TickTick vs. Todoist: Welche To-Do-Listen-App ist besser? 2024

Von Meetings über Präsentationen bis hin zu Projekten - Sie haben eine Menge zu tun. Sie sind eine fleißige Arbeitsbiene, aber es kann schwierig sein, Ihr Arbeitspensum ohne eine solide To-Do-Listen-App zu bewältigen. 🐝

Es scheint, als gäbe es heutzutage für alles eine App, und software zur Aufgabenverwaltung ist da keine Ausnahme.

Wenn Sie auf der Suche nach einer App sind, mit der Sie Ihre Aufgaben bewältigen können, sind Sie vielleicht schon auf Apps wie TickTick und Todoist gestoßen. Diese Produktivitätsdynamos haben zwar einige Funktionen gemeinsam, aber sie haben ihre Vor- und Nachteile.

In diesem Leitfaden führen wir Sie durch den ultimativen Vergleich von TickTick und Todoist. Erfahren Sie mehr über die Funktionen und Preise der beiden Programme und darüber, welches Programm die beste Wahl für die Aufgabenverwaltung ist - plus einen Bonus, der Sie von den Socken hauen wird! 🧦

Was ist Todoist?

Über TodoistTodoist ist eine App zur Aufgabenverwaltung, die von weit über 100.000 Unternehmen auf der ganzen Welt genutzt wird. Sie eignet sich hervorragend für die Verwaltung täglicher Aufgaben und ist ein Traum für die Abwicklung komplexer Projekte. Verwenden Sie es, wenn Sie eine große Präsentation auf der Arbeit proben oder Ihren nächsten epischen Roadtrip planen. 🚗

In Bezug auf zusammenarbeit im Team todoist hat alles, was Sie brauchen, um erfolgreich zu sein. Erstellen Sie Projekte, erstellen Sie neue Aufgaben mit Fälligkeitsterminen und weisen Sie diese entweder sich selbst oder Leuten aus Ihrem Team zu.

Jede Todoist-Aufgabe ermöglicht es Ihnen, Dateien zu teilen, mit Ihrem Team zu chatten und den Fortschritt zu verfolgen. Wenn Sie ein Manager sind, können Sie die Produktivitätsstatistiken Ihres Teams über das Performance Dashboard einsehen - perfekt, wenn Sie die Arbeitslast auf weniger beschäftigte Teammitglieder verteilen müssen.

Todoist hat in erster Linie eine Listenansicht, aber es bietet auch eine Trello -esque drag-and-drop Kanban-Tafel Ansicht, wenn Sie diese bevorzugen. Es gibt sogar eine Kalenderansicht, die geplante Todoist-Aufgaben in Ihrem Kalender anzeigt.

Todoist Eigenschaften

Während Sie Todoist sicherlich benutzen können für persönliche Ziele zu verfolgen und Aufgaben, sind die leistungsstarken Funktionen am besten für professionelle Teams mit komplexen Projekten geeignet. Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung der besten Funktionen, die Ihren Arbeitsablauf optimieren werden.

1. Robuste Aufgabenverwaltung

Verwalten Sie Aufgaben einfach auf Ihrem mobilen Gerät mit Todoist

Todoist ist benutzerfreundlich, aber immer noch leistungsfähig genug, um alle Aufgaben auf Ihrem Teller zu verwalten. Verwalten Sie Ihre Aufgaben in Todoist besser durch:

Wiederkehrende Fälligkeitstermine für Aufgaben, die Sie regelmäßig erledigen

Organisieren von Aufgaben in Abschnitten

Hinzufügen von Unteraufgaben, um komplexe Projekte in mundgerechte Stücke aufzuteilen

Erstellen von Aufgaben oder Hinzufügen von Kommentaren in Todoist über Ihren E-Mail-Posteingang

Einstellen von Prioritätsstufen für jede Aufgabe, damit Sie genau wissen, was Ihre Aufmerksamkeit zuerst benötigt

Hinzufügen von Kontext zu Aufgaben mit Sprachnotizen, Kommentaren oder Bildschirmfotos

Sie haben keine Zeit, sich mit Aufgabendetails herumzuschlagen? Verwenden Sie einfach Quick Add.

