren Teammitgliedern Informationen in Echtzeit zur Verfügung stellt und sie über verschiedene Projekte benachrichtigt und auf dem Laufenden hält, so dass sie innerhalb der Fristen arbeiten können.

Der Hauptunterschied zwischen Notion und Coda besteht darin, dass Notion eine Desktop-App hat. Daher ist es mit Coda einfacher, zwischen Arbeitsbereichen zu wechseln als mit Notion. (Umgekehrt eignet sich Coda hervorragend, wenn Sie eine App benötigen, die zwischen einem Doc-Maker und den Arbeitsbereichen wechselt.)

Falls Sie mehrere Notion-Konten haben, können Sie Inhalte zwischen ihnen übertragen. Für Ihre Aufgaben müssen Sie nicht mehr online gehen, da die Notion-Schnittstelle es Ihnen ermöglicht, Online-Inhalte virtuell in Notion-Seiten einzubetten und Integrationen mit der Notion-API zu verwalten.

Drag-and-drop-Werkzeuge

Manche sagen, die Struktur von Notion erinnere an das Lego-Konzept. Sie besteht aus Textblöcken, Datenbanken, Bildern und allen anderen Informationen, die miteinander interagieren. Sie finden diese Blöcke auf der Plattform in Tabellen, Aufgabenlisten, Bildern, Text, Einbettungen, Überschriften und Umschaltlisten.

Mit dem Blockgriff von Notion können Sie die von Ihnen erstellten Blöcke durch Ziehen und Ablegen an die gewünschte Stelle verschieben. Verwenden Sie den Griff, um die im Block enthaltenen Informationen oder Gedanken umzugestalten, neu zu ordnen oder neu anzuordnen.

Trotz all dieser Funktionen hat Notion noch mehr zu bieten, wie die Tafeln im Kanban-Stil zeigen. Diese Tafeln leiten die Bewegung von Aufgaben durch die verschiedenen Phasen, die zu ihrer Fertigstellung führen.

Einfache Navigation

Notion verfügt über eine Seitenleiste zur einfachen Navigation auf der Plattform. Mit der Schnellsuchfunktion der Software können Sie sich durch Ihre Informationen bewegen, um das zu finden, was Ihr Team braucht.

Der kollaborative Aspekt wird durch die Möglichkeit, aus jeder Seite der Plattform öffentliche Seiten zu erstellen, weiter ausgebaut. So können Sie beispielsweise eine vollständig navigierbare Website mit Links auf der Plattform erstellen, wenn Sie eine Website benötigen! Die Vielseitigkeit von Notion erstreckt sich auf die Unterstützung von Veröffentlichungen wie Blogs, Landing Pages und Portfolios.

Die Codeblöcke von Notion sind Formatierungsoptionen, mit denen ein Benutzer Programmiercodes erstellen kann. Einige Entwickler verwenden JavaScript, um Codes zu erstellen, und Notion bietet diese Möglichkeit. Die Codes können an andere Entwickler weitergegeben werden und helfen beim Aufbau einer Sammlung von Codeschnipseln.

Speicherung und Sicherheit

Wie bei jeder Software, die für die Verarbeitung von Dokumenten gedacht ist, ist die Sorge um die Speicherbegrenzung berechtigt. Notion enttäuscht nicht, da es eine unbegrenzte Speicherkapazität für alle Pakete bietet, aber es gibt Grenzen für das Hochladen von Dateien.

Außerdem bietet Notion spezielle Berechtigungen an, um die Freigabe von Informationen zum Schutz von Dokumenten zu steuern.

Notion Preisgestaltung

Notion bietet einen kostenlosen Tarif an, der eine unbegrenzte Anzahl von Seiten und Blöcken für den persönlichen Gebrauch umfasst. Außerdem können Sie Dokumente mit maximal fünf Gästen teilen und über verschiedene Geräte hinweg synchronisieren.

Eine Stufe höher als der kostenlose Plan für die persönliche Nutzung ist der persönliche Pro-Plan, der 4 $/Monat kostet. Dieser beinhaltet drei zusätzliche Funktionen und eine unbegrenzte Anzahl von Gästen mit einem Versionsverlauf von 30 Tagen.

Notion für Teams kostet 8 $/Monat und bietet einen kollaborativen Arbeitsbereich, API-Integration und erweiterte Berechtigungen für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern.

