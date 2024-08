10 beste Software zur Dokumentenautomatisierung im Jahr 2024

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen an Ihrem Schreibtisch und ein Berg von Papierkram türmt sich vor Ihnen auf. Frustrierend, nicht wahr? Die manuelle Verwaltung von Dokumenten ist nicht nur überwältigend, sondern auch zeitaufwändig. Aber was wäre, wenn Sie sich zurücklehnen, entspannen und Ihre wichtigen Dokumente für sich erstellen lassen könnten? Treten Sie ein in die Welt der Software zur Dokumentenautomatisierung.

Und so funktioniert's: Ein Tool zur Dokumentenautomatisierung verwendet vordefinierte Vorlagen und künstliche Intelligenz (KI), um Dokumente in Sekundenschnelle zu automatisieren.

In diesem Leitfaden werfen wir einen genaueren Blick auf die 10 besten Tools zur Dokumentenautomatisierung im Jahr 2024.

Was ist Software zur Dokumentenautomatisierung?

Ein System zur Dokumentenautomatisierung nutzt eine Kombination aus vordefinierten Vorlagen und modernster künstlicher Intelligenz (KI), um Ihren manuellen Dokumentenerstellungsprozess zu verändern.

Stellen Sie sich das so vor: Sie geben Ihre Daten ein, und die Plattform für die Dokumentenautomatisierung übernimmt den Rest und erstellt Ihr Dokument in Sekundenschnelle. Sie automatisieren, was sonst eine langwierige und zeitraubende Aufgabe wäre. Das geht schnell, ist einfach und vor allem effizient.

Klingt einfach. Aber lassen Sie sich von dieser Einfachheit nicht täuschen. Software zur Automatisierung von Dokumenten ist ein mächtiges Werkzeug. Sie ist ein werkzeug zur Prozessverbesserung das die Möglichkeit menschlicher Fehler drastisch reduziert, die Produktivität steigert und Ihnen mehr Zeit gibt, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist - das Wachstum Ihres Unternehmens.

Die Wahl der richtigen Software zur Dokumentenautomatisierung kann entmutigend wirken. Der Markt ist gesättigt, und die Qualität schwankt. Wenn Sie wissen, worauf Sie bei Tools zur Dokumentenerstellung achten müssen, kann das den Unterschied ausmachen. Hier ist eine Checkliste mit Funktionen, auf die Sie achten sollten:

Benutzerfreundlichkeit: Ihre Software sollte über eine benutzerfreundliche Oberfläche verfügen, die Ihren Arbeitsablauf rationalisiert und keine komplexen technischen Kenntnisse erfordert

Integration : Die Software sollte sich problemlos in andere Anwendungen und Tools integrieren lassen, die Sie bereits in Ihrem Arbeitsablauf verwenden

Sicherheit : Da Sie mit sensiblen Daten arbeiten werden, muss die Software über robuste Sicherheitsmaßnahmen verfügen

KI-Funktionen : Suchen Sie nach Software, die KI nutzt, um die Effizienz zu steigern und Fehler zu reduzieren

Anpassung: Die Software sollte es Ihnen ermöglichen, Dokumentvorlagen an Ihre speziellen Bedürfnisse anzupassen

Ziel ist es, eine Software zur Automatisierung von Dokumentenprozessen zu finden, die Ihren Anforderungen entspricht und Ihnen die Arbeit erleichtert.

Die 10 besten Softwarelösungen zur Automatisierung von Dokumenten im Jahr 2024

Hier sind unsere beliebtesten Tools für die Dokumentenerstellung auf dem Markt. Lassen Sie uns eintauchen und die Software finden, die am besten zu Ihnen passt.

ClickUp Docs erlaubt umfangreiche Formatierungen und schrägstrich-Befehle um effizienter zu arbeiten

Stellen Sie sich ClickUp als den ultimativen Handlanger Ihres Teams vor, egal ob Sie ein Team von einem oder 1.000\ sind. Es ist eine leistungsstarke Produktivitätsplattform und eine der besten Schreibwerkzeuge auf dem Markt. Es wurde entwickelt, um die Zusammenarbeit zu verbessern und Ihre gesamte Arbeit unter einem digitalen Dach zu erledigen. Haben Sie eine projektdokument zu aktualisieren, zu formatieren oder zu teilen? ClickUp Docs hält Ihnen den Rücken frei. Und es ist nicht nur für Ihre Augen bestimmt. Sie können Docs mit jedem teilen.

