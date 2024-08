10 kostenlose Grafikdesign-Vorlagen für Kreativteams im Jahr 2024

Grafikdesign ist eine wesentliche Voraussetzung für jedes Geschäft oder jede Organisation. Es ist eine Möglichkeit, visuell mit dem Publikum zu kommunizieren und die Botschaft einer Marke effektiv zu vermitteln.

Allerdings verfügen nur wenige Unternehmen über die erforderlichen Designfähigkeiten, Zeit oder Ressourcen, um innerhalb eines bestimmten Zeitraums professionelle Designs zu erstellen. An dieser Stelle kommen Grafikdesign-Vorlagen ins Spiel.

Mit Vorlagen können Design-Teams und die Beteiligten ihre Arbeitsabläufe straffen, den Feedback-Prozess beschleunigen und in kürzerer Zeit bessere Ergebnisse liefern, da Vorlagen einen Ausgangspunkt für Design-Projekte bieten und auch von Personen mit wenig oder gar keiner Designerfahrung verwendet werden können. 🎨👩‍🎨

Was sind Grafikdesign-Vorlagen?

Grafikdesign-Vorlagen sind vorgefertigte Elemente, die Sie mit Ihrem eigenen Text, Bildern, Farben und Branding benutzerdefinieren können.

Vorlagen können für verschiedene Projekte verwendet werden, von erstellung von Inhalten für soziale Medien bis hin zur Gestaltung von Visitenkarten und Broschüren, die mit wenigen Klicks benutzerdefiniert werden können.

Ein weiterer Punkt, den Sie vor der Verwendung von Vorlagen bedenken sollten, ist, dass sie nicht immer Ihren spezifischen Bedürfnissen oder Ihrem Branding entsprechen. In diesem Fall ist es wichtig, die Vorlage so weit wie möglich zu benutzerdefinieren, damit sie einzigartig und auf Ihre Marke abgestimmt ist. 📌

Erstellen Sie einen nahtlosen Grafikdesign-Workflow und rationalisieren Sie den Anfrageprozess mit der Grafikdesign-Vorlage von ClickUp

Was macht eine gute Grafikdesign-Vorlage aus?

Grafikdesign-Vorlagen können ein wertvolles tool für Geschäfte und Einzelpersonen sein, die ihren Grafikdesign-Workflow vereinfachen und professionell aussehende Designs im Rahmen ihres Budgets erstellen möchten. Aber warum sollte ein Grafikdesigner eine Vorlage verwenden, um ein Projekt abzuschließen?

Unabhängig davon, ob Ihre Design- und Kreativteams intern sind oder Freiberufler eine der Herausforderungen, mit denen alle Designer bei ihrer täglichen Arbeit konfrontiert sind, ist die Menge der Inhalte, die sie schnell liefern müssen, um den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.

Hier kommen Grafikdesign-Vorlagen ins Spiel. 👏

Diese Vorlagen reichen von Projektmanagement- und Workflow-Vorlagen zur Rationalisierung Ihrer Prozesse bis hin zu Designvorlagen, die Ihr Team als Ausgangspunkt für seine Entwürfe nutzen kann, die es später benutzerdefiniert an die Bedürfnisse des Kunden und seines Teams anpassen kann.

Weitere Vorteile von Designvorlagen sind:

Zeit- und Kostenersparnis: Anstatt von Grund auf neu zu beginnen, können Sie eine Vorlage auswählen, die Ihren Bedürfnissen entspricht, und sie benutzerdefiniert anpassen, um sie zu Ihrer eigenen zu machen. Laut einer Umfrage von Creative Market,58 % der Grafikdesigner vorlagen, um ihren Workflow zu beschleunigen und ihre Produktivität zu steigern. Dies ist besonders hilfreich für kleine Geschäfte oder Einzelpersonen, die nicht das Budget haben, alles von Grund auf neu zu entwerfen, z. B. Logos, Illustrationen, Präsentationen, Flyer oder andere Ideen für die Markenbildung umzusetzen

