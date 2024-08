die 10 besten Canva-Alternativen für Grafikdesign im Jahr 2024

Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie mit Canva auf ein Design-Plateau stoßen? Als Social-Media-Spezialist oder Vermarkter wissen Sie, dass ansprechendes Bildmaterial der Schlüssel zum Erfolg ist

marketing-Kampagne .

Wenn Sie sich jedoch nur auf eine Plattform für Ihre Designbedürfnisse verlassen, kann dies Ihre Kreativität einschränken und dazu führen, dass Ihre Inhalte veraltet wirken. Wenn Sie nach einer fortschrittlicheren Lösung suchen, die über die grundlegenden Bearbeitungswerkzeuge hinausgeht, ist es an der Zeit, andere Optionen zu prüfen.

Wir stellen Ihnen die besten Canva-Alternativen und Grafikprogramme vor

design-Tools die Ihnen helfen, Ihre Probleme zu lösen, Ihren Arbeitsablauf zu verbessern und Ihre Kreativität zu fördern. ✨

Was ist Canva?

Canva hat als Online-Design-Instrument an Popularität gewonnen und ermöglicht es Nutzern, auffällige Grafiken, Präsentationen und Videos zu erstellen, ohne dass sie über Design-Vorkenntnisse verfügen müssen. Die Plattform bietet eine umfangreiche Auswahl an Vorlagen, Bildern und Designkomponenten, mit denen Nutzer mühelos visuelle Inhalte für ein professionelles Content Marketing erstellen können.

über

Canva Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und seiner umfassenden Ressourcensammlung hat sich Canva zur bevorzugten Grafikdesign-Plattform für zahlreiche Unternehmen und Einzelpersonen entwickelt, die schnell und bequem beeindruckende Grafiken entwickeln möchten.

Die 10 besten Canva-Alternativen im Jahr 2024

1.

ClickUp

#

Das beste All-in-One-Projektmanagement-Tool und Alternative zu Canva Whiteboard

Sehen Sie die Aktivitäten aller Beteiligten und arbeiten Sie eng im Team zusammen, auch wenn Sie aus der Ferne arbeiten. Brainstormen, Notizen hinzufügen und die besten Ideen auf einer kreativen Leinwand mit ClickUp Whiteboards zusammen

ClickUp ist ein Projektmanagement- und Teamkollaborationstool, das Teams aller Größen und Branchen bei der Verwaltung ihrer Aufgaben, Projekte und Arbeitsabläufe unterstützt.

Was ClickUp zu einem der besten Tools auf dem Markt macht, sind seine fortschrittlichen Funktionen für Projektmanagement und Teamzusammenarbeit sowie seine vollständig anpassbare Plattform, mit der Einzelpersonen und Teams ClickUp so konfigurieren können, dass es ihren Bedürfnissen und Vorlieben entspricht. Das bedeutet, dass dieses Tool für jede Art von Team geeignet ist, auch für Designer und Nicht-Designer.

Was macht es also zu einer Top-Alternative zu Canva?

ClickUp ist zwar kein Grafikdesign-Tool, bietet aber eine umfangreiche Liste von Funktionen für Vermarkter, darunter eine äußerst intuitive

Whiteboard-Funktion bietet mehrere Vorteile gegenüber Canva Whiteboards und ist damit eine gute Alternative für Nutzer, die eine umfassendere und vielseitigere Funktion suchen, die über Grafikdesign hinausgeht.

Hier sind einige der wichtigsten Funktionen, die ClickUp Whiteboards von anderen abheben:

Integration in die Projektverwaltung : ClickUp Whiteboards sind in die ClickUp-Projektmanagement-Plattform integriert, so dass Sie problemlos mit Ihren Teammitgliedern zusammenarbeiten, Aufgaben direkt vom Whiteboard aus zuweisen, Whiteboards in umsetzbare Aufgaben verwandeln, Dateien oder Dokumente anhängen und den Fortschritt verfolgen können - alles an einem Ort

: ClickUp Whiteboards sind in die ClickUp-Projektmanagement-Plattform integriert, so dass Sie problemlos mit Ihren Teammitgliedern zusammenarbeiten, Aufgaben direkt vom Whiteboard aus zuweisen, Whiteboards in umsetzbare Aufgaben verwandeln, Dateien oder Dokumente anhängen und den Fortschritt verfolgen können - alles an einem Ort Zusammenarbeit in Echtzeit : Mit ClickUp Whiteboards können mehrere Benutzer in Echtzeit zusammenarbeiten, Kommentare und Feedback direkt auf den Whiteboards hinterlassen, Aufgaben miteinander verbinden und vieles mehr, was die Zusammenarbeit an Projekten und den Austausch von Ideen erleichtert

