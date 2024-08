Todoist vs. Microsoft To Do: Das Dilemma der Aufgabenverwaltung

Sie haben einen Haufen von Projekten zu bewältigen und fühlen sich wie der König der Welt! Aber irgendwann verlieren Sie die Kontrolle über Ihre Aufgaben und können sich nicht mehr erinnern, was Sie eigentlich tun sollten. Ein oder zwei (oder drei oder vier!) Aufgaben fallen durch das Netz, und die Hölle bricht los!

Sie können sich nicht mehr konzentrieren und finden keinen Ausweg aus dem ewigen Kreislauf des schlechten Aufgabenmanagements.

Das ist der Punkt anwendungen zur Aufgabenverwaltung kommen zur Rettung - sie helfen Ihnen, Ihren Tag zu organisieren, Prioritäten zu setzen und Termine einzuhalten. Zwei Juwelen der Aufgabenverwaltung sind Todoist und Microsoft To Do.

Auf den ersten Blick bieten beide Apps die gleichen Funktionen - intelligente to-Do-Listen für die Organisation von Arbeit und Leben. Bei näherer Betrachtung zeigen sich jedoch Unterschiede in ihren Fähigkeiten und verfügbaren Optionen.

In diesem Artikel gehen wir auf die wichtigsten Funktionen beider Apps ein und diskutieren ihre Vor- und Nachteile, damit Sie sich im Todoist vs. Microsoft-Dilemma für eine Seite entscheiden und ein Profi bei der Bewältigung Ihrer wichtigsten Aufgaben werden können. 💪

Was ist Todoist?

Todoist ist eine beliebte Plattform zur Aufgabenverwaltung, mit der Sie To-Do-Listen erstellen können, um Ihren Tag zu strukturieren und den Überblick über Ihre Aufgaben zu behalten. Ob Sie es für die Arbeit, für private Dinge oder für beides verwenden, Todoist kann ihre Organisationsfähigkeiten verbessern -erleichtert eine sorgfältige Tagesplanung und sorgt dafür, dass keine Aufgabe übersehen oder nicht erledigt wird.

Über: Todoist Einige der Grundfunktionen, die Sie mit Todoist erhalten, sind:

Schnelles Hinzufügen von Aufgaben

Wiederkehrende Aufgaben einstellen, um Routinen zu schaffen

Sortieren Ihrer Aufgaben in Abschnitte

Wählen Sie Prioritätsstufen für Ihre Aufgaben, anpassen von Erinnerungen und teilen Sie Ihre Aufgabenlisten mit Kollegen (oder Familienmitgliedern oder Mitbewohnern), um sie auf dem Laufenden zu halten.

Todoist bietet dutzende von Integrationen, so dass Sie es mit Ihrer E-Mail oder kalender-Software und Aufgaben mühelos zuweisen und planen.

Da Todoist viel mehr bietet als einfache To-Do-Listen, auf denen man Aufgaben abhakt, kann es für jeden nützlich sein, der Organisation und Fleiß auf ein neues Niveau bringen will. 📈

Todoist Funktionen

Ja, Todoist ist beliebt, aber was unterscheidet diese Plattform von anderen To-Do-Listen-Apps? Schauen wir uns einige der herausragenden Funktionen an.

1. Kanban-Tafeln Kanban-Tafeln sind beliebt

agiles Projektmanagement tools, die Ihnen helfen, Ihre Projekte und Prozesse zu visualisieren und Arbeitsabläufe zu optimieren. Todoist ist zwar keine PM-Plattform, aber ein Tool zum Verwalten von Aufgaben, Einstellen von Erinnerungen, Überwachen von Aufgabenaktivitäten und mehr. Es erkennt die Vorteile von Kanban-Boards und ermöglicht seinen Nutzern, diese zu nutzen.

Über Todist

Wie jede andere To-Do-Liste App, Todoist können Sie Ihre Aufgaben als Listen sehen. Nehmen wir an, Sie haben eine Liste mit dem Namen "Marketingstrategie" mit verschiedenen Kategorien wie "Ideen", "Zu erledigen" und "In Arbeit" Wenn Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke Ihrer Liste klicken und "Als Board anzeigen" wählen, verwandeln sich die Liste und ihre Kategorien in ein Kanban-Board, auf dem die Aufgaben als Karten angezeigt werden.