Diese Todoist-Verknüpfung ermöglicht es Ihnen, eine Aufgabe mit nur einem Klick zu erstellen. Fügen Sie den Namen der Aufgabe hinzu, planen Sie sie und fügen Sie sie in Sekundenschnelle zu Ihrer Warteschlange hinzu. ✨

Todoist archiviert auch abgeschlossene Aufgaben und verfügt über eine umfangreiche Suchfunktion. Wenn Sie jemals nach einer Aufgabe suchen müssen, die Sie vor sechs Monaten erledigt haben, werden Sie sie im Handumdrehen finden.

2. Mahnungen und Benachrichtigungen

Sie können selbst bestimmen, wie und wann Sie Benachrichtigungen von Todoist erhalten. Es benachrichtigt Sie, wenn jemand eine Aufgabe kommentiert oder eine Aufgabe erledigt. Wenn Sie nicht so viele Benachrichtigungen wünschen, können Sie Todoist anweisen, Ihnen stattdessen eine tägliche oder wöchentliche Zusammenfassung zu schicken.

Reminders ist die nächste Stufe der Benachrichtigungsfunktion, die nur für Premium-Abonnenten verfügbar ist. Wenn Sie sich dafür anmelden, sendet Todoist automatische Erinnerungen über bevorstehende Fälligkeiten oder Ereignisse. Anstatt eine tägliche Aufgabe zu erstellen, die Sie daran erinnert, sich auf ein wichtiges Meeting vorzubereiten, wird Todoist dies für Sie erledigen.

3. Todoist Karma

Steigern Sie Ihr Karma mit dieser lustigen Todoist-Funktion

Das Karma-System von Todoist bringt eine Prise Spaß und Motivation in Ihre to-Do-Liste und macht Produktivität zu einer - sagen wir mal - vergnüglichen Aufgabe. Verdienen Sie Todoist Karma für die Erledigung von Aufgaben und die Nutzung bestimmter erweiterter Funktionen, damit Ihr Tag reibungsloser verläuft.

Karma ist wie Punkte in "Whose Line Is It Anyway?" Du kannst sie nicht gegen etwas eintauschen, aber sie visualisieren deinen Fortschritt mit netten kleinen Grafiken und Erfolgen, die die Arbeit spannender machen. 🏆

4. Todoist-Vorlagen

Todoist enthält eine begrenzte Anzahl von Vorlagen, um die Erstellung von Projekten zu beschleunigen. Es gibt vorgefertigte Vorlagen für Projekte wie das Schreiben eines Buches, das Verfolgen von Softwarefehlern und sogar für persönliche Aufgaben wie das Kochen zu Hause. 🍳

5. Integrationen und Kompatibilität

Todoist hat Integrationen mit vielen Anwendungen von Drittanbietern, darunter:

Google Kalender

Amazon Alexa

Zapier

IFTTT

Todoist kümmert sich nicht darum, welches Gerät, welche App oder welchen Browser Sie bevorzugen. Es wird über alle Geräte hinweg synchronisiert und hat eine Web-App für macOS, Windows und Linux. Außerdem gibt es mobile Apps für Android, iPhone, iPad und Apple Watch.

Laden Sie auf jeden Fall die Browser-Erweiterungen sowie die Gmail- und Outlook-Erweiterungen herunter, um die Zeit zu minimieren, die Sie mit dem Wechsel zwischen den Plattformen verbringen.

Todoist Preise

Gratis

Pro: $4/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet

$4/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet Business: $6/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Was ist TickTick?

Über TickTickTickTick ist eine schnörkellose Produktivitäts-App, die sowohl Ihre beruflichen als auch Ihre persönlichen Ziele an einem Ort organisiert. Die einfache Benutzeroberfläche ist einladend und geradlinig. Aber lassen Sie sich von der Einfachheit nicht täuschen: TickTick ist nicht umsonst so beliebt.