: Mit ClickUp Whiteboards können mehrere Benutzer in Echtzeit zusammenarbeiten, Kommentare und Feedback direkt auf den Whiteboards hinterlassen, Aufgaben miteinander verbinden und vieles mehr, was die Zusammenarbeit an Projekten und den Austausch von Ideen erleichtert Flexible Funktionen : ClickUp Whiteboards sind mit Funktionen wie Haftnotizen, Zeichentools und Bild-Uploads ausgestattet, die das Erstellen dynamischer und ansprechender visueller Inhalte erleichtern

: ClickUp Whiteboards sind mit Funktionen wie Haftnotizen, Zeichentools und Bild-Uploads ausgestattet, die das Erstellen dynamischer und ansprechender visueller Inhalte erleichtern Anpassbare Vorlagen für jeden Anwendungsfall: Egal, ob Sie eine Präsentation entwerfen, ein Brainstorming durchführen oder eine Projekt-Roadmap erstellen, Sie können aus einer Bibliothek von Vorlagen mit vorgefertigten Strukturen wählen, die Ihnen den Einstieg in Ihre Arbeit erleichtern. Um sich mit ClickUp Whiteboards vertraut zu machen, verwenden Sie einfach die Einführung in die Whiteboards-Vorlage von ClickUp um loszulegen

Insgesamt bieten die ClickUp Whiteboards eine umfassendere und flexiblere Lösung als die Canva Whiteboards. Darüber hinaus kann ClickUp Ihnen helfen, Feedback zu zentralisieren und Genehmigungsprozesse zu beschleunigen, indem Sie die Proofing-Funktion in ClickUp nutzen, um direkt in Bildern, Videos und PDFs Anmerkungen zu machen.

Zentralisieren Sie Feedback und beschleunigen Sie Genehmigungsprozesse mit Proofing, indem Sie Kommentare direkt auf Aufgabenanhänge zuweisen

Diese Kollaborationsfunktionen sowie die umfassende Liste von Funktionen für Markenmanagement, Marketing, Teammanagement und mehr machen ClickUp zu einer der besten Canva-Alternativen für Benutzer, die fortgeschrittenere und flexiblere Funktionen mit Anpassungsoptionen benötigen.

Beste Funktionen

Vollständig anpassbare Plattform : Passen Sie jeden Teil von ClickUp an und konfigurieren Sie es so, dass es Ihren Bedürfnissen entspricht, mit benutzerdefinierten Feldern, benutzerdefinierten Status, ClickApps und mehr

: Passen Sie jeden Teil von ClickUp an und konfigurieren Sie es so, dass es Ihren Bedürfnissen entspricht, mit benutzerdefinierten Feldern, benutzerdefinierten Status, ClickApps und mehr Über 15 benutzerdefinierte Ansichten : Wählen Sie aus mehr als 15 Ansichten für Ihre Arbeit, einschließlich ClickUp Whiteboards, Kalender, Zeitleiste, Board, Gantt-Diagramm und mehr

: Wählen Sie aus mehr als 15 Ansichten für Ihre Arbeit, einschließlich ClickUp Whiteboards, Kalender, Zeitleiste, Board, Gantt-Diagramm und mehr Drag-and-Drop-Funktionalität : Mit dieser Funktion können Sie Änderungen in Ihrem ClickUp-Arbeitsbereich einfacher und schneller vornehmen. Ziehen Sie Elemente einfach per Drag & Drop, ohne dass Sie technische Kenntnisse benötigen

: Mit dieser Funktion können Sie Änderungen in Ihrem ClickUp-Arbeitsbereich einfacher und schneller vornehmen. Ziehen Sie Elemente einfach per Drag & Drop, ohne dass Sie technische Kenntnisse benötigen Zusammenarbeit im Team : Zusammenarbeit in Echtzeit oder asynchron mit Chat-Ansicht, zugewiesenen Kommentaren und Erkennung und Bearbeitung von Zusammenarbeit in Ihrem ClickUp-Arbeitsbereich

: Zusammenarbeit in Echtzeit oder asynchron mit Chat-Ansicht, zugewiesenen Kommentaren und Erkennung und Bearbeitung von Zusammenarbeit in Ihrem ClickUp-Arbeitsbereich Prüfung und Kommentierung : Zentralisieren Sie Feedback und beschleunigen Sie Genehmigungsprozesse, indem Sie die Proofing-Funktion in ClickUp nutzen, um direkt in Bildern, Videos und PDFs Anmerkungen zu machen

