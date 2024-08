10 beste Reddit-Produktivitäts-Subreddits mit Tipps und Produktivitätshacks

Das Beste produktivität ratschläge kommen nicht immer aus dem Kreis unserer Familie, Freunde und Kollegen. Manchmal erreichen wir unsere aha! Momente mit Online-Communities, in denen wir die Höhen und Tiefen beim Zu erledigen der wichtigsten Arbeiten in unserem persönlichen und beruflichen Leben erleben.

Reddit's vielfältiges Netzwerk von Communities und 52 Millionen aktive Benutzer diskutieren über fast jedes Thema, das einen interessiert! Wenn Sie also um den Reddit-Produktivitätsblock herum sind, haben wir eine kurze Liste der 10 wichtigsten Produktivitäts-Subreddits und eine kostenlose Vorlage zusammengestellt, mit der Sie planen können, wo und wann Sie Ihre Aufgaben zu erledigen haben

1. r/productivityapps Wir lieben eine gute Empfehlung für

produktivität Apps zu helfen Sie uns zu fokussieren besser zu konzentrieren und Ablenkungen zu blockieren. Und wenn wir diese berühmten Worte sehen: Dafür gibt es eine App!, wollen wir sie sofort auf unseren Geräten haben. Aber dieser Subreddit geht bei den App-Empfehlungen noch einen Schritt weiter.

In den Kommentar-Threads wird über die Erfahrungen der Nutzer mit der erwähnten App zur Produktivität berichtet, so dass Sie anhand der tatsächlichen Bewertungen feststellen können, ob sie Ihre Zeit und Ihren Speicherplatz wert ist.

Bookmarks ist eine unverzichtbare App auf Ihrem Gerät, da sie Ihnen ein problemloses Interneterlebnis ermöglicht. Mit Lesezeichen können Sie Ihre Favoriten speichern, Tags hinzufügen, den Status verfolgen, Erinnerungen einstellen und sogar Links in Ordnern und Projekten organisieren, um Verbessern Sie Ihre Produktivität und Konzentration auf das Wesentliche. Forscher, Studenten, Entwickler und einfach jeder, der beim täglichen Surfen im Internet Lesezeichen verwendet, wird von dieser Anwendung profitieren_. Ursprünglicher Beitrag link

über Reddit

2. r/getdisciplined Der r/getdisciplined-Subreddit wird dich manchmal überraschen, weil er fast wie eine wortwörtliche Zusammenfassung der genauen

produktivität-Blocker was mit Ihnen geschieht. Die Menschen bitten um Rat und geben ehrliche Antworten auf das ständige Geplapper in ihren Köpfen: Wie komme ich aus diesem Trott heraus?

"Disziplin" ist nicht nur das Thema des Subreddits, sondern auch die Regel! Sie werden die Regeln der Moderatoren zu schätzen wissen, die dafür sorgen, dass die Unterhaltung von Verfassern und Kommentatoren mit Respekt und Qualität geführt wird.

Wenn Sie sich immer noch dabei ertappen, die App herunterzuladen, um an sie heranzukommen, löschen Sie Ihre Anmeldeinformationen aus Ihren gespeicherten Passwörtern und ändern Sie sie. Das fügt eine weitere Ebene der Belästigung hinzu, die ausreicht, um mich "warten" zu lassen, ohne mich tatsächlich daran zu hindern, die Apps zu Hause zu benutzen (wie es das vollständige Löschen der Konten tun würde)._ Ursprünglicher Beitrag Link Wenn Sie also das nächste Mal einen Haufen Wäsche, eine Spüle voller Geschirr oder ein unordentliches Bett sehen - erledigen Sie es. Bringen Sie es jetzt sofort in Ordnung. Denken Sie nicht darüber nach. Weniger als fünf Minuten? Das ist gar nichts. Fangen Sie an. _Es fühlt sich nicht nur besser an, die Aufgabe abzuschließen, Sie werden auch motiviert sein, mehr zu erledigen. Ihrem Gehirn wird das Gefühl gefallen, und es wird nach mehr von dieser Belohnung suchen. Denken Sie nicht nach. Erledigen Sie es. Füttern Sie Ihren Kopf. Originalbeitrag verknüpft Sieh dir das an_ productivity templates !