Mit Todoist können Sie die Karten mit einfachen Drag-and-Drop-Aktionen verschieben, um Ihre Prozesse mühelos zu aktualisieren.

2. Vorlagen

Möchten Sie Ihre Aufgabenlisten nicht von Grund auf neu erstellen? Todoist weiß, dass Sie vielleicht keine Zeit haben oder Angst haben, etwas zu übersehen, und bietet daher fantastische Vorlagen. Sie enthalten vorgefertigte Aufgaben, die Sie an Ihre Prozesse anpassen können.

Die Plattform verfügt über 60+ Vorlagen, die in zahlreiche Kategorien wie Marketing & Vertrieb, Kreativität, Design & Produkt und Management unterteilt sind. Wenn Sie die Kategorien nicht manuell durchsuchen möchten, verwenden Sie die Suchleiste, um die richtige Vorlage anhand der eingegebenen Schlüsselwörter zu finden.

Nehmen wir an, Sie suchen planen eine Veranstaltung -Veranstaltungsplanungsvorlage von Todoist verwenden, die die Aufgaben danach sortiert, wann sie erledigt werden müssen. Sie haben drei Kategorien - vor der Veranstaltung, am Tag der Veranstaltung und nach der Veranstaltung. Jede Kategorie ist unterteilt, um die Organisation zu erleichtern. In der Kategorie Vor der Veranstaltung finden Sie beispielsweise Unterkategorien wie Veranstaltungsort, Catering und Redner. Streichen Sie Aufgaben von Ihren Listen, erledigen Sie Dinge und genießen Sie den Erfolg Ihrer Veranstaltung. 🏅

3. Produktivitätstrends aufspüren

Zu wissen, wie produktiv Sie in der Vergangenheit waren, kann Sie zum Weitermachen anspornen und Ihnen einen wertvollen Einblick in das Erreichte geben. Mit Todoist können Sie einstellen produktivitätsziele und Trends verfolgen, um zu sehen, wie viel Sie auf täglicher und wöchentlicher Ebene erreicht haben, und um Zielspannen zu verfolgen.

Über Todoist

Mit der App können Sie auch Ihren Aktivitätsverlauf einsehen, ihn nach Projekt oder Person filtern und objektive Daten über Ihre Effizienz und die Ihres Teams erhalten.

Todoist zeigt nicht nur die Anzahl der erledigten Aufgaben an, sondern auch, welche Aufgaben Sie tatsächlich von Ihren Listen gestrichen haben. Dies hilft Ihnen, Ihre Aktivitäten zu verfolgen und die Wege zu visualisieren, die zur Fertigstellung großer Projekte führen! 🥰

Eine weitere wertvolle Option ist Todoist Karma - es gibt Ihnen Punkte für die Nutzung erweiterter Funktionen und die Erledigung von Aufgaben. Wenn Sie wettbewerbsorientiert sind und Erfolgserlebnisse genießen, werden Sie diese Funktion lieben.

Todoist Preise

Anfänger : Kostenlose Version

: Kostenlose Version Pro: $4/Monat pro Benutzer

*Der angegebene Preis bezieht sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Was soll Microsoft tun?

Microsoft To Do ist eine einfache App zur Aufgabenverwaltung, die auf To-Do-Listen basiert. Mit ihr können Sie Ihre Arbeit in kleinere, überschaubare Teile (Aufgaben) aufteilen und diese nacheinander abarbeiten, bis Sie Ihre Ziele erreicht haben. ✔️

Über: Microsoft zu tun Microsoft To Do kann die perfekte Wahl für Benutzer sein, die nach einfacher Bedienung suchen. Die App kann Ihnen helfen, den Überblick über Ihre Tage zu behalten und mit anderen zusammenzuarbeiten von Anfang an zusammenarbeiten, ohne Zeit für das Kennenlernen der Benutzeroberfläche zu verschwenden.