: Zentralisieren Sie Feedback und beschleunigen Sie Genehmigungsprozesse, indem Sie die Proofing-Funktion in ClickUp nutzen, um direkt in Bildern, Videos und PDFs Anmerkungen zu machen Integrationsmöglichkeiten : Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 Arbeitswerkzeugen, darunter markenmanagement-Softwareund grafikdesign-Tools, um Ihre Anwendungen zu konsolidieren und Ihre Arbeit an einem Ort zusammenzufassen

: Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 Arbeitswerkzeugen, darunter markenmanagement-Softwareund grafikdesign-Tools, um Ihre Anwendungen zu konsolidieren und Ihre Arbeit an einem Ort zusammenzufassen Verfügbar für alle Geräte: Verfügbar für Desktop-, Mobil- (Android- und iOS-App), Voice- und Browser-Plattformen

Beschränkungen

Es sind noch nicht alle Ansichten in der mobilen App verfügbar

Kann eine Lernkurve erfordern

Preisgestaltung

Für immer kostenlos : Kostenloses Paket mit vielen Funktionen

: Kostenloses Paket mit vielen Funktionen Unbegrenzt : $5 pro Monat/Nutzer

: $5 pro Monat/Nutzer Business : $12 pro Monat/Benutzer

: $12 pro Monat/Benutzer Business Plus : $19 pro Monat/Benutzer

: $19 pro Monat/Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.7 von 5 (6.680+ Bewertungen)

: 4.7 von 5 (6.680+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (3,640+ Bewertungen) Ausprobieren_ Kampagnenmanagement-Tools !

2. Movavi Video Editor

Das Beste für dynamische Videopräsentationen

Mit den Bearbeitungsfunktionen von Movavi eigene Videos erstellen

Canva bietet zwar grundlegende Videobearbeitungsfunktionen,

Movavi Video Editor ist ein leistungsstarkes Videobearbeitungsprogramm, das eine breite Palette von Funktionen bietet. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche eignet es sich sowohl für professionelle

videoproduktion und Hobbyfilmer gleichermaßen, denn sie können auf einfache Weise dynamische Videos mit beeindruckendem Bildmaterial erstellen.

Movavi verfügt über mehrere Anpassungsoptionen, wie Übergänge, Animationen, Titel und Musikstücke, die es einfach machen, jedes Projekt zum Leben zu erwecken. Mit dem integrierten Audio-Editor kann der Benutzer außerdem die Lautstärke anpassen und Hintergrundmusik oder Soundeffekte hinzufügen. Zu den weiteren großartigen Funktionen gehören mehr als 150 Filtervoreinstellungen, die mit einem Klick hochwertige visuelle Ergebnisse liefern. Diese Funktionen machen Movavi zu einer der besten Canva-Alternativen, da die Videobearbeitungsmöglichkeiten von Canva begrenzt sind.

Beste Funktionen

Einfach zu bedienen : Die intuitive Benutzeroberfläche macht es für jeden einfach, diese Software zu erlernen und zu beherrschen

: Die intuitive Benutzeroberfläche macht es für jeden einfach, diese Software zu erlernen und zu beherrschen Spezielle Videoeffekte : Mit den Bearbeitungsfunktionen können Sie Übergänge, Animationen, Titel und vieles mehr hinzufügen, um in wenigen Minuten dynamische Videos zu erstellen

: Mit den Bearbeitungsfunktionen können Sie Übergänge, Animationen, Titel und vieles mehr hinzufügen, um in wenigen Minuten dynamische Videos zu erstellen Audiobearbeitungswerkzeuge : Ermöglicht das Anpassen von Tonpegeln oder das Hinzufügen von Hintergrundmusik oder Soundeffekten

: Ermöglicht das Anpassen von Tonpegeln oder das Hinzufügen von Hintergrundmusik oder Soundeffekten Mehr als 150 Filtervoreinstellungen: Liefert hochwertige visuelle Ergebnisse mit nur einem Klick

Beschränkungen

Keine 360-Grad-Videobearbeitungsfunktionen

Begrenzte Auswahl an Titeloptionen im Vergleich zu anderen Canva-Alternativen

Die Testversion fügt ein Wasserzeichen zu den Videos hinzu

Preisgestaltung

Kostenlose Testversion : Verfügbar

: Verfügbar Jahresabonnement : $54.95

: $54.95 Lebenslange Lizenz: $74.95

Kundenbewertungen und -rezensionen

Trustpilot : 4.7 von 5 (18.000+ Bewertungen)

: 4.7 von 5 (18.000+ Bewertungen) Capterra: 4.8 von 5 (400+ Bewertungen)

3. Venngage

Beste Alternative für die Erstellung von Infografiken

Erstellen Sie Infografiken für soziale Medien, Präsentationen und mehr mit Venngage

Venngage ist eine beliebte Canva-Alternative, die sich hauptsächlich auf die Erstellung von Infografiken konzentriert. Es verfügt über eine umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen, Symbolen, Diagrammen und Illustrationen, mit denen sich in wenigen Minuten Infografiken und beeindruckende visuelle Inhalte, z. B. für soziale Medien, erstellen lassen.

