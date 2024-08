Notion vs. Todoist: Welches ist das beste Aufgabenmanagement-Tool?

Unabhängig von der Größe Ihres Teams sind die richtigen Werkzeuge für ein effektives Aufgabenmanagement unerlässlich.

Bei so vielen Aufgabenmanagement-Apps ist es verwirrend herauszufinden, welche die beste ist. Notion und Todoist sind zwei Top-Tools, die für ihre Effektivität bekannt sind.

Beide gehen über einfache Aufgabenlisten hinaus und bieten erweiterte Funktionen zur Verwaltung von Aufgaben. Es ist jedoch entscheidend, die richtige Wahl zu treffen.

In diesem Artikel werden wir Notion und Todoist gegeneinander abwägen, die wichtigsten Funktionen prüfen und die Vor- und Nachteile abwägen, um Ihnen bei der Auswahl der richtigen Plattform zu helfen.

Wir helfen Ihnen, das Tool zu finden, das für Sie am besten geeignet ist. Bleiben Sie dran, und wir werden eine bessere Option für Sie vorstellen!

Was ist Notion?

über Begriff Notion ist ein vielseitiger Arbeitsbereich und software zur Aufgabenverwaltung zum Verwalten, Verfolgen, Zusammenarbeiten und Organisieren von Projekten.

Notion ist ein leistungsfähiges Tool, wenn Sie erst einmal gelernt haben, wie man Aufgaben innerhalb der Plattform anpasst und verwaltet. Die Einrichtung von Notion mit den Integrationen und Anpassungen ist komplex, aber das Tool wird Ihnen helfen, Zeit zu sparen, sobald Sie es tun.

Die Flexibilität von Notion verbessert die Priorisierung von Aufgaben und die Leistung dank der umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten.

Notion-Funktionen

Notion ist zwar hauptsächlich ein dokumentenbasiertes Werkzeug, bietet aber noch viel mehr. Es verfügt über notizbasierte Funktionen, Aufgabenverwaltungsmodelle, Datenbanken, hochgradig anpassbare Dynamiken, Vorlagen, Projektwerkzeuge und vieles mehr.

Hier finden Sie eine kurze Zusammenfassung der besten Aufgabenmanagement-Funktionen von Notion:

Wikis

Team-Wikis in Notion bietet einen vielseitigen und organisierten Arbeitsbereich für Ihr Team, um Wissen und Dokumentation zu zentralisieren. Diese Funktion ist sehr anpassungsfähig und verfügt über eine optimierte Oberfläche, eine robuste Suchfunktion und die Möglichkeit, Seiten mit Emojis und Titelbildern visuell zu personalisieren.

Teammitglieder können ganz einfach zur wissensdatenbank ohne technisches Fachwissen zu benötigen.

Die Funktion "Synced Blocks" von Notion stellt sicher, dass Ihre Inhalte an verschiedenen Standorten konsistent aktualisiert werden, sodass es keine Versionsverwirrung gibt. Die Plattform lässt sich nahtlos mit gängigen Tools wie Slack, Figma, Jira und GitHub integrieren.

Vorlagen

Galerie der Notion-Vorlagen

Notion bietet unbegrenzten Zugang zu vorgefertigten Vorlagen, ohne dass Sie diese von Grund auf neu entwerfen müssen!

Egal, ob es sich um eine einfache Seite oder einen kompletten Projektplan handelt, Notion bietet Ihnen verschiedene Vorlagen, die von Entwicklern der Notion-Community erstellt wurden, einige kostenlos, andere kostenpflichtig.

Aufgabenverwaltung

Aufgabenverwaltung in Notion

Die Aufgabenverwaltung mag zwar etwas komplex erscheinen, aber Notion ist sehr flexibel. Experimentieren Sie mit den Einstellungen für die Zusammenarbeit, fügen Sie Kontrollkästchen hinzu, und geben Sie Ihrem Team ganz einfach Feedback.

Visualisieren Sie Ihre Aufgaben mit den Kalender-, Tabellen- und Kanban-Board-Funktionen von Notion.

Notion hilft Ihnen, Ihre Aufgabenliste in Aufgaben mit hoher, mittlerer oder niedriger Priorität zu sortieren. Gehen Sie eine Ebene tiefer und sortieren Sie sie nach verschiedenen Kriterien wie Priorität, Kategorie und Zeitplan, um Ihre Produktivität zu steigern.

Sie können auch den Status Ihrer Aufgaben mit Erinnerungen wie zu erledigen, in Bearbeitung und erledigt anpassen

Notion bietet eine wachsende Liste offizieller Integrationen und unterstützt die Verwendung der Notion-API für eigene Verbindungen.

