10 Microsoft To Do-Alternativen und Konkurrenten im Jahr 2024

Sind Sie ein aufgabenbasierter Optimierer auf der Suche nach einem neuen aufgabenverwaltung tool? Microsoft Zu erledigen ist eine vertraute Wahl, aber viele andere Apps zum Erfassen von Notizen sind vielleicht besser für Ihre Bedürfnisse geeignet.

In der Welt der Produktivität gibt es keine Einheitsgröße, und deshalb bieten wir Ihnen Optionen für andere Tools. In dieser Liste finden Sie die besten Microsoft Zu erledigen-Alternativen des Jahres 2024, von denen jede ihre ganz eigenen Features mitbringt.

Sind Sie bereit, den richtigen Microsoft To Do-Konkurrenten zu erledigen, der Sie unterstützt? produktiver zu sein ? Lassen Sie uns eintauchen.

Was sollten Sie in Microsoft Zu erledigen Alternativen suchen?

Wenn Sie sich in die Welt der produktivität Hacks , Apps für die Zu erledigen-Liste und Tools für das Aufgabenmanagement, sollten Sie nicht nur auf die Ästhetik achten. Hier sind einige Schlüssel-Faktoren, die Sie im Auge behalten sollten:

Sanfte Integration: In unserem vernetzten digitalen Zeitalter liegt die Stärke eines Tools oft in seiner Fähigkeit, harmonisch mit anderen zu arbeiten. Ein erstklassiger Aufgabenmanager integriert sich nahtlos in Ihre bevorzugten Apps, zentralisiert Ihre Daten und erspart Ihnen den mühsamen Wechsel zwischen den Plattformen. Diese Integrationsfähigkeit macht aus einer guten Software ein hervorragendes, personalisiertes Kraftpaket für Ihre Produktivität, mit dem Sieschneller arbeiten können *Benutzerfreundliche Oberfläche: Einfachheit ist das Nonplusultra, insbesondere bei technischen Tools. Eine saubere, intuitive Benutzeroberfläche kann zu einem erfolgreicheren Projektmanagement beitragen, statt zu einer lästigen Pflicht. Es ist wichtig, eine App für die Liste der zu erledigenden Aufgaben zu wählen, die es Ihnen ermöglicht, Ideen zu erfassen, Aufgaben zu erstellen und zu verwalten und all Ihre Daten mühelos zu organisieren, ohne dass Sie sich in ein Benutzerhandbuch vertiefen müssen odertechnische Dokumentation erste

In unserem vernetzten digitalen Zeitalter liegt die Stärke eines Tools oft in seiner Fähigkeit, harmonisch mit anderen zu arbeiten. Ein erstklassiger Aufgabenmanager integriert sich nahtlos in Ihre bevorzugten Apps, zentralisiert Ihre Daten und erspart Ihnen den mühsamen Wechsel zwischen den Plattformen. Diese Integrationsfähigkeit macht aus einer guten Software ein hervorragendes, personalisiertes Kraftpaket für Ihre Produktivität, mit dem Sieschneller arbeiten können *Benutzerfreundliche Oberfläche: Einfachheit ist das Nonplusultra, insbesondere bei technischen Tools. Eine saubere, intuitive Benutzeroberfläche kann zu einem erfolgreicheren Projektmanagement beitragen, statt zu einer lästigen Pflicht. Es ist wichtig, eine App für die Liste der zu erledigenden Aufgaben zu wählen, die es Ihnen ermöglicht, Ideen zu erfassen, Aufgaben zu erstellen und zu verwalten und all Ihre Daten mühelos zu organisieren, ohne dass Sie sich in ein Benutzerhandbuch vertiefen müssen odertechnische Dokumentation erste Kollaborationsmöglichkeiten: Die Arbeit von heute erfordert oft kollektiven Aufwand. Mit einer idealen App für die Liste der zu erledigenden Aufgaben können Sie Aufgaben nahtlos mit anderen Mitgliedern Ihres Teams freigeben und zusammenarbeiten. Die Features zur Zusammenarbeit sorgen dafür, dass Ihr Team synchronisiert ist und die Aufgaben nicht durch die Maschen fallen. Die Möglichkeit, innerhalb derselben Plattform zu kommunizieren, zu delegieren und Fortschritte zu verfolgen, kann die Produktivität Ihres Teams steigern und einen gesunden Arbeitsrhythmus fördern

Effektivere Zusammenarbeit mit Clients oder internen Teams durch virtuelle Whiteboards zur Förderung von Innovationen

Denken Sie daran, dass das beste Tool für das Aufgabenmanagement dasjenige ist, das zu Ihrem Workflow passt und Ihnen hilft, auf möglichst bequeme Weise organisiert und effizient zu arbeiten.