Die Plattform mag nicht mit Schnickschnack aufwarten, aber für viele Nutzer ist sie mehr als ausreichend, um Verpflichtungen erfolgreich zu verwalten. Neben der Erstellung von Aufgabenlisten können Sie Fälligkeitsdaten und Erinnerungen festlegen, Prioritäten setzen, kategorisieren, Dateien anhängen und Notizen hinzufügen, um Ihre Organisation zu verbessern.

Microsoft To Do-Funktionen

Schauen wir uns an, welche Funktionen eine scheinbar einfache To-Do-App wie Microsoft To Do so attraktiv machen.

1. Aufgabenlisten

Microsoft To Do verfügt standardmäßig über mehrere Aufgabenlisten, die Ihnen helfen, Ihre geplanten Aktivitäten und Aufgaben zu verfolgen.

Über Microsoft

Die erste Liste ist Mein Tag, in der Sie die für "heute" und die folgenden Tage geplanten Aufgaben finden. Sie gibt Ihnen einen allgemeinen Überblick über Ihre tägliche Agenda, und Sie können die Sortieroptionen nutzen, um Aufgaben nach Faktoren wie Wichtigkeit, Fälligkeitsdatum, erster Buchstabe oder Erstellungsdatum zu ordnen.

Die nächste Liste ist Wichtig und zeigt Aufgaben, die Sie durch Drücken des Sterns auf der rechten Seite als wichtig markiert haben. ⭐

Die dritte Liste ist Geplant, in der Sie alle Aufgaben mit einem Fälligkeitsdatum finden.

Die Liste Mir zugewiesen zeigt alle Aufgaben an, die Ihnen in der App zugewiesen wurden oder Microsoft Planer (die Planungs-App von Microsoft). In der Aufgabenliste schließlich sind alle Ihnen zugewiesenen Aufgaben zusammengefasst.

Sie müssen diese Listen nicht verwenden - mit Microsoft To Do können Sie Ihre eigenen erstellen, indem Sie im Menü auf der rechten Seite des Bildschirms auf die Option Neue Liste klicken.

2. Erinnerungen

Stellen Sie sich vor, Sie öffnen Ihre Aufgabenliste und sehen, dass Sie für heute eine wichtige Besprechung geplant haben. Aber es ist 11 Uhr vormittags, und die Besprechung war um 10 Uhr. Zum Glück können Sie diese Alptraumszenarien verhindern, indem Sie die Erinnerungsoption in Microsoft To Do verwenden. ⏰

Sie können nicht nur das Fälligkeitsdatum für Ihre Aufgaben angeben, sondern auch Erinnerungen einrichten, um Ihren Tag zu planen und wichtige Aktivitäten nicht zu verpassen.

Wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit aus, indem Sie eine Aufgabe markieren und die Option Erinnern in der Symbolleiste auf der rechten Seite des Bildschirms auswählen. Microsoft To Do sendet zum angegebenen Zeitpunkt eine Benachrichtigung an Ihr Gerät und hilft Ihnen, Stress zu reduzieren, Termine einzuhalten und Ihre Arbeit wie ein Profi zu erledigen.

3. Aufgaben-Einstellungen

Wenn man bedenkt, dass Microsoft To Do eine einfache App zur Aufgabenverwaltung ist, bietet sie überraschend detaillierte Einstellungen für die Organisation Ihrer Oberfläche und Listen.

Sie finden die Einstellungen in der oberen rechten Ecke der App - klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um sie aufzurufen. ⚙️

Es wird eine Liste von Einstellungen angezeigt, die Sie durch Umschalten der Schaltflächen anpassen können. Sie können z. B. festlegen, dass neue Aufgaben oben angezeigt werden, ein Erledigungston abgespielt wird oder Erinnerungsbenachrichtigungen gesendet werden.

Von allgemeinen Einstellungen bis hin zur Anpassung von Listen und verbundenen Apps - mit Microsoft To Do haben Sie die Kontrolle und können einen Bereich schaffen, der Ihren Planungsanforderungen entspricht.

