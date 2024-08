10 kostenlose Coda-Vorlagen für das Projektmanagement mit Alternativen

Es gibt einen Grund, warum Coda eine so beliebte Software für das Projekt- und Aufgabenmanagement ist. Mit diesem leistungsstarken Dokumenten-Editor können Sie Dokumente, Brainstorming-Notizen, Tabellenkalkulationen und andere Projektmanagement-Daten mit Bausteinen synchronisieren.

Aber bei so vielen Möglichkeiten, die intuitiven Funktionen von Coda zu nutzen, fragen Sie sich vielleicht, welche Coda-Vorlagen sich am besten für die Verwaltung von Aufgaben und Projekten eignen.

Zum Glück sind wir hier, um Ihnen zu helfen. In diesem Leitfaden finden Sie einige der besten kostenlosen Coda-Vorlagen, die Ihren Arbeitsablauf beschleunigen. Außerdem stellen wir Ihnen ein paar fantastische Alternativen vor, die Sie vielleicht noch nicht in Betracht gezogen haben. ✨

Was ist eine Coda-Vorlage?

Coda-Vorlagen sind getestete, anpassbare und vorgefertigte Coda-Dokumente, die es einfacher machen, Ihre projektdokumentation in das modulare System der Plattform.

über Coda Projektmanager verwenden Coda-Vorlagen neben (oder anstelle von) Jira- und Notion-Vorlagen aufgrund des modularen Ansatzes und der umfangreichen Vorlagenbibliothek von Coda. Einige verwenden Coda-Vorlagen sogar, um Ziele zu setzen, wichtige Ergebnisse zu verfolgen und Teams zu motivieren, ähnlich wie bei einem typischen OKR-Software .

Natürlich ist Coda nicht die einzige Quelle für kostenlose Projektmanagement-Vorlagen. Tatsächlich haben wir es in der Vergangenheit mit anderen Top-Vorlagen verglichen - siehe unseren Coda vs. Notion wenn Sie neugierig sind. Dennoch bleibt Coda ein starker Spieler in dieser Kategorie.

Was macht eine gute Coda-Vorlage aus?

Wie viele der besten Projektmanagement-Tools die Auswahl der richtigen Coda-Vorlagen für Ihr Team hängt von der Größe Ihres Teams, dem Anwendungsfall und den Prozessen ab. Dennoch gibt es einige Schlüsselelemente, die Sie bei der Suche nach der besten Lösung berücksichtigen sollten:

Preisgestaltung: Die Coda-Vorlagen reichen von kostenlos bis 30 $, so dass es ziemlich einfach ist, eine zu finden, die in Ihr Budget passt

Die Coda-Vorlagen reichen von kostenlos bis 30 $, so dass es ziemlich einfach ist, eine zu finden, die in Ihr Budget passt Zusammenarbeit: Coda soll die gemeinsame Nutzung und Zusammenarbeit erleichtern - Ihre Vorlage sollte alles enthalten, was Ihr Team für die Zusammenarbeit benötigt

Coda soll die gemeinsame Nutzung und Zusammenarbeit erleichtern - Ihre Vorlage sollte alles enthalten, was Ihr Team für die Zusammenarbeit benötigt Automatisierung: KI-Werkzeuge machen das Leben überschaubarer, und die besten Vorlagen verwenden Coda AI oder eine andereKI-Schreibwerkzeug um die Arbeit zu automatisieren

KI-Werkzeuge machen das Leben überschaubarer, und die besten Vorlagen verwenden Coda AI oder eine andereKI-Schreibwerkzeug um die Arbeit zu automatisieren Tutorials : Wenn Ihraufgabenverwaltungssoftware verwirrend ist, wozu ist sie dann gut? Suchen Sie nach einer Software mit Tutorials, damit Sie und Ihr Team die Lernkurve überwinden können

