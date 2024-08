10 kostenlose Vorlagen für Besprechungsnotizen zur Erstellung besserer Besprechungsprotokolle

Es ist schwer, sich in einem stressigen Alltag die Zeit zu nehmen, um an einem Meeting teilzunehmen - Zeit, die man nie wieder zurückbekommt! Sie wollen also sicherstellen, dass jedes Meeting produktiv ist und nichts Wichtiges vergessen wird.

Zu erledigen ist das am besten, wenn Sie gut planen, umfassende Notizen zum Meeting machen und diese dann in meeting-Protokolle auf das sich jeder beziehen kann. Das kann sehr zeitaufwändig sein - es sei denn, Sie verwenden eine Vorlage für Meeting-Notizen.

Werfen wir einen Blick darauf, wie ein Meeting vorlage für Notizen verbessert Ihre strategien zur Aufnahme von Notizen . Dann werden wir Vorlagen für verschiedene Arten von Meetings . Egal, ob Sie ein Format für Meetings unter vier Augen, Team-Meetings oder Board-Meetings benötigen, es gibt eine Vorlage für Sie 😊

Was ist eine Vorlage für ein Meeting-Protokoll?

A meeting-Protokolle vorlage ist ein praktischer Ersatz für eine app zur Aufnahme von Notizen . Sie gibt Ihnen eine Grundstruktur für Ihre Notizen zum Meeting vor und spart Ihnen so Zeit und Aufwand. Wenn Sie sich an das Format der Vorlage halten, behalten alle Beteiligten den Überblick und sorgen für ein produktives Meeting und eine frühzeitige Vertagung.

Eine Vorlage für Notizen zu einem Meeting bietet Abschnitte für verschiedene Arten von Informationen, die Ihnen helfen, alle Schlüsselpunkte sowie alle getroffenen Entscheidungen und die geplanten nächsten Schritte festzuhalten.

Erfassen Sie mühelos Notizen, bearbeiten Sie sie mit reichhaltigen Formaten und wandeln Sie sie in verfolgbare Aufgaben um, auf die Sie von überall in ClickUp Notepad zugreifen können

Anschließend können Sie Ihre Notizen zum Meeting einfach bearbeiten und in ein offizielles Protokoll des Meetings verwandeln. 📃

Halten Sie alle auf dem Laufenden, indem Sie Ihre formellen Meeting-Protokolle für Teammitglieder, die anwesend waren, für Teammitglieder, die nicht anwesend waren, und für alle anderen wichtigen Stakeholder, wie z. B. Kunden oder Vorstandsmitglieder, freigeben. Mit einer Vorlage für Notizen zu einem Meeting können Sie auch später auf frühere Meeting-Protokolle zurückgreifen, um zukünftige Strategien oder Entscheidungen zu untermauern.

Aber was genau macht eine effektive Vorlage für Meeting-Notizen aus? Schauen wir uns das an, damit Sie wissen, worauf Sie achten müssen. 👀

Was macht eine gute Vorlage für Meeting-Protokolle und Notizen aus?

Eine effektive Vorlage für Meeting-Protokolle oder Notizen bietet Features und Funktionen wie diese:

Eine Struktur, die dem ungefähren Format der Meeting-Agenda entspricht und es dem Protokollführer ermöglicht, einfach dem Flow zu folgen

Spaces, um wichtige Details des Meetings zu protokollieren, z. B. Uhrzeit, Datum und Ziel des Meetings, damit jeder weiß, worum es geht

Abschnitte zur Auflistung der Teilnehmer und Abwesenden des Meetings, der Elemente der Tagesordnung, der wichtigsten Diskussionspunkte, der wichtigsten Erkenntnisse und Entscheidungen sowie der Aktionsschritte

KI-Tools zum Herausgreifen der wichtigsten Punkte und zum Zusammenfassen langer Texte zu einem prägnanten und nützlichen Dokument

Nahtlose Integration zur Rationalisierung Ihres Workflows, z. B. die Möglichkeit, dieaction Elemente in Aufgaben mit Fälligkeitsdaten umzuwandeln, die Sie den Mitgliedern Ihres Teams zur Weiterverfolgung zuweisen können, was das Projektmanagement erleichtert