Microsoft To Do Preise

Kostenlos

Todoist vs. Microsoft To Do: Funktionen im Vergleich

Todoist und Microsoft To Do dienen dem gleichen Zweck - sie helfen Ihnen, Aufgabenlisten zu erstellen und Aufgaben zu verwalten, um die Organisation und Produktivität zu verbessern. Es ist nicht einfach, sich für einen Favoriten zu entscheiden. Sehen wir uns also an, wie die beiden Anwendungen in drei entscheidenden Aspekten - Integration, Zusammenarbeit und Aufgabenerstellung - abschneiden.

1. Integrationen

Die Verknüpfung mit verschiedenen Produktivitäts-, Projektmanagement- und Kollaborationsplattformen kann die Effizienz steigern und zusätzliche Funktionen freischalten. Sowohl Todoist als auch Microsoft To Do bieten Dutzende von Integrationsoptionen, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.

Todoist lässt sich in 80+ Apps integrieren, die in Kategorien wie Dateifreigabe und Inhalte, Zeiterfassung und Sprachassistenten unterteilt sind.

Microsoft To Do konzentriert sich, wie Sie sich denken können, mehr auf Integrationen innerhalb des Microsoft-Ökosystems. Sie können es mühelos mit Apps wie Outlook, OneDrive und Microsoft Teams .

Sowohl Todoist als auch Microsoft To Do können sich mit Zapier verbinden und öffnen so die Tür zu Tausenden von Software-Integrationen.

Es gibt keinen klaren Gewinner in diesem Bereich. Microsoft To Do könnte die richtige Wahl sein, wenn Sie bereits mit Microsoft-Anwendungen arbeiten. Aber wenn Sie mehr Vielseitigkeit wünschen, scheint Todoist die bessere Wahl zu sein.

2. Optionen für die Zusammenarbeit

Wenn Sie in einem Team arbeiten, werden Sie an Optionen interessiert sein, die die Zusammenarbeit und Kommunikation fördern.

Todoist bietet eine ganze Reihe solcher Funktionen, wie z. B. Aufgabenkommentare, mühelose Aufgabendelegation und -verfolgung. Es fördert eine kollaborationsfreundliche Umgebung, in der Sie die Produktivitätstrends der einzelnen Teammitglieder überwachen und diese Informationen für die zukünftige Planung und workload-Management .

Im Gegensatz dazu glänzt Microsoft To Do in diesem Bereich nicht. Sie können zwar bestimmten Teammitgliedern Aufgaben zuweisen, aber der Vorgang ist etwas zeitaufwändig. Sie können zu jeder Aufgabe Notizen hinterlassen, aber Sie können keine Kommentare hinzufügen, was eine reibungslose Zusammenarbeit und Kommunikation behindern kann.

Todoist ist das Nonplusultra bei den Funktionen für die Zusammenarbeit - es eignet sich für kleine und große Teams und ermöglicht Ihnen die Überwachung von Trends und Mustern. Microsoft To Do hingegen kann eine gute Option für Einzelpersonen und kleinere Teams sein.

3. Funktionen zur Aufgabenerstellung

Sie möchten keine Aufgabenliste, die das Erstellen von Aufgaben, ihren Hauptzweck, zu einem Albtraum macht. Glücklicherweise ist das bei keinem unserer Kandidaten der Fall - mit beiden können Sie Aufgaben mit wenigen Klicks erstellen. Sie können auch Empfänger, Fälligkeitsdaten und Prioritäten hinzufügen. Aber es gibt ein paar Unterschiede, die Sie beachten sollten.

Zum Beispiel können Sie mit Todoist Unteraufgaben innerhalb von Unteraufgaben erstellen, während das bei Microsoft To Do nicht möglich ist. Außerdem können Sie mit Todoist Abschnitte innerhalb Ihrer Listen erstellen, um Aufgaben nach dem gewünschten Kriterium zu organisieren, was in Microsoft To Do nicht möglich ist.

über Todoist

Aufgabenerinnerungen sind eine Funktion, die in beiden Anwendungen verfügbar ist, aber hier hat Microsoft To Do einen leichten Vorteil. Im Gegensatz zu Todoist, das ein Pro-Abonnement benötigt, um auf diese Funktion zuzugreifen, bietet Microsoft To Do sie kostenlos an. Es ist jedoch erwähnenswert, dass Sie mit dem Pro-Plan von Todoist den zusätzlichen Vorteil erhalten, natürliche Sprache für die Einstellung von Erinnerungen (und anderen Aufgabendetails) zu verwenden, was die Investition lohnenswert machen könnte.