ClickUp Docs bietet verschachtelte Unterseiten innerhalb eines Dokuments, so dass es ein Kinderspiel ist, zusammengehörige Dokumente zu organisieren. Sind Sie besorgt über unerwartete Änderungen? Legen Sie Schutzstufen fest, um Ihre Arbeit sicher zu machen.

Und jetzt kommt das Beste daran: ClickUp's dokumentenmanagement-Software ist ideal für Echtzeit- und asynchrone Fernarbeit. Alle relevanten Dokumente sind innerhalb der kontext von Aufgaben und Projekten was bedeutet, dass Sie sich von einem Wechsel der Anwendung verabschieden können. Wie bequem ist das denn?

ClickUp beste Eigenschaften

Inhalte als PDF-Dokumente exportieren

Kostenlosdokumentationsvorlagen für jeden Anwendungsfall

Arbeitsabläufe mit KI rationalisieren intelligente Vorhersagen treffen, undverbesserung der Gesamtproduktivität mitClickUp AI* Fügen Sie Tabellen, Bilder, Videos und mehr hinzu, um ein reichhaltiges Multimedia-Erlebnis zu schaffen

ClickUp Docs ermöglicht gemeinsame Bearbeitung in Echtzeit

Zugriffskontrollen für juristische Dokumente zum Schutz vor unerwünschten Änderungen

ClickUp Einschränkungen

Die Fülle an Funktionen kann für neue Nutzer überwältigend sein

Gelegentlich langsame Ladezeiten

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Business Plus : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Unternehmen : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,000+ Bewertungen)

4.7/5 (8,000+ Bewertungen) Capterra: 4./7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. PandaDoc

über PandaDoc Stellen Sie sich PandaDoc als einen Dokumentenmanagement-Champion vor, der alles im Griff hat - Genehmigungen, Kommentare, Versionsnachverfolgung - was immer Sie wollen. Sie müssen gemeinsam an einem Dokument arbeiten? Möchten Sie Änderungen in Echtzeit vornehmen? PandaDoc hat alles für Sie. Alle bleiben auf dem gleichen Stand, und keine Aktualisierung wird verpasst.

Aber hier wird es noch besser. Mit PandaDoc können Sie nicht nur Dokumente verwalten, sondern haben auch einen persönlichen Korrekturleser in Ihrem Team, der Ihnen hilft, Fehler zu vermeiden und Ihre Dokumenten-Workflows zu optimieren.

Mit PandaDoc ist die Erstellung fehlerfreier Dokumente ein Kinderspiel. Die Arbeitsabläufe in Ihrem Team werden reibungslos, Fehler treten in den Hintergrund und die Produktivität steigt in die Höhe.

PandaDoc beste Eigenschaften

Drag-and-Drop-Schnittstelle macht die Erstellung von Dokumenten einfach

Nahtlose Integration mit den meisten CRM-Plattformen

Analysen bieten wertvolle Einblicke in die Leistung Ihrer Dokumente

Einschränkungen von PandaDoc

Die mobile App könnte funktioneller sein

Erfordert eine Lernkurve, um alle Funktionen der Dokumentenmanagement-Software zu beherrschen

PandaDoc Preise

Kostenlos eSign

Essentials : $19/Monat

: $19/Monat Business : $49/Monat

: $49/Monat Unternehmen: Kontakt für Preise

PandaDoc Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1,000+ Bewertungen)

3. Docupilot

über Dokupilot Hier ist eine fortschrittliche Software zur Automatisierung von Dokumenten, die Ihr Leben viel einfacher machen wird. Docupilot nimmt Ihnen die mühsame Arbeit der Dokumentenverwaltung ab. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie Dokumente schnell erstellen und organisieren, von Verkaufsangeboten bis hin zu Rechnungen. Die Software lässt sich individuell anpassen, so dass Sie jedes Dokument auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden können.

Dieses Tool glänzt, wenn es um die Automatisierung der Dokumentenerstellung geht. Mit Docupilot können Sie Ihre vorhandenen Dokumentvorlagen verwenden oder neue entwerfen und diese dann automatisch mit Daten aus verschiedenen Quellen wie Google Sheets, CRM-Systemen oder Webformularen ausfüllen. Diese Funktion kann die Dokumentenerstellung rationalisieren.

Docupilot hilft Ihnen bei der Zusammenarbeit mit seinen Funktionen zur Freigabe und Zugriffskontrolle. Damit können Sie Dokumente sicher mit Teammitgliedern, Kunden oder anderen Personen, die sie benötigen, teilen. Und mit der Zugriffskontrolle entscheiden Sie, wer Ihre Dokumente anzeigen, bearbeiten oder verwalten darf.