: Selbst mit wenig Designerfahrung können Sie eine Vorlage als Leitfaden verwenden und sich mit Designprinzipien wie Farbe, Typografie und Layout vertraut machen. Außerdem können Sie mit ihnen Farben ändern oder Schriftarten an Ihre Designanforderungen anpassen Hilfe bei der Erstellung effektiverer Designs : Vorlagen berücksichtigen die Erwartungen der Benutzer und Trends, da sie von Designern erstellt wurden. Sie haben eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit und passen zu Ihren Marketingzwecken. In der Tat,89% der Vermarkter sagen, dass visuelle Inhalte wesentlich für ihremarketingstrategielaut einer Umfrage von Venngage

: Vorlagen berücksichtigen die Erwartungen der Benutzer und Trends, da sie von Designern erstellt wurden. Sie haben eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit und passen zu Ihren Marketingzwecken. In der Tat,89% der Vermarkter sagen, dass visuelle Inhalte wesentlich für ihremarketingstrategielaut einer Umfrage von Venngage Ermöglicht Ihnen die Skalierung Ihrer grafischen Entwürfe: Bei Projekten, bei denen der Umfang wichtig ist, z. B. wenn Sie kreative AB-Tests durchführen, können Sie mithilfe von Vorlagen die Entwürfe, die Sie erstellen, schnell und einfach wiederholen

Effektivität im entwurfsprozess ist der Schlüssel, besonders wenn man mit Kunden oder Marken arbeitet, die einen konstanten Workflow benötigen, um ihre Inhalte frisch zu halten.

10 kostenlose Design Vorlagen 2024

Die Wahl der richtigen Vorlage für die spezifischen Anforderungen eines jeden Projekts kann den Workflow Ihres Teams erheblich verbessern.

A gut gestaltete Vorlage wie die, die wir im Folgenden auflisten, können einen strukturierten Rahmen bieten, der es Ihnen ermöglicht, sich auf die Ausführung, die Erstellung der Inhalte und die Verbesserung der Funktionen des Projekts zu konzentrieren.

1. Grafikdesign-Vorlage von ClickUp

Mit dieser Grafikdesign-Vorlage von ClickUp sind Sie mit mehreren vorgefertigten Listen jeder Design-Anfrage einen Schritt voraus

Die Grafik Design Vorlage von ClickUp enthält alle Tools und Ansichten, die für Designer notwendig sind:

Sofortiges Auffinden und Zugreifen auf alle Designdateien

Einstellung von Zeitschätzungen für alle Projekte und Aufgaben

Visualisierung und Priorisierung aller Aufgaben in der Design-Pipeline

Und mit seinen flexiblen vorgefertigten Ansichten, benutzerdefinierten Status, benutzerdefinierten Feldern und mehr gibt Ihnen die ClickUp Vorlage die Möglichkeit, eine design-Workflow der perfekt auf Ihren idealen Designprozess zugeschnitten ist.

Die ClickUp Vorlage für Grafikdesign hilft Ihnen, all das und mehr zu erledigen - alles an einem Ort!

2. Kreativ und Design Vorlage von ClickUp

Erstellen Sie einen abschließenden Workflow für Ihre Kreativ- und Design-Teams mit dieser hilfreichen ClickUp-Vorlage

Kreativ- und Design-Teams werden oft mit Anfragen von mehreren Abteilungen zur Gestaltung und Entwicklung von kreativen Assets bombardiert. Doch mit unserer Vorlage wird die kreative Produktion zum Kinderspiel.

Die Kreativ- und Designvorlage von ClickUp unterstützt einen durchgängigen Workflow, der vom Eingang der Anfrage bis zum Planen mit dokumente für kreative Aufträge , die Durchführung des Projekts mit Unteraufgaben und eine Asset-Bibliothek, um alles zu organisieren.

Mit diesem gestrafften Prozess kann sich Ihr Team auf das konzentrieren, was es am besten kann - erstaunliche Designs zu erledigen und hochwertige Assets zu liefern.

3. Design Brief Vorlage von ClickUp

Planen Sie einen kreativen Prozess und arbeiten Sie einfach mit Ihrem Team zusammen - mit der Design Brief Vorlage von ClickUp

Verbessern Sie Ihre Projektkommunikation mit ClickUp's Design Brief Template.

Die Design Brief Vorlage von ClickUp rationalisiert den kreativen Prozess, indem es einen klaren Fahrplan für die Ziele, die Richtung, den Umfang und die Zeitleiste Ihres Projekts liefert.