In Bezug auf prioritäten setzen mit Microsoft To Do können Sie Aufgaben mit hoher Priorität mit einem Stern markieren. Todoist ermöglicht Ihnen die Auswahl zwischen vier prioritätsstufen und organisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe, um Fristen problemlos einzuhalten. 💪

Todoist vs. Microsoft To Do auf Reddit

Was tun Reddit-Benutzer über den Showdown zwischen Microsoft To Do und Todoist sagen? Schauen wir uns einige ihrer Kommentare an.

Ein Benutzer erwähnte, dass er verwende beide, bevorzuge aber Todoist wegen seiner erweiterten Optionen:

"_Ich wechsle immer wieder zwischen beiden, aber meine Präferenz ist Todoist. Die natürliche Sprache und die Optionen für wiederkehrende Aufgaben sind der große Hit

Ein anderer Benutzer befürwortet für Microsoft To Do wegen seiner Integrationen:

"Wenn Ihr Büro die 365-Suite zusammen mit dem Planer verwendet, ist die Integration sehr gut, da die Aufgaben, die Ihnen über den Planer zugewiesen werden, nahtlos daran anknüpfen."

Meet ClickUp-Die beste Alternative zu Todoist vs. Microsoft To Do

Die Wahl zwischen Todoist und Microsoft To Do läuft oft auf einen Kompromiss hinaus. Auf der einen Seite haben Sie robuste Aufgabenverwaltungsoptionen, wenn auch mit einer etwas komplizierteren Schnittstelle. Auf der anderen Seite haben Sie eine einfach zu bedienende App aus der Microsoft-Suite, aber keine erweiterten Funktionen.

Was, wenn wir Ihnen sagen, dass Sie sich nicht zufrieden geben müssen? ClickUp kann Ihre bevorzugte Aufgabenverwaltungsplattform sein und Ihnen helfen, ein Organisations- und Produktivitätsniveau zu erreichen, das Sie nie für möglich gehalten hätten. Es bietet fantastische Optionen zum Planen, Organisieren, Zuweisen und verfolgung von Aufgaben mit Betonung auf zusammenarbeit in Echtzeit .

Dank seiner unglaublich vielfältigen Funktionen wurde ClickUp in die Liste der Forbes 2023 Cloud 100 -eine Liste der 100 besten privaten Cloud-Unternehmen. Schauen wir uns einige Fähigkeiten an, die es zu einem fantastische Todoist und Microsoft To Do Alternative !

1. ClickUp Docs

Gemeinsames Erkennen und Bearbeiten, Hinzufügen von Kommentaren und Einbetten von Links in ClickUp Docs

Das Zuweisen, Organisieren und gemeinsame Bearbeiten von Aufgaben wird leicht gemacht mit ClickUp Docs -der Plattform einzigartig dokumentenverwaltung Feature.

Mit dieser Option können Sie projekt- und aufgabenbezogene Dokumente erstellen, bearbeiten und freigeben. Ob Sie nun Anweisungen oder zusätzliche Informationen für Ihr Team bereitstellen, ClickUp Docs kann eine wertvolle Ergänzung zu Ihrem Aufgabenmanagement-Arsenal sein. Ermöglichen Sie Ihren Teammitgliedern, aufgabenbezogene Dokumente zu bearbeiten und in Echtzeit zusammenzuarbeiten, unabhängig vom Standort.

Sobald Sie ein Dokument fertiggestellt haben, können Sie es mit einer Aufgabe verbinden, um die Organisation zu verbessern und Ihre Arbeitsabläufe zu zentralisieren.

Jedes Element in ClickUp Docs ist anpassbar, so dass Sie Ihre Dokumente auf die Art Ihrer Aufgaben und Projekte und die allgemeine Teamdynamik abstimmen können.

