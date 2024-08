10 der besten Produktivitätswerkzeuge für Entwickler im Jahr 2024

Es gibt so viele produktivität tools für Entwickler gibt es heutzutage eine Vielzahl von Produktivitätswerkzeugen, und es kann schwierig sein, herauszufinden, welche davon Ihre Zeit wert sind.

Deshalb habe ich Ingenieure bei einigen der größten und innovativsten Unternehmen wie Google, Uber und GitHub gefragt, was ihrer Meinung nach die besten Tools für den Softwareentwicklungsprozess sind.

Sie verwenden diese Tools, um schneller und mit weniger Ablenkungen mehr zu erledigen. Wer weiß, vielleicht entdecken Sie sogar einen neuen Favoriten!

Werfen wir also einen Blick auf die 10 besten Produktivitätstools für Entwickler. Unser Experte ingenieure empfehlen diese Tools auf der Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen und der Bedürfnisse ihrer Entwicklungsteams.

Ganz gleich, ob Sie ein Einzelentwickler oder Teil eines großen Teams sind, diese Tools können Ihnen helfen, effizienter und effektiver zu arbeiten. Nehmen Sie sich also etwas Zeit, um sie zu erkunden und herauszufinden, welche für Sie am besten geeignet sind!

Überwachen Sie Projekt-Updates, verfolgen Sie Fehlerberichte, verwalten Sie Workflows und arbeiten Sie mit dem Team zusammen - alles von Ihrem ClickUp-Workspace aus

ClickUp ist eine der am besten bewerteten software-Tools für Projektmanagement und Tools für die Produktivität von Entwicklern .

Es bietet Hunderte von anpassbaren Features zur Verbesserung agiles Projektmanagement wie z.B. 15+ benutzerdefinierte Ansichten, Agile Dashboards und mehr, um Entwicklern zu helfen, Sprints zu planen, Aufgaben aufzuschlüsseln und zuzuweisen und effektiver mit ihren Teams zusammenzuarbeiten.

Dieses Tool für die Produktivität von Entwicklern bietet außerdem ein benutzerdefiniertes Feature zur Automatisierung, mit dem Sie benutzerdefinierte Auslöser und Aktionen erstellen können, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und selbst den komplexesten Workflow zu vereinfachen. Außerdem ist die gesamte Plattform anpassbar - Sie können ClickUp so zusammenstellen, dass es Ihren Workflow-Vorlieben und Projektanforderungen entspricht.

Ein weiterer Grund, warum ClickUp zu den besten Produktivitätstools gehört, ist die integrationsmöglichkeiten . ClickUp kann mit über 1.000 Arbeitstools integriert werden, wie Google Kalender, GitHub und Slack.

Das bedeutet, dass Sie ClickUp mit all Ihren Apps verbinden können, um Ihren Workflow zu optimieren und Ihre Aufgaben über mehrere Plattformen hinweg zu verwalten, ohne die Plattform zu verlassen. Insgesamt ist ClickUp ein leistungsfähiges und vielseitiges Tool, das Ihrem Entwicklungsteam helfen kann, schneller zu liefern und besser zusammenzuarbeiten.

Möchten Sie es gleich ausprobieren? Probieren Sie eines der diese technischen Vorlagen um Ihnen den Einstieg zu erleichtern!

Profis

Benutzerdefinierte Automatisierung des Workflows für effizientes Sprint-Management

Hinzufügen benutzerdefinierter Felder und benutzerdefinierter Status zur Verbesserung der Fehlerverfolgung

Leistungsstarke IntegrationsmöglichkeitenChrome-Erweiterung zur Organisation Ihres Entwickler-Workflows Bonus: Softwareentwicklungsplan-Vorlagen !

2. Marmelade

über Jam.dev

Der nächste Punkt auf unserer Liste der Produktivitätstools ist Marmelade ist eine der schnellsten Möglichkeiten, Fehler zu melden, ohne den Workflow zu unterbrechen.