3. /rlofihiphop Ertappen Sie sich dabei, wie Sie ständig Songs auf Ihrer "Late 90s Early 2000s"-Playlist überspringen? Oder machen Sie alle 20 Minuten eine Pause von Ihrer Aufgabe, um einen Karaoke-Song zu finden, dessen Text Sie mitsingen können? Versuchen Sie Lo-Fi HipHop! Das ist ein authentisches Formular für Downtempo-Beats, gemischt mit Hintergrundgeräuschen, die man bei der Arbeit einfach hören kann.

Im /rlofihiphop-Subreddit gibt es seitenweise Beats und Beispiele für verschiedene Easy-Listening-Aufnahmen zu entdecken. Seine bewährte musik oder Hintergrundgeräusche verbessern das Erleben von Aufgaben wenn Sie also auf der Suche nach nächtlichen Beats oder chilligem Jazz sind, um Ihre Produktivität zu steigern, sollten Sie sich diese Musik anhören!

Einige Lo-Fi HipHop Videos zeigen sogar ruhige Einstellungen wie Cafés, gemütliche Arbeitsplätze mit hängenden Pflanzen und Hunde, die in der Nachmittagssonne zurückstellen. Sind Sie schon entspannt?

über Reddit

4. r/pomodoro Die Pomodoro-Technik ist eine Methode, bei der lange Sitzungen in kurze Blöcke mit entsprechenden Ruhepausen unterteilt werden. Dies hilft bei der Organisation

oberflächliche und tiefgehende Aufgaben damit Sie Ihre Aufmerksamkeit und Energie unter Kontrolle haben.

So funktioniert die Pomodoro-Technik:

Schreiben Sie Ihre täglichen Aufgaben auf eine Zu erledigen-Liste

Wählen Sie eine Aufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten

Stellen Sie den Timer auf 25 Minuten ein und beginnen Sie mit der Arbeit

Beenden Sie die Aufgabe, wenn der Timer abläuft

Machen Sie eine 5-minütige Pause

Wiederholen Sie die Schritte 2-5, um drei Pomodoro-Sitzungen abzuschließen

Machen Sie nach vier Pomodoros eine längere Pause (20 Minuten)

Die Leute geben ihre analogen und digitalen Versionen des Pomodoro Timers damit Sie die beste Lösung für Ihr Zeitmanagement finden können, die Ihren persönlichen Vorlieben entspricht. Es ist für jeden etwas dabei!

5. r/Selbstverbesserung Die Kategorie "Selbstverbesserung" deckt einen großen Bereich ab, weil sie alle Jahreszeiten des Lebens abdeckt. Die Geschichten und Tipps von Menschen, die sich in verschiedenen Phasen ihrer Reise zur Selbstverbesserung befinden, zeigen dir, dass du alles, was du gerade machst, aus einem neuen Blickwinkel betrachten kannst. Aber noch wichtiger ist, dass Sie etwas dafür tun können.

Denn sich die Zeit zu nehmen, um zu reagieren, bedeutet, die Kontrolle über die Situation zurückzugewinnen. Ihre Antworten werden intelligenter und kohärenter sein, Ihre Bewegungen werden anmutiger aussehen und Sie werden selbstbewusster und selbstsicherer wirken Originalbeitrag verknüpft

6. r/Produktivität Haben Sie schon einmal etwas gelesen, von dem Sie das Gefühl hatten, dass es genau in diesem Moment für Sie bestimmt war? Die Ermutigung, zu einem halbfertigen Projekt zurückzukehren, den Dings und Pings Grenzen zu setzen oder einfach stundenlang an Ihrem bevorzugten Platz zu entspannen, ohne Schuldgefühle zu haben?

Das Subreddit Produktivität ist der richtige Ort, um sich mit anderen über den Aufbau produktiver Systeme auszutauschen, die Sie auf den richtigen Weg bringen. Beginnen Sie mit den Top-Beiträgen, um großartige Inhalte zu finden, und arbeiten Sie sich von dort aus weiter vor!