Docupilot beste Eigenschaften

Automatische Erstellung von Dokumenten aus Vorlagen

Verbindet sich mit mehr als 1.000 Anwendungen

Ermöglicht es Unternehmen, ihr Branding in Dokumenten zu verwenden

Docupilot Einschränkungen

Begrenzte Designoptionen im Dokumenteditor

Bietet möglicherweise nicht so viele Funktionen wie einige Konkurrenten

Docupilot Preise

Starter: $29/Monat

$29/Monat Plus: $99/Monat

$99/Monat Pro: $149/Monat

Docupilot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (4+ Bewertungen)

4.9/5 (4+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (40+ Bewertungen)

4. ExperLogix

über ExperLogix Das Hauptziel von ExperLogix ist es, die Monotonie der Dokumentenerstellung zu beseitigen. Egal, ob Sie mit komplexen Angeboten, Aufträgen oder Stücklisten zu tun haben, ExperLogix bringt eine ganz neue Effizienz in Ihren Arbeitsablauf. Aber wie genau?

Nun, die Magie liegt in der intuitiven Konfigurationsoberfläche. Mit dieser Software können Sie ausgefeilte Modelle erstellen, die Ihr Produkt- oder Dienstleistungsangebot genau widerspiegeln. Und dank der intelligenten Regel-Engine können Sie Fehler eliminieren, Ihren Verkaufsprozess rationalisieren und die Kundenzufriedenheit erhöhen.

Das Tool zeichnet sich auch durch seine nahtlose Integration aus. Es lässt sich problemlos in Ihre CRM- und ERP-Systeme integrieren, sodass Sie schnell Daten abrufen und den Prozess der Dokumentenerstellung in Gang setzen können. Es ist, als hätten Sie einen Data-Mining-Superhelden zu Ihrer Verfügung.

ExperLogix bietet umfassende Dokumentenmanagement-Lösungen, einschließlich Versionskontrolle und zusammenarbeit in Echtzeit funktionen. Egal, ob Sie an einem Verkaufsangebot oder einer technischen Spezifikation arbeiten, ExperLogix sorgt dafür, dass Ihr Team immer auf dem gleichen Stand bleibt.

ExperLogix beste Eigenschaften

Hilft Teams, komplexe Produkte genau anzubieten

Nahtlose Integration mit führenden CRM- und ERP-Plattformen

Bietet 2D- und 3D-Visualisierungen von Produkten während der Konfiguration

ExperLogix-Einschränkungen

Die Ersteinrichtung kann aufgrund des großen Funktionsumfangs komplex sein

Die Benutzeroberfläche könnte benutzerfreundlicher sein

ExperLogix Preise

Kontakt für Preise

ExperLogix Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (60+ Bewertungen)

4.6/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (6+ Bewertungen)

5. Klippa DocHorizon

über Klippa DocHorizon Wenn Sie auf der Suche nach einer hochmodernen Software zur Dokumentenautomatisierung sind, die Ergebnisse liefert, ist Ihre Suche hier zu Ende. Mit Klippa ist die Verwaltung von Dokumenten nicht länger eine lästige Pflicht.

Stellen Sie sich vor, die endlosen Papierstapel auf Ihrem Schreibtisch verwandeln sich auf magische Weise in durchsuchbare digitale Dateien. Das ist die Kraft, die Klippa ausübt. Mithilfe der fortschrittlichen OCR-Technologie werden Informationen aus physischen Dokumenten erkannt, extrahiert und verifiziert, sodass sie im Handumdrehen in digitale Daten umgewandelt werden. Und das Beste daran? Es kann Dokumente in jedem Format verarbeiten.

Über die Digitalisierung hinaus geht Klippa mit seinen Automatisierungsfunktionen noch einen Schritt weiter. Ob Rechnungen, Verträge oder Bestellungen - mit Klippa können Sie den gesamten Prozess automatisieren, von der Datenerfassung bis hin zu Validierungs- und Genehmigungsworkflows.

Klippa DocHorizon beste Eigenschaften

Automatische Extraktion von Informationen aus Dokumenten mit OCR-Technologie

Arbeitet nahtlos mit Ihrem bestehenden Softwarepaket

Workflow-Automatisierung hilft bei der Automatisierung des gesamten Lebenszyklus von Dokumenten

Einschränkungen von Klippa DocHorizon

Die Benutzeroberfläche könnte intuitiver sein

Es könnte für kleinere Unternehmen zu robust sein

Klippa DocHorizon Preise

Kontakt für Preise

Klippa DocHorizon Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (10+ Bewertungen)

6. Jotform

über Jotform Lernen Sie Jotform kennen, das digitale Toolset zur mühelosen Erstellung von personalisierten Umfragen. Mit den verschiedenen Vorlagen und Fragetypen können Sie Umfragen entwerfen, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Mit dem benutzerfreundlichen Formularersteller von Jotform ist die Erstellung komplexer Umfragen keine Herausforderung mehr, und die Plattform lässt sich nahtlos in über 150 Unternehmensanwendungen integrieren.