Mit Jam können Sie einen Screenshot oder ein Video des Fehlers machen und es für Ihre Entwickler freigeben. Das Beste daran ist, dass Jam automatisch nützliche Informationen erfasst, z. B. Netzwerkanfragen, Browser-Infos, Gerätedetails, Repro-Schritte, Kommentare und Konsolenprotokolle. Das macht es den Entwicklern leichter, herauszufinden, was passiert ist, und den Fehler schnell zu beheben.

Ein weiteres großartiges Feature, das Jam zu einem guten Tool für die Produktivität von Entwicklern macht, ist die Integration mit einigen der gängigsten Tools wie ClickUp, Jira und GitHub, was den Einsatz von Jam zur Verbesserung Ihrer bestehenden Workflows und Tools erleichtert.

Vorteile

Sofortige Aufzeichnung und Kommentierung Ihres Bildschirms

Automatisches Erfassen wichtiger Entwicklerprotokolle

Erstellen Sie ganz einfach einen Screenshot oder nehmen Sie eine Aufnahme aufeinen Fehlerbericht erhalten* Geben Sie Links zu Ihren Fehlerberichten frei oder senden Sie sie direkt an Ihren bevorzugten Fehlerverfolger

Enge Integration mit Ihren bevorzugten Problemverfolgern und Tools (einschließlich ClickUp)

Limits

Einige Screenshots enthalten möglicherweise nicht alle Informationen, die zur Identifizierung des Problems erforderlich sind

Preisgestaltung

Free-Plan : kostenlos

: kostenlos Team : $10/Monat/Benutzer

: $10/Monat/Benutzer Unternehmen: Kontakt für benutzerdefinierte Preise

Kundenrezensionen

jam hat meinen Workflow in so vielerlei Hinsicht verändert, dass die Kommunikation mit all meinen Kontakten jetzt viel einfacher geworden ist: Tickets an den technischen Support zu senden und Probleme in Minuten statt in Stunden zu lösen, spezifische Fragen visuell an Clients zu stellen und unnötige Meetings zu vermeiden und sogar Video-Tutorials für mein Team zu erstellen, damit sie einen Workflow verstehen können, den ich für sie erstellt habe. Suchen Sie nicht weiter - Jam ist alles, was Sie jemals brauchen werden." - Mikki Kowal von Chrome Webstore Reviews

3. GitHub Copilot

über GitHub Copilot GitHub Copilot ist ein KI-Tool und eines der nützlichsten Produktivitätstools für Programmierer, das Ihnen helfen kann, Code schneller und besser zu schreiben. Es ist eine Erweiterung für VScode und bietet KI-basierte Codierung vorschläge, d.h. es kann Ihren Code automatisch abschließen, während Sie ihn schreiben.

Und wenn Sie in einer Ihnen unbekannten Sprache arbeiten, müssen Sie nicht befürchten, dass Sie vergessen, wie Sie etwas zu erledigen haben. Es kann sogar neuen Code für Sie generieren, basierend auf den Anweisungen, die Sie in Ihren Code-Kommentaren geben, analysiert den Kontext in der Datei, die Sie gerade bearbeiten, und bietet Vorschläge in Ihrem Text Editor, was Github Copilot zu einem der besten Tools für die Produktivität von Entwicklern auf dem Markt macht.

Insgesamt ist GitHub Copilot ein großartiges Tool für jeden, der Code schreibt. Es ist leistungsstark und einfach zu bedienen und kann Entwicklern helfen, qualitativ hochwertigen Code schneller zu schreiben.

Vorteile

Auf Milliarden von Code-Zeilen trainiert

Schreibt Code unter Verwendung des Stils und der Konventionen Ihrer Code-Basis

Er kennt die meisten APIs und Bibliotheken und erspart Ihnen die Suche

Lässt sich in VS Code einfügen

Es spart Entwicklern Zeit

Limits

Die Benutzeroberfläche kann ein wenig unzureichend sein, da sie nur in Visual Studio Code und Codespaces verfügbar ist (die Benutzeroberfläche ist großartig, wenn Sie IDEs verwenden, aber nicht hilfreich, wenn Sie dies nicht tun)

Preisgestaltung

Das GitHub Copilot Abonnement ist in einem monatlichen oder jährlichen Zyklus erhältlich Monatlich : $10/Monat Jährlich : $100/Jahr



