Die 10 besten Coda-Alternativen & Wettbewerber 2024 (Funktionen, Preisgestaltung)

Wir alle hatten in der Vergangenheit sicher schon einmal Probleme mit Dokumenten.

Ob es nun darum geht, sie zu organisieren, sicherzustellen, dass alle Daten an ihrem Platz sind, oder sie einfach nur auszutauschen - die Zusammenarbeit mit Dokumenten ist mit einer Menge Arbeit verbunden.

Wenn es doch nur einen Weg gäbe, all diese Probleme zu lösen..

Hier kommt Coda.

Coda behauptet, die nächste Generation von Dokumenten zu sein, die "Teams zusammenbringt" und die besten Funktionen eines Dokuments und einer Tabellenkalkulation in einer Software vereint.

Aber wenn Sie bereits auf der Suche sind nach Coda-Alternativen wissen Sie, dass diese Kombination für Sie nicht funktioniert.

Zunächst einmal erfordert Coda, dass Sie Aufgaben manuell verwalten.

Das klingt toll, wenn Sie nach einem coolen Kunstprojekt suchen, aber für die Aufgabenverwaltung?

nicht so sehr

Keine Sorge, wir sind für Sie da.

In diesem Artikel besprechen wir vier Gründe, warum Sie Coda-Alternativen brauchen, und die 10 besten Alternativen zu Coda, die seine Nachteile leicht überwinden können.

Wir meinen es wirklich ernst, wenn wir sagen, dass wir für Sie da sind. 🤝

Gründe, warum Sie Coda-Alternativen brauchen

Coda bietet einige textverarbeitung , Tabellenkalkulations- und Datenbankfunktionen, die Sie zur Erstellung leistungsfähiger Dokumente kombinieren können.

Aber die Verwendung eines Dokuments ist nicht unbedingt das, was Ihnen in den Sinn kommt, wenn Sie mehrere Aufgaben und Projekte verwalten wollen.

Hier sind vier Gründe, warum Sie sich nach besseren Alternativen zu Coda umsehen sollten:

1. Manuelle Aufgabenverwaltung Coda bietet Ihnen eine eingebaute Vorlage für die Aufgabenverwaltung.

Aber das war's auch schon.

Es gibt keine weiteren Funktionen für die Aufgabenverwaltung, die ohne weiteres genutzt werden können.

Sie können zum Beispiel Prioritäten setzen und abhängigkeiten von Aufgaben in Ihr Dokument einfügen, aber Sie müssen sie manuell erstellen.

Und als ob das nicht schon enttäuschend genug wäre, müssten Sie auch noch eine ganze Menge programmieren.

Seufz. 😔

2. Keine Dashboard- oder Berichtsfunktionalitäten

Stellen Sie sich Folgendes vor.

Es ist ein Montagmorgen. Ihr Team ist weit verstreut.

Sie wollen schnell überprüfen, wer woran arbeitet, und festlegen, wie Sie die anstehenden Projekte verwalten. Ein umfassender Produktivitätsbericht wäre in diesem Moment ein Segen.

Sie loggen sich in Ihren Coda-Arbeitsbereich ein und stellen fest, dass es weder einen projekt-Dashboard noch eine eingebaute Berichtsfunktion. Die Situation ist hypothetisch, aber wir haben Mitleid mit Ihnen. 😟

3. Keine Desktop-App

Wir wissen, was du denkst.

Eine Desktop-App ist eine ziemlich grundlegende Funktion, richtig?

Leider hat Coda keine.

Sie müssen es als Webanwendung verwenden, die wie eine Website funktioniert und vollständig auf Ihre Internetverbindung angewiesen ist.

4. Nicht für das Projektmanagement geeignet

Coda ist nicht für das Projektmanagement geeignet.

Es ist so ziemlich ein schickes Doc-Sheet (Dokument + Tabellenkalkulation) mit einer steilen Lernkurve und übermäßigen Anpassungen.

Phoebe hatte nicht das "Pla" für den "Plan"

Es scheint, als ob Coda Docs das "pro" für "Projektmanagement" nicht hat

Es ist also an der Zeit, die besseren Alternativen zu Coda zu erkunden.

10 beste Coda Alternativen im Jahr 2024

Wir werden uns zehn Alternativen zu Coda ansehen, zusammen mit ihren Hauptfunktionen, Preisen und Bewertungen, um herauszufinden, welche für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist.

1. ClickUp

Mehrere Teammitglieder bearbeiten gleichzeitig ein Dokument in ClickUp Docs

ClickUp ist ein leistungsstarkes All-in-One-Produktivitätswerkzeug. ClickUp ist bekannt für seine umfangreichen, vollständig anpassbaren Funktionen, darunter eine integrierte dokumenten-Editor um alles zu erstellen, von einfachen Aufgabenlisten bis hin zu detaillierten Wikis, und diese dann direkt mit Ihrem Arbeitsablauf zu verbinden.

