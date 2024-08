Coda vs. Airtable Vergleich: Welches Tool ist besser? 2024

Ob Sie es glauben oder nicht, die Verwaltung von Datenbanken macht heute viel mehr Spaß als früher.

Vorbei sind die Zeiten der veralteten und anspruchsvollen Schnittstellen der Tabellenkalkulationen von gestern - heute haben wir Tools wie Coda und Airtable, um Daten und wissensdatenbank s intuitiver, wertvoller und ansprechender zu nutzen.

Während Coda ist eher dokumentenbasiert und Airtable ist, nun ja, tabellenorientiert, aber beide Programme helfen Teams, ähnliche Ziele zu erreichen.

Unabhängig davon, ob sie persönlich oder aus der Ferne arbeiten, können Teams Projekte, Aktualisierungen, Bugs und vieles mehr mit den Datenbank-Management-Tools, Integrationen, Berichten und mehr von Coda und Airtable verwalten.

Doch für welche Software sollten Sie sich entscheiden?

Wir haben diesen detaillierten Leitfaden erstellt, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern 🙂

Verfolgen Sie, wie Coda und Airtable im ultimativen Vergleich gegeneinander antreten. Wir vergleichen die wichtigsten Features, Preispläne und Sicherheitstools - und stellen Ihnen sogar eine weitere Software-Alternative vor, die in den Bereichen, in denen Coda und Airtable nicht mithalten können, überragend ist.

anpassbare Coda-Vorlagen um die schnelle Erstellung und Zusammenarbeit aller Arten von Daten zu erleichtern. Alle Elemente wie Tabellenkalkulationen, Aufgabenlisten, Zeitleisten und Bilder sind innerhalb des Dokuments bequem zugänglich, so dass Projektmanager Änderungen leicht nachverfolgen können. 🪄

Die dokumentenbasierte Oberfläche von Coda wurde mit einer leistungsstarken Navigation ausgestattet, die den Benutzer dazu einlädt, seine Arbeitsabläufe nach Bedarf anzupassen. Darüber hinaus können Benutzer dank der nahtlosen Integration mit Plattformen wie Slack und Google Drive von jedem Gerät und Speicherort aus auf ihre Projektinformationen zugreifen!

über Coda

Was ist Airtable? Airtable ist eine auf Tabellenkalkulationen basierende Software zur Verbesserung des Projektmanagements und der Organisation. Es verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche für Mitglieder des Teams, um Informationen einfach zu speichern und zu sortieren, den Fortschritt des Projekts zu verfolgen und mit anderen zusammenzuarbeiten. 🤝

Mit Airtable können Projektmanager ihre Aufgaben ganz einfach in verschiedenen Ansichten organisieren und Workflows und Pipelines erstellen, um ihre Projekte mit nur wenigen Klicks besser zu verwalten. Die Software bietet außerdem Echtzeit-Updates zu Projektaufgaben und -fortschritten, wodurch Projektmanager mehr Sichtbarkeit für ihre Aufgaben erhalten.

über Airtable Der Vergleich zwischen Coda und Airtable ist wie die Entscheidung zwischen dem Lieblingseis Ihrer Kindheit und einem Eisbecher mit heißem Karamell: Beide sind köstlich, aber letztendlich kommt es auf Ihre Liste der nicht verhandelbaren Features an. Wägen Sie also Ihre Optionen sorgfältig ab, bevor Sie sich für eine entscheiden, die Ihren Appetit stillen wird! 🍨

Coda Vs. Airtable: Feature-Vergleich

Coda bietet alle Arbeiten - von Cloud-basierten Dokumenten bis hin zu Datenbanken - in einer Plattform. Airtable hingegen ist eher eine Art Google Tabellen mit Automatisierung. Hier sehen Sie, wie die beiden relationalen Datenbanken im Vergleich zueinander abschneiden.

Coda ist das perfekte Tool für vielbeschäftigte Projektmanager, die mit Dokumentendatenbanken zurechtkommen müssen. Dank der übersichtlichen Benutzeroberfläche lassen sich die Daten in den Dokumenten mit Hilfe von schnellen Verknüpfungen leicht gruppieren und sortieren. Ganz gleich, ob Sie gerade in einer brainstorming-Sitzung oder bei der Erstellung komplexer Zeitleisten für Projekte haben Sie die Möglichkeit, Ihre Inhalte innerhalb des Dokuments nach Belieben zu strukturieren! 🎨

So funktioniert es: Formatieren von Coda Dokumenten zum Erstellen projekt Pläne ist wie das Bauen mit LEGOs. Zuerst müssen Sie herausfinden, welche Teile Sie für Ihre Struktur benötigen. Stellen Sie sich das so vor, dass Sie Ziele, Zeitleisten und Budgetinformationen zusammenstellen. Sobald Sie alle Teile haben, ordnen Sie sie in Datenblöcken wie Checklisten, Tabellen und Gantt-Diagrammen an. Passen Sie dann die Blöcke im Dokument an, bis Sie Ihren perfekten Plan für das Projekt erstellt haben.