Kundenrezensionen

mit Copilot ist es einfacher als je zuvor, Code in Form von Boilerplates zu erstellen. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie neu in einer bestimmten Sprache oder einem bestimmten Framework sind. Außerdem unterstützt es die tägliche Autovervollständigung während des Codes."- {\an8}Mohd Irteza_ , Software-Ingenieur bei Google_

4. Sourcegraph

über Sourcegraph Quellengrafik ist ein Tool zur Suche nach Code für Entwickler. Es ermöglicht Benutzern die Korrektur, Navigation und Automatisierung Ihres gesamten Codes und die Erkundung von Code-Repositorys mit Features wie intelligentem Fuzzy-Matching und codebasierter Suche.

Dies ist ein großartiges Tool für die Produktivität von Entwicklern, da es Code selbst in großen Codebases und mehreren Repositorys durchsuchen kann, Ihnen zeigt, wo verschiedene Dinge verwendet werden, und Ihnen hilft, herauszufinden, welcher andere Code von Ihrem Code abhängt.

Vorteile

Kann in großen Codebases und mehreren Repositorys suchen

Erleichtert das Verständnis des Codes

Rationalisierung von Änderungen in einer großen Anzahl von Dateien

Enthält auch Features für Code-Review und Zusammenarbeit

Sehr intelligente und schnelle Suche

Limits

Die UX ist für manche Benutzer nicht benutzerfreundlich (z. B. können einzelne Repositorys mit Regex ausgeschlossen werden, aber nicht mit einem Klick)

Preisgestaltung

Business-Plan : $99 aktiver Benutzer/Monat

: $99 aktiver Benutzer/Monat Enterprise: Rufen Sie uns an für benutzerdefinierte Preise

Kundenrezensionen

sourcegraph ist ein Wendepunkt. Die Suche in der gesamten Codebasis Ihres Unternehmens ist ein Schlüssel zum Erfolg. Und das Supercoole daran ist, dass man dieselbe Änderung an mehreren Code-Basen gleichzeitig vornehmen kann, so cool." {\an8}Eddie Saenz_ , Leiter der Softwareentwicklung bei Indeed

5. iTerm2

über iTerm2

Wenn Sie einen leistungsstarken Terminal-Emulator für macOS suchen, iTerm2 bietet eine Reihe von Features, die Ihnen den Zugriff auf die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) Ihres Computers erleichtern.

Eines der besten Dinge an iTerm ist seine Anpassungsfähigkeit. Sie können aus verschiedenen Farbschemata wählen und Ihren Bildschirm in Bereiche aufteilen, um mehr als eine Sache gleichzeitig zu sehen. iTerm behält auch einen durchsuchbaren Verlauf aller Befehle, die Sie ausgeführt haben, so dass Sie leicht etwas finden können, das Sie in der Vergangenheit ausgeführt haben.

Eine weitere coole Sache an iTerm ist, dass es viele verschiedene Programmiersprachen unterstützt. Außerdem lässt es sich mit anderen IT-Verwaltung tools, wie GitHub und Gitlab, so dass Sie es mit dem Code verwenden können, an dem Sie bereits arbeiten.

Vorteile

Geteilte Fenster, um eine Registerkarte in mehrere Ebenen aufzuteilen

Mit dem Tastenkürzel-Fenster haben Sie immer ein Terminal zur Hand

Robustes Feature zum Auffinden von Seiten

Autocomplete Feature, das eine Liste von Vorschlägen generiert

Kopiermodus zum Erstellen und Ändern von Auswahlen über die Tastatur

Limits

Benutzer, die zum ersten Mal mit dem Programm arbeiten, können eine steile Lernkurve durchlaufen

Es können keine separaten Instanzen über ein Shell-Skript oder eine Befehlszeilenschnittstelle gestartet werden

Preisgestaltung

Die Nutzung des Programms ist kostenlos

Kundenrezensionen

iTerm ist eine Shell-Anwendung für macOS, die Ihre Produktivität steigert, wenn Sie in ihrem Terminal leben. Mit Features wie Profilen, Tastenkürzeln, Suche und seiner umfangreichen Konfigurierbarkeit ist es ein Muss." - Salvatore D'Agostino , Senior Software Engineering Manager, GitHub_

6. JupyterLab

über JupyterLab JupyterLab ist eine Open-Source-webbasierte integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) für die Arbeit mit Jupyter-Notizbüchern, Code und Daten.