Sie können ganz einfach mit Ihren Kollegen oder Ihrem Ehepartner zusammenarbeiten, um Listen zu teilen, Aufgaben zuzuweisen und den vollständigen Aufgabenverlauf für jedes Element auf Ihrem Teller anzuzeigen.

TickTick erstellt automatisch Erinnerungen für einmalige und wiederkehrende Aufgaben - vorausgesetzt, Sie geben ein Datum und eine Uhrzeit für das Fälligkeitsdatum an. Genießen Sie fünf verschiedene Kalenderansichten, legen Sie benutzerdefinierte Aufgabendauern fest, und visualisieren Sie Ihre Aufgaben in einem völlig neuen Licht. 💡

TickTick-Funktionen

Von den intuitiven Aufgabenverwaltungsfunktionen bis hin zu den integrierten Zeiterfassungstools bietet TickTick eine Benutzererfahrung, die sowohl funktional ist als auch Spaß macht. Werfen wir einen Blick auf die fünf wichtigsten Funktionen von TickTick.

1. Intelligente Aufgabenerstellung

TickTick - Erstellung von Aufgaben zur Sprachaktivierung

Wer hat schon die Zeit, einen Haufen Aufgaben zu tippen? TickTick ist eine sprachgesteuerte Plattform, so dass es einfach ist, Aufgaben mit Spracheingaben zu erstellen. Wenn Sie ein iPhone verwenden, aktivieren Sie Siri mit TickTick, um Aufgaben mühelos mit Ihrem Sprachassistenten zu erstellen.

Android-Nutzer können mit der Quick Ball-Funktion Aufgaben vom Startbildschirm ihres Telefons aus erstellen - auch wenn es gesperrt ist. Alle Smartphone-Nutzer haben außerdem Zugriff auf das TickTick-Widget und eine E-Mail-to-Task-Funktion, mit der Sie Aufgaben aus Ihrem E-Mail-Posteingang erstellen können. 📩

Das kostenpflichtige TickTick-Abonnement ermöglicht es Ihnen, mit 29 anderen Personen an einer Aufgabenliste zusammenzuarbeiten. Dazu gehören auch kostenlose TickTick-Nutzer, die jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement benötigen, um auf die Premium-Funktionen der Liste zuzugreifen. Das heißt, wenn Sie benutzerdefinierte Filter verwenden (eine kostenpflichtige Funktion), sehen die Leute mit dem kostenlosen Abo auf Ihrer Liste diesen Filter nicht.

2. "Lästige Alarme" und Erinnerungen

TickTick-Zeitleisten-Ansicht

Wenn Sie zu den Menschen gehören, die sich morgens sechs Alarme stellen, um aus dem Bett zu kommen, werden Sie die "Annoying Alert"-Funktion von TickTick lieben. Mit Annoying Alert erhalten Sie mehrere Erinnerungen für Aufgaben mit hoher Priorität, damit Sie diese den ganzen Tag über im Blick behalten. ⏰

TickTick bietet auch standortbasierte Erinnerungen für seine Android- und iOS-App. Wenn Sie daran denken müssen, vor Beginn Ihres Arbeitstages zu meditieren, stellen Sie Erinnerungen ein, die in dem Moment ausgelöst werden, in dem Sie sich an Ihren Schreibtisch setzen.

3. Organisation von Aufgaben

Über TickTick

Organisieren Sie Ihre TickTick-Aufgaben in Ordnern oder Listen. Die Plattform erstellt automatisch Smart Lists für Ihre Aufgaben für Heute und Morgen, aber mit der kostenpflichtigen Version können Sie eigene Filter erstellen.

Legen Sie Aufgaben mit hoher, mittlerer, niedriger und keiner Priorität fest - komplett mit Farbkodierung - um Ihr Auge auf die wichtigsten Aufgaben zu lenken aktionspunkte auf Ihrer Liste . Um nach einer Aufgabe zu suchen, sortieren Sie einfach nach Zeit, Titel, Tag, Priorität oder einem benutzerdefinierten Filter Ihrer Wahl.