Die 10 besten Microsoft Zu erledigen Konkurrenten im Jahr 2024

Hier sind unsere bevorzugten Tools für die Verwaltung von Aufgaben und Zu erledigen-Listen zum Dokumentieren, Verwalten und (unser Favorit!) Abhaken der lästigen Zu erledigen-Liste.

Sehen Sie sich die über 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Keine Diskussion über produktivität tool s ist ohne ClickUp abgeschlossen.

Mehr als ein app zum Erledigen von Listen clickUp ist eine einheitliche Plattform für alle Ihre Arbeiten. ClickUp Aufgaben ermöglichen es Ihnen, gewaltige Projekte in kleinere Aufgaben umzuwandeln, ideal für Einzelkämpfer und Benutzer mit hoher Produktivität.

Mit ClickUp, echtzeit-Zusammenarbeit ist ein Kinderspiel, damit Sie und Ihr Team immer auf derselben Seite stehen. Und dank der benutzerdefinierten Optionen können Sie Ihren Workspace ganz nach Ihren Bedürfnissen gestalten.

ClickUp beste Features

Umfassen Sieprozessabbildung mit verschachtelbaren Listen, die das Aufteilen einer Aufgabe in kleinere Aktionen erleichtern

Synchronisierung Ihrer Listen zu erledigen auf Ihrem Desktop, Smartphone oder Tablet

Formatieren Sie Ihre verschiedenen Aufgaben, um auf einen Blick zu sehen, was Sie erledigen müssen

Weisen Sie anderen Personen Aufgaben zu, um aus Ihrer Liste einen Workflow für das Team zu machen

Sehen Sie sich Dutzende von vorlagen für Zu erledigen-Listen wievorlagen für Arbeitspläne und vieles mehr!

Ziehen und Ablegen von Aufgaben, um Ihre Liste der zu erledigenden Aufgaben schnell neu zu ordnen

Mit benutzerdefinierten Status können Sie Phasen des Fortschritts von Aufgaben definieren, die zu Ihrem Workflow passen

Nutzen Sie die integrierte Zeiterfassung, um zu verstehen, wie lange Aufgaben dauern

Planen Sie Ihre Tage effektiv mit einem integrierten Kalender

ClickUp Limitierungen

Alle Features können für neue Benutzer überwältigend erscheinen

Die benutzerdefinierten Optionen erfordern eine gewisse Lernkurve, um sie vollständig zu nutzen

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $5/Monat pro Benutzer

: $5/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Business Plus : $19/Monat pro Benutzer

: $19/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.7/5 (3.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (3.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

2. Google Aufgaben

über Google-Aufgaben Google Tasks zeichnet sich als unkomplizierte App zum Zu erledigen aus. Sie lässt sich in Google Mail und Google Kalender integrieren und ist ein einfacher, aber leistungsstarker Aufgabenmanager.

Mit Google Tasks können Sie ganz einfach Projekte erstellen, Geschäftsprozesse dokumentieren, Erinnerungen einstellen und Ihre wichtigen Aufgaben und Fälligkeitsdaten im Auge behalten - das perfekte Tool für Benutzer, die sich nach Einfachheit sehnen.

Google Tasks beste Features

Umwandlung von E-Mails in Aufgaben direkt aus Ihrem Posteingang in Google Mail

Ansicht von Aufgaben und einfache Verwaltung in Ihrem Google Kalender und Google Docs

Zerlegen Sie neue Aufgaben in überschaubare Teile

Greifen Sie unterwegs über mehrere Plattformen auf Ihre Aufgaben zu, auch über Ihr Smartphone

Google Tasks Limits

Fehlende erweiterte Features wie Zeiterfassung und Visualisierung des Fortschritts

Minimale Features für die Zusammenarbeit machen es weniger geeignet für Projekte im Team, die nicht mit Google Kalender, Google Docs oder Google Tabellen arbeiten (probieren Sie diese ausAlternativen zu Google Tasks!)

Google Tasks Preise

Free

Google Tasks Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.2/5 (10+ Bewertungen)

: 4.2/5 (10+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1.000+ Bewertungen)

3. Zu erledigen

Über Any.do zu erledigen Any.do ist eine vielseitige App für Produktivität und software zur Verwaltung von Aufgaben bekannt für sein schönes Design und seine benutzerfreundliche Oberfläche. Diese Alternative zu Microsoft Zu erledigen bietet wichtige Features wie integrierte Kalender, Einkaufslisten und tagesplaner die Ihr Aufgabenmanagement effizient machen.