Ob Sie nun eine brainstorming Meeting mit Ihrem Team, ein informelles Meeting mit Ihrem Vorgesetzten oder ein formelles Geschäftstreffen mit einem Client - jedes bisschen Zeit, das Sie bei lästigen Aufgaben wie dem Anfertigen von Notizen zu einem Meeting sparen, ist ein Gewinn. 🏆

10 kostenlose Vorlagen für Meeting-Notizen &Minutes, um bessere Meeting-Notizen zu machen

Wenn Sie planen, Vorlagen für Ihre Meeting-Notizen zu verwenden, ist es wichtig, dass Sie die richtigen Vorlagen für Ihre Bedürfnisse auswählen. Sehen wir uns einige der besten Vorlagen für Meeting-Notizen an, die online verfügbar sind.

1. ClickUp Vorlage für Meeting-Protokolle

ClickUp Meeting-Protokoll-Vorlage

Die ClickUp Meeting-Protokoll Vorlage eignet sich perfekt für Team Meetings, als Vorlage für ein Board Meeting Protokoll für den Vorstand und alles dazwischen.

Wählen Sie zwischen Optionen, um Notizen für mehrere Meetings auf einer Seite zu erfassen - perfekt für schnelle Stand-up-Meetings - oder auf separaten Unterseiten für längere Meetings oder um auf vergangene Meeting-Protokolle zurückzugreifen.

Listen Sie die Teilnehmer auf und dokumentieren Sie Elemente der Tagesordnung und Diskussionspunkte. Die umfangreichen Funktionen von ClickUp für die Zusammenarbeit ermöglichen es den Teilnehmern außerdem, persönliche Fortschritts-Updates im Voraus hinzuzufügen, um Zeit zu sparen. Protokollieren Sie dann alle Elemente oder Themen, die an anderer Stelle oder zu einem späteren Zeitpunkt behandelt werden müssen. Halten Sie alles an einem Ort fest, indem Sie Meeting-Aufzeichnungen, Meeting-Aufgaben und Schlüssel-Ressourcen miteinander verknüpfen.

ClickUp bietet darüber hinaus weitere Tools, die Ihren Meeting-Prozess von Anfang bis Ende effizienter und effektiver gestalten. Ein guter Start mit einem hilfreichen Meeting Agenda Vorlage und Brainstorming mit anderen Meeting-Teilnehmern in Echtzeit auf einer ClickUp Whiteboard sammeln Sie Ihre Gedanken mit Online Haftnotizen .

Dann verwenden Sie ClickUp's KI Feature zum Zusammenfassen Ihrer umfangreichen Von der KI generierte Notizen zum Meeting in Meeting-Protokolle einfließen lassen und daraus Erkenntnisse und Elemente für Maßnahmen ableiten. 🤖

Verwandeln Sie diese Elemente in Aufgaben und verbinden Sie sie direkt mit Ihren Arbeitsabläufen, indem Sie eine Roadmap mit detaillierten Zeitleisten für Ihr weiteres Vorgehen erstellen.

Diese kostenlose Vorlage für Meeting-Protokolle ist Teil eines großen Bereichs von ClickUp Dokumente vorlagen, die Ihnen dabei helfen, schöne und effektive Dokumente zu erstellen, ohne das Rad neu erfinden zu müssen. Und als Bonus lässt sich ClickUp mit Google Docs, Microsoft Teams, Zoom und Slack integrieren, neben vielen anderen die Ihren Workflow noch weiter straffen. 🙌

2. ClickUp Wiederkehrende Meeting Notizen Vorlage

ClickUp Vorlage für wiederkehrende Notizen zum Meeting

Wenn Sie regelmäßige Meetings haben, die einem ähnlichen Format folgen, wie z. B. tägliche Stand-ups oder wöchentliche Catch-ups, ClickUp's Vorlage für wiederkehrende Notizen für Meetings ist der richtige Weg. Wenn Sie jedes Mal dieselbe Vorlage verwenden, schaffen Sie Konsistenz und haben eine einzige Quelle der Wahrheit, auf die Sie bei Bedarf zurückgreifen können. 💯

Dokumentieren Sie das Datum und den Zweck des Meetings, die Teilnehmer, die Abwesenden und die Beschlussfähigkeit. Dann gibt es eine vorgeschlagene Meeting-Struktur, die Sie kostenlos benutzerdefinieren können.