Wenn Ihraufgabenverwaltungssoftware verwirrend ist, wozu ist sie dann gut? Suchen Sie nach einer Software mit Tutorials, damit Sie und Ihr Team die Lernkurve überwinden können Integrationen: Hier geht es eher um Software als um Vorlagen, aber suchen Sie etwas, das sich mit anderen Projektmanagement-Tools integrieren lässt, wenn Sie einen reibungsloseren Arbeitsablauf wünschen

5 Coda-Vorlagen für das Jahr 2024

Wenn es Ihnen wie uns geht, sind Sie bereit, diese Tipps zu testen und sich an die Arbeit zu machen. Es ist an der Zeit, die besten Coda-Projektmanagementvorlagen zu finden - und ein paar zusätzliche Vorlagenüberraschungen! 🎉

1. Coda Besprechungsnotizen mit AI-Vorlage

über Coda

Die Coda Meeting Notes with AI Template verwendet Coda AI, um die Erstellung von Notizen zu vereinfachen und die Erfassung von Daten zu erleichtern aktionspunkte . 🤩

Diese Vorlage wurde entwickelt, um produktive Besprechungen zur Norm zu machen. Planen, führen und dokumentieren Sie Ihre Besprechungen mithilfe des einfachen Dashboards und der drei Organisationsbereiche:

Besprechungszusammenfassung

Tagesordnung

Probleme und Beschlüsse

Und das Beste daran? Coda AI hebt Schlüsselthemen, wichtige Entscheidungen und kritische Aktionspunkte hervor, um Ihnen einen Überblick auf einen Blick zu geben.

2. Coda Team Brainstorming Meeting Vorlage

über Coda

Die Coda Team Brainstorming Meeting Vorlage ist auf einer Kanban-Tafel um Sie und Ihr Team bei der Organisation von Brainstorming-Sitzungen in einem einzigen Arbeitsbereich zu unterstützen.

Sie brauchen nichts an Ihrer Arbeitsweise zu ändern, um die Vorlage zu verwenden. Jeder kann seine Ideen einbringen und sie wie gewohnt diskutieren.

Anschließend können Sie die Ideen in Kategorien nach Teammitgliedern ordnen, und schon kann es losgehen! 🙌

3. Coda Produkt-Roadmap Vorlage

über Coda

Die Coda Produkt-Roadmap-Vorlage ist ein einfaches Dokument, das Ihnen hilft, die Einführung neuer Funktionen zu planen und sich über den Fortschritt zu informieren. 🌻

Sie enthält zwei wesentliche Abschnitte: Zeitleiste und Feature-Liste.

Die Zeitleiste bietet eine visuellere Darstellung der Feature-Liste-Tabelle. Wenn Sie in einem Abschnitt eine Änderung vornehmen, wird diese im anderen Abschnitt aktualisiert.

Es handelt sich zwar nicht um eine vollständige produktanforderungsdokument es hilft Ihnen, den Stand der Dinge zu verfolgen, Ihre Pläne zu skizzieren und alle Beteiligten auf dem gleichen Stand zu halten.

4. Coda Task & Project Tracker Vorlage

über Coda

Die Coda Task & Project Tracker-Vorlage ist eine unkomplizierte Möglichkeit, alle Ihre Projekte zu verfolgen und auszuführen.

Sie enthält zwei Tabellen - eine zur Organisation Ihrer Projekte und eine weitere zur Auflistung der für jedes Projekt erforderlichen Aufgaben. So können Sie es so einfach oder so detailliert gestalten, wie es Ihre Projekte erfordern.

Diese Vorlage enthält außerdem zwei wichtige Abschnitte - Aufgaben und Projekte.

Im Abschnitt Aufgaben können Sie jeder Aufgabe Details, Phasen, Fälligkeitsdaten und Verantwortliche hinzufügen, um sicherzustellen, dass alles erledigt wird. Die Tabelle "Projekte" enthält die Gesamtzahl der Aufgaben, die erledigten Aufgaben und den Prozentsatz der erledigten Aufgaben, um Ihnen einen Überblick über die Arbeitsbelastung Ihres Teams zu verschaffen.