Notion-Profis

Einfache Bedienung mit einfachen Anweisungen und Verfahren

Es verfügt über umfangreiche kollaborative Qualitäten, die es für die gemeinsame Nutzung von Dokumenten geeignet machen

Günstiger kostenloser Plan und mehr Leistung für das Geld

Es gibt eine Reihe von Vorlagen für Teams aus verschiedenen Branchen

Nachteile von Notion

Manchmal wird man abrupt ausgeloggt

Lästige Bugs

Coda Vs. Notion auf Reddit

Wir haben Reddit genutzt, um zu sehen, wo die Leute bei der Debatte Coda vs. Notion landen. Wenn Sie suchen Coda Vs. Notion auf Reddit scheinen sich viele Nutzer einig zu sein, dass Notion besser anpassbar ist und sich besser zum Schreiben längerer Notizen eignet:

"Coda ist nicht so gut geeignet, um längere Texte in eine Datenbank zu schreiben. Ich weiß, dass es Notizen/Text erlaubt, aber es ist viel klobiger und erfordert mehr Aufwand. Außerdem gibt es keine anpassbaren Icons. Ich bleibe bei Notion."

Andere Reddit merkten die Nutzer an, dass trotz der benutzerdefinierten Funktionen von Notion auch die Verwendung von Coda große Vorteile mit sich bringt:

"Coda ist viel leistungsfähiger und hat einen größeren Funktionsumfang. Es gibt native Integrationen mit verschiedenen Plattformen und man kann sogar eigene (Packs) erstellen. Es bietet Automatisierungen, Diagramme, Formeln an jeder Stelle des Dokuments und vieles mehr."

ClickUp: die preisgekrönte Alternative zu Coda vs. Notion 2022

Wenn Sie nicht ganz davon überzeugt sind, dass Coda oder Notion die richtige Balance zwischen Dokumentenmanagement und Projektmanagement findet, sind Sie nicht allein! Es gibt jedoch eine wichtige Kategorie, in der diese Tools nicht mithalten können: die persönliche und die Team-Produktivität.

Treten Sie ein: ClickUp!

Erstellen Sie ansprechende Docs, Wikis und mehr - und verbinden Sie sie mit Workflows, um Ideen mit Ihrem Team umzusetzen Download einer Dokumentvorlage ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform, mit der Sie Projekte einfach verwalten, intelligenter zusammenarbeiten und alle Arbeiten in einem einzigen Tool zusammenfassen können. Ganz gleich, ob Sie neu im Bereich der Projektmanagement-Applikationen sind oder zu den absoluten Power-Usern gehören, die Anpassungsmöglichkeiten von ClickUp lassen sich auf jede Teamgröße ausdehnen - ob im Büro oder unterwegs - und sorgen für die beste Produktivität Ihres Lebens. ClickUp-Dokumente beweist die Skalierbarkeit der Plattform für unterschiedliche Größen und Arten von Teams und Aufgaben. (Das bedeutet Komfort und Effizienz für Sie und Ihr Team!)

Neben ClickUp Docs bietet die Plattform weitere kostenlose Funktionen, die Ihnen sofort zur Verfügung stehen:

Benutzerfreundliche mobile App

ClickUp enttäuscht nicht, wenn es darum geht, den Echtzeit-Zugang zu seiner Plattform von verschiedenen Geräten aus zu ermöglichen! Die Browserfunktionalität erstreckt sich auch auf Mobiltelefone, so dass der Fortschritt von Aufgaben bequem verfolgt werden kann und wichtige Aktualisierungen mit einem Wisch über den Bildschirm und von unterwegs aus empfangen werden können.

Über 15 anpassbare Ansichten

Sie benötigen ein wartungsarmes Portal für die OKR-Planung und -Verfolgung? Versuchen Sie es mit einer Dashboard-Ansicht.

Möchten Sie Ressourcen organisieren, ohne sich um die Technik zu kümmern? Fügen Sie eine Workload-Ansicht hinzu.

Möchten Sie sehen, was in der Warteschlange des Design-Teams steht? Öffnen Sie eine Board-Ansicht. Ansichten in ClickUp kombiniert mit leistungsstarken Funktionen wie z. B. benutzerdefinierten Feldern geben Ihnen einen umfassenden Überblick über mehrere Projekte nebeneinander oder einzeln mit flexibler Sortierung.

Visualisieren Sie Aufgaben, Projekte und Arbeitsabläufe so, wie es für Sie am besten funktioniert

Das große Bild

Es ist schwierig für Notion und Coda um den Benutzern die Skalierbarkeit zu bieten, die ClickUp bietet. Wenn Sie sich für ein kostenloses Projektmanagement-Tool entscheiden müssten, um Ihren Arbeitsablauf für jede Lebensphase zu personalisieren, wählen Sie ClickUp.

Schauen Sie sich unsere On-Demand-Webinare, Tutorials oder das Online-Lernen zum Selbststudium in der Hilfe-Center um zu erfahren, wie Sie ClickUp zu Ihrem besten Produktivitätssystem machen können!