über Coda Die Workspaces und Basen von Airtable sind wie Aktenschränke für Projektteams. Jede Basis funktioniert wie eine eigene Schublade, in der verschiedene Arten von Projekten und Ressourcen getrennt werden. Die übersichtliche Struktur macht es einfach, die benötigten Informationen zu finden, während anpassbare Workflows es Ihnen ermöglichen, einzigartige Systeme zu erstellen, die am besten für Ihr Team funktionieren. Der größte Nachteil der relationalen Datenbank von Airtable ist jedoch, dass einzelne Datensätze zwischen den Basen nicht synchronisiert werden können.

über Airtable Gewinner: Wahl des Spielers! ♠️

Manche Menschen arbeiten besser mit dokumentenbasierten Oberflächen und andere mit Tabellenkalkulationen.

wenn die Ansicht einer Aufgabe in mehreren Datenbanken ein unverzichtbares Feature für Ihre tägliche Arbeit ist, sollten Sie sich ClickUp ansehen! Das Feature Aufgaben in mehreren Listen fügt dieselbe Aufgabe zu verschiedenen Listen in Ihrem Workspace hinzu. Wenn Sie also funktionsübergreifende Teams an der gleichen Aufgabe arbeiten, müssen sie keine digitalen Brücken überqueren, um die Aufgabe zu erreichen! ⚡️ Verwalten von Aufgaben in ClickUp

Feature #2: Integrationen

Durch die Integration von Coda mit anderen Apps und Tools können Teams einen Bereich von leistungsstarken Funktionen freischalten. Die Coda-Integrationsfunktionen ermöglichen es Teams, ihre gespeicherten Daten an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen, indem sie benutzerdefinierte Optionen wie vorgefertigte Schaltflächen nutzen.

Dies wird durch die Erweiterung von Coda Pack ermöglicht. Die Pack-Erweiterung eröffnet Ihnen die Möglichkeit, das Aussehen, die Arbeit und die Integration Ihrer Dokumente individuell zu gestalten. Dies ist ein Schlüssel, wenn Sie derzeit Folgendes verwenden projektmanagement-Software und möchten, dass Mitglieder Ihres Teams Pull Requests von Ihrem Projekt-Tracker abrufen oder auf Live-Daten von Coda-Dokumentenlinks zugreifen. So können Aufgaben schneller und reibungsloser erledigt werden, ohne dass es zu Verzögerungen kommt! 🔌

über Coda Die Integration von Airtable mit anderen Softwareanwendungen und Tools ist eine leistungsstarke Möglichkeit zur Erweiterung von Geschäftsdaten. Beispiel: Die Integration von Airtable mit CRM (Customer Relationship Management) ermöglicht es Unternehmen, die tägliche Kommunikation mit Kunden zu verwalten. Diese Integration ermöglicht es Unternehmen auch, automatisierte Prozesse zu erstellen, damit Aufgaben und Aktualisierungen effizient abgewickelt werden können.

Darüber hinaus können Benutzer von anderen Anwendungen aus auf die in Airtable gespeicherten Daten zugreifen, was die Verwaltung ihrer Workflows an einem Ort erleichtert.

Hier ein kleiner Einblick in einige No-Code- und Low-Code-Integrationsoptionen:

Partner-Erweiterungen, die vom Airtable Team gepflegt werden

CSV-Import/Export zum Hinzufügen von Daten zu einer Tabelle

API und externe Systeme zur Ausführung von geplanten Aufträgen

über Airtable Gewinner: Es ist ein Unentschieden! 🏅

Beide haben eine Reihe von Integrationen, um Ihre bevorzugten Apps und Tools miteinander zu verbinden.

Feature #3: Berichterstellung und Visualisierung

Mit Coda können Teams ihre Leistung anhand verschiedener Metriken visualisieren, um alle Beteiligten über Fortschritt und Leistung auf dem Laufenden zu halten und Bereiche zu identifizieren, in denen sie Maßnahmen ergreifen müssen - und das alles innerhalb eines Dashboards.