Integrieren Sie es in beliebte Tools wie Google Drive, ClickUp, Calendly, Jira und Microsoft Büro . Sie können eine benutzerdefinierte Integration anfordern, wenn Ihre Lieblingssoftware nicht in der Liste enthalten ist.

Wenn Sie irgendwann benutzerdefinierte Funktionen für Branding, Strategie oder Marketing benötigen, hilft Ihnen Notion API mit maßgeschneiderten Lösungen.

Notizen machen

Ein Beispiel für die Notizenaufnahme in Notion

Verwenden Sie Docs in Notion für Ihre täglichen Tagebucheinträge oder allgemeine Notizen. Organisieren und kennzeichnen Sie die verschiedenen Teile Ihrer Notizen in verschiedenen Kategorien und Formaten.

Erstellen Sie Vorlagen und Datenbanken, um Ihre Notizen besser zu organisieren und das Auffinden von Informationen zu erleichtern.

Sie können Docs auch mit Ihrem Team teilen, zusammenarbeiten, Änderungen vorschlagen und Kommentare hinzufügen. Außerdem können Sie Bilder, Videos und Links an Ihre Docs anhängen.

Notion AI

Zusammenfassung der Maßnahmen und wichtigsten Ergebnisse mit Notion AI

Wenn Sie beim Jonglieren mit mehreren Prioritäten Zeit sparen wollen, Begriffs-KI hält Ihnen den Rücken frei. Es hilft bei der Erstellung von Inhalten, beim Bearbeiten von Text, beim Erstellen von Notizen, beim Zusammenfassen von Passagen und vielem mehr.

Wie andere AI-Werkzeuge notion kann auf der Grundlage Ihrer Eingabeaufforderungen Entwürfe für Blogbeiträge und E-Mails erstellen.

Das Datenbanklayout von Notion lässt sich in verschiedene Stile, Formate oder Strukturen einpassen, die Ihren Vorstellungen entsprechen, solange sie in Notion enthalten sind.

Zeigen Sie Ihre Datenbank als Tafel, Liste, Tabelle, Zeitleiste, Kalender oder Galerie an. Sie können für jede Ansicht Eigenschaften ein- oder ausblenden, Elemente filtern, sortieren und sogar gruppieren, wie Sie möchten.

Notion-Preise

Für immer kostenlos

Plus : $8/Monat pro Benutzer

: $8/Monat pro Benutzer Business : $15/Monat pro Benutzer

: $15/Monat pro Benutzer Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Sehen Sie sich das an *Notationsalternativen* & *Notion AI alternatives* !

Was ist Todoist?

Über Todoist Todoist macht die Aufgabenverwaltung einfach und funktioniert plattformübergreifend. Todoist bietet praktische Add-ons wie EverNote und DropBox-Integrationen sowie Unterstützung für natürliche Sprache für planung von Projekten und Aufgaben.

Wenn Sie die Arbeitsabläufe in Ihrem Unternehmen verbessern wollen prozesseffizienz mit einer App zur Aufgabenverwaltung, ist Todoist eine gute Wahl. Legen Sie Fälligkeitsdaten, Beschriftungen und Kommentare fest und passen Sie sie an.

Todoist eignet sich hervorragend für die Planung wiederkehrender Aufgaben in Ihrer täglichen Routine. Während viele sich auf Erinnerungen verlassen, ist Todoist ein geeignetes Tool, das Sie daran erinnert und Ihnen hilft, auf dem richtigen Weg zu bleiben.

Die gemeinsame Nutzung ist mit Todoist ein Kinderspiel; laden Sie Teammitglieder, Kollegen und Freunde ein, an Ihrer Arbeit mitzuwirken.

Integrieren Sie Todoist mit Ihren Arbeits-E-Mails und Kalendern, um Ihren Arbeitsablauf zu rationalisieren. Todoist lässt sich leicht in E-Mails integrieren und mit Kalendern synchronisieren, um die Aufgaben optimal zu planen.

Die Plattform bietet praktische Aufgabenverwaltung und produktivitätsvorlagen mit anpassbaren Aufgaben, die Sie für alltägliche Szenarien verwenden können wie projektverfolgung oder Terminkalender.

Todoist-Funktionen

Mit den Produktivitätsfunktionen von Todoist können Sie mühelos organisiert bleiben, Ihre Aufgaben nach Prioritäten ordnen und Aufgaben leicht erledigen.