Die einzigartigen Funktionen wie Verzweigungen, Verzweigungslogik und bedingte Logik sorgen dafür, dass die Befragten ein maßgeschneidertes Erlebnis haben.

Die integrierten Berichts- und Analysetools bieten wertvolle Einblicke in die Umfrageergebnisse, während die Datenexportfunktion eine nahtlose Integration in andere Systeme gewährleistet.

Die besten Funktionen von Jotform

Bietet über 400 gebrauchsfertige Formularvorlagen

Erfasst und verwaltet Daten effektiv

Erleichtert die Zusammenarbeit im Team bei Formularen

Einschränkungen von Jotform

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten für einige Formularfelder

Könnte fortschrittlichere Analysetools verwenden

Jotform Preise

Starter : Kostenlos

: Kostenlos Bronze : $34/Monat

: $34/Monat Silber : $39/Monat

: $39/Monat Gold : $99/Monat

: $99/Monat Unternehmen: Kontakt für Preise

Jotform Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1,000+ Bewertungen)

4.7/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1,000+ Bewertungen)

7. Conga Komponist

über Conga-Komponist Conga Composer ist ein cloudbasiertes Tool zur Dokumentenerstellung, das Ihnen die tägliche Schreibarbeit abnimmt. Es wandelt Ihre Daten aus Salesforce in dynamische Dokumente um, die Sie überall versenden können.

Das Tolle an Conga ist, dass es mühelos Daten aus mehreren Salesforce-Berichten zusammenführt. Anschließend können Sie diese Daten in detaillierte, personalisierte Dokumente in verschiedenen Formaten wie Word, Excel, PDF oder PowerPoint zusammenführen. Das bedeutet: kein manuelles Kopieren und Einfügen mehr. Keine Fehler mehr.

Mit Conga können Sie die Zustellung von Dokumenten planen und sie von jedem Gerät und jedem Ort aus verwalten. Das Tool sorgt außerdem dafür, dass Ihre Daten durch die robusten Sicherheitsmechanismen von Salesforce gut geschützt sind. So können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre sensiblen Informationen sicher sind.

Conga Composer beste Eigenschaften

Arbeitet direkt in Salesforce

Ermöglicht es Ihnen, die Markenkonsistenz zu wahren

Bietet mehrere Versandoptionen wie E-Mail und Cloud-Speicher

Conga Composer Einschränkungen

Erfordert eine Lernkurve für technisch nicht versierte Benutzer

Für den vollen Funktionsumfang sind möglicherweise zusätzliche Conga-Tools erforderlich

Preise für Conga Composer

Kontakt für Preise

Conga Composer Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.⅘ (600+ Bewertungen)

4.⅘ (600+ Bewertungen) Capterra: 4,4 (80+ Bewertungen)

8. HotDocs

über HotDocs HotDocs kann Ihre häufig verwendeten Dokumente und Formulare in wiederverwendbare Vorlagen umwandeln, was zu Konsistenz und weniger Fehlern führt. Wir sprechen hier von Verträgen, Vereinbarungen, Formularen - was immer Sie wollen. Denken Sie nur an die Zeit, die Sie sparen, wenn Sie das Rad nicht jedes Mal neu erfinden müssen.

Eine der herausragenden Funktionen von HotDocs ist die Schnittstelle zur Datenerfassung. Dabei handelt es sich um eine interaktive Frage-Antwort-Sitzung, in der die Daten für die Erstellung von Dokumenten gesammelt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die erstellten Dokumente maßgeschneidert, genau und vollständig sind.

Integration? Kein Problem. HotDocs arbeitet gut mit anderen Systemen zusammen. Es lässt sich nahtlos in Ihre bestehenden Systeme und Arbeitsabläufe integrieren, sei es Ihr CRM, Ihr Fallverwaltungssystem oder Ihr Kreditvergabesystem.

Die Speicherung von Dokumenten ist mit HotDocs einfach. Alle von Ihnen erstellten Dokumente werden sicher gespeichert, so dass sie schnell und einfach abgerufen werden können. So verbringen Sie weniger Zeit mit der Suche nach Dateien und haben mehr Zeit für das Wesentliche.