Im herkömmlichen Sinne sind Dashboards Übersichten über die Arbeit im Team, in der Abteilung oder im Projekt auf höchster Ebene. Die anpassbaren Dashboards von Coda können sich jedoch aufgrund der Filterlogik seltsam anfühlen. Sie benötigen ein grundlegendes Verständnis der Formelsprache von Coda (mehr Lektüre) und eine gründliche Kenntnis Ihrer Referenzpunkte und Einstellungen (mehr Aufwand). ⌛️

über Coda Obwohl sowohl Coda als auch Airtable über hilfreiche Tools für die Zusammenfassung von Daten verfügen, bietet Airtable einen einfacheren Ansatz, da die Oberfläche der Plattform für die Zusammenarbeit von Teams in einer freigegebenen Ansicht von Tabellendaten konzipiert ist.

Teams, die an demselben Projekt arbeiten, z. B. einem Ereignis oder einer Produkteinführung, können schnell die erforderlichen Änderungen vornehmen, ohne eine völlig neue Ansicht einstellen zu müssen.

Gewinner: Airtable! 📊

über Airtable

Coda vs. Airtable: Preisgestaltung und Sicherheit

Preisgestaltung und Sicherheit klingen zwar etwas langweilig und technisch, sind aber beide wichtig für das Wachstum und die Skalierbarkeit Ihres Unternehmens. Coda und Airtable bieten funktionsreiche Tools, die das Arbeitsleben erleichtern - aber hier kommt der eigentliche Knackpunkt: Die Sicherheitsniveaus und Zahlungsmodalitäten sind unterschiedlich, daher sollten Sie sie vor einer Entscheidung genau prüfen! ⚖️

Preispläne

Je nachdem, wie Sie die Software einsetzen, kann sie Ihr Budget entweder schonen oder verschlingen. Die Softwareauswahl eines Business kann sich drastisch auf das Endergebnis auswirken. Durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben und die Rationalisierung von Abläufen kann eine hochwertige Software die Gemeinkosten senken. Wenn ein Unternehmen jedoch die falsche Software für seine Bedürfnisse auswählt, kann es am Ende mit einer saftigen Rechnung dastehen. Schlecht verwaltete Software - und mangelnde Schulung des Teams - kann zu kostspieligen Ergebnissen führen. 💸

über Coda

Coda Preisgestaltung

Free Plan : $0 Verbundene Tabellen, Diagramme, Kanban-Boards und Formulare Tools und Dienste von Drittanbietern über Packs Leistungsstarke Formeln und Automatisierung, und mehr

: $0 Pro Plan : $10/Monat pro Doc Maker Unlimitierte Größe der Dokumente Zugang zu dediziertem Support 30-tägige Versionshistorie, und mehr

: $10/Monat pro Doc Maker Team Plan : $30/Monat pro Doc Maker Unlimited Automatisierungen Unbegrenzter Versionsverlauf Sperren von Dokumenten und mehr

: $30/Monat pro Doc Maker Enterprise Plan : Kontaktieren Sie Coda für Preise Erweiterte Zugriffskontrollen Erweiterte Benutzerverwaltung Prioritäts-Support und mehr

: Kontaktieren Sie Coda für Preise

Airtable Preise

Free Plan : $0 Bis zu 5 Ersteller oder Editoren Unlimited commenter & read-only Benutzer Interface Designer, und mehr

: $0 Plus Plan : $10/Monat pro Platz, jährlich abgerechnet Automatische Synchronisierung von Tabellen 5.000 Datensätze pro Basis 5 GB für Anhänge pro Basis und mehr

: $10/Monat pro Platz, jährlich abgerechnet Pro Plan : $20/Monat pro Platz, jährliche Abrechnung Granulare Berechtigungen für die Schnittstelle Berechtigungen für die Bearbeitung von Feldern und Tabellen Gantt-Ansichten und Zeitleisten, und mehr

: $20/Monat pro Platz, jährliche Abrechnung Enterprise : Kontaktieren Sie Airtable für Preise Erweiterte Schnittstellenkontrollen Unlimited Workspaces pro Organisation 250.000 Datensätze pro Basis, und mehr

: Kontaktieren Sie Airtable für Preise

Sicherheit

Wenn Sie eine große Anschaffung machen wollen, ist es wichtig, das Kleingedruckte zu lesen. Bei SaaS-Produkten bedeutet das, dass Sie sich über die Sicherheitsrichtlinien informieren müssen, bevor Sie den Schritt wagen. 🔐

Schließlich vertrauen Sie beim Kauf von Software sensible Informationen an. Bevor Sie also das Team auf die Migration zu einer neuen Software vorbereiten, sollten Sie die Sicherheitsstandards Ihres Unternehmens und ihre nicht verhandelbare Liste der Sicherheitsanforderungen für alle Käufe überprüfen.