Die Software bietet außerdem intuitive Drag-and-Drop-Design-Tools und automatische Formatierungsoptionen, mit denen die Benutzer das Aussehen und die Wirkung ihrer Infografik leicht anpassen können. Darüber hinaus verfügt Venngage über Funktionen zur Zusammenarbeit, die es mehreren Teammitgliedern ermöglichen, gleichzeitig an einem Projekt zu arbeiten.

Beste Eigenschaften

Einfache Benutzeroberfläche : Die Benutzer können mit der einfachen Benutzeroberfläche von Venngage leicht durch die Plattform navigieren

: Die Benutzer können mit der einfachen Benutzeroberfläche von Venngage leicht durch die Plattform navigieren Umfangreiche Bibliothek von Elementen : Enthält Vorlagen, Icons, Diagramme und Illustrationen für alle Arten von Infografiken

: Enthält Vorlagen, Icons, Diagramme und Illustrationen für alle Arten von Infografiken Drag-and-Drop-Design-Tools : Erleichtert den Nutzern das Anpassen des Aussehens ihrer Infografik

: Erleichtert den Nutzern das Anpassen des Aussehens ihrer Infografik Automatische Formatierung: Automatische Formatierung von Text, Bildern und anderen Elementen für ein ansprechendes Aussehen

Beschränkungen

Keine Videobearbeitungsfunktionen

Keine Unterstützung für GIFs

Preisgestaltung

Kostenloser Plan mit eingeschränkten Funktionen

Premium : $10 pro Monat/Benutzer

: $10 pro Monat/Benutzer Business : $24 pro Monat/Benutzer

: $24 pro Monat/Benutzer Unternehmen: 499 $ pro Monat für 10 Plätze

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.7 von 5 (120+ Bewertungen)

: 4.7 von 5 (120+ Bewertungen) Capterra: 4.6 von 5 (300+ Rezensionen)

4. Typito

Das Beste für die Erstellung von Videos mit Text

Videos bearbeiten und Text hinzufügen mit Typito

Typito ist ein webbasiertes Videobearbeitungstool mit einigen einzigartigen Bearbeitungsfunktionen, die es den Nutzern ermöglichen, mit Leichtigkeit Videos in professioneller Qualität zu erstellen.

Die Plattform bietet eine große Auswahl an Vorlagen und Designelementen, die es den Nutzern leicht machen, ansprechende Videos für verschiedene Zwecke zu erstellen. Im Lieferumfang enthalten sind mehr als 300 professionelle Vorlagen und eine Bibliothek mit über einer Million lizenzfreier Bilder, Musikdateien, Videos und Schriftarten. Typito bietet den Nutzern auch automatische Textgestaltungsoptionen, mit denen sie fesselnde Titel, Untertitel oder Callouts erstellen können.

Die Plattform unterstützt auch die Integration mit gängigen Anwendungen wie Dropbox, Google Drive und

YouTube . Darüber hinaus bietet Typito auch eine API für Entwickler an, damit diese benutzerdefinierte Integrationen in die Plattform erstellen können.

Beste Eigenschaften

Intuitive Benutzeroberfläche : Die Benutzer können sich dank der übersichtlichen Benutzeroberfläche leicht durch die Softwareplattform bewegen.

: Die Benutzer können sich dank der übersichtlichen Benutzeroberfläche leicht durch die Softwareplattform bewegen. Drag-and-Drop-Design-Tools : Erleichtert den Nutzern die Anpassung des Aussehens und der Atmosphäre ihres Videoclips.

: Erleichtert den Nutzern die Anpassung des Aussehens und der Atmosphäre ihres Videoclips. Professionell gestaltete Vorlagen: Bietet eine große Auswahl an Vorlagen zur Auswahl an.