Für jedes Element der Tagesordnung ist Platz für Notizen und die Ergebnisse von Abstimmungen vorgesehen. Es gibt auch Platz, um Elemente zu protokollieren, sie mit Aufgaben zu verknüpfen und sie mit benutzerdefinierten Status zu verfolgen. Halten Sie alles in Ordnung, indem Sie die Start- und Endzeiten Ihres Meetings sowie das nächste Meeting-Datum festhalten.

Zu erledigen ist es einfach, einen Link zu erstellen, der nur zum Lesen freigegeben ist, um das endgültige Dokument für alle Beteiligten freizugeben. 🔗

3. ClickUp Vorlage für Notizen zu 1-on-1 Meetings für Mitarbeiter und Manager

ClickUp Vorlage für 1:1-Gespräche mit Mitarbeitern und Managern

Die Leistung eines Teams hängt von der Beziehung zwischen der Führungskraft und den Mitgliedern des Teams ab. Durch regelmäßige persönliche Meetings mit Ihren direkten Berichterstattern können Sie sie unterstützen, ihre Produktivität und Arbeitsmoral optimieren und allen helfen, ihre Aufgaben zu bewältigen. 🤝

Die ClickUp Vorlage für Mitarbeiter und Manager 1-on-1 schafft eine effektive Struktur für das Meeting, legt die Erwartungen für eine sinnvolle Kommunikation und die Art der Zusammenarbeit fest und ermöglicht es Ihnen, sich darauf zu konzentrieren, die Dinge zu erledigen.

Da es sich um eine Vorlage für Aufgaben handelt, ist es einfach, Meetings in regelmäßigen Abständen einzurichten, sei es einmal pro Woche oder einmal im Monat, indem Sie wiederholende Aufgaben verwenden.

Legen Sie sowohl das Mitglied des Teams als auch den Manager als Beauftragte für die Aufgabe fest, so dass sie vor dem Meeting Aktualisierungen und Diskussionspunkte zur Tagesordnung hinzufügen können. Während des Meetings folgen sie der vorgeschlagenen Gliederung und arbeiten gemeinsam daran, Notizen in der Aufgabenbeschreibung zu erfassen.

Zu erledigende Elemente auf der Liste werden einfach zu Aufgaben oder Unteraufgaben für die nächsten Schritte. Anschließend brauchen sie die Notizen nur noch in die Kommentare zu kopieren, um eine Aufzeichnung für zukünftige Referenzen zu erstellen.

4. ClickUp Client Meeting Notizen Vorlage

ClickUp Client Meeting Notizen Vorlage

Wenn ein Client die Rechnungen bezahlt, ist es besonders wichtig, jeden Aspekt eines Projekts im Auge zu behalten. Machen Sie sich das Leben leichter, indem Sie die ClickUp Vorlage für Notizen zum Meeting mit dem Kunden um alle wichtigen Informationen vor, während und nach dem Meeting festzuhalten. 📝

Diese kostenlose Vorlage bietet Ihnen eine umfassende Struktur für Ihre Arbeit, damit Sie organisiert bleiben und nichts verlegt oder übersehen wird. Über benutzerdefinierte Status können Sie feststellen, ob ein Meeting geplant, in Bearbeitung oder fertiggestellt ist, und es ist einfach, alle benötigten Ressourcen an diesem einen Speicherort zu sammeln.

Diese client Meeting vorlage kann Ihr Team innerhalb des Dokuments zusammenarbeiten, um Aktualisierungen oder Elemente der Tagesordnung im Voraus hinzuzufügen. Es ist einfach, in Echtzeit zum Meeting beizutragen und alle Rückmeldungen von Kunden, neue Geschäftsanforderungen, Entscheidungen und nächste Schritte zu verfolgen.