Das Tool bietet reibungslose App-Integrationen, visuelle Fortschrittsverfolgung, anpassbare Ansichten und benutzerfreundliche Tools zur Zusammenarbeit für müheloses Delegieren und Teilen von Aufgaben.

Hier ist eine Liste der besten Aufgabenmanagement-Funktionen von Todoist:

Software-Integration

Todoist bietet nahtlose Einfachheit. Integrieren Sie diese Produktivitäts-App ganz einfach in Ihre bestehenden Arbeitsabläufe und Tools. Egal, ob Sie beliebte Apps wie Google Kalender, Dropbox, Evernote und mehr einbinden möchten, Todoist hat alles, was Sie brauchen.

Haben Sie jemals darüber nachgedacht, Aufgaben direkt aus Ihrer E-Mail zu erstellen oder wichtige Dateien in Ihrer Aufgabenliste zu speichern? Mit Todoist funktionieren diese Integrationen reibungslos.

Sie müssen nicht mehr zwischen Apps wechseln; diese Integrationen rationalisieren Ihren Workflow nahtlos, einschließlich Google Kalender, Evernote, Outlook, AI Assistant und viele andere.

Fortschrittsverfolgung

Todoist bietet die perfekte Schnittstelle, um Ihre Aufgaben bis ins Detail zu planen und den Fortschritt effektiv zu verfolgen

Todoist bietet Karma, eine visuelle Methode, um Ihren Fortschritt bei Projekten und Aufgaben zu verfolgen. Sie verdienen Karma-Punkte, wenn Sie Aufgaben abschließen, und es gibt sogar eine tägliche und wöchentliche Aufgabenreihe, die Sie beibehalten können, um sicherzustellen, dass Sie bei der Bewältigung Ihrer To-Dos konsistent bleiben.

Ein farbenfrohes Diagramm stellt Ihre harte Arbeit visuell dar und bietet Einblicke in Ihre Produktivitätstrends.

Personalisierung

Personalisieren Sie Ihre Aufgabenansicht in Todoist. Wählen Sie zwischen einem Kanban-ähnlichen Board oder einer einfachen Listenansicht.

Jeder Abschnitt hat seine eigene Spalte in der Brettansicht; in der Listenansicht ist es nur eine lange Liste. Sie können Aufgaben per Drag & Drop verschieben, sie gruppieren und Beschriftungen hinzufügen. Außerdem können Sie Aufgaben nach Empfängern filtern.

Zusammenarbeit

Delegieren Sie Aufgaben und vereinfachen Sie dabei die Komplexität und machen Sie leicht sichtbar, wie eine Aufgabe in eine andere übergeht.

Nutzen Sie die benutzerfreundliche Oberfläche von Todoist, um Ihren Fortschritt oder Ihre Aufgaben zu teilen.

Todoist Preise

Anfänger: Kostenlos

Kostenlos Pro: $4/Monat

$4/Monat Arbeitsbereich für Einsteiger: Kostenlos

Kostenlos Business Workspace: $6/Monat pro Benutzer

Sieh dir das an Einzelne Alternativen !

Notion Vs. Todoist: Funktionen im Vergleich

Sowohl Notion als auch Todoist bieten beeindruckende Verwaltungsfunktionen.

Notion zeichnet sich jedoch durch seinen Umfang, seine Anpassungsfähigkeit und seine zahlreichen Integrationen aus. Todoist hingegen hält die Dinge einfach und zeichnet sich durch die Verfolgung und Überwachung von Prioritäten aus.

Schauen wir uns genauer an, was Notion und Todoist voneinander unterscheidet. Hier ist Todoist vs. Notion:

1. Eingebaute Funktionen und Integrationen

Integrierte Funktionen bieten Ihnen von Anfang an die wichtigsten Tools, die Sie brauchen, so dass Sie für grundlegende Aufgaben nicht nach zusätzlichen Apps suchen müssen.

Integrationen sorgen dafür, dass Ihr Aufgabenmanagement-Tool reibungslos mit bereits verwendeten Apps wie Ihrem Kalender, Chat-Apps und Cloud-Speicher funktioniert.

Wie schneiden Notion und Todoist in dieser Kategorie ab? Schauen wir mal.

Notion

Notion lässt sich in eine breite Palette von Software und Tools integrieren. Sie werden genügend integrierte Funktionen finden, ohne dass es an externen Integrationen mangelt.

Die integrierte KI-Funktion von Notion hilft Ihnen, Notizen zusammenzufassen, Aktionspunkte zu erstellen, das Schreiben zu verbessern und vieles mehr.