Egal, ob Sie ein einzelner Benutzer oder Teil eines Teams sind, das auch externe Beteiligte einbezieht, Any.do bietet Ihnen eine nahtlose Möglichkeit, Ihre Aufgaben zu erledigen und zu organisieren.

Die besten Features von Any.do

Organisieren Sie Ihre Listen mit automatisch sortierten Kategorien

Beginnen Sie Ihren Tag mit einem klaren Plan,aufgaben nach Prioritäten ordnen für maximale Produktivität

Schnelles Hinzufügen von Aufgaben über Sprachbefehle

Verwalten von Listen und Zuweisen von Aufgaben mit beliebigen Personen

Any.do Limitierungen

Einige Benutzer finden das System der Erinnerungen vielleicht etwas kompliziert zu verwalten

Die kostenlose Version ist in ihrer Funktion im Vergleich zu anderen Apps für Zu erledigen etwas limitiert

Preise für Any.do

Persönlich: Free

Premium : $3/Monat pro Benutzer

: $3/Monat pro Benutzer Teams: $5/Monat pro Benutzer

Any.do Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.1/5 (100+ Bewertungen)

: 4.1/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (100+ Bewertungen)

Sieh dir das an Microsoft Access-Alternativen* !

4. Evernote

über EvernoteEvernote ist mehr als nur ein Aufgabenmanager und eine App für die Zu erledigen-Liste - es ist eine umfassende App für Notizen, mit der Sie alle Ihre Aufgaben effektiv verwalten können. Evernote ist eine der leistungsfähigsten Alternativen zu Microsoft Zu Erledigen.

Es eignet sich hervorragend zum Speichern aller Arten von Informationen - von einfachen Textnotizen bis hin zu Webseiten und PDF-Dateien - und kann ein leistungsstarkes tool für Einzelpersonen und Teams sein.

Evernote beste Features

Fügen Sie Aufgaben, Anhänge, Sprachaufnahmen und Kontrollkästchen direkt in Ihre Notizen oder Zu erledigen-Liste ein

Speichern Sie Artikel, Recherchen und nützliche Seiten direkt in Ihrem Browser

Benutzen oder benutzerdefinieren Sie Vorlagen für eine effiziente Verwaltung von Notizen und Aufgaben

Text in Bildern oder handschriftlichen Notizen suchen

Evernote Beschränkungen

Keine speziellen Features für das Projektmanagement wie Gantt Diagramme oder Zeiterfassung

Der große Funktionsumfang kann für neue Benutzer überwältigend sein

Preise für Evernote

free : kostenlos

kostenlos Persönlich : $10,83/Monat pro Benutzer

: $10,83/Monat pro Benutzer Professionell: $14.17/Monat pro Benutzer

Evernote-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (1.000+ Bewertungen)

: 4.4/5 (1.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (8,000+ Bewertungen)

5. Dinge

über Dinge Things ist eine App zur Verwaltung von Aufgaben und Zu erledigen-Listen, die speziell für Apple Benutzer entwickelt wurde. Es bietet eine saubere, intuitive Schnittstelle, mit der Sie Ihre Aufgaben mühelos verwalten können. Seine Magie liegt in seiner Einfachheit, so dass es ideal für den persönlichen Gebrauch oder kleine Teams, die Wert auf Benutzerfreundlichkeit über Feature-Reichhaltigkeit.

Things beste Features

Eindeutige Kategorien helfen Ihnen, sich auf unmittelbare Aufgaben zu konzentrieren

Organisieren Sie Ihre Aufgaben in sequenzieller Reihenfolge oder nach Priorität

Springen Sie mit wenigen Tastendrücken direkt zu Ihren Projekten oder Bereichen

Ansicht Ihrer Kalender-Ereignisse neben Ihrer Zu erledigen-Liste

Beschränkungen für Dinge

Nur für macOS- und iOS-Geräte verfügbar, was die plattformübergreifende Zugänglichkeit limitiert - vor allem bei der Verwaltung von Outlook-Aufgaben

Keine effektiven Tools für die Zusammenarbeit, was ein Nachteil für Teams sein kann

Things Preise

Mac : $49.99 einmaliger Kauf

: $49.99 einmaliger Kauf iPad : $19.99 einmaliger Kauf

: $19.99 einmaliger Kauf iPhone: $9,99 einmaliger Kauf

Things Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (20+ Bewertungen)

: 4.4/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (100+ Bewertungen)

6. Google Keep

Über Google KeepGoogle Keep glänzt durch seine Einfachheit. Als unkomplizierte App für Notizen können Sie damit Ideen notieren, Listen erstellen und Erinnerungen einstellen. Wenn Sie bereits die Google-Produktreihe verwenden, wird sich Google Keep nahtlos in Ihren Arbeitsablauf integrieren.