Beschränkungen

Keine 4K/HD-Unterstützung

Begrenzte Farboptionen

Preisgestaltung

Kostenloser Plan : Verfügbar mit eingeschränkten Funktionen

: Verfügbar mit eingeschränkten Funktionen Solo : $15 pro Monat

: $15 pro Monat Pro: 29 $ pro Monat

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2: 4.7 von 5 (80+ Bewertungen)

5. Placeit

Beste Alternative zu Präsentationsvorlagen

Zugang zu den Präsentationsvorlagen in Placeit

Placeit ist eine der Canva-Alternativen, die eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen, Mockups, Logos und Grafikdesign-Elementen bietet. Die Plattform bietet mehr als 50.000 lizenzfreie Bilder, Grafiken und Vorlagen zur Auswahl, sodass Sie die Designs problemlos anpassen und Ihren eigenen Text oder Ihr Logo hinzufügen können.

Die Plattform verfügt außerdem über fortschrittliche Animationstools, mit denen die Nutzer ihr Bildmaterial schnell und einfach animieren können. Außerdem können die Nutzer ihre Designs mit einem einzigen Klick direkt per E-Mail oder über soziale Medienkanäle teilen. Und schließlich lässt sich die Plattform in verschiedene beliebte Anwendungen von Drittanbietern integrieren, so dass die Nutzer ihre vorhandenen Tools und Dienste nutzen können, um mehr aus Placeit herauszuholen.

Beste Eigenschaften

Über 50.000+ lizenzfreie Bilder : Bietet eine große Auswahl an hochwertigem Bildmaterial und Vorlagen zur Auswahl

: Bietet eine große Auswahl an hochwertigem Bildmaterial und Vorlagen zur Auswahl Erweiterte Animationswerkzeuge : Ermöglicht die schnelle und einfache Erstellung von ansprechenden Animationen mit einem Klick

: Ermöglicht die schnelle und einfache Erstellung von ansprechenden Animationen mit einem Klick Vielfältige Exportoptionen: Nutzer können ihre Designs mit nur einem Klick für eine maximale Reichweite freigeben

Beschränkungen

Es ist kein kostenloser Plan verfügbar

Preisgestaltung

Kostenlose Testversion : Verfügbar

: Verfügbar Unbefristetes Abonnement: Ab 7,47 $ pro Monat

Kundenbewertungen und -rezensionen

Trustpilot : 3.2 von 5 (1100+ Bewertungen)

: 3.2 von 5 (1100+ Bewertungen) Capterra: 4.5 von 5 (10+ Bewertungen)

6. VistaCreate (Crello)

Beste Alternative zu Canva Logo Maker

Erstellen Sie Logos und grafische Designs mit VistaCreate

VistaCreate vistaCreate, früher bekannt als Crello, ist eine leistungsstarke und benutzerfreundliche Plattform für Grafikdesign, die eine Vielzahl von anpassbaren Vorlagen und Designelementen bietet. Diese Plattform ist eine hervorragende Canva-Alternative, da sie eine ähnliche Benutzeroberfläche und Funktionalität bietet, jedoch einige einzigartige Funktionen, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Die Plattform enthält über 25.000

design-Vorlagen die Logos, Flyer, Broschüren und Poster umfassen. Darüber hinaus bietet VistaCreate den Nutzern Zugang zu einer Bibliothek mit über 10 Millionen lizenzfreien Bildern und Elementen. Es bietet auch einen KI-gesteuerten Logomacher, der Benutzern hilft, ein perfektes Logo in wenigen Augenblicken zu erstellen.

Beste Eigenschaften

Einfach zu bedienende Drag-and-Drop-Tools : Ermöglicht den Nutzern das schnelle Verschieben, Ändern der Größe und Anpassen ihrer Designelemente

: Ermöglicht den Nutzern das schnelle Verschieben, Ändern der Größe und Anpassen ihrer Designelemente Mehr als 10.000 anpassbare Vorlagen : Bietet Benutzern eine Vielzahl von Optionen für die Erstellung von Logos, Anzeigen, Social-Media-Assets und mehr

: Bietet Benutzern eine Vielzahl von Optionen für die Erstellung von Logos, Anzeigen, Social-Media-Assets und mehr Über 12 Millionen Stockfotos, Illustrationen, Symbole und Videos : Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf eine Bibliothek mit lizenzfreien Medieninhalten

: Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf eine Bibliothek mit lizenzfreien Medieninhalten Markenkit-Funktion : Fügen Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Schriftarten, Farbpaletten und Logos zum Markenkit hinzu und greifen Sie jederzeit einfach darauf zu, wenn Sie Ihre Inhalte mit Ihrem Branding versehen müssen