Todoist

Im Gegensatz dazu verfügt Todoist nicht über komplexe Funktionen, ist für bestimmte Aufgaben auf externe Integrationen angewiesen und hat es als Projektmanagement-Tool schwer.

Wenn Sie KI mit Todoist nutzen wollen, müssen Sie eine externe KI-Assistenzsoftware integrieren.

Fazit: Wenn man die Unterschiede in den integrierten Funktionen und Integrationen beider Apps betrachtet, gewinnt Notion hier.

2. Fortschrittsverfolgung

Mit den Funktionen zur Fortschrittsverfolgung können Sie Ihre Aufgaben und Projekte auf Kurs halten und sehen, wo Sie hinwollen.

Hier ist, wie Notion und Todoist Ihnen dabei helfen können.

Notion

Die Fortschrittsverfolgung mit Notion konzentriert sich in erster Linie auf die Änderung des Aufgabenstatus, damit Sie Ihre Ziele im Auge behalten können.

Es bietet keine visuelle Fortschrittsdarstellung für To-Do-Listen und es fehlt an täglichen Streifen für Konsistenz.

Todoist

Mit der Karma-Funktion von Todoist erhalten Sie ein unterhaltsameres und zuverlässigeres System zur Fortschrittsverfolgung.

Es enthält tägliche und wöchentliche Streifen, um Sie auf Kurs zu halten und zu motivieren, Aufgaben zu erledigen, und die visuelle Darstellung Ihres Fortschritts ist ein großes Plus.

Fazit: In diesem Vergleich zwischen Notion und Todoist gewinnt Todoist.

3. Komplexe Projekte und Arbeitsabläufe

Ein Aufgabenmanagement-Tool vereinfacht komplexe Projekte und Arbeitsabläufe, indem es sie in überschaubare Schritte unterteilt, Verantwortlichkeiten zuweist und alle Beteiligten auf dem gleichen Stand hält.

Hier erfahren Sie, wie Notion und Todoist Ihnen helfen, komplexe Projekte zu bewältigen:

Notion

Sie erhalten den Status eines "All-in-One-Arbeitsbereichs" aufgrund seiner Vielseitigkeit und der Fähigkeit, Folgendes zu handhaben komplexe Arbeitsabläufe und Projekte.

Notion geht über Aufgaben und Dokumente hinaus; es verwaltet Produkt-Roadmaps, umfassende Teamzusammenarbeit, die Einrichtung von Websites und mehr.

Todoist

Auf der anderen Seite vereinfacht Todoist die Aufgabenverwaltung und ist besser für Einzelpersonen oder kleine Teams geeignet.

Schlussfolgerung: Unentschieden. Wenn Sie eine unkomplizierte, anpassbare, minimalistische Aufgabenverwaltungslösung wünschen, wählen Sie Todoist. Wählen Sie jedoch Notion, wenn Sie ein robustes Aufgaben- und Projektmanagement-Tool benötigen.

4. Benutzerdefinierte Ansichten und Filter

Benutzerdefinierte Ansichten und Filter ermöglichen es Ihnen, Ihre Aufgaben so zu sehen, wie es für Sie am besten ist.

Bieten Notion und Todoist diese Anpassungen? Lass es uns herausfinden.

*Notion

Sie können Ihre Datenbank auf verschiedene Arten anpassen und anzeigen lassen, z. B. in einer Board-Ansicht, einer Liste, einem Kalender, einer Tabelle, einer Zeitleiste oder einer Galerie.

Todoist

Todoist hat begrenzte Anpassungsmöglichkeiten: die Kanban-Tafel und die Listenansicht.

Fazit: Notion ist hier der klare Sieger.

Notion vs. Todoist auf Reddit

Um die Präferenzen der Nutzer zwischen Notion und Todoist zu verstehen, haben wir uns an Reddit gewandt.

Eine schnelle Reddit-Suche nach "Notion vs. Todoist" zeigt, dass die meisten Nutzer glauben, dass Notion eine bessere Auswahl an Werkzeugen für die Bearbeitung komplexer Aufgaben bietet. Hier ist ein Kommentar von Reddit:

"Wenn Sie komplexe Projekte mit Dokumentation, Referenzbildern, Checklisten usw. bearbeiten wollen, reicht eine einfache Aufgaben-App wie Todoist wahrscheinlich nicht aus, und Sie sollten etwas wie Notion verwenden."