Google Keep beste Features

Organisieren Sie Ihre Notizen und gruppieren Sie Ihre Aufgaben mit Ordnern und farbigen Beschreibungen, um sie leichter wiederzufinden

Diktieren Sie schnell Ihre Gedanken und lassen Sie sie mit Google Assistant transkribieren

Lassen Sie sich an eine Aufgabe erinnern, wenn Sie sich an einem bestimmten Speicherort befinden

Freigeben von Aufgaben und gemeinsame Bearbeitung von Notizen mit anderen in Echtzeit

Google Keep Limits

Keine erweiterten Features zur Verwaltung von Aufgaben, wie z. B. Unteraufgaben oder Zeiterfassung

Begrenzte Formatierungsoptionen im Vergleich zu anderen Apps

Für die Verwaltung von Outlook-Aufgaben mit Microsoft To Do müssen Sie sich anderweitig umsehen

Free

Google Keep Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

7. Toodledo

über ToodledoToodledo ist ein robustes Produktivität tool, das für die unterschiedlichsten Bedürfnisse entwickelt wurde. Es deckt verschiedene Aspekte der Produktivität ab, von Aufgaben und Haftnotizen bis hin zu Gewohnheiten und Kalendern. Dank seiner flexiblen Features ist es für Einzelpersonen, Teams und Geschäfte jeder Größe geeignet.

Toodledo beste Features

Verfolgen und entwickeln Sie Ihre Gewohnheiten neben Ihren täglichen Aufgaben

Aufgaben mit Kollegen oder Familienmitgliedern freigeben und bearbeiten

Passen Sie Ihren Workspace an Ihren bevorzugten Workflow an

Perfekt für komplexe Projektplanung und Brainstorming

Toodledo Limitierungen

Die Oberfläche wirkt im Vergleich zu Microsoft Zu erledigen und anderen Apps etwas veraltet

Die Lernkurve ist aufgrund der vielen Features und der Anpassungsmöglichkeiten steiler

Preise für Toodledo

free : Kostenlos

Kostenlos Standard : $3,99/Monat pro Benutzer

: $3,99/Monat pro Benutzer Plus : $5,99/Monat pro Benutzer

: $5,99/Monat pro Benutzer Business: Kontaktieren Sie Toodledo für Preise

Toodledo Bewertungen und Rezensionen

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.6/5 (70+ Bewertungen)

8. Hubstaff Aufgaben

über HubstaffHubstaff Aufgaben ist ein rationalisiertes projektmanagement-Software eine ideale Lösung für Teams jeder Größe. Hubstaff basiert auf der Agile-Philosophie und ist eine der besten Alternativen zu Microsoft, da es leistungsstarke Features wie Kanban-Boards und automatisierte Standups bietet, die die Zusammenarbeit im Team fördern und einen reibungslosen Workflow gewährleisten.

Hubstaff Tasks beste Features

Verwenden Sie Sprints, um Ihre Projekte in kleinere, überschaubare Teile aufzuteilen

Stellen Sie mit detaillierten Checklisten sicher, dass kein Detail einer Aufgabe übersehen wird

Halten Sie Ihr Team synchronisiert und verfolgen Sie den Fortschritt mit automatisierten StandUps

Visualisieren Sie Ihren Projektplan und passen Sie ihn bei Bedarf mit einer Ansicht der Zeitleiste an

Hubstaff Aufgaben Limits

In der kostenlosen Version fehlen erweiterte Features zur Berichterstellung

Die Zeiterfassung ist zwar mit Hubstaff integriert, aber nicht direkt in Tasks integriert

Hubstaff Aufgaben Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Starter : $5,83/Monat pro Benutzer

: $5,83/Monat pro Benutzer Pro: $8.33/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontaktieren Sie Hubstaff für Preise

Hubstaff Aufgaben Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5 (400+ Bewertungen)

: 4.3/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (10+ Bewertungen)

9. Quire

über Quire Quire ist ein visuell ansprechendes Tool zur Verwaltung von Aufgaben, das für kreative Teams entwickelt wurde. Seine einzigartige Baumstruktur ermöglicht es Ihnen, mehrere Aufgaben in Unteraufgaben zu unterteilen, was die Verwaltung komplexer Projekte vereinfacht. Seine Einfachheit und intuitive Benutzeroberfläche machen es zu einem Vergnügen, es zu benutzen.