Ihre IT-, Einkaufs- und Finanzteams werden Ihre Gründlichkeit zu schätzen wissen! 🔎

Sowohl Coda als auch Airtable haben spezielle Seiten zur Sicherheit auf ihren Websites, auf denen Sie einen allgemeinen Überblick über die aktiven Schritte erhalten, die sie zur regelmäßigen Datensicherung unternehmen.

über Airtable Wenn Sie nach einer datenbanklösung die das Beste aus beiden Welten bietet - Flexibilität bei der Handhabung von Teams und Daten, sowie benutzerdefinierte Anpassungen und durchgängige Sicherheit - dann ist ClickUp! 🦄

Meeting ClickUp - Die beste Coda und Airtable Alternative

Wenn es um tabellen- oder dokumentenbasiertes Projektmanagement geht, müssen Sie sich nicht mit dem einen oder dem anderen zufrieden geben. Greifen Sie stattdessen zu einer Software, die beides und noch einiges mehr unterstützt!

In der Schlacht zwischen Coda und Airtable ist der Gewinner klar - ClickUp. ✅

Die mehr als 15 Ansichten von ClickUp bieten Unternehmen eine Komplettlösung für jedes Team

ClickUp ist eine leistungsstarke Produktivitätssoftware mit Hunderten von dynamischen Funktionen, die funktionsübergreifenden Teams hilft, ihre Arbeit auf einer kollaborativen und sicheren Plattform zu zentralisieren. Sie ist benutzerdefiniert und ermöglicht es Teams, Mitgliedern und sogar ganzen Geschäften, Prozesse bis hin zur letzten Unteraufgabe zu strukturieren, anzupassen und zu verwalten.

ClickUp ist intuitiv zu erlernen und von Natur aus sehr visuell, mit farbcodierten Status von Aufgaben, über 15 einzigartigen Ansichten von Projekten und anpassbaren Dashboards, um ein vollständiges Bild Ihres Fortschritts auf einen Blick zu erhalten. Und mit mehr als 1.000 Integrationen mit anderen work tools sind Sie nie gezwungen, eine weitere Registerkarte zu öffnen oder Ihr Fenster zu aktualisieren, um die neuesten Updates zu erhalten.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards in ClickUp, um einen Überblick über Ihre gesamte Arbeit zu erhalten

Es ist vollgepackt mit fortschrittlichen Tools für jeden Plan, einschließlich eines kostenlosen digitales Whiteboard software, integriertem Chat, Bildschirmaufzeichnung und vielem mehr. Aber was ClickUp zur idealen Wahl zwischen Coda und Arirtable macht, sind seine dynamischen editor für Dokumente , Ansicht "Tabelle" und vorgefertigte Vorlagen.

Dynamische ClickUp Dokumente

ClickUp Docs erlaubt umfangreiche Formatierungen und slash-Befehle um effizienter zu arbeiten

Wenn Sie Coda für seinen intuitiven Editor und seine Integrationen lieben, dann werden Sie Folgendes lieben ClickUp Dokumente noch mehr! Mit Live-Erkennung für dokumente bearbeiten neben dem Team, den Kommentaren der Delegierten und den Widgets, die Docs direkt mit Ihren Workflows verbinden, ist ClickUp Docs ebenso kollaborativ wie produktiv!

Erstellen Sie alles, von einfachen Zu erledigenden Aufgaben bis hin zu schön strukturierten Wikis mit verschachtelten Seiten, um eine visuelle Hierarchie zu erstellen . Verwenden Sie dann Slash-Befehle und umfangreiche Formatierungsoptionen, um Stil und Funktionen hinzuzufügen, einschließlich Bannern, Tabellen, Schaltflächen, Anhängen, Code-Blöcken und mehr.