ClickUp wurde mit Blick auf die Zusammenarbeit entwickelt und verfügt über Funktionen wie Echtzeit-Chat und automatisierte Workflows - damit Ihr Team immer auf dem gleichen Stand ist.

Außerdem können Sie mit ClickUp Aufgaben mit anderen ClickUp-Dokumenten oder externen Quellen verknüpfen - so können Sie sich schnell und einfach mit denjenigen abstimmen, die ClickUp noch nicht verwenden.

ClickUp Hauptmerkmale

ClickUp-Dokumente .

8. Begriff

Über BegriffNotion ist eine großartige App zur Erstellung von Notizen und ein Tool zur Zusammenarbeit in Teams. Mit der Ideenmanagement-Funktion können Sie Wikis und reichhaltig formatierte Dokumente erstellen.

Die Benutzeroberfläche ähnelt jedoch der komplizierten "Bausteine"-Oberfläche von Coda.

Notion Hauptmerkmale

Funktionen für die Zusammenarbeit in Echtzeit

Mehrere Ansichten, einschließlich Aufgabenliste, Tabellenansicht und Kalenderansicht

Desktop-Anwendung für Mac- und Windows-Plattformen

Integration mit Social-Media-Apps wie Facebook, Twitter, Instagram, etc

Preise für Notion

Notion hat drei Preisoptionen:

Personal Plan (kostenlos)

Unbegrenzte Anzahl von Seiten

Unbegrenzte Blöcke

Gemeinsame Nutzung mit fünf Gästen

Und mehr

Personal Pro Plan ($5/Monat)

Unbegrenzte Datei-Uploads

Unbegrenzte Gäste

Versionsgeschichte

Und mehr

Team-Plan ($10/Benutzer pro Mitglied)

Unbegrenzte Anzahl von Teammitgliedern

Gemeinsamer Arbeitsbereich

Und mehr

Notion-Kundenbewertungen

G2: 4.5/5 (180+ Bewertungen)

Vergleichen Notion Vs. Coda* !

9. Quip

Über Quip Quip ist ein produktivitätssuite die Teams hilft, effizienter zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten.

Sie vereint Dokumente, Tabellenkalkulationen, Chat und Aufgabenverwaltung in einer leistungsstarken Plattform. Quip bietet eine intuitive Benutzeroberfläche mit einer Vielzahl von Funktionen, die Ihnen helfen, das Beste aus der Zusammenarbeit in Ihrem Team herauszuholen. Mit Quip können Sie Dokumente gemeinsam nutzen, Ideen in Echtzeit-Chats diskutieren, Aufgaben erstellen und den Fortschritt verfolgen.

Schlüsselmerkmale

Dokumenten- und Workflow-Management

Diskussionen und Foren

Team- oder 1-1-Chat/ Echtzeit-Chat und Bearbeitung

Integrationsmöglichkeiten

Statusverfolgung

Mobiler Zugang

Quip Preisgestaltung

Starter: $10/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

$10/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) Plus: $25/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

$25/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) Erweitert: $100/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)

Quip-Kundenbewertungen

G2 : 4/5 (1.602+ Bewertungen)

: 4/5 (1.602+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (182+ Bewertungen)

10. Evernote

Über Evernote Evernote ist eine gute Alternative zu Coda. Es ist eine einfach zu bedienende App, mit der Sie Notizen machen, sie an einem sicheren Ort speichern und bei Bedarf einfach darauf zugreifen können. Evernote eignet sich hervorragend für die Organisation von Projekten, die Planung von Reisen und sogar für die Überwachung der täglichen Aufgaben.

Evernote Hauptmerkmale

Home-Dashboard mit Widgets

Geografische Suche

Verlauf der Notizen

Aufgaben

Evernote Preise

Kostenlos

Personal: $8.99/ Monat

$8.99/ Monat Professionell: $10.99/Monat

$10.99/Monat Teams: $14.99/ Benutzer/Monat

Evernote-Kundenbewertungen

G2 : 4.5/5 (1,965+ Bewertungen)

: 4.5/5 (1,965+ Bewertungen) Vertrauensradius: 8.3/10 (1,649+ Bewertungen)

ClickUp: Die beste Coda-Alternative

Coda ist zwar ein unterhaltsamer und interaktiver Dokumentersteller, aber es fehlen ihm die notwendigen Funktionen eines umfassenden Projektmanagement-Tools.

Gehen Sie durch die zehn projektmanagement-Tools die wir hier aufgelistet haben, um das für Sie am besten geeignete Tool zu finden.

ClickUp ist zum Beispiel eine der besten KOSTENLOSEN Coda-Alternativen, die heute verfügbar sind.

Mit Funktionen wie Docs, anpassbaren Ansichten, Tools für die Zusammenarbeit und einer einfachen Benutzeroberfläche ist ClickUp das perfekte Projektmanagement-Tool für Ihr Team. Testen Sie ClickUp kostenlos und entdecken Sie die beste Projektmanagement-Lösung, um Ihr Team zusammenzubringen, diesmal in echt!