5. Coda OKR Tracker Vorlage

über Coda

Die OKR-Tracker-Vorlage von Coda sorgt dafür, dass Ihr Team in dieselbe Richtung steuert und hilft Ihnen, die Leistung Ihres Teams zu verbessern.

Mit Coda können Sie Ihre OKRs neben anderen Seiten wie Zielen, Besprechungsnotizen und projektverfolgung so dass alles mit den Fortschritten Ihres Teams wachsen und sich weiterentwickeln kann. ✨

Wenn Sie mit den OKRs vertraut sind, wissen Sie wahrscheinlich schon, welche beiden Abschnitte Sie in dieser Vorlage finden werden: Ziele und Schlüsselergebnisse.

Diese Abschnitte stellen sicher, dass Sie in der Lage sein werden die Prioritäten Ihres Teams zu verwalten auf der Grundlage Ihrer aktuellen, messbaren Ziele.

5 Coda-Vorlagen-Alternativen in ClickUp

Diese fünf Coda-Vorlagen helfen Ihnen zwar dabei, die Grundlagen des Projekt- und Aufgabenmanagements zu erlernen, aber sie können Sie nur bedingt weiterbringen. Es gibt einen Grund, warum so viele weiterhin nach Coda-Alternativen um die Produktivität zu steigern, und wir lassen Sie auch in dieser Hinsicht nicht im Stich! Hier sind fünf ausgezeichnete Coda-Vorlagenalternativen, die Sie direkt hier in ClickUp finden können.

1. Meeting Notes Vorlage von ClickUp

Organisieren Sie Tagesordnungspunkte, skizzieren Sie To-Do-Listen und weisen Sie Aktionspunkte mit dieser praktischen ClickUp-Vorlage zu

Die Meeting Notes Vorlage von ClickUp stellt sicher, dass Ihre Besprechungen effizient, organisiert und nützlich sind. Denn, ob Sie es glauben oder nicht, Meetings sollen Kopfschmerzen verringern, nicht verursachen!

Diese anfängerfreundliche ClickUp-Dokumente hilft Ihnen, Ihre letzte Besprechung wie ein erfahrener Profi zu analysieren. Betrachten Sie es als einen Leitfaden, der sicherstellt, dass Ihre Besprechungen einen Sinn haben und die Ziele Ihres Teams voranbringen. 🎯

Verwalten Sie Tagesordnungspunkte, weisen Sie Aktionspunkte zu und skizzieren Sie die nächsten Schritte. Es kann Ihnen auch helfen, Retrospektiven zu überprüfen, um Dinge zu identifizieren, hervorzuheben und zusammenzufassen, z. B. was richtig und was falsch gelaufen ist und wie Ihr Team sich in Zukunft verbessern kann.

Die Vorlage hilft bei der Organisation der:

Wiederkehrende Besprechungsnotizen

Zweck der Besprechung

Struktur der Besprechung

Teilnehmer

Wie alle ClickUp-Dokumente ist auch dieses vorlage für Notizen merkmale ClickUp AI um Ihre Arbeit zu vereinfachen. Diese KI-gestützte software zur Automatisierung von Dokumenten kann umfassende Sitzungsnotizen , heben Sie Aktionspunkte hervor, erstellen Sie Besprechungszusammenfassungen, und halten Sie Ihr Team auf Kurs.

Es ist, als hätten Sie Ihren eigenen persönlichen Arbeitsassistenten, dessen Hauptaufgabe darin besteht, für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. Und wer könnte so etwas nicht gebrauchen? 🙌

2. Brainstorming Vorlage von ClickUp

Lösen Sie Probleme, verbessern Sie die Zusammenarbeit und halten Sie Ihr Team organisiert mit der ClickUp Brainstorming-Vorlage

Die Brainstorming-Vorlage von ClickUp macht die besten Teile der Teamzusammenarbeit noch besser - denn wer liebt nicht ein gutes Brainstorming? 🧠🌩️

Diese alternative Coda-Vorlage hilft Ihnen, Ihren Arbeitsbereich zu organisieren und die Zusammenarbeit im Team zu verbessern.