Bearbeiten Sie gemeinsam mit dem Team, machen Sie Kommentare und delegieren Sie Aufgaben an andere Mitglieder direkt aus Ihrem ClickUp Dokument

Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Dokumente in ClickUp immer mit erweiterten und benutzerdefinierten Berechtigungen geschützt sind, um zu kontrollieren, wer Ihre Dokumente jederzeit sehen, bearbeiten oder darauf zugreifen kann. Und wenn Sie Ihre Arbeit innerhalb oder außerhalb von ClickUp freigeben möchten, kopieren Sie einfach eine URL.

Blitzschnelle Ansicht der Tabelle

Ordnen Sie alle Ihre Aufgaben in einem Raster an, zusammen mit den wichtigsten Details, einschließlich Status, Fälligkeitsdatum, Mitarbeiter und mehr, mit der Tabellenansicht in ClickUp

Von den 15+ Projekt Ansichten in ClickUp, Ansicht der Tabelle ist diejenige, die Airtable den Rang abläuft.

Erstellen Sie intuitive und leistungsstarke visuelle Datenbanken in ClickUp, um Ressourcen, Beziehungen zu Clients, Fortschritte bei Aufgaben und vieles mehr in einem tabellenähnlichen Format effizient zu verwalten.

Verknüpfen Sie alles, von Aufgaben über Dokumente bis hin zu Abhängigkeiten, berichte über Fehler und Kundenbestellungen, um mehr Kontext in jede Zeile und Spalte Ihrer Tabelle zu bringen, und verwalten Sie dann Ihre Arbeit mit ClickUp's robusten Filter- und Gruppierungsoptionen. Sie können sogar Spalten per Drag & Drop verschieben, um die Organisation Ihrer Daten zu bestimmen, oder Spalten ausblenden und anheften, um schneller auf Informationen zugreifen zu können!

Ziehen und Ablegen von Aufgaben auf einer ClickUp Tabelle Ansicht für einfache Organisation

Bei der Ansicht von Tabellen dreht sich alles um Effizienz - auch wenn Sie sie noch nie benutzt haben! Starten Sie Ihre Datenbank mit einer vorgefertigten Vorlage aus ClickUp's Template Bibliothek oder kopieren und fügen Sie Informationen aus anderen Tools direkt in ClickUp ein.

Und wie bei ClickUp Docs können Sie die Ansicht der Tabelle in ClickUp durch Export oder über einen einfachen Link freigeben, wenn Sie Ihren Fortschritt Kunden, Stakeholdern oder anderen Abteilungen präsentieren möchten.

Asset Management Vorlage von ClickUp

Verwalten Sie alle Ihre Geräte, Ressourcen und Anlagen an einem einzigen Speicherort mit ClickUp

Eine der größten Herausforderungen beim Aufbau einer Wissensdatenbank oder einer Datenbank mit Hilfe eines Editors oder einer Tabelle besteht darin, einfach loszulegen. Die Erstellung dieser umfassenden Ressourcen erfordert eine Vielzahl von Daten, Zusammenarbeit und Lernprozessen. Aus diesem Grund sind Vorlagen ein wichtiger Schlüssel bei der Verwendung einer Projektmanagement-Software.

Glücklicherweise bietet die umfangreiche Vorlagenbibliothek von ClickUp Hunderte von vorgefertigten Vorlagen für jeden Anwendungsfall, darunter ClickUp's Asset Management Vorlage Ordner, um Ihre Ressourcen, Anlagen und Geräte aus allen Blickwinkeln zu verwalten.

Klicken Sie zwischen drei benutzerdefinierten Ansichten, einschließlich der dynamischen Kalender- und Listenansichten von ClickUp, um Ihre Aufgaben, Fristen und alle relevanten Informationen zu visualisieren. Zeigen Sie dann den Fortschritt jeder Aufgabe mit Hilfe der 10 vorgefertigten Aufgabenstatus an, die mit dieser Vorlage geliefert werden. Aber genug der Worte - probieren Sie es selbst aus!

Dokumente, Tabellen und so viel mehr in ClickUp

Das Beste an diesen fortgeschrittenen Features in ClickUp ist, dass sie kostenlos auf ClickUp's Website angeboten werden Free Forever-Plan !

Anstatt sich also zwischen Coda und Airtable für Dokumente oder Tabellenkalkulationen entscheiden zu müssen - wählen Sie beides! Nur wenn Sie ClickUp wählen 🙂

Greifen Sie auf ClickUp Docs, die Tabellenansicht, hunderte von vorgefertigten Vorlagen, über 1.000 Integrationen und vieles mehr zu, wenn Sie sich noch heute für ClickUp anmelden !