Es bietet einen Bereich von Features für interaktives Computing, einschließlich der Möglichkeit, Jupyter-Notizbücher zu erstellen und zu bearbeiten, Code in mehreren Sprachen zu schreiben und auszuführen sowie Daten zu visualisieren und zu untersuchen. JupyterLab unterstützt auch die Zusammenarbeit, indem es Benutzern ermöglicht, Notebooks freizugeben und gemeinsam in Echtzeit daran zu arbeiten.

JupyterLab verfügt über viele leistungsstarke Features und ist dennoch sehr einfach zu bedienen. Es hat eine übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche und ist vollgepackt mit Features, die das Schreiben und Ausführen von Code, das Visualisieren und Erforschen von Daten und die Zusammenarbeit mit anderen Personen erleichtern. Außerdem ist es webbasiert, d. h. Sie können von jedem Gerät mit einer Internetverbindung darauf zugreifen.

Vorteile

Ermöglicht Ihnen die Arbeit mit Dokumenten und Aktivitäten wie Text-Editoren, Terminals und benutzerdefinierten Komponenten auf flexible, integrierte und erweiterbare Weise

Erleichtert das Freigeben und gemeinsame Bearbeiten von Daten und Code

Unterstützt über 100 Programmiersprachen

Leistungsstarke Funktionen

Große Gemeinschaft von Benutzern, die Ihnen helfen, Ihre Fragen schnell zu beantworten

Limits

Die Benutzeroberfläche kann verbessert werden, um eine freundlichere Erfahrung zu bieten

Preisgestaltung

Free zur Nutzung

Kundenrezensionen

ich mag es, weil ich ganz einfach Methoden testen kann Datenvisualisierung

Jonathan Grant , Technischer Leiter, Two Sigma

7. Visual Studio Code

über Visual Studio Code Visual Studio Code (VS Code) ist eine beliebte code Editor wird von vielen Softwareentwicklern verwendet. Er ist schnell, leistungsstark und bietet zahlreiche Features, die das Schreiben und Debuggen von Code erleichtern.

Dieses kostenlose Open-Source-Tool für die Produktivität von Entwicklern ist anpassbar; Sie können aus vielen verschiedenen Themen und Farben wählen. Außerdem können Sie Erweiterungen installieren, um neue Features und Funktionen hinzuzufügen. Außerdem verfügt VS Code über eine saubere und intuitive Benutzeroberfläche, so dass es auch für Programmieranfänger leicht zu bedienen ist.

Vorteile

Integrierte Git-Befehle, mit denen Sie Diffs überprüfen und Commits direkt vom Editor aus vornehmen können

Großartige eingebaute Debugging-Tools, wie Haltepunkte, Aufrufstapel und interaktive Konsole

Erweiterbar und anpassbar

VS Code für JavaScript, Python, Java, Markdown, JSON, HTML/CSS und mehr

Große Gemeinschaft von Erweiterungen und einfache Möglichkeit, eigene Erweiterungen zu erstellen

Free und Open Source

Limits

Es wird kein Projekt- oder Lösungskonzept mitgeliefert

Für Anfänger kann es schwierig sein, sich an den VS Code zu gewöhnen, da er zwar viele Funktionen bietet, aber nicht sehr einfach ist

Preisgestaltung

Open Source und kostenlos zu verwenden

Kundenbewertung und Rezensionen

vSCode selbst ist erstaunlich. Ich habe ein paar Erweiterungen geschrieben, die auf unsere internen Frameworks und Monorepo zugeschnitten sind, um Aufgaben wie die Verwendung von Designthemenkonstanten oder den Wechsel zwischen Projekten zu vereinfachen. Ich schätze die großartige Erweiterbarkeit sehr."- Vojtech Miksu , Software-Ingenieur, Uber_

Preisgestaltung

8. SaltStack

über SaltStack SaltStack ist ein Tool für das Konfigurationsmanagement und die Remote-Ausführung, das IT-Organisationen bei der Verbesserung der DevOps-Workflows durch Automatisierung der Bereitstellung, Konfiguration und Verwaltung der Infrastruktur.