Andererseits sind die Nutzer von Todoist der Meinung, dass die App am besten für einfache Aufgaben geeignet ist. Ein Nutzer kommentierte:

_"Ich benutze Todoist und würde sagen, dass es ein effektives Aufgabenmanagement-Tool ist, aber ich finde, dass es nicht mehr funktioniert, wenn man versucht, es für ein Projektmanagement zu verwenden, das über ein grundlegendes Maß an Komplexität hinausgeht

Meet ClickUp - Die beste Alternative zu Notion vs Todoist

Verwenden Sie ClickUp, um Ihre Projekte mit mehr als 15 Ansichten, vorgefertigten Vorlagen und zahlreichen Funktionen für die Zusammenarbeit effizient zu verwalten

ClickUp hilft Ihnen, Projekte, Aufgaben und Wissensmanagement an einem Ort zu vereinen. Notion und Todoist helfen Ihnen, nur einige Ihrer Aufgaben zu verwalten und projektverwaltung braucht.

Ob Sie einfache oder komplexe APIs integrieren, Aufgaben priorisieren, Aktivitäten verfolgen oder Aufgaben für ein kleines oder großes Unternehmen verwalten müssen, ClickUp ist Ihre erste Wahl.

Es bietet alles aus einer Hand produktivitätswerkzeuge um Projekte aller Art zu verwalten, Fortschritte zu verfolgen und detaillierte Notizen zu machen.

ClickUp Docs

Verwenden Sie ClickUp Docs, um schöne Dokumente, Wikis und mehr zu erstellen und zu verbinden, um Ideen nahtlos mit Ihrem Team umzusetzen ClickUp Docs konkurriert direkt mit Notion und Todoist Docs. Sie können es mit verschiedenen Formatierungsmodi wie Tabellen, Bildern, Videos, Codeblöcken, Schaltflächen, Widgets und mehr leicht anpassen.

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen und bearbeiten, kommentieren und markieren Sie andere in Ihren Docs. Außerdem können Sie Ihren Doc-Text in eine Aufgabe umwandeln und sie Ihren Teammitgliedern zuweisen.

Mit den erweiterten Berechtigungseinstellungen von ClickUp können Sie den Datenschutz für Ihre Dokumente steuern, egal ob Sie sie privat, öffentlich oder geschützt haben möchten. Geben Sie Ihre Dokumente über einen Link oder eine Einladung an Ihre Mitstreiter weiter. Vergleich ClickUp vs. Todoist

ClickUp AI

Verwenden Sie ClickUp AI, um mit einem Tastendruck automatisch Aufgabenaktualisierungen, Zusammenfassungen und mehr zu erstellen ClickUp AI wird zu Ihrem Schreibassistenten für unterwegs. Es fasst Ihre Dokumente zusammen, schreibt sie um und bearbeitet sie, um Ihre Schreibaufgaben zu vereinfachen. Fassen Sie Ihre Besprechungen schnell zusammen und erstellen Sie eine Liste mit Aktionspunkten, die zu Ihren To-Dos werden.

ClickUp AI bietet sogar frische und kreative Schreibideen. Es schreibt und bearbeitet Blogbeiträge für Sie mit nur einem Klick.

Nutzen Sie ClickUp für das Brainstorming neuer Geschäftsideen und entwickeln Sie eine detaillierte ausführungsplan . Die Möglichkeiten mit ClickUp AI sind endlos. Vergleich Notion vs. ClickUp

ClickUp Notepad

Organisieren Sie Ihre Notizen, Checklisten und Aufgaben an einem Ort mit dem kostenlosen Online-Notizblock von ClickUp. ClickUp Notizblock ist Ihre erste Anlaufstelle, um Ideen schnell zu notieren und sie nicht zu vergessen. Notieren Sie Code, Gedanken, Links oder alles, was Sie brauchen, und speichern Sie es für später.

KlickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Mitglied verfügbar

Verwandte Artikel:

Aufgabenverwaltung mit ClickUp beginnen

Sie brauchen eine effektive App zur Aufgabenverwaltung, um mit Ihren Aufgabenlisten Schritt zu halten. Die Dinge werden kompliziert, wenn Sie Unteraufgaben und Abhängigkeiten hinzufügen. Sie brauchen eine Aufgabenverwaltungs-App, die Komplexität in den Funktionen und Einfachheit im Design vereint.

Bringen Sie eine breite Palette von Tools und Software auf einer Plattform zusammen, um Ihre Arbeitsprozesse zu rationalisieren mit ClickUp heute. Ob es darum geht, Ihre langfristigen Ziele in messbare Aufgaben zu unterteilen oder den Teammitgliedern Feedback über den Fortschritt von Aufgaben zu geben, ClickUp hilft Ihnen bei all dem und mehr.