Nach dem Meeting können Sie die Notizen per E-Mail direkt von der ClickUp-Plattform aus an alle Beteiligten senden. Alle Notizen zum Meeting werden an einem Ort aufbewahrt, so dass sie in zukünftigen Meetings leicht wiedergefunden werden können.

5. ClickUp Nonprofit Meeting Notizen Vorlage

ClickUp Nonprofit Meeting Notizen Vorlage

Wenn Sie für eine gemeinnützige Organisation arbeiten, möchten Sie den größten Teil Ihrer Zeit und Ihres Aufwands darauf verwenden, etwas zu bewirken - und nicht darauf, Meeting-Notizen zu verfassen. Die ClickUp Nonprofit Meeting Notizen Vorlage macht es Ihnen leicht, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, egal ob es sich dabei um Ihre neuesten Fundraising-Bemühungen oder Ihre Pläne für die Öffentlichkeitsarbeit handelt. 🙋

Verwenden Sie die Vorlage, um gemeinsam mit Ihren Team-Mitgliedern die Tagesordnung zu erstellen, die Diskussion und die Elemente des Meetings in den Notizen zu dokumentieren und dann Aufgaben für die Nachbereitung zuzuweisen.

Halten Sie Entscheidungen in der Ansicht "Entscheidungsprotokoll" fest, um sie leicht nachschlagen zu können. Verfolgen Sie dann offene Aufgaben in der Ansicht Zu erledigen", In Bearbeitung" und Abgeschlossen" mit den entsprechenden Feldern für den Status. Durch die gemeinsame Arbeit stellen Sie sicher, dass Sie sich stets auf Ihre Vision für die Zukunft zubewegen.

Schauen Sie sich das hier an *Fundraising-Vorlagen* !

6. ClickUp Klasse Notizen Vorlage

ClickUp Vorlage für Notizen der Klasse

Vorlagen für Notizen zu Meetings sind sehr nützlich für die Planung, Dokumentation und Nachbereitung von Meetings, aber auch in der Schule sind Vorlagen für Notizen sehr nützlich. Nie wieder unordentliche Papierstapel auf dem Schreibtisch oder das Vergessen, was der Professor gesagt hat. 🧑‍🏫

Die ClickUp Klasse Notizen Vorlage hält alles an einem Ort, einschließlich Notizen aus Vorlesungen, Links zu hilfreichen Ressourcen und Hausaufgaben.

Bei dieser Vorlage für Notizen handelt es sich um ein ClickUp Dokument, das eine Grundstruktur bietet und sich individuell anpassen lässt, damit es für Sie funktioniert. Dank des integrierten Inhaltsverzeichnisses finden Sie schnell den Abschnitt, den Sie benötigen, und können zu diesem navigieren. Mit der Vorlage können Sie Ihre Notizen auch formatieren, Links oder Tabellen einbetten oder Aufgaben für sich selbst erstellen, damit Sie keinen Trick verpassen.

7. ClickUp Meeting Bericht Vorlage

ClickUp Meeting-Berichtsvorlage

In erster Linie für Unternehmen entwickelt, die viel mit Kundenfeedback arbeiten, ist die ClickUp Meeting-Berichtsvorlage ist auch für andere Arten von Meetings nützlich.

Es gibt Spaces für Details, wie die Namen des Moderators, des Notizenmachers und des Zeitnehmers, sowie den Meeting-Typ, den Speicherort und die Dauer. In einem Feld für Zahlen können Sie die Gesamtzahl der Teilnehmer eintragen. Verwenden Sie die Vorlage dann, um Notizen aus dem Meeting zu dokumentieren und einen Vorschlag für die Tagesordnung des nächsten Meetings zu erstellen.