Es handelt sich um eine anfängerfreundliche Doc-Vorlage auf Listenebene, die Ihnen unendlich viel Platz bietet, um die Ideen Ihres Teams zu verwalten, Probleme zu lösen und neue Konzepte zu entwickeln. Darüber hinaus verfügt sie über mehrere benutzerdefinierte Felder und Ansichtstypen, die es noch einfacher machen, diese Geistesblitze festzuhalten. 💡

Die Vorlage enthält anpassbare Elemente wie:

Automatisierungen

Benutzerdefinierte Aufgabenstati

Benutzerdefinierte Felder, einschließlich Brainstorming-Phasen, Problemübersichten, erfolgreiche Lösungen, liefernde Teams, kritische Ressourcen und verantwortliche Parteien

Verschiedene Ansichtstypen wie Liste und Zeitleiste zur Visualisierung Ihrer Arbeit nach Abteilung, Phase und Priorität

Die Automatisierungs- und KI-Funktionen, die in dieser Vorlage enthalten sind, sind ebenfalls ein großer Gewinn für diese Vorlage. Verfolgen Sie, wann eine Aufgabe erstellt wurde, legen Sie benutzerdefinierte Felder fest und geben Sie sogar automatisch Kommentare ein.

3. Produkt-Roadmap Vorlage von ClickUp

ClickUp's Product Roadmap Template hält Ihr Team organisiert und hilft Ihnen, die Entwicklung neuer Produkte mit weniger Stress durchzuführen

Die Produkt-Roadmap-Vorlage von ClickUp macht produktspezifische Projekte überschaubarer. Ganz gleich, ob Sie eine neue App entwickeln oder die primäre B2B-Software Ihres Unternehmens umgestalten wollen, Sie sind damit bestens gerüstet. 🌻

Diese Roadmap-Vorlage hilft die Visualisierung des Produktlebenszyklus so dass Sie Aufgaben aufschlüsseln, zuweisen und nach Prioritäten ordnen, den Fortschritt verfolgen und Ressourcen von einem zentralen Ort aus überprüfen können ClickUp-Whiteboard . Es ist eine fortgeschrittene Vorlage auf Ordnerebene, die Ihnen die nötige Klarheit und Struktur gibt, um Ihre Produktentwicklung von der Idee bis zur Markteinführung erfolgreich zu gestalten.

Einige der wichtigsten Funktionen dieser Vorlage sind:

Benutzerdefinierte Aufgabenstatus wie Nicht in Bearbeitung, Abgeschlossen, Scoping, In QA Review und In Erwägung gezogen

Benutzerdefinierte Felder und Attribute wie Zuversicht, Aufwand 1-5, Auswirkung 1-5, Initiative und Führungsanforderung

Ansichtstypen wie Release Notes, Welcome, Quarterly Roadmap, Process und My Product Requests

Markierungen

Benachrichtigungen

KI-Funktionalität und Automatisierungen

Zusätzlich zu den KI-gestützten Funktionen erleichtert ClickUp die Kommunikation und Zusammenarbeit mit Stakeholdern, Teammitgliedern und anderen Parteien. ClickUp lässt sich mit über 1.000 Tools integrieren, darunter Slack, Google Sheets, Gmail, Figma, Asana und viele andere Projektmanagement-, CRM- und Social-Media-Plattformen.

Wenn Sie die Integration, die Sie für Ihr Projekt benötigen, nicht sehen, können Sie sie mit ClickUp-API .

4. Projekt-Tracker Vorlage von ClickUp

Halten Sie Ihre Projekte organisiert und Ihre Teammitglieder produktiv mit dieser ClickUp-Vorlage

Die Projekt-Tracker-Vorlage von ClickUp wurde entwickelt, um einfache Projekte einfach zu verfolgen, so dass Sie Ihre Zeit und Mühe in die Arbeit stecken können, die am wichtigsten ist.