HotDocs beste Eigenschaften

Wandelt vorhandene Dokumente in flexible Vorlagen um

Integriert sich in Ihre bestehenden Systeme

Perfekt für Branchen, die komplexe, fehlerfreie Dokumente benötigen

HotDocs Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche könnte moderner und benutzerfreundlicher sein

Die Erstellung komplexer Vorlagen kann zeitaufwändig sein

HotDocs Preise

Kontakt für Preise

HotDocs Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (80+ Bewertungen)

4.4/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.⅕ (60+ Bewertungen)

9. Dokumentieren Sie

über Dokumentieren Sie Documate (jetzt bekannt als Gavel.io) bietet eine benutzerfreundliche Fragebogenschnittstelle zur Erfassung der für die Dokumentenerstellung erforderlichen Daten. Dies trägt dazu bei, dass die erstellten Dokumente nicht nur korrekt, sondern auch hochgradig personalisiert sind.

Mit dieser Software können Sie Ihre Standarddokumente in intelligente Vorlagen umwandeln. Das bedeutet, dass Sie bei Bedarf benutzerdefinierte Dokumente erstellen können, ohne eine einzige Zeile Code zu benötigen.

Lassen Sie uns über Integrationen sprechen. Documate lässt sich nahtlos in Ihren bestehenden Workflow integrieren. Es ist flexibel, anpassungsfähig und lässt sich gut mit anderer Software kombinieren. Außerdem unterstützt es den Datenexport in mehreren Formaten, so dass Sie Ihre Daten problemlos anderweitig verwenden können.

Documate beste Eigenschaften

Einfach zu bedienen, keine Programmierkenntnisse erforderlich

Verarbeitet komplexe Workflows und Regeln

Ermöglicht mehreren Benutzern die Arbeit am selben Workflow

Einschränkungen von Documate

Steilere Lernkurve als bei einigen Mitbewerbern

Die Designoptionen könnten robuster sein

Preise für Documate

Lite : $83/Monat

: $83/Monat Standard : $165/Monat

: $165/Monat Team : $290/Monat

: $290/Monat Unternehmen: Kontakt für Preise

Documate Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (10+ Bewertungen)

5/5 (10+ Bewertungen) Kapitelra: N/A

10. Specht

über Buntspecht Woodpecker ist das Tool der Wahl, wenn Sie eine nahtlose Automatisierung von Dokumenten direkt in Microsoft Word wünschen. Ein Lebensretter für diejenigen von uns, die unzählige Stunden mit Word-Dokumenten zu tun haben.

Das Einzigartige an Woodpecker ist, dass Sie Ihre Standard-Word-Dokumente in dynamische Vorlagen umwandeln können. Sie kennen doch all die lästigen Verträge, Rechnungen oder Angebote, die Sie immer wieder neu erstellen müssen? Woodpecker verwandelt sie in flexible Vorlagen, die Sie schnell und präzise personalisieren können.

Sie suchen nach einer einfachen Möglichkeit, Ihre Dokumente zu speichern und wiederzufinden? Woodpecker ist wieder für Sie da. Woodpecker verwaltet alle Ihre Vorlagen übersichtlich in Word, so dass Sie sie immer zur Hand haben, wenn Sie sie brauchen.

Woodpecker beste Eigenschaften

Arbeitet innerhalb der vertrauten Word-Oberfläche

Konvertiert vorhandene Word-Dokumente in wiederverwendbare Vorlagen

Sichere Speicherung von Daten zur Wiederverwendung in einem Word-Dokument

Einschränkungen von Woodpecker

Begrenzt auf Microsoft Word

Könnte von erweiterten Funktionen profitieren

Preise für Woodpecker

Starter : $39/Monat

: $39/Monat Pro : $99/Monat

: $99/Monat Teams: $299/Monat

Woodpecker Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

Dokumente generieren und Teams abgleichen in ClickUp

Die Software zur Automatisierung von Dokumenten ist ein Kraftpaket, das die Produktivität steigert. Es ist der Zauberstab, der Ihr "Ich wünschte, ich könnte meine Arbeit vereinfachen" in eine Realität verwandelt.

ClickUp macht es einfach, Dokumente zu automatisieren, zu bearbeiten und gemeinsam zu nutzen, damit alle effektiv zusammenarbeiten können. Die Plattform umfasst außerdem kostenlose aufgabenverwaltung tools, um die Teams auf dem gleichen Stand zu halten und zu organisieren.

Ob es um das Schreiben von Berichten, die Koordinierung von Aufgaben oder die Zusammenarbeit geht, ClickUp hilft Teams, reibungslos zusammenzuarbeiten und ihre Ziele zu erreichen.