Durch die Verwendung dieses Design Briefs können Sie effektiv sowohl mit den Kreativ- als auch mit den Marketingabteilungen kommunizieren und so die Kluft zwischen dem Geschäft und der Design- und Ausführungsseite Ihres Projekts überbrücken und verbessern priorisierung von Projekten .

Mit diesem Informationsstand bleiben Projekte auf dem richtigen Weg, und die Ziele werden richtig kommuniziert, so dass alle Beteiligten auf einer Linie sind. Mit anderen Worten: Alle Beteiligten können ein Projekt und seine Entwicklung nachvollziehen.

4. Design Portfolio Vorlage von ClickUp

Eine einfache und visuelle Vorlage, um Ihre Projekte zu organisieren und jederzeit zugänglich zu machen.

Verbessern Sie Ihr Branding- oder Produktdesign-Projekt mit der Design Portfolio Vorlage von ClickUp .

Mit dieser einfachen, flexiblen und visuell ansprechenden Vorlage können Sie Ihr Projekt problemlos planen und überwachen.

Die Vorlage vereinfacht die Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Teams und sorgt für eine zügige Ausführung der Aufgaben, was sie zu einer idealen Wahl für jedes Projekt macht.

Mit benutzerdefinierten Feldern, benutzerdefinierten Status und benutzerdefinierten Ansichten wie Liste, Board, Tabelle usw. können Sie Ihre Vision definieren und während des gesamten Prozesses auf dem Laufenden bleiben.

Beginnen Sie noch heute mit der Vorlage für Design Portfolios, um die Qualität Ihres Projekts zu verbessern und Ihre Ziele effizient zu erreichen.

5. Grafikdesign Einfache Vorlage von ClickUp

Rationalisieren Sie Ihre Grafik design-Workflow und verbessern die Zusammenarbeit im Team mit dem Graphic Design Einfache Vorlage von ClickUp

Möchten Sie Ihren Workflow für Grafikdesign optimieren?

Die Grafikdesign Einfache Vorlage von ClickUp wurde speziell entwickelt, um Grafikdesignern und kreativen Teams dabei zu helfen, einen nahtlosen Prozess von der Idee bis zum Abschluss zu schaffen und einen gestrafften Prozess, der unnötige Schritte eliminiert und komplexe Aufgaben vereinfacht

Ganz gleich, ob Sie an einem kleinen Projekt oder einer groß angelegten Kampagne arbeiten, die Graphic Design Simple Template bietet alles, was Sie brauchen, um sich zu organisieren und erfolgreiche Projekte zu realisieren.

PRO TIPP ClickUp bietet Hunderte von anpassbaren Vorlagen - entdecken Sie mehr vorlagen für Kreativ- und Designteams benutzerdefiniert und passen sie an Ihre Bedürfnisse an, wenn Ihr Geschäft wächst.

6. Logo Design Vorlage by Envato

über Envato Elements

Mit dieser logodesign-Vorlage kann eine gute Wahl für Geschäfte in der Lebensmittelindustrie oder für Restaurants sein.

Das minimale Logodesign von Envato Elements konzentriert sich auf Einfachheit, mit einem sauberen und übersichtlichen Layout und serifenloser Schriftart. Das minimale Layout kann dazu beitragen, die Aufmerksamkeit des Betrachters auf die wesentlichen Elemente des Logos zu lenken: den Markennamen und die Illustration, wodurch es einprägsamer und erkennbarer wird.

Eine minimale Logovorlage wie diese lässt sich auch leicht an verschiedene Kontexte und Anwendungen anpassen.

7. Grafik Element Vorlage von Envato

über Envato Elements

Mit diesem Set von Icons und Benutzeroberflächenelementen von Envato Elements sparen Sie Zeit und stellen sicher, dass Ihre Designelemente ausgefeilt und konsistent sind. Alle grafischen Elemente sind 100% Vektorgrafiken, so dass Sie sie mit Adobe Illustrator benutzerdefiniert bearbeiten können.

Dieser Satz von Icons sorgt für ein einheitliches Design und bietet gleichzeitig visuelle Zinsen und Klarheit.

Die herunterladbare Datei enthält die Dateitypen EPS und KI; alle Elemente sind organisiert und mit Ebenen versehen.