: Fügen Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Schriftarten, Farbpaletten und Logos zum Markenkit hinzu und greifen Sie jederzeit einfach darauf zu, wenn Sie Ihre Inhalte mit Ihrem Branding versehen müssen Intelligentes Werkzeug zur Größenänderung: Ändern Sie die Größe Ihres Bildes oder sogar des gesamten Designs mit einem Klick, bereiten Sie Inhalte schnell für verschiedene Veröffentlichungsplattformen vor, und bewerben Sie Ihre Marke online über mehrere Konten in sozialen Medien

Beschränkungen

Einige Tools sind nur mit einem Premium-Abo verfügbar

Preisgestaltung

Starter : Kostenlos

: Kostenlos Pro: $10 pro Monat

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.5 von 5 (150+ Bewertungen)

: 4.5 von 5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.6 von 5 (390+ Bewertungen)

7. Piktochart

Am besten geeignet für die Erstellung von Grafiken und Infografiken für soziale Medien

Erstellen Sie Bilder, Social-Media-Bilder und Infografiken mit Piktochart

Piktochart ist eine der besten Canva-Alternativen, die sich auf die Erstellung visuell ansprechender Infografiken, Präsentationen und Berichte spezialisiert hat. Diese Plattform wurde für Nutzer und Social-Media-Vermarkter gleichermaßen entwickelt, die Daten und Informationen auf eine visuell ansprechende Weise präsentieren möchten, ohne stundenlang mit dem Designprozess zu verbringen.

Die Software bietet einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor und eine Vielzahl von Vorlagen, mit denen Benutzer Bilder, benutzerdefiniertes Grafikdesign, Symbole und mehr erstellen können.

Beste Eigenschaften

Über 1.000 Infografik-Vorlagen : Zugriff auf Designelemente und Vorlagen für Beiträge in den sozialen Medien, visuelle Inhalteund mehr

: Zugriff auf Designelemente und Vorlagen für Beiträge in den sozialen Medien, visuelle Inhalteund mehr Werkzeuge zur Datenvisualisierung : Erleichtert die Erstellung interaktiver Visualisierungen aus Ihren Daten

: Erleichtert die Erstellung interaktiver Visualisierungen aus Ihren Daten Integrierter KI-gestützter Design-Assistent: Bietet eine einfache Möglichkeit, komplexe Visualisierungen schnell und einfach zu erstellen

Beschränkungen

Eine im Vergleich zu anderen weniger vielseitige Designplattform

Einige Funktionen und Vorlagen sind nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement verfügbar

Preisgestaltung

Kostenloser Plan : Verfügbar

: Verfügbar Pro : $14 pro Monat/Benutzer

: $14 pro Monat/Benutzer Unternehmen: Kundenspezifische Preise

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.4 von 5 (160+ Bewertungen)

: 4.4 von 5 (160+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (160+ Bewertungen)

8. SpielenSpielen

Bestens geeignet für die Erstellung interaktiver Präsentationen

Erstellen Sie professionelle Videos in wenigen Minuten ohne technische oder kreative Kenntnisse mit PlayPlay

PlayPlay ist eine Alternative zu Canva, die sich auf die Erstellung von Videos für soziale Medien, Marketing und interne Kommunikation spezialisiert hat. Mit seiner einfachen und intuitiven Oberfläche macht es PlayPlay auch Nutzern ohne Erfahrung in der Videobearbeitung leicht, ansprechende und professionell aussehende Videos zu erstellen.

PlayPlay verfügt außerdem über eine leistungsstarke KI-gestützte Videobearbeitungsfunktion, die die Erstellung professioneller Videos vereinfacht. Außerdem verfügt es über Integrationen für alle gängigen Social-Media-Plattformen, sodass Sie Ihre Kreationen ganz einfach als Social-Media-Posts und mit anderen teilen können.

Beste Eigenschaften

Die Option, Text, Bilder und Videos zu animieren : Hilft bei der Erstellung von Infografiken und dynamischem Bildmaterial

: Hilft bei der Erstellung von Infografiken und dynamischem Bildmaterial Vielfalt an Vorlagen : Bietet den Nutzern eine breite Palette von Designoptionen für ihre Projekte

: Bietet den Nutzern eine breite Palette von Designoptionen für ihre Projekte Unterstützung für HD/4K-Auflösungen: Garantiert höchste Qualität der Ausgabe

Beschränkungen

Es ist keine kostenlose Version verfügbar

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten im Vergleich zu anderen Plattformen

Preisgestaltung

Kostenlose Testversion : Verfügbar

: Verfügbar Unternehmen: Kundenspezifische Preise

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.7 von 5 (80+ Bewertungen)

: 4.7 von 5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.8 von 5 (20+ Rezensionen)

9. Pixlr

Die beste Lösung zum Bearbeiten und Verbessern von Bildern für soziale Medien

Bearbeiten Sie Fotos und erstellen Sie Grafiken direkt in Ihrem Browser mit Pixlr

Pixlr ist eine fortschrittliche Fotobearbeitungssoftware, die es den Nutzern leicht macht, ihre Fotos schnell und einfach zu bearbeiten und zu verbessern, um beeindruckende visuelle Inhalte zu erstellen.