4. Plattformübergreifende Kompatibilität und Integrationen

Wie Todoist ist auch TickTick auf mehreren Plattformen verfügbar. Es gibt Desktop-Anwendungen für Windows, Mac und Linux. Außerdem gibt es Apps für Android-Telefone und -Tablets, iPhone und iPad sowie die Apple Watch.

Vergessen Sie nicht die Firefox- und Chrome-Erweiterungen oder die Add-ons für Outlook und Gmail. Das gibt Ihnen die Freiheit, Aufgaben zu erstellen und zu verwalten, wo immer Sie sind, ohne TickTick zu öffnen.

5. Hacks für die Produktivität TickTick ist vollgepackt mit schwerwiegenden

produktivitätstools damit Sie auf dem rechten Weg bleiben.

Verwenden Sie den Pomodoro-Timer, um konzentrationsintensive Zeitblöcke zu planen. Die App enthält auch einen Player für weißes Rauschen, der perfekt ist, um die Gespräche Ihrer Kollegen am Wasserspender zu übertönen.

TickTick berechnet auch eine Leistungsbewertung auf der Grundlage Ihrer App-Aktivitäten. Wenn Sie Aufgaben pünktlich erledigen, erhalten Sie mehr Punkte und steigen im Level auf. Und wenn Sie eine Aufgabe vergessen oder aufschieben? Ihr Punktestand sinkt.

TickTick-Preise

Gratis

Premium: $27.99/Jahr

TickTick vs. Todoist: Wer gewinnt?

Der Hauptunterschied zwischen TickTick und Todoist ist der Grad der Organisation und Komplexität. Todoist erlaubt bis zu zwei Unterordner pro Aufgabenordner, aber TickTick erlaubt nur eine sehr einfache Ordnerorganisation.

Im Tauziehen zwischen TickTick und Todoist gibt es keinen klaren Gewinner. Letztendlich kommt es darauf an, welche Funktionen Sie am wertvollsten finden. Wenn Sie zwischen diesen beiden Optionen hin- und hergerissen sind, sehen Sie hier, wie TickTick und Todoist im Vergleich zueinander abschneiden. 🥊

1. Organisation

Da Todoist eher für Unternehmen und Teams konzipiert ist, bietet es viel mehr Möglichkeiten zur Organisation. Wenn du ein komplexes Projekt durchführst, ist Todoist wahrscheinlich die bessere Wahl. Erstellen Sie bis zu zwei Unterordner pro Aufgabenordner, um alle Ihre Aufgaben in einer Ansicht zu halten und sie gleichzeitig effektiver zu organisieren.

Sie benötigen auch ein kostenpflichtiges Abonnement für TickTick, um benutzerdefinierte Filter zu erstellen, während die kostenlose Version von Todoist Ihnen drei Filter bietet.

Gewinner: Todoist

Im Kräftemessen zwischen TickTick und Todoist müssen wir anerkennen, dass jede Plattform ihre eigenen nützlichen Produktivitätswerkzeuge mitbringt. Der Gewinner in dieser Kategorie hängt davon ab, welche Funktionen Sie am nützlichsten finden.

Hier ist der Vergleich zwischen TickTick und Todoist:

Todoist enthält Vorlagen, TickTick nicht

TickTick lässt sich nahtlos in Sprachassistenten integrieren, Todoist aber nicht

Sowohl TickTick als auch Todoist haben spielerische Elemente, aber TickTick bestraft Sie (indem es Ihre Punktzahl verringert), wenn Sie die Termine nicht einhalten

Sowohl Todoist als auch TickTick enthalten Pomodoro-Timer, wenn auch mit unterschiedlichen Einstellungen. In Todoist müssen Sie ein spezielles Pomodoro-Projekt erstellen, daher ist es etwas umständlicher als der Pomodoro-Timer von TickTick.