Mit dieser Vorlage für Zwischenlisten können Sie Aufgaben in bestimmten Projektphasen gruppieren, so dass Sie sie problemlos verfolgen können. Sie ist auch ein Vorteil für die Zusammenarbeit, denn sie ermöglicht es den Beauftragten, ihre Aufgaben zusammen mit den anderen Projektmitgliedern zu planen, damit alle auf derselben Seite stehen. 📖

Natürlich können wir nicht garantieren, dass alles immer pünktlich erledigt wird. Dennoch hilft die ClickUp-Vorlage für den Projekt-Tracker, das Unvermeidliche zu bewältigen, so dass Sie mit den unvorhersehbaren Rückschlägen umgehen können, die Projektmanager nur zu gut kennen.

Diese Vorlage enthält anpassbare Funktionen wie:

Benutzerdefinierte Aufgabenstatus, um den Fortschritt zu überwachen

Benutzerdefinierte Felder, einschließlich Projektphase, Dauer, RAG (Rot, Gelb, Grün) und Datum der Fertigstellung

Mehrere Projektansichten, einschließlich Gantt-, Listen- und Kanban-ähnlicher Tafelansicht

Die leistungsstarke KI von ClickUp kann auch dabei helfen, wiederkehrende Aufgaben zu erstellen, Besprechungsnotizen zu verfolgen und Ziele zusammenzufassen, um projektdurchführung einfacher. Darüber hinaus erleichtern zahlreiche fortschrittliche Integrationen die reibungslose Zusammenarbeit zwischen entfernten und asynchronen Teams.

5. OKR Vorlage von ClickUp

Planen, Setzen und Ausführen aller OKRs mit dieser dynamischen Vorlage von ClickUp

Die OKR-Vorlage von ClickUp ist eine umfassende Planungshilfe, die Einzelpersonen und Teams jeder Größe hilft, ihre Ziele zu setzen und zu erreichen. Denn es gibt nichts Schöneres als das Gefühl, ein großes Ziel von der Liste der zu erledigenden Aufgaben zu streichen. ✅

Diese Folder-Vorlage für Fortgeschrittene skizziert die grundlegenden Strukturen der OKR-Entwicklung und den Planungsrhythmus anhand vorgefertigter Listen. Diese vorgefertigten Ressourcen helfen Ihnen und Ihren Teams, das ganze Jahr über auf Kurs zu bleiben, indem sie größere Ziele in mundgerechte Aufgaben aufteilen und den Fortschritt entsprechend überwachen.

Hier sind einige der benutzerdefinierten Funktionen in dieser Vorlage:

Status

Felder wie Initiative, OKR-Aufgabentyp, Primärteam, Fortschritt und Quartal

Ansichtstypen wie Liste, Wöchentliche Updates, Kalender und Ziele nach Initiative

Sie erhalten einen Überblick über Ihren OKR-Fortschritt aus der Vogelperspektive mit Projektansichten zur Visualisierung Ihres Fortschritts in einem Kalender und mehreren benutzerdefinierten Feldern zum Filtern und Gruppieren Ihrer Ziele nach Team, Quartal oder Initiative.

Meistern Sie Ihre Projekte mit einer Vorlage von ClickUp

Die richtigen Projektmanagement-Vorlagen machen die Verwaltung von einfachen Aufgaben bis hin zu komplexen Projekten zu einem Kinderspiel. Jede der oben aufgeführten kostenlosen Ressourcen wird Ihnen und Ihrem Team helfen, einen guten Start hinzulegen. Aber um Ihre Produktivität wirklich in neue Höhen zu bringen, ist es am besten, mit einer Vorlage von ClickUp zu beginnen.

Greifen Sie auf die oben genannten Vorlagen und über 1.000 weitere aus der umfangreichen Vorlagenbibliothek von ClickUp zu. Außerdem erhalten Sie in jedem Tarif - auch im kostenlosen Forever-Tarif - eine Vielzahl von Projektmanagement-Funktionen, wenn Sie sich für ClickUp anmelden heute. ✨