Dieses Automatisierungstool ist leistungsstark und flexibel, auch für große Infrastrukturen mit vielen Servern und Systemen. Außerdem verfügt es über eine aktive Community, so dass Sie bei Bedarf Hilfe und Unterstützung von anderen Benutzern erhalten können.

Vorteile

Kann auf große Infrastrukturen skaliert werden

Verfolgt ein paralleles Ausführungsmodell anstelle eines normalen linearen Modells

Flexible Verwaltung und leistungsstarke Funktionen

Python-basiert, eine ausgesprochen vielseitige Sprache

Große und aktive Gemeinschaft von Benutzern und Mitwirkenden

Limits

Die Benutzeroberfläche ist verbesserungswürdig, da die Einstellung mitunter schwierig ist und mehr Unterstützung durch die Dokumentation benötigt wird

Als Open-Source-Downloads verfügbar

Kundenrezensionen

saltStack ermöglicht eine einfache und wiederholbare Automatisierung der Systemkonfiguration, so dass Sie sich in Zukunft nicht mehr fragen müssen, was Sie zu erledigen hatten, um etwas zum Laufen zu bringen. Seine Vorlagen ermöglichen es Ihnen, all die speziellen Eigenheiten, die zum Booten Ihrer Maschinen benötigt werden, zu verfolgen, damit sie nicht in den Annalen der Zeit verloren gehen." - Alex Huynh , Systemingenieur, Cloudflare_

9. Nixe JS

über Mermaid JS Nixe JS schafft es in diese Zusammenstellung der besten Tools für die Produktivität von Entwicklern, weil es Ihnen die Erstellung von Diagrammen und Diagrammen mit JavaScript ermöglicht. Es basiert auf Textdefinitionen, die von Markdown inspiriert sind, was es leicht verständlich und benutzbar macht, auch wenn Sie kein Programmierer sind.

Da die Erstellung von Diagrammen und Dokumentationen für Entwickler zeitaufwändig sein kann, besteht der Hauptzweck dieses Tools darin, der Dokumentation zu helfen, mit der Entwicklung Schritt zu halten. Mit diesem Tool können Sie alle Arten von Diagrammen und Schaubildern erstellen und sie in Ihre Produktionsskripte und andere Teile des Codes einbinden. Wenn Sie kein Programmierer sind, können Sie den Mermaid Live Editor verwenden, eine benutzerfreundliche Oberfläche für die Bearbeitung von Mermaid-Diagrammen.

Pros

Einfach zu bedienen, da auch Nicht-Programmierer detaillierte Diagramme erstellen können

Integrationen und Plugins sind verfügbar

Video-Tutorials sind für Anfänger und fortgeschrittene Benutzer verfügbar

Beispiele für Diagramme können im Mermaid Live Editor gefunden werden

Betten Sie Diagramme direkt in Ihre Markdown-Dateien, Probleme und PR-Kommentare ein

Limits

Obwohl es viele Diagramm-Optionen gibt, fehlt es an verschiedenen Einstellungen

Preisgestaltung

Free zu benutzen

Kundenbewertungen und -rezensionen

"Mermaid JS ist ein Diagramm-Tool, das von GitHub übernommen wurde. Es ist großartig, weil wir Diagramme in der Mermaid-Auszeichnungssprache hinzufügen und sie in README/Markdown-Dateien einbetten oder in GitHub-Kommentare einfügen können. Es gibt auch IDE-Integrationen, die wirklich nett sind." -_

{{\an8}Preston Pham__

, Software-Ingenieur, Jam

10. Jira

Über Jira

Jira von Atlassian ist eine weit verbreitete Software, die von Entwicklungsteams zum Planen, Nachverfolgen und Freigeben großartiger Software verwendet wird. Es ist eines der beliebtesten Programme zur Nachverfolgung von Problemen und projektmanagement tools für Entwickler.