Pomodoro Arbeitsablauf in Todoist

Der Vorteil ist, dass Todoist mit Toggl, PomoDone und Flat Tomato integriert werden kann. Wenn Sie diese Tools bereits benutzen, ist Todoist die bessere Wahl. Aber wenn Sie einen einfachen Pomodoro-Tracker innerhalb Ihres Aufgabenverwaltungssystems benötigen, ist TickTick besser.

Gewinner: Hängt von Ihren Bedürfnissen ab

2. Mahnungen

Die Premium-Versionen von TickTick und Todoist verfügen über Erinnerungen. TickTick ist berühmt für seine ortsbezogenen Erinnerungen, obwohl es wichtig ist, zu beachten, dass Todoist auch diese bietet.

Setzen Sie einen "Annoying Alert", um sicherzustellen, dass Sie die Arbeit erledigen

Unserer Meinung nach ist die Annoying Alert-Funktion von TickTick in dieser Kategorie besser als Todoist. Sie hält Sie auf dem Laufenden über lästige To-Dos bei knappen Fristen, was perfekt ist, wenn Sie mehrere tägliche Erinnerungen brauchen.

Gewinner: TickTick

3. Preisgestaltung

Wir können TickTick und Todoist nicht fair vergleichen, ohne über ihre Preise zu sprechen. Beide haben kostenlose Optionen, die Sie weit bringen werden.

Bei den kostenpflichtigen Optionen, die alle Funktionen freischalten, kostet Todoist $48 bis $72 pro Jahr für einen Benutzer, während TickTick $27.99 pro Jahr kostet.

TickTick ist billiger, aber lassen Sie sich nicht vom Preisschild blenden. Hier geht es darum, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu erhalten. Stellen Sie also sicher, dass Sie TickTick wegen seiner Funktionen nutzen und nicht nur wegen seines günstigen Preises. 💰

Gewinner: TickTick

TickTick vs. Todoist auf Reddit

Wir haben unsere eigene Meinung zu der Debatte TickTick vs. Todoist, also haben wir die guten Leute von Reddit befragt, um zu entscheiden, welche to-Do-Listen-App ist besser.

Wenn Sie suchen nach TickTick vs. Todoist auf Reddit auf Reddit sehen Sie, dass einige Benutzer die Einfachheit von TickTick bevorzugen, während andere die leistungsstarke natürliche Sprachverarbeitung von Todoist bevorzugen:

"Der Tag Todoist hat einen eingebauten Kalender, der es mir erlaubt, zeitblock so einfach wie Ticktick , werde ich umsteigen. Die Google Kalender Option ist nicht so einfach wie das, was Ticktick anbietet."

" _Todoist ist viel, viel besser beim schnellen Erfassen von Aufgaben, besonders mit natürlicher Sprache verarbeitet."

Nach vielen Diskussionen kamen die Redditors zu folgendem Schluss: Wenn Sie Stabilität wollen, nehmen Sie Todoist. Wenn Sie viele Aktualisierungen und das Potenzial für tolle Funktionen wünschen (und das Potenzial für Bugs in Kauf nehmen), sollten Sie sich für TickTick entscheiden.

lange Rede, kurzer Sinn: Wenn Sie etwas Aufregendes mit vielen Updates wollen, nehmen Sie TickTick, aber wenn Sie etwas Stabiles und Beständiges wollen, nehmen Sie Todoist

Vergleich Notion Vs Todoist !

ClickUp - Die beste Alternative zu TickTick vs. Todoist

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Arbeitsablauf an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Wie Sie sehen können, haben TickTick und Todoist eine Menge Feuerkraft.

Es gibt nur ein kleines Problem: Beide Apps isolieren Ihre eigentliche Arbeit von Ihrer Aufgabenliste. Das bedeutet, dass Sie im Laufe Ihres Arbeitstages zwischen mehreren Apps hin und her wechseln müssen.

Das bedeutet eine Menge verschwendete Zeit, finden Sie nicht auch?