2. ClickUp AI

Verwendung von ClickUp AI zum Schreiben eines Projektbriefs

Bringen Sie Ihre Aufgabenmanagement-Fähigkeiten auf Hochtouren mit ClickUp AI . Diese einzigartige schreibassistent nutzt die Kraft der künstlichen Intelligenz, um Sie bei der Erstellung, Organisation und Verwaltung von Aufgaben und Projekten zu unterstützen.

Verwenden Sie ClickUp AI um Dokumente zusammenzufassen und relevante Informationen zu extrahieren, auf deren Grundlage Sie Aufgaben erstellen und zuweisen können. Sie können noch einen Schritt weiter gehen und das Tool generieren lassen Aktionspunkte für Ihre Dokumente und Aufgaben!

Diese leistungsstarke Option macht das Erstellen von Dokumenten und Aufgaben zum Kinderspiel - sie kann Ideen generieren und Ihnen beim Gehirnsturm helfen. Sie können es auch als persönlichen Editor verwenden und Ihre Texte klarer und ansprechender gestalten.

ClickUp bietet zahlreiche AI-Prompt-Vorlagen um Ihnen bei der "Kommunikation" mit Chatbots wie ChatGPT zu helfen und so Ihre Produktivität zu steigern. Die KI-Zusatzfunktionen sind zwar nicht in der kostenlosen Version von ClickUp enthalten, aber sie haben das Zeug dazu, Ihnen bei der Erledigung von Aufgaben und beim Schreiben besserer Mitteilungen Zeit zu sparen.

3. ClickUp Vorlage für die tägliche To-Do-Liste

Verwenden Sie die ClickUp Daily To-Do List Template, um Ihre Aufgaben mühelos zu verwalten

Vorlagen können die Verwaltung von Aufgaben schneller und einfacher machen - anstatt Ihre Aufgabenlisten von Grund auf neu zu erstellen, können Sie vorgefertigte Einträge verwenden und zeit sparen wenn Sie Aufgaben erledigen. ClickUp bietet eine beeindruckende Bibliothek mit 1.000+ Vorlagen und viele drehen sich um die Verwaltung mehrerer Aufgaben, Organisation und kollaborative Funktionen für die Zusammenarbeit auf derselben Plattform.

Die ClickUp-Vorlage für die tägliche To-Do-Liste kann die perfekte Option sein, wenn Sie auf der Suche nach unkomplizierten, schnörkellosen Projektvorlagen sind, die Sie auf dem richtigen Weg halten.

Diese Aufgabenvorlage ist eine to-Do-Liste mit drei Teilaufgaben - Morgenroutine, Nachmittagsroutine und Abendroutine. Jede Teilaufgabe ist in weitere Kategorien unterteilt, z. B. "Buch lesen" und "Ballaststoffreiches Frühstück essen" unter "Morgenroutine". Ordnen Sie jede Aufgabe in Kategorien ein und verfolgen Sie Ihre Fortschritte in Streifen.

Natürlich ist dies tägliche Checkliste vorlage konzentriert sich auf Ihr Privatleben und nicht auf die Arbeit. Aber das können Sie schnell ändern, denn jedes Element ist anpassbar. Ersetzen Sie die aktuellen Listen und Unteraufgaben durch arbeitsbezogene Dinge, fügen Sie Ihre Teammitglieder hinzu, kommentieren Sie Aufgaben, starten Sie punkte von Ihrer Checkliste zu streichen und genießen Sie das Erfolgserlebnis! 😎

Vergleich Notion Vs Todoist !

ClickUp: Aufgaben mit geschlossenen Augen jonglieren

Die Wahl eines Tools zur effizienten Verwaltung von Aufgaben sollte keine Frage der Gewöhnung sein -Sie verdienen das Beste, und das ist ClickUp!

Mit seinen bequemen Optionen zur Aufgabenerstellung und -verwaltung, einem KI-Assistenten und 1.000+ Integrationen und Vorlagen kann ClickUp die Geheimwaffe für die Bewältigung Ihrer Aufgaben und die Steigerung Ihrer Produktivität sein. Testen Sie den kostenlosen ClickUp-Plan und entdecken Sie seine Vorteile. 🙌