Dieser statische Grafikeditor bietet eine breite Palette von Fotobearbeitungswerkzeugen, darunter Filter, Effekte, Farbkorrekturen und ein Werkzeug zum schnellen Zuschneiden von Bildern. Die Benutzer können auch Text, Rahmen und Aufkleber hinzufügen, um ihre Bilder zu verbessern.

Darüber hinaus ermöglicht der Fotoeditor die schnelle Retusche von Fotos mit professionellen Werkzeugen wie Schärfen, Weichzeichnen und Kontrastanpassung.

Pixlr bietet auch einen kostenlosen mobilen Fotoeditor für iOS- und Android-Geräte an, mit dem die Nutzer ihre Fotos auch unterwegs bearbeiten können. Insgesamt ist Pixlr eine der besten Canva-Alternativen für alle, die ihre Bilder schnell und einfach für soziale Medien und darüber hinaus verbessern möchten.

Beste Eigenschaften

Große Auswahl an Fotobearbeitungswerkzeugen : Bietet eine große Auswahl an Werkzeugen, um Fotos schnell und einfach zu bearbeiten und zu verbessern

: Bietet eine große Auswahl an Werkzeugen, um Fotos schnell und einfach zu bearbeiten und zu verbessern Retusche-Werkzeuge : Ermöglicht die professionelle Retusche von Fotos mit fortschrittlichen Werkzeugen wie Schärfen, Unschärfe und Kontrastanpassung

: Ermöglicht die professionelle Retusche von Fotos mit fortschrittlichen Werkzeugen wie Schärfen, Unschärfe und Kontrastanpassung Werkzeuge zum schnellen Entfernen des Hintergrunds: Entfernen Sie den Hintergrund von den schwierigsten Objekten, laden Sie bis zu 50 Fotos hoch und entfernen Sie den Hintergrund auf einmal, auch mit einer anderen Schnittgröße

Beschränkungen

Nur auf Fotos fokussierte Bearbeitung

Preisgestaltung

Kostenloser Plan : Verfügbar mit eingeschränkten Funktionen

: Verfügbar mit eingeschränkten Funktionen Plus : $0,75 pro Monat

: $0,75 pro Monat Premium : 4,90 $ pro Monat

: 4,90 $ pro Monat Team: $9,91 pro Monat

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.5 von 5 (130+ Bewertungen)

: 4.5 von 5 (130+ Bewertungen) Capterra: 4.5 von 5 (95+ Bewertungen)

10. PicMonkey

Am besten geeignet für die Erstellung von YouTube-Bannern

Erstellen Sie schöne Fotos, Logos, Social-Media-Grafiken und Facebook-Cover mit PicMonkey

PicMonkey ist eine Canva-Alternative, die sich auf die Erstellung von YouTube-Bannern, Social-Media-Anzeigen und Logos spezialisiert hat. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und der umfangreichen Vorlagenbibliothek ist PicMonkey eine großartige Canva-Alternative für Nutzer, die ein einfaches, aber leistungsstarkes Design-Tool suchen.

Die Plattform bietet eine große Auswahl an professionell gestalteten Vorlagen für YouTube-Banner und andere Designs, mit denen Nutzer in wenigen Minuten beeindruckende Grafiken erstellen können. Darüber hinaus verfügt die Plattform über einen Drag-and-Drop-Editor, mit dem sich vorhandene Vorlagen leicht anpassen oder ganz eigene Designs erstellen lassen.

Darüber hinaus bietet PicMonkey Filter, Texturen und Formen, mit denen Nutzer komplexe Grafiken erstellen können, was es zu einer der besten Canva-Alternativen macht.