Pro

Ermöglicht eine detaillierte Nachverfolgung von Bugs, Problemen und Aufgaben.

Hochgradig konfigurierbare Scrum- und Kanban-Boards für das agile Projektmanagement.

Umfangreiche Tools zur Berichterstellung bieten Einblicke in die Leistung des Teams und den Fortschritt des Projekts.

Nahtlose Integration mit anderen Atlassian-Produkten wie Bitbucket und Confluence sowie einer Vielzahl anderer Tools wie GitHub, Zendesk und Slack.

Limitierungen

Die Flexibilität und die benutzerdefinierten Optionen können die Anwendung für neue Benutzer komplex und abschreckend machen.

Die mobile Version der Anwendung ist deutlich weniger leistungsfähig als ihr Desktop-Pendant.

Einige Benutzer berichten von einer steilen Lernkurve und dem Bedarf an speziellen Jira-Administratoren für die Verwaltung des Tools.

Preisgestaltung

Standard : 7,75 $ pro Benutzer und Monat

: 7,75 $ pro Benutzer und Monat Premium : $15,25 pro Benutzer pro Monat

: $15,25 pro Benutzer pro Monat Enterprise: Jährliche Abrechnung, Preise nur auf Anfrage

Kundenbewertungen und -rezensionen

"JIRA ist sehr schnell gewachsen und es gibt Tausende von Benutzern, die dieser kollaborativen Plattform vertrauen, daher zweifeln wir nicht an den Features, die sie bietet. Es ist ideal für agile Projekte, die ständige Änderungen des Umfangs erfordern, und seine Kanban-Boards können sogar in Form von Listen und Aufgaben wie traditionelle Gantt-Diagramme visualisiert werden.

Bei einigen Projekten, die auf Kostenstrukturen und Ressourcenmanagement abzielen und komplexe Finanzimplementierungen erfordern, müssen wir möglicherweise andere zusätzliche Anwendungen verwenden, aber JIRA kann sich im Allgemeinen um die Überwachung und die erfolgreiche Durchführung der Projekte kümmern, zusätzlich zu den Benachrichtigungen, die die Sichtbarkeit für die Mitglieder des Teams während des gesamten Zeitraums gewährleisten." - G2

Es gibt viele großartige Produktivitätstools für Programmierer, die Entwicklern helfen, effizienter und effektiver zu arbeiten. Von Tools für agiles Projektmanagement wie ClickUp, die Ihnen bei der Nachverfolgung und Verwaltung Ihrer Sprints helfen, bis hin zu code Editoren wie VSCode und Atom, bis hin zu Kollaborationstools wie GitHub Copilot und Sourcegraph gibt es für jeden Bedarf und jede Vorliebe das passende Tool.

Aber das Wichtigste ist, dass nicht jedes Tool für jeden geeignet ist. Was für den einen Entwickler funktioniert, muss nicht unbedingt für den anderen gelten, und was für ein Projekt hilfreich ist, muss nicht unbedingt für ein anderes gelten.

Wenn Sie also auf der Suche nach einer vollständig anpassbaren Plattform mit robusten Features, Workflow-Automatisierung und leistungsstarken Integrationsfunktionen sind, die Ihnen dabei helfen, all Ihre am häufigsten genutzten Entwickler-Tools miteinander zu verbinden, dann ist ClickUp genau das Richtige für Sie.

Ganz gleich, ob Sie allein oder im Team arbeiten, ClickUp kann Ihnen den nötigen Schub geben, um Ihre Produktivität zu steigern, und Ihnen dabei helfen, all Ihre Projekte, Bugs, Teamkommunikation, Dokumentation und vieles mehr zu organisieren, zu verwalten und im Auge zu behalten - alles an einem Ort! Testen Sie ClickUp heute kostenlos Gastautor:

{\an8}Dani Grant_ ist CEO von Jam, einem Unternehmen, das Tausenden von Teams hilft, qualitativ hochwertige Software schneller bereitzustellen. Bevor sie Jam mitbegründete, war sie Produktmanagerin bei Cloudflare und VC bei Union Square Ventures._