ClickUp ist hier, um die Dinge aufzurütteln. Wir sind eine echte All-in-One-Plattform, mit der Sie Ihre Aufgaben verfolgen, mit Ihrem Team zusammenarbeiten und wirkliche Arbeit erledigen können.

TickTick und Todoist haben es schwer, mit den fortschrittlichen Funktionen von ClickUp Schritt zu halten.

Verwalten Sie Prozesse mit Aufgaben-Checklisten

Erstellen Sie übersichtliche, multifunktionale To-Do-Listen, um Ihre Ideen einfach zu verwalten und von überall aus zu arbeiten, damit Sie nie wieder etwas vergessen ClickUp Aufgaben-Checklisten erstellen Sie einfache Aufgaben und Schritte innerhalb einer Aufgabe. Dank des einfachen Layouts, der Drag-and-Drop-Oberfläche und der Verschachtelung von Elementen können Checklists ihre Aufgabenliste in praktikable Workflows um für Sie und Ihr Team. 🤩

Beseitigen Sie die mentale Belastung, herauszufinden, was als nächstes zu tun ist: ClickUp hat Sie im Griff.

Aufgaben-Checklisten sind ideal, um Schritte oder Aufgaben zu skizzieren, die mehrere, sich wiederholende Schritte erfordern. Verwalten Sie Ihre Checklisten von Ihrem Desktop, Ihrem mobilen Gerät oder Ihrem Browser aus. Sie ermöglichen sogar benutzerdefinierte Formatierungen und Farben, um die Dinge interessant zu halten.

Erstellen Sie Ihre tägliche To-Do-Liste

Weniger Stress mit einer einfachen To-Do-Listenvorlage von ClickUp

Fühlen Sie sich von Ihrer riesigen To-Do-Liste überwältigt? Schmeißen Sie den Stress weg mit ClickUp's Vorlage für die tägliche Aufgabenliste . Mit dieser detaillierten Vorlage für eine Aufgabenliste erhalten Sie einen einfachen Überblick über alle Aufgaben, die Sie an diesem Tag zu erledigen haben, so dass der Tag überschaubarer wird. 🧘

Mit dieser Vorlage können Sie eigene Status, Dateien und Ansichten erstellen. Es gibt sogar automatische Erinnerungen, Notizen, Fortschrittsverfolgung und Etiketten, um alles für Sie zu vereinfachen. Sie können jederzeit die ClickUp Board-Ansicht verwenden, um Ihren Fortschritt zu verfolgen und zu sehen, was Sie noch zu erledigen haben.

Stellen Sie Ihre Arbeitsabläufe auf Autopilot mit Checklistenvorlagen

Wir wollen uns nicht selbst loben, aber ClickUp hat mehr Vorlagen als Todoist - und sie sind für viel mehr als nur Projekte. ClickUp hat Vorlagen für projektverwaltung , Marketing, Entwicklung, HR und vieles mehr. 🙌

ClickUp Checklisten-Vorlagen verwalten Sie alle Ihre Prozesse mit nur wenigen Klicks. Verwenden Sie entweder eine unserer Vorlagen oder erstellen Sie eine eigene Checkliste und speichern Sie sie als Vorlage. Sie können sogar wiederkehrende Aufgaben innerhalb gespeicherter Checklisten erstellen, damit Sie jedes Mal einem einheitlichen Prozess folgen.

_Bonus: Tägliche Checkliste Apps* !

ClickUp Checklisten jetzt ausprobieren

Wer hat schon Zeit, zwischen TickTick und Todoist zu wählen? Entscheiden Sie sich für die App, die alles kann und noch einiges mehr. Die zeitsparenden Checklisten, To-Do-Listen und Vorlagen von ClickUp machen die App zu einem echten Renner für Teams jeder Größe.

Brauchen Sie noch etwas Überzeugungsarbeit? Wir haben es verstanden. Testen Sie ClickUp kostenlos und überzeugen Sie sich selbst vom Unterschied. Wir werden Sie auch nie nach Ihrer Kreditkartennummer fragen - es ist für immer kostenlos. Melden Sie sich jetzt für ClickUp an.