Beste Eigenschaften

Drag-and-Drop-Editor : Macht das Erstellen von Grafiken zum Kinderspiel

: Macht das Erstellen von Grafiken zum Kinderspiel Integrierte Bibliothek mit Bildern und Schriftarten : Bietet dem Benutzer Zugang zu Hunderten von verschiedenen Designelementen

: Bietet dem Benutzer Zugang zu Hunderten von verschiedenen Designelementen Vorgefertigte Vorlagen : Bietet den Nutzern eine schnelle Möglichkeit, mit ihren Projekten zu beginnen

: Bietet den Nutzern eine schnelle Möglichkeit, mit ihren Projekten zu beginnen Erweiterte Bearbeitungswerkzeuge: Ermöglicht den Nutzern die einfache Anpassung ihres Bildmaterials

Beschränkungen

Es ist keine kostenlose Version verfügbar

Einige erweiterte Funktionen und Tools sind nur mit einem höherwertigen Abonnement verfügbar

Preisgestaltung

Basic : $72 jährlich

: $72 jährlich Pro : $120 jährlich

: $120 jährlich Business: $228 jährlich

Kundenbewertungen und -rezensionen

G2 : 4.4 von 5 (380+ Bewertungen)

: 4.4 von 5 (380+ Bewertungen) Capterra: 4.5 von 5 (1000+ Bewertungen)

Was macht eine gute Canva-Alternative aus?

Bei der Suche nach Canva-Alternativen ist es wichtig, die folgenden Faktoren zu berücksichtigen:

Benutzerfreundlichkeit: Die Plattform sollte benutzerfreundlich und einfach zu navigieren sein, auch für Personen mit minimaler Erfahrung im Grafikdesign

Die Plattform sollte benutzerfreundlich und einfach zu navigieren sein, auch für Personen mit minimaler Erfahrung im Grafikdesign Vielfalt der Vorlagen: Eine brauchbare Alternative sollte eine große Auswahl an professionellen Vorlagen bieten, die für verschiedene Branchen und Zwecke geeignet sind

Eine brauchbare Alternative sollte eine große Auswahl an professionellen Vorlagen bieten, die für verschiedene Branchen und Zwecke geeignet sind Anpassungsmöglichkeiten: Die Plattform sollte es Ihnen ermöglichen, Vorlagen und Designelemente anzupassen, um einzigartige und personalisierte Grafiken zu erstellen

Die Plattform sollte es Ihnen ermöglichen, Vorlagen und Designelemente anzupassen, um einzigartige und personalisierte Grafiken zu erstellen Preisgestaltung: Eine gute Canva-Alternative sollte verschiedene Preisoptionen anbieten, um den Bedürfnissen und Budgets verschiedener Nutzer gerecht zu werden

Eine gute Canva-Alternative sollte verschiedene Preisoptionen anbieten, um den Bedürfnissen und Budgets verschiedener Nutzer gerecht zu werden Funktion für die Zusammenarbeit im Team: Das Tool sollte die Zusammenarbeit im Team und die gemeinsame Nutzung unterstützen, damit die Benutzer auch dann problemlos zusammenarbeiten können, wenn aus der Ferne arbeiten ## Supercharge Your Design Projects With Canva Alternatives

Canva ist zwar nach wie vor ein beliebtes und vielseitiges Design-Tool, doch gibt es 2024 mehrere Canva-Alternativen, die einzigartige Funktionen und Möglichkeiten bieten.

Egal, ob Sie nach einer Plattform suchen, die sich auf Grafikdesign, die Erstellung von Infografiken, Videobearbeitung oder Fotobearbeitung konzentriert, um Ihnen bei Ihren

marketing-Bedürfnisse sollte diese Liste von Canva-Alternativen eine geeignete Option für Ihre Bedürfnisse bieten. Denken Sie daran, bei der Auswahl der besten Canva-Alternative für Ihre spezifischen Anforderungen Faktoren wie Benutzerfreundlichkeit, Vorlagenvielfalt, Anpassungsoptionen, Preise und Funktionen zur Zusammenarbeit zu berücksichtigen.

Wenn sich Ihre Marketingstrategie zum Beispiel um Videos dreht, sollten Sie sich für eine vollwertige Lösung wie

Movavi . Wenn Sie auffällige Bilder für Instagram brauchen, bearbeiten Sie sie mit Pixlr.

Und wenn Sie Ihren Arbeitsablauf mit visuellen Fahrplänen und mehr optimieren möchten, machen Sie sich vertraut mit

ClickUp-Whiteboard und alle

vorteile, die ClickUp bietet .

Viel Glück und viel Spaß beim Gestalten!

Gastautor:_

victoria ist eine Content Managerin mit über 4 Jahren Erfahrung im Marketing und hat früher in Marketing- und Blogging-Nischen gearbeitet. Sie schreibt gerne und recherchiert neue Themen, um ihr Fachwissen mit vertrauenswürdigen Quellen zu teilen