Quire beste Features

Verwenden Sie Unteraufgaben zur übersichtlichen Organisation von Aufgaben

Verwenden Sie visuelle Boards wie Kanban, um Ihren Workflow zu verstehen und Engpässe zu identifizieren

Teilen, delegieren und diskutieren Sie Kommentare zu Aufgaben mit Ihrem Team

Arbeiten Sie auch ohne Internetverbindung weiter an Ihren Aufgaben

Quire Beschränkungen

Limitierte Integration mit externen Tools und Diensten

Kein eingebautes Feature zur Zeiterfassung

Quire Preise

Free

Professional: $7.65/Monat pro Benutzer

$7.65/Monat pro Benutzer Premium: $13.95/Monat pro Benutzer

$13.95/Monat pro Benutzer Enterprise: $19.95/Monat pro Benutzer

Quire Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5 (60+ Bewertungen)

: 4.6/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

10. Checkvist

über Checkvist Checkvist ist ein minimalistischer Aufgabenmanager, der sich auf eine tastaturgesteuerte Zu erledigen-Liste konzentriert. Er richtet sich an Benutzer, die Text- und Tastatur-Verknüpfungen gegenüber grafischen Oberflächen bevorzugen, um Projekte zu verwalten und Aufgaben zu organisieren. Die Einfachheit und Geschwindigkeit von Checkvist sorgen dafür, dass Ihre eigenen Listen und Tools für die Zusammenarbeit effizient und übersichtlich bleiben, um Projekte besser zu erledigen.

Checkvist beste Features

Navigieren und verwalten Sie Ihre Aufgaben vollständig über die Tastatur

Organisieren Sie Aufgaben und Unteraufgaben in einer geschachtelten Struktur

Formatieren Sie Ihre Notizen und Kommentare zu den Aufgaben mit Leichtigkeit

Teilen und delegieren Sie Aufgaben mit Ihrem Team

Checkvist Beschränkungen

Die minimalistische, textbasierte Oberfläche der App zum Zu erledigen von Aufgaben ist nicht für alle Benutzer geeignet

Es fehlen visuelle Hilfsmittel wie Kanban Boards oder Gantt Diagramme

Checkvist Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Pro : $39/Jahr

: $39/Jahr Pro Team: $69/Jahr

Checkvist Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (3+ Bewertungen)

: 4.2/5 (3+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (50+ Bewertungen)

Zu erledigen Zu Zu erledigen Zu erledigen Zu erledigen Zu erledigen Zu erledigen

Bei der Auswahl der besten Microsoft Zu erledigen-Alternative für Ihre Bedürfnisse gibt es keinen Ersatz für praktische Erfahrung. Testen Sie also diese anderen Tools und finden Sie heraus, welches zu Ihrem individuellen Arbeitsstil passt.

Beginnen Sie mit der Erkundung ClickUp's Tasks Feature . Wir haben unser innovatives Feature "Aufgaben" so konzipiert, dass es sich an Ihre speziellen Bedürfnisse anpasst und die Verwaltung Ihrer Aufgabenliste revolutioniert. ClickUp ist mehr als nur eine App für eine Liste - es ist eine umfassende Plattform, die wir entwickelt haben, um Ihnen zu helfen, intelligenter zu erledigen, nicht härter.

Wenn Sie Ihre Produktivität steigern wollen oder nach einem neuen Ansatz für die Verwaltung von Projekten suchen, ist unsere Vorlage für eine tägliche Zu erledigen-Liste ist einen Besuch wert. Es ist ein Hilfsmittel, das Ihren Tag strukturiert und viele Bedürfnisse berücksichtigt.

Denken Sie daran: Der Schlüssel zu mehr Produktivität liegt in der Wahl des richtigen Tools, das zu Ihrem Arbeitsstil und Ihren Anforderungen passt. Mit ClickUp entscheiden Sie sich nicht nur für eine großartige Alternative zu einem tool, sondern für einen Partner, der sich verpflichtet, Ihre Produktivität zu steigern. Es ist an der Zeit, den nächsten Schritt zu tun!