Wenn Sie im Leben nicht weiterkommen, versuchen Sie es mit "The Week" Schreiben Sie für jeden Tag eine Reihe von Zielen auf, und was Sie in 7 Tagen erreichen wollen. Dann halten Sie sich daran, als hinge Ihr Leben davon ab. Die Ergebnisse werden Sie motivieren und Ihnen zeigen, wie viel Sie im Alltag erreichen können Ursprünglicher Beitrag link Sie stecken fest im Leben Versuchen Sie es mal mit der Woche

_Der Satz "Erledigt ist besser als perfekt" hat meine Produktivität auf erstaunliche Weise verändert. Sich darauf zu konzentrieren, etwas abzuschließen, und das vielleicht auf eine etwas ungewöhnliche Art und Weise, ist eine produktivere Einstellung als sich auf Perfektion zu konzentrieren. Werfen Sie vorgefasste Notionen darüber, wie und wann etwas erledigt werden sollte, über Bord und tun Sie, was für Sie erledigt ist Ursprünglicher Beitrag Link Zu erledigen ist besser als perfekt

7. r/getmotivated "Schauen Sie sich um, stellen Sie Fragen, geben Sie Ratschläge, bilden Sie eine Support-Gruppe oder treten Sie ihr bei. Aber verbringen Sie nicht zu viel Zeit hier; Sie haben Besseres zu erledigen."

Das Subreddit r/getmotivated enthält mehr auffällige Grafiken als die meisten anderen Subreddits. Von Screenshots von Tweets bis hin zu künstlerisch kreativen Designs - manchmal braucht es nur ein paar Worte, um die Botschaft zu vermitteln und die Motivation zu wecken.

8. r/nosurf Sind Sie bereit für das hier? Studien zeigen, dass die durchschnittliche Zeit, die wir jeden Tag im Internet verbringen

fast sieben Stunden .

Sieben Stunden. Das ist fast die Hälfte der Zeit, die wir wach sind!

Digitales Wohlbefinden ist so wichtig, vor allem weil wir von unseren Mobiltelefonen abhängig sind, um mit dem Rest der Welt in Verbindung zu bleiben. Es mag widersprüchlich klingen, wenn man Zeit damit verbringt, darüber zu lesen, warum man mit dem geistlosen Surfen aufhören sollte, während man durch diesen Subreddit surft. Der große Vorteil dieser Gruppe ist jedoch, dass man erfährt, womit die Leute das stupide Surfen ersetzen wollen.

Es ist in Ordnung, nicht auf sein Handy zu schauen. Du fühlst dich vielleicht sozial unbeholfen, wenn du mit deinen Gedanken allein bist und auf nichts schaust. Lass dich von den sozialen Bedingungen nicht täuschen. Es ist in Ordnung, allein zu sein, ohne dein Handy. Wenn Sie das nächste Mal nicht wissen, was Sie zu erledigen haben, tun Sie einfach nichts. Lassen Sie Ihre Gedanken schweifen Ursprünglicher Beitrag verknüpft

9. r/selbsthilfe Hier finden Sie die Fragen, die Sie schon lange stellen wollten, den ehrlichen Rat, den Sie suchen, und Menschen, die es einfach verstehen. Leute, die die Dürre der Produktivität durchgemacht haben, bieten echte Einblicke in all die Möglichkeiten, wie Sie sich selbst auf den Platz Ihrer Zeit und Energie setzen können!

Bookmarken Sie diese On-Tap-Quelle von inspirierende Zitate für die Tage, an denen Sie nicht weiterkommen!

10. r/ZenHabits Möchten Sie Farbe und Komfort in Ihre Wachstumsreise bringen? Unterschätzen Sie sich nicht!

Mentale Stärke ist ein Muskel, den Sie mit jeder Herausforderung und Leistung aufbauen. Unsere Gewohnheiten - die kleinen Handlungen, die wir jeden Tag ausführen - können uns entweder zu Träumen führen, die uns nachts wach halten, oder uns noch ängstlicher machen. Die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen!

Erinnern Sie sich mit Hilfe der kurzen Videos und Beobachtungen aus diesem Subreddit daran, die Arbeit zu erledigen.