8. Broschüre Vorlage by Envato

über Envato Elements

Integrierte Infografiken und einfache Vektor-Infografik-Elemente wie die auf dieser Broschürenvorlage passen zu gedruckten oder digitalen Dokumenten mit professionell gestalteten Layouts.

Einer der Vorteile dieser speziellen Vorlage ist, dass Sie das Bildmaterial mithilfe von Farbfeldern neu einfärben können, so dass es zu Ihren Markenrichtlinien passt am besten an.

Verwenden Sie diese Vorlage, um eine ausführliche, detaillierte Infobroschüre zu erstellen für datenvisualisierung . Die Adobe Illustrator-Datei enthält bereits Text, so dass es nur ein paar Minuten dauert, Ihre eigene Kopie hinzuzufügen.

9. E-Mail Vorlage von Envato

über Envato Elements

Eine responsive E-Mail-Vorlage wie diese von Envato Elements passt das Layout und Design Ihrer E-Mail automatisch an die Größe des Bildschirms an, auf dem sie angezeigt wird.

Das bedeutet, dass Bilder, grafische Elemente und Text nicht falsch platziert werden. Sie passen sich an die Größe des Bildschirms an und sorgen dafür, dass Ihre E-Mails professionell aussehen und unabhängig vom Gerät zugänglich sind. Im Ergebnis tragen E-Mail Vorlagen dazu bei bessere E-Mails zu schreiben da man sich keine Gedanken über auffällige Grafiken machen muss.

Darüber hinaus sind responsive E-Mail Vorlagen und Personalisierung, die in viele führende E-Mail marketing tools können Ihnen helfen, Ihre E-Mail Öffnungs- und Klickraten zu verbessern, indem sie bis zu 139% da die Empfänger eher bereit sind, sich auf E-Mails einzulassen, die einfach zu lesen und zu navigieren sind.

10. Vorlage für die Website

über Envato Elements

Mit einer minimalen vorlage für die Website kann aus verschiedenen Gründen eine gute Wahl sein. Dank ihres einfachen Designs sorgt diese zeitlose, vielseitige Vorlage dafür, dass Ihre Website schnell lädt und einfach zu navigieren ist. Dies kann letztendlich Ihre Bewertung in den Suchmaschinen verbessern und die Absprungrate verringern.

Das schwarz-weiße Minimal-Design legt den Schwerpunkt auf Einfachheit, ein sauberes und übersichtliches Layout und einen minimalen Einsatz von Farben und Grafiken. Neben den benutzerdefinierten Features bietet die Vorlage volle Reaktionsfähigkeit, integriertes Bootstrap, CSS3-Effekte/Animationen, optimierten Code, Google-Karten und ein filterbares Portfolio.

Optimieren Sie Ihren Design Workflow mit Grafik Design Vorlagen

Design-Teams können von der Verwendung von Grafikdesign-Vorlagen profitieren, denn sie sparen Zeit und Geld, bieten einen Ausgangspunkt für Design-Projekte und können auch von Personen mit wenig oder gar keiner Designerfahrung verwendet werden. Vermarkter und Designer können professionelle Vorlagen verwenden, um ihre Produktivität zu steigern. Auch wenn Vorlagen einige Nachteile haben, wie z. B. mangelnde Originalität oder fehlende Eignung für bestimmte Markenanforderungen, beweisen die vorgestellten Beispiele, dass Vorlagen ein wertvolles tool für Geschäfte, Teams und Einzelpersonen sein können, die professionell aussehende Designs erstellen möchten.

Designvorlagen können Ihren Designprozess entscheidend verbessern und Ihrer Marke zugute kommen. Die Verwendung von Management- und Designvorlagen stellt sicher, dass Ihre Entwürfe konsistent und professionell sind und mit der visuellen Identität Ihrer Marke übereinstimmen, während Sie gleichzeitig die Fristen einhalten.

ClickUp und Envato Elements bieten einen großen Bereich an Designvorlagen, darunter Vorlagen für Websites, soziale Medien und E-Mails. Diese anpassbaren Vorlagen sind so gestaltet, dass sie auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden können und dabei ein einheitliches Erscheinungsbild beibehalten. 😌 ---

Gastautor:_

Alina Midori Hernández ist Journalistin und Content-Produzentin und arbeitet bei Envato. Ihre Leidenschaft gilt dem Texten und dem Verfassen von Inhalten, und liest gerne Gedichte und Sachbücher