Eine Checkliste für die Zeit nach dem Meeting stellt sicher, dass alle Teilnehmer die endgültigen Notizen des Meetings erhalten und dass das Protokoll sicher aufbewahrt wird. Sie erinnert Sie auch an die Nachverfolgung von Aufgaben, die sich aus dem Meeting ergeben haben, z. B. das Schließen der Feedbackschleife mit dem Team und der Unternehmensleitung sowie mit dem Kunden. 🔃

8. ClickUp Vorlage für Notizen zum One-on-One Meeting

ClickUp Vorlage für One-on-One-Meetings für Mitarbeiter

ClickUp's Vorlage für Mitarbeiter One-on-One Meetings ist für Manager gedacht, die eine Verbindung zu ihren Mitarbeitern herstellen wollen. Dieser Prozess hilft sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter die notwendigen Informationen erhalten, um in ihrer Rolle erfolgreich zu sein und ihre Leistungsziele zu erreichen.

Diese Vorlage erleichtert das Anfertigen von Notizen für Meetings und fördert die Unterhaltung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, damit die Führungskraft nicht die ganze Zeit redet.

9. Excel Projekt Meeting Protokolle Vorlage von Template Lab

über Template Lab

Laden Sie diese Vorlage für Notizen zu einem Projekt Meeting als Excel-Tabelle, Word-Dokument oder PDF herunter.

Sie beginnt mit Space für den Namen des Projekts und den Zweck des Meetings sowie für logistische Angaben wie Ort, Datum, Start- und Endzeit des Meetings. Tragen Sie auch die Teilnehmer ein, zusammen mit ihrer Abteilung oder Firma und ihren Kontaktdaten.

Es gibt Felder, um die verschiedenen Themen auf der Tagesordnung zu dokumentieren und kurze Notizen zu den Diskussionen zu machen. Es gibt auch eine Liste mit Elementen, die sicherstellen, dass jeder weiß, was die nächsten Schritte sind und wer dafür verantwortlich ist.

Legen Sie schließlich für sich und Ihr Team den Erfolg fest, indem Sie Datum und Uhrzeit des nächsten Meetings festlegen und das Ziel bestimmen, damit die Teilnehmer genügend Zeit haben, sich darauf vorzubereiten. 🗓️

10. Meeting-Protokoll Vorlage by Canva

über Canva

Wenn Sie ein einfaches Dokument zum Planen und Notieren ohne Workflow-Integration suchen, könnte dies eine gute Lösung für Sie sein. Canva mit der minimalistischen Vorlage für Meeting-Notizen können Sie ganz einfach eine Liste der Teilnehmer und Tagesordnungspunkte erstellen, kurze Updates zu laufenden Projekten geben und Elemente für Aktionen organisieren. Geben Sie abschließende Ankündigungen, und schon sind Sie erledigt.

Das klare und übersichtliche Layout dieser Vorlage kann in Canva angepasst werden, und das Dokument ist im US Letter Format gestaltet, so dass Sie es leicht ausdrucken können, wenn Sie eine physische Kopie benötigen. 🖨️

Sparen Sie Zeit und steigern Sie Ihre Produktivität mit Vorlagen für Meeting-Notizen

Meetings sind ein wichtiger Bestandteil für den Erfolg eines Unternehmens, aber wenn sie schlecht geführt werden, können sie auch viel Zeit kosten. Zeit sparen und Aufwand, indem Sie eine Vorlage für Notizen oder Protokolle von Meetings verwenden, die eine Struktur bietet, in die Sie schreiben können. 📰

Eine Vorlage sorgt dafür, dass Sie sich über die Tagesordnung im Klaren sind, gute Notizen machen und Entscheidungen und Elemente für spätere Folgemaßnahmen schnell dokumentieren können.

ClickUp hebt die Vorlagen für Meeting-Notizen auf die nächste Stufe. Wählen Sie aus einem Bereich von Vorlagen, verwenden Sie KI-Tools, die Ihnen helfen, Ihre Meeting-Notizen zusammenzufassen und verwandeln dann die Elemente in zugewiesene Aufgaben, die mit den Tools von ClickUp für das Projektmanagement nachverfolgt werden können.

Und das ist noch lange nicht alles. ClickUp ist eine All-in-One-Plattform, die Ihnen hilft, jeden Aspekt Ihres Geschäfts von Anfang bis Ende zu optimieren. Kostenlos anmelden und sehen Sie zu, wie Ihr Geschäft floriert. 📈